Nino: "Cuando tienes una edad tienes que saber llevarlo pero al final hay que concienciarse"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches muchísimas felicidades lo primero por la victoria de hoy y lo segundo por la cifra a la que ha llegado cuatrocientos partidos con el Elche que es alucinante no es una cifra increíble

Voz 1 00:11 sí lo dicen muchas gracias y bueno la verdad que hoy contento o no sobre todo con el resultado ha partido importante contra un equipo complicado con con ir después pues bueno conseguir esos cuatrocientos partidos como bien dice pues bueno es es muy complicado no así que bueno muy contento muy orgulloso estará Mi casa en el Elche te abre los cumplidos aquí han anti mi club oí la verdad que que bueno contento no no tengo otra palabra cumple cuatrocientos parte

Voz 1991 00:41 y dos en este club porque luego has jugado en otros es decir que su más muchos más eso significa Nino que es muchos muchos años en la élite estar a un nivel mínimo exigible para esa categoría para esa exigencia no

Voz 1 00:54 si cogen dices la verdad que que por suerte he podido cumplir cuatrocientos partidos en el Elche tienen otros trescientos y pico entre Tenerife Levante y Osasuna así que bueno que afina su setecientos y pico partidos que como bien dices es una carrera larga pero a ver muy complicada porque la gente de fútbol o a nivel profesional es es difícil no así que que bueno el año que te relaja su poquito la verdad que no lo cuentas bueno con suerte porque llevo casi veintiún año ya pues voy al tiro de cañón tantos Massimo hoy por suerte pues bueno he cumplido con un objetivo entre comillas porque bueno cumplir de su partido en la vagina

Voz 1991 01:35 los veteranos estáis de moda eh no hay más que ver el rendimiento que están dando en el en el Getafe los los delanteros Aduriz también hace un par de años con treinta y seis años también un nivel fantástico es todo el fútbol ha cambiado mucho en y no antes con treinta y dos años que estaba jubilando la gente ahora se juega hasta treinta y muchos eh

Voz 1 01:53 sí como bien dices sí yo llevo retirar practicamente siete años ya porque bueno cumple treinta y dos te queda poco veinticuatro queda poco o no lo ha retirado voy cambiando XXXIX estoy aquí no hay dándole tipo y jugando con mucho partido y goles así que como bien dices creo que es positivo para para el fútbol porque bueno al final es una una carrera muy larga que pueden ser corta pero yo creo que al final los que nos cuidamos si queremos vamos a profesión la verdad que que bueno que intentamos pues intentar a ayudar intentar conseguir dando el máximo en cada momento y en el verde como sabes como se suele sí porque es verdad es que además antes hablamos una

Voz 1991 02:35 la vida deportiva de un futbolista doce trece años ahora estamos rozando los los veinte años que que digamos también tiene más longevidad no el el el poder estar más años compitiendo también es cierto que será a mucha más importancia al físico que antes que eso es lo que hace es que estéis ahí no en en la pelea hasta los treinta y muchos

Voz 1 02:54 si toda el total antes del treinta y nueve cuarenta treinta y uno bueno era una locura bueno

Voz 2 02:59 era era de casi entrevistarle a nivel mundial por

Voz 1 03:02 llegaba un portero Torrente era portero que ahora mismo como bien dices Aduriz jugó Joaquín dando un nivel espectacular Molina Rubén Castro

Voz 1991 03:13 creo que hay muchos jugadores que mata con la selección con treinta castrando recién cumplidas bueno

Voz 1 03:19 Mata con la selección yo a mi modo hace al final lo que vales del rendimiento de jugadores en el campo no mire por la edad o por otro motivo no así que bueno creo que cuando cumples una edad que saber llevarlo pero que al final es concienciarse de que lo que te gustaría jugar al fútbol que tú te sientas útil ir que puedas ayudar al equipo y en eso estamos en ese camino e intentando dar lo máximo posible y consiguió lo antes posible también

Voz 1991 03:48 me imagino que te sientes parte importante de este club el Elche y que de alguna forma sea un mito no para los aficionados habría estado tanto tiempo llegar a esa cifra hay ir dando muy buen rendimiento es que formas parte de la historia actual más reciente de este club

Voz 1 04:03 sí la verdad que si no por suerte llegó el último cuatro cinco años recibiendo homenajes por otro sitio convirtiendo este es el último año y aún sigo ahí pero como te digo y veinticuatro años de la historia del Elche yo soy el jugador con más partidos de la historia no creo que durante noventa y cuatro años han pasado muchísimos futbolistas yo he tenido la suerte de de pues bueno con mi trabajo gracias a Dios con la familia rodeado Ike Ike mi genética me ha ayudado que prácticamente no tenían lesiones nunca aquí en el Elche pues bueno he conseguido esta cita tan importante va unido

Voz 1991 04:39 no y que además el club baja a Segunda B que seguro que tenía opciones para para irte a otros clubes desde luego deportivamente a lo mejor algo más atractivo elegiste no no aquí me quedó como un tío en sacar esto adelante

Voz 1 04:51 sí sí ya en su día ya lo explicaba varias veces que bueno ese verano que se siente tengo dos opciones de volver otra vez fútbol una como las que yo pero bueno esa espina nunca me he quitado sino hubiera tirado aquí así que no tengo duda quedarme aquí conseguir el ascenso lo antes posible y por suerte al año siguiente lo conseguimos y bueno y soy parte importante protagonista de en el playoff bastante así que contento contento ahí siempre que puedo ayudar derecha que no queda otra

Voz 1991 05:21 en junio haces treinta y nueve castañas no si aquí no no no no no piensas en dejarlo es decir notas puesto fecha mientras se encuentre bien para para que no vamos a plantear nada no

Voz 1 05:32 a ello de momento voy partido a partido que me sienta siéntate sí dándole consienta importante dentro del campo y a partir de ahí ya llegará un momento que que creo que valoraremos realmente lo lo que queremos es que de momento estoy estoy contenta

Voz 1991 05:46 coño había jugado noventa minutos para jugar estoy más

Voz 1 05:50 eso sí pero bueno ahora también culés me tengo que recupera

Voz 2 05:55 cuesta un poquito más recuperar que no tiene veintidós eh esto

Voz 1991 05:59 esto todo esto como como cuando ahora uno sale por la noche que antes recuperaba ayer el sábado volvía a salir hasta el martes Casino te levantas de la cama

Voz 3 06:07 a veces moje la mano más comenta

Voz 1991 06:12 lo más mínimo te vas a tener que quedar una temporada más porque tiene pinta que este año en el tema del ascenso queda muy lejos os habéis puesto nueve puntos por encima del descenso ese colchón de de distancia creo que el objetivo de más arriba hasta cumplido este año no

Voz 1 06:26 sí sí sí está claro que ahora mismo estamos muy lejos no hay nuestro primer objetivo sabiendo de donde venimos como es la Segunda B es teniendo uno de los presupuesto más bajo de la categoría viendo cómo está la categoría prácticamente mitad de mitad de equipos con mate mucho más son de primera división pues bueno nuestro objetivo primordial es llegar hasta cincuenta cultura hace posible y creo que a día de hoy el camino está está está bien porque queremos está trabajando mucho el equipo intentaremos llegar antes posible tú sabes quién es

Voz 1991 07:00 el tío de este país que mejor canta tus goles y los del Elche tal vez así se unió al PP hago muy buenas

Voz 1119 07:08 hola buenas noches por cierto Yago tengo que decir que el gran Juani fue el primero que que cantaba los goles de Nino con él ni no vi cómo recibió fue piel de copiar la verdad hay que hay que darle el mérito a fenómeno ya es mucho

Voz 1991 07:24 sí sí atinó Nino te gusta ese ese esa musiquita que aquí en la SER lo hemos cantado en Brasil tú a mí me encanta si verdad es sinónimo de alegría ya te digo ningún problema PP alguna tienes tú para Nino

Voz 1119 07:39 bueno yo en principio decir que Nino no solamente es el hombre récord del Elche Club de Fútbol Yago y oyentes del Larguero sino también el hombre récord de la segunda división con quinientos veintiún partidos en la categoría de plata más de ciento ochenta goles en el Elche cuatrocientos partidos ciento veintiuno goles son unos números estratosféricos decía Pacheta esta semana antes del partido que Nino no Cobián y aquí no no acudió ni acata raro se porque once temporadas en dos etapas spin necesitabas necesita una media un jugador de más de XXXV partidos en una temporada jugó los cuarenta y dos unos minutos osea es una auténtica barbaridad lo benigno yo creo que es irrepetible es un grande del fútbol Hynde gustaría pues preguntarle si lo más grande que le ha pasado a parte de subir a Primera con el Tenerife fue retornar en seguida con el hecho a la categoría de plata camino fenómeno viva la madre que te parió no

Voz 3 08:39 no

Voz 1991 08:39 ya

Voz 1 08:40 bueno es sí sí está claro yo vivido ascensos como Erice como es una y la más tensos bestial como es Osasuna también a Televisió final tu casa es tu casa y la verdad que sentir el sentir del Elche después de desde un palo tan grande como el descenso su alegría fue enorme y la verdad que fue bueno para hacerlo con todo porque siempre zulos en

Voz 1991 09:10 pues nada a Nino ya sin bueno tienes otra Peter Dale

Voz 1119 09:14 hoy le han preguntado los compañeros en en el canutas lo que se ha hecho después del partido que si tiene pensado algo de momento ni no a seguir no

Voz 1 09:22 nada a seguís a seguir a recuperar la semana que viene

Voz 1991 09:27 pues nada a lo dicho Nino enhorabuena por esos cuatrocientos partidos no decir que sean cuatrocientos mal porque es no ibas a acabar hecho polvo pero que sean los que tú quieras que mientras tú quieras estar y que estés a gusto y sigas disfrutando de esto pues oye que te respeten las lesiones y siga metiendo muchos goles y que oigamos a Pepe cantar aquello de Nino Nino que eso significara que que las eh no es una buena enhorabuena es un abrazo muy fuerte suerte de placer el PP un histórico de Elche hundió gamas no falla un tío que está a grandísimo nivel y un tío que que que estarán Elche yo creo que hasta que él quiera porque lo ha ganado

Voz 1119 10:00 sí sí seguramente continuará la entidad él es natural de Vera Almería haber Atencia almeriense pero debutó aquí con diecisiete años dieciocho en Segunda B a sus veintiuno años como profesional once temporadas son el Elche bueno Yago únicamente indicar que esta tarde en el minuto siete que es su número la afición en pie le ha ovacionado vitoreado en la segunda parte de nuevo ni no ni el Martínez Valero un día muy bonito Un día redondo para mí no para el Elche para Pacheta que hoy ha cumplido cincuenta y un años decía el técnico franjiverde eh que ha sido el mejor regalo esta victoria aún Pacheta que se ha metido en el bolsillo a la afición ilicitana ya

Voz 1991 10:40 gracias Pepa eres