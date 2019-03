La verdad de las noticias falsas

Voz 1 00:00 el dogma de debería ir BM ha tocado

Voz 0874 00:58 Simona Levi buenos días buenos días como siempre de nuevo yo creo y los oyentes ya lo saben los cofundadora de x net plataforma desde la que se destapó el caso Bankia en este espacio que hacemos de cuando en cuando con su ayuda con su estimable intentamos denunciar abusos que los gobiernos y las grandes corporaciones ejercen contra nosotros ahora os habéis puesto de nuevo en marcha en este caso para combatirlas Fein pero buscar soluciones a lo que considera es que una gran crisis de desinformación de falta de transparencia Simona

Voz 3 01:28 pues sí mira acabamos de publicar un informe que se llama Faith You First News desinformación monopolios de la manipulación informativa ir recortes de libertad de expresión porque estábamos muy preocupados de hecho está muy claro que las se utilizando como como excusa para recortar la libertad de expresión Ike es está creando en torno a este llamado fenómeno una línea normativa que es el nosotros definimos como liberticida y además es una línea muy tecnócrata e nosotros hemos querido recopilar varias investigaciones y proporcionar datos para poder desmontar el mito se rededor de News supere los cuales pero la la nueva legislación esta sexta está cabalgando está conformando pues es es un informe muy exhaustivo son más de ciento cincuenta páginas hablamos de tecnología hablamos de la Historia de la manipulación informativa hablamos de los verificadores y sobretodo hay una parte porque nosotros somos gente practica hay una parte de legislación para proponer formas de legislar idea atacar de verdad las fechas si la desinformación pero sin tocar la libertad de expresión

Voz 0874 02:39 porque tú luchas no solamente por la denuncia sino también por el cambio siempre lo habéis hecho aunque nos hemos familiarizado con ese término de fe nuevos gracias al Gobierno de Trump ese muy lejos para comprobar cómo esa desinformación dos manipula no hay estudios muy recientes también además del vuestro que ponen en evitar hacia como en el último año hasta en diecisiete países han sufrido tácticas de manipulación electoral

Voz 3 02:59 sí si el tema es este después de tanto investigar por eso que son ciento cincuenta páginas porque me he intentado entender lo de verdad nos hemos dado cuenta de una cosa que es realmente al final es una obviedad que los grandes productores si hablamos de grandes productores porque es una industria y luego te lo explico es una industria la de la desinformación e informativa los grandes productores y los que invierten dinero en desinformación son los gobiernos los partidos políticos los monopolios informativos las corporaciones osea la idea de que el el ciudadano raso por un mal uso de su libertad de expresión consigue cambiar la historia de la humanidad y hacer que Trump Trump gane las elecciones o es es es esto es un mito que se utiliza justamente para atacar el tema de la libertad de expresión no para atacar el tema como lo lo enfocan nosotros que es Follow Domanes quién invierte dinero en la circulación de información tiene que tenemos que vigilarlo sea la la legislación debe pedir que quién invierte dinero para que una información sea viral a Don un esfuerzo de verificación fehaciente digamos que lo que busca

Voz 0874 04:12 dar a un culpable al que buscar al sistema que es culpables una industria con unos precios establecidos lo vamos a hablar de esto en España el Gobierno acaba de anunciar la creación de una comisión permanente contra la desinformación por otro lado la Comisión Europea también ha puesto en marcha herramientas cuando ese objetivo vosotros insisten en que los gobiernos no están ocupándose como deberían de este problema

Voz 3 04:30 no porque por eso se habla todo el rato de que si los rusos ahora el Gobierno ha puesto que está muy bien eh ha puesto los servicios secretos básicamente a controlar en periodos electorales en nuestra infraestructura tecnológica el Internet todo esto nos parece estupendo pero no tiene nada que ver osea tiene que ver con las peñas pero en mínima parte para para hablar en plata los partidos políticos en España a través de una investigación que ha hecho una del de los es una de las investigadores que han participado del posgrado de tecno política ella investigado los partidos los principales partidos españoles ya ha encontrado que entre un diez y un veinticinco por ciento de los seguidores en Twitter de los partidos españoles son bots son Bosch ha que es el a los que se pide potenciar información no atacar información o crear debates artificialmente y entonces sin irnos a Rusia y a la invasión de los ultras cuerpos empecemos para pedir por ley que los partidos políticos muestren exactamente cómo gastan el dinero que que nosotros pagamos en su en su partida de comunicación nosotros queremos saber la dinero invertido contenido que se ha querido potenciar para para saber para evitar que se nos manipule con nuestro propio dinero este la madre del cordero

Voz 0874 05:50 habláis de grandes productores pero cuando dices de dinero invertido a veces el dinero invertido en comprar seguidores por ejemplo escuchamos muchas veces que por ese partido con más seguidores en Instagram seguramente porque ha pagado por ello no porque los tenga los partidos no son productores partidos son clientes

Voz 3 06:03 exactamente entonces es nosotros lo que como enfocando nuestra que es como los Unesco eh en este momento en el mundo se este este informe está teniendo mucha repercusión porque ese enfoque completamente diferente nosotros décimo en lugar de juzgar si las la verdad porque quién aquí puede decir que es verdad y que no vayamos a donde hay negocio el negocio siempre está formado de uno que paga en este caso estamos hablando de los partido político uno que cobra que es Facebook o empresas de comunicación pues el que paga el que cobra deben hacer una verificación razonable que la ciudadanía podamos ver de de las de cómo crea esta información osea tiene que mirar otras fuentes algunas veces tan sólo buscar en Google no te tenemos que tener una cierta al menos esfuerzo de veracidad y esto sí que es comprobable vosotros los periodistas lo seis todo Rato

Voz 0874 07:00 para redactar ese informe habéis contado con la ayuda de varios expertos entre ellos esta Mari Luz Congosto que es doctora en telemática analista de datos sociales una eminencia en el campo de las redes y los bots cómo estás Mariluz buenos días

Voz 4 07:11 hola buenos días qué tipo de servicio

Voz 0874 07:13 es compran nuestros partidos políticos

Voz 4 07:15 bueno detrás de esta Simona hay un negocio si ofrecen servicios pues tanto como de compra de seguidores que bueno son servicio inocuo simplemente engorda aparentemente la popularidad de los destinatarios pero sobre todo lo que se paga ahí es algo que es peligroso son los falsos perfiles el otras total finca Salah tanto de ello es personas que aparentaban ser persona normales pero no son personas que no detrás de ese perfil que intenta crear la sensación de que hay un apoyo social hacia esa causa ese partido o lo que sea eso es un negocio eso no lo hacen personas osea no se puede decir que sea seguidores entusiastas militantes que se dedique todo su a aplicar durante durante meses en general una serie de contenidos eso tiene que estar pagado por alguien hay empresas de comunicación o empresas son de comunicación lo cómo llamarlas que va en esos servicios servicios de crear perfiles falsos y crear opinión es perfiles emitir una serie de mensajes y consignas como si salieran de gente normal no ha dicho

Voz 5 08:27 hay una tarifa de precios se puede saber cuánto cuesta por ejemplo no nos gusta no no lo saben

Voz 3 08:35 nosotros hemos hecho algunas llamadas porque no es difícil de encontrar eh porque básicamente esta industria empieza con la celebrity si tú quieres ser celebrity tienes un poco de dinerillo pues mira en España en un servicio que no digo el nombre pero se encuentra fácilmente en Internet por tres mil quinientos euros puede comprarte un millón de seguidores ahora estos son seguidores raso eh esto no hacen nada sólo engrosan tu lista de seguidores

Voz 0874 08:59 sí bueno pero hay mucha gente que se fueran el perfil de Twitter y el número de seguidores ya se piensa que alguien es algo en país no has dicho cuánto cuánto

Voz 3 09:06 a estos miles de unos tres mil quinientos millones

Voz 0874 09:11 es el famoso país y claro Mariluz cada cierto tiempo vemos publicadas imágenes sorprendentes sobre las granjas de clicks en las que hay trabajadores mal pagados que utilizan cientos de móviles para difundir para visualizar también información interesada la tecnología permite esta difusión masiva la tecnología permitiría frenarla

Voz 4 09:33 es muy complicado es es muy complicado porque porque detrás de de no hay ciertas cosas de clicks los áticos serían más detectables porque eso también los planes para servicios iPhone gente es un negocio hacéis madre iban por delante de los que lo vamos prosiguiendo entonces es complicado porque dinero porque yo estoy invertir para que todo te montaje no se te vaya a abajo entonces por ejemplo pues las iPS es difícil porque primero nosotros él no tenemos acceso a la plataforma así tendrían pero podían engañar a las plataformas con un proxy en casi todos los mensajes que yo detesto cuando analizo vienen de móviles pero puede haber aplicaciones que es una manera centralizado a través de una aplicación censada los mensajes para móviles para que no aparezcan que son aplicaciones extrañas y se detecte ya que hay tecnología ellas como tienen malas ideas hicieron un negocio pues van muy así es complicadísimo de pillarle luego que hay detrás cuando que pisotea son personas entonces tiene un comportamiento humano entonces se tienes que hacer exámenes muy exhaustivos para demostrar que eso es falso

Voz 0874 10:49 pero eso sí pertenece a una granja de clics es complicado detectar

Voz 3 10:53 si nosotros es por eso que decimos sea de legislar osea si los partido invierten dinero para en este tipo de empresa este dinero es el Straw aunque no lo fue ya nosotros queremos una transparencia absoluta de saber no nos basta partida de comunicación dos millones en comunicación

Voz 0874 11:10 claro no dime lo que has hecho con nosotros exactamente que yo quiero

Voz 3 11:13 vez no sólo a lo que has hecho y además relacionado con qué mensaje qué tipo de mensaje me lo has hecho llegar creyendo que era un voz populi y en realidad lo has pagado para que me llegara

Voz 0874 11:24 claro cuántos seguidores son realmente seguidores tuyos déjame superar la conversación a Robert hoy que es jurista independiente asesor de x net y autor de la parte jurídica de ese informe sobre cómo estás buenos días

Voz 6 11:33 hola buenos días Javier tú has estudiado legislaciones no

Voz 0874 11:36 los países en Estados Unidos en Francia en Irlanda en Rusia también lo que propone es para España van en la misma dirección a lo que ya existe en otros lugares en direcciones opuestas

Voz 6 11:45 si no como he dicho Simona nuestra propuesta eh si se sitúa al lado diametralmente opuesto a lo que se está planteando se está aprobando y a nivel internacional de hecho hemos llevado a cabo un estudio de derecho comparado como bien dices no diversos países analizados las propuestas que están haciendo islas el modo de operar pues es completamente con nuestro planteamiento en efecto de estas legislaciones se centran sobre todo en regular y obligaciones exclusivamente plataformas en línea entendemos que esto es una fuente clara de limitaciones a la libertad de expresión porque estas plataformas naturalmente vana a dotarse de mecanismos para evitar estas sanciones a través de por ejemplo censurando sin con una brocha gorda muchos de los contenidos que se publiquen

Voz 0874 12:37 pero pero para transformar esas ideas en una propuesta de ley que tienes que definir o hay que definir jurídicamente quiénes son los sujetos implicados en esa desinformación estamos hablando de empresas que sabemos dónde están con trabajadores que igual pues eso en hangares en Pakistán vete tú a saber no

Voz 6 12:52 no es correcto aquí un ejercicio de definir el ámbito de aplicación de estas medidas es tiempo que consiste en definir una un conjunto de sujetos bastante amplio pero especialmente en los partidos políticos pues entendemos que son uno de los principales fabricantes de como decía Simone de este negocio de la desinformación

Voz 3 13:14 quieto se nosotros cambiamos el enfoque en lugar de decir a ver si esto que dicen es verdad es verdad hay alguien es responsable de mirarlo nosotros nos enfocado a cuando alguien aunque sea yo misma invierta un euro en que una información sea viral primero tienen que estar identificada esto en Estados Unidos ya se hace después de todo el asunto Trump y todo esto sea la cuando ves una información promocionada no lo ponen pequeñito abajo sino tiene que salir cuánto dinero se ha invertido sea tiene que haber una transparencia básicamente y luego las personas que pagan tienen que ser responsables del de que la información que ofrecen para que se realizara sea verídica los que cobran también esto además ayudará a que este negocio sea que que Facebook deje de de ganar tanto dinero en en manipulación esto es bastante fácil de entender uno de los defectos que vemos en todas las legislaciones es que se tiende a decir on line no Henriette como si Internet fuera el culpable es parte de esta visión jurídica que de tecno fábrica mientras que todos sabemos que la manipulación es in online es más antigua que que no como el ser humano que la prensa de hecho la Fox es la principal responsable de la emisión de cierto tipo de información sesgada que ha permitido a tratar de ganar no cierto la red toda la información es mucho anterior de la invención de Internet por lo cual atascar Internet es una vez más uno de los flancos que sí entre ciertos poderes intentan atacar para ver si se salen con la suya Mariluz

Voz 0874 14:57 llamamos máquina esa labor de todo periodista de contrastar la información es imposible crear un sistema de verificación efectivo cuando la desinformación viaje tan rápido

Voz 4 15:08 si a finales es un muestreo de lo que es más llamativo verdad hay muchas cosas que se nos escapa sobre todas las cosas que circulan por Whatsapp que es totalmente oscuro no podemos verla se ahí maldito bulo está haciendo una buena labor de avisando a la gente cuando llego whatsapp sospechoso sino más bien a ellos porque si no no va por redes privado P por redes públicas es una información que está circulando que hace daño y que no se puede detectar queremos un muestreo pero bueno vale eso que nada el poder brillen verificar ver qué fuentes son las que están emitiendo cosas poder hacer el desmentido difundir ese desmentido pues puede en alguna medida frenar sobre todo concienciar a la gente de que esto existe

Voz 3 15:51 claro

Voz 5 15:53 ay perdona Mariluz concienciar que la gente sea consciente de que sí

Voz 4 15:58 cuando a una noticia no la repite inmediatamente sino que reflexiona con mucho cuando llegué a su sentimiento sino que tenga espíritu crítico hiciese algo extraño que no participe en esta en esta manera de de contribuir a la difusión de cosas

Voz 3 16:14 sobre verificadores Javier dos cosas que nosotros trabajamos la idea es lo que vosotros utilizáis en el periodismo de verificación en nuestro código ontológica las cuestiones básicas que se amplíen a más ámbitos a todos los que track tan comunicación por ejemplo los gabinetes de los partidos de los gobiernos se tercera osea que apliquen estas buenas prácticas pero también hemos descubierto a través de varios informes que hemos analizado que hay una cosa importante verificación la gente que verifica la gente que suele y a aceptar o creerse los bulos son dos mundos distintos sea una persona que tiene mucha propensión a a creérselo todo no será una persona que le interesa este esfuerzo de verificación por una cuestión también de cómo los humanos que somos perfectible entonces por eso nosotros insistimos que la verificación tiene que ser obligatoria a la fuente de todo profesional de la información sea que no sean ya sólo los periodistas que estén obligados ser esto sino que también cualquier gabinete de de de comunicación debe tener esta responsabilidad porque si no se hace antes muchas veces con la rapidez de las redes es demasiado tarde darnos cuenta tres días después que que la tierra pues no era plana Iker Angulo

Voz 0874 17:31 claro lo que pasa es que las Fénix existen no solamente hay negocio que las hace rentables también porque hay una ideología política que las albergan pero las legislaciones siempre van a perseguir a los distribuidores Hinault a quienes albergan esas eso o quiénes las dejan correr por sus redes no los patrocinadores podríamos llamarlos que son las grandes empresas de Internet

Voz 6 17:50 exactamente eso es lo que hemos detectado que a nivel de legislación comparada está tendiendo a este en esta dirección y en otros creemos que debemos insistir en otra que se está del lucro de pago y el cobro por la discusión de de de informaciones y es en este sentido que planteamos dos direcciones principales de actuación por un lado tendríamos olívica obligaciones de verificación siempre que hubiera como decía Simona un negocio un pago y cobro con la información debería haber una verificación de la información con los mecanismos que explicaba Mariluz y además deberíamos intentar que está estos mujeres no sé si se hiciera extensivos a al mayor número escuetos posibles incluyendo los partidos políticos

Voz 3 18:33 y hay una cosa interesante que es verdad que todas las legislaciones reman en dirección contraria a son más bien liberticida siquiera es regular la libertad de expresión pero los que no salva Iker nosotros nos alineando un documento que ha encontrado Robert que es muy interesante no seamos con la declaración del relator de la ONU ir de la organización no me acuerdo Roberto

Voz 6 19:00 no era entonces una declaración conjunta de dos mil diecisiete sobre la expresión noticias falsas desinformación y propaganda que fue adoptada por las Naciones Unidas el retorno extensas Naciones Unidas la OSCE la OEA y la iba a comisión África derechos humanos pueblos

Voz 3 19:15 desea

Voz 6 19:16 que que insiste en la importancia de de el rol de Internet en proteger en luchar contra las información y en la necesidad de no centrar la atención en los intermediarios

Voz 3 19:27 osea que estamos solos pero no solicitamos N

Voz 0874 19:30 no es decir si déjame despedir a que es jurista independientes esos de x net y autor de la parte jurídica de ese informe y Mari Luz Congosto que es doctora en telemática y analista de datos sociales experta en redes gracias Rober y Mariluz

Voz 6 19:42 pues mira obleas Daniel

Voz 0874 19:45 la primera los oyentes que vosotros de esta pastilla el caso Bankia de nuevo y sois miembros de la sociedad civil al final los que actuó ante yo diría que la dejadez de las instituciones no es es tiempo invertido esfuerzo invertido en en algo de lo que debería estar hablando nuestros políticos

Voz 3 20:01 absolutamente pero mira nos juntábamos aquí contigo etcétera y lo podemos explicar o sea que poco a poco avanzamos

Voz 0874 20:08 el remedio tenga Simona Levi un beso fuerte hasta luego gracias

