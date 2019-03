Voz 1235

01:49

adiós repelente desgraciadamente invencible después de siglos de historia nadie ha logrado aún pararle los pies no existe un sortilegio un aburrimiento una llave de kárate que lo haga callar vive de ser pesado como Torra ahí los independentistas en general y por supuesto algunos anti independentista a menudo solo otro pesado aún más inaguantable puede ocupar su lugar es una desgracia y quizá un consuelo el pesado es escurridizo habla habla ya habla de lo mismo sin que se agoten las palabras su bla bla bla va y viene esa alimento y a la vez excremento si el pesado dejase de serlo un hundía Isère callarse la pesadez de reventa haría por dentro no vale de casi nada quejarse el pesado está demasiado ocupado hablando contigo no consigue escuchar tus quejas que no quiera escucharte ojo es que no puede y además no quiere el pesado jamás se da por aludido ni por ofendido ni por supuesto nunca se considera asimismo un pesado gana siempre hay que conformarse con que un día aparezca un pesado nuevo