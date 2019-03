Mi voz no soy yo

mi nombre es luz Ortega nieto como es la voz que te imaginas algo que hemos te imaginas en ese proceso cuando llegues al final de ese cambio yo quiero obtener la mía pero que no lo confundan con nombres lo más natural posible me imagino con mi voz pero quizás más agudas hemos helado uno

femenina no es una voz aguda que trabajamos se feminización trabajamos la cadencia la melodía posturas corporales entre naciones ritmo de habla volumen de ese de esa forma de hablar pero el movimiento las voces no sólo la beluga la mía suena totalmente diferentes la tuya suena diferente y eso también hay que trabajarlo andando con tacones en plano girada tumbada tenemos que cambiar las posturas y eso también se trabaja

Voz 1

01:56

no sea tan ambigua ya sea más hay es una voz aguda o eso no vale es una voz grave pero sí es femenina si es una mujer es lo que intentamos conseguir con luz pero también con el resto de pacientes ese proceso también sea hacia a la inversa es decir mujeres que buscan el otro cambio la masculinos nación no es verdad que los cuando vino después de esa recepción de de no es lo que más le faltaba que habla ella sí vamos teniendo es un volumen es el volumen de voz era común volumen muy bajito aunque ella quería tener un volumen alto