A vivir Madrid | La importancia de escuchar

Voz 1751 00:10 son las doce y doce minutos y hace unos días mientras atendía una llamada en el metro con el teléfono roto en manos libres Icon Un grupo de de mariachis cantando delito lindo bueno pues recordé lo importa de qué es también lo que implica saber escuchar hacerlo en mitad del ruido del Real el de News de las prisas es en hora punta se puede escuchar bien con estrés bueno esta mañana os preguntamos a través de Twitter en arroba Vivir Madrid cuál ha sido la última conversación que os ha servido que os ha ayudado o quizá que os ha cambiado cuál ha sido la conversación que os cambió el día nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1751 00:59 veamos la posibilidad de dedicar un espacio en el programa a personas cuyo cuyo oficio o forma de vida está relacionada con esta ciudad Madrid con este verbo tan difícil no con escuchar esta mañana a mi lado un poeta metido en la actualidad Premio Loewe de Poesía con los desengaños periodista columnista eh amigo este programa Antonio Lucas qué tal buenos días

Voz 4 01:21 tal y cómo estás pues muy contenta porque hacemos

Voz 1751 01:23 esto tiene que no nos veíamos cuál es

Voz 4 01:26 traté el mayor enemigo de escuchar el mayor enemigo de escuchar es en el que te no te en el que no te permitan tener ese momento de reposo bueno esa calma necesaria para hacerlo y eso no sucede todos los días ten en cuenta que estamos amenazador de derruidos entonces esas amenazas nos impiden escuchar el silencio además es muy activo es decir la gente piensa que el silencio es una actitud pasiva y el silencio es tremendamente activo porque te permite entender lo que dice el otro que es fundamental en convivencia

Voz 1751 01:56 ahora en la terraza comentábamos Antonio M decías haz la prueba a la prueba un experimento estar diez minutos diez minutos en silencio viendo pasar el tiempo no como aguja no sí

Voz 4 02:11 a sólo diez minutos mirando un reloj que yo creo que es más inquietante que si dejas diez minutos pasar hasta que suena la alarma diez minutos mirando el reloj viendo cómo va pasando si es posible con agujas mejor viendo cómo va avanzando es aguja la cantidad de tiempo que suponen en esos diez minutos si los observas con atención no y el vértigo quedan también

Voz 1751 02:29 mucho ser donde soportamos a nosotros mismos no es a veces es difícil Antonio tú hace bueno pues hace unos meses un año creo que fue más o menos estuviste en Silos

Voz 4 02:39 sí sí bueno siguiendo vida monacal mira y fue una historia me la propuso Pedro García tango que era entonces director del mundo me dijo oye entonces es una persona agnóstica o atea y que no hace es el ejercicio de ir a a enterar te como vivo un monje ese ejercicio requería no ir a pasar el día sino que me metí una semana en el Monasterio de Silos viví como ellos me dieron el permiso para vivir como ellos ahí en un Hospedería pero yo quise ir un poco más allá y entonces estuve estuve viviendo con los mismos rigores que tiene un monje de Silos que hay un

Voz 5 03:13 era un silencio parcial no es una una orden con

Voz 4 03:17 silencio estricto como la Trapa sino que hay un silencio parcial pero sí si los días inmovilizó sin ningún tipo de aparataje tecnológico hilos días pasan con una contundencia mayor y no te imaginas lo que era el primer día ese síndrome de no tener con quién hablar

Voz 3 03:32 qué pasó el primer día que se te pasa por la cabeza el aumento pensaste justo una semana no

Voz 4 03:36 estuve una semana si en algún momento pensaste nada nada

Voz 3 03:39 es decir yo no puedo soportar más es toda es decir

Voz 4 03:41 no que va de la tentación letras de ahí cuando tenía que irme decir Easyjet muy digo

Voz 3 03:46 no puedo al periodo unos vínculos

Voz 4 03:48 o espiritual

Voz 3 03:49 es muy altos gastando que eres agnóstico ateo reprendido el que me quedo

Voz 1751 03:56 es sería lo podéis imaginar hay mucha gente

Voz 4 03:58 que vaya a pasar a pasar retiros es decir Rafael Álvarez El Brujo el actor si si se mete allí de vez en cuando según me contaban y le contó el en alguna ocasión y otra otra gente del mundo de la cultura

Voz 3 04:08 Juan Gómez Jurado escribirla ultiman

Voz 1751 04:11 las estuve que tú no te imaginas la

Voz 4 04:14 pabellón de silencio que eso es el privilegio que eso supone esa especie de Tesoro detener todas las horas del día por delante partí Si las sabes amortizar y aprovechar nada nada te consigue ese ese sí

Voz 1751 04:26 hacer estábamos en el punto de que tu Antonia dices que me quedo como Cifuentes no me voy me quedo en el monasterio de Siles es si los que quién te hasta que te sacan de ahí no te tiran de las orejas haya llevan del periódico

Voz 3 04:39 no no me muy bien pero pero había había que salir y lo curioso es que al volver

Voz 4 04:46 Madrid yo esto no es no es una broma es verdad me dio un cierto vértigo porque yo puse la radio lleva una semana sin oír la radio puse la radio puse la SER en el coche en la SER de Castilla León ya hay salida de autovía volvía a meterme de nuevo por carreteras secundarias ya hasta que ya no me expulsaron las últimas carreteras secundarias a la autovía no me ha apetecido salir al ruido de de la autovía muy curioso

Voz 1751 05:08 para Pedro Morales el mayor obstáculo para para escuchar es la mente no es el ego buenos días Pedro qué tal

Voz 0740 05:14 hola buenos días al somos nosotros mismos no si yo creo bueno al hilo de lo que decía Antonio no que el silencio es muy importante pero sobre también las distracciones externas pero yo creo que una parte de ruido muy importante que tenemos aunque estemos en silencio muchas veces no porque a veces el silencio cuesta enfrentarse es nuestros propios pensamientos que no nos dejan en paz no realmente no no podemos estar con nosotros mismos porque estamos pensando en lo que vamos a hacer en lo que hemos vivido y al final no conseguimos estar no no con nosotros mismos no yo creo que es uno de los mayores ruidos que tenemos no

Voz 1751 05:49 Pedro Morales es psicólogo hace un año que terminó el máster sanitario es voluntario en psicólogos en acción colabora en Tabacalera no atrás de de Psicología solidaria llevas Pedro seis semanas recorriendo Madrid con un letrero que te has traído ya a la radio

Voz 0740 06:03 sí lo he traído sí que dice lettre que pues a ver

Voz 1751 06:06 aquí está aquí debajo

Voz 0740 06:08 pero así exactamente igual no lo dice el escucha ante el título luego han pequeñito pone psicólogo y luego hola me llamo Pedro y tú tenemos seis minutos para hablar cuéntame lo que desea es en este preciso momento podrás desahogar asentar tus pensamientos gracias por compartir luego el blog que es el escucho ante punto com punto bloc donde suelo poner las crónicas de de cada día cada día es algo claro

Voz 1751 06:31 tres días a la semana aproximada

Voz 0740 06:33 ante sí tres días a la semana salgo de dos a tres horas sólo suele ser por las mañanas

Voz 1751 06:38 es hay que decirlo no lo haces desde el punto está la terapia no no no no esto esto quieres dejar claro

Voz 0740 06:43 sí quiere dejar claro porque en la calle no no se puede hacer terapia es única sabes vamos te lo decía ni puedo ni debo ni quiero lo único que hago es ofrecer diez minutos para que la gente es es algo un poco puede ser algo divertido porque es un problema lo que cada uno quiera contar y luego siga su camino nos hacen una especie de pausa en en ese en ese estrés que tenemos por las mañanas no se se nota mucho en la calle no pero hacer una pausa

Voz 1751 07:07 qué lugares de Madrid has elegido para asentar te escucha

Voz 0740 07:09 pues voy mucho a enfrente de la Cámara de Comercio en la Puerta de Alcalá enfrente el retiro porque bueno hay hay un banco estratégico que me me gusta y la gente suele reaccionar de hecho como suelo ir a un día o dos a la semana agente llame conoce hay personas que se han enterado y han ido a a ver a ver quién era y qué hacía

Voz 3 07:29 entonces bueno está bien y luego ya voy cambiando Manuel Becerra

Voz 1751 07:31 a ver si es un impostor o algo así no que que te dice por ejemplo porque superar la barrera de la desconfianza es lo más complicado no cuando tú estás ahí sentado en las calles de Madrid con ese letrero que la gente realmente sepa lo que vas a hacer porque ha habido confusión es mucha gente que se dedica a hacer selfies con fotos si simplemente como si fueras un atractivo turístico más

Voz 0740 07:54 sí esa ocurridos o también en otros casos

Voz 1751 07:57 gente que directamente de darte dinero sí también

Voz 0740 07:59 eh bueno cuando ha ocurrido eso cuando han venía a darme dinero pues no no lo he cogido les he intentado contar un poquito lo que hacía pero como tenían prisa sean sean ido lo de las otros pues bueno si me quieren hacer una foto pues que pues sí sano no hay en eso no hay problema no otra cosa es como para que utilicen las fotos o el motivo por las que esas personas hagan la foto pero bueno eso ya no es de mi incumbencia sano no hay problema porque se hagan fotos porque eso sí que es curioso lo que decías es muy importante la desconfianza porque lo decía Antonio también antes porque bueno vas por la calle besado a un señor aunque tú estás que que no puedes parar de rumiar y estás como muy muy estresado por ejemplo no pues sentarte con un desconocido que a veces es mejor que un conocido porque los conocidos muchas veces como que dan consejos como que lo ven desde otro lugar no alguien que es sencillamente te va a escuchar puede ser bueno no pero claro como como te sientas ante una persona que no conoces no entonces es una barrera que ellos sí que veo que es complicado no

Voz 1751 08:52 yo decía Pedro en diez minutos minutos que las Juntas y minutos no son nada y Antonio tú me decía espectro esto no saber lo que estás haciendo diez minutos es mucho

Voz 4 09:01 pero yo ahora pienso siguió en diez minutos tengo que sentarme con Pedro a contarle alguna de las miles de averías que yo llevo por dentro

Voz 3 09:08 qué tengo que de cogerlo en exclusiva donde hay un chico que dijo bueno como se nos acaba el tiempo yo me levanto y mulos es una opción no así la picaresca no decir la picaresca y luego también ha ido escuchas colectivas que ella les llama abuelas nietos también

Voz 0740 09:27 es una huelga con con dos con dos nietos y tal como que los nietos necesitaban tenían una preocupación eran pues no recuerdo las sedes exactas sobre once trece años había un buen o nueve y once o algo así y bueno uno de ellos sí que me contó sumó su problemática no Illa la abuela pues escuchaba Ali era un un ambiente como muy agradable no donde el niño y fue muy bonito aquello la verdad

Voz 3 09:50 qué queréis os así han tenido es decir preguntarte si te

Voz 4 09:53 el diagnóstico porque claro esa es la la tú ves la palabra psicólogo y entonces inevitablemente cuando uno se sienta es porque tiene una necesidad de hablar algo y lo normal es que cuando tú terminas de ese ese plazo de diez minutos eso sí las una demora de tiempo pues el tiempo que sea claro si alguien te piden pero cómo lo ves claro falsa es la

Voz 0740 10:09 sí ente ya me decían que que hago que me aconsejan no entonces yo a partir de cree un mini Spitz antes de empezaron de digo que no doy consejos que sólo escucho

Voz 1751 10:19 estoy imagínate a alguno no es no es por nada imagínate que estamos en no estamos en las radios en este momento no estamos tú estás ahí en frente de la Cámara de Comercio superamos la barrera de de la desconfianza decidimos porque también es un acto valiente contar la vida aún

Voz 0740 10:35 eh

Voz 1751 10:36 aún desconocido que no sabes qué puede hacer con esa información por mucho que yo letrero que ponga psicólogo un blog de más

Voz 6 10:43 qué dices tú es decir cómo reaccionan tú que es ese Spitz en qué consiste no sé si lo puedes repetir

Voz 1751 10:48 ahora en la radio como bueno es muy sencillo digo mira

Voz 0740 10:51 me lo único que te ofrezco es un espacio para para que me cuentas lo que quieras puede ser algo una anécdota o algo un problema o lo que sea porque a veces la gente está concentrada como en los problemas solo no si te voy a digamos que sólo ofrezco diez minutos como máximo pueden utilizar tres cinco lo que necesites pero máximo diez porque sino ya entraríamos en otro código y al finalizar si quieres colaborar con hago económicamente pues lo agradezco ya está es únicamente lo que digo para que quede claro un poquito lo que lo que hay no

Voz 1751 11:20 vosotros que es que aprender a escuchar debería ser una asignatura es decir que quienes lo deberían enseñar en el colegio pero como de qué forma

Voz 5 11:27 mira la forma de aprender a a un enseñarle un niño o una niña

Voz 4 11:32 a escuchar es primero plantearle qué tiene que decir es decir él tiene que decir para que otros puedan escucharle a la vez tiene que sentarse y escuchar los otros es decir escucharnos no se puede establecer como norma educativa como un debate escucharnos un debate escuchar es un acto muy muy comprometido que tiene que ver con la comprensión sobre el intento de comprensión del otro entonces en los colegios no enseñan a debatir es decir hay concursos de Speech no es que los niños y las niñas salen a ver quién es el mejor orador todo eso está muy bien y es estupendo pero hay que intentar entender hacerles entender que lo importante es sentarte y oir oir porque oir sea el cuerpo tiene sonidos eso no se Nos explican los niños no se les explica a un cuerpo lo oyes los fluidos del cuerpo del cuerpo es una orquesta intenta aprender un fondo intenta aprender por ahí con el fondo

Voz 1751 12:23 fíjate fíjate que es alto voy a dar que estás hablando de esto que es tan básico pero a la vez tan importante no lo más importante escuchar es aprender a filtrar espera porque ahora me estoy refiriendo al discurso del odio por ejemplo el que el de Buzz Feed News el odio el que dice que salir a la calle con armas para protegernos es algo que debemos hacer ese discurso del odio debe ser escuchado en ese caso cómo debe ser escuchado es decir para qué sirve

Voz 6 12:51 gente que dice es que no estamos contaminados derruido de fe Muse discursos del odio yo eso no lo escucho que hacemos ante estos escuchamos ese eso desde un punto de vista crítico o qué hacemos con eso

Voz 4 13:03 bueno es que el tema has tocado es complicado porque claro ante la pandereta de Vox que es que es el partido que ha que ha ofrecido la la alternativa dice psicótico de de las armas claro tú tienes que saber que eso existe es escuchar saber saber estar enterado tiene una cosa es estar internado y otras cosas estar informado mucha gente muy enterada pero muy poco informada hay que estar muy informado de de lo que está sucediendo por ejemplo en ese tipo de propuestas de que de dónde viene a dónde salen lo que hay que hacer es replicarle es decir lo que hay que hacer es dedicarles demasiado tiempo la culpa es nuestra muchas veces de los periodistas decir qué hacemos con unas tamborradas extraordinarias semanas semana inventamos unos decibelios informativos bárbaros para temas que realmente es que no merecería más que saber sé que están ahí

Voz 0740 13:45 para no darles más más sí pero algo así no yo sí quería decir bueno a lo que antes ha dicho para unir unir algunos temas el tema de yo creo que sí que es importante eso que decías de aprender a escuchar pero también sobre todo escucharse asimismo no porque sino sino unos escuchamos sino Hinault Nos conocemos un poquito luego es muy complicado abrirse el tema de las noticias éstas que has dicho las Fake News me parece más técnicas y el odio y el odio yo yo creo que escucha hay que se puede escuchar todo pero es que escuchar no es sólo eso lo escuchar las palabras y comprenderlas intelectualmente sino es escuchar cómo te llega Naty como las íntegras tú dentro de ti y entender también a la otra persona es estar os a eso es una escucha mucho más amplia que no las palabras incluso el momento corporal no es comprender lo que hay no lo sea de donde viene y luego ya tú solo procesal o como quieras au pero sobre todo comprenderlo y estar ahí no es una comprensión con hache intercalada que es con mucho más profunda eh

Voz 1751 14:42 esta mañana les estamos dando los oyentes la última vez que les sirvió de algo a escuchar la mejor conversación de su vida que aprendieron Jesús la niña qué tal buenos días

Voz 0740 14:50 qué tal muy buenos días Puri qué están diciendo pues mira he estado hablando con María José por ejemplo que ha sido la primera amarilla me estaba diciendo la última vez que tuvo una conversación profunda una conversación que me cambié foco mi hija ella decía creía que era el problema en que bueno pues el mi hija no escuchaba por el tema de la edad luego se dio cuenta después de decirle día hija tenemos que hablar que el problema no era la edad sino el tiempo que no pasaban tiempo

Voz 7 15:13 pues no se detenían escuchar Jorge nos decía por Twitter escuchando este tema entrado nostalgia dice ahora que no vivo en España y echo de menos lo que más echo de menos en los consejos de mi padre dice hablamos a menudo por teléfono Whatsapp pero no podemos detenernos a escuchar más allá de lo que ha sucedido en el día para cerrar esta que me ha gustado mucho la reflexiones Teresa que dice hace años que no logro escuchará a mis vecinos hubo un tiempo en el que lo conseguí ahora no los conozco

Voz 8 15:39 en esta malla acompaña

Voz 3 15:43 en el estudio Ana tirado Ana es médico de Atención Primaria en Madrid Ana qué tal buenos días buenos días gracias por

Voz 1611 15:50 esta magnífica sala está impresionada por los diez minutos de compañero porque yo sólo tengo cinco habitualmente bueno he trabajas en el SAR de Villaviciosa dado si Assange Centro de Atención Rural Adrià más todavía rural está bien todavía dice sí porque no tiene nada de rural pero es bonito al porque tiene un poco de crónicas de pueblo a Cercanías y me gusta el nombre

Voz 1751 16:10 por qué es tan importante y tan efectiva en medicina

Voz 1611 16:12 para para un buen diagnóstico a tiempo saber escucha

Voz 1751 16:15 a los pacientes pues porque hay una

Voz 1611 16:17 cita que a mi me gusta mucho no recuerde quiénes que dice que cuando la verdad sobrecogedora está tapada por muchas mentiras ya hacen la resguarda yo creo que muchas pacientes nosotros tenemos observo de autoridad y creo que en general somos los sustitutos de los confesores pero es muy importante complaciente a veces viene con muy dirigido y te cuentan montón de tormentas que no tiene nada que ver con lo que le pasa realmente infiltrar saca cosas porque además esto obligación hacer un buen diagnóstico porque tiene que acompañar y porque tienes que decirle lo que debe de hacer o este tú la teoría que tenemos que hacer pues es muy importante escucharle bien no escucha la tormenta sino escuchar el ruido de fondo la lluvia finita que hay ahí

Voz 1751 16:55 algunas veces no dispones del tiempo no que os gustaría para para escuchar no yo

Voz 1611 17:00 decir no disponemos vale yo lo reivindico

Voz 1751 17:03 porque además hay un plan estratégico de humaniza

Voz 1611 17:05 acción de Medicina es una incongruencia que luego no tengamos tiempo para ser humanos es que es muy

Voz 1751 17:10 extraño cual cuánto tiempo sería el óptimo o no existe un contador es decir para para saber lo que le pasa cada paciente porque cada paciente es un mundo no cuenta

Voz 1611 17:20 tenemos también una especie de continuidad en el tiempo que también es hacer conocer a las personas en etapas en seguimiento que eso es lo bonito de Médico de Familia entonces no son tanto los el tiempo como en los tiempos de paciente yo creo que lo mínimo lo dio minutos está muy bien establecido a partir de ahí pues también saber que los pacientes pues concertar con ellos entrevistas especiales un ratito singular que eso nos han quitado el agenda porque es todo tan número da masa que nos han quitado aquello de la visita concertada por el paciente que tú te tenías un poco entre las facultades le miraban charlar un poco Calella pasa la vida los eventos que había tenido por qué darle el pésame se habían muerto no sé su marido saber cómo iba la cosa de de relación con su familia ignoraran quitarnos banqueta o básicamente de la lista

Voz 1751 18:06 es esta perdiendo es muy difícil no a la par inútil mentira o médico es como hacerse trampas a uno mismo pero como sabéis impacientes está diciendo la verdad os está mintiendo la voz el tipo de de de respuestas el tono pero ahí se detecta

Voz 1611 18:25 nosotros los médicos no tenemos que hacer muchos curso destino ecología porque no voy a poner a ETA e hizo que te conozco bolas andares como dicen con perdón muchos psicólogos y eso tampoco pero sí es verdad que la entonación la mirada la desviación de la vista la incongruencia los tiempos de respuesta en general la gente no te suele mentir por psicopatía hay pocos psicópatas ya encontré con muchos en la cárcel porque hay un sesgo hay de colección sido médico de la cárcel se pero en general la gente si te miente es por protegerse de algo porque tiene vergüenza sentido de culpa o porque simplemente no desconfía de entrada pero no es una mentira exactamente con fines utilitarios entonces hay que tener pues comprensión quítate de tu propio es decir me duele la cabeza no puedo más decís ahora paciente sobre todo lo que es muy importantes cuando no tiene la confianza del paciente hacer algo absurdo porque yo soy muy Deyverson hacerle reír se descoloca cuando una persona serrín dices me he quedado super una cosa absurda es tuya me estoy el atrapa

Voz 1751 19:27 de la de la de la coges Palatino te la llevas absolutamente en quedo hoy tener escuchado tus compañeros en la radio lleva no sé cuántas horas sin dormir en fin de semana turno de veinticuatro horas hay que decirlo peinando irme estamos en la radio

Voz 3 19:40 no se ve no se y quería reivindicar no para terminar la labor que hace es cada día

Voz 1611 19:45 pues yo reivindico a mis compañeros de Atención Primaria porque yo creo que es un logro de cohesión social de este país muy importante nuestro sistema nacional de salud de como diciendo atomizado con sus fallos y sus taras yo creo que puede porque de verdad que al final lo que cohesiona a un país a a la gente es esta sensación de que tu servicios públicos funcionan muy bien y que la gente se molesta porque funcionen mejor nada más Ana

Voz 3 20:12 muchas gracias eh nada nerviosa te ha salido muy bien Antonio Lucas un placer vente vente y algún si bien es la rumana yo siempre te hará año te te atrape intentó atrapar ahí como digo vamos vamos está a venir pues seguro Antonio muchas gracias a un beso grande y Pedro que vaya bien con el cartel Badenas en las calles de mal

Voz 1751 20:32 críe escuchando diez minutos gracias a un beso

Voz 3 20:38 hoy queríamos dedicar este espacio en el programa

Voz 1751 20:40 personas cuyo oficio forma debía estar relacionada con esta ciudad con Madrid y con este verbo tan difícil que es escuchar

