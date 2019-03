Jordi Martí: "En la presión se va a tener un indicio y una evidencia para reconocer a la Selección cuando juegue a su mejor nivel"

Voz 1 00:00 seguimos hablando de este partido de España el primero de la fase de clasificación para la Eurocopa derrota dos uno contra Noruega pero corto corto por lo que hemos visto en el terreno de juego ya que ha tenido muchas más ocasiones la selección española a Morata no termina de de de coger el punto de hacer los goles que se espera de él tanto el Atlético de Madrid como hoy con la selección española pero llegará llegará el momento de forma en el que las empieza a enchufar y a partir de ahí ya

Voz 0454 00:26 pues aquí de no sé si la presión uno O

Voz 1991 00:28 en este momento de desacierto en el que no no consigue los goles Santi Cañizares qué tal muy buenas buenas noches Yago Jordi Martí qué tal muy bastante Sandy te ha gustado la selección hoy

Voz 0454 00:38 sí francamente me ha gustado me ha gustado sobre todo porque ha tenido siempre ese fútbol de posesión y que que le caracteriza además con un rival inferior pero ha ha finalizado las jugadas en ha tenido de alguna forma iniciativa en el juego por supuesto pero no ha convertido una posesión espesas ha convertido pues en la idea de ir a la a

Voz 1535 00:58 al gol y abriendo el campo muy bien

Voz 0454 01:01 en Ruanda con los dos laterales con buenos movimientos de Rodrigo

Voz 1535 01:05 y y finalmente creando ocasión

Voz 0454 01:07 es lo normal es que no hubiera metido dos goles ha metido más goles a mí no me preocupa eso a mí me va a generar las ocasiones de gol voy a Morata rematado al bulto otros días rematará la esquina de la portería veremos un resultado más amplio seguimos teniendo problemas en el repliegue seguimos teniendo problemas en la táctica defensiva es un equipo noruego que hoy era fundamental no no cometer faltas porque avala en las jugadas a balón parado siempre ha sido un equipo muy potente hemos cometido faltas no han colgar balones hemos cedido creo que cuatro-cinco córners ese tipo de cosas son las que para mí no pueden hacer llegar a competir a primer nivel o quedarnos ahí en una selección que anime los campeonatos Si no veo por ahí mejora no pero sí que he visto mejora en el juego ofensivo sí que me ha gustado repito la presencia de de Parejo creo que le viene muy bien al equipo porque es un jugador dentro de que juega al fútbol y tienen la pelota y la cuida es un jugador vertical que con

Voz 1535 02:03 sigue generar el fútbol de ataque y el buen momento yo creo que practicamente

Voz 0454 02:09 que los que han jugado a nivel ofensivo ha sido ha sido importante a mí me ha gustado pero ya te digo seguimos con una asignatura pendiente que yo espero resolver

Voz 1991 02:17 Jordi a mí me ha gustado mucho

Voz 0985 02:19 nueva por las sensaciones que desprende creo que son sensaciones que invitan con toda la humildad al optimismo porque hoy por las palabras de Parejo de todos los protagonistas que hemos escuchado vemos que hay un éxito que es que hoy el fútbol que ha hecho España eh se acerca a la idea que tiene Luis Enrique y esto sí que es algo importante porque a veces de Luis Enrique decimos bueno que juega de España o a que no está jugando hoy se ha visto una intención por lo tanto no sólo no ha habido una posesión espesa como decías anti con acierto sino que ha habido una posesión agresiva y esto es lo que pretende siempre Luis Enrique ser agresivo con sin balón y a partir de ahí ha sido un gran acierto de Luis Enrique por ejemplo la inclusión de Jesús Navas le ha dado una implícita Ocampo tanto Jordi Alba como Jesús Navas han conseguido con este tres cinco dos convertirse en una amenaza constante por lo tanto muchas veces criticamos el casting de Luis Enrique muchas veces lo estigmatizados pero hoy el cásting ha funcionado Yago más remedio a Luis Enrique si quiere acometer la dificilísima renovación generacional de ver con qué mimbres cuenta ya está en su derecho está en su obligación Joy que ha acertado con los mimbres léase Jesús Navas léase Parejo hay que felicitar o técnico

Voz 1991 03:34 de todas maneras Jordi no creo que sean críticas a Luis Enrique quiero decir

Voz 0985 03:37 sí sí yo lo ha percibido o no

Voz 1991 03:39 no hablo claro cuando ya no no bueno yo dije habla de cásting en términos

Voz 0985 03:43 matizados

Voz 1991 03:45 a leerlo todo y escuchar todo lo que hacen los compañeros de otros medios pero yo creo que hay un poco más sorpresa o a mí me sorprende el entrenador en de tener lo típico que normalmente no cuando un entrenador llega a una selección a lo mejor tiene dos doce trece catorce jugadores más o menos fijos que sino hay sanción o lesión los lleva siempre y luego tiene una variación Luis Enrique ha llamado a más de cuarenta eran cuarenta y tres no los jugadores que ha llamado en defensa no termina dar con la tecla a mí me sorprende que no sé que que no tenga cosas o que le falte por tener claras muchas cosas me parece muy bien si ahora llega Luis Enrique nos hace campeones de Europa mira fenomenal

Voz 2 04:19 pero es estupendo lo son los jugadores

Voz 0454 04:21 aquí tienen que clarificar la mente de Luis Enrique cuando se juega bien resulta que el entrenador llega muy buenas conclusiones y cambia poco cuando no se juega bien como ha sucedido en los últimos partidos claro resulta que el entrenador abre puertas habré pues

Voz 1991 04:34 este año no eres también es cierto cambio tú metes un cambio desde el inicio porque Luis Enrique desde la primera convocatoria metió muchos cambios es decir era una una selección eh nueva vamos a decir no proyecto con Luis al frente sino le das continuidad a esa gente con teniendo en cuenta lo poco que juegan juntos quiero decir que también los automatismos uno los consigue jugando minutos

Voz 0454 04:57 pero jugando de meses en meses es imposible que tiene automatismos y aunque vayas todos los días no yo lo que creo es que Luis Enrique es más conservadora de hacer una lista cuando las cosas salen bien es más radical cuando las cosas salen mal y creo que eso no está mal porque eso pone en valor a aquel que se ponen la camiseta de la selección no sabe si va a volver la próxima convocatoria depende lo que demuestra es con esa camiseta iba con lo consiguen mantenerme cuarenta antiguos alerta claro cuarenta tipos alerta pero ya verás cómo serán veinte veinticinco Si empiezan a ganar partidos de forma consecutiva hay ya se cerrará muchas puertas pero después quiere hacer un cambio generacional como yo creo que la selección después de tres campeonatos demanda pues es normal tener puertas abiertas a muchos jugadores y es normal que todo el mundo sienta la necesidad de ganarse la camiseta no de que la camiseta se venda en El Corte Inglés y tú la compró por ochenta euros

Voz 1991 05:48 los Centauros de pijo he dicho es decir verdades

Voz 0454 05:53 cuál es la que yo

Voz 1991 05:55 eh

Voz 0985 05:57 el líder de ir en no casarse con nadie es algo que hay que reseñar entonces la lista Luis Enrique tiene una combinación de dos cosas

Voz 1991 06:04 no casarse con nadie quiero decir no es ni nada positivo negativo simplemente una actitud quiero decir que puede ser bueno casarse con alguien cuando te da confianza como por ejemplo llevar a Ceballos porque yo creo que él Luis Enrique se ha casado con Ceballos quiero decir en el sentido deportivo a la palabra lógicamente porque lleva sin sin sin haber jugado prácticamente un minuto y sin haberse sentido importante este año en su equipo con lo cual está teniendo una deferencia con Ceballos que a lo mejor no tiene color con lo cual hay yo sí veo por lo menos un flirteo

Voz 0985 06:31 no no se es que usted podría preguntar por nombres cómodo Thiago Alcántara yo cuando vi que Thiago Alcántara no estaba incluido en la lista pensemos tras igual está lesionado ha habido algún problema pero hoy es que te caes de la lista es que este es el sistema que tienen montado Luis Enrique insisto en base a dos principios uno El tiene su predilección como todos tenemos su preferencia su deferencia para según qué jugadores y la otra es el pico de forma que tú puedas tener luego una cosa es verdad Santi que aún falta puntería o que falta gol pero yo os pregunto no es este un problema del fútbol español si quitamos al Barcelona con Messi Suárez a la cabeza Yago le falta gol al Real Madrid le falta gol el ético incluso a Valencia y podríamos seguir una lista inacabable para mí esto sí Santi que por más ocasiones que tú quieres que esto obligación esta falta de puntería esta falta de pegada este este este mucho fútbol y poco gol sí creo que es algo que no

Voz 1991 07:22 también también hay que decir Jordi que estaban fuera dos fijos en esta selección como son Diego Costa Iago Aspas los dos Bueno Diego Costa sufijo justo había salido estando bien yo creo que de Augusta no hay duda quiero que quiero creer fíjate Jordi que desde mi punto de vista quiero decir

Voz 1535 07:38 de que estoy de acuerdo contigo que el gol esta carga difícil como

Voz 0454 07:41 ha estado siempre no pero es verdad que vale pasta

Voz 1535 07:43 quizá pues no tenemos ahora mismo pues a delanteros que que que bueno pues que tengan gran habilidad

Voz 0454 07:49 la habilidad brutal de cara al gol a mí no me preocupa cuando se generan ocasiones no hacer gol porque lo normal es hacerlo es decir a mí me preocupa cuando hemos jugado en el Mundial por ejemplo que ha costado veinte minutos llegar a la portería no eso me preocupa porque eso y eso al final pues conduce a que en cualquier ocasión en contra pues de de comprometa a que SIVE está en marcha del partido si el partido lo tienes en en contra pues y tengas muchas dudas para atacar pero si tú llegas como has llegado y que has llegado múltiples ocasiones y remates dentro del área que es muy distinto cuando hace buena ocasión de gol desde fuera del área de treinta metros ya ha salido rozando el poste no ahí es cuando no eres capaz de penetrar una defensa a tirar de de treinta metros porque lo suyo exteriores desde siete metros no dentro del área y hoy ha habido muchos remates de siete metros muchos remates de siete metros y si eso sucede en la mayoría de los partidos lo normal es que España goles porque sean Morata dio Costa llegó a España Rodrigo quién sea el que disfrute de ese tipo de ocasiones tarde o temprano o más más más temprano que tarde va a hacer goles perdona yo lo iba a decir algo

Voz 0985 08:59 no iba a decir algo antes de que se escape que es la palabra presión el concepto de la presión que yo creo que identificó al Barça de Guardiola también al Barça Luis Enrique creo que es un concepto importantísimo hemos visto también una España reconocible a través de la presión una presión Se trabaja casi de forma científica de forma concienzuda y hoy lo ha hecho muy bien la selección española por eso insistir que esta España que ya apunta alguna idea hoy ha apuntado idea esta España Luis Enrique creo que va a tener en la presión la presión tras pérdida una indicio una evidencia para que la podamos reconocer cuando juegue en su mejor versión

Voz 0454 09:33 pasa pasa también Jordi con respecto a esto que estoy totalmente de acuerdo contigo en el fútbol moderno es fundamental que como tú bien dices la presión sonoras de campo no sonoras de estar en el campo usarla tácticamente muy bien y yo espero tenerla sobre todo cuando hay un mes de de entrenamiento previo a un campeonato de Europa por ejemplo no ahí es donde tiene que trabajar para mí mucho a nivel táctico entrenador es imposible que que han tenido cuatro entrenamientos cinco antes del partido trabajar conceptos que obviamente pues están sobre el papel pero que luego el futbolista experimenta en el campo tiene que creérselo y tiene además que ejecutarlos bien no eso se consigue yo creo a través de mucho entrenamiento lo tenía mucho más fácil Guardiola Luis Enrique en el Barça obviamente trabajando todos los días que ahora mismo lo tiene Luis Enrique la sección pero sí espero sí espero que esa táctica aparezca cuando tengamos una concentración larga previa si Dios quiere y clasificamos

Voz 1991 10:28 ya qué habláis de táctica hoy hemos visto una variante es cierto que el eso Enrique de partida ese cuatro tres tres que parece una móvil a día de hoy pero hemos visto a Variante cuando teníamos la pelota en posesión larga pasábamos a ese tres cinco dos creéis que es algo a utilizar muchas más veces en el futuro por ejemplo imagináis unas semifinales de la Eurocopa contra Francia utilizando este sistema mayor

Voz 0985 10:49 bueno él esto ya lo tenía en su libreto eh amigo tres cinco dos con Busquets incrustado entre los centrales para equilibrar para darle mejor salida al balón esto es tan el libreto de Luis Enrique y está especialmente indicado para defensas que se cierran atrás muy fuertes físicamente como la de Noruega y que puedan regalar las bandas ya hay tú encuentras a dos auténticos puñales como son Navas ya Alba que fíjate el sistema es bastante sencillo suele arrancar la jugada desde el eje central con una combinación rápida circulación rápida de voz va a buscar la amplitud concentro para que rodó digo certero o Morata o el que se acaben rematando me parece un recurso y una táctica que veremos más a menudo pero respondiendo tu pregunta Yago sobre todo en aquellos casos de defensas espesas difíciles con mucha gente atrás cerradas que te dejen pocos espacios por dentro San

Voz 1991 11:40 a ti qué te parece este tres cinco dos

Voz 0454 11:43 hemos yo creo que Guardiola no que incluso hay entre los dos centrales al mediocentro como dice Jordi para para que tengan una salida de balón si cabe más limpia que al mismo tiempo podía hacer una cobertura en caso de pérdida puesto que los laterales estaban en posición avanzada al tener laterales posición avanzada abre mucho el campo porque la laterales siempre van por fuera evidentemente pues ahí uno de los hombres de arriba en este caso Rodrigo normalmente que es el que se mete para dentro para el carril de Navas no no se metía tanto Asensio porque es la mejor no tiene esas condiciones no es un hombre bueno pues que a lo mejor no optar máis más en banda alternativa siempre hay que te

Voz 1535 12:16 enero obviamente muy me parece sí tiene

Voz 0454 12:19 es mucho el balón el tres cinco dos pues obviamente gana ser centro del campo ensancha es mucho el campo hiper tienes siempre a dos hombres en punta de ataque para tratar a hacer gol no es ninguna cosa descabellada sino todo lo contrario que es una buena solución en muchos momentos del juego

Voz 0985 12:32 si me permites Santi en el primer gol minuto quince el gol de Rodrigo Yago fíjate que la jugada ya te viene de una presión tras pérdida si el balón va a Jordi Alba en profundidad por una banda la de Mestalla que Se conoce perfectamente y Rodrigo como si incluyera la proyección que va alcanzar Jordi Alba por lo tanto lo tienen lado fíjate qué inteligencia tiene para coger la posición y hacer un golpeo certero efectiva de quiere decir que me parece que hay muchos conceptos es verdad que me entrené en cada día pero he visto hoy conceptos que me parece que están más maduros en las en los que SB la mano de Luis Enrique

Voz 1991 13:07 no hablando en nombres propios para mí los dos mejores hoy del día al margen de Rodrigo que está en un gran momento y lo sigue demostrando eran dos que regresaban Parejo para mí el mejor hoy de la selección in Navas a un nivel extraordinario

Voz 2 13:19 yo creo es que viene jugando bien es que vienen Juan

Voz 0454 13:21 lo bien todo el año en toda la temporada pasada sea es que no están no han hecho nada que no les estemos viendo habitualmente Parejo incluso los momentos más complicados del Valencia podría estar más desanimado pero Parejo ha jugado todos los partidos esta temporada todos los partidos a buen nivel parejo se echa el equipo a la espalda en el Valencia IS el jugador de más talento el centro del campo esas aparejo yeyé leyenda los internacionalidad más en un momento donde él es muy maduro futbolísticamente hablando donde tiene o no tiene mucho que perder y sí mucho que ganar puesto que ya digamos su categoría como jugador no le va no espera de la selección una multiplicación en su en su cachés sino que bueno pues es es tiene la edad que tiene y lo que hace ahora es disfrutar de todo el aprendizaje de la experiencia que tiene el fútbol IU Jesús Navas exactamente lo mismo un futbolista que ya viene devueltas con gran experiencia que ya no elepés a ponerse la camiseta de la selección que no tiene nada que perder porque sino va la selección va a seguir jugando en su club investigando su carrera con todo lo que pueda que sí que tiene mucho que ganar para disfrutar de una Eurocopa en un momento donde él ya no se la planteaba no

Voz 0985 14:28 pues sí no y luego ya Goyo no dupla la dupla que forman Rodrigo Morata hoy ha sido muy interesante como San Juan o cómo se han juntado

Voz 1991 14:37 decía Romero antes que mezclaba muy bien y estoy de acuerdo eh

Voz 0985 14:39 Ello y Rodrigo en esta lista de nombres que estamos destacado dentro de una actuación colectiva brillante el de Rodrigo también hay que marcarlo así como la dupla defensiva de Sergio Ramos Ramos Iñigo Martínez creo que aquí el boquete que ha dejado Piqué pues nos va a costar más de coser que esto ya Cañizares lo ha señalado la dupla Rodrigo Morata Morata Robinson aparecidos

Voz 1991 14:59 sí pero te más adelantado de lo que va a hacer ahora que era los dos centrales ahí sí que hay un caso hay un casting abierto quiero decir ahí pues bueno podemos llamarle

Voz 2 15:07 por qué ha pasado catorce defensas

Voz 1991 15:10 de ellos seis centrales por eso digo puede ser Íñigo la pareja de de Ramos

Voz 1535 15:15 ahora mismo claramente es la pareja de Ramos ni hermoso ni Sergi Gómez es para mí

Voz 0454 15:21 están a la altura de Íñigo otra cosa es que hablemos Íñigo está a la altura

Voz 1535 15:25 la de A la sombra de Piqué no digo de Picos no es muy alargada sombra de Piqué muy alargada obviamente

Voz 2 15:32 es un jugador que que quede

Voz 0454 15:35 aunque no lo es y lo es

Voz 2 15:37 pues sí señor y además porque normal está jugando

Voz 0454 15:40 buenos partidos no va a la selección de más tiempo para descansar menos presión y juegas mejor si eso pasa a muchos jugadores a la selección

Voz 1535 15:47 bien más allá de lo de Íñigo es evidente que hay

Voz 0454 15:52 problema tremendo de centrales en España porque fíjate Íñigo no es ningún chaval dónde está la Gemma

Voz 1991 15:58 veintisiete años tienen claro dónde está la genera

Voz 0454 16:00 entre Piqué y el siguiente joven que viene cuántos años pasan ahí sin que aparezcan centrales de entidad que sean capaces de asumir

Voz 1535 16:09 bueno pues el liderazgo de ahí de de de

Voz 0454 16:12 es de jugar en una selección jugar como central además en España es muy complicado porque no tienes gran ayuda el centro del campo todo el centro el campo que de que juega normalmente es constructor no es destructor tácticamente sabe jugar más a la ofensivo que defensivo con lo cual el central está muy expuesto la selección española es una posición muy complicada incluso para que él que es un superdotado para el que el que es un gran jugador no incluso para Sergio Ramos no yo espero que que Íñigo obviamente de Un paso adelante y pueda hacerse con

Voz 1535 16:44 con bueno si cabe a crecer

Voz 0454 16:46 como futbolista para asumir ese reto insisto que no es nada sencillo y empiezo a darme mucho miedo pensar en el tercero y en el cuarto porque hombre pues hermoso es un futbolista que viene progresando Sergi Gómez para mí es un es un jugador hasta este momento sin la entidad para ser internacional ha aprovechado por la carencia de centrales pues está ahí metido y a ver si esto le le genera confianza y puede seguir creciendo porque lo que es evidente es que la posición que tenemos más complicada más comprometida en la de centrales y necesitamos necesitamos centrales pero de todas las edades porque mí me preocupa ya añadió el salto que hay generacional desde Piqué pues hasta o desde Íñigo hasta hasta no sé dónde

Voz 1991 17:29 buenos Íñigo de hecho cumple perdona en dos meses cumple los Veintiocho te llega ya con veintinueve y pico para para la Eurocopa

Voz 2 17:37 vamos que en cuanto tengamos XXXII no lo que pasa o ahí en toda esa época casi salido de todo

Voz 0454 17:42 en España menús centrales es que estos anticrisis

Voz 0985 17:46 que es muy interesante te pasa tres cuartos de lo mismo en otras líneas e en el centro del campo e cuantas internacionalidades tiene por ejemplo Parejo dos bueno pero

Voz 2 17:57 pero no no Ceballos

Voz 0985 18:00 ante que a lo que hay que salvar es que los que había antes los Iniesta los Silva esto es que implantar un reinado o una dictadura e iba palabra eh contaban sus internas Italia

Voz 1991 18:13 dura para ellos para ciento veinte

Voz 0985 18:15 tú veinte ciento treinta fíjate el alto que hay que cubrir sic

Voz 2 18:19 te acumulaban hasta ciento treinta y dos a Carla aparece el jugador eso paciencia tenga a Italia

Voz 0454 18:25 generacional yo creo que prácticamente en todos los posiciones excepto los centrales ahí está si es que

Voz 0985 18:30 los acusados más accidente hípico internacional pues ahí está claro

Voz 0454 18:33 tras esta Canales está Koke Saúl que etc etc etc puedes buscar jugadores muchos en muchas posiciones delantero yo creo que tenemos más que nunca es verdad que no tenemos a lo mejor un Villa que es una que de era mucho mejor que los que hay ahora pero tenemos jugadores prácticamente en todas las posiciones para jugar con distintos

Voz 1535 18:53 temas para de todo tipo de de

Voz 0454 18:57 de características y aparecen futbolistas porque el fútbol español de una gran cantera porque además se trabaja muy bien ya las canteras de fútbol español porque las escuelas de fútbol son un negocio entonces cada vez que es una explanada ya Sepla entonces artificial y se monta un una escuela porque es un negocio por lo tanto los niños hoy aprenden a jugar muy pronto y tiene grandes herramientas para poder jugar a fútbol a diferencia de cuando bueno pues éramos jóvenes que nosotros pero sí que es verdad que me a mí me falta centrales y me faltan también porteros o ahora mismo tenemos a De Gea que es un magnífico portero que quizá con la camiseta de España se empequeñece un poquito pero que yo espero que algún día rompa

Voz 0985 19:36 es mucho

Voz 2 19:38 bueno hoy es que no ha tenido ninguna opción de pero con los pies me bueno bueno vamos a ver con los pies la llegado dos balones muy comprometidos que es más responsabilidades

Voz 1535 19:46 de de uno que le dio Parejo muy parejo que de él y realidad no tiene a mi juicio De Gea no he tenido ni para para efectivamente

Voz 0454 19:56 ni para demostrar ni tampoco para para para fallar pero creo que es un gran portero de fútbol lo que pasa que aquí en España no lo vemos como Juan el Manchester no lo vemos pero en Inglaterra lo ven todo el mundo coincide que es un gran portero de fútbol con la camiseta de la selección española tiene que mejorar tiene que dar un paso de acuerdo pero detrás tenemos a Kepa que es un chico que está acogiendo una gran experiencia en un equipo como el Chelsea

Voz 1991 20:18 bueno en su equipo llamándose cambia cuando quiere ver

Voz 0454 20:20 eso es un portero en el que hay bueno pues Se ciertas expectativas de crecimiento y amigo nos cuesta trabajo otra vez volver a encontrar buenos porteros en España está Pau que es un chico que ha crecido que es un chico tiene mérito pero estamos hablando de porteros de primer nivel internacional y porteros de primer nivel internacional pues a mí me gustaría que aparecieran pues en mi época había muchos de mi bueno está muy peleado a la selección estábamos

Voz 1535 20:44 Iniesta Casillas joder había que

Voz 0454 20:47 a ponerse las pilas pues yo quiero que que que que que aparezcan también porteros hay una generación de porteros muy bonita que está por llegar me parece que ahora mismo están jugando en categorías juveniles y en filiales y demás que son todos altos guapos de unos noventa Hay con gran

Voz 2 21:01 esencias bueno es todavía más pequeño que todos esos estoy hablando muy creación por delante

Voz 1535 21:07 de éstos a alguno de ellos tiene que salir y tiene que romper

Voz 0454 21:12 para años en la selección pues sí

Voz 2 21:15 sabes lo que pasa que es que es muy difícil

Voz 1991 21:17 venimos de una generación de dos mil ocho a dos mil doce que es irrepetible es decir se juntaron en la generación con más talento de nuestro fútbol coincidiendo en el momento de forma extraordinario todos al B y eso pasa una vez cada doscientos mil años nosotros hemos tenido la suerte de poder vivir eso que lo que esa selección no va a volver hay que buscar otros modelos otras formas otros jugadores es reinventar Nos de alguna forma no podemos tratar de jugar a lo que jugábamos antes con jugadores que no están a ese nivel lo que no sirven para eso vamos a decir que no sirven para cumplir ese trabajo específicamente pues habrá que inventarse otras cosas habrá que buscar otras alternativas y ese es el trabajo de Luis Enrique el de ahora claro

Voz 0985 22:00 eso es todos Un poco dejémonos de tanto ensañamiento para con nosotros mismos porque cualquier comparación con aquel pasado en cualquier comparación acabaremos perdiendo por lo tanto esto lo tiene que ser una mirada nostálgica me es que te quiero decir sí sí

Voz 1991 22:14 hay que disfrutar del pasado pero no vivir mirando constantemente y comparando al cualquier comparación con esa generación va a perder aquí

Voz 0454 22:22 lamenta aquí somos muy muy de comparar no muy de comparar es verdad que lo que tiene que significar es donde está el camino mira ahí está el cambio físicamente ahí está el camino ese es el camino para ser campeones del mundo etc etc pero aquí con aquí en la era pos Simeone en el Atlético de Madrid que la viviremos si Dios no la salud pues será una era complicada y compraremos siempre el Atlético con lo que conseguía Simeone la era pos Messi será muy complicada porque compara haremos todo lo que ha pasado

Voz 0985 22:51 también iba a la noche como como

Voz 0454 22:53 o es que cambien que íbamos

Voz 2 22:56 así como ha sido Cristiano es que Cristina

Voz 0454 22:59 hablado mal de cristianos este año en el Real Madrid que en otras temporadas que Christie's ha sido jugador del Real Madrid por qué pues porque somos son jugadores os son proyectos que marcan obviamente historia dentro de los clubes o dentro de la selección y todo el mundo quiere eso todos los días pero amigo eso todos los días es muy complicado estos profesionales espectaculares Nos indican el camino pero en ningún caso tenemos porque comparara Nadj con ellos hasta que no sean capaces de hacer lo que hicieron ellos

Voz 1991 23:28 por cierto yo voy a hacer una petición ahora mismo la Federación Española de Fútbol y es que comuniquen en estos partidos que versión del van a poner o la larga ola corta porque es que la grada hoy ha sido un cachondeo

Voz 0985 23:40 no se escuchaba no no y no y además que si es un haber

Voz 1991 23:42 son corta digamos la la el cambio empieza antes ISIS la larga se repite es decir que nadie sabía muy bien cómo tenemos dos versiones de de lino Filippo tener dos versiones de lindo tener una el día que ponga letra no estuve bloggers de moda aquí en fin ha sido curioso

Voz 2 23:58 es que unos cantaba Olot detrás hay lo que hay lo que pasa que son quinientas y no nos ponemos de acuerdo pero detrás hay lo que quieras con otra de otro

Voz 1991 24:08 en fin lo de menos tampoco pasa nada pues nada es hay muchos cambios Cañete para el a mí me quedo con ganas de ver a Mata la verdad que ha jugado en el último minutito y tal y no se me gustaría que jugase inicio además que está en muy buena forma

Voz 0454 24:20 más bien porque no no bueno yo creo que ahora viene la evaluación física no vi esa no la vamos a conocer aquí en en los micrófonos de la evaluación física pues tienen que ver mañana cómo estáis pues yo estoy perfecto come ayer acabe con un golpe en el tobillo acabe con un problema

Voz 2 24:37 imagino que muy cancelar mata tampoco va estar él no mata no

Voz 0454 24:41 pero yo te quiero decir que viene sobre todo la evaluación física eso no primero cazo el entrenador de cara al partido de del martes no decir bueno a ver cómo estáis bueno pues habrá a lo mejor un par de futbolistas que sin estar mencionados están tocados y como es un partido menor que teóricamente se gana con cualquier alineación que pongas ose va a ser superior con cualquiera dirección que pongas pues ese tipo de ahora bien no estamos para regalar absolutamente nada quiere decir primero por los tres puntos que son importantes de cara a la clasificación ganar seis puntos en los dos partidos pues bueno pues mira pues no no tenemos la culpa nosotros tampoco de que sean inferiores Noruega Malta nosotros hacemos nuestros deberes y correcto segundo porque estamos buscando la confianza estamos buscando el generar de alguna forma no digo ya ilusión que que que también me preocupa porque el momento comete volvemos locos también y creo que voy

Voz 2 25:32 bueno sí sé pero espero generar en este país genera efectivamente

Voz 0454 25:36 hay un poco de solidez en el proyecto no y la solidez se consigue ganando a Malta jugando un buen partido de fútbol un partido responsable tres no es pero yo demasiados cambios salvo alguna modificación que puede ser un futbolista O2 algún turista que tenga algún problema es decir máximo tres

Voz 1991 25:54 Jordi

Voz 0985 25:57 creo que lo veremos no digo yo queremos creo que por ejemplo ya que llevamos tres laterales izquierdos quizá darle un poco de descanso a Jordi Alba no no el hombre

Voz 2 26:10 es que esto también es que perdona es que hay que hay que gestionarlo todo lo hemos dicho muchas veces que desde hace mucho

Voz 1991 26:15 tiempo el seleccionador nacional se tiene que convertir en un gestor de clubes también

Voz 0985 26:18 totalmente esto lo dijo Del Bosque las claves del éxito de gestionar la selección pasa por concilia han repartido Monique minuto

Voz 1991 26:25 así tener a todos contentos

Voz 0985 26:28 la de selección hombrecillo Sergi Roberto que hoy se ha caído de la lista para sorpresa de todos

Voz 1991 26:32 también creo que puede entrar e mañana es el partido las leyendas en los actos del centenario de el Valencia se ha dicho Cañete quedar borrado

Voz 3 26:42 a ver yo me borre hace ya dos años sin remedio era ponte tú sabrás bueno a ver radio todavía jugabas eh

Voz 0454 26:53 mañana es un día muy bonito porque

Voz 1535 26:56 más allá de lo que se vean sobre el terreno de juego que no sé lo que se va a ver si desde la mente lo que

Voz 0454 27:02 está claro es que se van a juntar pues en un acto conmemorando el centenario pues las leyendas de la selección española de fútbol las leyendas del Valencia no entonces hay muchísima expectación en Valencia por este partido bueno porque la gente quiere volver a ver al Piojo quiere

Voz 1535 27:15 a ver a Mendieta pegado a la vera Albelda Baraja

Voz 0454 27:18 etc etcétera yo me imagino que habrá gente que también me quieres volver a ver a mí El Prat que entramos en dos problemas el primer problema es que un centrocampista cuando juega un partido con bueno con la edad que tenemos nosotros pues se camina por el campo corre cuando puede cuando se Farah la pelota cambia de juego la pérgola izquierda por la derecha y disfruta del partido

Voz 2 27:38 cuántas lesiones musculares estimas que hoy mañana alguna que otra asegura el portero en lo tiene mucho más complicado es complicado porque hay que golpear con el suelo efectiva

Voz 0454 27:47 mente que pegarse con el suelo y al final la pelota lleva a la misma velocidad si te arranca la mano te arranca los dedos OTA arranca el poder

Voz 2 27:53 ya ya a estas alturas no pitas pitas son parte

Voz 0454 27:56 yo sinceramente el otro día bueno pues ante tal expectación me sabía mal que la gente esperan a que fuera Hay que no estuviera que yo voy a estar ella además voy a formar parte de de la presentación del partido y demás pero yo sabes qué pasa que a mí me da pena ponen buena portería sinceramente me da pena internas por qué pues porque yo veía salir un centro y decía Tres Pasos salto llego y lo cojo y ahora tendría que dar setenta pasos subir una banqueta y ahí saltar a ver si lo cojo y a mi a mi me me causa absoluta tristeza una profesión como es el fútbol a la que yo he amado tremendamente IS jugar siempre con todo con con el corazón en jugar al fútbol ahora sin sin sin ser capaz de hacerlo como mínimo al cincuenta por ciento no

Voz 4 28:42 hay que yo pues pues

Voz 0454 28:44 no pues quizá por eso no viajó así capaz de Hong partido de pádel deban once esto correr un rally hacer lo que sea no de forma amateur no tengo problema en hacer deporte no tengo pero tampoco ninguna limitación física pero jugar al fútbol me produce una tremenda tristeza sinceramente

Voz 1991 28:59 pues entonces si te produce eso pues no lo hagas

Voz 0454 29:01 necesidad no yo ya te he dicho que yo estaré allí estaré marea la foto con pertinente además forma parte de la presentación del acto y demás Si Avi bueno pues colaborando siempre con con bueno pues con el equipo que no ha hecho a todos grandes

Voz 1991 29:17 departamento de documentación de la Cadena SER José Palacio me dice dos mil ocho en el partido acordarás último partido

Voz 0454 29:23 mi último partido IMI primer partido los dos coincidió el rival el escenario que fue en Mestalla en los dos juega contra el Atlético de Madrid en el primero cuando Hood debute en Liga con el Valencia en dos en el noventa y ocho ganamos uno cero cuando el día que me retiré que fue por allá por mayo por dos mil ocho Ahí ganamos tres uno tres

Voz 2 29:42 no sí señor marcó el último gol de mí

Voz 0454 29:45 carreras Seitaridis el Kun Agüero

Voz 1991 29:49 pues hombre seguirá Seitaridis el Cuna era el Kun Agüero sí

Voz 2 29:52 bueno ahora te vas a acordar dos voy a hacer esto ya llevamos hablando de tu memoria partido

Voz 0454 29:58 así Tariq le tengo un gran

Voz 3 30:01 pero yo prefiero viendo el mercado

Voz 2 30:04 el emperador te da más categoría has estado Messi hubiera llamado OIM similar a una cosa falta

Voz 1991 30:15 queda mejor el currículo las como son ya estaba Ximo va tomando no no ha sido el club al igual que en fin que el martes juega las selecciones segundo partido esta fase de clasificación para la Eurocopa es contra Malta evidentemente no tenemos que tener ningún problema está diciendo Ximo dijo en su momento Si tu último o el telón marca el yerno de Dios duele menos

Voz 2 30:37 así que no está mira este chico también como poco Pepito Grillo y luego dejó de ser el yerno ya Ximo encima cogido por qué no se va a la cama si está trabajo

Voz 0454 30:46 cuando el muchacho hasta altas horas de nosotros

Voz 2 30:48 escuchando que estar despiertos porque mira cuando uno está trabajando hasta la una y media después de

Voz 1991 30:54 de haber estado tanto tiempo contención de un lado para otro uno no puede era uno uno puede llegar a la cama dormirse

Voz 5 30:59 se tiene que ya te digo yo despejar un poquito la mente