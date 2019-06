Voz 1 00:00 Rosell Deportivo Cadena SER

Voz 0458 00:03 pues son las once de la noche aquí estamos Yago hola hola Yago qué tal muy buenas hola Daniel que muy buena hablando poquito la selección de tal de lo ve encastado de Parejo todo fantástico por ejemplo

Voz 1991 00:13 cantado parejo a ver si no sé si a Barcelona Hort de las

Voz 0458 00:16 no había tenido un pelín más de finura en ataque hubiéramos ganado más fácil no pero está bien empezar con la victoria

Voz 1991 00:21 costando hacer goles a Morata tanto en el Atlético de Madrid como en la selección en el partido de doy pero creo que es esos momentos en los que en cuanto se quite eso va a empezar a hacer muchos goles con el Atlético de Madrid y con la selección española bien Rodrigo que sigue que en en en esa línea yo creo que Rodrigo es el típico jugador que a lo mejor no te da nunca que te lo puede dar momentos un diez pero tampoco de bajar cinco sin

Voz 0458 00:43 te taurinos una nota altísima

Voz 1991 00:46 era un nivel fantástico y me ha gustado me gusta la selección más teniendo en cuenta de dónde veníamos el primer tiempo ha sido fantástico en el segundo a lo mejor hemos bajado un poquito más pero y si el partido acaba cuatro cinco uno tampoco nos tenemos que echará mano repasaremos seguro

Voz 0458 00:59 lógico veintisiete disparos de la selección diez entre palos

Voz 1991 01:03 no no que si en un día normal la selección española ya te digo tenía que haber salido con con tres o cuatro goles más así que si victoria de la selección española en Mestalla contra Noruega en el primer partido de clasificación para la la Eurocopa el último gol lo ha metido Sergio Ramos de penalti otra vez de Panenka yo va a haber un día que es la van a parar esa porque yo llegará un día en el que yo me voy a quedar quieto porque éste me lo vuelve a hacer ha metido cinco goles con perdón cojonudo

Voz 0458 01:29 que dice que esta temporada tirado diez de los de cinco han sido ponga por eso decíamos eh la lectura el portero debería ser si tira uno por centro pues yo me quedo porque hay tres opciones izquierda derecha o centro y M que no el centro a ver si cazo alguna

Voz 1991 01:41 lo que pasa que Ramos dijo en su día que aquel mira hasta última hora para ver si el portero en cuanto se debía en cuanto se un poco dice para tienes

Voz 0458 01:49 la dieta te acuerdas que que ha esperado hasta última hora y cuando ya que quebraba el portero la pega al otro palo

Voz 1991 01:56 sentir pero dicho esto cuando uno los tira y lo sigue tirando así llegaron de aquel cazar a la final de la Eurocopa

Voz 0458 02:00 que no me lo dirá

Voz 1991 02:03 pero tenemos que que llegar hemos visto varios cambios además en esta selección de Luis Enrique una variante táctica que hasta día de hoy no lo habíamos visto sigue manteniendo el clásico cuatro tres tres pero cuando hemos atacado en el partido de no sé si era porque era Noruega somos superiores a ellos ha pasado un tres cinco dos es decir mucho más ofensivos con laterales largos evidentemente una variante que todavía no habíamos visto que creo que le puede dar en mucho más recursos a la selección española otra cosa es cuando tengamos grandes potencias delante si Luis Enrique va a mantener todavía estas opciones y otras dos grandes novedades que salió Parejo de titular que para mí fue el mejor del encuentro también salió Jesús Navas de titular que para mí con Rodrigo fue de lo mejor bien de la selección española en un instante estamos en Valencia pero antes os cuento los otros dos partidos de nuestro grupo Malta le ha ganado dos uno a Islas Feroe Suecia le ha ganado dos uno a Rumanía ya sabéis que el próximo martes Juan fuera de casa en Malta este segundo partido de clasificación para la Eurocopa además hemos tenido hemos tenido partidos en el Grupo J Italia la ganado dos cero a Finlandia y los otros resultados de este grupo Liechtenstein cero Grecia dos Bosnia dos Armenia uno También ha habido partidos en el grupo D E Georgia caído contra Suiza cero dos Gibraltar contra Irlanda cero uno Gibraltar que les solían meter un repaso tremendos lo que mejora los últimos años que si pierde partidos pero pierde uno cero dos cero ya no es lo mismo lo mismo que hace hace unos añitos y mañana tenemos el partidazo de este fin de semana Grupo C nueve menos cuarto Holanda Alemania una demanda una Holanda completamente renacida nada que ver con esa Holanda que se quedó fuera de la cita mundialista y que creo que en la Eurocopa van a llegar jugadores mucho más hechos jugadores con un potencial brutal que malabares saltó además a grandes potencias de de Europa como el Barza el Barcelona por ejemplo con con y también que están hablando de de salir de él de uno Holanda muy muy diferente

Voz 0458 03:58 eh tridente que tiene fíjate habla de dos pero en este caso es más defensivo en el centro no con Matías Layton Van Dyke con Frankie de John yo creo que a poco bien que estén ahí arriba eh bueno algún detallito más yo creo además

Voz 1991 04:10 de dónde venía Holanda es que cualquier cosa ya es la Lore

Voz 0458 04:13 pero bueno su su responsabilidad es meterse la Eurocopa claro

Voz 1991 04:15 también hemos tenido partidos amistosos donde lo más destacado ha sido el batacazo de Brasil la sorpresa vamos a decir que ahora un partido amistoso empatado contra Panamá a uno con gol de Lucas paquete al jugador del del Milán así que si veíamos ayer argentina que es la pegaba una tres uno tres en Venezuela algo más habitual en las cosas como son hoy tampoco ha podido Brasil con con Panamá en nuestro país eh no tenemos fútbol en Primera división de a6 por el parón de selecciones pero sí en Segunda partidos correspondientes a la trigésimo primera jornada de Liga Elche tres Alcorcón uno Lugo cero Albacete tres hoy ha cumplido el mito

Voz 2 04:51 del Elche Nino

Voz 1991 04:52 cuatrocientos partidos con el Elche en Segunda División eh bueno ahí es un mito viviente tiene en julio hace XXXVIII castañas había jugado el partido

Voz 0458 05:01 a favor de ellos hombre cae un gol en el Martínez Valero Le damos almorzó Murcia estamos deseando que haya sido Nino para que haga ese cántico tan especial que Morata grande y si no ni eso sería un cántico así

Voz 1991 05:11 no no a día de hoy sigue sigue y sigue sonando ese Nino Nino así que he contado todo las once y treinta y cinco volvemos a Mestalla Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 0239 05:22 ha perdido con el Nino Nino hola qué tal muy buenas a todos

Voz 1991 05:24 no llevo mucho tiempo aquí en Tablero será será ya sabes cómo funciona esto que te ha gustado España así más de dónde veníamos generando dudas lo normal hoy sino vamos con cuatro cinco goles a favor

Voz 0239 05:36 sería lo lógico estoy muy muy de acuerdo lo que hemos escuchado Luis Enrique yo creo que nos ha faltado sobre la puntería incluso me ha gustado Morata que ha tenido cinco seis ocasiones sí que estaba un poco desesperado cuando encontró una carrera que provocar el penalti que daba lugar luego al para en caso de Sergio Ramos es verdad que ha habido un ratito nada poquito un ratito coincidiendo con su gol que para mí no era penalti que hemos bajado un poquito la gente

Voz 1991 05:57 ya pero Romero sabes cuál es el problema de Iñigo Martínez

Voz 0239 06:00 la primera vez que compra muchos boletos Sánchez

Voz 1991 06:02 la compra muchos boletos si alguien ve algo raro y más ahora el partido no había quiero decir siete cazamos p'alante quiero decir

Voz 0239 06:10 yo yo se lo pueden pitar eso yo tengo que ser honesto conmigo yo creo que que no es suficiente para tirar a un tallo de uno noventa y seis estamos

Voz 1991 06:17 el acuerdo si Bono

Voz 0239 06:20 final es está claro que ha comprado boletos también ha estado bien no ha estado mal nivel Íñigo Martínez ahí se ha equivocado y digo que quitando esos minutillos los que un poquito los brazos la intensidad menos mal que nos hemos encontrado pronto con el gol de la victoria con esa carrera de Morata porque sino a lo mejor habríamos sufrido me han encantado así como ayer dijimos que los palos de ciego de Luis Enrique en la discusión con Cañizares y demás bueno pues me han encantado los dos o las dos grandes novedades en el equipo titular Navas en banda derecha es fantástico físicamente técnicamente muy bien parejo hasta que duró la gasolina para mí el mejor del equipo en el centro pues bien

Voz 1991 06:56 le damos segundo que precisamente está Herráez con el gran protagonista para mí el mejor jugador de la selección con Parejo

Voz 3 07:00 Herráez bueno pues aquí está Dani Parejo que tal Dani buenas noches

Voz 1187 07:03 hola buenas bueno que vaya ovación nota llevó

Voz 1963 07:06 eh Mestalla Un partido con tu selección aquí en este campo que te habrás sabido Gloria no

Voz 1187 07:11 sí contento pues bueno darle gracias a la gente e por por la ovación porque ha sido increíble por cómo se ha comportado todo el partido e a nivel personal contento eh solo de todo porque hemos porque hemos ganado hemos conseguido tres puntos en el primer partido de la fase de grupos

Voz 4 07:33 el flamenco es un partido completo porque si llegáis a meter las ocasiones que habéis tenido una goleada pero que ha sido When

Voz 1187 07:43 sí he al final pues bueno cuando ganas dos uno eh y la venta es tan corta eh pues bueno jugando con un equipo como Noruega tienen gente alta pues bueno al final parece que acaba sufriendo pidiendo la hora pero yo creo que desde el minuto uno hasta el final hemos sido superiores hemos sido protagonistas hemos llevó la iniciativa y hemos tenido infinidad de ocasiones para no ganar dos uno sino a lo mejor pues ganar cinco seis uno

Voz 0962 08:08 se salva están metiendo hay gente nueva en el campo tu ya había venido meses atrás pero imagino que a punto de cumplir treinta años pudiera ser aquí habitual e intentar colar de la lista definitiva

Voz 1187 08:19 bueno eh yo Venio estoy aquí para sumar e para hacer mejor posible para ayudar y bueno al final el seleccionador el que decide eh

Voz 1963 08:29 la aquí y ojalá pueda venir mucha más veces la lectura que son poco simplista es que no se puede perdonar sea el rival que sea vivido muy superiores pero al final la gente sido con el susto en el cuerpo

Voz 1187 08:40 sí así es yo creo que cuando no metes las ocasiones que tienes eh acaba sufre pero el fútbol es así pero bueno también hay que tener otra lectura que el equipo se vio sufrir eh ha defendido un resultado apenas nos han creo ocasiones y y en el fútbol no es no es nada sencillo parece que los rivales a priori son asequibles pues bueno yo creo que en el fútbol el a día de hoy o juegas al cien por cien o cualquiera te puede te puede dar un susto

Voz 1963 09:08 Dani tú tienes un jugador también ha acusado a tomar

Voz 5 09:10 decisiones en tu equipo importantes momentos difíciles cuando ves que Sergio Ramos va con la confianza que ha ido hoy a lanzar el penalti tú personalmente pensé que iba a lanzar así que se puede decir de una situación así

Voz 1187 09:23 bueno pues pues no lo sé cómo iba a lanzar yo sólo quería que que metiese gol eh lo ha hecho ha servido para que el equipo ganase pues bueno y los tiras y los mete adelante

Voz 3 09:35 ha habido ratos brillantes ha habido un rato en la primera parte que el equipo no marcaba gol como bien decía antes Fernando ha tenido Morata unas cuantas pero ha habido ratos brillante

Voz 1991 09:43 desde asociación parece que jugaba de memoria

Voz 1187 09:46 sí eh ya te digo que que bueno que hemos seguido un poco el guión que que quiere el míster de ser protagonista de llevar la iniciativa de apretar la pérdida de jugar en campo contrario de ser agresivos yo creo que hoy hemos hecho un gran partido un partido muy completo a pesar de que resulto había sido uno muy caliente medio campo con contigo con Busquets once mayo ser mensajes esté ser protagonistas mediocampo asociativo mandar en los partidos por supuesto que sí eh al final yo creo que la selección tiene un perfil de jugadores para tener el balón para ser protagonistas bueno he hoy lo hemos ido creo que hemos hecho un partido muy completo tanto en lo ofensivo como lo defensivo yo creo para estar orgullosos

Voz 6 10:29 Luis Enrique se negaba a hablar de revolución prefería transición renovación y evolución de la selección de cara osea con con vistas a lo próximo pero sin fijarnos en lo pasado tú crees que tenemos selección para soñar

Voz 1187 10:44 bueno creo que tenemos futbolistas más que suficientes para hacer una fase de grupos increíble para jugar la Eurocopa y bueno yo creo que para jugar la Eurocopa queda mucho eh cuando llegue Dios dirá pero creo que que España

Voz 0962 11:01 va a ser una de las favoritas seguro ancho fado Rodrigo e marcaba goles con la selección y el Valencia están chufa

Voz 1187 11:07 pues sí he gracias a Dios juega con nosotros que siga marcando el de Valencia y en la selección

Voz 7 11:15 en un momento tan especial para el Valencia con el centenario el haber tenido a dos jugadores valencianistas en Mestalla jugando con la selección ha sido muy especial ha sido muy importante para el valencianismo sí eh

Voz 1187 11:26 la selección hacía muchos años que no venía aquí a Mestalla Pruna la verdad es que es una fecha muy significativa el orgullo me Valencia de jugar hoy aquí con la selección de como estaba o la gente no se puede jugar todos los partidos aquí pero nada contento dar las gracias a la gente porque ha sido un día o va a ser un día muy especial para mí para mi familia

Voz 1963 11:51 gracias bueno pues es el Dani Parejo casi casi emocionado e coordinador de este gran partido que ha hecho aquí en Mestalla

Voz 1991 11:57 lugar a dudas el mejor para mí de la selección en el día de hoy ha estado fantástico y desde luego si si mantiene este nivel va a estar mucho tiempo en en el combinado nacional porque el para mí el nivel de hoy ha sido estupendo de de Parejo en Romero te gusta el tres cinco dos

Voz 0239 12:13 la verdad que sí tácticamente me ha gustado no soluciones en los últimos partidos quizá búsqueda estaba sufriendo en la salida de pelota porque no los tienen todos con la matrícula hay días salvo de fondos que

Voz 1991 12:23 sí están están limpiando no con limpiando porque mañana

Voz 0239 12:26 todo de el partido de las leyendas del Valencia ya están con estos inspiradores gigantes están limpiando aquí cerquita de la cabina y nada no es que estemos haciendo ningún ruido raro es que me me ha gustado porque tácticamente me me ha parecido que Luis Enrique ha acertado con el con el trabajo de preparación del partido ellos están muy cerrados con una línea de cuatro cuatro dos por detrás del centro del campo y había que hacer algo mover un poco el árbol y me me ha parecido una muy buena solución por eso porque los dos carrileros tanto Alba por la izquierda como Navas por la derecha han tenido cubiertas las espaldas en puede jugar practican de extremos

Voz 1991 13:02 dos debutantes uno de ellos bueno es anecdótico Mata que ha salido en el último minuto practicamente de encuentro

Voz 0239 13:08 lo único que no me ha gustado el partido a mí mira al justo lo está

Voz 1991 13:11 hemos comentando eh aquí cuando estábamos en en la cuna de publicidad antes de de conectar de nuevo con vosotros eran blanco no se lo saque titular contra Malta no

Voz 0239 13:20 no no no no me refiero a eso me refería a bueno tú

Voz 1991 13:23 a mí no me ha gustado el debut de un minuto a mí no me ha gustado pero bueno lo importante era ver debutar y estar ahí ya es algo fantástico

Voz 0239 13:31 días me he referido que han venido casi cuarenta mil habrán sido a lo mejor no sé no lo quiero poner un número una minoría pero yo he escuchado a través del micrófono de Juanjo Moreno el micrófono de la cadena ser escuchado ciertos silbidos cierto pitos a a Mata cuando entraba en el terreno de juego seguramente por lo que pasó aquí con el Getafe y creo sinceramente que sobraban

Voz 1991 13:52 el público hasta espectacular desde ayer

Voz 0239 13:54 cuando en la selección española los que han venido y han sido tremendo pero a mí ese detalle realmente me me sobraban el partido con un tipo que en esta primera semana de concentración con la selección española ha demostrado tenerlos muy bien puestos

Voz 1991 14:07 no no y que además tanto cuando le oyes en las entrevistas o en las redes sociales cuando pone algún mensaje es un tío que tiene coco Coelho lo de arriba lo tiene muy amueblado y es un tío que no desperdicia el tiempo eh que no en las concentraciones es un tío que más que jugar a la play station aquí

Voz 0239 14:23 las cosas te gustan mucho las sabores más correcto

Voz 1991 14:25 yo digo que es lo currado que lo ha trabajado y que digo que las concentraciones hace mucho más que jugar con la play station él de vez en cuando incluso lee libros cosas que otros no han visto ni de lejos eh ahora te pregunto por el otro debutante por canales pero es que precisamente está Herráez con él Herráez

Voz 1963 14:42 es una gozada Hay bueno seguir creciendo seguir mejorando

Voz 1991 14:45 e intentar seguir aprendiendo mucho para

Voz 1963 14:48 para bueno el tener aquí una continuidad ha sido como

Voz 0962 14:52 vamos de la cuenta ganar el partido no hemos generado ocasiones pero

Voz 1963 14:57 sí yo creo que bueno así un partido muy completo el equipo creo que las ocasiones muy claras Si bueno yo creo que que este es el camino a seguir eh sabíamos desde el principio que bueno que iba a ser importante meter ahí bueno de todos los equipos ahora mismo se son complicados Si sino entre estos ocasiones Si bueno aprender de de los Herreros que hayamos tenido pero creo que es un buen comienzo Sergio has ido como esperaba

Voz 3 15:19 es el partido en tu presencia en el campo

Voz 1963 15:22 sí yo creo que ha sido como esperábamos eh creo que el equipo genera muchas ocasiones se cree yo que creía que iba a ser un poco más complicado generar les tantas ocasiones pero creo que esa fase lo sabía manejado muy bien bueno yo creo que en un día normal hubiese sido muy diferente el resultado oí cómo a transcurrió el partido igual en mis sanciones pues pues como te digo no es sí que es verdad que los últimos minutos sufriendo un poco pero pero bueno inmejorable debutar con Vitoria

Voz 5 15:47 entrada a la selección queda abierta para demostrarlo Luis Enrique el tú como portavoz ahora te puedes hacer de todos los que habéis llegado para quedaros

Voz 1963 15:56 dados sí bueno yo creo que también el grupo que hay como he dicho pues ayuda muchísimo a a bueno a llegar y estar a uno más y sentir que uno más y eso es muy importante no es bueno seguir trabajando como tú has dicho está la puerta abierta para todos Si bueno creo que que contrabajo y haciendo las cosas bien cuando tengo que venir aquí en tu equipo

Voz 5 16:15 pues tiene muchas opciones esos expolios ha comentado yo vais a menos veinte minutos pero que no haya dado tiempo a reflexionar mucho pero algún comentario en voz alta de no se puede perdonar tanto

Voz 1963 16:26 no yo creo que el equipo lo ha dado todo pero lo importante creo que San muchísimas ocasiones hay calidad de sobra hay confianza en la gente pues para materializarlo Si bueno ha sido un día pero bueno yo creo que que haciendo las cosas así a llegar muy lejos

Voz 4 16:39 de Morata es cierto que ha tenido cinco seis arrebatado todas de cabeza la falta de gol pero en particular sino muy buenos y luego además cariz invitado casi todos ha forzado el penalti

Voz 1963 16:50 sí es un jugador la verdad que que para mí es de lo mejor delantero del mundo y y bueno yo creo que que bueno con con confianza puede puede hacer muchísimas cosas tanto su equipo como aquí bueno tenemos plena confianza hecho partidazo como tú dices Si bueno muy contento por él bueno pues gracias a Sergio Canales que abandone a esta zona mixta uno de los futbolistas importantes debut

Voz 1991 17:11 tanto después de muchos problemas

Voz 3 17:13 las lesiones tres gravísimas pero aquí está Sergio Canales

Voz 1991 17:17 otro currante otro currante que también se ha tenido que trabajar mucho después de esas lesiones graves y es curioso e lo que es la vida hoy han debutado el mismo día en la selección absoluta un tío que con dieciocho años estaba firmando con el Real Madrid y otro que hasta los treinta no ha debutado en Primera y han coincidido y en el terreno de juego vistiendo por primera vez la camiseta de la selección española los caminos son muy diferentes pero al final muchas veces se juntan pasado el tiempo como hoy ha pasado con canales y con y con matar vidas profesionales completamente diferentes Lluís han encontrado el terreno de juego eh Romero yo me he quedado con un poquito más de ganas de ver a a Canales ha disputado unos minutitos lo importante también va a debutar si bien hoy

Voz 0239 17:57 bien primero bien porque un tipo que sale al campo como ha salido canales con la personalidad del que no le pesa el debut con una camiseta de la selección española dice mucho de su calidad segundo porque creo que esta convocatoria le llega tarde me parece que será merecido antes porque ahora está a gran nivel pero lleva toda la temporada practicamente rindiendo al nivel de los mejores centrocampistas de España cero por el mensaje que manda Luis Enrique a través de Parejo y a través de de canales el resto en el centro del campo que tenemos muchos y muy buenos tienen que apretar el culo si quieren volver a la selección española porque a estas dos apuestas le han salido muy bien Ceballos ha jugado un buen partido viene de no jugar en el Real Madrid pero Luis Enrique

Voz 1991 18:38 demuestra convocatoria tras convocatoria

Voz 0239 18:40 Yago que le encanta Ceballos al entrenador tiene debilidad por cierto futbolistas y cada vez que Luis Enrique Luis Enrique habla de Ceballos habla muy bien de él hoy ha sido porque Busquets evidentemente está en otra Liga hoy han sido Ceballos canales Rodri ir parejo se quedan fuera futbolista muy importantes en la línea medular que repito tendrán que apretar mucho si quieren volver y eso será bueno para todos porque aumenta la competencia importando el rendimiento

Voz 1991 19:07 pero esto ha pasado toda la vida quiero decir que todos entrenadores y todos los seleccionadores tienen sus pedradas vamos a decirlo así con ciertos jugadores que oye por por lo que sale encajan perfectamente en su forma de ver el fútbol pasó en su día con Albiol con con Vicente Del Bosque sea quiero decir que jugadores que a lo mejor no son habituales que han jugado poco dicen Gemma muy a gusto con este global

Voz 0239 19:25 ha sido toda la vida o yo tengo esa sensación porque el fútbol va tan rápido como chico y está mojada de lo que no ha pasado toda la vida que futbolistas que parecían intocables de buenas a primeras se caiga de la lista de convocados eso de una manera tan clara como ha pasado por ejemplo en esta convocatoria

Voz 1991 19:41 la revolución es ganadero

Voz 0239 19:43 aún que está aquí pero que no estaba co que que ese tipo de futbolistas que todos más o menos en la lista de veintitrés veinticuatro los poníamos casi casi siempre con una X fijo salvo que estudiarán lesionados ahora se han dado cuenta que hay centrocampistas que normalmente no venían Eagles Luis Enrique los tiene en el punto de mira

Voz 1991 19:59 hago la última Romero te parece ahora mismo que Rodrigo es el delantero titular de esta selección

Voz 0239 20:04 sí y me encanta como mezcla con Morata como esto es un camino de año y pico no sé a Luis Enrique le va a dar iba a tener la oportunidad si lo habla o no de probará el único que no ha aprobado todavía que salió consta de todo lo que ha probado independientemente de los momentos puntuales de forma aunque esté por aquí Mata que pueda venir Borja Iglesias yo de todo lo que ha aprobado cómo mezclan lo que más me gusta es Rodrigo Moreno y Álvaro Morata a mí personalmente gracias Romero

Voz 0458 20:32 deje de vuelta hasta luego gracias a un abrazo muy fuerte

Voz 1991 20:35 te escuchamos a Rodrigo que está con con Herráez

Voz 8 20:39 no es la primera vez tampoco

Voz 9 20:41 a partido se el la derecha el partido de llegaría Inglaterra así que bueno en Croacia y también más de lo mismo igual que muy contento por podría ayudar al evidentemente hace unos buenos partidos lo fundamental es creo que es un partido muy completo que hizo que hemos respetado arriba si Sergio Ramos Guti es así también a lo Panenka o no te gusta te da respeto bueno la verdad es que no sé es el momento yo creo no es el momento lo que tienes lo que te vienen momento nada que no he tirado en que Mi vida pero sí sí sí si el primero sería uno uno uno en partido de la selección en el primer partido clasificación cara me dejó cinco cero me atrevería lo bueno

Voz 5 21:37 no pesa más uno y medio tú mismo

Voz 9 21:42 bueno creo que he hecho un buen partido eh que una persona de bastante autocrítica con yo creo que está muy bien siempre siempre es más fácil destacar tenía lo con lo dicho hemos hecho un partido muy completo de principio aquí he entendido muy bien confesó en la manga metiera siempre para dentro para dejarles vacío para dejar ese pasillo sobre todo porque el que al principio está prácticamente ganando todas las siempre siempre sacaba otro está intentando coger más el área dejar huecos y que

Voz 10 22:15 el Congreso sabor de boca os vais con ese sabor dulce de la asociación el buen juego buenos momentos como ese sabor un poco amargo del final del partido sufriendo Icon las ocasiones falladas

Voz 9 22:26 no yo siempre digo que el la la victoria siempre es positiva la victoria nunca se de nosotros negativa eh bien es verdad que podíamos haber salido de un resultado más abultado porque lo lo hemos merecido el pueblo que generamos pero pero bueno yo creo que ganar en el fútbol en días está viendo que es muy complicado oí bueno yo verdes con sabor muy bueno muy positivo

Voz 4 22:53 me Panenka lleva Ramos esta temporada su novia desistir porque sino no lo tiras igual de arrope que Morata no marcara después del partido que ha hecho ha generado el penalti pero le ha faltado es un poquito más emociona

Voz 9 23:06 sí sí bueno yo creo que ha hecho partido completo eh eh los muchos espacios entendíamos muy bien sus movimientos también caía banda tanto yo como Marcos metíamos dentro del área al generaron muchos espacios penalti y estamos siempre poco con lo los delantero no sino marcas pues parece que de cara fuera eh la actuación quedó un poco empañada pero los que estamos dentro del fútbol yo creo que el míster eh seguramente uno y medio porque de verdad partió con muy completo ha tenido ocasiones que es lo importante y es seguro que el próximo partido amargar no nos preocupamos eso no sé hay ocasiones aunque no se permite muchos no te parece preocupante yo creo que es lo más importante en el fútbol es es es generar está claro que que la gran diferencia está en meter no porque al final el fútbol de para ganar acrediten a portería pero lo estás más cerca de de marcas y generas es diez o quince ocasiones por partido que generas una voy a genera un dos con vuelos a las veinte y marcó dos pero está claro que siempre esté más cerca de ganar ingenieros así que por eso he dicho que creo que ha sido un partido eh muy buen partido oí me voy de aquí con sabor de boca muy positivo

Voz 5 24:21 digo en este último año hemos vivido de todo no íbamos en teoría el Mundial a hacerlo muy bien y luego pasó lo que pasó luego la decepción tu cómo calificaría la actuación de España en los últimos cinco seis meses octubre Hunter una revolución crees que tenemos un buen equipo tú

Voz 9 24:40 no yo creo que siempre estamos hablando encima de la de la de la revolución de los cambios al final es es pues para todos eh bueno e Xavi pues pues ya no están en la selección no porque no quieran sino porque la vida es así muy bueno para nosotros y a dar el nivel que dieron ellos durante muchos hay ha dominado el fútbol Rodrigo goleador

Voz 1991 25:09 ción Española otro golito más probablemente el delantero más en forma de ADN de nuestro país de nuestros jugadores en la parte de arriba eh y desde luego está en el mejor momento de la temporada empezó dubitativo no no hacía goles y luego ya ha ido mejorando con respecto ha ido mejorando también el valencianista temor anda ya está en el mejor momento como su equipo en en esta temporada veremos esto si es que queda muy largo es es que queda un año y medio todavía para llegar a la Eurocopa pueden cambiar mucho las

Voz 0458 25:36 las cosas Timo más mano qué tal muy buenas hola muy buenas

Voz 1991 25:39 gran ambiente hoy en Mestalla y como siempre no quiero decir es una ciudad lo comentábamos ayer donde se disfruta mucho de la selección gusta no cuando va por ahí pues la gente se vuelca

Voz 0962 25:51 ya no falla tampoco ha fallado con la selección eh al final yo decía cuatro cuatro quintas partes son cincuenta mil personas que caen en Mestalla al final cuarenta mil menos doscientos treinta y nueve mil y pico que se han metido hoy aquí que han estado empujando lo ha destacado también Luis Enrique incluso en el momento que más hacía falta en el empate a uno luego Romero decía parece que se han relajado ideas después del dos a uno han venido un poquito abajo pero lo cierto es que han hecho ese esfuerzo que hacer muchas veces cuando el Valencia lo necesita llevan en volandas al equipo parece que le empujan hasta que consigue el objetivo ha sido hasta que ha marcado hasta que le han hecho el penalti a Morata ya marcado Sergio Ramos no concierta sin falta de emoción en la grada y concierto a Congo ojo verano el galgo eh con esto de diéramos hundió luego ha sido ya felicidad máxima lo han celebrado hemos visto la ola hemos visto que Manolo el del Bombo vuelve aquí a su casa justo

Voz 0239 26:47 ante desde aquí estoy viendo el bar que tiene enfrente a en la avenida

Voz 0962 26:51 Suecia es decir una noche fantástica y otro acto más de celebración de esta semana tan importante tan especial en Valencia en la que el valencianismo está celebrando sus cien años de vida

Voz 1991 27:03 que tú hiciste la beca Erasmus en Oslo Noruega he controlas el idioma y por eso te ido a la rueda de prensa no de los noruegos

Voz 0458 27:09 sí por si acaso

Voz 0962 27:11 dado estado todas las semanas siguiendo la corrida de ayer estuve en la rueda de prensa en la Get Back y hoy también como ruedas de prensa del seleccionador sueco de Noruega que se ha rendido ante España que ha sido mucho mejor que el resultado lo ha reconocido el no refleja lo que ha sido el partido simplemente el señor ha sido muy correcto ya dicho doy la enhorabuena el justo vencedor creo que tiene que haber ganado por más así que enhorabuena a España

Voz 3 27:38 con esta victoria más que merecida pues

Voz 0962 27:41 de ocasiones que han sido muchas erradas menos dos que han sido los dos goles que le han dado la victoria también Luis Enrique compareció en rueda de prensa el hemos escuchado después en el Kanouté ante los periodistas lo hemos escuchado en directo aquí en el carrusel en el tramo antes de inmediato pero también rueda de prensa pues ha dicho alguna cosita más por ejemplo sobre Parejo que es un jugador que había muchas ganas de preguntarle aquí en Valencia al capitán del Valencia que está en un buen momento con Marcelino siempre juega Joy lo habéis destacado vosotros como uno de los mejores y él también lo ha querido destacar ha dicho que es un tipo que es de hielo ha dicho tenido dos fallos los primeros minutos algo que no les suele ocurrir a partir de ahí se ha rehecho ha dado mucho juego ha destacado que es un tío al que le gusta

Voz 0458 28:24 muchísimo el fútbol que tiene una personalidad tremenda

Voz 0962 28:26 la idea que está muy contento de tener a Dani Parejo entre sus convocados y que así va a ser

Voz 11 28:33 sí por supuesto pues loas a

Voz 0962 28:35 Rodrigo a Canales ya Sergio Ramos don Luis Enrique al que le he preguntado por eso de contar con tantos jugadores de tantas rotaciones de no tener A23 fijos y ha dicho mira ese es un argumento esas incinerado Luis

Voz 0239 28:49 ese es un argumento que si sale bien y ganamos

Voz 0962 28:52 me lo van a poner a favor si sale mal y perdemos hoy perdemos uno dos con Noruega me lo iban a utilizar para matarme ha dicho textualmente así que nos tenemos que quedar como

Voz 1991 29:03 algo bueno que sigue haciendo presente está Mestalla no falla por un momento pensé que había sido sabía metido en tu cuerpo el espíritu de Pedro Morata que es una frase que dice siempre que se habla de de Mestalla ideó de su afición gracias un abrazo un abrazo compañeros sigue por ahí verdad por aquí española cuando nos vamos a Malta y sobre todo de las rotaciones no

Voz 3 29:25 sí sí sí debemos preguntado a Luis Enrique sí tiene previsto mete rotaciones ha dicho que sí yo creo que sí que va a refrescar un poquito el equipo imagino que meterá Gayá por Jordi Alba la portería va a ser la misma los centrales también tanto Sergio hemos como la presencia de Íñigo Martínez me ha sorprendido que jugar a Jesús Navas Sergi Roberto creo que jugar a Sergi Roberto frente a Malta y el centro del campo poco porque Busquets para de es imprescindible imagino que jugará eh luego a Ceballos e quizá meta canales de inicio aunque parezca un hecho muy

Voz 12 29:57 bien y arriba lo que te decía Romero

Voz 3 29:59 habitualmente no jugaban nunca juntos Morata hay Rodrigo no juegan dos nueves hoy lo han hecho han hecho muy bien y Marco Asensio también así que por ahí tampoco espero muchas rotaciones en ese once para Malta meterá tres cuatro cambios España si consigue vencer que lo tiene que hacer la maleta pues eh serían seis puntos para ir poco a poco en caminando unos veinte donde tenemos que estar si O'Shea y hacer un buen papel

Voz 1991 30:21 por cierto y el dato de es que no me acordaba estado haciéndome María porque no sé que lo había dicho lo de que canales con dieciocho años fichaba por el Madrid Racing Morata bueno con con el Racing yo creo que debutó en Primera con dieciséis años una cosa así diecisiete años pero digo que lo he leído en Twitter alguien que decía con dieciocho años canales ya estaba firmando por el Madrid mata no ha firmado hasta los treinta no ha jugado hasta los treinta años suele leídas Gabilondo ha sido al que le he leído yo el tuit que ha dicho eso entonces lo he lo he dicho no pero no me acordaba que él había leído que me he acordado pues lo digo al César omega Omega que las cosas como son

Voz 3 30:54 en buena Herráez e buen vuelo con la selección mañana la sección se queda aquí se quedan en Valencia es raro no se viaja hasta Malta hay entrenamiento por la mañana de recuperación luego en en principio será tarde libre It's no en vez de viajar mañana viajan el lunes por la mañana hasta Malta será el partido el martes nueve menos cuarto para buscar esos otros tres puntos gracias Herráez buen viaje un abrazo gracias hasta luego ya las doce y uno están por ahí

Voz 1991 31:21 Jordi Martí Santi Cañizares analizamos a la selección con ellos

Voz 15 32:14 seguimos hablando de este partido de España el primero de la fase de clasificación para la Eurocopa derrota dos uno contra Noruega pero corto corto por lo que hemos visto en el terreno

Voz 1991 32:23 luego ya que ha tenido muchas más ocasiones la selección

Voz 15 32:25 en española Morata no termina de de de de coger el punto de hacer los goles que se espera del tanto el Atlético de Madrid como hoy con la selección española pero llegará llegará el momento de forma en el que las empieza a enchufar que a partir de ahí ya

Voz 1991 32:37 ah pues enseguida no sé si la presión uno o este momento de desacierto en el que no consigue los goles Santi Cañizares qué tal muy buenas buenas noches Yago Jordi Martí qué tal

Voz 0985 32:47 bueno aciagos Santi Sandy te ha gustado la selección hoy

Voz 16 32:50 sí francamente me ha gustado me ha gustado sobre todo porque ha tenido siempre ese fútbol de posesión se le quede que le caracteriza además con Rivette a un rival inferior

Voz 11 32:59 eh

Voz 16 33:00 pero ha ha finalizado las jugadas no han tenido de alguna forma iniciativa en el juego por supuesto pero no ha convertido una posesión espesas ha convertido pues en la idea de a

Voz 17 33:09 ah

Voz 16 33:10 al gol y abriendo el campo muy bien por banda con los dos laterales con buenos movimientos de Rodrigo y finalmente creando ocasiones da igual lo normal es que no hubiera metido dos goles hubiera metido más goles a mí no me preocupa eso a mí me preocupa generar las ocasiones de gol voy Morata rematado al bulto otros días rematará la esquina de la portería y veremos un resultado más amplio seguimos teniendo problemas en el repliegue seguimos teniendo problemas en la táctica defensiva es un equipo noruego que hoy era fundamental no no cometer faltas porque avala en las jugadas a balón parado siempre ha sido un equipo muy potente hemos cometido faltas no han colgaba balones hemos cedido creo que cuatro-cinco córners puede cosas son las que para mí no pueden hacer llegar a competir a primer nivel o quedarnos ahí en una selección que anime los campeonatos si no veo por ahí mejor

Voz 11 34:01 ahora no pero sí que he visto mejora en el juego

Voz 16 34:03 vivo sí que me ha gustado repito la presencia de de Parejo creo que le viene muy bien al equipo porque es un jugador dentro de que juega al fútbol y tienen la pelota y la cuida es un jugador vertical que consigue generar fútbol de ataque y el buen momento yo creo que de prácticamente todos los que han jugado a nivel ofensivo ha sido ha sido importante a mí me ha gustado pero ya te digo seguimos con una asignatura pendiente que yo espero resolver

Voz 0985 34:29 Jordi a mí me ha gustado mucho la selección española por las sensaciones que desprende creo que son sensaciones que invitan con toda la humildad al optimismo porque hoy por las palabras de Parejo de todos los protagonistas que hemos escuchado vemos que hay un éxito que es que hoy en fútbol que ha hecho España eh se acerca a la idea que tiene Luis Enrique y esto sí que es algo importante porque a veces de Luis Enrique decimos bueno que fuera de España o que no está jugando hoy se ha visto una intención por lo tanto no sólo no ha habido una posesión espesa como decía Santi con acierto sino que ha habido una posesión agresiva y esto es lo que pretende siempre Luis Enrique ser agresivo

Voz 1991 35:06 con

Voz 0985 35:07 sin balón y a partir de ahí ha sido un gran acierto de Luis Enrique por ejemplo la inclusión de Jesús Navas le ha dado una implicado Alcampo tanto Jordi Alba como Jesús Navas han conseguido con este tres cinco dos convertirse en una amenaza constante pro tanto muchas veces criticamos el cásting de Luis Enrique muchas veces lo estigmatizados pero hoy el cásting ha funcionado no le queda Yago más remedio Luis Enrique siquiera cometer la dificilísima la novación género generacional de ver con qué mimbres cuenta ya está en su derecho está en su obligación Joy que ha acertado con los mimbres léase Jesús Navas léase Parejo hay que felicitar técnico

Voz 1991 35:45 de todas maneras yo creo que San críticas a Luis Enrique quiero decir

Voz 0985 35:49 sí sí yo lo ha percibido o no choque yo

Voz 1991 35:51 no claro cuando ya no no bueno yo digo

Voz 0985 35:54 castiguen términos en la City matizados

Voz 1991 35:56 tengo tanto tiempo con como para leerlo todo escuchar todo lo que hacen los compañeros de otros medios pero yo creo que hay un poco más sorpresa o a mí me sorprende que un entrenador en vez de tener lo típico que normalmente no cuando una entrenado los llega a una selección a lo mejor tiene dos doce trece catorce jugadores más o menos fijos que si no hay sanción o lesión los lleva siempre y luego tiene una variación Luis Enrique ha llamado a más de cuarenta creo que eran cuarenta y tres no los jugadores que ha llamado en defensa no termina dar con la tecla a mí me sorprende que no sé qué que no tenga cosas o que le falte por tener claras muchas cosas me parece muy bien si ahora llega Luis Enrique nos hace campeones de Europa mira fenomenal

Voz 11 36:31 sí lo son los jugadores lo que tienen que clarificar la mente de Luis Enrique cuando se juega bien resulta que el entrenador llega muy buenas conclusiones y cambia poco cuando no se juega bien como ha sucedido en los últimos partidos claro resulta que el entrenador abre puertas habré pues

Voz 1991 36:46 años no eres también es cierto cambio es un metes un cambio desde el inicio porque Luis Enrique desde la primera convocatoria metió muchos cambios es decir era una una selección eh nueva vamos a decir no o proyecto con Luis Herrera al frente sino le das continuidad a esa gente con teniendo en cuenta lo poco que juegan juntos quiero decir que también los automatismos uno los consigue jugando minutos

Voz 11 37:09 el jugando de meses en meses es imposible que tiene automatismos y aunque vayas todos los días no yo lo que creo es que Luis Enrique es más conservadora de hacer una lista cuando las cosas salen bien es más radical cuando las cosas salen mal y creo que eso no está mal porque eso pone en valor aquel que se ponen la camiseta de la selección no sabe si va a volver la próxima convocatoria depende lo que demuestra es con esa camiseta iba con lo consiguen mantenerme cuarenta amigos alerta claro cuarenta tipos alerta pero ya verás cómo serán veinte veinticinco Si empieza a ganar partidos de forma consecutiva hay ya se cerrará muchas puertas pero después si quiere hacer un cambio generacional como yo creo que la selección después de tres campeonatos demanda pues es normal tener puertas abiertas a muchos jugadores y es normal que todo el mundo sienta la necesidad de ganarse la camiseta no de que la camiseta se venda en El Corte Inglés y tú la compra por ochenta

Voz 18 37:59 la ostenta la he dicho a nadie

Voz 16 38:04 Lillo es la que

Voz 18 38:07 yo

Voz 1963 38:09 no casarse con nadie es algo que hay que reseñar

Voz 0985 38:13 entonces la lista Luis Enrique tiene una combinación de dos cosas

Voz 1991 38:16 no casarse con nadie quiero decir no es ni nada positivo nada negativo simplemente una actitud quiero decir que puede ser bueno casarse con alguien cuando te da confianza como por ejemplo llevar a Ceballos porque yo creo que él Luis Enrique se ha casado concebida ellos quiero decir en el sentido deportivo a la palabra lógicamente porque lleva sin sin sin haber jugado prácticamente un minuto sin haberse sentido importante este año en su equipo con lo cual está teniendo una deferencia con Ceballos que a lo mejor no tiene grados con lo cual hay yo sí veo por lo menos un flirteo

Voz 0985 38:43 no no se podía preguntar por nombres cómodo Thiago Alcántara Gioconda ubique Thiago Alcántara no estaba incluido en la lista pensemos tras igual está lesionado ha habido algún problema pero hoy es que te caes de la lista es que este es el sistema que tienen montado Luis Enrique insisto en base a dos principios uno El tiene su predilección como todos tenemos su preferencia su deferencia para según qué jugadores y la otra es el pico de forma que tú puedas tener luego una cosa es verdad Santi que aún falta puntería o qué falta gol pero yo os pregunto no es este un problema de fútbol español si quitamos al Barcelona con Messi Suárez a la cabeza Yago le falta gol al Real Madrid le falta gol al Atlético incluso a Valencia y podríamos seguir una lista inacabable para mí esto sí Santi que lo más ocasiones que tu Generes que esto obligación esta falta de puntería esta falta de pegada este este este mucho fútbol y poco sí creo que es algo que no tiene

Voz 1991 39:34 también quitar también hay que decir Jordi que estaban fuera dos fijos en esta selección como son Diego Costa Iago Aspas los dos bueno bien

Voz 0985 39:40 el Diego Costa Un fija justo había salido yo sí

Voz 1991 39:43 estando bien yo creo que de Augusta no hay duda

Voz 16 39:45 quiero quiero creer fíjate Jordi que dentro de que es

Voz 1991 39:48 desde mi punto de vista quiero decir de que de que estoy de acuerdo

Voz 16 39:51 creo que el gol está caro difícil como lo ha estado siempre no que es verdad que vale pasta pues quizá pues no tenemos ahora mismo pues a delanteros que que que bueno pues que tengan