LECTURA CARTA J.M.

Voz 1

00:00

yo JM en pleno uso de mis facultades mentales y habiendo reflexionado y meditado detenidamente tomo la firme decisión de poner fin a mi vida debido a mi sufrimiento físico y mental que produce la enfermedad que tengo tengo esclerosis múltiple secundaria progresiva con un ochenta y dos por ciento de minusvalía lo que limita mi condición a necesitar una persona que atienda incluso mis actividades más básicas además tengo mucho dolor que me acompaña durante todo el día estas cuestiones junto al deterioro propio de esta enfermedad neurodegenerativa y ante la imposibilidad de tratamiento alguno que pueda parar su progresión no me dejan otra salida que acabar con tanto sufrimiento esta decisión ha sido tomada sin coacción alguna haciéndome el único responsable de todo el proceso para ello utilizaré el tabaco Pitol sódico adquirido por mí mismo del que no voy a señalar su procedencia obviamente no puedo describir escribir esta declaración Amano debido a la enfermedad que me haría imposible escribir extensamente aunque conserva las facultades físicas para manipular este producto liberador ruego no alarguen más de lo necesario su procedimiento burocrático a fin de cerrar cuanto antes este episodio de sufrimiento familiar que dura ya demasiado de un vídeo grabado por mí mismo en un pen drive situado al lado explicando lo todo no busquen el envase del producto porque me deshecho de él voy a proceder a efectuar este proceso una vez mi mujer e hijos han salido de casa dejándome descansando porque prefería que hacerlo así firmó esta declaración de puño y letra