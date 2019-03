La condición humana tras el odio

Voz 1 00:00 sí a mí me llama a ver ya

Voz 2 01:03 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal escuchaba se resumen informativo me asustó un poco Pablo Casado un acto de repartir carnés como los de compro oro se ponen una esquina repartir me está dando pena no pensar que domingos ahora meter todos los representantes repartiendo carnés otro contando

Voz 1791 01:19 las vallas no se familia él

Voz 2 01:22 amigos largo de las encuestas anteriores a lo mejor no meternos en las encuestas es curioso más interesantes la la transferencia de votos no como tanta gente de Podemos se pasa al PSOE tan poca gente del PP se pasea ciudadanos estaba previsto yo creo

Voz 1791 01:40 pero mucha gente del PP ese pasado Vox lo interesante la encuesta está previsto hay una de ABC que va a salir mañana creo que sale hoy algo y mañana más habría que verla que es llegar tres que será que acertó es la de Narciso Michavila que acertó o la clavó en Andalucía parece ser que el lo más importante es eso que no suman mayoría absoluta del tripartito y en cambio el Pacto por editar un poco el pacto de la censura podría dejar fuera al partido los demás porque sólo Tandilia seis escaños Esquerra tendría doce PNV seis y eso podría va a estar más unidos a oler mal

Voz 2 02:16 debe sería saber si Esquerra el PNV apoyaría un gobierno con Podemos ocupando ministerios bueno supongo que luego está

Voz 1791 02:24 la la capacidad de todos no hacer política Esquerra yo creo que tiene una capacidad de una lectura la realidad mucho más aproximada a la realidad de la que tiene pues de Mol ahí habrá que ver dónde está la izquierda de todo sin saber qué es lo que nos estamos jugando tú que tienes

Voz 2 02:37 las fuentes en Podemos porque he visto en su lista de contactos en marcha

Voz 1791 02:40 tú crees que volverán a pedir la vicepresidencia no creo hombre yo creo que Podemos tiene dos cosas antes leía muy bien la realidad antes de dos mil quince de la selección de mil quince eran capaces de estar donde iba a estar asociado minuto antes después no había hacer política ahora en apremio hacer política pero ahora ya están casi con el reloj al al mismo tiempo que los demás yo creo que hay una cosa que se llama pragmatismo los verdes alemanes compra practicado que es la capacidad de influir conseguir cosas importantes que modifiquen a la gente bueno consigues todo consigues igual diez por ciento pero ese diez por ciento puede ser muy importante como se ha visto con el salario mínimo interprofesional

Voz 2 03:18 oye porque ya a algún partido no

Voz 1791 03:21 en yo digo pues no lo sé a mí la verdad es que tuve una profesora de de de política pues yo daba a eso de fe y que me dijo tú eres el único valor uno que pasa por aquí que te auguro una carrera política pues no no porque mi mi me mi problema es que no me gusta obedece si lo sabré yo me empezamos

Voz 2 03:44 el proyecto ha presentado el libro esta semana ahí qué tal las vendido muchos ejemplares de El día que murió Kapuscinski

Voz 1791 03:53 pues era presentación estuvo muy bien vendimos uno menos que todos los náufragos que estuvo fantástico ahora hay que ver cómo va funcionando sobre todo el boca oreja no el boca boca que es otra cosa el boca oreja si el libro prendió no dependerá un poco de cada lector Si lector le gusta crece con él pues el libro crece

Voz 2 04:10 pero bueno se suerte con ello creo que dentro de un par de meses preguntas en Barcelona así que si era una una hora tengo un montón de giras por ahí ahí bueno si es que eres una estrella tanto de los que va sales hasta el intermedio viene programa de Macarena Berlín sí es bueno pero me gustó pero hay muchos temas de la crónica internacional que podrían llamar la atención y el otro día lo comentábamos en la presentación de ese libro siempre comentamos lo relativa que es la actualidad dependiendo de en qué parte del planeta se produzcan las noticias tú reproduce se ocho en el libro esa conversación de cuanto cuantos muertos vale una columna en la página par no esto es una frase que se puede escuchar una redacción sí

Voz 1791 04:48 en África por ejemplo laicistas muchos muertos y los tenemos

Voz 2 04:51 que ahora no se activaron enseguida todos los dispositivos de emergencia en esa zona la búsqueda de rescate de víctimas la atención a la población ahí el ciclón se llama Idaira ocurrió el pasado catorce quince de marzo dejó un rastro de destrucción y muerte en Mozambique

Voz 1791 05:08 en Zimbabwe Malawi Hinault le dedicamos nada no he hablamos ya de cuatrocientos diecisiete muertos en bastantes más recordemos que en el dos mil Mozambique pasó uno también tuvo un terrible con setecientos muertos Mozambique es un país que vive una guerra civil de cliente de quince años es un país dañado muy bueno y ahora sigue lloviendo siguen subiendo las aguas no bajan tenemos problemas de cólera es una emergencia

Voz 2 05:34 el ochenta por ciento de las viviendas ha quedado destrozada es muy difícil conectar ahora mismo en la zona cero de los efectos del ciclón en Mozambique pero en la capital del país en Maputo nos escucha alguien que ha estado allí hasta hace muy pocos días la doctora Karina Perotti Fox cómo estás Karina buenos días

Voz 4 05:51 hola buenos días muy bien gracias

Voz 2 05:53 ahora en Mozambique de Médicos Sin Fronteras no puedes hablar un poco de lo que ves a tu alrededor de lo que has visto en los últimos días de cómo está la situación ahora mismo

Voz 4 06:02 sí lo situación donde entendida es realmente su bueno eso su manita nada realmente muy muy muy grande él yo mayoría de la población de Gaza con sus casas afectadas es decir no tienen de las personas no tienen casa se ha visto obligada a desplazarse a la ciudad por otra parte donde además las condiciones de vida en este adecuadas no tienen acceso a los problemas también para el acceso a comida dando también muchos problemas por otro lado los servicios de salud están totalmente colapsados no es que la todos los centros estrenaron útil Hospital Sabrido afectados de alguna manera no por explicaron reduciendo era importante lo que todo el acceso y la provisión de servicios de salud

Voz 1791 06:55 empiezan a llegar la ayuda humanitaria ya veces en estas circunstancias también es difícil distribuirla de forma ordenada que es que te has está haciendo esta vez

Voz 4 07:04 sí bueno hay hay una coordinación erosiona humanitaria por parte de de todo lo que sean las agencias humanitarias su parte Médicos Sin Fronteras lo que está haciendo es bueno asegura también el acceso a atención médica de salud del ex hecho medicamento con la llegada de del medicamento de muchos recursos humanos de los médicos enfermeros coordinador llegando para para poder cubrir la situación de la inundación y la gente y los posibles problemas de salud que va a ir a

Voz 6 07:38 dársele apareciendo también en Twitter y nada más que en otros lugares tú tienes la sensación de estar en una parte olvidada del mundo

Voz 4 07:47 esto no me sinceramente pero él no o ahora en esos servido ni siquiera llamado la atención de lo me enteré de todas las IVE muchas de las organizaciones de ayuda humanitaria no pero sí que bueno que ve tiene una situación de de Kubrick eh sí sí sí que puedo decirle es un lugar donde obviamente la Ashura hace falta no yo hacía falta también mucho antes de del sí

Voz 2 08:19 con Karina Perotti que es coordinadora médica en Mozambique de Médicos Sin Fronteras gracias Karina suerte

Voz 4 08:26 muchas gracias

Voz 7 08:28 yo

Voz 2 08:31 imaginas gustito hubieras dejado cuatrocientos muertos en Pensacola Florida

Voz 1791 08:36 pues estaríamos abriendo todos los informativos hay una enorme diferencia de trato

Voz 2 08:42 ciclones y de los huracanes quieres hablar esta mañana también de esa corriente de odio que protesta recorriendo este mundo no hay redes de gente adulta derecha pero nacistas blancos que son capaces de acabar cometiendo atentados como el de Nueva Zelanda es una combinación pésima odio más redes sociales más fanatismo y la chispa salta cuando algunos elevará cabeza hay tenemos que lamentar víctimas

Voz 1791 09:05 si hay un lenguaje de odio que maneja la extrema derecha europea y la americana Trump por ejemplo que no digo que ésa sea la que produce la matanza pero si normaliza un odio que luego una persona averiada con acceso a las armas puede producir una matanza como la de Nueva Zelanda hemos podido descubrir no sólo que este hombre pudo retransmitir en Facebook en directo lo la matanza sino que después en las redes sociales están llenas de páginas webs de hoy

Voz 2 09:33 lo que fluyen por ahí sin ningún tipo de control y luego en su su fusil había escrito el nombre de alguien como Josué Estébanez que es considerado casi UNED entre los neonazis por por haber matado a un chaval no

Voz 1791 09:47 un ex soldado que neonazi que mató a un chaval en el metro de Carlos Palomino que voy a decir su nombre no voy a decir el nombre de los asesinos pero sí de las víctimas que tenía doce que que hace fue hace doce años en el metro y la las cámaras del metro le grabaron IS

Voz 2 10:01 eso terrible la esa imágenes terroríficas

Voz 1791 10:03 vídeo pues se convierte en lo que llaman ahora viral que no sé porque lo que es el realmente importantes como si la cuantía gente que ve algo marca la importancia de Benito

Voz 2 10:12 hablamos un poco de la gestión del odio la condición humana que hay después de todo eso detrás de todo eso no esta semana César sea ha declarado culpable del envío de paquetes bomba explosivos caseros a diferentes líderes simpatizantes demócratas recordarás que mandó unas bombas caseras Barack Obama Hillary Clinton incluso a actores vinculados al Partido Demócrata como Robert De Niro por supuesto y el tío vivían donde una furgoneta aparcada en en el parking de Mol lleno de fotografías de Donald Trump en en en la primera sesión del juicio pues básicamente decía que no sabía porque lo ha hecho pero esa generación de odio al había llevado

Voz 1791 10:46 no hacerlo es que es muy difícil defenderse con de Ali que quiere matar el caso del terrorismo yihadista que está dispuesta a morir de atentado ya es casi imposible imposible de todo entonces la única forma defendernos de este tipo de ataques es trabajar antes trabajar en el odio en romper la normalización del odio no puede haber una Román normalización del odio tiene una enorme responsabilidad en los políticos y los medios de comunicación que estamos dando voz a gente que no tiene representación parlamentaria se les está metiendo en tertulias para que digan barbaridades en vez de preguntarles por la sanidad porque lo que queda es la barbaridad entonces estamos de una forma el normalizando la barbaridad yeso luego es un caldo de cultivo tierra abonada que para gente que no está bien de la cabeza pues puede hacer este tipo de cosas

Voz 8 11:35 y sin

Voz 9 11:36 bueno hay que concluye hoy a este grupo pico planean pero vio lo que adecuará aprender Museu todas Avs H Caixa Girona o Ana Fatah Abellán

Voz 2 11:49 luego con gente como esta diciendo que no es un problema

Voz 1791 11:52 que es un muy poca gente en el que acumula varias declaraciones reduciendo un problema que es grave que se extiende no sólo en Estados Unidos también en en Europa

Voz 2 12:02 entrenar a Spike Lee que termina con esa esa declaración de Tram que hizo después de unas manifestaciones neonazis en Carolina del Norte diciendo bueno sí hay miedo pero también de buena gente ahí en la calle

Voz 6 12:13 Sara dos buenos días

Voz 2 12:16 psicóloga clínica forense coordinadora de la Unidad de Atención valoración de Afectados por Terrorismo en es preocupante cómo se está difundiendo el discurso del odio a través de las redes y que haya líderes que se lo apropien políticamente

Voz 5 12:29 claro es terriblemente preocupante sobre todo yo que que por suerte profesional y por desgracia personal también genera mucha estima cuando realmente entiendes esos efectos es lo que se obvio que causa muertes es muy preocupante el mensaje destructivo de los que ya no simplemente son rechazo media elogia sino cuando la solución que brindan es destruir al otro porque el otro es una amenaza por lo tanto para para que pueda sobrevivir ideales sociedad tengo que destruir al otro por lo tanto legitima ese concepto de guerra y ellos son auténticos soldados entonces ese ese carácter mesiánico su carácter Salvador eso es lo que hace además que estén como como un y se reconozcan como líderes o como como iconos eso es lo preocupante era el odio que lleva a la solución como destrucción total

Voz 1791 13:30 lo más sorprendente es que no haya sorprendido la reacción de Jacinta arden la primera ministra de Nueva Zelanda que da una muestra de empatía de de capacidad de emoción con las víctimas el viernes pasado las mujeres neozelandesa se pusieron el ya en en solidaridad con las mujeres ese es el camino pero es casi una una gota cero cien no porque lo otro lado tenemos a los trampa

Voz 5 13:54 claro claro claro ahí está ID hecho las las victimas piensa que se sienten doblemente cagas porque por un lado está pues que el asesino porque porque sé que son enormemente nado con una patología o no una patología pero evidentemente son personas que matan a otros no por lo tanto se sienten agredidas porque porque deben tensionada mente ese odio hacia aquellos que representan él porque todos saben que no es una una cosa personal pues la la personal yo soy sino aquello que yo represento por lo tanto aquello que yo represento quiere ser destruido pero por otro lado aquellos que me representan que no me están protegiendo o incluso si lo hacen que se agradece muchísimo obligaría a lo que más me preocupa es que dentro de dos meses entre tres

Voz 2 14:45 que sí pero negando

Voz 5 14:47 no sé si ese sentimiento muy común

Voz 2 14:50 no claro que que que éste se convierta en un héroe en un país que está en nuestras antípodas por unas imágenes en las que se le ve clavar un cuchillo de veinte centímetros en el corazón de un chaval ir hay un mundo que existe pero que nosotros no conocemos al que no prestamos atención que son una especie de submundo oculto ahí en el en el ciberespacio yo me pregunto si las personas que frecuentan ese mundo tienen caracteres comunes de no sé de psicopatía o de fragilidad intelectual

Voz 5 15:18 probablemente si no hay un único perfil pero pero sí que es cierto que que que todos entendemos que en algunas variables no que no son normales no que que pueden hacer que alguien haga algo así de hecho claro que encontramos rasgos patológicos hechos no significa que no sepan lo que hacen o dicen

Voz 10 15:36 como bien pero el así

Voz 5 15:39 el día cargos para no llegar a narcisistas jóvenes que están en un estado de indefinición identidad con con esos conflictos familiares que buscan ese rol entonces realmente son círculos con unos mensajes muy simplistas muy genéricos te hacen que estas personas pues con cuatro ideas reduzcan concretamente el mundo esas ideas no claro que hay muchas personas que le en esos mensajes que se encuentran muy acogidas con esos mensajes muchas personas que les acogen pero eso también sucedía pues a nivel social con el con el terrorismo de ETA no es difícil siempre encontramos que tienen a la Therese vivir es y además que se relacionan muy poco con otros con otros gripes no Ximena relacionarse básicamente con esto

Voz 1791 16:26 este tipo de matanzas masivas de Nueva Zelanda las que ha habido en Estados Unidos en colegios e supongo que dejan una huella terrible en las víctimas y cada vez que se produce una matanzas como si revivieron su su su hecho no

Voz 5 16:39 es la misma si de hecho fíjate las las víctimas no recuerdan experimentan por lo tanto de es una y otra vez es ido no como un interruptor que te vuelve a encender absolutamente todo ya les pasa cuando lo piensan ya les pasan cuando bueno pues hay película gerente se cosas recuerdan cuando haya una matanza además ese sentimiento de esto no cambia

Voz 4 17:07 estamos tan

Voz 2 17:09 un dolor que es difícil de entender está muy bien que las explicar no no no es un recuerdo es volver a vivir lo lo que pasa

Voz 5 17:16 experimentan eso con todas las sensaciones

Voz 2 17:19 será bosques psicóloga clínica forense coordina la unidad de atención y valoración de Afectados por Terrorismo gracias pero el diálogo será un abrazo

Voz 5 17:27 pues bueno

Voz 12 17:48 con el mundo

Voz 13 17:53 sí eso es la palabra no avances científicos maravillosos pero

Voz 2 17:58 no te dan ganas de comprarte una casita en la aldea perdida de Galí

Voz 1791 18:02 hacia si tenemos ahí una idea con Mónica García Prieto es cosa de montar una de haga gala de periodistas pero como se empiezan a separar algunas nuestros amigos creo que tenemos que hacer dos aldeas galas fue una pequeña distancia y hay que graduar el número de periodistas y la edad porque alguien tendrá que poco a nuestra de

Voz 2 18:20 eso te iba a decir y luego también la orientación ideológica no

Voz 13 18:23 sí ha podido discutir con nadie no no pero tenemos que discutir dentro de Paco Jiménez discusiones reducidas en hasta luego