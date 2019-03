Carrusel Madrid (23/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid Borja Cuadrado

Voz 0298 00:06 buenas tardes a todos a todos bienvenidos a Carrusel Marie desde ahora y hasta la una os vamos a contar la última hora del deporte en la Comunidad ya sabéis que como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de Femen Radio Madrid punto es en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid este fin de semana no hay fútbol en Primera División es tiempo de selecciones hoy jugará ante Noruega en el primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte el Marte Jo el martes jugaremos en Malta ambos partidos a las nueve menos cuarto de la noche en Segunda División alcanzamos la jornada treinta y uno con dos citas para los madrileños hoy a las cuatro Elche Alcorcón mañana a las doce Rayo Majadahonda Numancia analizaremos también a Segunda B recordemos siete equipos madrileños en el Grupo I entre ellos los tres primeros de la clasificación Fuenlabrada Atlético de Madrid B is San Sebastián de los Reyes en la Liga Iberdrola hablamos de fútbol femenino hoy jugar al Atlético de Madrid desde las cuatro en el campo del Levante para mañana a las doce Madrid Club de Fútbol Málaga ya a las cuatro Rayo Vallecano Betis en baloncesto el Real Madrid perdió anoche ante los con en la Euroliga es tercero a dos jornadas del final de la primera fase y este fin de semana se va a jugar la jornada veintiocho en la Liga Endesa mañana jugaron los tres equipos madrileños a las doce y media Movistar Estudiantes UCAM Murcia yp Breogán Montakit Fuenlabrada a las siete y media el gran clásico del basket español entre Real Madrid Barça Lassa en la Liga Asobal de balonmano el Alcobendas recibirá mañana a partir de las doce al ABANCA Ademar de León y en fútbol sala también mañana la una y cuarto se jugará el Osasuna Máquina Movistar Inter

Voz 2 01:31 con Nacho Sánchez en la técnica Toni López en la producción esto es Carrusel Madrid arrancamos

Voz 3 01:38 nueve esto está quedando Pepa

Voz 4 01:41 siete seis esta barato cruce mete Darius hizo la bandeja Juan

Voz 0298 02:12 cinco puntos de atención en la portada de este carrusel Madrid en un fin de semana diferente en el que como decimos no tenemos fútbol de Primera División eso no quiere decir que los jugadores que militan en los cinco equipos madrileños de Primera estén descansando de hecho están repartidos por todo el mundo con sus respectivas selecciones cuéntanos iban Álvaro buenas tardes hola Borja buenas tardes pues mira hay un total de

Voz 1038 02:31 XXXVIII internacionales de equipos madrileños números que sin duda habla muy bien de los equipos de la Comunidad de los que más representación tienen son el Real Madrid con trece futbolistas convocados y el Atlético con uno menos doce seis de Leganés han marchado con sus selecciones cinco del Getafe dos del Rayo Vallecano destacamos el partido de España que recibe esta noche a Noruega en Mestalla estarán ser yo Ramos Ceballos Asensio Rodrigo Saúl Morata y el gran aliciente es el posible debut de Jaime Mata con La Roja también juega hoy la Grecia de Stein amistoso de Casemiro con Brasil ante Panamá Thomas estará en el Ghana Kenia mañana domingo hay muchos más compromisos en la Gales débil ante Eslovaquia Modric Croacia visitan Hungría duelo de porteros Oblak contra Dimitri es quién el Eslovenia Macedonia otro guardameta Courtois juega en Chipre con Bélgica la Alemania de Kroos enfrenta a Holanda y fuera del continente Gené visita a Benin con la selección

Voz 0298 03:25 de Togo casi nada eh al aparato donde no para la competiciones en la división de plata del fútbol español jornada importante para saber cuáles son las aspiraciones de Alcorcón Rayo Majadahonda uso de Caballero muy buenas

Voz 1509 03:35 hola Borja qué tal muy buenas y porque el Alcorcón juega esta tarde a las cuatro ante el Elche en el Martínez Valero los alfareros llevan tres jornadas sin ganar y para este partido Parralo pierde a hombres importantes como silvestre y Alía B que se encuentran con las selecciones de Azerbaiyán Mauritania el Rayo Majadahonda jugará mañana a las doce ante el Numancia en el Cerro del Espino que estrena césped por cierto los Mazariegos quieren repetir victoria como local tras vencer al Alcorcón por dos a cero intuye Antonio Iriondo tiene muchas bajas la mejor noticia será la vuelta de Verza al medio campo tras cumplir sanción

Voz 0298 04:05 el fútbol de Primera que volverá la semana que viene lo hará con un derbi Getafe Leganés al cual te invitamos en Carrusel Madrid como hay que hacer para conseguir las entradas Óscar Egido muy buenas

Voz 1643 04:14 hola muy buenas pues dentro de una semana a estas horas estaremos día de ese Derby en el Coliseum entre Getafe Leganés Getafe jugando la Liga de Campeones en Leganés luchando porque dar un año más en primera división con la cuarta vez que en primera vamos a hacer una cosa a la cuarta llamada que nos llame al nueve cero dos catorce sesenta sesenta les damos dos entradas para ver exceder vienen colisión el próximo sábado treinta de marzo a la una de la tarde la cuarta llamada que llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta serán lleva

Voz 0298 04:45 la podéis ir llamando queridos oyentes ya hemos dicho que son caros carrusel Madrid diferente tanto que lo va a ser porque se va a pasar en nada en unos minutos uno de los mejores deportistas de la historia de nuestra comunidad siete veces campeón de Europa de patinaje sobre hielo dos títulos mundiales medallista olímpico Se retiró en enero y hoy vamos a hablar con él con Javier Fernán

Voz 1858 05:03 hay que ser inteligente y saber cuándo cambia

Voz 0876 05:05 ya y sobre todo moverte a otros proyectos

Voz 1858 05:08 que es lo importante no estandarte o no intentar hacer más de lo que puedes hacer dejaré la competición pero no dejaré de patinar siempre bien ligado con el deporte y siempre vivir ligado con el patines

Voz 0298 05:19 Tico nada en unos minutitos estaremos con Javier en baloncesto a fin de semana marcado por el clásico entre Real Madrid y Barcelona Se va a jugar mañana a las siete y media un encuentro al que los de Pablo Laso llegan después de perder ayer ante Baskonia en Euroliga habla el técnico blanco

Voz 5 05:32 cuando miras un poco la estadística habido mucha igualdad en casi todos los aspectos del juego al final creo que la gran diferencial partidos el rebote tenemos valga para

Voz 6 05:43 para el futuro que hay

Voz 5 05:47 nada de recuperarnos rápido sabiendo que tenemos un partido en menos de cuarenta derechos

Voz 0298 05:52 menú interesante en caros al Madrid ya sabéis en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de FM hasta la una de la tarde

Voz 1 05:59 Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 1 06:47 Carrusel Madrid ser más Madrid

Voz 0298 06:55 la selección española en Carrusel Marit hoy comienza la fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte lo hace en Mestalla con el España Noruega choque que comenzará a las nueve menos cuarto y que por supuesto contaremos en Carrusel Deportivo desde las ocho coma afronta el partido el equipo de Luis Andy que Javier Herráez buenas tardes

Voz 9 07:08 hola qué tal Borja muy buenos días desde Mestalla donde aquí en este estadio la selección española a las nueve menos cuarto se va a medir a Noruega el equipo de Luis Enrique que está en el Saler muy cerquita de la playa preparando este partido después de una semana intensa de Las Rozas el técnico hasta Duran no se fía ayer dijo que venimos de donde venimos que esto es lo que hay aunque lleva ya aquí casi nueve meses no es un recién llegado Icon él también se perdió la opción de jugar la fase final de la liga de las naciones no es menos cierto que venimos también de perder dos Mundiales o de dejar una mala sensación tanto en Brasil como en Rusia amén de la Eurocopa de Francia hoy De Gea en portería salvo cambio de última hora todavía no sabemos el once oficial porque Luis Enrique no será que sus futbolistas como digo David De Gea en portería con Sergi Roberto y Jordi Alba como laterales Iñigo Martínez Sergio Ramos pareja de centrales el centro del campo para Busquets Dani Parejo Ceballos enganchando Canales y arriba Asensio ir Rodrigo luce el sol dieciocho grados Valencia espera a la selección española de fútbol

Voz 0298 08:15 gracias Javi gran cita esta noche con La Roja yp protagonista de lujo ahora en este carrusel Madrid uno de los madrileños más ilustres que se retiró el pasado mes

Voz 10 08:23 pero a lo grande como campeón de Europa de patinaje sobre hielo en Minsk es Javier Fernández

Voz 4 08:34 sí señor sí señor Javier programa que acaba de hacer el duro no se lo cree ni interpretan bien

Voz 0298 09:22 Javier Fernández qué tal buenas tardes muy buenas tardes qué pensabas cuando escuchabas estos estos sonidos algunos los reconocía incluso de de cuándo podían ser

Voz 1858 09:30 sí y además muchos de ellos creo son de que mi segundo Mundial en Boston

Voz 0298 09:35 y ahora ya desde hace un mes ese mundial ya queda un poquito más lejano retirado de la competición cómo lo llevas

Voz 0876 09:41 bueno lo llevo bastante bien la verdad es un cambio drástico dentro de una vida de un deportista pero hay que adaptarse que es lo mismo por tanto hay que adaptarse a los nuevos cambios a los nuevos proyectos e intentar día tras día en acostumbrarse al horario diferente de los últimos te podría decir quince años de entrenamiento y competiciones a el trabajo ahora de promoción de de género argumentos de promover también el deporte

Voz 0298 10:13 hay más que en un deporte con que requiere tanta exigencia tanto sacrificio como el patinaje cambios bruscos no a lo mejor cuando te levantas ves que no tienes que esa rutina ya tan tan dura al menos a nivel físico

Voz 0876 10:24 bueno este es totalmente diferente además tu cuerpo también

Voz 12 10:28 que te dice que

Voz 0876 10:30 el entrenamiento al no tener el entrenamiento pues también te recuerda lo que has hecho durante todos los años Ivonne tu mente también muchas veces te pide la rutina de los últimos veintiún años que he estado yo patinando y que ahora el está intentando no hay decir ahora a lo mejor un día ve despiertos y no tengo nada que hacer es un martes pero el día siguiente me despierto y de repente tengo un viaje me tengo que ir a Valladolid pues depende es es es un cambio un cambio de que me tengo que acostumbrar

Voz 0298 11:00 y hay que acostumbrarse también hemos visto hemos visto recientemente en algún curso de de educación financiera sobre todo para un deportista cómo es ese día después no en el que el que cambian las rutinas y claro la forma de generar ingresos también es diferente claro hay que empezar a trabajar en ello

Voz 0876 11:15 por supuesto ver no nos podemos olvidar de que todos los deportes son diferentes y cada deportista deporte tienen salidas muy muy muy muy diferente es al día de después pero no nos podemos olvidar de que un deportista Se dedica toda su vida a su propio deporte esos entrenamientos en sus competiciones y después tienen que tener un plan tienen que saber lo que va a nacer y cómo lo van hacer y sobre todo tener ayudas sino se sienten perdidos están acostumbrados a vivir en una vida que no es la realidad los viajes los hoteles las buenas comidas sino tienes luego un trabajo o un ahorro para mantener como tú has vivido tienes que cambiar la manera de es que ha vivido los últimos te podría decir los últimos diez años creo que es importante concienciar a los jóvenes deportistas para que sepan a lo que también se enfrentan después de de cada competición de cada temporada de cada carrera es es de hoy hemos tenido esta charla sobre todo también de ahorro de saber inculcarles ya desde cuando son más jóvenes como va a trascender su vida lo que van a tener en el futuro suspensiones cuánto porcentaje van a tener como pensionistas bueno yo creo que darles información que como jóvenes yo siempre he estado muy perdido y creo que es cortante darles esta información para que desde desde la edad que ellos tienen aunque sean deportistas ya tengan una idea de lo que va a ser el después

Voz 0298 12:49 pido algo que me ha sorprendido bueno que me ha llamado mucho la atención que has dicho que hasta hace cinco años dependía es en cierto modo de tus padres no tiene siete campeonatos de Europa es verdad dos Mundiales unos Juegos Olímpicos incluso ya estando en la superélite en un deporte como como el patinaje todavía tenías que dependen

Voz 0876 13:05 pues sí dependía de mis padres es cierto que la Federación ayudaba con lo que podía pero en un principio hasta hace relativamente poco yo tuve todavía que tener manutención de mis padres para poderme pagar mi día a día es cierto que medida de día era más caro más costoso porque yo he estado viviendo también fuera de España entonces Sáenz padres en algún momento este le ha hecho muy difícil el poder pagar yo mi propia manutención que ha conllevado a ganar muchos campeonatos de Europa Cassià ganar un campeonato del mundo hasta que exhibiciones que hecho en empresas de otros países el propio premio de las competiciones han podido ayudarme a pagar esos día a día sin tener que pedir dinero a mis padres a lo mejor te encuentras con veinte años no veintiún años Si eres de los mejores en tu deporte y quieres por supuesto decir oye yo quiero que me debería están pagando las cosas no están pidiendo que parece que pocos de Cala vergüenza no de decir oye papá mamá que no tengo dinero para ir a comprar la compra no que es una cosa que que deberías detener pero pero bueno yo creo que son cosas que año tras año hay que cambiar y hay que seguir apoyando estos deportistas y estos deportes minoritarios

Voz 0298 14:23 es muy importante lógicamente como como el legado que quieres dejar todo en este deporte no hace hace un tiempo yo leía una entrevista que encarnadas habían hecho una pregunta que era literalmente cómo era posible que surgiera un patinador artístico en la tierra de los toreros ya está allí te fuiste tú

Voz 0876 14:36 bueno es difícil es difícil por supuesto pero no es imposible sea visto en muchos otros deportes han visto pioneros ya no sólo españoles sino en otros países de otros de otros continentes es muy muy muy curioso el que es algún patinador español pero ya tenemos muchos patinadores españoles y las españolas queremos que estos patinadores ganadoras sigan mejorando para tener campeones otra vez ya lo he dejado pero queremos que ellos sigan con su trayectoria quieren conseguir cosas grandiosas para este deporte para ellos mismos porque como hemos estado hablando lo importante también es encontrarle algo de hacer mientras durante y después yo creo que eso es importante el darle también la garantía a un patinador de élite o a un deportista de élite te a trabajar y conseguir también su propio dinero que se sienta útil con lo que está haciendo que se sienta qué es lo que su día a día está teniendo algún beneficio que no sólo sean los entrenamientos y las competiciones

Voz 0298 15:37 esto es la sensación de que ahora quedará terminó tu tu carrera tienes una presión extra un añadido para intentar elevar para que se mantenga el interés por el patinaje si es

Voz 0876 15:46 parte de lo que yo quiero hacer suena él de de mis prioridades ya no diré a lo mejor no directamente pero sí con los espectáculos que hago con los campamentos de verano se seminarios con las charlas absolutamente con todo yo las personas saben que yo voy ligado mi deporte aunque yo hago una entrevista aunque no sea de patinaje siempre va ligado con el patinaje sobre hielo con todos los proyectos que tengo del futuro se que estoy ayudando al deporte minoritario dando al patinaje sobre hielo

Voz 0298 16:16 qué va a ser más duro todos los entrenamientos has tenido que hacer durante quince años o a partir de ahora poder compatibilizar todo porque también tú espectáculo creo que lo quieres llevar a Japón no

Voz 0876 16:24 sí este año vamos a llevar una pequeña pieza a Japón para enseñarse los allí a unos proveedores IVE en el año dos mil veinte queremos llevar el espectáculo entero es un proyecto grande que tenía

Voz 0298 16:35 somos el segundo proyecto grande porque

Voz 0876 16:38 y por supuesto en el que tenemos en en en España no va a desaparecer este si el segundo proyecto grande que haríamos que sería este espectáculo de flamenco con gastronomía española para darle la oportunidad a una persona de Japón o de Asia donde quieran venir a a meterse y unirse a lo que es España creo que ya no sólo es la música sino los bailaores y los cantaores y los patinadores Si llevar la gastronomía no nuestro vino llevar nuestro nuestros embutidos llevar creo que es un proyecto muy chulo que por supuesto no es nada fácil pero le estamos poniendo mucho empeño porque creemos que es necesario el dar a conocer la marca española alrededor del mundo que sabemos que la gente lo conoce pero queremos incluso darle más hincapié

Voz 0298 17:29 por qué Japón me consta que Javier Fernández tiene un gancho increíble en Japón y lógicamente es consciente de ello

Voz 0876 17:35 bueno yo creo que el que he estado muchísimo tiempo en Japón y hay muchísimo trabajo dentro del patinaje sobre hielo allí hecho muchas competiciones espectáculos más rival eh ha sido japonés y bueno pues se pasaban muchísimo tiempo por allí creo que es un país al que le gustan mucho las culturas le gustan mucho experimentar las por eso queremos hacer este este espectáculo allí eh hemos elegido Japón podríamos haber elegido otro destino pero creemos que que allí es el sitio adecuado yo conozco muy bien a los japoneses y los japoneses me que me conocen pues saben que si vamos a ir para allá con este espectáculo es una cosa seria es una cosa que va a triunfar

Voz 0298 18:19 ya no esté Acorán también de cuando participaba también que decías que es un poco a lo mejor el lema No del patinaje que querías demostrar que podía es divertir y hacer cosas serias a la vez que se te ocurre por la cabeza o qué pensabas en ese momento previo a a una actuación pues con una medalla olímpica o como hace un mes en Minsk teniendo que buscar la remontada para conseguir el oro como te concentras en qué pensabas

Voz 0876 18:39 bueno piensas en la verdad que en poco lo único que piensas en ese no ponerte nervioso porque ya lo estás son momentos de estrés momentos de mucho te podría decir casi hasta de pánico pero lo importante en esos momentos es no perder la calma el estar orgullos orgullo estoy seguro de ti mismo porque tienes practicamente cuatro minutos no tienes mucho margen de error sabes que si haces muchos errores se te escapa de la mano entonces siempre confiar en ti siempre estar seguro de lo que has hecho los entrenamientos hizo que lo que vayas a CNN la competición enseñe el día a día hay todo el esfuerzo mucho trabajo cuando realmente lo tienes que enseñar es en los momentos de más de tensión

Voz 0298 19:25 por último Javier como te gustaría que Sete recordase ahora que te has retirado que te gustaría que te dijera la gente o que te dicen ya cuando te ven una vez ha abandonado tu carrera

Voz 0876 19:36 bueno me dicen mucho también que que que dejado de competir es la pregunta que yo creo que que que más escucho en los últimos días pero bueno yo creo que lo único importante es que los proyectos que tengo que la gente que la que que realmente la gente los los inspeccione que vea lo que hay que yo voy a estar trabajando para que ellos estén orgullosos de lo que viene después ya no sólo de las competiciones que hecho

Voz 0298 20:05 no opción de que vuelvas no te levantas algún día diciendo oye que que lo he dejado hace un mes que todavía esté en forma

Voz 0876 20:09 no la verdad es que no que no está está muy decidido y ahora tengo que ocuparme de esos grandes proyectos de de que tanto trabajo necesitan sobre todo intentar que esos patinadores que están ahora intenten conseguir lo que yo más en su trayectoria deportiva

Voz 0298 20:29 pues muchas gracias Javier un placer haber estado contiguo en Carrusel Madrid esta mañana en empleo

Voz 1 20:34 Carrusel Madrid

Voz 13 20:38 Borja Cuadrado

Voz 0298 21:07 no hay fútbol en Primera como hemos dicho este fin de semana pero queremos conocer cómo se encuentran nuestros equipos empezamos con el Atlético de Madrid que viene de sufrir su peor semana en mucho tiempo recordemos eliminado de Champions ante la Juve en octavos de final y a diez puntos del Barça en Liga tras la derrota de San Mamés y como este fin de semana no hay partidos son días en los que se habla demasiado desde así el ciclo del Cholo Simeone está agotado hasta la duda de que Antoine Griezmann deba ser el líder indiscutible de esta Atlético azerí muchos temas de los que hablar en el conjunto rojiblanco y que nos va a resumir ahora Pedro Fullana queda al Pedro muy buenas cuentas

Voz 14 21:40 hola Borja qué tal muy buenas bueno se habla de todo porque además cuando ya no tienes prácticamente la cabeza puesta la competición si bien el objetivo que le queda por delante el Atlético de Madrid es luchar por esa segunda posición en la Liga terminar por delante del Real Madrid es lógico que después de una temporada donde se esperaba mucho de este equipo Se esperaba que luchar por los objetivos y los retos en la Champions hasta el final de la temporada también por el intento de conseguir el título de Liga bueno pues quedan meses por delante está pensando mucho en el futuro de hecho esta semana se reunían Diego Pablo

Voz 15 22:12 Leone Miguel Ángel Gil Marín para eh

Voz 14 22:16 en un poco almorzar después de los últimos resultados eh darle confianza al técnico repasar un poco lo que ha fallado y lo que no ha funcionado en estas últimas semanas Se también planificar el futuro un futuro que pasa por varios nombres propios por Oblak en la portería un pilar clave por Jiménez es en el centro de la defensa otro pilar clave lo de Lucas parece muy complicado porque el acuerdo que tiene con el Bayern de Munich parece casi irreversible a estas alturas ya de la situación así que habrá que firmar uno o dos centrales seguramente serán dos las centrales zurdos se va a marchar Filipe Luis

Voz 0876 22:51 habrá que firmar también por tanto dos laterales

Voz 14 22:54 zurdos porque ese va a Lucas que es el recambio de Filipe se va Godín que es el capitán del centro de la zaga Juanfran tiene oferta para renovar pero todavía no ha cerrado esa renovación en el centro del campo veremos a ver qué pasa con futbolistas que no han funcionado como elevar aunque en principio tienen que continuar jugadores como Vitolo que está más tiempo en la enfermería lesionados y en el banquillo que no en el terreno de juego no ha terminado a funcionar aunque es difícil hacer caja por un jugador que no está teniendo minutos ya río a ver qué pasa por ejemplo en el caso de Diego Costa si presenta no alguna oferta para marcharse cosa que sí hace es suculenta hay buena el Atlético de Madrid podría hacer caja

Voz 0298 23:34 sí sobre todo a ver qué pasa con Antoine Griezmann otra vez

Voz 14 23:36 la rumorología sobre todo llega desde Francia del entorno del futbolista francés aunque su hermana ha salido al paso a esos rumores esta semana diciendo que con el único club con el que hablan de futuro es con el Atlético de Madrid y que el resto de rumores son infundados aunque el Atlético de Madrid pocos se fían ya del entorno de Antoine Griezmann después del capítulo que vivieron el pasado verano es verdad que Griezmann está contento en el Atlético de Madrid pero todo el mundo sabe que aspira a ganar títulos que no le vale solo con la Copa del Mundo que consiguió con Francia con la Europa League y la Supercopa de Europa con sino con el Atlético de Madrid íbamos a ver si su idea es quedarse como a día de hoy parece el club

Voz 0876 24:12 cuenta con el como digo de cara a la temporada ese pasillo

Voz 14 24:15 unidad que son Oblak Jiménez

Voz 15 24:18 Rodrigo Koke y Griezmann

Voz 14 24:21 Álvaro Morata ahí también está Saúl en fracciones de de Inglaterra que apuntan que el City lo quiere está pujando busca un acuerdo con el Atlético de Madrid por encima de los cien millones de euros es verdad que el Atlético de Madrid cuenta con él pero si aparece una oferta muy importante y hay que hacer caja pues es uno de los jugadores que tiene carteles

Voz 0298 24:39 aterra como lo tiene por ejemplo Thomas no así que

Voz 14 24:41 muchos rumores muchos nombres muchos de futuro Tagle afirmó por ejemplo que jugó con Argentina en el Wanda Metropolitano es uno de los grandes preferidos para el lateral zurdo también ha negociado con Alex Tello es el lateral del Oporto está Héctor Herrera el mexicano el centrocampista del Oporto que quiere jugar en el Atlético de Madrid está en la lista del Atlético bueno pues numerosos nombres que es inevitable a estas alturas se relacionen con el Atlético de Madrid porque la lista es muy amplia

Voz 6 25:06 gracias Pedro hasta luego

Voz 0298 25:14 da la sensación de que el Atlético de Madrid no le viene bien este parón parece que sucede lo contrario ahora en el Real Madrid al margen de todos los convocados por sus selecciones Zidane va a tener una semana extra para va ir terminando de perfilar a esos jugadores que no contaban demasiado con Solari y que parece que van a ser básicos para el técnico francés como es el caso de Isco de Marcelo así que bueno vamos a ver cómo son estos días que no hay partidos en el en el conjunto blanco Javier cuéntanos

Voz 16 25:40 qué tal Borja bueno pues evidentemente desde la distancia aquí en Valencia con jugadores como Sergio Ramos como Marco Asensio que se recupera del gemelo que hoy si todo va bien podría jugar pero es Luis Enrique a última hora en la charla que a las siete de la tarde y Ceballos que estaba jugando muy poquito y que ahora parece que va a jugar más con Zidane veremos con su ahí comenzó jugando lo puso de tibote luego vio que ahí no podía jugar y metió a Llorente Hidrográfico de disco que no jugó nada con Solari que ahora consideran va a jugar de hechos demostró en el partido que que jugó el Real Madrid frente al al equipo rival en el Bernabéu bueno un partido evidentemente contra el Celta en el que se veía dar a Chance a a Isco a Keylor Navas a Marcelo y a Gareth Bale y así lo hizo el técnico francés si eso una semana atípica poco a poco va a recuperar futbolistas para diez partidos diez finales en que no va a ganar la Liga pero si tiene que dar una buena imagen

Voz 0298 26:39 el próximo partido que será el domingo de la semana que viene las no menos cuarto frente al Huesca gracias Javi sí el equipo madrileño que vive con mayor facilidad felicidad es el Getafe cuarto en Liga puestos de Champions nos viene de logró un importante empate en Mestalla y hoy además como unos decía Javier puede tener un nuevo debutante con la selección española como es Jaime Mata pasó preparando ya el derbi del próximo sábado ante el Leganés última hora del cuadro azulón Amanda gala muy buenas

Voz 1628 27:09 qué tal Borja si el Getafe puede estar en su mejor momento cuarto en la clasificación como dices metido ahora mismo en esos puestos de Champions Bordalás ha declarado en varias ocasiones que no es el objetivo del equipo pero puede ser que a falta de diez jornadas para que acabe la temporada esa plata en Europa comienza a hacer teorías aunque Champions sonó lo que está claro es que el técnico no no quiere que el equipo baje el ritmo porque el conjunto azulón se ha ejercitado en cuatro ocasiones esta semana entrenamientos que han seguido la línea habitual y lo único diferente han sido las ausencias de sus internacionales porque es cinco jugadores del Getafe están con sus respectivas selecciones es el caso de gas como máximo difundió tiene Mata muy pendiente el equipo de este último porque el español podría debutar esta tarde a las siete menos gorda dice que tiene la selección ante no lo hay debute hoy en este primer partido o no el cuadro está muy contento con esta oportunidad dice que está en un buen momento y que va a darlo todo así que al margen de esto pueda centrado como decimos en su equipo y en esas sesiones de entrenamiento en la que hay que decir aprobado también algún jugador del filial como es el caso de un duro que se ha ejercitado esta semana con el primer equipo así que como vemos Bordalás esos hombres ya concentrados en el próximo partido que será anterior a ganar en el coliseo

Voz 0298 28:24 breve y concisa gracias a manda Getafe Leganés el próximo sábado a la una de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez un lega que viene de perder en casa ante el Girona queremos conocer también la última hora del equipo de Pellegrino Óscar Egido hola de nuevo bueno pues casi toda la plantilla

Voz 1643 28:40 yo estaba de vacaciones este fin de semana después el partido amistoso del pasado miércoles ante el Rayo Majadahonda Pelegrino el sábado libre hasta el lunes a las cinco de la tarde así que disfrutando del fin de semana como digo casi todos porque hay seis que estaban convocados con la selección y eso sí que están currando el último en jugar ha sido Diego Reyes aunque ha tenido que conformar con ver la victoria de México por tres uno contra Chile en San Diego desde el banquillo no ha jugado el central mexicano lo mismo que el que fue suplente anoche con Ucrania en el empate sin goles ante Portugal en Lisboa sí que fue titular en Silicon Marruecos en el empate a cero ante Malawi también observo fue titular con Nigeria en la victoria por tres uno ante Seychelles ambos partidos eran los últimos la clasificación para la Copa de África tanto Marruecos como

Voz 1359 29:24 me feria estaban ya clasificados

Voz 1643 29:27 he jugado hoy va a ser ese partido de Grecia ante Liechtenstein a las nueve menos cuarto en Vaduz web fue titular con Dinamarca el pasado jueves en la victoria por dos a uno ante Kosovo y al delantero del legal hicieron el penalti que supuso uno de los goles de la selección danesa ahora entre lunes y martes vuelven a jugar todos con las selecciones el último va a ser Diego Reyes porque en México juega la madrugada del martes al miércoles y eso va a hacer que el central no llega hasta el jueves y que peligre su participación en el derbi en Getafe un partido que es baja por sanción ya que vio la quinta amarilla pero vuelven a Jonathan Silva así que lo normal es que en el Coliseum Burstyn Sebas quita ahí sean los centrales del Club Deportivo hacemos claro

Voz 0298 30:09 cerramos este repaso los equipos de Primera con el Rayo Vallecano semana de cambios fue cesado Michel vuelve a Paco Jémez al banquillo rayista o la misión de salvar al equipo que está a seis puntos de la salvación hay optimismo en Vallecas José Palazón muy buenas

Voz 0953 30:23 Almudena Borja por lo menos ilusión ilusión con el cambio con vuelve GMT le va a dar un poquito de fuerza e intensidad de valentía en crear lo que pedía también el presidente de Martín Presa su presentación se tiene que ganar Congo o lo que sea posible en estas diez finales que le quedan la primera el próximo domingo ante el Betis han hecho en la última sesión de la semana Borja ha conminado a unos minutos va a tener su mañana lo chico los huecos que me porque la verdad que le ha dado bastante durante la semana con dobles sesiones jueves y viernes también con el entrenamiento muy intenso del el miércoles y el día ves es que a descansar Los hombres de Paco Jémez para pensar ya en esas diez final que tienen por delante y sobre todo la gran final ante el Betis domingo a las dos de la tarde ese es el partido clave para el rais Pino justamente

Voz 0298 31:09 encaró al Madrid gracias José un abrazo Un Paco Jémez que vuelve a Vallecas hasta allí nos hemos ido para conocer cómo ven los aficionados rayistas su retorno

Voz 1858 31:17 me parece a mí bastante bien la vuelta de pago JEME creo que va a ayudar bastante al equipo oí

Voz 17 31:22 dado muchas cosas que trabajar todavía y esperemos que se salve viendo lo que está entrenando pues bueno cambio dinámica de entrenamiento con destreza que estaban dobles sesiones creo que dentro de un contexto negativo que es lo que lo que se está viendo los partidos y tal hay entrenamientos siempre ha sido muy grave pero bueno es verdad que está más el Fogasa el jugador tenga sensaciones y bueno creo que puede ser pues sirve para ellos se para luego no me gusta en parte por cómo se fue

Voz 0876 31:51 realmente tampoco alguna vez está aquí hay que estar con él

Voz 17 31:54 lo tiene complicado lo tiene muy complicado no solamente depende de él sino también depende mucho resultado seguimos yendo calendarios estaba sola cosa complicada

Voz 0298 32:05 Dios qué viento hace por Vallecas en la Ciudad Deportiva invitadas el descampado pero bueno hay hasta Issa fue la gran Uxue Caballero que además ahora también a hablar de el Alcorcón que hoy tiene cita portan de recordemos en Segunda División ayer secaron ya dos partidos Tenerife tres Osasuna dos cayó el líder Deportivo cero Almería cero y los de Cristóbal que viajan hasta el Martínez Valero vamos a ver si se consigue la victoria Uxue muy buenas

Voz 1509 32:26 hola qué tal Borja porque si no se consigue yo

Voz 0298 32:29 el de verdad el ascenso no va a estar tan fácil

Voz 1509 32:31 sí porque los alfareros llevan tres jornadas sin ganar y no consiguen un triunfo a domicilio desde el diez de noviembre un importante encuentro para acercarse a la salvación matemática lo antes posible ahora mismo se sitúa en décimo lugar con cuarenta y tres puntos para este partido Parralo pierde a hombres importantes como San Ghali que está sancionado por acumulación de tarjetas y Silvestre y aliados que se encuentran con las selecciones de Azerbaiyán Mauritania estas ausencias se suma la enfermería Toribio y no no son bajas por sendas roturas en el bíceps femoral Carlos Bellvís está lesionado is andas duda ya que sigue recuperándose

Voz 0298 33:01 gracias a sube hasta luego mañana turno para el Rayo Majadahonda que recibirá el Numancia a partir de las doce no va a poder estar en ese partido el protagonista que ya nos escucha que es Rafa López ex jugador del Getafe del Valladolid que sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha ante el Málaga el pasado dieciocho de febrero y que lógicamente no va a poder jugar en lo que resta de temporada Rafa López qué tal

Voz 2 33:19 buenas tardes hola buenas tardes bueno lo primero de todo qué tal te encuentras

Voz 1959 33:23 bien bien mejorando un mesecito y bueno ya con la recuperación a tope y bueno siendo positivo de ir con ganas de de que vaya avanzando y que vaya avanzando bien

Voz 0298 33:36 bueno aunque proceso de de la recuperación estás porque este es un tipo de lesión que que deja un futbolista bastante tiempo fuera de del campo como como lo lleva a Saura

Voz 1959 33:43 de ahora tengo que quedan a la movilidad empezar a ganar movilidad en camita para es un poco más la recuperación porque bueno es todo camilla camilla con el fisio nuevo puedo hacer a los que no en los que no acepte el tendón de Sils sentado tumbado estoy entrando en piscina ahí empezó ayer con bici con elíptica en Pristina bueno muchas horas pero por hablar un poquito pesado

Voz 0298 34:10 tienes una estimación más o menos de cuando puedes volver a los terrenos de juego

Voz 1959 34:14 sí tengo un protocolo pero bueno al final hay que tomarlo con calma todo pues sus cinco meses sitos estaría muy bien

Voz 0298 34:21 es una pena además Rafa porque es venía siendo uno de los baluartes practicante durante casi toda la temporada de indiscutiblemente llegase en ese momento no con el equipo haciendo una buena temporada intentando pues certificara la salvación cuanto antes y me imagino pues es un es un palo sobre la frustración no de que ahora no puedes ayudar en el campo claro

Voz 1959 34:38 se una lesión de este tipo es bueno en cualquier momento es decir no estás jugando te te quejas por qué crees que podrías está jugando ha de hacerlo al final como te digo que es un para no es verdad que que me encontraba muy bien que estaba jugando que estaba contando con la confianza del entrenador sí sí que sí que duele más pero con ganas ya de ver al equipo de de que sigan bien cómo estás vivo de seguir avanzando

Voz 0298 35:07 bueno Rafa tenéis seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso yo me imagino que que a principio de temporada habría firmado no llegar a estas alturas de temporada así

Voz 1959 35:15 sí estamos estamos bien sabemos que somos país Majadahonda que nadie contaba con nosotros estamos demostrando que qué sabemos a lo que jugamos que tenemos un escrito oí bueno pues se la temporada va a ser larga porque no se puede decir estamos seis puntos pero bueno no se puede decir todavía que que tengamos nada hecho y hay que seguir peleando seguir haciendo lo que estamos haciendo es intentar mantener no sabía hasta el final fuera de la zona de descenso

Voz 0298 35:41 bueno mañana partido frente al Numancia el equipo desde que os modal Stacey volverse volviste a vuestra casa en Cerro del Espino sólo ha ganado dos partidos de de ocho qué le pasa al equipo en en casa porque haber rendido bastante mejor fuera del Cerro del Espino

Voz 1959 35:53 postiza que jugando para nosotros característica cosa hace estaba mejor porque bueno un campo más grande nosotros intentamos jugar el balón y nos habíamos hecho a él pero pero no tiene que ser esclusas yo creo que sí hemos jugado también contra un equipo muy bueno saber aquí como ganado en mala equipos que están arriba se ha perdido pero no tiene que servir esclusas ahora que hay que hacer importa aquí en el Cerro y sacar puntos lo que nos va a dar la salvación

Voz 0298 36:21 sí desde luego que esos daba bien el a lo mejor el Wanda por el tipo de juego que habéis aplicado lo que está claro oí lo ha dicho desde el presidente estuvimos con el presi también aquí en caros en Madrid son las quejas sobre sobre el césped no porque allí juegan también en él Leti B el equipo femenino también bueno parece que se cambie el césped para este fin de semana imagino que será algo importante no parece estilo de de toque de de buen fútbol que tiene el míster Antonio Iriondo no

Voz 1959 36:45 si al final para jugar al fútbol más con nuestro estilo pero cualquiera le gusta jugar en en un campo que este bien linces que estoy bien pero bueno nosotros los los jugadores lo que te digo creo que que hay mucha humildad dentro del vestuario sabemos dónde estamos sinceramente creo que somos los que no es que no que no nos hemos quejado durante todo el año de de varias cosas que se anda pues no no se han podido dar íbamos a seguir así aprovechando que éstas

Voz 0298 37:12 en en en Madrid lógicamente tenemos que preguntar de poner poner jeta estuviste seis años allí de dos mil ocho a dos mil catorce si no recuerdo mal es un equipo de lógica que guardas buenos recuerdos no sé si te está sorprendiendo lo que está haciendo el equipo este año en en Primera en puestos de Champions

Voz 1959 37:27 guardo buenos recuerdos y muchísimo cariño por supuesto ya el año pasado no tiene una gran temporada están haciendo las cosas muy bien y ojalá este año pues logren superar esas esta plaza que no gramos en su día Hay incluso puedan quedar cuartos creo que sería una cosa histórica

Voz 0298 37:45 bueno pues tuvo Rafa aparte de jugar en el Getafe el año pasado estuviste en la en la India no se me gustaría que nos contarás un poco a los oyentes de Carrusel Madrid cómo cómo fue esa experiencia Si hay alguna anécdota curiosa porque bueno yo recordaba un acento Robinson también que estuvimos hablando con con Joan Capdevila cada vez más jugadores que Sanida a la India entrenadores me imagino que es es otro mundo no me imagino que es un año de que habrás aprendido un montón

Voz 1959 38:08 es una experiencia única yo cada uno es como hace unos años había estado un mes por allí de viaje conviene usted me gusta mucho viajar cautivador El País la cultura pero otra cosa bueno pues está el por allí una temporada

Voz 18 38:24 que compartí comparte vestuario con gente de allí en estar todo el día

Voz 1959 38:30 de aquella cultura pues bueno por supuesto que que se aprende tiene sus cosas buenas cosas malas pero la verdad es que a mí me me gustó esa experiencia

Voz 0298 38:40 la gran experiencia sin duda la de la de la India y ya por último eh Rafa si no me equivoco acaba contrato en junio en no sé si sabes algo si va a continuar en el Rayo Majadahonda o oro con con la lesión hay que esperar un poco no sé cómo cuál es la situación ahora mismo

Voz 1959 38:52 no no se den a conocer en la verdad que no pienso en eso gracias a Dios tengo una carrera larga bueno lo que quiero es pensar en mañana en volver a a trabajar con el fisio volverá a entrar como te digo una piscina que tendón va mejorando y bueno pensar en el futuro ahora creo que no me haría bien

Voz 0298 39:12 eso es lo importante por eso queremos que que te recuperas cuanto antes y que dentro de unos meses tengamos que hablar contigo porque sigas en el Rayo Majadahonda porque el equipo os haya certificado la la permanencia porque estés lógicamente en perfecto estado la para volver a jugar al fútbol que es lo que has hecho durante tantos tantos años también muchas gracias por estancarse el Madrid un abrazo os deseamos una pronta recuperación un Rafa que no va a estar en el partido y que había tenido yo muchas ganas de despedirte no no te vayas y cuéntanos rápidamente altas y bajas de Iriondo para mañana

Voz 1509 39:42 pues son baja para este partido Óscar Valentín Ernesto Galán Estados bajas se unen a las del hecho Aitor Ruibal iluso aunque hechos Ruibal ya realizó carrera continúa en el campo mientras que el uso tiene opciones de poder entrar finalmente en la convocatoria la mejor noticia será la vuelta de berza al medio centro más griego una vez cumplido ese partido de sanción frente a Osasuna

Voz 0298 39:58 gracias a su sube un fútbol femenino nos dejó un sabor agridulce el Atleti Barça de el pasado domingo el lado bueno los sesenta mil espectadores que habían el Wanda el lado malo la derrota que ahora hace que las eh rojiblanca sólo tengan tres puntos de ventaja sobre el Barça y mañana propone hoy una cita importante realmente en el campo del Levante cuentan social Álvarez muy buenas

Voz 1509 40:16 hola Borja hola Carrusel sin duda alguna el partido más importante de la jornada es el Levante Atlético de Madrid después del partido histórico ante el Barcelona las colchoneros visitan el Levante con el objetivo de seguir manteniendo la distancia de tres puntos con respecto a las culés y por lo tanto esta será la primera de las seis finales que disputarán para conseguir el título liguero el encuentro comenzará a las cuatro de la tarde en la Ciudad Deportiva levantinista in este partido también estará el juego el pichichi tanto la delantera rojiblanca Jeannie hermoso como Charlene Corral del Levante llevan un total de dieciocho tantos cada una el otro partido importante es el Madrid Málaga las madrileñas luchan en casa por tres puntos vitales para intentar salir de los puestos de descenso el encuentro tendrá lugar en el estadio Matignon era el domingo a las doce de la mañana y ya por último el domingo las cuatro tendremos el Rayo Vallecano Betis partido que cerrará la jornada veinticinco las vallecanos lucharán por conseguir tres puntos que les alejen todavía más de los puestos de descenso

Voz 1359 41:13 Carrusel Madrid tiempo para hablar en Carrusel marido de la Segunda División B una jornada más José Antonio Duro muy buena cola Borja qué tal muy buenas la semana pasada se rompió la racha del filial del Atlético de Madrid si derrota en Ponferrada en el Toralín uno a cero del equipo de Óscar Fernández que se dejó no sólo la mejor racha de quince partidos sin perder eh bueno se dejó el liderato en favor además de otro madrileño que sabes que está al acecho como es el Fuenlabrada aunque sí que es verdad que los del Fernando Torres acumulan dos empates a cero consecutivos ante los filiales de Real Madrid Atlético precisamente todo esto ha hecho que a falta de nueve jornadas la parte de arriba esté muy pero que muy ajustada atencional clasificación quedan dos meses para el pie

Voz 20 41:49 yo hice avisó antes es el momento de engancharse el grupo I de Segunda División B madrileños mediante primero está al Fuenlabrada con cincuenta y dos segundos al Atlético B con cincuenta y dos tercero el Sanse con cincuenta cuarta la Cultural Leonesa con cincuenta quinto fuera del play off el Castilla que tiene cincuenta también ICEX toda Ponferradina con cuarenta y ocho ahí queda eso cualquier jornada va a ser importante de aquí al final

Voz 1359 42:13 evidentemente es importante esta que es la número XXIX quería los siguientes partidos es partidazo el de esta tarde unionistas Fuenlabrada a partir de las cinco y media en las pistas de Salamanca a las once y media ya del domingo Valladolid B Unión a darme metido en descenso además mediodía también del domingo el derbi entre el Navalcarnero y el Inter de Madrid y para la tarde a las cinco Coruxo Sanse a las cinco y media Castilla Ponferradina a las seis Atlético B Burgos en el Cerro del Espino porque por la mañana juega el Majadahonda así te das cuenta Borja semanal ganando ya los horarios porque ha llegado la primavera y en definitiva la sangrantes el Navalcarnero duro que es noticia en las últimas semanas porque tiene un protagonista con un dato muy particular no te lo vas a creer cuadrada hace tres semanas se marchó del banquillo por la situación del equipo Frank Garrido y cogió el mando su segundo de abordo se llama José Antonio Portillo e insisto no se lo van a creer en Segunda B es una categoría semi profesional tiene veintidós años y impresionante habría que consultarlo bien pero puede ser el entrenador más joven de la historia del fútbol nacional José Antonio Portillo se llama ahí está su historia

Voz 21 43:11 bueno pues tengo veintidós años y bueno por diferentes circunstancias estaba en el cuerpo técnico del club algo no han salido Garrido decidió que me hiciese cargo del primer equipo con Verdasco y en ellos es algo curioso pero

Voz 0953 43:28 simplemente es una gota de importante

Voz 21 43:30 que es el club el equipo si no yo

Voz 1359 43:34 según Salvador el naval Duro bueno pues esperemos que sí esperemos porque la situación ni mucho menos es fácil el entrenadores insultantemente joven son nueve puntos con la salvación a falta de eso de nueve jornadas pero nosotros vamos a apoyar a Fortis por supuesto al equipo de Mariano por supuesto gracias duró hasta la semana que viene hasta luego chao

Voz 1 43:51 Carrusel Madrid como Borja Cuadrado

Voz 0298 44:23 pues ha pasado poco más de un mes pero da la sensación de que está ya muy lejano aquel diecinueve de febrero cuando el Barça se llevó la Copa del Rey de basket con mucha polémica frente al a Marie mañana a las siete y media ambos equipos vuelve volverán a verse las caras en el mismo escenario Huici encender esta vez en Liga Endesa como llegan los madridistas Marta Casas muy buenas

Voz 1509 44:40 muy buenas Barja pues eh

Voz 23 44:42 más sobrecargadas después de la doble jornada de la Euroliga al igual que va a llegar el Barcelona y en el caso del Real Madrid llegan después de la derrota de ayer frente al Baskonia a dos jornadas para el final la Liga regular de la Euroliga con el tercer puesto ya asegurado ese jugaban más los vitorianos que los blancos y se notó que los de Pablo Laso tenían un poquito la cabeza pensando en ese choque del que hablaba de mañana contra el Barcelona jugaron sin Tabares sin Felipe Reyes y sin Campazzo todos ellos por decisión técnica además de Gabriel de que se retiró lesionado en el partido de El Milán y veremos si llega a tiempo para el choque de mañana contra el Barcelona al igual que Rudy Fernández que se marchó ayer tocado cojeando del Buesa Arena y veremos si puede estar mañana para ese partido frente al Barcelona hablaba muy claro Pablo Laso en la sala de prensa del Buesa Arena no se puede jugar siempre con la misma intensidad

Voz 1858 45:26 obviamente hay muchos partidos sí está claro que muchas veces

Voz 5 45:30 no puedes jugar al máximo nivel todos los días no que desde Esprit puede faltar un poco de energía cansancio concentración no es fácil para los chicos pero no es fácil para ninguno en caso de hoy no es fácil para Baskonia es fácil Paral para al Real Madrid pero bueno yo creo que hoy es un partido que nosotros no está bastante serios en muchos

Voz 23 45:49 no fue fácil el Baskonia tampoco lo fue para el Real Madrid que piensa ya en ese choque de mañana con el liderato en juego Real Madrid Barcelona como dices en la memoria de todos está lo ocurrido en la final de la Copa del Rey además en la ida

Voz 1959 46:00 la victoria fue contundente a favor de los de Pesic