Especial: Lo mejor del Festival de Cine de Málaga

Voz 1463 00:29 en especial del vienen Laser con José Manuel Romero ya de vuelta del Festival de Málaga hola José qué tal hola

Voz 1084 00:35 qué tal Pepa Bueno un festival en el que ha vuelto a

Voz 1463 00:37 en el cine catalán lleva tres ediciones haciéndolo lo hizo Carlas Simón con verano mil novecientos noventa y tres el año pasado en atrape con las distancias y este año el gran ganador del certamen ha sido Carlos Marqués Marset no sólo ha ganado la Biznaga de Oro con los días que vendrán también Mejor dirección y Mejor actriz es este retrato de la moda de la maternidad moderna en las relaciones de pareja la película decíamos tiene tres premios dirección actriz para María Rodríguez Soto la pareja en la vida real y la ficción de David Verdaguer es que Marques Marset ya ganó aquí en mala con diez mil kilómetros su opera prima y ahora vuelve con esta película en la que hace un ejercicio de realidad y ficción rodando el propio embarazo de esta pareja

Voz 4 01:16 a que no aporta ningún Fira de y un espíritu yo me has sido pidieron verla

Voz 1463 01:28 saludamos a Carlos Marqués Marcet hola qué tal enhorabuena gracias bueno cuéntanos lo primero que ya vamos a Málaga que le vas a hacer que es tu segunda Biznaga después de mil kilómetros cómo estás cómo has digerido esto

Voz 5 01:43 pues mojones feliz obviamente no bien pues premia Mariano que era como que por qué me llamas lució en que quiere diez el precio varía porque es una trifulca un pino de agua ojalá esta película ayude a descubrir el mundo porque porque luego uno los va a cansar de ella no hay contento también por todo no es como es como Málaga abordamos por Málaga carros y en la ciudad la gente todo muy feliz

Voz 1463 02:09 eh que supone porque claro a diez mil kilómetros también pasó por aquí hace dos años Carla Simón con verano mil novecientos noventa y tres el año pasado las distancias no sé que supone en Málaga para el cine en catalán y también para el cine independiente no este nuevo cine catalán es muy íntimo de las relaciones y que bueno que está dando una nueva visión del cine en España

Voz 5 02:30 sí la verdad es que ha sido como que Málaga encontrados uno con con con un espacio que que no existía no en el que los había mucho no de la parte pues no parece que no se Sebastián Valladolid así Málaga vida dentro de todo no once en Industria que se muestra ya a espacio otras propuestas no que hiciese tengo en Barcelona dos por muchos motivos nuevo por cierto también de algunos por necesidad otros portaron el propuesta de porros el cambio generacional también cambio de de de paradigma también de De Gea pero no con tanta selectos que que tenemos si está haciendo otro tipo de cine no quedó bueno que también en Galicia y también en Andalucía sesgos esa es la cuestión no sólo de de de cine catalán sino también de que de que el cine ya se puede hacer en muchos lugares no

Voz 1084 03:18 es muy interesante Carlos porque decía se en la rueda de prensa que desde esa intimidad no es retrata bien muy bien el contexto socio político de de la película está muy anclada a la realidad y en qué sentido para ti es importante anularlo como radiografía un tiempo también

Voz 5 03:37 sí yo creo que también para para mí tiene que ver con con la cuestión más pasta que hacen material lo de cómo cómo vivimos cómo vamos a tiempo como bajamos no como como eso no es obliga esta manera no nuestras nuestras emociones las que tenemos a nuestro alrededor no ha yo creo que al final es que la vida es el tiempo que pasados no de con gente con el trabajo como trabajas ah no qué recursos tiene estaba luego utilizar con tu tiempo yo no lo creo que el tiempo sea dinero no pero sí que sí que el dinero en implica como azuzar tu tiempo no fue esta reflexión alrededor no de de de de las relaciones de lo íntimo del tiempo y también me lo económico lo que sea siempre el trasfondo pues me parecía como importante

Voz 1463 04:25 aunque hay una cosa maravillosa que es a este bebé no le gusta el proceso

Voz 4 04:29 a lo largo no hubo risas tuvo mucho

Voz 5 04:32 esas hay que obviamente eso no estaba ni esas vete lo fuertes que no está nunca la habíamos pensado además en una platea que esa improvisada por la jornada te hacen a la cima de las contracciones formada por la por la actriz con ahí hay dos frases intermedio que está descrita del resto yo antes de la medidas era casi a primas adscrita prevé esta y alguna otra más estrategia María María yo aquí con las rotaciones nos recuerda pues los bien lo que se esto ya como estas cero gramos después de que hubiese parido ya entonces calor realmente es la dejé ir hay una frase que dijo la la la la enfermera pero claro nada que ver lo vieron

Voz 1084 05:13 lo es que no es una en esas pinceladas también incorporan aquí como más humor no que funcionó muy bien en el pase de prensa Nos reímos bastante y un retrato muy bien de de los roles masculinos y femeninos durante el embarazo que que decía David Verdaguer

Voz 5 05:31 sí se pregunta que teníamos más clara no sabíamos ni guión ni idea que también hemos creado los personajes pero sí que sabíamos que que el punto de partida queríamos hacerla como como cada uno vive este proceso de una manera distinta no y como lo hizo mucho alrededor no cómo de repente la cuestión no natural que que que que nada tiene que ver en realidad lo de gel no lo que hemos construido divergentes pone en jaque todos esos conocimientos todo todo eso que creíamos trabajado o aprendido no iban a ser un poco replantearnos no obviamente pues el personaje de David no es un personaje pobre no muy poco papeles difíciles yo creo que sí complicados y en este caso los no es un personaje bonito predijo que también es lo que decía que los hombres no hace falta hacer esa reflexión pues hace falta replantearnos mucho el papel que jugamos tanto como en la pareja luego todos pero nosotros especialmente

Voz 1463 06:27 bueno pues sólo desde arte que como todas las películas que últimamente ganan en Málaga luego tienen un gran recorrido por por la temporada la temporada de premios así que mucha suerte Haití a María a David Verdaguer que ya es tú

Voz 4 06:40 puso en tu gramos es maravilloso ojalá sea María también

Voz 5 06:46 sí con los brazos nada que es amigos no lo que tiene la amistad

Voz 1463 06:51 pues nada te dejamos que te prepara para la gala de clausura para la fiesta de esta noche vas a tener que subir un montón de veces al escenario así que muchas gracias y enhorabuena

Voz 6 06:59 a vosotros nada

Voz 1463 07:01 adiós no

Voz 7 07:04 sí sí

Voz 1463 07:07 él sigue en el Festival de Málaga aguantando hasta el final es Elio Castro hola buenas tardes Elio

Voz 6 07:12 hola qué hay buenas tardes cómo estás pues bien aquí

Voz 0544 07:15 han entrado ya el carpetazo final al Festival de Málaga el encargado de cerrar aquí con llave todos los hacen

Voz 1463 07:22 muy bien pero también te estás preparando espero para la fiesta esta noche acepciones

Voz 0544 07:27 por su cuenta que si ya sabes tú que yo soy muy serio y a los cinco minutos ya sabes alargaba

Voz 1463 07:33 bueno cuéntanos y vamos a hacerlo entre los tres una pequeña valoración de de lo que ha sido este palmarés al final era yo creo que era la película que más sonaba en las quinielas pero que os parece que os parece esta esta Biznaga de Oro para los días que vendrán

Voz 0544 07:47 sí a mí me parece muy bien justa era una de las mejores películas que se que se han visto que emocionó a mucha gente a mucho público sintió muy identificado con la historia que cuenta final que acabo es la historia de un embarazo allí de una pareja que cómo vive esos esos nueve meses de embarazo y las consecuencias no esto dentro de además con un director como Carlos Marqués Marcet que que es muy conocido aquí en Málaga con diez mil kilómetros también ganó Ike de alguna manera cierra o una trilogía no sé si pretendida la pretendida pero que pero que que está ahí no diez mil kilómetros era la historia de una pareja que tenía que ser bueno pues separarse por cuestiones de trabajo tierra firme era una pareja de chicas que se planteaba la maternidad la la maternidad IS esta es una pareja heterosexual que bueno que se encuentra de repente con un embarazo no deseado pero que luego luego asumen hoy yo creo que retrata muy bien lo que es una una generación de jóvenes quizá a mí me hubiera gustado que que que fuera un poco más de política que ahondara más en los conflictos osea sociales Si que que plantea la película no pues el despido a una mujer embarazada pero me gusta ese retrato íntimo de la pareja de cómo vive Suu su embarazo y las consecuencias para la propia pareja que tiene en la llegada de ese de esa criatura no salga me parece me parece justa

Voz 1084 09:10 dice que es Marset que que es una trilogía accidental lo llama él yo lo veo un poco

Voz 1463 09:16 bueno su evolución es es la madurez amigo

Voz 1084 09:19 tal yo lo veo como un tríptico generacional no que define a una generación bastante bien y la verdad que yo creo que era la propuesta más sólida de de este festival tanto a nivel de de guión como a nivel estético dentro de las españolas que hemos visto lo que decía Elio es que es una una radiografía de de la maternidad a través de esos nueve meses también elaborada tan tan intimista con esas pinceladas que que se nos pueden quedar cortas pero son muy interesantes incluso del conflicto catalán de

Voz 8 09:48 de despedir a una embarazada

Voz 1084 09:51 aquí también la posición de los hombres lo que él escuchábamos decir ahora que que retrata muy bien un poco y con su utilidad las posiciones es entre un hombre y una mujer ante un embarazo y ante la gestación cómo perviven roles que aunque tú no lo creas no decía David Verdaguer que somos muy progres pero perviven esos esos roles así que yo creo que es la propuesta muy interesante y vuelve un poco también a la honestidad a la verdad y a la sinceridad de diez mil kilómetros que quizá con tierra firme había patinado Un poco

Voz 1463 10:22 si el me acuerdo que con diez mil kilómetros decía Carlos Marques Marcet que no era bueno que era ficción pero que sí que estaba basada en muchas cosas que le habían pasado no en sus relaciones y aquí me gusta el paso adelante queda en este juego de realidad ficción ha rodado el embarazo que era real de María Rodríguez Soto ideó David Verdaguer sí se tuvieron que mudar de casa para poder usar la casa de verdad con mucho de rodaje casi como en dolor y dijo que en versión pobre no aunque por poco qué bueno es es es curioso también Elio ese ejercicio de realidad ficción que quizá en el cine español hemos visto voy Hood bueno hemos visto quizá es que la cuesta que ha hecho una cosa parecida pero aquí también pero quizá en el cine español en la comedia generacional lo habíamos visto menos no

Voz 0544 11:06 sí y también cómo se vivía pues el embarazo porque hay unas imágenes en vídeo de de la propia actriz no cuando sus padres de la tuvieron a ella no no y que también juega un papel muy importante de cómo se vivían embarazos hace unos años no en los años setenta Icomos se viven ahora no es un juego de de realidad ficción de una película que se ha ido

Voz 9 11:30 eh con construyendo muy poco a poco oí y que yo creo que Pe es lo que puede

Voz 0544 11:37 llegara a mucho a gran parte del público no sé si me parece que el que quizá en el Festival de Málaga esta edición pues ha habido también pues otras propuestas muy muy generacionales que que también son interesantes no es bueno que estafó y también es una película que a mí me ha gustado que se quedó

Voz 6 11:54 para es y es una pena sí sí luego litro

Voz 0544 11:56 por ejemplo también una película que que aborda un tema generacional o que te llevaría sobra isla desierta saque yo creo que en esta edición ha habido unas propuestas irregular como siempre es el Festival de Málaga porque hay propuestas diferentes tipo pero bueno si si te encuentras de alguna manera pues una generación que irrumpe con sus problemas sus temáticas

Voz 9 12:15 y otro tipo de define no

Voz 1463 12:18 bueno pues ojo porque de aquí pueden salir María Rodríguez Soto pues muy bien posicionada como una de las actrices revelación de de esta temporada tiene una gran trayectoria en el teatro catalán pero en realidad este es su primer gran papel en el cine que comparte como decíamos con David Verdaguer el función Marqués Marcet sí además es su pareja en la vida real

Voz 10 12:38 clemente creo que son dos tipos de contadores y unas está mejor interpretadas que otras porque porque las primeras yo no había pasado por un pacto en las últimas si el parto no es real eso es una ficción que hemos hecho sabes entonces claro ya una vez pase por eso ya sabía cómo era ni en el hospital un año después de Bari rodamos todo eso aquí

Voz 1463 12:59 se refería en la rueda de prensa a cómo cambiaba nueve la intensidad de la interpretación en las

Voz 1084 13:05 de conocer por lo que había pasado

Voz 0544 13:07 sí luego también es muy interesante poner en la ficción en la película como ella pues aboga por un parto natural por seguir una serie de pautas que quiere vivir de embarazo de una vez meterme que una serie de formas no y luego como la realidad de lleva le va llevando a la otra cosa que que ella tampoco pensaba no y entonces eso también hace un juego muy muy interesante con el con la propia realidad que vivimos no que no siempre todo lo que hacemos como personas pues o lo que deseamos es lo que lo que al final Se se cumple no

Voz 1084 13:38 con los toques de comedia que incorpora en esos momentos la película que la verdad funcionan perfectamente

Voz 0544 13:44 claro y los grados de intimidad no que tienen que fue claro al ser pareja yo creo que ahí está muy bien muy bien captados

Voz 1463 13:50 bueno pues decíamos antes que es ese juego de realidad ficción los dos actores protagonistas pues se pasaron el embarazo los dos rodando esta película ya sí contaban cómo cómo había sido la experiencia

Voz 10 14:01 Nos sentimos muy libres porque no había pudor ninguno en cuanto a si hubiéramos transmitido más sobre lo que nos pasaba María haya David creo que quizá no podría ser tan intimista la película porque hubiéramos puesto muchas barreras

Voz 3 14:15 entonces tienes que ponerte de me disco Puerta de mentira para que sea más más real no desde el personaje de hacer más cosas lo que parece una tontería eh lo único real esta peli es el embarazo de María y el vídeo del parto de la madre de María

Voz 1463 14:27 bueno hay una de las cosas que deja al descubierto esta película como decíamos antes en el debate pues es sólo roles hombre mujer en en la maternidad que lo resumía así David Verdaguer

Voz 3 14:37 que yo como padre también te das cuenta que como hombres aunque que nos creemos muy progrese muy de izquierdas y muy Wise es Braque una cosa que tenemos el ego muy puesto en algún sitio y en realidad en un embarazo en secundario eres producción

Voz 1463 14:51 en total y eso Verdaguer toman Torre conveniente tanto

Voz 0544 14:56 sí además el mismo decía que decía hizo que nadie se confunda no que que yo no soy tan Xetra como el personaje que aparece en la película que yo soy muchísimo más divertido

Voz 1463 15:07 la verdad es que es lo decía Carlos Marqués Marcet la entrevista antes que le tocaba siempre los papeles de un poco sí

Voz 1084 15:13 ingratos a la izquierda de capullo pero eso es verdad

Voz 1463 15:16 pero no es un actor estupendo próximamente evento hemos en varias comedias una con Ernesto Sevilla saque tiene esa vis cómica maravillosa bueno los días que vendrá más es la gran ganadora de este festival pero hay más premios en el palmarés que como sabéis divide sus Biznaga desde hace unos años a la mejor película española y a la mejor película iberoamericana este premio lo ha ganado las niñas bien de la directora mexicana Alejandra Márquez Abella que también se ha llevado el premio a mejor montajes una mirada a un grupo de mujeres de clase alta que ven lo que supone perder el estatus y sufrir pues el clasismo y la marginación que ellas habían perpetuo

Voz 11 15:49 la fiesta de cumpleaños todos mami gracias por invitarme a los cubiertos de plata las copas de vino blanco hoy ahí que te regulación

Voz 1463 16:00 bueno la película la verdad es que parece una versión de las herederas pero en un mil jóvenes y en mexicanas es la adaptación de la novela de Guadalupe Lueza retrata precisamente ese barrio de la de las Lomas del barrio bajísimo en Ciudad de México que vemos parodiando en la telenovela energía es la Casa de las Flores Volvito cancelar ese se han visto no bueno el cine latinoamericano demuestra el buen momento por el que pasan especial el cine mexicano porque después de Roma o museo dos películas que han tenido un gran recorrido esta temporada con Roma ganando pues varios Oscar en este festival desde hace unos años que tiene una mirada tan el cine en español otra película mexicana que ha gustado mucho ha sido esto no es Berlín de Haris Sama se empezó a hablar de ella en Sundance y aquí en Málaga ha ganado el Premio del Jurado y también el Premio de la Crítica mejor fotografía para Alfredo Altamirano

Voz 4 16:48 Dexter arreglaban nacido hace llevarlas

Voz 1463 16:57 está ambientada en el año ochenta y seis cuando México Elio acogía el Mundial de fútbol Ana en aquel país también como ocurría en España con la movida pues hubo muy un movimiento contracultural que exploraba la libertad sexual a través del arte la música las drogas y mirando al extranjero no como paraíso de la modernidad pero esta película es curioso porque también tiene una reflexión sobre la capacidad del arte para cambiar las cosas estés Hari Sama

Voz 12 17:23 hay una diarrea de este absoluta de información tanto así que lo que no son los artistas hoy por hoy hacemos es absoluto de ese hecho no si dura un poquito es el favor del momento hice pasa instantáneamente yo creo que lo los los los millennials difícilmente escucha un disco completo eh

Voz 13 17:45 curioso

Voz 0544 17:45 porque que esta película ha gustado mucho como has dicho en en el festival y las dos premiadas pues transcurren en los años en los años ochenta bailan tal

Voz 1463 17:57 Justo como dolor y Gloria eh

Voz 0544 17:59 sí sí sí porque la de esta de las niñas bien pues transcurre en el año ochenta y dos y está esto les Berlín en en el año sesenta y seis en la misma en la misma década

Voz 1463 18:09 sí bueno es y la verdad es que esto no es Berlín que la prensa salía fascinada bueno tiene esta cosa de del pum de la rebeldía cultural y de luego como el sistema al final acaba cogiéndolo todo es yo creo que es una película tener en cuenta luego Elio es el cine mexicano variedad

Voz 0544 18:27 sí sí no la verdad es que es una cantera inagotable de directores y de están en la verdad en una edad de oro no sea que están produciendo películas pues muy muy exportable Si que las puede entender prácticamente todo todo el mundo y con una calidad hace tanto en todos los niveles no de dirección y de actuación

Voz 1084 18:47 es muy interesante porque también están retratando épocas de de su país que sirven como un espejo actual porque la propia esto no es Berlín tiene esa nostalgia Underground contracultural que decía Pepa pero que se puede poner frente al espejo por ejemplo ahora a los millennials porque lo enfrento un poco al mundial que es el entretenimiento de masas que ahora lo vemos y entonces recoger esa ese espíritu de de la movida del despertar cultural artístico sexual también las drogas es es muy interesante y lo hace a través de los ojos de un adolescente funciona muy bien durante toda la película tanto a nivel estético como a nivel musical ir recoger ese espíritu que ahora parece que todo lo Fago cita un poco el sistema de de la contracultura

Voz 1463 19:30 sí nos falta hablar del premio al mejor actor que ha ganado un argentino Óscar Martínez por la comedia del sevillano Santiago rodeo es yo mi mujer y mi mujer muerte hace el papel de un viudo que se niega a cumplir el deseo de su esposa que estirarles quizás la Costa del Sol el actor al que hemos visto en películas como ciudadano ilustre Relatos Salvajes su capitán Kovacic hablaba así de este personaje

Voz 10 19:50 su nombre bastante presumido que no sólo ya lo sabe todo de su mujer muerto sino en general que no tiene nada que aprender de embargo como suele ocurrir cuando la gente está tan segura la vida Le demuestra que tiene el bastante aprender lo bueno decía es que al parecer el protagonista de esta historia nos sorprende con una capacidad que no le vemos al principio porque termina comprendiendo y aceptando

Voz 4 20:22 aquí por lo tanto cambiando su relación con el mundo

Voz 1463 20:26 pues Elliot has visto esta esta comedia y andaluza que hace un argentino y metido

Voz 0544 20:32 sí la verdad es que al principio pues es sorprenden a una película dirigida por Santi a modelo protagonizada por Óscar Martínez y y bueno la verdad es que la película arrancaba muy bien con esa este hombre que no quiere cumplir el deseo de su mujer de de ser incinerada y que sus cenizas se esparzan por con un lugar concreto de la Costa del Sol no ir poco a poco por una serie de circunstancias lo va aceptando iba llevando esa esas cenizas hacia aquí y hacia la costa de Málaga hizo pero luego la va a mi me parece que tiene es bastante irregular la la la película pero la actuación de de Óscar Martínez la verdad es que está está muy bien es un actor que con solamente una mirada con solamente su presencia pues de de trasmite de ese hombre confundido que va descubriendo cosas que su mente rígida pues lo puede ir aceptando no Inés yo creo que es algo que por ejemplo viendo el en la filmografía de Santi Amadeo yo creo que que conecta mucho porque en películas como falto el factor Bindi no astronautas siempre plantea un poco de lo desconocido como afectando no ha a los personajes personajes que se siente muy seguros en un momento determinado pero descubriendo cosas que que nos esperan

Voz 1084 21:46 además las que para para él su mujer es una desconocida

Voz 0544 21:49 si realmente interpretan poco

Voz 8 21:52 el papel de de un viudo

Voz 1084 21:54 Thomas que no que nos ha preocupado nunca de saber cómo se sentía su mujer au una desconocida para él y en ese viaje a mi me gusta la interpretación el problema es que es un personaje que yo creo que ya hemos visto muchas veces la película tiene unos problemas serios de de todo o no de ritmo de de guión yo se lo hubiera dado a a otro actor lo hubiera alguna oportunidad a un actor más joven que hay algunos en la lista que han pasado por por Málaga yo creo que ha sido un poco premio fácil en esta ocasión

Voz 1463 22:20 bueno es Óscar Martínez es un todo que es como tener a a Sacristán y no hacerle premio premio una estupenda actuación también es curioso estas comedias y andaluzas decíamos que había muchas películas generacionales pero también hay vía comedia andaluz estaba Natalia de Molina con el gato y el chino

Voz 1084 22:39 de quinientos veintidós Un gato un chino invitados

Voz 1463 22:43 Dani Rovira ha inaugurado y clausurado hoy con con los jabón que también debe ser tremendo aquello

Voz 0544 22:48 sí es buena los Japón pues además parte de un una realidad que ya sabéis que mil seiscientos pues una delegación de Japón vino a España entablar relaciones diplomáticas alguno se quedaron en Corea del río y hay muchos latinos Japón que descienden ya que de esa de ese viaje no y entonces la película plantea que el emperador de Japón muere y que el heredero del trono de Japón es uno de estos Japón no pese a ello dan y Ronnie Rovira dice tiene que trasladará Copa a Tokio el palacio imperial no entonces yo creo que es una película que se va a estrenar en verano ha

Voz 1463 23:25 de petardos

Voz 0544 23:28 sí yo creo que la gente S se va se va a reír es del director Álvaro Díaz Lorenzo del que vimos en la película de

Voz 6 23:38 el Señor dame de Pajín hace unos años que también tú

Voz 0544 23:41 con muchísimo muchísimo éxito no

Voz 1463 23:43 estamos escuchando esta banda sonora de Buñuel en el laberinto de las tortugas que por cierto ha ganado el premio a mejor música para Arturo Cardelús y bueno ha sido una de las películas que gustó mucho a la prensa de hecho ha ganado el Premio Feroz Puerta Oscura el que otorga la Asociación de cine de informadores cinematográficos mejor música pero no se ha llevado nada más es una cinta de animación que cuenta o recrea el complicado rodaje del documental de junio en Las Hurdes tierra sin pan y la relación de amistad entre el director aragonés el productor de la película en artista Ramona cien que le financió la película años después pues fue fusilado por el franquismo

Voz 4 24:19 pero es verdad tú el Rey del surrealismo haciendo documental que por qué no

Voz 14 24:28 si estas navidades nos toca la lotería de pago el documentales eso sí que sería surrealista

Voz 1463 24:35 bueno pues es subdirector salvado Ximo explicaba que la película en realidad se había convertido más que en una biografía de Buñuel en un homenaje a Ramón Azim

Voz 1208 24:46 es una película sobre Luis Buñuel pero que realmente es un tributo a la figura de Ramón así es en el fondo el verdadero es el verdadero alma de la película y el verdadero alma en él ha sido emocionante conocer ya a su nieto realmente con una cosa en mí y espero Dios mío es pero que a él le guste más que a ninguna otra persona la película porque la hemos hecho

Voz 4 25:10 pues la verdad es que

Voz 1463 25:11 a mí me ha parecido una película muy bonita muy interesante

Voz 0544 25:15 sí éramos

Voz 1463 25:18 importante a partir de este festival de Málaga tiene

Voz 1084 25:20 distribución cerrada muchos países con con la figura de Buñuel no que siempre atrae con lo cual no puede tiene temporada de premios larga internacional no juega tenerla en cuenta

Voz 0544 25:31 una una un descubrimiento y yo espero que no haya eso pues que la gente notificaba una película de animación no puede ser premiada en un festival de cine no ahí estos pero muchas veces siguen existiendo no pero que sí es muy intensa de además plantea eso cómo se rodaban las películas como se ruedan ahora y como un director como Buñuel pues no podría hacerlo hoy en día lo que hizo con el en el rodaje de Las Hurdes no

Voz 13 25:59 que por distintas cosas que el espectador el trato animal

Voz 0544 26:06 trató animal pues no era el más correcto decirlo así pero sí es verdad que es una película y además te dan ganas de saber más cosas sobre esa amistad entre algunas personas

Voz 1463 26:14 si te dan ganas de que es algo muy importante de revisitar las Hurdes de pan devolverá a ver el cine de Buñuel que es el cineasta pues más importante del cine español

Voz 0544 26:22 claro y concreto esa película que se vuelva a ver una película además que causó en cuando se estrenó el año XXXIV pues muchísimo muchísima polémica que fue censurada que no se quería proyectar y a que la verdad es que retrata una parte de España realmente será terrible no

Voz 1463 26:41 luego como homenaje al productor siempre es la verdad es que es bonito porque si conocíamos la historia de la censura en en tiempos de la República sí conocíamos lo que había escandalizado por mostrar esa pobreza no realidad bueno como vemos en el documental Buñuel exagera pero existía habían puesto de realidad y sin embargo no conocíamos tanto de la historia de esta amistad que refleja también muy bien quién era Buñuel a mi me parece que es una pena que no haya ganado más premios en el palmarés y que era una digna Biznaga de Oro también que en es más sedes es una magnífica película pero que que Buñuel en el laberinto de las tortugas también ir dentro de una de las que prime pero de las que más pronto se va a estrenar después de del Festival de Málaga vamos a hablar de de esas películas generacionales que mencionábamos antes porque no sólo la ganadora como decíamos habla de una generación los treintañeros cuarentones también hay otros títulos como A quién te llevaría a una isla desierta que sea la película de Netflix que dirige Jota Linares que adapta pues una obra de teatro de este director y que ahora la protagonizan actores muy juveniles sí pero que está ambientada o basada en su propia juventud no y J será de nuestra quinta José sí pero los actores son los protagonistas de la serie de Netflix élite María Pedraz Jaime Lorente también están Paul Monet y Andrea

Voz 15 27:54 Nos

Voz 16 27:55 Buenos días Madrid

Voz 15 27:58 paso eso es lo que no me gusta verlos así tan mafia hay ocho años metidos en veinte cajas de quince

Voz 4 28:04 estoy en una semana una semana que vas a vivir a Londres ese no me dices nada nada esto es el problema que mi vida no pasa nada bueno

Voz 1463 28:15 al Linares explicaba que su película que habla de unos jóvenes que se despiden como escuchábamos después de ocho años compartiendo piso juntos es un retrato de la amargura de una generación atravesada por la crisis económica

Voz 12 28:28 Nos encontramos gente valiente hay gente luchadora pero también mucha frustración gente que era muy buena gente pero que no podía tener dejar de tener envidia pues la cosa buena que les pasaban a sus compañeros vimos a una generación que estaba perdí Szeemann que unió que estaba haciendo era buscar sumó su lugar en el mundo

Voz 1463 28:47 pues Jota Linares que en un año ha estrenado dos películas los protagonistas que no conocían la mayoría los piratas tajante aunque éstas no eran los piratas es una canción muy generacional años ochenta la

Voz 1084 29:01 pinta El par parte de un corto luego fue obra teatral pero la escribió en dos mil seis luego le vino el bofetón de de la crisis y de dos mil ocho no en dos mil doce la obra teatral pero sí que mantiene un relato universal sobre los sueños la juventud ese tránsito que hacemos un poco hacia la madurez que ya no será hasta los dieciocho ya los diecinueve sean los Veinticinco casi a los treinta ir está bien los protagonistas están muy bien y yo creo que está muy bien que está en Netflix porque va a recoger todo ese pesar generacional iba a ser un poco una bofetada a mucha gente que de esa falsa felicidad no que se vende ahora hoy en día

Voz 1463 29:35 y hoy es una película en el CSKA ha pasado por Málaga sin debate

Voz 0544 29:39 debate que además se va a estrenar su durante algunos días también en pantalla grande no porque como también pasó con con Roma o sea que una cosa no está reñida con la otra pero Jota Linares por ejemplo decías que estaba entusiasmado ante la posibilidad de que su película se viera en todo el mundo no lo cinco continentes y que muchos jóvenes se pudieran también sentir identificados con con esta con con con la realidad que muestran algo que no solamente únicamente española ir y luego pues hay otra película también muy generacional también basada en una obra de teatro como es Lituania lo que es el reencuentro esto de los amigos tras su suicidio que también habla un poco quizá un poco más mayores que los de la película de Jota Linares pero también ese desencanto ante la realidad no Icomos sea afrontar la pérdida de un amigo que muy querido no

Voz 1463 30:33 sí que dirigida por Danny De la orden que ha rascado premio ha ganado mejor actor ex aequo Musa Quim Gutiérrez mejor actor de reparto ex aequo con Mario Mauro Sánchez Navarro por esto no es Berlín saque es una película que también también tiene su interés y su recorrido bueno lo cierto es que es un poco hay una generación que es la mía que se ha adueñado desde Festival de Málaga decía no acompañan en Radio Málaga de otro día de qué pesados siempre todas las películas son de la misma edad perla

Voz 1084 31:03 di depresión generacional