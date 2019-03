José Alberto y Anquela, en Carrusel: "Al final son tres puntos, pero emocionalmente es algo más duro"

Voz 1 00:00 mañana a las nueve menos cuarto se juega el partido de la jornada

Voz 1991 00:03 está en Segunda División es el derbi asturianos en el Molinón entre el Sporting y el Oviedo David González qué tal muy buenas

Voz 0480 00:09 hola Yago muy buenas cómo están los locales pues están en el mejor momento de la temporada no es mucho decir porque no es que este haciendo el Sporting una temporada muy buena pero lleva tres victorias consecutivas sobre lo que pareció un abismo monumental que eran los once puntos que les separaban del playoff ya son seis si mañana gana al Oviedo Se pondrá solamente dos puntos es verdad que hasta ahora los derbis el han resistido el Sporting desde la reedición quince años de parón el Sporting no ha ganado ninguno de los tres espera hacerlo mañana confiando en esas buenas sensaciones con un Molinón que va a estar lleno aunque quedan todavía unas poquitas entradas de la Tribuna Oeste Se espera que mañana se cuelga el cartel de no hay billetes hoy ha habido entrenamiento bueno pues lo típico con botes de humo con animación con cánticos y mañana a si Sporting puede disfrutar de una fiesta del fútbol asturiano que esperemos que sea una fiesta porque recuerda lo que pasó en el derbi del Molinón de la temporada pasada el lío a la llegada al autobús del Sporting enfrentamiento con la policía detenidos bueno esperemos que este años todo sea deportividad y el Sporting con la confianza de ganar por fin un derbi asturiano

Voz 1991 01:07 Esther del Sporting José Alberto López qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 2 01:12 si todo bien tranquilo y con ganas de que al partido

Voz 1991 01:17 con nervios o no hay nervioso antes de un partido tan importante

Voz 2 01:21 no no hay nervios sí que tienes la sensación de ser un partido especial un partido que afrontamos con muchísima ilusión pero

Voz 1991 01:31 tranquilo no son nervios pero

Voz 3 01:33 sí es ese ese cosquilleo no eso de de que se acerca un partido importante y y eso es

Voz 1991 01:40 lo que yo creo que activa no a uno para entrar motivado a este tipo de partidos aunque creo que motivación hace falta muy poca eh para estos partidos

Voz 2 01:49 sí bueno ese cosquilleo como tú dices yo siempre lo tengo

Voz 4 01:52 los dos partidos que es lo que es lo que te pica

Voz 2 01:54 yo seguiré en esto el querer crecer y creer mejorar cada día y estoy disfrutando muchísimo de de de esta experiencia disfrutando muchísimo en el camino que que vamos recorriendo ahí como tú dices pues en estos partidos tampoco tienes falta de de mucha motivación y mucha historia simplemente con con salir a la calle y a través de lo que de lo que es capaz la gente de lo que es este tipo de partidos

Voz 1991 02:23 tienes alguna duda o tienes decidido el once no lo tienes lo tiene clarísimo no no sé que pase algo de última hora que tocamos madera para que no pase nada lo tiene clarísimo no sí sí es que tal el ambiente en el en el entrenamiento a puerta abierta

Voz 2 02:40 bueno espectacular espectacular nuestra gente ya sabes siempre responde

Voz 5 02:46 a la semana pasada haría

Voz 2 02:49 casi trescientas personas en en Córdoba un partido a las cuatro de la tarde con el equipo en una situación en la que está en nuestra gente es espectacular y ahí ojalá que mañana podamos brindarle una una alegría todas

Voz 1991 03:02 la marea una que es una fantástica afición desde luego de las más fieles sí que más siguen a al equipo en en en nuestro país Mister llega el Sporting en el mejor momento de la temporada

Voz 2 03:15 bueno hasta ahora si hasta ahora sí porque bueno digamos un momento confianza tres victorias como sabéis de manera consecutiva por primera vez en la temporada después de remontar un partido que que hacía mucho tiempo que el Sporting no lo no lo conseguía bueno redes vamos un poquito los los conceptos que queremos y cuando los resultados dan van saliendo te te vas dando esa seguridad y esa confianza que que tan necesaria es muy bueno estamos en un buen momento con mucha confianza ahí con mucho refuerzo también mental que es importante

Voz 1991 03:50 no han conseguido tres triunfos consecutivos

Voz 2 03:53 repetimos chándal no

Voz 1991 03:56 sí sí poquito

Voz 2 04:01 poquito magnéticos y supersticioso y bueno me tras las cosas van saliendo no me gusta cambiar las rutinas

Voz 1991 04:08 vamos que el chándal este mientras se consigan los triunfos te lo vas a seguir poniendo no el mismo eso para Landis sí sí sí seguiremos con

Voz 2 04:16 seguiremos como hasta el final tenemos que hasta el final tienes

Voz 1991 04:19 alguna pedrada más au sólo el tema de ropa el rutina el hacer algo repetir cuando las cosas van bien

Voz 5 04:26 no tengo variar rutinas desea

Voz 2 04:28 asentada desde hace tiempo y bueno me dan son anclajes tampoco son manías si me vienen bien para para tener seguridad Si bueno y así lo seguirá haciendo mientras mientras

Voz 1991 04:40 si hay alguna que se pueda contar no prefiero no las además

Voz 2 04:48 en fija más las cosas de que cuando realmente importante que el deporte es el juego y los protagonistas que esos juristas

Voz 1991 04:56 vale pues no vamos a desvelar los los secretos esos artes ocultas que ayudan aquí toda ayuda es buena para conseguir la victoria sea como sea adultera la competición el parón por selecciones quiero decir porque la Liga en Segunda sigue hay jugadores que se van con sus selecciones y aquí no separa quiero decir hay muchos equipos que se verán unos más otros menos afectados pero adulterada alguna manera el parón de selecciones que se vayan jugadores

Voz 2 05:24 se está claro que que que afecta no y hay equipos que les afecta más otros pues nos afecta pero los pego está claro que que bueno una competición de las más importantes de Europa el el hecho de que de que no pare con con este esta jornada a nivel internacional pues lógicamente pierdes a tus mejores jugadores entonces por supuesto que afecta

Voz 1991 05:49 cogí el equipo justo después del dos uno del partido de la primera vuelta del del derbi en qué ha cambiado el Sporting desde ese momento en el que llegas al cargo y a día de hoy

Voz 2 06:01 bueno no existe como era antes pero bueno prefiero hablar de cómo es ahora yo creo que ahora somos un equipo bastante reconocible que que intenta buscar a los partidos que intentaba buscar se sumó imponer su estilo de juego al al rival inquieta a buscar la portería rival en ese equilibrio de de no encajar buscar el gol pues creo que que vamos encontrando nuestro camino ahí bueno pues como te decía antes ahora en este momento parece que hemos dado con con la idea que que no está dando resultados finales el portantes

Voz 3 06:41 te imaginabas estarse

Voz 1991 06:42 dado en el banquillo del Molinón hace cuatro años

Voz 2 06:47 no está claro que que no soñaba con ello porque mi ilusión desde que desde que ya en el dos mil año dos mil ocho entre en el club pues mi sueño siempre fue el poder estar algún día hay pero pero bueno para mí es un privilegio enorme entregada al Sporting es una responsabilidad también muy grande muy bueno y solo espero pues por el poder devolver todo el cariño que cada día nuestra afición de me transmite en forma de de Victoria Si bueno conseguir los máximos Let's éxitos posible

Voz 1991 07:19 muchas de ese muchas veces se dice que el ganar el derbi en este caso el derbi asturiano que puede salvar de alguna forma la temporada no cuando uno no está bien dice bueno va pues con esto salvas le das una alegría a la afición pero creo que el Sporting sino se mete en playoff no será una temporada buena no

Voz 5 07:37 está claro al final

Voz 2 07:39 el poder ganar un partido el partido de mañana pues te da una alegría a corto plazo pero eso en sacaba sus pasadas a nada si te lo que queda es seguir el seguir remando nosotros hemos cogido el equipo en una situación con mucha distancia con con con las primeras posiciones Si así lo demuestra el hecho de que después de tres partidos consecutivos ganando pues todavía estamos a una distancia de empleo objetores y seguiremos trabajando semana a semana con la máxima ilusión con rigor e intentando escalar las máximas posiciones posibles ojalá que podamos está peleando al final por por ese playoff pero pero no cabe duda de que de que es complicado por la por la diferencia de puntos que hay

Voz 1991 08:24 eh mister que que Oviedo os vais a encontrar mañana y analizando el rival que que partido imaginas

Voz 2 08:32 bueno yo pienso que el Oviedo reconocible estilo o que que todas las semanas independientemente de su rival demuestra un equipo con una sobre una muy sobrio con una solidez defensiva importante luego un equipo con con contundencia también y pegada ante la portería rival en un equipo que en la transición defensa ataque es muy rápido es muy peligroso es lo que en una acción a balón parado también también domina el juego

Voz 1991 09:04 y como solemos decir en estos partidos y cuando es más un derbi rivalidad deportiva así pero que no haya ni un incidente verdad

Voz 2 09:12 sí está claro pero bueno no me cabe duda de que de que en los últimos derbis al margen de pequeñas cosas que era ha podido haber

Voz 1991 09:20 sí porque por desgracia Mista es tonto se cuelan en todos los lados pero creo que son dos a dos aficiones ejemplares que no no podemos generalizar pero hay que acabar con con esos que mancha en el fútbol y grandes aficiones como son estas dos no

Voz 2 09:34 está claro pero bueno como te decía antes en los últimos derbis y creo que las dos aficiones ha cortado como cuna excelente collarín Andy igual no me cabe duda de que mañana lo volverán a hacer muy del asturiano se hacía está para para toda la región que ojalá que que pueda ganar el Sporting bueno veremos

Voz 1991 09:52 habrá que currar en el en el terreno de juego pero sobre todo vamos a vivir este partido como merece una fiesta del fútbol la fiesta del fútbol asturiano que no pasa nada rivalidad a buen rollo no hace falta ir dándose palos los que no sepan comportar que se vayan a al al monte en cabezazos contra contra los árboles que a los humanos dejen en paz asignada Mister José Alberto López que que nada mucha suerte para el el partido de mañana y en el resto de la temporada a ver si con seis meteros en el bello vale muy bien muchas gracias eso en el esto Martín porque en el Oviedo la idea es repetir lo que pasó en la primera vuelta y ganaron dos uno en el Tartiere Cali Gonzales qué tal muy buenas hola cómo está al Oviedo

Voz 7 10:34 no habían después de ganar el último partido con la con

Voz 4 10:36 se ha preguntado los dos últimos derbi

Voz 7 10:39 hay al menos con garantías no con dos victorias y un empate la única baja que tiene Anquela para este partido estado más Ramos minutos antes del encuentro tendrá que hacer un descarte porque el desplazada a diecinueve futbolistas que tiene disponibles esta mañana además se vivió un ambiente espectacular también en el ambiente previo perdió en el en el entrenamiento previo en el Tartiere con dos mil aficionados que han dándose penúltimo empujón al equipo mañana el último con mil doscientas personas que han agotado pues la centradas en apenas tres horas y que se van a desplazar en XXI autobuses en cuanto al partido en sí lo vivido punto de pelillo cinco por encima del Sporting ganar supondría dejar a su máximo rival pues en primer lugar tocado a ocho puntos más que el golaverage particular ganado

Voz 1991 11:19 Mister Anquela qué tal buenas noches hola buenas noches el estás todo bien bien ahora con el míster por tiene y me dice no no me pongo nervioso antes estos partidos pero el gusanillo siempre va por dentro ese esa sensación no de partido importante al fin y al cabo no

Voz 4 11:39 sí claro es importante la gente lleva esperando mucho tiempo este partido contra el Sporting carbono afinan tenemos que resumen lo que son tres puntos eh nada más lo mismo con el Sporting que con con cualquier otro pero emocionalmente es un poquito más

Voz 1991 11:57 más más duro no es decía ahora José Alberto López que no tenía dudas que tenía el once decidido Anquela tú también tienes decidido el once tienes alguna duda igual lateral derecho no

Voz 4 12:09 no no no no tengo ninguna de momento no hay ninguna duda ya ya sabemos lo que vamos a jugar ahí nada más a ver si tenemos suerte de hacer las cosas bien y que no un buen día

Voz 1991 12:21 a repetir lo de lo del partido de ida no eso es lo lo ideal nos damos por satisfechos bueno el uno cero no vale no para que no me el cero uno en este caso no valen

Voz 4 12:31 se se hombre pero esto ya sabes como todo complicado cada partido es un mundo y cada partido es una historia vamos a ver si somos capaces de el cree quiero recordar que en la primera vuelta salimos muy bien ahí jugamos o en algunos momento bastante bastante bastante aceptablemente ya está ahí ya lo lo principal de lo que siempre es el resultado y tuvimos la fortuna de ganar

Voz 1991 12:53 en la ida el dos uno del Tartiere se disputó también en un parón de selecciones si acepta este parón de selecciones que se vayan jugadores en este caso Avis conseguido que se de Joel Bárcenas Martino ha sido una dura negociación pero afecta a la competición no no lo podemos negar qué no para la segunda

Voz 4 13:13 es complicado en las que la segunda somos equipos más muy larga sí claro Lobo y luego hay que jugar lo los la liguilla de la liguilla de ascenso es decir que qué bueno que habría que habría que jugar mucho miércoles hay mucha historia hay no sé eso pero eso hay gente que que tiene que pensar que para eso les pagan

Voz 8 13:34 yo creo que alguno hasta muy bien

Voz 1991 13:36 qué partido espera para mañana míster y me imagino de estos de muchas veces suele ser de esos que hay más tensión que fútbol no suele ser esos muchos partidos de control no

Voz 4 13:46 se suele vamos esperemos esperemos que sea un partido que no se rompa porque Si se rompe el Sporting tiene muchos argumentos y es capaz de de que yo creo que se mueve un partido roto se mueve mejor que nosotros pero pero bueno vamos a ver vamos a que nosotros somos capaces de si somos capaces de estar al nivel que que lo venimos haciendo pues podemos competir ante cualquier rival sido por va a ser como todo diputado a que la Segunda División es la segunda perseguirla aquí no se gana un partido cómodo a nadie nadie ahí mañana pues no va a ser una excepción

Voz 1991 14:21 de esta manera esto imagino míster que se nota no durante la semana el ambiente es diferente el aficionado quiero decir se acerca más te anima vamos que esto es el partido el fin de semana es una semana bonita

Voz 4 14:33 sí bueno gracias bonita olla a los centros el puede quitar la ilusión

Voz 1991 14:37 claro hay que estar que es nosotros dimos

Voz 4 14:40 de ellos Sión y de su gana hay aquí es que ser desbloqueado es un sentimiento es una es un sentimiento ya te digo yo que se ante el Oviedo no no esas de aquí la gente te aprieta aquí la gente te aprecia te valora pero hay que darle un nivel un nivel el que ellos se merecen y Bunnymen

Voz 1991 14:58 he leído un dato que me ha dejado alucinado desde el dos mil un entrenador del Oviedo no empieza y termina dos temporadas seguidas eso quiero decir también explícala la poca estabilidad que ha tenido este equipo en el banquillo en los últimos años que son diecinueve años

Voz 4 15:20 sí pero lo que vamos al que todavía no hemos terminado de esta eh

Voz 1991 15:24 habrá que hacer

Voz 4 15:26 o sea que hay pesar no fastidies escúchame escúchame él uno de los equipos más grandes de España lleva tres eh

Voz 1991 15:34 sí sí sí sí entonces correctos no es fácil verlo de Simeone que lleva ocho temporadas creo que lleva ya en eso es una excepción es raro no

Voz 4 15:44 pero una una decepción yo tuve yo tendré estuve cinco en Alcorcón si inmoló ahí más a gusto que todos cosa es decir que que no no es fácil no es fácil yo he tenido la fortuna de lo equipos algunos nada que me que me echar un rápido en los demás y lo demás es tenido la la fortuna de aguantar esto

Voz 1991 16:04 qué continuidad si ese buenas cerrado proyectos quiero decir los has empezado esas acabado aunque luego a lo mejor a final de temporada hayas decidido otros proyectos sea lo que pasa es sueles cumplir las temporadas culé

Voz 4 16:17 es que en el fútbol es difícil difícil porque la gente se cansa rápido de de ver las mismas caras ahí hay ciclos que se que se cumplen y que hay que por otro lado pero pero en líneas generales ya te digo yo que que yo trato de ahí hay que a mi me gusta lo que pasa es que que cuesta hacer un equipo un equipo no se hacen un año y dos

Voz 8 16:39 Isasi bueno

Voz 4 16:41 pues y cuesta y cuesta salir de de dejar un proyecto paradita otro pero a veces en el fútbol hay que tomar esa decisión y nada más otra

Voz 1991 16:49 de datos el Oviedo no gana en el Molinón desde mil novecientos noventa y siete veintidós años eh

Voz 4 16:57 falta un día menos para

Voz 1991 16:59 sí correcto

Voz 4 17:02 pero pero siempre falto un día menos para para siempre falta no es decir que vamos a ganar mañana no que el deporte no

Voz 1991 17:10 pero decir estás estás están para romper la no

Voz 4 17:13 de ahí está para pelear lo para pelearle para luchar lo pero falta que no es que quiere quiero que entiendan que es que no es un día menos porque mañana es el día bueno ojalá sea pero eh que falta un día menos como refuerzo un día menos para para porque no que no metan el pijama de palo

Voz 1991 17:30 a la gala falta un día menos para el año que viene claro cada vez que paso un día a un día menos para para todo para toda la vida

Voz 4 17:41 un hombre no queda uno menos que vivir

Voz 1991 17:43 sí sí pero eso mejor no pensar en ataque para que no va a alargar

Voz 4 17:48 no así lo piensa va muy bien lo que no se cumple el que te pide que te estoy

Voz 1991 17:54 sí sí sin avisar como mejor entrenador del van mil doscientos aficionados del del Oviedo creo que eh salvo pequeños incidentes gracias a Dios es un derbi bastante controlado en los últimos años siempre secuela algún capullo que lo fastidia todo y que creo que entre todos tenemos que erradicar no sólo lo veo el Sporting habló de todos los equipos de de nuestro fútbol que dicen cuando se secuela algún cabestro pero vamos creo que son dos grandísimas aficiones ya demostró en los últimos años que tiene un comportamiento fantástico rivalidad deportiva ya está

Voz 4 18:27 sí son mil ciento porque son la entrada que andábamos

Voz 1991 18:30 ya ya no Zidane catorce mil banca dormir

Voz 4 18:32 ese ese se porque es que nuestra afición es increíble lo acordado con la del Sporting que es una afición también numerosa Hay inquilino que ama también su colores pues un partido muy bonito yo te digo que yo estaba derbi tan bonito como éste muy poquito se muy poquito porque porque hay un ambientazo tremendo oí se vive con una pasión con una pasión que que no engancha

Voz 1991 18:59 si el año pasado acabar séptimos a las puertas del playoff este año no acabar en puestos de play off no me gusta la palabra fracaso pero sería una pequeña decepción

Voz 9 19:11 pues no lo sé no yo el que les de lejos se cosa

Voz 1991 19:15 ah no eso te lo pregunto ha dicho yo te dejo el Isabel

Voz 4 19:22 pero demarró una entiendo entiendo pero vamos que entonces es como todo el fútbol unas la percepción se cumplen si un equipo no no no trabaja o no tiene no hace lo que lo que tiene que hacer aquí escúchame decepciones vamos a salir vamos a gana tener como yo que era que nosotros

Voz 9 19:42 no no extremo y pues son siete menores me no hay

Voz 4 19:47 en otros trece equipos o catorce equipo que se llevan una idea que no sé por qué

Voz 1991 19:54 la segunda una velada hay tantos equipos ahí quedaron no pueden caber todos

Voz 4 19:58 no no escucha todo el mundo tiene su nombre su historia y su victoria de todas las cosa esa fútbol la historia prehistoria

Voz 8 20:06 sí ya está en además no hay más

Voz 4 20:09 no hay manera de la que la que arde aquí todo el mundo por mundo se ve capaz de estar arriba porque hay equipos que lo han demostrado ahí está ahí están en primera división es decir que aquí el que se el que el que se lo crea puede está pero claro eso tiene que acompañar un buen equipo y nada más y luego ya el fútbol dirá si somos bueno o no son buenos para o merecemos estar ahí o no o no lo merecen

Voz 1991 20:34 sea como sea mañana va a quedar un día menos para que el Oviedo vuelve a primera eso es así

Voz 4 20:39 París claro queda un día menos eso está eso lo tengo muy muy claro que los dos ameno pero pero para todo el mundo