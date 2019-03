Flash deportes SER de las 23:30 (23/03/2019)

pero lo ha puesto muy complicado a pesar de que hemos tenido practicamente el dominio del juego del balón pero bueno sabíamos que iba iba a costar y hasta el final pues ha estado muy disputado y bueno finalmente pues una victoria no viene muy bien

Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial no español jugador que tiene esa personalidad no sólo los momentos buenos sino en los malos para decidir dirá el penalti de tirar bien seguro

Voz 1490

00:52

así de claro ha sido el técnico y nos vamos con la Liga un dos tres porque esta semana no tenemos encuentros en la Liga Santander por el parón de selecciones pero el día no ha dejado resultados en la Segunda división el Elche Alcorcón ha concluido con victoria de los locales tres a uno para el conjunto de Pacheta hay finalizado también el encuentro entre Lugo y el Albacete cero a tres para el equipo de Ramis que conseguía ganar a domicilio llegamos a la Liga Iberdrola donde el Atlético de Madrid se reafirma como líder ganando ante el Levante cero a cuatro para en las cocheras que les pone de nuevo a tres puntos del Barça por lo que las azulgranas aunque hayan conseguido ganar esta tarde ante el Valencia por tres a cero se colocan de momento en esa segunda posición y cerramos con baloncesto donde hoy hemos tenido cita con la ACB el Manresa se ha enfrentado al San Pablo Burgos un encuentro que ha finalizado con un resultado de ochenta y tres a ochenta y seis y el otro enfrentamiento Iberostar Tenerife del técnico que acababa con la victoria a domicilio del equipo de Sergio Valdo colmillos de momento eso es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER