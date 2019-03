¿Por qué un gallego no puede llamarse Netflix de Jesús?

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:48 es un pensador llamará esta sección en lugar de Prensa Ibérica lo mejor de la Voz de Galicia pero en fin es la sección de nuestro experto en loros Íñigo Domínguez que sigue por aquí también en curas pues me parece que va a ser experto en curas

Voz 0798 01:00 va a seguir va a ser algún cura trece de enero

Voz 0874 01:02 delitos perpetrados por curas quizá alguno va a salir bueno esto es una cosa que yo creo que en algunos manuales de estilo está aparece en La Voz de Galicia yo creo no estoy seguro y seguramente me va a corregir Alex Grijelmo pero me parece que en el manual de estilo del país figura que no puede es titular con una pregunta

Voz 4 01:21 pues una pregunta pregunta verdad

Voz 0798 01:24 lo importante es dar una respuesta al menos proxy una pregunta y ni siquiera responde cuando pero la Voz de Galicia titulaba con una pregunta si en portada sí que se puede bailar en un pub a preguntar si tiene una enjundia suficiente como para figurar en poco incluso si no es un el debate lo fundamental de nuestro tiempo que se abre aquí lo de hablar de paz ya es una cosa bastante gallega tampoco en todas partes de España se habla de paz

Voz 0874 01:47 ahí sí se puede sí bueno pues

Voz 0798 01:53 es un tema que en la prensa gallega ha estado bastante en boga estos días también El Faro de Vigo ponía la Xunta elimina el coladero de los tablaos cientos de pubs cerrarán antes bueno todo esto porque vienen porque están en la ley que con la legislación que que hacen no irregular los establecimientos derechos Z entonces la Voz de Galicia resume toda la complejidad de este asunto en este párrafo que es la declaración de un de un representante dice el problema es que es que los bares quieren programas conciertos las salas de conciertos quieren poner copas los pubs quieren ser discotecas y las discotecas quieren blindar su espacio diario por encima de todo debería estar el derecho al descanso de los vecinos muy bien explicado por parte de este hombre verdad bueno pues el fin total que andan pegándose en paz o no si uno puede poner copas pero bueno

Voz 0874 02:38 siguen en la voz también está noticias del día diecinueve de hace unos días es que también la idea pues no pues no sé si es una buena idea no bueno es un tema muy

Voz 0798 02:48 bonito el artículo la verdad es que te empiezas a leer y no para castigar hasta el final ya el titular es es buenísimo dice el Calvario de llamarte Netflix de Jesús

Voz 0874 02:57 y Jesús Jiménez de Jesús

Voz 0798 02:59 bueno habla sobre los nombres raros y claro este es una de esas cosas que se le muchísimo tiempo con trampa porque esto no es face de Jesús fue un hombre que el chaval en Colombia aclara enseguida pero bueno va de eso dice bueno dice que en España este nombre en concreto no sería posible es decir yo sí que creo que sería posible que ocurrirá pero está prohibido bueno y da muchos ejemplos primero estadísticas de lo que hay en España Sierra por ejemplo según el INE Instituto Nacional Estadística hay XXXII Stalin en España hay treinta personas que llevan está sí sí sí noventa y siete Kennedy llamado aún no voy noventa y siete Kennedy que me dices pero espera que llegue luego hay sesenta y nueve más sesenta y seis Caín dos mil ciento ochenta y dos digna no no no luego XXXV habita ya atención a este quinientas noventa

Voz 0874 03:50 Heidi Heidi había solo

Voz 0798 03:53 luego ochenta canuto estos tienen la vida marcada si luego a setenta y tres Rihanna cuarenta y cuatro Miles de veinte Justin y doscientos setenta y dos Amélie en fin lo que me llama la atención es que hay un pueblo burgalés que es Huerta del Rey en cita que elabora la Voz de Galicia que dice que ha registrado algunos de los nombres más raros del país porque es un para parece que es que en el semen misma pueblo le no no sé si va a ser capaz llega al final sino MR levas en Filadelfia ni adora canuto Barack quicio australiano filólogo niño Blau tila One si Foro Elfidio Marcio ni la Abilio quería Landelino mala serio y Miranda Burgos dos foral crees Cienciano Discovery es Isaza

Voz 4 04:38 bueno ya todo respirar pero bueno

Voz 0798 04:40 es barbaridad pues parece que el siglo XIX hay mucha coincidencia de nombres tomos llama igual y hubo una orden municipal que invitó a los vecinos a buscar nombres distintos y la gente se han perdurado entonces pues parece que sí habrá que ir a ese pueblo bueno y luego ya el artículo da nombres raros o reales que ha habido en España en los registros que esto ya no se son leyendas urbanas o no pero bueno esto habría que investigar mucho pero bueno por ejemplo luz cuesta mogollón se secos cosa si no Pascual Conejo enamorado no se Antonio

Voz 0874 05:11 malas piernas esto esto esto es de gomaespuma ellos

Voz 0798 05:14 pero bueno seguimos en Galicia

Voz 0874 05:16 hacia Aragón animales

Voz 0798 05:18 sí porque hay un apunte final sobre nombres de animales en Galicia que es muy curiosa sí sí porque hay Delfina mil cuatrocientas de cuatro mujeres seguido de Paloma con doscientos setenta y uno pero es que también entre entre hombres hay Delfín Castor son los más frecuentes Colombia Galicia en Galicia

Voz 0874 05:36 no era una tradición también no sé si equipos

Voz 0798 05:38 podemos pasaría a los animales Redondela esto

Voz 0874 05:41 hasta el Faro de Vigo retira más de trescientos nidos de avispa asiática una plaga que se multiplicó por diez en tres años

Voz 0798 05:47 si aquí alguien el programa llevamos ya tiempo hablando de la avispa asiática

Voz 0874 05:50 no me hacen caso GAL normal

Voz 0798 05:53 hay en los veranos sobre todo siempre además es que muere gente bueno en Galicia hay también Asturias pues es un es un problema no ya han empezado a eso a instalar trampas contra esta especie invasora pues en plazas parques playas

Voz 0874 06:05 etc y en Canarias7 hay una fotografía en portada de lo que parece ser un robot tortuga

Voz 0798 06:12 una es una foto buenísima verdad salen salen cuatro tortugas con una especie de aparatito con una antena en en el caparazón en la parte de arriba si dirigiéndose al agua y bueno la noticia es que ha sido de estas tortugas bueno pues Canarias siete y cuenta donde fueron a estas tortugas con nuestros transmisores que les han salido que les han servido para ver dónde iban y resulta que es titular la tortuga Martina llega a América eh en un año llegó a Estados Unidos está muy bien luego es curioso lo que han hecho las demás que te has quedado en por ahí pero Martina ya se examinaron por Canarias pero una se largó a América una luego tenían nombre igual que una corriente no y si no se la tortuga Oasis Dream por ejemplo que así está viendo asistir has been cuantas tortugas se se llaman o así si estamos como el artículo de antes no pues aquí un nombre de tortugas Oasis Dream bueno se quedó por allí también la tortuga Tomás avanzaba hacia la costa africana se quedó por allí la tortuga Tropic estuvo en Canarias etcétera Pero Martina una valiente eso fue hasta médica en bueno y buscar un futuro no en el diario Hoy afirma Rocío Romero el día veintiuno una ley de la Junta obligan circo a donar una pitón atención sí una serpiente pitón de cuarenta kilos de quince años cinco metros y bueno pues donado entonces el centro que acoge esta serpiente que además se llama mucho bicho es un número estamos oír su nombre eso lo gracioso mucho usted dice está muy bien pensado dice yo espero que hayan pensado en un plan B que hacen ahora los circos con estos animales se pregunta en el centro pues efectivamente que hacen no sabes

Voz 0874 07:44 la otra gran pregunta que tengamos hay que nadie dará respuesta todo esto no es lo han de oyentes seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es un número de teléfono y de whatsapp de este programa es un buzón para noticias de prensa local que sigue abierto la gente nos manda enlaces más manda fotografías pero hay otra fuente de información que es la barra de un bar

Voz 4 08:12 desde esa barra de un bar tú me envía este esta fotografía sí eso es

Voz 0798 08:16 el Norte de Castilla de Castilla última página dice el cura ocupa que vació el cepillo una vecina de Palencia denuncia por impago de alquiler al que fuera párroco de Cantabria apartado del cargo por la desaparición de los fondos de la Iglesia no lo gracioso es que bueno leyendo esta noticia tal y que luego seguí leyendo dije pues quizá quizá dado con la solución al al al caso exacto sí después de mandar

Voz 0874 08:44 noticia de ese mismo día de ese mismo periódico diciéndome caso resuelto sin salir del bar

Voz 0798 08:49 si el amigo invisible de Villarramiel una quincena de vecinos de este pueblo de Palencia reciben sobres anónimos con billetes de veinte cincuenta euros teorías que el cura habían robado enseñara el cepillo para repartirla entre Puebla bueno es una posible teoría pero no es que no encaja sea el tema sea coincidencia al revés también no lo sé pero bueno esto para decirte que en el mismo periodo te encuentras dos cosas muy curiosas que uno se establece una relación por lo menos en mi caso es una inmensa tengo que ver pero bueno está muy bien pero esto de Villarramiel no me digas no que rece abres eso a ver es el buzón y te tienes veinte cincuenta euros son misterio esto sale lo Juan todas las teles no está muy claro qué ha pasado pero bueno es una historia bonita muy de impositiva que no lo sabe se creo que sin resolver no sé no seguido mirando pero

Voz 4 09:34 pero bueno quizá quizá

Voz 0798 09:36 la se resuelto lo miraremos aquí me tenemos una portada del diario elevar

Voz 0874 09:40 de no sé qué me tengo que fijar de todo lo que hay aquí

Voz 0798 09:42 sí pues no sabemos mantener volador si no se la atención porque porque es una

Voz 5 09:48 es una una portada

Voz 0798 09:51 además valenciana imposible no porque es gran fotón de de las fallas que dice mascletà naranja para el centenario del Valencia Club de Fútbol que luego sale abajo el Valencia etcétera que cumple cien años y luego la noticia bajo es los precios de los cítricos se hunden hasta un sesenta por ciento el campo en último año sea todo naranja o sea que está esto y luego estas noticias del campo que siempre nos llama la atención porque vimos muy de espaldas a él que es curioso ya hemos alguna vez no que las naranjas el precio está por los sí

Voz 0874 10:19 no se te digo yo creo que es más importante los cítricos que la mascletà digo yo no hablo de además bueno que estás diciendo a solo

Voz 0798 10:27 el y informativamente que es coherencia y ese día al día de la falla no pues el fotón hombre no es obligatorio poner el fotón hombre yo creo que hay cosas de esas que no se discuten no con además perdían fotones

Voz 0874 10:40 interrumpido por un torero cogido por un toro pero hombre muy

Voz 0798 10:44 es que además es Ponce qué es grave pero

Voz 0874 10:47 una cornada de dos trayectorias desde aquí obviamente le deseamos lo mejor pero la foto también da mucha grima si insertada en medio de la bueno en fin hemos hablado algunas veces de de las cosas que regalan los periódicos y como algunos periódicos parece más bien un supermercado

Voz 0798 11:03 bueno en La Nueva España que también sale mucho que les enviamos un abrazo desde aquí esta vez es que me ha llamado la atención y perdón a los asturianos por por mi ignorancia porque yo no sabía que existía pero regalan un escalador de sida eléctrico

Voz 0874 11:15 de hecho es hacer patria también no

Voz 0798 11:18 bueno yo tú sabes que existían porque he mirado en Internet ya hay algunos bastante sofisticados de sesenta cien euros además que lo bonito de la sidra de juntarse tales es marcharte no poderes ahí con a escanear con el chorrito que además en desastres MK todo el eléctrico este le quitamos

Voz 0874 11:34 mira qué bonito tampoco es porque tiene peras manzanas

Voz 0798 11:38 con formas raras porque es un mecanismo que digamos que absorbe no extrae la ciudad de la hecha entonces para que no sea el motor pues lo hacen en este caso con forma de manzana hay algunos horarios

Voz 0874 11:48 por más de cosas no se suele decir si esto lo hemos contado en alguna ocasión que hay muchos periódicos que sobreviven en parte gracias a estas cosas que medie regala medio venden no pero con la caída de los ingresos publicitarios tradicionales en papel esta es una manera de subsistir hoy estamos a finales de marzo hayan mucho escrito sobre la Semana Santa no sé si has encontrado algo nuevo Si bueno hay

Voz 0798 12:10 pero es curioso que que en los diarios locales otro de Andalucía en la costa mediterránea ya desde un mes dos meses antes empiezan con el calentamiento de de los preparativos de las cofradías los recorridos polémicas en los lugares de las sillas los precios tal

Voz 5 12:23 me llama la atención en el Málaga hoy en el diario mal

Voz 0798 12:26 la hoy lo firma José Luis Pérez que es un artículo sobre el tío de los capirotes que es un una una tienda acartonaba es álamos que cierra tras más de cien años de actividad que crean los capirotes no en el gorro este con con es que que en cuidados es que ese sean sólo que corre un símil no voy a decir para que no que es como lo es decir no estaban lo estaban pensar llegó a Sevilla en Semana Santa y me mandó una fotografía desde un mercado donantes

Voz 0874 12:56 pues disfruta con un individuo vestido pues con este gorro y ha ido mandó una fotografía diciendo me lo explicas por favor sí

Voz 0798 13:05 bueno los capirotes exactos no entonces bueno es el artículo está muy bien es de estos artículos un poco tristes porque son tiendas de toda la vida que cierran que la verdad es que hay bastantes artículos de este tipo en muchas ciudades no de tienes de todo tipo que van cerrando y aquí es curioso porque te explica la evolución del capirote no que ha pasado de plástico o de rejilla hasta los más cómodos ir ligeros de A

Voz 4 13:27 la

Voz 0798 13:29 no no perdón empezó siendo de cartón ya han pasado a ser de plástico rejillas son más ligeros incómodos en la cabeza es capirote será me cartón sí sí sí sí eran de cartón y luego pues se ha ido sofisticando pero ahora ya de hecho la empresa hará cantonales Álamo bueno ha cerrado aferrado

Voz 0874 13:45 también hemos perdido una ocasión excelente para entrevistar a alguien esto hay que aquí es decir lo que no pongan poco las pilas con esto no Laurence Olivier si no

Voz 0798 13:55 a trabajar de de Málaga Baleares

Voz 0874 13:57 para el diario de Ibiza fíjate que yo pensaba nunca había visto esta palabra en un titular de hecho yo pensaba que era una palabra de de las que solamente escuchas en un refrán

Voz 0798 14:05 dice la palabra Serna se pues si a mitad sorprendido porque he leído en el diario de Ibiza ya son dieciséis los afectados por el brote de sarna de las residencias a Serra

Voz 0874 14:14 sabía eso que las armas son idea yo solo

Voz 0798 14:17 lesión de Rosarno esos pues pensaba que era una usarla con gusto si esto es una aplicada que bueno es la sarna bueno pues Jon idea

Voz 4 14:27 un síntoma más de mí a gran ignorancia

Voz 0798 14:30 entonces en en la noticia lo que dicen que es que en contra la opinión popular no está relacionado con la falta de higiene que no es extraño que se produzcan en lugares de trae y luego pues te vas enterando pues que es una para psicosis de la piel causada por un ácaro otro animal que sale que no haya salido yo creo se manifiesta con una erupción que produce un intensa ocasionada por los ácaros hembra adultos que excava en túneles en la capa superficial de la piel fíjate hoy cuando más pegas por la noche bueno total que yo digo a qué vergüenza increíble la sarna en nuestros días fíjate bueno pues empezaba a mirar es que hay muchos casos hay un goteo de casos en los últimos meses o sea que hay no es tan raro pero bueno sorprende no por ejemplo en en en febrero en en Barcelona el hospitales han Camil lo lleva La Vanguardia pienso en La Vanguardia en Galicia en un hospital de Vigo en febrero también el hospital Povisa en el Alto Aragón salió en Teruel un brote de sarna en diciembre en Barcelona también hubo en noviembre en Valencia otro en noviembre en el hospital de La Marina Baixa que hay de vez en cuando es una enfermedad que hay por ahí que bueno que no es que sea en lugares no tiene nada que ver con la higiene

Voz 0874 15:35 pero fíjate es es esto es un poco lo que hablamos no si es un como también el objetivo de esta sección entre arte de cosas de las que te las que realmente no se habla yo creo que esto merecía un buen reportaje sí lo es que luego por nuestra parte digo

Voz 0798 15:49 el regreso de la catástrofe no bueno ya se han hecho cosas por ejemplo el regreso de la tuberculosis que es verdad que que ha vuelto pero bueno sobre enfermedades desconocidas a deshace asociadas a estereotipos culturales prejuicios pero bueno ocurre como huevos

Voz 0874 16:03 bueno alguna cosa más en titular aquí en la provincia aquí abajo que esto también es un juego de palabras que yo no sé si es aceptable en un libro de estilo no también en el libro de estilo del país esto también lo recuerdo no se pueden usar por ejemplo títulos de película en titular no se pueden hacer ese tipo de juegos recomiendan no hacer ya de juegos esto va más allá es que a mí siempre

Voz 0798 16:23 no se tiene que ver que no debería haber es que a mí siempre me puede el alarde de ser gracioso le lo sé que es un defecto era tontería me puede pido disculpas a mis lectores que a veces lo habrán visto pero es que en este caso es tiene es un titular no es nuevo entrenador de Las Palmas Pepe Mel llaman Pepe Mel de apellido eso empieza su primer partido pero pierde no hay como titulas eso yo me imagino a la plena página un debate en esa sala de reunión de imagino una chorrada la ponen venga no hay narices que sí que no bueno como han titulado Mel empieza al amigo gracias a Pajín

Voz 0874 16:55 no sé qué seré pero es verdad lo que eres tú lo lo divertido habría sido estar en ese debate sí

Voz 0798 17:00 en La Voz de Galicia la plataforma Uber repartirá pulpo chubasco a domicilio en Lugo me está empezando a gustar mucho más Schubert y acabamos con la verdad acaba tú siquiera quieres verdad esta es la verdad Murcia segunda provincia con mayor número de licencias de pistola en España en qué te parece sólo por detrás de Madrid cuatrocientas treinta y siete no se encuentra desde agentes o las ahora mismo hay cuatrocientos treinta y siete Murcia

Voz 0874 17:24 Nos armados que no son ni fuerzas de seguridad ni cazadores bueno ahí está ahí está ahí está

Voz 0798 17:32 pero bueno la segunda después de Madrid Madrid también

Voz 4 17:34 que juega como Murcia