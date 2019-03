"No veo ahora mismo a una España competitiva"

Voz 1991

00:00

en vamos no debemos tener problemas en la clasificación de la selección española con el grupo que tiene lo que pasa es que tenemos que encontrar modelo la clasificación es fácil pero luego hay que tener garantías para para llegar a la Eurocopa competir es decir que a mí que Leganemos a Malta no me va a dar nada quiero decir es lo habitual y lo suyo es golpearle pero yo quiero que cuando llegue contra Inglaterra el competir de tú tú Isère un equipo que se vea realmente una solidez como para ser candidato a ganar la Eurocopa como ya hizo en dos ocasiones de forma consecutiva el el recuperar ese bloques irrepetible esa aquella selección que tuvimos de dos mil ocho a dos mil doce es imposible que se vuelve a dar de aquí a tres mil quinientos años pero hay que buscar otro modelos hay que utilizar los mimbres que tenemos y ahora lo que tiene que hacer Luis Enrique es ir enlazando todo esto para crear un equipo competitivo que a día de hoy Luis Enrique no ha dado con esa tecla yo no ve una España competitiva y ahora mismo al máximo nivel