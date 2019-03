Lang Lang, en directo en 'A Vivir...'

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino escucharon pianista tocar música clásica

Voz 0874 00:06 ya no es James porque hoy está en Barcelona pero como diría James Rhodes disfruten dejen lo que están haciendo su bando un poquito la radio escuchen con atención porque ese pianista en directo es Langella

Voz 21 03:19 gracias por venir gracias

Voz 0874 03:22 no es tu primera vez en España

Voz 0874 03:27 muchas veces en España pero sé que llevas un tiempo sin tocar por un problema muscular del brazo me pregunto cómo vuelve uno a tocar cuando ha tenido que alejarse del piano

Voz 21 03:38 no es feos Qurei introduce estoy encantado de poder volver a tocar en Novés

Voz 22 03:46 de alguna manera parón ha sido bueno porque me ha permitido tener tiempo para hacer otras cosas aves de él para disfrutar escuchando sinfonías música

Voz 22 04:00 también en este tiempo he dado muchas clases en colegios públicos estudiantes

Voz 22 04:06 que he salido de esto con una mente muy fresca muchas ideas

Voz 0874 04:10 cómo es posible que te dediques a enseñar en colegios públicos cuando eres una auténtica estrella del rock de la música clásica

Voz 22 04:24 me gusta dedicar tiempo a la educación musical porque hay muchos colegios públicos en todo el mundo la música no existe

Voz 22 04:35 así que me gusta llevarles música ya en el malí ahora además con las nuevas tecnologías con los pianos eléctricos inteligentes con los va con métodos de aprender piano a través de la educación amiga examen llevaban mucho Tom y Jerry cuando era pequeño por eso creo que la animación con los niños siempre funciona

Voz 0874 04:53 es una buena idea para enseñar música yo no sé cómo es la situación en China pero yo sé que tú estrellato en en la música clásica ha servido para que mucha gente quiera aprender a tocar el piano especialmente gente pequeña supongo que estará muy orgulloso de eso de que de que tu fama haya servido para que otra gente toque el piano

Voz 22 05:18 en China hay muchos niños que tocan el piano porque se ha convertido en algo tan popular como él fans

Voz 22 05:28 tenemos como sesenta millones de niños que tocan el piano y otros treinta millones aprenden Bonino de este

Voz 22 05:37 donde músicos en China en este momento han además de los padres insisten mucho en la educación musical para sus hijos es un buen momento para el vial

Voz 0874 05:46 el dice es que los padres insisten mucho en que los hijos aprendan música tú tienes un recuerdo de la primera vez que pusiste tus manos en el piano de ese tus padres te obligaban de alguna manera a tocar el piano

Voz 22 06:04 ya había un piano en mi casa cuando yo tenía sólo un año y medio que mi padre tocaba el violín sino el héroe de dos escuelas a pleno un instrumento precioso anda

Voz 22 06:19 a mis vecinos ya habían empezado a los vecinos que eran sólo un poco más mayores que yo así que yo ya escuchaba la música que ellos tocaban cosas como

Voz 22 06:34 son esos salía de la puerta de al lado por eso fue como algo natural que yo lo cogiera

Voz 0874 06:38 y tus padres te polvo la pregunta insistían mucho en ello te sentiste alguna vez obligado cuando no querías

Voz 22 06:51 a mi madre era más que presionaban bien tiró mi padre sí diría que es como tú dices padre insistente

Voz 22 07:15 yo por entonces con cuatro años vi el concierto de hoy bis en Moscú y me emocionó mucho cuando tocó esta pieza

Voz 22 07:47 enseguida pensé cómo era posible que este maestro de ochenta años antes no tira llorar a todos con su interpretación en el Auditorio decidí que quería ser como ella misma se que mi padre quería que yo me dedicara a esto pero yo también pensaba que ser pianista era muy caro

Voz 22 08:25 mucha también me encanta una de mis favoritas Alicia además susto iguana eh es interesante cuando actué por primera vez en Chicago en mil novecientos noventa y nueve a los diecisiete ayudas proforma minas y ya estaba en el mismo confiar

Voz 22 08:45 de una conversación maravillosa y cálida

Voz 22 08:50 las españolas de música increíbles como como esta

Voz 22 09:06 no son las conversaciones también me gusta gente como Glenn Gould especialmente sus Variaciones Goldberg que por cierto voy a tocar el año que viene por todo el país en tocarlas es uno de mis sueños desde que hace que ya no hay muchos pianistas que me gustan

Voz 0874 09:26 de hecho en tu último disco que se llama piano Book adscribir una pieza de Bach del el El clave bien te imperado todos los pianistas admira es ahora mucho más de lo que se le admiraba hace veinticinco años seguramente por culpa de Glenn Gould

Voz 22 09:46 porque de alguna manera yo he entrenado en mi memoria con piezas cuando era pequeño You quién daba clase en la ciudad en la que nací ya

Voz 22 09:59 me daba una semana una pieza de Bach para que me aprendiera de las piezas de Bach tienen tantas voces que si eres capaz de memorizarlas el resto te parece fácil

Voz 0874 10:08 desacuerdo algunas de esas piezas que memorizar hasta

Voz 0874 10:36 muy bonita también nos tache falta recurrir a la memoria lejana para recordarle rápidamente ha salido de tus dedos alguna vez cuando eras pequeño dudase de que tendría una carrera como pianista de música clásica pianista de grandes conciertos

Voz 22 10:54 el fallo si cuando tenía nueve años fui a Pekín para presentarme a unas pruebas al Conservatorio Central que estaba considerado como el mejor

Voz 22 11:07 y antes incluso de que me hicieran el examen la profesora de piano ya me había despegado han sido hablo de ella como la profesora enfada porque estaba siempre enfadado Mao y eso me hizo dejar el piano durante tres meses perdí el interés hijas porque me dijo que no tenía talento para ser pianista de

Voz 22 11:34 afortunadamente luego tuve otro profesor que dijo pues no está tan mal como toca y eso me llevó de vuelta a la pasión de la moto

Voz 0874 11:40 es esto lo dicen muchos James la clave es el profesor con un buen profesor habría mejores músicos porque muchos niños no abandonaría

Voz 22 11:54 yo creo que sí que hace falta tener un buen profesor un mentor porque el camino de la música clásica es muy largo y hay que ir en la dirección correcta a veces si no tienes un profesor experimentado es fácil equivocarse de dirección la música que es en la manera de practicarla o en la manera de hay un universo detrás de cada ondas y necesitan que alguien Tegui vamos

Voz 0874 12:17 dar un poco de tu nuevo trabajo tu nuevo doble cedé habría que decir Se llama piano book que tú has has decidido escoger piezas que seguramente casi todo el mundo conoce porque lo interpretadas de la manera en la que sólo alguien como tú puede interpretarlas como has hecho la la selección

Voz 22 12:40 estas piezas son como un reflejo de lo que más me gustaba cuando empecé a tocar el piano hay piezas como esta de Mozart que toqué un primer recital

Voz 22 13:05 o piezas con las que siempre enfadaba mis vecinos

Voz 22 13:27 también hay piezas de raíces folk de China de Corea y Japón vine Argentina África de Prince Sam Cloud así conseguimos que el álbum sea como una iniciativa global

Voz 0874 13:40 incluso de las puras raíces del blues americano me tienes un pactan Jokin

Voz 22 13:56 he vuelto a aprender esta pieza que toco en el disco añadido por allá

Voz 22 14:02 sí creo es difícil de tocar en vivo porque me sale distinta cada vez que la no

Voz 0874 14:16 Nos toca salgo de este disco alguna pieza que tú es cojas personalmente

Voz 21 14:20 sí bueno quizá voy a tocar esta pieza maravillosa de una de mis películas favoritas Amelie este es de Amelie

Voz 0874 16:39 qué maravilla estoy aquí estoy solo contigo en el estudio y tú has tocado para audiencias no ya de millones de personas de cientos de millones porque incluso toca estén en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de China me pregunto si todavía cuando tocas yo que sé delante de la reina de Inglaterra o de Barack Obama Si tienes miedo escénico

Voz 0874 17:10 alguien como tú tú eres Lang Lang

Voz 22 17:26 siempre puedes encontrar algo para mejorar tu conocimiento y para poner más en lo que haces desde tu cabeza o tu corazón así cada trabajo cobra una vida nueva siempre hay espacio para mejorar

Voz 0874 17:36 estás en España un par de días ellos supongo que en alguien de tu envergadura tiene que ser tremendamente solicitado por las orquestas de todo el mundo que te hemos visto

Voz 0874 17:48 la únicas es una curiosidad solamente pero hasta cuando tienes tu calendario reserva

Voz 22 17:58 los pianistas de música clásica normalmente planificamos a dos años vista tras estrellas de Opera lo hacen atrezzo cuatro años porque tienen que tener tiempo para aprender la ópera entera nosotros dos años

Voz 0874 18:09 de qué es lo siguiente a São

Voz 22 18:17 Valencia la semana que viene después varias ciudades en Alemania luego a Australia EEUU Los Angeles con la Filarmónica de mi querido amigo Gustavo Dudamel en verano el Festival de Salzburgo luego voy en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de Baloncesto en presiden a finales del año y luego ya empieza la nueva temporada con Nueva York y básicamente por todo el mundo

Voz 0874 18:39 pues Lang Lang de paso por España presentando este nuevo trabajo piano Book te agradezco mucho la visita a este programa en la verdad es que es un privilegio nunca pensé que estaría sentado a tu lado con un piano de por medio en así que no solamente te doy las gracias sino que te voy a chantajear y te voy a conminar a que por favor toques unos cuantos compases más porque me da mucha pena que te vayas cerrados

Voz 0874 21:18 gracias por venir muchas frases