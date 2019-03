Oh, Theresa May, ¿no me dejas quedarme, sólo un día más?”

Voz 4 00:00 una

Voz 5 00:47 para

Voz 6 01:34 eh que si corto esta canción Luis Merino me matas sería algo Guardiola Paul McCartney grandes

Voz 7 01:42 canciones en solitario año ochenta y ocho ochenta y nueve creo que era de uno de sus mejores discos en solitario por cierto canción compuesta a medias con con ya sabes que bien

Voz 8 01:53 lo que motivo abres con Carles

Voz 7 01:56 era inevitable Espino ineluctable porque a ver a Di María hace dos semanas hablábamos con Marino Faria Tegui de de taras el mencionó a los peniques correcto pero que tengo vistas exacto la semana pasada hablamos con Ignacio Martín de los pequé ni quiero encadenar mencionó a Paul McCartney

Voz 9 02:12 el acuerdo también aquella anécdota que contó de la noche en que compartieron escenario en Las Ventas

Voz 7 02:17 esto pues ahí lo tienes vamos a seguir encadenando

Voz 6 02:19 estas diciendo que vamos a hablar con Si te estoy diciendo exactamente eso está al otro el teléfono te escucha Paul no te que es bueno vale de bueno tú sabrás ya al hoyo

Voz 7 02:31 ser McCartney You Tube com to a vivir tu a seis

Voz 6 02:41 se ha cortado parece no se acuerda sí

Voz 7 02:45 no ha colado no me parece claro con Bale no le tenemos en directo a McCartney pero esta semana Chile han tenido en directo en Radio futuro emisora de Prisa Radio en Chile donde estaba ahí ya no estoy emite e y si Palacios momentos de emociones bueno vive en recuperar algunos fragmentos de la entrevista por ejemplo hablaba McCartney de ese documental que estaban preparando sobre las imágenes que tienen de las sesiones de grabación del disco Let It Be de los Beatles

Voz 10 03:11 como hay más muy visual

Voz 7 03:14 dice que los recuerdos que tiene de aquellos son tiempos difíciles porque bueno era momento en que la banda ha estado a punto de separarse pero dice también que en el documental queda claro que lo que viene detrás era un grupo de amigos haciendo música no hay hay mucho amor hay mucha armonía y hay mucho humor

Voz 9 03:30 a mí personalmente el hijo de George Martin que de esas imágenes se podía deducir que la crisis no era tan grave como se presentaban en la película no hay cuando el mismo metraje digamos se podían hacer dos versiones distintas de lo que estaba en marcha entre ellos pues habrá que ver cuando salga el director Peter Jackson dice el señor de los anillos sí son como más de cincuenta horas de grabaciones C

Voz 7 03:51 cuarenta y cinco horas de grabación dice que que hay puede haber puede haber de todo hay efectivamente habrá habrá momentos buenos pero habrá momentos también regulares no aquello se grabó en enero de sesenta y nueve hace ahora justo cincuenta años esto termina

Voz 6 04:02 en la famosa actuación de la azotea con igual cuando lo presenten podríamos hacer un programa desde la azotea bebé

Voz 7 04:09 algo pensaran hablamos con Luis a ver si se puede hacer algo bueno al final ya sabe salió cuando el grupo ya estaba disuelto ya no estaban juntos los los Beatles tendrá Paul McCartney nostalgia que todo aquello sí claro que claro que quién no echaría de menos todo aquello no que con una separación Se pasa mal todo el mundo lo sabes como si pierdes a tu padre tienes a un familiar son momentos difíciles para ellos para los Beatles aquella separación fue algo así no luego lo superas añade se quedan los recuerdos dice que al final se lo pasó muy bien con los Beatles porque en definitiva

Voz 10 04:38 la eran un grupo fabuloso Hidum sino de Luis Cruz

Voz 6 04:41 pero es un poco lo mismo que te va a pasar aquí no cuando deje la viví cuando cuando

Voz 7 04:45 claro bueno más cosas de aquella entrevista que no todo va a ser nostalgia habló también de asuntos de actualidad como por ejemplo de El documental sobre Michael Jackson

Voz 9 04:57 muy interesantes claro porque McCartney trabajo con

Voz 7 05:00 con Michael Jackson a comienzos de los ochenta recuerda

Voz 12 05:18 sí el hacer

Voz 5 05:53 verdad que McCartney Jackson colaboraron

Voz 9 05:56 aquel disco Piece las pipas de la paz hechos Martín lo producía esta canción Say say say es interesante como la canción Gira de un ritmo a otro en función de quién cante

Voz 7 06:06 pero luego acabaron bien eh pero el tema de los derechos de autor de las has been tuvieron hay una historia un poco rara porque bueno le invita a Michael Jackson a a su casa en en Inglaterra y le contó la idea que tenía que era comprar los derechos de las canciones de los Beatles le pedía mucho dinero de faltado enero Macarena lo planteaba Michael Jackson como formemos una asociación no hagamos un los dos juntos y compramos los derechos que hizo Michael cuando volvió a Estados Unidos hizo la gestión por su cuenta y compró los derechos pero sin avisar de que no sí sí será jugón poco bueno luego estuvieron ahí de querellas varias y creo que al final los derechos ahora los tiene una casa de discos pero bueno no no acabó del todo viene aquello sobre el documental famoso de Michael Jackson que muestran los presuntos abusos Bono toda la polémica sobre qué se debería hacer con su música ahora también hablaba Paul McCartney

Voz 10 06:51 y como he dicho cabo veintiséis

Voz 1775 06:53 decía para recordar que bueno que era un gran artista un gran cantante un gran bailarín con mucho talento que durante mucho

Voz 7 06:59 esos años a todos nos encantaba porque nadie sabía

Voz 1775 07:01 que también tenía ese otro lado oscuro que parece que muestra el documental pueda entender añade McCartney que para la gente bueno que la gente ya no quiere a volver a escuchar su música dice que para él esto no es un tema Un problema porque ya casi no escucha a Michael Jackson y que simplemente prefiere quedarse con los recuerdos personales

Voz 10 07:18 en este momento es allá de Fem dioses

Voz 9 07:22 lo que dice también un debate interesantes no yo creo que es una decisión personal más que empresarial sí pero es curioso que hacer con esta no estableciendo las emisoras no de alguna vez ha dicho que ya no ponen más musical Michael Jackson mucho postureo en esto no parece y no te subes a ese carro es un depravado no no creo que eso es

Voz 7 07:36 asunto delicado en fin bueno esto sobre Michael Jackson asunto actualidad otro asunto de actualidad al que también hablaba a que Paul Mccartney que tenemos de déjame déjame que algunas gestiones habla también del Brexit es todo un poco loco dice está siendo muy duro para mucha gente es como si los líderes mundiales no supieran lo que están haciendo en Inglaterra por lo menos está claro que es que no saben lo que están haciendo un poquito

Voz 9 08:03 bueno es un buen resumen del Brexit menos mal que luego las diez tenemos un experto a uno de los mayores expertos en Brexit desde Londres así que algo plantearemos eh

Voz 7 08:12 el Brexit ha dio noticia otra vez esta semana me temo que no va a ser la última pero bueno de momento guiado por estas palabras de Paul Mccartney pues estabas en la noticia de la que vamos a poner musica es en esta sección de esta semana ya sabes prorroga con condiciones para el Brexit que buena parte de muchos disgustos y muchos problemas nos está dejando también algunas canciones interesantes empezamos por Doc dicho go donde la chica hago algo así no te un grupo de jóvenes británicos los jóvenes británicos fueron los que más votaron en contra de los cuatro que votaron porque votar muy poco igual ahí estuvo la clave votar un poco pero bueno pesado que lo suyo eran Zar con esta banda sonora con el grupo joven esto son cuatro chicas jóvenes de las que en su momento año dos mil dieciséis eh justo después del referéndum cuando sacaron este primer EP con esta canciones con decían que iban a revolucionar el dice el el indie británico y en eso están no con una actitud bastante chulesca y con estas letras que escuchamos bastante dura

Voz 6 09:51 no que no está mal esto de que como puede ser tan judicialmente torpe un país entero muertes nacionalistas ten miedo ustedes Coria no es bienvenida no está mal eh pero vamos con algo más tranquilo que estamos en horario infantil Pino no vamos a decir a su cuenta si esto es así ahora mismo de Penélope

Voz 7 10:07 el también jóvenes los siguientes tienen letras bueno no tan tan explícitas como cómo estás pero con bastante gracia esto Seaman Shane

Voz 18 10:19 y no

Voz 16 10:29 sí eh

Voz 19 11:06 ah sí

Voz 16 11:10 no

Voz 5 11:12 una canción de amor a Teresa Nation acto centralidad

Voz 7 11:15 ahora me cuenta que tiene que haber empezado con esta porque sin duda esta semana lo que necesita es eso no cariño y conversar o un plan B para suplir profesional no estaría mal un Plame

Voz 6 11:25 en el que me ganó las elecciones del dos mil diecisiete exactos ella misma las había convocado para fortalecer el apoyo de la gente mira mira mira lo que ha quedado no el caos en el que se han metido bueno

Voz 7 11:35 era el año dos mil diecisiete grupos en dijo que me ahí estaba llevando al país a la oscuridad y la confusión que era el Brexit en definitiva pensando sólo en lo mejor para ella y para sus amigos del Partido Conservador por eso quería dedicarle la peor canción de amor del mundo

Voz 16 11:59 sí

Voz 5 12:06 te vienes te estribillo Main no me dejas quedarme sólo un día más

Voz 7 12:10 es una prórroga no siendo tiene que haber empezado con esta Miki Oca pero bueno vamos a ver con otras dos pero sí

Voz 9 12:16 has conexión en directo comprada eso no podíamos dejarlo

Voz 7 12:18 dar eh vamos a terminar con dos más dos más clásicos el primero es muy libre

Voz 21 12:32 yo no fui que duraba cae

Voz 22 12:34 Di da simposio meneo de Niza no sé qué Vueling

Voz 5 13:14 es verdad que es una referencia de la canción protesta en el Reino Unido

Voz 7 13:16 exacto más de sesenta años a la espalda sigue ahí en primera línea de compromiso político esto que suena es de un mini elepé que sacó también en ese año dos mil diecisiete con el bueno definitivo título o no de puentes no muros será una referencia a la llegada de Trump en Estados Unidos pero en el que iba también esta canción con lo que en la que da un sutil repaso a todas las mentiras que se habían manejado en la campaña del referéndum del Brexit del año anterior como te digo trajes un veterano tiene más de sesenta años pero vamos a cerrar con con otro que ya ya cumplidos los setenta y cinco

Voz 5 14:38 muy a Inglaterra perdidas esta canción Mick Jagger también ha dicho algo contra lo tienes en campaña

Voz 7 14:45 no se pronunció se quedó un poco al margen pero al año siguiente otra vez en dos mil diecisiete y quizá viendo lo que había pasado pensando en el futuro de sus ocho hijos sus padres separados que él sepa que hubiese

Voz 6 14:55 esto que lo que Bingham no te digo pues guitarra pensando en todo el futuro de toda esa gente

Voz 7 15:01 conste England los que bueno él mismo dice que intentaba expresar un sentimiento de inseguridad de no saber dónde están por culpa de del Brexit lo hace con frases como fui a buscar a Inglaterra ya no estaba ahí estoy harto a hablar de inmigración no puedes entrar no puedes

Voz 5 15:15 está bien pero da la semana que viene esta complicado Michael

Voz 9 15:18 ya sé que es imposible pero Tito a lo mejor Elvis