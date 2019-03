Voz 1 00:00 pocas figuras resultan tan estimulantes en el

Voz 1463 00:08 el actual como Jordan Phil ganó Óscar a Mejor guión con Déjame salir película de terror y denuncia racial que lo peto en taquilla ha producido lo último de Spike Lee infiltrado en el clan también la serie de televisión para Amazon sobre Lorena Bob con lectura feminista ahora regresa con nosotros otra esperada película de terror con potente discurso

Voz 2 00:29 las Many defraudado creo que tenemos otro drama

Voz 3 00:35 en muchos niveles diferentes hay muchas formas de definir la película cuando Midas esta película como una alegoría de cómo nos comportamos juntos vayamos y como tenemos nuestros propios demonios imbricación en la película es distinta

Voz 1463 00:54 si él viene de la comedia del show televisivo Kian PIL el humor es uno de los elementos clave en sus dos películas lo fue en Déjame salir también lo es en nosotros

Voz 4 01:03 hay una familia en jardín que hasta miedo una familia

Voz 1463 01:10 no nosotros enfrenta una entrañable familia de negros de clase media alta que pasa unas tranquilas vacaciones en la playa con un terrorífico enemigo una versión maléfico

Voz 5 01:20 de ellos mismos nosotros son exactamente como nosotros

Voz 1463 01:30 el doble malvado es un fenómeno que se reproduce por toda la ciudad por todo Estados Unidos son los olvidados de América que emergen contra sus explotadores contra el sueño americano todos vestidos con monos rojos y utilizando una violencia descarnada ya

Voz 5 01:44 a la porfía en catorce minutos catorce minutos

Voz 6 01:51 Mahler

Voz 7 01:53 Ali Jackson trae el bate el bate

Voz 1463 01:58 béisbol gracias

Voz 8 02:01 yo me lo voy a intentar otras eh no no no no no si acababa los doble

Voz 1463 02:08 maléfico soplen Hunger son un concepto antiguo en la narración de historias que aparecen en muchas mitologías aquí sirve para ponernos en el espejo con nuestros prejuicios miedos defectos miedo al terrorismo al diferente a ser nosotros mismos miedos que han servido de caldo de cultivo para el crecimiento de la ultraderecha en las sociedades actuales

Voz 9 02:27 de ahí a que os había dicho que os marchar Eyes de mi propiedad es si lo que queráis es bronca podemos tener bronca y por cierto la policía ya está de camino

Voz 10 02:39 P

Voz 1463 02:46 entre las muchas lecturas que tiene esta entretenida historia de terror se encuentra el racismo tema que Jordan PIL ya trató en Déjame salir ahí hablaba del racismo de la progresía norteamericana ahora de racismo de todo un país pero mucho más difuminado

Voz 2 03:00 la de franquismo que de frente

Voz 0866 03:03 cada persona puede ver cosas diferentes en esta película porque todos tenemos nuestros demonios personales nuestras peores versiones de nosotros y proyectamos lo peor en los demás es interesante entender que cuando hablamos de un nosotros cada uno lo entiende de una manera y además si hay un nosotros y un ellos entonces que configuremos como el enemigo culpemos a los otros vamos a los que llegan a los desconocidos a los misteriosos a los vecinos pero quizá el verdadero enemigo externo

Voz 1463 03:38 esos ellos IS nosotros parecen una explicación del sociólogo la clave de los problemas de la América actual pero es mucho más profundo el análisis en la película vemos enfrentamientos entre blancos pobres contra blancos ricos pobres contra los ricos negros pobres contra negros ricos mujeres contra hombres es que pocos directores han sabido explicar mejor de manera más divertida lo que es la intersección calidad de clase raza y género

Voz 5 04:03 ya no creo creo estoy digiriendo no vale no entiendo es que te has guardado esto tanto tiempo

Voz 1463 04:21 la familia como emblema del sueño americano al que esta película atiza sin piedad el actor Weston Duke es el padre torpe que quiere emular a los blancos con su lancha con su más playing in Lupita en Yoigo es la protagonista la madre de familia que tuvo ya de niña una experiencia traumática por eso es la única que venir la tormenta va in his Jaén de no creo que la audiencia Pete Bishop define echar eso hace nosotros que tiene un estilo magnífico con muchas capas relevancia dramática y con un gran discurso cultural todo

Voz 5 04:52 esos los