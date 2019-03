A vivir Madrid | Las mujeres también escriben la calle Huertas

qué tal muy buenas días a las doce y cinco de este primer sábado de de primavera en el que vamos a alcanzar veintitrés grados de máxima fin de semana de de cielos despejados nos vamos a marchar hasta el barrio de Las Letras no para contar terrazas sino para pisar el suelo de la calle Huertas si contamos hay en total trece citas de escritores célebres todos hombres pero desde este miércoles a todas esas frases hay que sumarle una nueva dice vivir es tener opiniones deberes aspiraciones ideas es la primera frase de una mujer escritora que hay en el suelo de de la calle Huertas pertenece a Emilia Pardo Bazán y ha sido posible gracias a una iniciativa que comenzó hace dos años entonces un grupo de mujeres empezaron a escribir frases de de escritoras continúa en el suelo al lado de las de Quevedo Góngora Bécquer o Galdós queremos escrituras en el barrio de Las Letras consiguió reunir más de once mil firmas en change punto herejía y finalmente fue aprobada en el pleno además de la de Pardo Bazán hoy en un acto vecinal Se están presentando y votando las siguientes frases de de escritoras que se van a instalar siguiendo esta votación está Carlos Hernández Carlos qué tal muy buenos días

pues mira es una votación que se va a realizar a través de papeletas unas papeletas en las que aparecen escritas todas esas frases de mujeres escritoras que van a notarse ya aquí que desde hace pues cerca de una hora están introduciendo en una urna decorada con Un corazón morado en el dorso todas las personas que poco a poco se van acercando hasta esta particular esa electoral ubicada al aire libre en la entrada de este número dos de la calle Ribera de Curtidores lo que se decide hoy aquí pues son esas dos frases que acompañarán a esa cita de Emilia Pardo Bazán que se puede leer desde el miércoles en el pavimento de la calle Huertas y que serán dos frases que saldrán de las cuatro opciones que se ofrecen hoy aquí por cada una de esas mujeres escritoras cuál es amenazadas cuáles son estas mujeres esas mujeres son pues otras dos grandes de nuestra literatura como son de Rosalía de Castro y María de Zayas y a tu lado creo que hay alguien no que ha participado en esta votación pues si tengo a una persona que lleva pues desde primera hora de la mañana aquí organizando todo un poco ya Ophelia Oliva es activista coordinadora de este proyecto bueno que te escucha ya Puri en la sintonía A Vivir Madrid

sí porque desde que comenzó todo esto ya han pasado dos años y todo empezó por por una pregunta no la pregunta era porque no hay frases de escritoras en el barrio de las Letras

exactamente esta pregunta se la hizo una compañera nuestra Patricia Martín Rivas nosotros llevábamos un tres años con el proyecto creadoras mujeres que en el mundo ya estábamos llevábamos esos tres años haciendo trabajo de eje histórico y en ese marco Patricia se hizo la pregunta de por qué no había escritoras en el barrio de las Letras en concreto la calle Huertas ir desde aquellas hizo la pregunta pues pensamos en cómo cómo llevarlo la calle como hacernos oir fue cuando hicimos la la acción artista en calle Huertas que terminó la verdad que rapidísimamente en el pleno de la junta de distrito Centro de Madrid y desde entonces desde que logró en el pleno de distrito Centro hace dos años hasta ahora pues ha sido la verdad que una labor interesante de seguir recordándoles estamos aquí y finalmente que desde el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid han puesto la primera cita eh el el pasado día veinte de marzo y nada estamos muy contentas Emilia Pardo Bazán ya tenga suscita en la calle Huertas este enero opiniones

es deberes aspiraciones ideas esa es la frase que hay ahora mismo en la calle Huertas hay un momento clave no después de la acción de Latifa después de Elche en punto Regev donde reunir más de once mil firmas es cuando se aprueba en el pleno el lo decías tú con la única abstención del Partido Popular y cuáles fueron los motivos de de estas esta abstención

pues hombre yo no lo sé es verdad que a ver esta es una iniciativa que suma no es es como muchas veces que se cambia la placa el nombre de una calle por otro nombre es una iniciativa que las los trece las trece citas Qaida escritores en la calle Huertas merecidísimas siguen ahí es sumar entonces creo que es muy difícil votar en contra eh lo que pasa es que claro está la palabra feminismo enmedio pues tampoco van a votar a favor así que supongo que por esto decidieron abstenerse pero saberlo yo no lo sé claro