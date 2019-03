La pelota del Brexit, de nuevo en el tejado del Parlamento Británico

Voz 1 00:00 on

Voz 0874 01:29 el juez nuestros corresponsales de ida de vuelta al con la mesa repleta mucho por delante Íñigo Domínguez corresponsal en Roma durante quince años ahora leemos en las páginas del país como así Íñigo buenos días buenos días Matti detallaba que informaría de nuestro país para el diario Le Figaro para Radio France y para otros medios franceses hola qué tal

Voz 4 01:45 no

Voz 0874 01:47 Ana Fuentes trabajó para la Cadena SER en China y Nueva York caras redactora jefe de la revista económica de córner hola Ana qué tal buenos días llega hoy que además hay muchas posibilidades de un Brexit sin acuerdo has invitado a los dos compañeros británicos de esta tertulia que son Sarah Morris que trabajar desde nuestro país para Canal France veinticuatro cómo estás Sara buenos días

Voz 5 02:05 como también inglés vivo

Voz 0874 02:08 en España desde dos mil tres colabora con el Irish Times y la BBC hola cómo estás sola Javier os habéis fijado de que están los dos británicos Amid pierda supongo que en esta configuración yo represento en la frontera con Irlanda y aquí a mi derecha sois vosotros la Unión Europea algo así no en ese es verdad que hay una una concentración hoy en Madrid de británicos contra el Brexit por tocar las narices han escogido una plaza con un nombre muy especial

Voz 6 02:33 la más Versace bastante pobre mujer ustedes tumbas devolvían es poco para mostrar solidaridad con el en Londres hoy con el mismo motivo bueno hoy en Madrid en la fachada de doce países espero ir en a cubrirla o al

Voz 0874 02:56 levantar una pancarta no no

Voz 6 02:59 como en personas como persona como ciudadano británico no como periodista

Voz 0874 03:06 ya que los otros dos tenéis lógicamente pasaporte británico pero también creo que estáis tramitando pasaporte español nacionalidad española no

Voz 5 03:13 yo ya lo he hecho si te lo ha apoyado no no incluso me habla

Voz 7 03:18 de cuatro años espeta entonces no no

Voz 5 03:21 tras una proceso fácil pero empecé hice el examen de español hice el examen de ciudadanía contestando a preguntas sobre si es el jefe del Estado que en la cruz

Voz 8 03:37 Penélope Cruz no la selección claro por menos

Voz 5 03:44 te dan pistas también ha si queréis un cantante es una es una actriz

Voz 0874 03:53 dado te dan pistas es Pedro Sánchez Quim Torra

Voz 5 03:56 totalmente ocho pregunta que me hizo bastante Grassi era sienes que respecta las decisiones judiciales pensé sí

Voz 0874 04:10 te te preguntan si hay que respetar la ley en un examen de españolidad en serio

Voz 6 04:14 claro algunas preguntas que son bastante obvias o quién es el instrumento toca Paco de Lucía por ejemplo hoy y luego hay preguntas como qué papeles necesitas para cambiar de centro médico en España y eso me ha causado bastantes problemas con el examen

Voz 0874 04:33 me me ha causado bastante problemas cuando el centro médico

Voz 6 04:36 entonces ese tipo de preguntan burocrática es bastante amplio el examen hay cosas culturales más más obvias hay cosas o sea el política has dicho que has dicho culturales ocupara les culturales multiculturales culturales

Voz 0798 04:52 la tontería porque ningún español sabe claro que hace falta pues vas y lo preguntas el centro médico pero ya había pero

Voz 0874 04:59 los que tenían que ver un poco también con no sé con el carácter de este país con con costumbres de este país más

Voz 6 05:05 a una pregunta sobre si puedes hacer ruido después

Voz 8 05:12 eso es depende

Voz 6 05:15 puedes es

Voz 8 05:19 eso es difícil eso eso

Voz 6 05:20 la pregunta trampa esta pregunta

Voz 5 05:26 también en número de senadores que representan las Islas Baleares

Voz 6 05:30 cuánto senadores en Melilla y Ceuta quedarme me acosté

Voz 9 05:33 pero sí sostiene no quiere hay dos

Voz 6 05:36 ciudad pero sí si cambia de senadores como es el sistema

Voz 10 05:42 Emma de y del Parlamento

Voz 5 05:47 no es estoy en España los ríos

Voz 0874 05:50 los ríos au también

Voz 5 05:52 clima que tiene firmado clima mediterráneo

Voz 9 05:56 no os tropical le querías si si si os hay tres opciones o es un clima tropical atlántico o no

Voz 0874 06:06 te digo una cosa esos es para pillarle porque entonces a los a los diplomáticos de la embajada inglesa en Washington les pagan un plus de país tropical porque se quejan de que hace mucho calor en verano es esa pregunta pero cuánto dura examen porque

Voz 11 06:19 eso es normal ese escrito

Voz 4 06:22 dura una hora salen de cinco minutos cinco minutos pero todo el mundo lo contesta

Voz 7 06:34 yo esperaba una nota no

Voz 12 06:37 el Barça están apto o no a este momento

Voz 6 06:40 no no no semanas después hay hay hay muchísimas preguntas que tiene el Instituto Cervantes que pone tiene en su página web y puedes bajar y no sé cuántas que son doscientas preguntas lo algo así que puedes usar para estudiarlo el examen son menos son treinta años

Voz 5 06:56 sí sí claro pues vosotros no sé si

Voz 0874 06:58 qué habéis hecho este proceso como Woody hacia el Brexit como preparación ante el Brexit porque además en tu caso sé que tienes dos hijos uno se siente más inglés escucha la BBC López del Athletic con lo cual tienen una dicotomía también como queremos mucho de lo que estamos aquí si es que

Voz 6 07:14 pero bueno cuando nacieron que tienen once años como una casi nueve años pero cuando nacieron parecía una buena idea sacado les el pasaporte británico porque era más fácil en ese momento parecía una buena idea tener un pasaporte británico hay obviamente han cambiado las cosas si uno no sé por qué el mayor se siente mucho más se siente ingresos el su madre incluso de Ecuador no se siente ni de Ecuador ni de España sino inglés no sé porqué no no es que Le lavado el cerebro cosas que pasan pero el más pequeño se siente completamente español

Voz 0874 07:53 con la selección y en tu caso claro tener pasaporte español te facilitaría mucho las cosas seguramente

Voz 6 07:59 sí en teoría pues estamos en ello estamos haciendo ese trámite en teoría no puede tener doble nacionalidad española y británica lo España no te permite hacerlo entonces en teoría tienes que anunciar

Voz 0874 08:13 sí pero nadie exige la renuncia

Voz 6 08:15 al final en las prácticas lo que me han dicho es que no al final España no es que te puede quitar el pasaporte entonces en la práctica puedes tener los dos pasaportes

Voz 0874 08:23 sí esto es un poco supongo bueno pensar que no puede serle dos países a la vez cuando hay muchos casos en los que la realidad de ese esa no incluso fíjate en Estados Unidos que también ellos sí que prohiben la doble nacionalidad aunque la permiten hacen la vista gorda ellos no contemplan o es dificilísimo renunciar a la nacionalidad americana porque ellos consideran que quién va a querer renunciar a americano nadie tienen también ese sentimiento en fin hablamos luego del Brexit podéis permanecer a su lado porque además tenemos un invitado a en vosotros conocéis como como británicos pero hay había varias cuestiones de las que quería charlar en el terreno personal por cerrar esto has estado en Burdeos del entierro de tu abuelo que te estábamos hablando fuera de micrófono algo muy interesante sobre la diferencia en los ritos funerarios no en un país

Voz 13 09:04 yo en otro Si yo lo pude comparar porque bueno estuve ahí con con mi pareja con Alicia Hay yo había estado el entierro de sus propios abuelos entonces en Segovia en Segovia es un poco la la diferencia diferencia es cuando te dicen que que ha muerto no sabes cuándo lo van a enterrar o encías en el caso encierro entonces España sois el día siguiente volvió a los sevillanos a los que asistió era muy rápidamente después de la muerte y ahí no porque tienes que encontrar una disponibilidad a en la Iglesia en la Empresa funeraria también

Voz 10 09:40 porque personaliza hemos mucho no te viene la

Voz 13 09:44 esa empaquetada suelen cero católico sino que en los en el caso de mi abuelo que tiene noventa y cuatro años pues hablaron sus hijos mi padre entre ellos hablaron en la en con un discurso hablaron en tres cuatro de sus nietos dos de sus biznietos todos pues evocando la figura de mi abuelo no que pues imagínate nacido en en Veinticuatro a los dieciséis tuvo que trabajar porque era la segunda guerra mundial a los dieciocho voluntario en las en el ejército francés para contribuir a la liberación de Francia luego se hizo cargo de sus tres de sus hermanos abandonó la escuela de oficiales que su su vocación inquirió entre sus tres hermanos y cinco hijos varones que tuvo entre ellos mi padre pues a ocho personas entre era era su subida a una persona dedicada a los demás irónico no tienes es ese en España por lo que vi yo la gente se reúne con los con los familiares antes delantero de la incineración no en el tema en el

Voz 6 10:55 bueno si nosotros nacimos

Voz 13 10:58 eso sino que los centros en los que lleva en Francia en base a la misa entierro o lo que sea después pues mi padre alquilaron un restaurante ahí con los deberes cumplidos evocamos otra vez más distendido la la la la la figura de mi abuelo sacamos unas botellas de de su colección personal estamos hablando de todo en Burdeos del setenta algunas botellas de cincuenta años de cincuenta años de edad y hablamos de él y nuestra porque necesitas rebajar esa tensión once años es mucho más o algo más personalizado insiste con tiempos muy distintos yo yo lo de España siempre ha sorprendido de esta necesidad de este área cuanto antes

Voz 0798 11:38 es que un refrán más español que el muerto al hoyo y el vivo al bollo lo dices fuera la gente se estremece porque es un poco extraño

Voz 0874 11:45 yo yo de hecho la semana pasada se tuvo que ir al tanatorio porque una desgracia de un compañero además de este programa y aprendió mucho que de repente un sacerdote salió de una de las salas y entró en la que estábamos nosotros como con mucha prisa al diciendo el esposo venga como que una cosa rápida sino de un amigo hace poco pasó lo mismo que hizo venga que viene el siguiente entierro y tal no

Voz 0132 12:07 como lo no nos marchamos

Voz 4 12:10 pero en los pueblos no no ocurre eso

Voz 0132 12:12 en Madrid claro pues basal Tanatorio eh hay unas palabras muy breves las cosas casi que que pasan por delante de de la familia que a lo mejor están más más tocada y ni siquiera les de tiempo a reaccionar pero en los pueblos pues se se realiza un duelo colectivo y la gente va a la casa hay pregunta y durante unos días pues se ve la esquela en en en la plaza del pueblo en un papel en la iglesia el párroco se va a hablar con la familia echarla hay recuerda osea que sí que hay tiempos muy distintos yo me imagino que ocurrirá lo mismo en en en la Francia rural y en París no que no

Voz 13 12:48 yo he visto siempre bastante tienen pro a la muerte y la ira entierro incineración enteros su un no era creyente y se hizo con un entero civil hay una saga dentro del cementerio de París sí sí hizo pues una celebración pues evocando su figura también con un pues el que hacía de no es sacerdote civil sino de una acción policial de la celebración pues era una empleado de de de la Empresa Funeraria pero lo hacía evidentemente pues con mis con mi prima que era allí de dimitía o sea que en este caso también eran mucho tiempo siete días después de que

Voz 10 13:31 bueno sí sí sí sí

Voz 0874 13:33 pero como también celebro mucho la vida no igual que un Estado si os al

Voz 6 13:37 hace mucho que no no he ido a un funeral en el Reino Unido pero hace dos semanas un amigo mío que trabajaba en la uno estuvo en ese avión que tuvo el accidente en Almería si murió en el accidente de avión no es bueno unos amigos se pusieron en contacto conmigo para avisar por correo electrónico Hoy me parece muy triste era muy raro porque era un amigo de la universidad yo sólo veían la noticia en las bueno en en la televisión radio ir unos dos o tres días después un amigo me escribió hay dijo buena noche salimos todos los amigos de él tomamos unas cañas bueno seguramente no Cannes sino pintas dijo bueno estuvo muy bien era como una una fiesta no paró lejos dijo una hubo mucho llanto pero también muchas risas si sacamos fotos y a mí me me sorprendió bastante porque me parece que es algo es algo generacional tal vez mi generación la generación de mis padres cree que no trataría el tema así como OTAN de una forma tan informal de una forma tan tan festiva no a mí me me parece bastante bien que es una buena forma de no fue el funeral fue simplemente una forma de

Voz 0874 14:52 a a ese chaval yo no sé si me tuviste ocasión Ana de asistir a algún no se alguna ceremonia fúnebre

Voz 0132 14:58 el no fui a a una ceremonia fúnebre pero si el día de limpieza de las tumbas que ocurre aquí como en la película de Almodóvar devolver no que se limpia las tumbas pues allí también de hecho es es muy interesante hay una montaña de las afueras de de Pekín que se llama Pava Osán que en las laderas es donde entierran porque al final es el no hay mucha mejor energía en la ladera de la montaña cambia muchísimo al final pensar que tienes como Europa entonces pues en los pueblos pequeños quizás también están días se cuelga una tela blanca que es el cole fúnebre se visten de distinta manera los bisnietos los nietos los hijos y los ritos cambia mucho a la hora de de pensar una gran capital de veinte millones de habitantes no

Voz 0874 15:41 es interesante ver cómo cambia esto es verdad en Italia sería similar más similar a España poco más

Voz 0798 15:46 similar a mí me quedé comenta otra cosa que yo alguna vez en esta situaciones como decía en nuestra gente que se improvisan cosas que no has probado antes en el sentido de ahí tenemos que hacer algo porque nos sentimos mal queremos estar con otras personas que le conocieron entonces no sabes qué hacer porque pues mucha gente ya no es creyente entonces se improvisa pues quedar tomar algo o se inventan fórmulas entonces eso es muy curioso como nas bastantes generaciones ya hay una cierta orfandad de ritos porque ya no te vale lo que estaba prevista tradicionalmente que es bueno pues el funeral la Iglesia el cura lo que sea porque ya no creemos en eso pero queda un vacío de ritos improvisan yo a veces he visto pues cosas bastante extrañas otras veces sale muy bien pero es por la falta de práctica o de inspiración obviamente no puedes competir con la capacidad de organizar rituales de la Iglesia católica no

Voz 14 16:40 pero eso es muy curioso porque

Voz 0798 16:43 eso no la gente no sabe qué hacer se siente impotente y piensa tengo que hacer algo pero no no sé qué no tampoco hay manuales de cómo organizar un perfecto que que has

Voz 0874 16:51 que además asume que ha de ser católico porque todos lo somos de claro a ver si me toda esa gente ya no es clara exento de eso sino claro entonces escaso este juntas

Voz 0798 17:01 Bar en un jardín en un parque en un lugar común en la Casa de alguien organizó una comida una cena desayuno un cóctel y cuenta chistes no cuentas cómo se gestiona como se hace no tenemos ni idea entonces lo improvisa seis veces que sales contento porque ha sido muy humano esto es igual de humano es todo esto que están imperfecto pero hay otras veces que salen cosas muy raras te vas

Voz 5 17:24 ha puesto el año pasado no no sé a vosotros

Voz 0874 17:35 y ahora cómo que espero estar cualquier excusa exalta el proceso has leído comentarios de cualquier noticia no es solamente voy a decir que tú se Sara creo que moderado un encuentro con la sociedad civil catalana no sé si es

Voz 7 17:47 mana es tuvieron claro han tenido un cambio de la Junta tienen el presidente como que fundó y ha vuelto hablan de la dificultad de buscadas consenso en la sociedad catalana que viven mucho a las televisiones catalanes intentan a tender puentes como puedan comentando un poco la dificultad de al margen de lo que pasa con el juicio como sale eso a las catalán de los catalanes quieren una sociedad que funcionan ojo no un Parlamento que está abierto donde hablan de cosas que les importan como la salud o la educación realmente ha sido uno el vicepresidente ha es un médico también habla son son de Sociedad Civil catalana tiene varios grupos políticos es Apolo Tico pero hay tanto como ustedes y de Podemos hasta el PP pasando o federalistas socialistas que quién emboscada otra forma te hace a España no os tono Amiens donde claramente tienen sus poderes entonces en médico a me hablaban poco y eso que fue bastante interesante

Voz 4 19:24 que cuántos tienes tu tajante Zanetti

Voz 7 19:26 área viaja es de una comunidad a OCHA muchas veces actualmente tienes problemas para buscar Tous fama escépticos a cara comunidad autónoma compras sus medicamentos no entonces me como muchas veces ha poco auguró tienen tener digamos entonces bueno todos tienen su visión y esperan que por lo menos las elecciones se habla tan poco de todo de de todos los partidos políticos eso pero está bien

Voz 0874 20:03 al menos allá foros en los que todavía se debate sobre la convivencia tu emotivas ha estado una semana en Burdeos así que asumo que ya no estáis enviando en muchas crónicas del proceso

Voz 13 20:12 bueno estuve fue hace

Voz 10 20:14 diez días ya el entierro en que sí que

Voz 13 20:17 te algo la vuelta sobre sobre los los lazos amarillos los lazos blancos es complicado y contar sin poner algo de humor porque sino es que no sé yo creo que es la única forma de entenderlo casi eh ente ser respetuoso de todos pero explicar que no se eso de quitarle un lazo amarillo imponer uno blanco pues con alguna citas históricas había un uno un presidente francés cuando se debatía entre Monarquía aquí dijo a la política dijo el presidente ha cuando cuando Francia ha dicho su voz habrá votado habrá que someterse o dimitir y ahí cuando tienes una orden que no te gusta cuando eres responsable político

Voz 15 21:03 en la en la costumbre es au a atletas

Voz 13 21:07 no quieres dimite es o

Voz 15 21:09 o o te somete chaquetas Louis

Voz 13 21:12 los independentistas catalanes han inventado esa astucia no que es ni una cosa ni la otra no es un poco lo que lo que intento explicar no que Nini ni acatan ni se revelan totalmente ni dimiten sino que pues ponen un lazo blanco luego también lo quitan entonces bastante surrealista no explicar también citó a Tarradellas o digo que alguien lo ha citado así poco a un poco pues eso lo de lo de que se puede hacer en política hay que igual

Voz 0874 21:42 Albacer que que vosotros ahí en los medios británicos habéis notado una falta de espacio para noticias internacional estando ocupados como están cómodos

Voz 6 21:51 sí sí bastantes mucho menos demanda no solamente de España o de Europa sino de todo el mundo porque está está dominando tanto cuando ellos yo trabajo para el obviamente cubre muchísimo entonces sin embargo es un un tema internacional para ellos entonces las páginas internacionales de ese diario irlandés están dominadas por el tema de del Brexit y además tiene un un posible impacto en Irlanda como como vallas también entonces para ellos es algo muy cercano pero es internacional sí yo creo que en el Reino Unido la gente es como es algo tan importante del Brexit es algo tan agotador

Voz 0798 22:39 sí ya aburrido de dieciséis seguir a los a los británicos en Irlanda también a los irlandeses tan interesados les cuesta tanto como a nosotros es de fuera ya seguir los pormenores de lo que sí a todo el mundo no

Voz 6 22:51 sí sí sí el problema se podría compararlo con el tema catalán que es muy

Voz 10 22:56 muy polarizado es muy visible

Voz 6 22:59 hay dos partes con dos argumentos muy fuertes pero es mucho más en cierto sentido es mucho más es más técnico habla de acuerdos comerciales

Voz 10 23:10 habla de detalles de ley de

Voz 6 23:13 la Unión Europea no son cosas muy sexy no hay algunas personalidades un poco excéntrica son poco interesantes en la política británica pero tampoco pueden

Voz 10 23:25 hace muy muy

Voz 6 23:28 lo interesante ver a mucha gente a lo que hay es lo que hay de hechos

Voz 0874 23:30 los procesos Brexit y el tú sabes tienen muchas cosas en común la desinformación las leyendas también vamos a hablar de todo británico en relación con todo esto de otro británico ya me gustaría que fuera con otro británico George que publicó mil novecientos ochenta y cuatro una de las novelas más influyentes del siglo veinte que además tuvo su su versión cinematográfica

Voz 5 23:50 es muy hermoso la destrucción de las palabras tú lo has visto la décima edición de diccionarios no tiene este grosor vecino va a tener sí que revolución se habrá completado no sea perfecto el secreto es pasar de la traducción al aire con la respuesta automática no hace falta la autodisciplina lenguaje que proceda de aquí de aquí disculpa el que me entrometerse pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio de Le costó al mismo cuando el lenguaje ya que sido depurados no puedo estar más de acuerdo contigo Ana desde luego mucho

Voz 0874 24:21 en mil novecientos ochenta y cuatro no solamente sigue vigente como la ficción visto tópica que es con la llegada de Trump a la Casa Blanca los pedidos libro aumentaron un nueve mil quinientos por ciento siete décadas después hay términos como hechos alternativos noticias falsas privacidad que no parecen tan lejanos a la neo lengua a la depuración del lenguaje al Gran Hermano que todo lo ve que planteaba Orihuela

Voz 4 24:44 no

Voz 0874 24:45 nosotros está sentado en la mesa Ángel Gómez de Ágreda que es coronel del Ejército del Aire autor de Mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo interconectado que te la Ángel cómo estás

Voz 11 24:54 muy buenos muy buenos días muchas gracias me has ido

Voz 0874 24:57 también jefe de Cooperación del mando conjunto de ciberdefensa el representante español en el Centro de Excelencia de cooperación en seguridad de la OTAN yo estoy poco asustado lo que lo que tú habrás visto no no quieran saberlo pues luego al final es bastante menos es lo que vemos todos lo que pasa es que a lo mejor diez minutos antes de que lo vean los demás pero eso tiene minutos son fundamentales para poder hacer algo y evitar no suele

Voz 12 25:17 todo el ritmo que van las cosas ahora mismo estamos hablando lleváis un rato ahora hablando

Voz 11 25:22 hay cosas que que estamos viendo todos los días que al final acaban llegando a la gente de la importancia de la importancia que tiene la lengua y que tienen los medios de comunicación y el llegar a la gente el como cómo se polariza a la sociedad a base de que tengan únicamente una visión parcial de la realidad me encanta leer la prensa extranjera y me encanta el formato este con corresponsales que han estado informando de de otros países porque la visión suele ser mucho más de esa apasionada que se informa de la propia realidad se distorsiona esa realidad

Voz 0874 25:53 claro claro tú tú como militar en el libro cuenta que una guerra convencional con armas es relativamente fácil de controlar porque está muy localizada aunque si hubiera una tercera guerra mundial seguramente se se resolvería con unos cuantos botón expulsados en determinadas mesas no bueno también da una ciberguerra es incontrolable es un poco pesimista libre en ese sentido lo que parece que estamos expuestos algo que que nunca vamos a poder controlar

Voz 11 26:16 bueno acaba con un toque de optimismo que es el último capítulo para aliviar un poco la tensión que efectivamente se puede crear al a la hora de leerlo no es que sea no es que sea pesimista ni que sea difícil de controlar es que es una guerra que estamos viviendo todos los días en mil novecientos ochenta y cuatro o el describía una guerra permanente entre los distintos países o las distintas coaliciones que había en aquel momento que se utilizaba digamos como excusa también para controlar de alguna manera la población ahora estamos viviendo una guerra permanente en estamos en guerra todos los días lo que pasa es que es una guerra en la que no hay normalmente acciones éticas acciones en las que haya sangre pero sí en la que estamos viendo acciones de influencia ataques informáticos sanciones económicas

Voz 12 27:00 lo que se llama La guerra de las amenazas

Voz 10 27:02 así híbridas en una zona gris

Voz 11 27:05 pues son con mucho más de cincuenta

Voz 10 27:08 dices de de gris

Voz 11 27:12 pues estamos unas veces más cerca de una guerra abierta hay otras veces apenas nos damos cuenta de que están atacando

Voz 0874 27:18 oyéndonos hay algún país que tenga medios y posibilidades de ir por delante de ellos y ellos me refiero a todos los que participan en ese enjambre de acusaciones de mentiras de verdades alternativas si hubiera algún país que

Voz 11 27:33 si tuviera esas características sería Estados Unidos y hemos visto que también le han podido atacar e influir el Reino Unido desde luego es uno de los países que está más avanzado en estos en estos aspectos lo que pasa es que este tipo de guerras tiene muchísimas formas de actuación y te pueden hacer un ataque informático puramente técnico un ataque contra tu informa en la narrativa el relato que en que estás teniendo en en tu país con lo cual hay países que dominan mejor unas unas circunstancias y países que quedó domina mejor Otra Rusia por ejemplo podría ser uno de los países o el entorno de Rusia no necesariamente Rusia como país pero si el entorno de Rusia domina muy bien la Guerra de la influencia de la información de del control de de la del relato o incluso la destrucción del relato pero hay otros países que son más hábiles en cuanto

Voz 12 28:22 va al hackeo técnico de los medios

Voz 0132 28:26 Angel buenos días yo quería preguntarte después de leerme el libro de subrayarlo y de ir de asustar me gracias por varias cosas que desconocía en tú planteas que que mucho más peligrosos que los números los datos de los hackers son son esas ideas no cargadas en un entorno controlado por pues por intereses comerciales de entornos en los que nos podemos sentir a salvo pero quizás no lo estamos y luego también ponerse ese punto de bueno pero hay que distanciarse y poner un poco de cordura como de Grandes la amenaza porque al final literatura abunda sobre peligros sobre distorsión sobre la guerra hay ciberguerra pero en realidad del uno al diez como de amenazados estamos

Voz 7 29:07 sí

Voz 11 29:08 del uno al diez sería muy difícil de de de establecerlo pero estamos estamos muy amenazados porque lo estamos viendo en los ejemplos que estábamos comentando ahora al final el que te roben dinero de la cuenta corriente efectiva mente te te hace un poco más pobre el que te hagan sentir la necesidad de de más de tener más te hace absolutamente más pobre me encanta el el cuento de nombre de la camisa feliz el Hombre de la Camisa feliz no tenía camisa pero tampoco sabía que la necesitaba es es el control precisamente de tus necesidades el control de de de tus percepciones lo que realmente importa ahora mismo en la mujer del César ahora es más importante que lo parezca antes que de que lo sea no vemos lo hemos visto en el tema del Brexit lo vemos en el tema de de ser lo que hemos visto en las selecciones que que se han dado últimamente se está controlando mucho más que los números está entonando esa agrupaciones de números que acaban formando letras y que y que son las las ideas y los relatos de hecho incluso no es ya que te convenzan de alguna cosa concreta es simplemente el control del que se habla y lo que es lo que estabais comentando ahora sí si no se habla más que de Brexit en en el entorno de Reino Unido no existe más que Brexit hizo hay otras cosas que resultan transparentes es decir simplemente controlar el de qué se habla el elegir los temas ya condiciona la percepción que tienes del mundo

Voz 13 30:38 Angel buenos días sino que preguntarte por un concepto que al principio no parece tan de gran política pero que al final puede resultar lo mereció al principio uno cuando hablas de filtro burbuja burbuja de filtro lo resumo el habrás es como usuario de internet sociales de buscadores Google lo que sea en nuestra un número de personas en general la gente nos sentimos más cómodos leyendo a gente que opina una cosa parecida a la nuestra

Voz 5 31:09 los algoritmos de esas aplicaciones son esos o esas webs

Voz 13 31:13 no se encierran en esa burbuja de pensamiento nunca nos van a confrontar con el opinión distinta a matizada a la que dentro de la que estamos como utilizo estipulaba para homenajear a mi abuelo él merecía comenta cuatro años reconoce menos menos algunos años menos yo me relaciono con distintos grupos fuera de Internet no tengo un grupo para jugar a las cartas uno de exalumnos de la escuela entonces me gusta mucho porque eso es lógicamente son distinto si confronta mis ideas era conservador pero entonces hablaba con gente con ideas muy distintas no

Voz 5 31:48 él no tenía Facebook no tenía Twitter ahora como venimos hace

Voz 13 31:52 yo la única red social que veo que donde hay opiniones muy distintas y variadas es sacar porque sólo compartes un trayecto no podemos hacer como es su manual de supervivencia es así como lo define este libro como podemos hacer para para confrontar los a una hay vidas distintas a las nuestras

Voz 11 32:08 lo que comentábamos antes efectivamente la burbuja de filtros ese filtro Bravo en en inglés esa burbuja de filtros lo que hace es es es como una construcción que tuviéramos

Voz 6 32:20 alrededor y que filtra las noticias que no

Voz 11 32:22 no son de nuestro interés con un mero interés comercial es simplemente para que estemos más tiempo

Voz 12 32:26 en la página de Facebook o de Twitter en la cual

Voz 11 32:31 Nos está sirviendo esas noticias y por lo tanto la publicidad que vayan a colgar ahí va más valor porque vamos a estar más tiempo visitándolo eso nos lleva efectivamente a la necesidad de que para tener otro tipo de opiniones que no sean las que no sirve automáticamente el algoritmo tenemos que salirnos de de esa burbuja e intentar buscar otras entonces qué hacemos pues nos vamos creamos nuestro propio grupo efectivamente de los que juegan a las cartas Nos pensamos que dentro de ese grupo de los que juegan a las cartas por lo menos nos estamos convirtiendo en más individuales es lo que lo que describo en el libro como la teoría de los puntos y de los planos no tenemos un grupo que constituye un plano no de alguna manera de de todos los que juegan a las las otro de todos los le el Atlético de Madrid que mencionábamos antes y donde confluyen todos esos grupos de interés somos nosotros el problema es que probablemente cada uno de esos grupos está también mediatizado por una burbuja de filtros y por lo tanto está desplazado de donde tendría que estar con lo cual el punto en el que conversamos tampoco somos nosotros estamos condicionados en cada uno de esos aspectos hay que intentar salirse de de la uniformidad de la información y buscar pues lo que decía antes en lo que hacéis vosotros corresponsales que están en el extranjero que tienen una visión distinta medios extranjeros informando sobre la misma realidad sobre la que estás viviendo tú que lo ven de una forma absolutamente o mucho más apasionada que nosotros intentar conformar de tu propia idea eso es tremendamente trabajoso y ahora mismo estamos en una época en la que lo que prima es la comodidad mucho más allá que la búsqueda de la felicidad o incluso de la libertad no lo que nos interesa es comodidad lo que no sirven automáticamente tanto para la mayor parte de la población el filtro bruja bruja de filtros y funciona perfectamente y acabamos pues automatizados no como como vemos en muchas películas de estas dos tópicas futurista las todos andando en fila vestido así

Voz 12 34:43 va leí llevando el paso

Voz 0874 34:46 hacía el trabajo todos comprando la versión que nos dan quiénes de determinados hechos no que también es muy curioso como cada cada uno de esos planos asume una versión de los mismos hechos pero una versión antagónica con la del otro Sara ibas a decir sí

Voz 7 34:59 dice Ángel genial que hablas digo hubo el porque realmente la visión que él tenía hace setenta años era muy adelantado no parece quiere escribiendo escenas en mil novecientos ochenta y cuatro de nuestra vida cotidiana política no sobre todo como a políticos persona les grupos innecesarios Nos Consol LAN la lengua no hay muchas veces a la inquietud que yo tengo ahora es que cuando estás en Twitter como periodista te contestan personas con sonando incluso a por ejemplo mi inglés diciendo ah aquí por un comentario que recibió cuando yo mantenía un tuit de ciento a nacionalistas catalanas a llaman para un referendo si alguien me contesto enseguida aquí no hay nacionalistas no tienen son demócratas y esto Consol viene de vez en cuando de enseguida automatizar o quizás de Robots porque de vez en cuando ves el perfil grises es no es un nativo inglés donde está ubicado en persona sí consolas a la lengua de la descripciones de la realidad al final a consigues controla el mensaje lo que piensa la gente no es tu edad la de de de Owen no podría es cometer un crimen de pensamiento no entonces yo quería saber si si Ángel tú tienes recomendaciones específicas para quizás gobiernos y ciudadanos como Podemos consolar nuestra libertad a quizás sea recomendaciones sea que dónde podemos jugar un papel todos estoy pensando quizás en la última temporada Teté Home Land donde hay una una trabajadora te decía y a los lusos suelta mensajes de cuesta para sembrada a así quita a un presidente

Voz 11 37:22 es lo que está ocurriendo efectivamente es está más que construyendo como decía ahora más que construyendo un relatos están destruyendo todos los relatos no se está intentando dejar sin valores y sin referencias a lo mejor la gente yo más que más que Orwell lo que veo es un mundo que se acerca cada vez más a que también es un escritor británico escribe un mundo feliz unos años antes de de que Orwell escriba mil novecientos setenta ochenta y cuatro hace hace ahora setenta años en ese mundo lo que hacen es facilitarnos las cosas son estímulos positivos en lugar de negativos los de los de Owen hasta qué punto se parece el mundo actual al de pues la Cámara esa que ponían en todas las en todas las habitaciones en todas las dependencias del Estado para vigilar en todo momento habrá Le hemos comprado estas navidades

Voz 6 38:15 se llama Alexa se llama eco

Voz 11 38:17 aquí no solamente nos la ponemos en el en el dormitorio sino que cuando nos vamos al salón la llevamos al salón y además la pagamos de nuestro bolsillo de alguna manera lo que estamos haciendo es contribuir en los otros nuestro propio dinero a esa vigilancia y esa aportación de datos no solamente a Estados sino también a a grandes empresas ante eso yo creo que la mejor soluciones pasa pasa sobre todo por la educación educación de la gente y la concienciación la idea del libro es básicamente eso eso que que la gente que lo lea de alguna manera tenga una visión de de en qué mundo estamos viviendo y que pueda tomar las medidas individuales para salirse de esas burbujas de filtros para para evitar regalar nuestra intimidad regalar nuestra privacidad en nuestros datos que al final lo único que hacen es favorecer a unas elites en un momento dado que pueden desde corporaciones o desde grupos de interés manipular a la opinión pública haya cada uno de nosotros particular y en conjunto

Voz 0874 39:24 era soluciones individuales las soluciones pasan por un acto individual asumes que no hay nada que se pueda hacer desde el ámbito legislativo o el ámbito gubernamental

Voz 11 39:35 creo que lo primero que hay que hacer antes de legislar es entender el el ámbito en el que estamos que es lo que lo que pretendo en libremente que que haya una visión de conjunto de que mundo tenemos que legislar después antes de necesitaremos un código ético un código moral sobre el cual bajarnos no se puede legislar sobre lo que todavía no existe es una hablo en el libro también de inteligencia artificial todavía no estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial esté por todas partes está ya en muchos en muchos sitios pero no está ubicua todavía antes de dar el paso eso es lo que tenemos que construir es una una imagen ética moral de qué es lo que pretendemos y a partir de ahí ya antes de de o en el momento en que se construya elaborar un código de regularlo problema es que estamos regulando facetas parciales de este

Voz 12 40:25 Nuevo Mundo estamos regulando por un lado la privacidad estamos regulado en regulando por otro lado

Voz 11 40:30 pues en la los derechos

Voz 10 40:33 de qué

Voz 11 40:35 a propiedad intelectual Por otro lado estamos y es decir no tenemos una visión de conjunto no estamos haciendo un cuerpo legislativo que responda a todas las las diferencias

Voz 0798 40:48 yo tengo dos preguntas una por Rusia es tan buena en esto porque aparentemente no podría pensar bueno quizá los mejores en estos pueden haber sido Estados Unidos porque es tienen Silicon Valley todos estos jovenzuelos buenísimos en informática yo qué sé yo qué sé o los argentinos que son homogéneos la publicidad no lo sé pero porque de repente Rusia es la mejora en la segunda relacionada me puedes explicar como si fuera tonto cómo funcionan estos robots robots au todos estos mecanismos cuánta gente en un departamento que se dedica a esto trabajan cien o mil o dos o no lo sé porque a mí me llama mucho la atención cuando vas a hacer cualquier cosa y te piden bueno confirme que no es usted es un robot no que a veces pienso bueno voy a tener que pensarlo no pero quiero decir que que que damos por sentado que hay robots por ahí funcionando no que no suplanta o que hacen como que son humanos no con funciona

Voz 11 41:41 de hecho en alguna de las pruebas esas de que de que no eres un robot que te dicen que usted las casillas en las que hay tal cosa alguna vez te habrá tocado repetir porque no

Voz 0874 41:49 si yo fallo mucho pero pero me provoca mucha ansiedad

Voz 11 41:54 a lo mejor el robot lo va a hacer mejor que yo iba a parecer más humano más en realidad no es que Rusia sea y además lo primero no es no es Rusia son grupos que hayan Rusia iba mucho con la idiosincrasia de cada país hay países que lo hace en grupos que lo hacen de una forma más de abierta grupos de una forma más sutil grupos que se dedican a intentar construir una narrativa otros que quieren simplemente destruirla entonces no es que Rusia o los eso sean particularmente bueno sino que emplean unas técnicas que ahora mismo Son Moix bastante sencilla de utilizar pero que son muy efectivas y que no afectan a la parte tecnológica no afectan a los algoritmos sino algo que ya llaman el libro los los egos ritmos es decir la parte humana los egos de cada uno de los de los usuarios

Voz 10 42:44 después me

Voz 11 42:45 el resto cómo funciona si esto son granjas de lo que el se trata de gente que está permanentemente en en China había una la de los dos treinta céntimos me parece que era el le pagaban treinta céntimos por cada por cada cada mensaje que mandaban tuit no en en Sina

Voz 12 43:06 por cada mensaje que mandaban pues en apoyando al partido o atacando a

Voz 11 43:13 es una idea que fuera hostil a los intereses de partido entonces son simplemente personas creativos digamos en creadores de titulares que se dedican a sembrar discordia en un momento dado o Acker a construir una narrativa en las redes tanta gente necesita espacio

Voz 0798 43:30 eso con eficacia

Voz 11 43:31 bastante menos que para destruirlo el problema que tenemos ahora mismo en esta en esta casa por ejemplo ahí a alguna una agencia interesante de lo que es facha que no neutral que se dedica a intentar desenmascarar las las falsas noticias que no noticias falsas en realidad no son noticias sino que son relatos interesados las falsas noticias que se van propagando por ahí para crear una falsa noticia no necesitas tampoco mucha gente a lo mejor hay cien doscientas mil personas un Google tiene quince mil personas intentando desmontar esto evidentemente no está consiguiendo gran cosa lo pero con con mil pero

Voz 0874 44:07 además en una granja de esta mañana vamos a hablar con con Simona Levi de esto precisamente de las granjas de clics tú sabías Iñigo que por tres mil quinientos euros te puedes comprar un millón de seguidores en Twitter aquí a creerte tu mismo como está

Voz 0798 44:19 se podría llenar un estadio con todas las cosas que yo no sé

Voz 11 44:22 de hecho es muy curioso porque hay campañas electorales en el mundo en el que se ve de repente baja al cincuenta mil seguidores de de uno de los candidatos

Voz 0874 44:31 entonces pues lo recupera instantáneamente pero sabes que nosotros te en los medios convencionales muchas veces decimos no es que es el partido con más seguidores en Instagram porque más apagado por tenerlo seguramente no es una de las posibilidades evidentemente pero para Vox y para cualquier otro partido oye te agradezco la visita aunque nos deja mal cuerpo

Voz 11 44:49 no habrá que leer es el último capítulo el toque de optimismo

Voz 0874 44:52 para intentar recuperarse un poco muchísimas gracias a vosotros Ángel Gómez de Ágreda que es coronel del Ejército del Aire autor de este mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo interconectado además ha sido jefe de Cooperación del mando conjunto de ciberdefensa representante español en el Centro de Excelencia de cooperación en ciberseguridad de la OTAN hasta la próxima nacer suerte con el libro vosotros me marché porque hoy seguimos Un poquito más queríamos irnos a Londres hablar de que hasta ahora

Voz 0874 47:40 con motivo de ya con Ana Fuentes con Sarah Morris estábamos hablando antes de al principio de la tertulia sobre lo que se nos viene encima con el Brexit nadie sabe muy bien lo que es exactamente por lo menos los plazos es decía es que allá cuántos millones de personas que han firmado esta declaración

Voz 6 47:55 más de tres millones y desde el

Voz 14 47:58 jueves creo que fue colgado

Voz 0874 48:00 Andrés tres millones hay hay hay fatiga de Brexit creéis entre vuestros familiares la gente qué habláis de allí

Voz 6 48:07 sí se queja mucho a mis familiares se quejan de Brexit está dominando escuchan la radio de la BBC no sale otra cosa de lema para esas emisoras de esos medios que saben que es tan importante pero saben que es está agotando en poco a la población

Voz 0874 48:26 perder cada día es el fin del mundo

Voz 7 48:28 sí parece si hay fatiga pero hay también un grupo de cosas que no quieren salir de la Unión Europea que intentan pasa el mensaje que hay que desde Ci este cansancio es un poco la estrategia de Theresa May no así presento una y otra vez a cuento a los diputados al final o cómo van a que aceptar ahí simplemente para hasta amenaza con este pesaría pero este proceso no va a terminar con eso hay que también negocia a que pase después si donde estés británico pues que están en Concha

Voz 22 49:08 pues sí estén intentando crece el cansancio a Illa a ir a la rabia que insiste las televisiones están qué creéis que hay

Voz 0874 49:20 había un artículo en The Guardian esta semana hambre muy interesante sobre lo mucho que respetábamos a Gran Bretaña en el ámbito político no ir a la falta de Churchill en en este momento no hay hacer un poco de ridículo

Voz 6 49:31 sí a mí me me da mucha pena porque yo creo que tenemos a lo mejor tenemos nuestros problemas nuestra selección de fútbol ha sido la mejor o la comida británica pero siempre hemos tenido una cultura

Voz 0874 49:46 los dientes también en un problema también los dientes

Voz 6 49:49 sí sí sí yo creo que hemos siempre he tenido una cultura política bastante buena bastante

Voz 4 49:55 fuerte no ir durante los últimos dos años

Voz 6 49:58 la ha sido bastante erosionada esa credibilidad política esa ese nivel político que hemos visto y eso se debe mucho al al nivel de los los políticos que hay no no todos son malos hay unas figuras que están intentando buscar un consenso o evita la el desastre pero yo creo que el el nivel de esta generación de políticos es no está a la altura hoy hoy adiós

Voz 0132 50:23 artículo muy interesante en ese Times de un de un ex diplomático británico en la UE de Robert Cooper decía a Reino Unido va a pagar muy caro a esa ignorancia por no sabe cómo funciona la Unión Europea a saber que al final no te permiten soplar y sorber a la vez no eh y que los ciudadanos pues pues van a pagar el el haber seguido pues cosas que les decían que eran mentira sin haberse informado pero al final también hay un punto de injusto no porque si hacemos reflexión en España no habría podido pasar lo mismo en cualquier país no no estamos vinculados a los reglamentos a cómo funciona por dentro la Unión Europea hasta que no te toca de cerca o sea que al final no se trata de culpabilizar al británico es no hacer una reflexión más profunda

Voz 11 51:04 buena parte quizás no sea vendida el proyecto

Voz 0132 51:06 explicando en qué consiste y por otra parte pues hemos tenido un desinterés profundo y es hora de que nos pongamos las pilas que vienen las elecciones no

Voz 0874 51:13 para aclarar un diplomático que me enseñó ayer me deja un tuit de creo que era el embajador británico en Alemania que ha puesto a su gato de nombre Brexit cuenta han preguntado porque dice que siempre está hablando para mayando para para salir a la calle cuando la la puerta me quieres abierto la ministra estamos hablando es Begoña Arce cómo estás Begoña buenos días

Voz 23 51:32 ya buenos y punto estamos bueno por ejemplo esa petición de la que estabais hablando de revocara el artículo cincuenta y permanecer en la Unión Europea acababa de alcanzar cuatro millones de firmas es decir va rapidísimo en tres días cuatro millones en qué punto estamos en las grandes decisiones Si la gran incertidumbre ahora mismo como sabéis Theresa May está dudando en poner a votaciones a Nueva por tercera vez su hubo su opción y su acuerdo entonces qué va a pasar ahora a la prensa esta mañana está claramente pidiendo hay un clamor para que me presente su dimisión rápidamente se le ha escapado totalmente el control del Brexit no tiene autoridad no le queda energía ir de hecho lo que hicieron los líderes europeos es mantenerla en coma anulando esa amenaza inminente de una salida sin acuerdo yo este viernes en los periódicos hablan de de esa presión sobre mí para que presente la renuncia de la CUP de Bruselas se habla convoque que ha sufrido una humillación terrible de hecho ya sabéis que los unionistas le han retirado el apoyo ir bueno son numerosos euroescépticos los que quieren que ponga una fecha a su marcha de hecho el número dos del Gobierno el viceprimer ministro David Tom ya está entablado conversaciones con otros partidos de la oposición para buscar algún tipo de alternativa a este Brexit que había planeado May

Voz 0874 52:54 al pues la la oferta europea es envenenada porque obligar a Theresa May organizar unas elecciones europeas es que asume mía sería una humillación

Voz 23 53:02 es algo totalmente inaceptable para los por supuesto para los euroescépticos pero claro se ve como una gran humillación nacional un sin sentido también después de que tres años después de haber aprobado en referendo en salir de la Unión Europea ahora que haya que votar candidatos europeos pero ha y será el Parlamento el que a partir de la semana que viene haya o no haya esa tercera votación si la pierde May y si no la hay en todo caso los diputados serán los que tengan que tomar a partir de ahora el control de del Parlamento y esto se puede hacer a través de una serie de votaciones orientativas con las distintas propuestas pero por supuesto es un proceso largo es un proceso que puede llevar a nuevas uniones y es difícil que se logre una opción de consenso rave verdad es que ahora mismo el Parlamento también está enormemente dividido y como decía hoy también el Financial Times el Brexit ha convertido en sectas lo que eran partidos políticos porque cada uno tira por su lado nadie tiene

Voz 4 54:03 esta buena manera de ponerlo siempre

Voz 0874 54:05 se hablaba de manera muy soterrados pasividad un segundo referéndum es algo que no se está ya más encima de la mesa es algo que se habla ya en voz alta

Voz 23 54:14 es algo que posiblemente puede ser una de las opciones esas opciones iniciativas que van a discutirlo los diputados es decir lo que se va a hacer ahora es de los diputados van a presentar distintas opciones que puede ser permanecen en la Unión Aduanera por ejemplo pero también la opción del Parlamento no esta opción perdón de de un referéndum de un nuevo referéndum no está desechada ahora bien son votaciones orientativas sí luego el Gobierno va a adoptar alguna de ellas la va a llevar adelante para presentar la Unión Europea está totalmente por ver en todo caso esto sería un proceso largo obligaría a aún a pedir una ampliación del artículo cincuenta mucho más larga entrar una vez más en las elecciones europeas a todo esto por supuesto eh los euroescépticos Si ve una parte del país está totalmente en contra de de dar marcha atrás con todo esto entonces no hay una solución clara la amenaza de marcharse sin acuerdo sigue estando también ahí