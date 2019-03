El teatro de los pobres

Voz 2

00:37

por mucho que lo intento soy incapaz de decir algo no sacar a colación un tebeo el otro día me di cuenta de que los tebeos eran el teatro de los niños y de las niñas que no fuimos al teatro porque donde vivíamos no hubo ni salas teatrales ni costumbre de ir a ellas quizá eso se debía a otra pérdida hija de aquel perderlo todo que fue el fin de la guerra porque aunque en aquella devastación quedó muy claro quién gano el fascismo Franco una dictadura no resulta tan fácil resumir quién la perdió pues se perdió muchos caminos durante siglos en los pueblos se había hecho teatro de vecinos de casino y cuando no lo había llegaba una compañía itinerante para dar una representación pero esto fue a menos demasiada miseria hay demasiada represión por toda España y cuando la gente tuvo que tirarse pasó en masa de la azada a la fábrica aquel teatro primero se evaporó ninguna autoridad dice nada para remediarlo a esto me refiero cuando digo que en el barrio no conocíamos el teatro años más tarde los colegios empezaron a llevar a los niños y a las niñas al centro de la ciudad para que viesen por primera vez una obra teatral autobuses renqueantes lleno de algarabía profesores de ACB reuniendo la calderilla para pagar el cobrador que arrancaba refunfuñando los billetes desde el taco niños dándose de manotazos por un capicúa a ustedes les gustan las comedias de Molière nuestro Molière fueron las historietas de Bruguera sus populares caracteres dramáticos el avaro el misántropo altar tufo estaban aquí en personajes como Don pel Mafo Don berrinche Pepe el hincha Doña Urraca no lo sabíamos pero leer el tiovivo era lo más parecido al era de la ayer como decían los antiguos todo todo todo