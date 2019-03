Luis Zahera, la voz de los secundarios

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:10 el Partido Popular sea la alternativa de gobierno a esos separar

Voz 0003 00:14 pistas comunistas y socialistas que están planteando la disolución de la unidad nacional

Voz 2 00:21 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Getz

Voz 3 00:28 a vivir que son dos eh Javier del Pino

Voz 0874 00:56 claro entonces el líder del PP esto

Voz 1005 00:57 ahora por Guipúzcoa claro cantando por cohecho claro cómo se va que he hecho

Voz 0874 01:01 te dirán pues cruzarnos a raya donde pone Vizcaya

Voz 1005 01:03 te vas algo así tienes que estamos poniendo cosas que a lo mejor estaba diciendo voy a ir a Guipúzcoa después voy a Irak y ocho y ya después a gritarle a una mujer hacía también te digo que no puede estar donde le dé la gana que es todo hecho toda la vida en el País Vasco si bien estaba ahí porque quieren Bilbao está donde hay algún tiene de Bilbao le da la gana que aquí lo pongo de hecho igual

Voz 0874 01:24 bueno Pedro Aznar Jorge Ponce David Navarro cómo estáis compañeros todos

Voz 1130 01:27 bien muy bien llega el sábado hoy somos diferente a la gente normal que cuando llega el sábado trabajamos a otro si tú tienes pero no esta noche tenemos radio comedia a Luis Álvaro estuvo aquí no

Voz 0874 01:38 es verdad es verdad oye supongo que esto será también una falta de complexión digo lo de Pablo Casado no compensan nuestra lo mejor primero va Guipúzcoa lo vuelve a Guecho luego hay que entender que tiene una guerra de lazos de carteles que el letrado

Voz 1005 01:50 poco lo locura pondría ahora en Guecho lazos para independizarse de Vizcaya claro si irá Guipúzcoa que es el lugar que le pertenece a que te gusta lo que quiere Pablo histórica bastante tenemos ya no la alianza a quién le va a salir caro

Voz 0874 02:02 es uno de los lazos seguramente a Torra a vosotros que os ha aparecido este truco de tapar un cartel con otro con un lazo blanco

Voz 1005 02:08 pues a lo mejor el lazo blanco significa otra cosa es por la novena del Madrid es algo poco o para los intolerantes relatos ha sido yo lo llevaría Un besito más impondría una foto gigante de Puigdemont

Voz 4 02:19 la comunión en el en el balcón del acreditase el PSOE da mucho miedo

Voz 1005 02:23 oye esta tarde hay quiere dar la bienvenida Pablo Iglesias vosotros vais no que viene de la guerra crees que el dormirse pero voy a llevar a la niña mi niña a ver si la besa o algo pero lanza será con el Rocío el sonido ambiente

Voz 5 02:38 mira la de la niña Pablo

Voz 1005 02:40 ahora toca mi hija me con tu contumaz cumple desde lejos eso sí hombre claro que el del lo que ha pasado la semana número

Voz 0760 02:51 pues sí eso que la semana empezó con lazo amarillo ya que la Junta Electoral obligó a Torra quitar los pero éste no quería porque entonces acababa la partida y que hizo Paquita plaza amarillo ponen otra pancarta encima de la que tenía Proust lazo blanco y ahora le toca tira hay saca un seis dobles cuenta veinte estaba lazo amarillo hilo chaleco amarillo estos son de Francia e esto sí que vale que la habían farda luego el Brexit que no sabe muy bien café y lo están discutiendo todos los político en una sala donde están todo muy cerca y lo que me sorprende que lo terminen a pero bueno en España para fichajes de futbolista no de políticos el PP que ficha Cayetana Álvarez de Toledo que se deben al padre de Mari Luz oí que luego han fichado para no meter la pata hablando a Podemos el ha caído algún fichaje tenían atado ciudadano va por fichaje mediático Ayala o Florentino Pérez porque San traído de Portugal al el ex vicepresidente de Coca Cola que es un hombre muy español ahora que paga impactó aquí ante las seny español pero su sueño siempre ha sido vestir la camiseta de España ERE de chico ya está aquí quién tire de la cantera Vox pero no de la suya no sino como ciudadano de la del PP que se han ido a otro partido no porque ambición ideológica sino un soldado puntos y no lo digo yo espero esto da igual es política lo más importante te semana que debe saber es que Disney ha comprado Century Fox por atención siete veintiuno mil trece ni yo

Voz 1130 03:58 con el dedo vale ahorrillos un dinero que tenían por ahí pero como decía con la fuerte es para los niños

Voz 6 04:10 David has dicho el Brexit

Voz 1005 04:14 el Brexit es ver si así es como se llama en Gibraltar diciendo que aquello

Voz 7 04:23 Andrea o Dolors

Voz 1005 04:26 tengan que jugar

Voz 0003 04:29 compartimos campus distintos quiere decir que el Partido Popular de Cataluña no sólo es el mejor partido de Cataluña sino que además exporta talento y además podemos hacer fichajes entró casado en el PP

Voz 1005 04:41 es de lo más Flors quería llevar el Vaticano también el Papa le el tirón

Voz 0874 04:46 sí sí sí dijo que no de hecho parece que se han cambiado las tornas parece que ahora en el fútbol son bastante más elegantes y aburridos con los partidos políticos vamos a pasar por el peso Pedro Sánchez ha preferido tirar de cantera simplemente renovar las listas quitando a los que en otros tiempos no le mostraron su apoyo

Voz 1925 05:01 nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes y eso no ha sido posible

Voz 1005 05:14 bueno tomo nota tuvo palabras

Voz 0874 05:17 también en la que bueno te más bueno

Voz 1005 05:19 no es raro que Pedro Sánchez lo haga un poco su imagen y semejanza de Pedro Sánchez obrero espectacular son las siglas del partido que ahora andaluces Pedro Sánchez ya no no no quiere pero

Voz 0874 05:30 esto sí en fin curiosamente las listas que más lo han notado como ella sugiere han sido las andaluzas su día toman nota pero otros son menos diplomáticos con los cambios del Comité Federal

Voz 3 05:40 serán nombre que yo tuve que buscar dinero lo estoy haciendo más ciencia no claro

Voz 0874 05:49 bueno pues otros Ponce y Navarro sois andaluces sois los andaluces de esta sección es suena a sinceridad de secretario de Organización del PSOE andaluz Juan Cornejo

Voz 1130 05:57 no yo que no los conocía sí me lo creo porque si hay un montón de nombre que seguramente no se conocen entre ellos lo busca por el Twitter en Instagram hombre ahora también tengo que decir que Juan Cornejo tampoco es el rubio es decir

Voz 1005 06:09 quedan poco rallado Juan I Juan Cornejo como siempre Justin Bieber no sé la gente es visto ese viste de otra persona con que se va a dejar un flequillo ponen me echase cabalmente

Voz 0874 06:22 pero pero si hay un partido que ha hecho del fichaje de talento es una filosofía de vida es es Ciudadanos ya lo decía hace unos días Rivera no me caso

Voz 1005 06:30 pero este contra viento me quedó paralizado de bloqueó de deberes pudo saludar a Malú y saludará mal uno se quedó bloqueado ni nada

Voz 0874 06:39 no no bebió pasarle cuando vio a Marcos de Quinto se quedó paralizado como los trabajadores de la planta embotelladora de Coca Cola

Voz 8 06:45 la empresa que decide cerrar ese centro pues sería porque no

Voz 0662 06:49 la rentable y si no era tan rentable yo creo

Voz 8 06:51 que también alguna responsabilidad tendrían los que ahora se queja

Voz 1005 06:54 la contado con la empatía hombre claro eso lo pagadores es que también lo que ponía la pegatina de Coca Cola light también tendrán algo de culpa de la rentabilidad si sueldo hagáis es eso

Voz 0874 07:08 estaba en Onda Cero el que fuera vicepresidente de Coca Cola conflicto del que hemos informada que durante muchos años pero ahora irá de número dos por Madrid conozcamos le a través de quién más saber qué es Twitter aún no han aprendido que antes de aceptar un cargo hay que limpiar el el Time le aquí como se describe que esto siempre muy divertido

Voz 1005 07:25 lo único ver como se describe en la gente que dice

Voz 0874 07:28 leyendo leyendo El se pone pirata navegó sin bandera pero no pretendo convencer te nada acaso hacerte dudar de lo que crees

Voz 1005 07:39 hombre esto a lo mejor habría funcionado si pirata la verdad de Jack Sparrow a mí me sugiere a la persona que empezó hace runner a los cuarenta si tienen te asaltan se adscripción es de yo no voy a hacer un Iron Man con cincuenta y cinco años

Voz 0874 07:54 dos mil catorce toma una decisión trascendental en su vida y escribe lo siguiente ver dejo de tuitear prefiero vivir

Voz 1005 08:02 hablo Esperanza Aguirre me voy yo pondría os pero algún día

Voz 0874 08:04 uf uf europea dos mil catorce pero en febrero de dos mil dieciocho a todos a la tentación alguna vez se le calienta el dedo y escribe lo siguiente estoy por un referéndum pactado siempre que sea a la canadiense permitiendo que regiones dentro de Cataluña puedan a su vez no independizarse si así democráticamente lo deciden espero que no me salgan ahora de Catalunya es indivisible

Voz 1005 08:27 bueno sería no había vendido Coca Cola sólo un reto a lo mejor había tomado

Voz 0874 08:33 claro entonces Rivera se paraliza ante tanto talento claro pero la palabra referéndum y no sabe cómo reaccionar simplemente no voy a ser comentarista de todos los tuits

Voz 9 08:42 yo este señor delitos por supuesto además

Voz 0874 08:45 están dentro de la legalidad son simplemente opiniones

Voz 10 08:48 había visto he dicho que se ha hecho señores porque no sabía si era de lo suyo no

Voz 1005 08:53 con el fichaje tampoco a partir sin que tenga nada que ver con la gracia que me hace a mí lo puede llamar le puedo llamar El señor de botellines por el de Quintos es simplemente sólo con la gracia él no tiene nada que ver con nada eh lo prometo

Voz 0874 09:06 Avery Leo por fin su tuit fijado que es éste entró en política para ayudar a mi país no a mí quiero contribuir a unir a mis compatriotas no a dividir los trabajaré desde la moderación y el respeto aunque no lo reciba espero poder ayudar a cambiar ciertas cosas de la política y sobre todo espero que ella no me

Voz 1005 09:22 pero es que es el mantel de nuestro año

Voz 1130 09:25 es que tiene cola yo yo que soy de campo me recuerda que cuando pisar tierra tiene con la escopeta ni sapito sí sí sí pero

Voz 1005 09:33 sí lo hizo lo espero que la política no me cambio como que no me haga peor no

Voz 0874 09:38 con todo esto que sabemos y sin entrar en si paga sus impuestos en España en Portugal como decía antes su en cómo hace para comprar inmuebles con todo esto Albert Rivera se hace esta pregunta es si queremos a Pablo Echenique de ministro o a Marcos esto esto lo decís en la resistencia seguramente eso se querellan contra vosotros

Voz 1005 09:55 sí posiblemente claro que que más que es una decisión difícil pero lo ha dicho de que el Ministerio no ha dicho también que pregunta si queremos a a este señor de presidentes yo sabes que me gusta en Ferrari saltamos al PP Ferrari el otro Ferrari el otro es Echenique

Voz 0874 10:14 que estamos al PP siempre lo suyo de lo que hace que da autónomo cosas como por ejemplo acaba de decir de

Voz 1925 10:21 en Ciudadanos ficha a un agricultura tuitera es que el Partido Popular tres cientos de alcaldes agricultores yo en Ávila tengo agricultores que cuando voy a su pueblo que son los alcaldes me recibe con el tractor

Voz 1005 10:33 Vázquez haciendo caballitos de verdad le tiran espigas con la de venga hasta alcaldes que sólo han sido alcaldes dieron alcaldes lanzar una Cabral Campanario cuando Pablo Casado

Voz 0874 10:49 él siempre más más que el otro se han lanzado a renovar listas también a fichar a padres mediático y periodistas y entre ellos queríamos trató llega verdad porque por favor

Voz 1005 10:58 poco la guinda alguien que nos va a dar mucho

Voz 1269 11:00 juego con todo su interés no es otra candidata número uno Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0874 11:07 este es Egea García Egea que se Pepe Reina el Partido Popular otra cosa es que no sabe no se hace pero escupir y hacer de speaker también eh

Voz 1269 11:15 junto con Alberto Herreros que sabe lo que es patearse el su municipio Calanda vecino a vecino yo con estas mujeres de Castilla León siria una manifestación con Ada Colau con Carmen Calvo con ninguna les apoyan

Voz 1005 11:29 eso sí la gente aplauda eso en serio

Voz 0874 11:33 Nos aplaude eso no no lo puedo entender yo Cayetana Alba

Voz 1005 11:35 Toledo el nombrecito ya ya te hice muchísimas cosas mucho mucho mucho estoy más aguda de Toledo es una persona que seguro que en casa tiene alguien que la ayudó a la que llaman la chica caiga Ana Álvarez de Toledo buenos me me voy un poquito más de tiro que se quedan la chica aquí hicimos ya en abruma

Voz 0874 11:52 en las Navidades de dos mil dieciséis porque ella puso un tuit que decía exactamente mi hija de seis años dos puntos comillas mamá el traje de Gaspar no es de verdad no te lo perdonaría jamás Manuela Carmena jamás

Voz 1005 12:04 el doble jamás es lo bueno lo importante es a por delante porque eso es todo un éxito Funes

Voz 0874 12:09 en aquel enfado con la cabalgata de Reyes de ese año la durado tanto que ahora Cayetana va de cabeza de lista por Barcelona

Voz 1005 12:15 pues cuidado que en Cataluña no tienen directamente cuidado porque si sí

Voz 0874 12:20 te parece roja Ada o no

Voz 1005 12:22 aquí quién trae los regalos de verdad se como es el don y no enseñar Annette no hay un tronco que es el que trae los regalos no si verdad pero no lo va a pasar fatal la niña Cayetana

Voz 0874 12:34 cómo se ha recibido este fichaje

Voz 0003 12:36 hablando de me lo futbolístico y lo que tengo que decir es que aquellos que hablan de acentos aquellos que hablan de idiomas yo no sé si a Messi le pidieron hablar catalán pero meses

Voz 1005 12:44 un crack nosotros tenemos nuestra propia Messi

Voz 11 12:47 con mismo Alfredo y sobre todo con el mismo nivel siendo la mejor siendo la que más goles va a marcar en esta Liga

Voz 12 12:56 el hecho es que un acento castellano que se va poniendo cada vez más ya que como el mismo nivel un nivel que Messi se refería sí

Voz 1005 13:03 eso me hago una cosa en esta declaración fútbol y política un poquito de música en castellano de fondo y colapsa se kilos si te has ido de mi verdad que me he convertido dice que a Messi no le pidieron hablar lo que no le pidieron su intentaba leer escribir aquí pero no

Voz 0874 13:20 el futbolista producto sobre las críticas aire número uno en Barcelona sin hablar catalán a hablar de Toledo se defendía

Voz 13 13:26 cuanto más veces digan gaditanas de fuera no habla catalán más poderoso será el sentido de esta candidatura del Partido Popular pero que el Partido Popular se

Voz 0874 13:40 no no no yo si fuera un mitin del PP no sabría dónde aplaudir a plomo

Voz 1005 13:43 esto no cuando lo diga regiones un regidores exactamente que los rusos

Voz 14 13:56 aplausos

Voz 0874 13:57 bueno mientras esperamos las novedades en las listas de Podemos y no les queda mucho porque el lunes último día para presentar los nombres en las candidaturas pasamos un poco las burradas semanales de saber dónde han ido a cazar ficha hombre al ejército

Voz 1005 14:11 está claro que hay cosas más uno de sus filas

Voz 0874 14:13 lo conforman militares retirados y personas pues bueno

Voz 15 14:17 así debe ser eso sí sí sí sí sí

Voz 0874 14:20 pero un Nando Paz iba de número uno por Albacete iba porque ya no vale han retirado después de escuchar de su boca cosas como estas ya no

Voz 16 14:28 las no sólo porque les obligan las mujeres no sólo lesbianas por razones ideológicas porque desprecian al hombre hasta tal punto que consideran que el hombre no sirve ni para la sexualidad y entonces ellos no tienen realmente una atracción Portugal es la tiene por los hombros pero no puede permitirse tener relaciones sexuales con los formas de influir

Voz 0874 14:45 el tiempo las una

Voz 1005 14:48 también está ganado muchísimo tiempo directo me tengo una pequeña reflexión si con estas misma lógica con lo machista que es él porque no es homosexual claro con lo que le tienen que gustan los hombres más que nada las mujeres no les gusta la mujer no no ha respetado tanto por lo tanto si no sabe ni se va

Voz 0874 15:04 bueno vamos a avanzar en su estudio sobre el lesbianismo ver

Voz 16 15:07 en la última tendencia en el lesbianismo militante

Voz 17 15:10 es que eh es cuidar muy mucho

Voz 16 15:12 lo he visto lo más normal la disposición a la hora de tener relaciones sexuales en la cama ninguna debe estar encima de de la otra porque es es un acto de dominación y por tanto las relaciones que mantenerlas en paralelo

Voz 0874 15:23 ha dado aviso al final no

Voz 1005 15:25 sí pero por otro lado ha dicho que no era una broma pero se rehizo como militante psicología inversa parece que no existe para que querría antes

Voz 0874 15:36 pero sobre cómo la gente las piernas podría pensar en cómo él mismo la mente escucha de esto

Voz 18 15:41 en lo personal usted puede convivir con quien quiera con otro señor con una cabra o con lo que le apetezca usted pero no puede ser no puede aspirar a que eso les sea reconocido como ningún tipo de Unió

Voz 1005 15:52 el tipo se apellida Paz eh ya que el vacío donde me he dicho con una navaja

Voz 0874 15:57 pues esto es si tu señor o con una cabra sea como como te vas de otro señor a una cabra si un cabrón

Voz 1005 16:04 el peor de los casos un montón de cosas propias bien Fernando

Voz 0874 16:07 Paz historiador pues que puede gente también soltó que el Holocausto e pues no estaba confirmado no que descanse en paz políticamente porque

Voz 1005 16:14 no estaba confirmado eso eso eso has dicho

Voz 0874 16:17 es que que que lo que hacen y lo que dicen es solamente para alimentar espacios de humor como este pero parece que lo dicen en serio como una propuesta con la que me sorprendí Abascal esta semana en una entrevista en la web armas punto es él decía lo siguiente hay que tener un cambio radical urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma casa que pueda utilizar en situaciones de amenaza real para su auto de fe

Voz 1005 16:37 estos chavales menos Estados Unidos pues este señor concebir aquí estamos pero por esa regla de tres caro los españoles de que el dice que quieren defender la integridad de España y a lo mejor pueden ponerse a pegar tiros aún catalán claro no

Voz 0874 16:51 eso explicaría que estén en contra de una ley de violencia de género porque esto llevamos armas para protegernos me hace falta una ley más curiosidades de Vox esta vez en boca de Rocío Monasterio

Voz 19 17:00 yo también votaba el CPI efectivamente es una

Voz 1005 17:03 se deja igual que la que la droga

Voz 20 17:05 bueno bueno hola soy Rocío Monasterio votaba al PP hola filmes se dejaba como como si se hubiera dejado claro

Voz 0874 17:12 eso también explica que bajo la influencia de esa droga se dedicar a hacer llamadas extrañas

Voz 0738 17:18 un anciano que está maltratado en su casa llame al cero dieciséis Le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón eso nos preocupa estamos preocupados vamos con esto eso pasa hoy entonces como lo saben qué pasa bueno porque ya hemos llamado aprobarlo entonces edicte discrimina por el hecho añicos

Voz 1005 17:35 ha añadido haciendo ver que es un señor mayor

Voz 0738 17:37 había proceso usted eso

Voz 10 17:40 no yo estoy imaginando en la cabeza Rocío Monasterio

Voz 11 17:44 el mayor debería tener sea así lo hicieron

Voz 1005 17:47 no de verdad lo grabado digo yo me haré eso vale mil en el especial de José Mota el año que viene el el es que te escucha yo estoy deseando porque está jugando muy al límite con el tema Vox la entrevista con Ortega si ya fue muy Atocha luego ahora esta

Voz 0874 18:02 el duelo Abascal Ángels si no acaban

Voz 1005 18:05 cuánta energía y Ángels legado una pistola Ángels aparte de las armas el PP

Voz 0874 18:12 resulta que también tienen financiación en B Daniel Molina ex miembro de Vox en Toledo con tu esta semana las series

Voz 0662 18:18 el tema de los empresarios que para decir que es que no quería que se viera a la extrema derecha ni que fueran de este tipo así ya que la gente pensaba que los partido así directamente lo cogía éramos los directores provinciales con gente del SES de lo que es el comité ejecutivo provincial hilo dividía eramos entre gente de confianza para hacerlo al

Voz 1005 18:42 tenían un plan claro

Voz 21 18:44 escucha esto luego escucha cómo el PP unos dice que no tienen demasiadas cosas en común pero cada uno se acuerda de algo no me bien

Voz 0662 18:55 un señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos contactos y me trae un sabré confirma dos me dices que eso es una donación tan partido que ya sabré yo como la como se dividía

Voz 1005 19:07 sabes sabes que aparece sobre ya sabemos que nada pero eso ya lo lo divide a la diferencia es que en el sobre de Vox va Municio

Voz 0874 19:13 on

Voz 11 19:14 claro aquí me iba

Voz 15 19:25 tenemos que aprender la lección de lo que ocurrió el pasado dos de diciembre en Andalucía por eso hoy quiero apelar la movilización de todas las fuerzas que nadie se queden en casa ese es el eje de toda la campaña de la brecha desmovilizar al adversario escuchando cosas como las que escuchamos no ha entrado muchas ganas llena

Voz 0874 19:42 pues tampoco aparte del discurso de Pedro Sánchez el PSOE necesita algo más para motivar a la gente y no precisamente lo que sugiere Rivera

Voz 6 19:48 por un lado el Falcon pronto los huesos de son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de Sánchez

Voz 1005 19:56 meter ahí los huesos dice en el Falcon del pensaba ayer que el Pedro subiendo arriba a la órbita terrestre lanzando los que le gusta Pedro de la bodegas habla claro claro mientras suena una

Voz 0874 20:12 lo que necesitas Sánchez es que el veintiocho de abril haga malo la gente no sabía el fin de semana la gente entonces salga a votar y que escuchemos alguna otra perla de Pablo Casado como una cosa que ha dicho a la revista Telva

Voz 1005 20:23 Telva sí sí sí sí sí la compra Palerm está buscando el Cuarto milenio

Voz 0874 20:32 compatible la dureza extrema contra los maltratadores sin caer en eso que dice la izquierda de proteger más a las mujeres que hacemos las escoltados por la calle que es como decir que no tienen dos manos y dos capuchas

Voz 1005 20:46 una pistola delante Abascal Klar deje

Voz 0874 20:49 también algún que otro escándalo de corrupción como el que la Audiencia Nacional imputa al dirigente del PP que eligió Casado para combatir la corrupción y por supuesto un debate o un cara a cara pero entre quién es

Voz 0003 21:00 sólo hay dos posibles alternativas de gobierno y dos posibles presidentes de Gobierno o antes

Voz 0874 21:05 os que que alto concepto de sí mismo tiene clarísimo lo que Albert Rivera también claro

Voz 1005 21:10 yo le pido al señor Sánchez a cara claro que sí señor Sánchez vamos a hacer un cara a cara que tengo en es bella persona Un besito escuchado está muy preocupado de que solamente a Sánchez si a mi me gustaría mucho imaginarme un cara a cara pero para darle un puntito un poquito más milenios el que fuera cara a cara al literalmente sea mofletes como flete cincuenta minutos con Manuel Campo Vidal Abascal lo que está viviendo es un cara al sol está haciendo gala caras de cara a cara al suelo

Voz 0874 21:34 mí me dice una turba de portadoras que la revista de los patrones no

Voz 1005 21:40 no era era burda una burda voy pues te gusta

Voz 0874 21:44 que me estaba esperando con agujas e hilos del gas

Voz 1005 21:46 como pero también la del siglo XVIII del Times

Voz 0874 21:50 bueno escuchábamos antes que Sánchez en su momento ya dijo que lo haría lo que el Comité electoral le dijera en torno a un debate cara a cara o debate a varias bandas que dice José Luis Ábalos que secretario de Organización del PSOE

Voz 15 22:00 el señor Rivera es el candidato a la presidencia o casado vamos a participar de los debates pero lo que no vamos se les en función de la desesperación de las urgencias que tienen algunos en aparecer como la alternativa entonces Ábalos y

Voz 0874 22:14 puestos a cargar sobre uno en concreto

Voz 15 22:17 señor casado necesitan visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo es

Voz 1005 22:23 a mí eso me gusta bastante buena construida estoy muy buen tono de voz radio de toda la noche por debía hacer de Samuel Jackson en la últimas vengadores Avalos pero perfectamente claro

Voz 0874 22:34 está casado tiene un arma secreta bueno tan secreta Teseo

Voz 1005 22:37 el presidente vamos a llevar

Voz 11 22:39 te lo voy a causa no podía tener una voz más acorde con su nombre con La Moncloa

Voz 0874 22:48 yo me pregunto cuando llega a casa por la noche que comentara Teo dirá ministro hoy se seguro que me al día si del vicepresidente

Voz 1005 22:56 llega a casa gritando cariño

Voz 0874 23:05 bueno le quedará hoy también le quedan poco Aznar no esta semana volvimos a escuchar al a atar no a va el expresidente no sé lo que tengo la sensación de que últimamente el estamos escuchando de tras no digo

Voz 3 23:16 mientras sabemos que hay quienes buscan ganar ochenta años después guerras que los españoles ya no libra que quieren que España se mantenga atrapada en el relato puro sentimiento de división de descrédito en fábrica

Voz 1005 23:31 me están están muy bien la invitación de Aznar que te parece más al guiñol pero

Voz 0874 23:36 se seriamente se parece muchísimo cada vez más a Pablo Casado en todo en las que tener en fin Aznar no les gusta la historia así que para el tenemos una forma de que le entre mejor que es a través de mes Guillermo Pérez gomeros graduado en Historia y autor del libro Historia me me cómo estás Guillermo

Voz 1005 23:54 hola buenas buenos días buenos días has dicho como por decir algo no sé lo que tengo yo

Voz 0874 24:01 después de escuchar lo que he escuchado no sé si quiero hacer esta entrevista

Voz 1005 24:04 no

Voz 0874 24:05 oye antes de que antes que libro en Historia de la Historia en mil me fue una página web que Aznar está escuchando

Voz 1005 24:12 en Facebook en Facebook que sepa que tiene otros formatos dispone

Voz 0874 24:15 a falta leer lo lo puede también tenemos nosotros

Voz 0662 24:17 no sólo son fotos

Voz 0874 24:20 qué anécdotas de la historia a través de mes Franco tiene el suyo

Voz 0662 24:24 bueno al continuaría en la censura está bastante bien

Voz 1005 24:30 y eso va a ser fácil estando la hábleme meses entonces nos mandan una foto o algo ponemos el mensaje

Voz 0874 24:45 tú explica es enorme como como censuraba en películas como Mogán o Tarzán en aras de la moralidad me puedes contestar si hubo explicármelo tú verás no no te venga va adelante

Voz 0662 24:56 bueno si Franco tenía una una manera de censurar muy curiosa que invitaba a los tutores au a los nietos de la película a verla con El INM decir esto no me gusta ese limitaba toser y cuánto si es que es aparte la tenían que cortar

Voz 1005 25:14 no hacía falta ni hablar ya no estamos ahora mismo

Voz 0874 25:22 oye y hay expresiones que tú también explicas con mes y que vienen de la historia tienes que poner los cuernos de un origen histórico anterior a los tránsfugas

Voz 0662 25:32 claro si además un origen histórico falso porque unos dicen siempre que es vikingos pero luego menuda no es así porque en los cascos vikingos no siempre nos dicen que el jefe los vikingos cuando se quería constan con la mujer de algún vasallos suyo iba imponía su casco con cuernos ha vuelto a casar el vasallo pero es mentira porque el calco vikingos no tenían cuernos entonces no no sabe dónde viene la frase ponen cuernos lo que sí que sabemos es que vikingo tienen cuernos desde que hizo las óperas Wagner que es responsable de de dióxido

Voz 1005 26:07 pero al final he dado el sable de muchas cositas eh los Juegos no

Voz 0874 26:13 es muy fácil culpar de todo a Wagner oye es un libro que va dedicado a los millennials

Voz 0662 26:17 sí yo creo que sí bueno no echó con esa intención sino como dibujos no servirán bien

Voz 1005 26:23 sí porque la gente también mayor ya no ve bien la foto se ve claro tiene que ser más

Voz 0874 26:27 claro pero en estas páginas en estos meses que ponías en Facebook tú has conseguido monitorizar los como se dice ahora

Voz 0662 26:35 no si se venden libros sí claro

Voz 1005 26:37 claro eso sí solo si sí sí pues nada tío pero pero los menos todos no no es un equipo que les hace sí sí sí sí sí soy yo pero tienes otra profesión no has puesto todos los huevos en este cesto cómo bastante

Voz 0662 26:51 no no estoy yo estudiaba Historia a lo tonto empecé a hacerme meses en clase cuando me aburría y ahora ha acabado la carrera al estoy sigo estudiando

Voz 1005 27:03 sigue estudiando estoy estudiando pero has acabado

Voz 0874 27:05 historia y acaba hoy

Voz 0662 27:08 Soria llegó a esto y con las oposiciones día

Voz 1005 27:11 claro muy bien y también algún me mete haces entremedias no la verdad

Voz 0662 27:14 así también cuando me hago tu padre

Voz 0874 27:17 este te pregunta antes también pasa seguir estudiando mucho tiempo

Voz 0662 27:21 no no me pasa en principio me decían que que tampoco iban a llegar a ningún lado claro bueno pues ha sacado libros

Voz 1005 27:27 eso es lo que te toma y orgulloso a sus padres por fin

Voz 0662 27:33 sí sí mono por fin

Voz 20 27:36 a mí me me quiero ser

Voz 0874 27:40 a cuarenta en el juego Guillermo Pérez Romero graduado en Historia autor del libro Historia mm y también estudiante de momento Guillermo un abrazo gracias de Memento otra vamos

Voz 1005 27:50 hace Villora luego complicada esta nada más para libro que para podcast de momento

Voz 14 28:56 su no

Voz 0874 29:18 pues que todos ollas a lo critica exitoso sí efectivamente Franco de has con Pedro Aznar Jorge Ponce con David Navarro estupor hace unos meses de esto en fin de semana recuerdo alucinado con el Rey

Voz 4 29:28 la verdad que sí yo creo que es la el Reino de España o el Reino de España España es el Goya en la película sobre supuestos

Voz 1005 29:37 de modo supuestos corruptos en una supuesta Comunidad Valenciana

Voz 0874 29:40 en la que supuestamente yo trabajo y supuestamente vivo presuntamente tú veías bellas cosas que no se hayan reconocibles

Voz 1005 29:47 biopic que tiene pero es una maravilla esa maravilla la película es una maravilla

Voz 0874 29:53 la primera de las escenas más comentadas de la película y que le ha valido un Goya a uno de sus protagonistas es esta en un balcón

Voz 24 30:00 es que este mi puesto Gaspar porque esto es muy grande y letrista y estallidos de dos porque está yendo a por mí sabes

Voz 25 30:08 a quién está yendo por Paco

Voz 24 30:11 pero siempre está muy yo siempre joder que somos emprendedores dio si queremos hacer mil cosas pero aquí o pagas o pagas

Voz 0874 30:34 me encanta no suena nada este creíbles argumentos en una vista era cómo estás Luis bien

Voz 26 30:39 ha sido muy bien muy bien me muy agradecidos

Voz 27 30:42 que estar en tu programa ahí feliz feliz como una perdiz ahí somos emprendedores todos no

Voz 12 30:48 lo que sea no todos vosotros también tenéis hacer

Voz 1005 30:53 de aquí de Madrid

Voz 0874 30:57 es un valenciano bueno

Voz 1005 30:59 igual decía no y a ido mal lo de Málaga no deja de animales

Voz 0874 31:05 bueno cualquier parecido con la realidad es imposible que esa coincidencia escuchas en despachos y la rabia de algunas porque no ven recompensados los chanchullos que han hecho pueblos partido eso aunque un periódico lo que te dieron beige

Voz 27 31:15 era un perdona un periódico más que no era sí sí sí a veces sí sí cierto a veces parecía la la realidad de hecho el añadimos una una frase y una vez hubo una una nota dice muy muy divertida entre comillas de de que los Pujol llevaban el dinero a Andorra en helicóptero pues en helicópteros de Tráfico hoy Easy esos añadió por ejemplo si vivíamos mucho del periódico pero hombre también es lo que dice Sorolla ni IMI y hombre que no son todos así esperemos que que que no toda la clase política se ha sido aunque en el en el Reino son reflejo pues espeluznante que parece el periódico pero quiero creer que también hay otra parte no no es ir de buenismo ni de ni de de nada no

Voz 10 31:59 no hay tanto no hay tanto para robar no además claro que no claro ya no quedan como no imprima pero siempre te hace que diga

Voz 0874 32:06 esto esto Luis porque a veces la hacemos en este programa con los medios de comunicación siempre hablamos de lo malo porque lo malo es noticia pero hay muchos políticos que trabajan y que trabajan muy bien lo que pasa es que en tu película no sale ninguno

Voz 12 32:16 no no no no no no la película la película

Voz 27 32:19 en esa ficción que parece una realidad es ese espeluznante verdad además como se lo creen como no sé me parece me me parece un maestro mago para eso Soro Goya un autor y un director que que consigue eso que te pongas de de la parte del protagonista que te pongas detrás de la parte de ese corrupto es es muy curioso la la reacciones de de de la bueno muy curioso un poquito curioso las reacciones de la gente no de juega pues como me identifico con él que que en no sé no

Voz 1005 32:49 yo dije que no sé claro exacto no se porque pero no quieres que Le Pen no

Voz 27 32:53 sí es es es curioso lo que sí

Voz 1005 32:55 la la voz la la tú tienes una voz peculiar digamos cada tienes una voz que sólo con exagerarla un pelín ya es el noventa por ciento de los políticos corruptos

Voz 12 33:06 todo este rollo mil tres mil cuatro mil saben si es verdad que contaba billetes que contaba ver si mi madre querida sí hombre yo tengo voz de canalla voz no sé tengo la voz

Voz 27 33:20 que tengo si no Ávila

Voz 1005 33:23 a Payá fama de de miedo personaje de miedo los gallegos

Voz 12 33:26 a Tosar tu hijo

Voz 27 33:30 bueno

Voz 12 33:30 vaya vaya a parte que fijó anuncio la cerveza esta también

Voz 27 33:36 oye sus los creativos impresionantes si no no se hombre yo yo me considero un característico hombre general mira cuando eran cuando cuando éramos pequeños mis sobrinos yo les comentaba no pues voy a hacer una película pues mi sobrino lo primero que me preguntaban era estrofas hacer una película cuantos Matas

Voz 12 33:55 sí le respondí yo siempre respondía no no mató a nadie inmediatamente me decían ellos entonces como te mata a esta dinámica problema creo yo que no

Voz 27 34:06 los que te encasillen el problema es no trabajar entonces

Voz 12 34:09 feliz como una perdiz haciendo

Voz 27 34:11 el malo malísimo Amin haberme matado él en una serie

Voz 1130 34:14 es Luis Si en la y no sé si te acuerdas La familia Mata creo que gira hacia de la droga era guardia de seguridad me pego un tiro

Voz 12 34:22 que Maguire que viene

Voz 27 34:28 lo que los siempre bien

Voz 12 34:31 exigencias del guión

Voz 0874 34:33 oye pero aún papel como éste como te preparas tras ahí al lado de la ría no se va a correr escuchando las grabaciones del bigote eso

Voz 27 34:41 no pasa una cosa creo yo cuando trabajas con un director que es algo

Voz 0874 34:45 eh

Voz 27 34:46 eh es decir Rodrigo escribe esos textos la verdad es que es muy bueno es un poquito más fácil realmente hombre esa escena un poco para de es comprimir la película la película está tan comprimida Dios mío aquellos en marrón ha de tal manera se oscurece de tal manera que es un poco pues la escena cómica el balcón

Voz 1005 35:07 cómica pero en una tensión cuadro de balcón que alucina se

Voz 27 35:11 pero bueno lo lo lo di os lo agradezco mucho lo digo no él en él desde el punto de vista el director Nokia que claro que haces una escena un poco para

Voz 12 35:21 la película ya empieza a pensar es decir de esta primera cena en el restaurante sentenció dónde me va a llevar su música a la música electrónica jugaba Messi no me suena de nada

Voz 27 35:34 eh

Voz 12 35:36 yo

Voz 27 35:37 que se se prepara ha respondido a preguntas estos como la interpretación es como cuando jugabas de niño hogueras policía abuelas ladrón hombre yo siempre soy ladrón pero entonces el foco volver a ser un niño y poco más

Voz 0874 35:50 claro hablo verdad es que te escucho el acento andaluces ya claro tú te atreves a hacer una prueba a ver si los dos andaluces que están en la mesa son capaces de decirte que parte de Andalucía serías porque tiene alguna entrevista has dicho que que a principios de esconder tu acento gallego y que hacer el andaluz te resultaba fácil

Voz 27 36:09 que va yo mira yo soy un a pie de tengo un oído como una piedra por eso me cuesta trabajo acudir al neutro como se decía como te decían antes educadamente los los productores los directores está profesor no podrían sacudir al neutral

Voz 12 36:24 qué difícil entonces a llover

Voz 1005 36:27 cuando no lo lo piden menos no

Voz 27 36:29 sinceramente es un problema mío de que soy como una tapia gracias a Dios como decía mi madre pues ahora yo qué sé ves esto esto pues pues pues se se admite más es decir sí

Voz 12 36:40 la haltera entonces digamos que era el neutro y andaluz

Voz 27 36:42 entonces los los los acentos admitidos por por Dios que no le parezca a nadie mal simplemente pues ahora esto se se abrió la baraja ahí ya no pasa nada al público no le molesta en en eh es más el público lo agradece a mí todo el mundo me dice usted que maravilla lo del acento que dices estuvo pues pues muchísimas gracias pero digamos que es abrir un poco la baraja pero el problema es de este señor que soy como una tapia hay que no no no mejor lo de la electoral

Voz 1005 37:10 los Veintisiete

Voz 12 37:12 pero algún día lo haré también vergüenza

Voz 0874 37:15 de Galicia no está siempre no

Voz 12 37:17 no la publicidad algo de eso

Voz 0874 37:23 Broncano el tema del Iphone

Voz 12 37:26 pero los del aborto

Voz 27 37:28 mira yo creo que se puede decir los de la Volta de alguna manera me decían no esto lo hicimos adrede cogimos a dos gallegos para publicitar esto para que las redes ardiera

Voz 1005 37:38 claro claro

Voz 27 37:40 damos otra vuelta yo yo creo que la jugada está bien estudiada pero pero muy muy diversa ya era la primera vez que hacía publicidad a mí me me encantó el monto de la publicidad porque son llega son plató donde hay setenta personas para dos muñecos Luis Tosar y este servidor y como que es pero cómo es posible que haya o no sé cómo que está sobredimensionada

Voz 12 38:01 la publicidad estando ahí metido en los anuncios anuncios e muy bien

Voz 27 38:08 ah si os lo agradezco a mí me miran me claro a los malos malísimos no nos cogen para publicidad de colonias ni de cosas de esas pero

Voz 10 38:16 es que es impresionante tú diciendo o de con lo que no voy a comprarle inmediatamente o compramos tu coche

Voz 12 38:30 entre los coches al desguace parece

Voz 24 38:37 pero sí un mundo un mundo me

Voz 12 38:40 Justo ojalá haya una tercera Oporto llevo nadie ganarle

Voz 0874 38:45 ya han tenido de la Torre que es el actor que están todas las pelis españolas de tu compañero en en la escena del balcón eso te da ego te da un poco de pena

Voz 24 38:53 no no qué va yo qué sé

Voz 27 38:55 a hay que librarse de los egos el demonio no existe ese es el ego entonces no que va que va que va con Antonio Mira entone ya lo mate en una película no no no que va que va en absoluto en absoluto

Voz 0662 39:10 sí

Voz 0874 39:11 tú le dedica este año una referencia también durante los actores secundarios que es una palabra que es un poco fea como tanto de segunda fila si sois los que siempre estáis ahí sí

Voz 1005 39:24 a veces cuando darle muy bueno te quedas con secundario más que con el platas

Voz 27 39:27 yo que sé es que creo yo sinceramente dice ese guiño porque hay secundario capitular característica episódico chica no sé si yo no hombre no sin no me parece mal secundario es decir no no no todo el mundo puede ser protagonista después de del protagonista pues están los secundarios aquellos Walter Brennan aquellos yo qué sé doscientos mil Hinault a mí no es una palabra que me disguste yo espero seguir de de secundario durante mucho tiempo y virgencita que me quede como

Voz 1005 40:01 oye que lo dejara de esa secundario se pasa con un papel

Voz 0874 40:04 de protagonista y luego igual ya no puedes volver tú yo creo que tienes más libertad siendo secundario

Voz 27 40:09 sí sí es decir que a ver si

Voz 0874 40:11 a hacer demasiado famoso Luis claro

Voz 27 40:13 sí demasiado popular y me ha explotado una vena de la cabeza

Voz 12 40:17 absoluto mal asunto no pero es secundario es cierto lo que apuntó

Voz 27 40:21 este te tienes más libertad como secundario porque digamos que guionistas directores se centra más en el protagonista entonces digamos que que te dejan cambiar más de tengo la yo tengo la la la la desviación por decirlo de alguna manera es que no me salía la palabra de de cambiar textos de añadir cosas de de hacer unas propuestas un poco locas y creo que que no secundarios tienes un poquito más de ventaja no porque porque no están tan cerrado

Voz 1005 40:51 estás consolidado

Voz 27 40:53 dos hay nueve versiones de guión nosotros hombre que también las hay para para los secundarios pero están está el dibujito en con muchas sombras dentro de ese ese se le puede definir un poco más

Voz 0874 41:08 claro es que en en este programa en A Vivir tenemos en la relación entre guionistas productores una mayoría de gallegos y ahora mismo tengo una enfrente que es Paqui Ramos juega llega y me acaba de escribir metiendo que Gallego es Luis

Voz 12 41:21 venga

Voz 10 41:21 no no no sé muy bien esto hombre que vosotros que sabéis un nivel de galleguismo

Voz 1005 41:27 es una cosa y la contraria en la misma respuesta veinte segundos y si puede ser

Voz 12 41:34 no no te quiero decir se lleva no te quieren te coge el alcalde no le gusta mucho

Voz 28 41:46 pues no porque termina la la la o no

Voz 27 41:51 el psicoanalista sí pero todo está toda esta movida desde de los gallegos no te te encuentras con gallego en una escalera no sabe si está subiendo o bajando sinceramente yo no entiendo esas esas la retranca no la tengo muy muy identificada me alegro me alegro mucho de que me identifiquen como gallego pero soy un desastre yo identificando gallegos no no Margo yo para estas idiosincrasia así todas estas generalidades lleve pero eso

Voz 0874 42:18 en Galicia tienes que ser como Dios no o Dios

Voz 27 42:22 no soy popular si como era Galicia como como me dijo el señor mayoría atrás hoy el otro murió como Chanquete tu Morillas como petróleo porque hicimos una seria aquí sí que fue muy popular que se llamó mareas vivas y a mí me quedo lo de lo de petróleo soy soy mínimamente popular por encima con el parecido físico que tengo con con Alberto Núñez Feijóo pues ya

Voz 0874 42:48 si salías el arte también también estuvo

Voz 27 42:51 tres años efectivamente mire colaborando

Voz 0874 42:54 más de televisión como gente para que dure encontrar hombres

Voz 27 42:57 sí sí es una cosa es como mi a también mediación viejito al presentador de Deloitte se llama Gayoso Gemma yo que sé pues llevan cerca de treinta años y me decía el señor qué mundo les vamos a dejar a eso como si fuera

Voz 1005 43:12 Jordi Hurtado justo justo en el momento que has dicho se ha acabado la canción ya sonaba en silencio con esa ese trozo de audio enviárselo a Gayoso que va

Voz 27 43:25 oye le mando un saludo que lo quiero lo quiero como un padre que eso pues toda la vida colaborando con el que se mina

Voz 1005 43:32 por si oyen ahí todo

Voz 27 43:35 bueno sí me me me envió unos guasa pues hay muy muy bonitos lo curioso lo curioso de que te den la la estatuilla es lo que se alegran a la gente en Galicia la verdad la viniendo para aquí me paro me pararon dos señores son enhorabuena ya que ya pasó cierto tiempo y es una cosa que me encanta del del público no sabía que que había eso con la con la famosa estatuilla que que que la gente se alegraba tanto que me me me me me

Voz 1005 44:02 bueno y luego está la gente que te tenga rencor pero no te lo dicen ahora

Voz 28 44:04 a que dejarán por Rato

Voz 27 44:10 la popularidad es muy agradable es muy útil aparece una mesa de un restaurante la gente

Voz 1005 44:15 han cuidado con los regalos que aceptas sí

Voz 12 44:17 bueno también es verdad también hay cosas envenenadas pero hombre

Voz 27 44:24 popularidad de un secundario es muy agradable la popularidad de Tosar de Bardem ex de Penélope es eso ya es otro tema la la la yo creo que la de los secundarios es maravillosa porque te regalan te invitan a comer el otro día fui a comer aquí en un sitio en Orense invitaron que no sé qué dices oye muchísimas gracias por por venir a este a este establecimiento mira te voy a invitar a comer y yo ya era pues una comidita yo qué sé de sus cuarenta euritos

Voz 10 44:51 te crees que pisa nada pero no me está gustando es un mes de llamada yo estuve haciendo mal la entrevista había mucha gente de radio que ha basado su carrera comiendo gastronomía y entrevistar son gente emprendedora con verdad

Voz 0874 45:15 sois que te agradezco mucho que te tengo que despedir porque ellas es la verdad vamos premios vamos a hacer una cosa yo te despido te voy a dar las gracias por venir entonces luego quitamos la música allí en silencio tú tienes que decir algo así como gracias a vosotros con tu voz sí lanzó vale yo te pido Luis Tyra actor secundario gracias por acercarte a la emisora de Orense

Voz 27 45:36 gracias a vosotros recordada

Voz 0874 45:39 Nos es una ruina por una entonces

Voz 29 45:41 día

Voz 24 45:43 equina

Voz 0874 45:45 a

Voz 12 45:52 quiero