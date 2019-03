¿Tú también mandas notas de voz por Whatsapp?

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

las preguntas de Manuel Burque

Voz 0874 00:20 es un vuelco el corazón lo que da cuando se escucha pero yo sabía que David está creo que estaba en Irlanda o eso me pareció un programa pero enfrentarme a ellos es más duro que siempre me cabe la esperanza de que a lo mejor te da tiempo pero no es así no Manuel

Voz 1378 00:37 mil votos más para Burque mil votos más claro cada vez que me haces bullying tengo mil fans más déjame leer

Voz 0874 00:44 sí que acabo de ver dice haber sabes que ha estado Lang Lang hacen pocos problemas no tiene que ser muy duro tener en el programa El maestro del pie

Voz 3 00:51 Lang Lang y ahora Manuel Burque menudos altibajos tiene la bilis no por favor no

Voz 1378 00:56 eso son mil mil fans más si por cierto Broncano no está en Irlanda algo que no está con mi madre él ya has visto has visto miseria hace mucho tiempo sabes la escena

Voz 3 01:10 ahí no me digas esas tú me ves si están mi madre coincidí yo soy el porque él no claro muerte porque ese es el causante de que tu sección además no entre muchas veces claro entonces mi madre bueno lo detesta qué tal Javier cómo estás oye tienes que tener a tu madre algún día Manuel a cuando quieras ella nunca no si una vez pues a veces fue encantador así es verdad pero me echó una bronca cariñosa bueno una bronca canaria pero una porque de no es más agresiva

Voz 0874 01:41 que el el que va de gallego que es Manuel Burque no es gallego

Voz 3 01:44 es que me por qué queréis hundir toda mi carrera tú sabes de qué vamos a hablar hoy no no lo sé Javier yo vengo aquí a hacer lo que tú me has dado oye eso

Voz 1378 01:54 tan

Voz 3 01:55 golpea con una vara una y otra vez está muy bien el buenismo viene lo escuché ayer por la tarde a lo escuchaste si me regalas esa promo no había dado está también Quique Peinado oye vamos a hablar bien en los martes a las siete en la aplicación de la SER y los sábados que no hay fútbol también en plena exacto vale voy a puede hacer marketing directo por aquí que lo sepas cosa que sí

Voz 0874 02:20 que tú no has hecho nunca por lo menos conmigo es enviar mandando

Voz 3 02:23 bueno tenis pues tampoco es algo no lo ha hecho nunca te has dejado tu casa tu tu envían notas de voz

Voz 1378 02:28 yo no me da un poco de vergüenza la verdad prefiero la imaginación es como la literatura prefiero imaginarme al otro personaje me imagine a mí

Voz 3 02:38 pero pero con cuantas con que vincula estuve

Voz 0874 02:40 ya notas de voz con adolescentes con pesados

Voz 1378 02:45 con vagos con vagos que no quieren pararse a escribir

Voz 3 02:49 claro usted envía una nota de voz supongo yo no voy a hacer el esfuerzo de escribir hasta el esfuerzo de escucha eso es si déjate en evidencia dándole al play que todo el mundo escuche la primera frase que dice claro porque claro hay que llevárselo o oído muy rápido hidalgos escucha sí si es algo comprometedor Javier si no quieres que escuche nadie no voy a dar Gemma

Voz 0874 03:10 el bigotes y y yo yo soy de esos yo soy de los que piensan que una nota de voz enviada sobre todo si es de más de veinte segundos

Voz 3 03:20 Javier dice es uno de esos tú eres de los que no escribe nada comunica con nadie más que yo te conozco desde hace cinco años nuestro Whatsapp dura una cartilla puede hacer es cruel hacia abajo algo y lo recuerdo

Voz 0874 03:33 qué pero algo te hace muy poquito porque la vida es mi adiós

Voz 3 03:36 es como mira esto tú dices adiós cambio digo oye un abrazo que vaya bien y Colunga emoticonos todo puesto una emoticonos alguna vez muchas veces no te creo a tus hijas no muchas veces a mí no me lo hacen como que guarda Broncano alemán Das corazones hablo por bueno

Voz 0874 03:54 digo que que yo creo que mucha gente es igual que por nosotros no que piensan que una nota de voz de más de veinte segundos es una una demostración de Pereza por parte de quién la envía que no se ha parado como dices tú a escribir pretende que tú te pares a escucharla cuando una nota escrita pues es mucho más fácil sin embargo cada día se mandan en el mundo doscientos millones

Voz 3 04:17 de notas de voz por Whatsapp Dios es ya muy raro no hubiera gente por la calle bueno el metro en el supermercado grabando audios sujetando el micrófono y todo el teléfono hablando solos hablando sólo a medio otra es exacto en el metro están vivimos en el futuro Javier

Voz 0874 04:32 sí bueno a algún que otro colaborador este programa a mí me manda notas de hecho había pensado pero no lo voy a hacer pero había pensado hacer esta sección con una de sus notas de voz sonando por debajo

Voz 3 04:44 podemos saber quién pero luego te dicen que tengo muy mala idea

Voz 0874 04:47 entonces no lo voy a hacer no voy a decir quién

Voz 1378 04:50 pero eso no es tampoco no sabes que sí lo hace

Voz 3 04:53 Emma

Voz 1378 04:54 queda tengo aquí Gemma si Gemma tú mandas muchas notas de voz verdad ya sí muchas Gemma ya sabéis que mandas notas de voz Gemma porque si voy andando es mucho más cómodo para Ci sí que es criticar a alguien pone su voz es mucho mejor que decirlo por texto lo haces para aprovechar bien la maldad el audio las posibilidades que da no Javier las mandado algún audio no no no

Voz 3 05:22 está sacaba de asustar muchísima que se muestra Rojas roja muy roja que sepas que diez minutos antes de que empezase la sección ella ya estaba agobiada bajando para que lleguemos tarde es verdad pero lo único que nos agobia que no pasa nada que yo ya pero sí que sale solo no además pregúnteles quemado porque es agobia así si no hay un buen rollo en este programa no no pasa nada me

Voz 1378 05:45 pregunta Javier con mucho cariño más del que nunca me ha dado a mí

Voz 3 05:49 que por qué te agobia así no pasa nada este problema más muy tras

Voz 1378 05:51 kilo hombre es que yo tengo un historial yo si así entonces no sabemos si ahora mismo estoy pasando muy mal

Voz 3 06:00 a ver es sólo una pregunta más

Voz 1378 06:02 de que dura suelen ser tus notas de audio diez segundos quince no no llegan tres minutos de media más humildes tres minutos

Voz 0874 06:12 dile a recuerda la Gemma que que no me manden de por favor

Voz 3 06:16 dice que no le manda Javier nunca notas de voz o te despedir

Voz 1378 06:19 eh

Voz 3 06:20 está tranquilo puede estar tranquilo yo creo que el hombre mandan y en y en ningún emoticonos otros oye pregunta voy a preguntar no estoy aquí de paso haga marketing directo con buenismo bien verdad eso es lo que voy a hacer Javier no me lo pidas más

Voz 1378 06:36 hola qué tal visto aquí no no es acertado bastante mal eh a ver

Voz 3 06:43 todavía lo habría solucionado bola me entrevisté

Voz 1378 06:46 qué amable gracias pero pero te has parado así como a la primera vale es gallega si yo también de la tele además podría decirse que eres pelirroja bueno esto es un poco falso pero pero

Voz 3 07:03 bueno aceptemos como que si va lo cuéntale que tú eres un falso también yo también me dices joder te iba

Voz 1378 07:09 seguirla el juego dices Javier del Pino que están en el otro lado que yo también soy un gallego falso porque nací en Canarias a vale no Lugo osea que soy gallego viste como ha indignado en medio segundo

Voz 3 07:21 sí sí por insinuar que ella no

Voz 1378 07:23 estamos hablando de notas de voz si tú mandas notas de voz por Whatsapp yo no no habitualmente él sí él siempre lo lo dices ya como acusa activa si ellos no sois no sé de notas de voz odias sus notas de voz nombre tanto como pero no no yo no la conoce no me parece prácticos pero eso poquito molestas no quiero aquí abrir una brecha en vuestra relación pero podríamos decir que son molestas

Voz 4 07:49 que en Corviam no no no hombre no eso no no corporativismo

Voz 0187 07:54 la te vienen bien cariño ir

Voz 1378 07:57 que mandan las notas de voz de lo que sea lo que sea si vas en el coche

Voz 3 08:03 a ver cómo pero esto es un delito no pero voy a seguir admitiendo un delito por Antena

Voz 1378 08:08 sí sí sí sí lo tomado al mito

Voz 3 08:11 Javier está prohibido mandar notas de voz en el coche no es usar el móvil

Voz 0874 08:14 yo creo que sí es si la aplicación está en la pantalla de

Voz 3 08:18 no no la policía estamos aquí en el Primark te preguntan los policías pues aún uno que ha de cuantos suelen ser las notas de voz

Voz 4 08:29 no lo cortitas cortitas no no es verdad se plan algún recado algo galgo

Voz 1378 08:36 sí pero como urgente pero hay notas de amor implante quiero muchísimo si soy bastante así sido cerilla

Voz 3 08:43 pero pero pregunta le PSOE suben de tono

Voz 1378 08:45 no no no no se presta no te gustan restó llamé antes no no sea que lo habéis probado alguna vez para llegar a esta conclusión no no sí sí sí sí sí la tienes por ahí la podemos decir que no hay ninguna vez pues yo creo que si hay alguna a lo mejor la memoria preguntarle Manuel sí sí sí sí sí

Voz 0874 09:14 pero creo que la pregunta le Si ella le he dicho a él oye deja de mandarme notas de voz que es una tabarra

Voz 1378 09:20 alguna vez tú le has mandado una nota de voz a él diciéndole deja de mandarme notas de voz no no ahora ya esto ya se lo digo a esta persona es caro sino escribe escribe claro claro porque queda llamar porque ya más no quiero hablar no la replica no me interesa la respuesta que hay que aquí contra argumentar no no no me lo que te gusta el soliloquio claro claro como yo lo digo que hay que hacer esto o tenemos que cuando llegue el caso tenemos que acertar oye y la pregunta más importante habéis escuchado buenismo bien buenismo bien si lo mismo es un programa de radio hasta en la SER increíble que presenta un tal Manuel Burque Quique Peinado que es un programa de buen rollo es estar en el podcast ahora bien vale la tienes en iTunes en el podcast de La Ser están Youtube tanto a vale vale vale pudo observar que es un es una a poco observador a la persona que ha entrevistado a volver a ver tuviese el carrito con dos niños que te por miro

Voz 3 10:29 hombre mientras ponen los auriculares tampoco

Voz 1378 10:31 ya ya ya puede haber fugas y extrae exacto tocaron dos a la vez sí sí dos mala suerte no no tiene muy buena suerte de la verdad buena suerte sí muy buenas bueno son gallegos son mayores bien eso me gusta hola qué tal

Voz 3 10:47 cómo va ya ya dormían y el otro me va sonriendo

Voz 1378 10:51 eh

Voz 3 10:52 buenismo bien ponerle buenismo bien que puede escuchar mi nombre dice Javier Conde despida es que cuando veo gallegos ya os iba a invitar a un pulpo algo

Voz 1378 11:00 sí

Voz 5 11:01 aquí no lo hay de calidad mira mira a abrir el mejor pescado España gracias ganada gracias Gustavo bueno Javier qué más quieres que haga

Voz 3 11:11 pues busca a alguien de un perfil quizá ligeramente más joven más joven para ver si manda notas no hay tienes que encuentra un joven un domingo por la mañana en Gran Vía eso es verdad es difícil sí sí están durmiendo la mona lo sabe bien es verdad pero bueno vamos a intentarlo vamos a ver ya hemos hablado con Gemma

Voz 0187 11:28 he vamos a ver estoy

Voz 3 11:30 estoy buscando eh no es que esté ahora va creando ni nada y sigue con niño un niño no no no no es todo porque porque está prohibido no no porque porque no porque no estoy más que yo creo que no vale un niño no lo va a entrar en ese debate vale vale pues nada nada yo te

Voz 1378 11:45 hago caso a ti

Voz 3 11:46 no yo estoy ahora mismo es de cuarenta y uno en Gran Vía es imposible encontrar a alguien tiene que ver hombre a ver déjame buscar bien es que claro se generan silencios como no quieres al niño en la puerta de Primal me está escuchando el niño y me mira con Companys ahora mismo bueno mira a ver esta chica hola

Voz 1378 12:06 hola qué tal bien te puedo hacer una pregunta si tú mandas mensajes de voz por Whatsapp sí sí sí más que un texto escrito no no menos pero sí sí lo hago sí sí porque lo haces porque haces eso porque es más rápido por vagancia no sí claro sea vas por la calle porque me voy a poner así él mandas muchas notas de voz si tus amigos hace lo mismo o hay alguno que diga no igual cuando yo en día uno de voz os respondan Formoso también si si os parece lo normal ya si no te da vergüenza escuchar la voz de una persona que no sabes qué está haciendo no porque podría extender el baño por ejemplo Iker que más están se eh no te gusta más imagine un arte lo que sucede como si fuese literatura no no me da igual que tu voz no te da vergüenza no es que a mí me da mucha vergüenza mi voz por eso no mando a mí no pero tú escuchas tus notas de voz antes de mandarlas a veces para ver si está todo bien no pero eso es más mono las las envío y luego las escucho porque antes no puedes escuchar las cosas que no las pues editar bueno no sé no no puede ya está mandada lo que ayer la puedes eliminar sí y te gusta lo que escuchas lo sí

Voz 3 13:30 como cuando uno sí

Voz 1378 13:33 por suerte que que que que que autoestima tienes la envidio bueno pues te dejo iré adiós

Voz 0874 13:41 posible retraso lo máximo que pues pobre chica por cierto que será

Voz 3 13:44 cerca de un señor claro por detrás a ver qué le

Voz 0874 13:47 no puede ser una pregunta a ver qué me está llamando claro

Voz 1378 13:50 gran burka

Voz 3 13:51 madre mía gran Burque Jaber tuvimos una cosa tú me has llamado El gran Burque debido al bullying que me hace Javier del Pino quiénes Javier del Pino se vaya a Javier pero parece que lo ha hecho a sabiendo que es la verdad completa le conozco si eso es lo que trabaja con Burke ese es el yo yo yo de tres horas antes la mía ir te quería preguntar conoces buenismo bien

Voz 1378 14:20 buenismo bien me suena pero no que es un programa programa de radio que presenta el tal Burque con el programa que sí claro no no lo conozco no lo ya ya está está genial podcast de de la Cadena SER y escuchar es que sólo escucho el podcast

Voz 5 14:37 ven faltada tan grave que ha lanzado esta señora era Quique Peinado muy mayor para nosotros ha vale vale pero

Voz 1378 14:49 tú tienes tú te puedes bajar hipotecas también puedes escucharlo si es que también estoy muy mayor oye mandáis notas de audio vosotros por Whatsapp

Voz 5 14:57 no no no no hoy hoy hemos oído una cosa que no no

Voz 1378 15:00 los que nos hemos dado cuenta de un error sabes de pintura a ver a ver aquí tú tú eres la que saben Pablo School las Pablo escolar no es son las escuelas públicas son las Eton es una fábrica School

Voz 3 15:13 esto es se verían en la David del Pino no fíjate fíjate tú me estoy gente no aparca

Voz 5 15:18 no ha traducido él me imagino que no se da cuenta no te has dado cuenta Javier si no te has dado cuenta Pablo

Voz 3 15:24 no no pero es que si se refería a China China las Pablo exculpa claro que se estaban refiriendo a China en China se sea en todo el mundo quiere subir y hablar con él no tengo tiempo a vale vale está sacando un arma del bolso no será de cierta o parcialmente pero no por Dios no no no pregunta solamente si prefieren que

Voz 0874 15:50 esto tuvo o que vuelva a David

Voz 3 15:52 a la pregunta de verdad sí sí sí porque obliga a hacer la pregunta Javier si os gusta que yo he visto preferimos que vuelva a David

Voz 1378 16:00 Nos gusta que hagas esto claro que nos gusta mucho mucho me gusta mucho no le estoy dando dinero Javier gusta mucho que me gusta mucho a David también nos gusta pero pero nos gusta mucho con la tú que me traten pero que me ha

Voz 3 16:12 yo lo único que quiero es que escuches buenismo bien me lo único que te pega despidió estuvo bien intentaré darle una oportunidad no lo intentes

Voz 1378 16:19 lo haré lo haré entre podcast hipotecas de A vivir que son dos días esta vez eso es escuchar

Voz 3 16:25 es buenísimo buenísimo bien eso es así me gusta lo prometo por lo menos uno bueno uno me vale con una me vale a ver que vaya bien su Javier quieres que te mande una nota de audio no no no por favor venga

Voz 0874 17:01 en España Manuel Moreno que es experto en tecnología y redes sociales creador de la web trece dic que te al mando del cómo estás muy buenos días tú mandas notas no

Voz 5 17:08 pues yo pocas alguna pero cada vez menos

Voz 0874 17:11 digamos que me antes no te hace poco a la gente que es más joven que tú Luis es más mayor te lo piensas bueno sí

Voz 9 17:16 tampoco yo creo que es la gente más joven que yo la que me manda notas de voz a mí yo mando un poco indistintamente pero ya te digo mando pocas

Voz 0874 17:22 sí pero es verdad que existe un poco de esa ese argumento no que quiénes mandan o que los más jóvenes están más acostumbrados a mandar notas de voz y las toleran mejor que a lo mejor quiénes tienen más no más responsabilidades menos tiempo libre

Voz 9 17:34 sí por lo menos Hamid me resultan un poco intrusiva porque es verdad que una nota escrita la puedes leer casi en cualquier sitio incluso con Whats App Web pues la puedes ver mientras estás trabajando una nota de audio pues ya necesitase pagarte el teléfono al oído o utilizar unos cascos Si bueno a mí me resulta más dentro sí

Voz 0874 17:50 el alguna vez me devuelves notas de voz con el consejo de no enviar notas debo Puyol

Voz 9 17:54 sí sí incluso hago reenvío la nota de voz para que no me vuelvan a enviar sale reenvío su propia Bergós aparece la escuche eso es como un bumerán además de Valdemoro en Atenas

Voz 0874 18:04 se me había ocurrido vale vale y a lo mejor se podía a lo mejor ralentizar incluso para que dure más todavía sufran

Voz 9 18:09 podría ser podría ser pero es que pueden durar hasta quince minutos

Voz 0874 18:12 sí que se muchísimo y te digo que hay pruebas

Voz 9 18:15 es para que puedan durar hasta una hora y ocho minutos que eso ya sería bueno un auténtico podcasting seamos amigos

Voz 0874 18:20 por ahí yo te digo una cosa no solamente el que lo recibe también estará apretando el botón del micrófono durante un porque en algunos teléfonos hay que mantenerlo apretado

Voz 9 18:27 si hay una función que es ya para poder grabar la nota de voz con manos libres pero no todo el mundo la conoce cuando estábamos grabando la nota de voz aparece un adicto si deslizándose hacia el cambio no podremos estar haciendo otras cosas mientras

Voz 0874 18:39 con eso eh cuidado con eso que se te puedo olvidar cerrar el candado ya sabe lo que se cuela en la nota de voz hay hay ahora aplicaciones te hablo del iPhone que es lo que yo conozco yo me instalado alguna que tú puedes enviar la nota de voz a esa aplicación y la aplicación de la transcribe

Voz 5 18:55 efectivamente te ahorras escucharla sí lo que pasa

Voz 0874 18:58 que también requiere un esfuerzo adicional claro porque recibes

Voz 9 19:00 sí es una nota imagina pues eso de quince minutos que llega hasta el máximo de transcripción que vamos a recibir pues es un auténtico tocho no de palabras qué tal va a tener que ser bueno pues traducido pero bueno para los oyentes para quienes tengan a ellos como tú bien decías transcripción es una de las aplicaciones que nos permite pasar la nota de voz a texto ir para los oyentes que tengan Android la aplicación que recomendaría ser ya te quiste te XTB quiste R son gratuitas las dos Si bueno nos pueden ayudar en un momento dado a escuchar la nota de voz pues bueno para poderle claro además en la gente

Voz 0874 19:34 que mandar notas de voz también debería saber que en estos teléfonos hay un fue una función de reconocimiento de voz tú puedes hablarle al teléfono y te lo transcribe automáticamente y le ha ahorrado tener que escuchas

Voz 9 19:45 efectivamente también y esa directamente a través de Whats App con lo cómo lo podemos ver os conocéis

Voz 0874 19:51 no sé qué tal muy buenas explícame quién es Manuel Moreno experto en tecnologías redes sociales creador de la web trece Beats trece vi

Voz 5 20:01 es es un honor bueno el trece es porque

Voz 9 20:03 mi número de la suerte son unidades de información pues trece trece vi así se llamó la web en un principio bueno ya están Monet izada estamos matiza que he hecho yo vivo de ello o mal vivo de ello bien vivo de ello pero vivo con mucho orgullo igual eso sí oye whatsapp se está extendiendo

Voz 0874 20:21 mucho más de lo que nadie había pensado yo creo que está aquí para quedarse no es es decir luego mucho más que va a ser que a mí me me llaman así que la atención hace yo te diría que un par de años nadie sabe en Estados Unidos ya esta semana ha salido que Jared Kushner el marido diván catalán que también tiene exconsejero en la Casa Blanca se comunica con líderes mundiales a través de Whats App

Voz 9 20:41 sí sí va a ser mucho más de hecho es que Zuckerberg que es el dueño de whatsapp es el dueño de Facebook y también de whatsapp ya ha dicho que su prioridad no es la red social que su prioridad a partir para los próximos años es la aplicación de mensajería instantánea íbamos a tener whatsapp uno las notas de audio las vamos a enviar a través de whatsapp las escucharemos en Instagram las escucharemos en Facebook y en otras

Voz 5 21:00 pero cómo puede crecer Whatsapp

Voz 0187 21:02 pasa es un es un servicio de mensajería pero va a ser más que va a ser más que eso digamos

Voz 9 21:08 es que la red social Bair virando hacia ser una aplicación de mensajería pues más tipo whatsapp con más funcionalidades dentro de whatsapp que vamos a poder pues bueno incluso haber vamos va a haber incluso la posibilidad de hacer pagos a través de whatsapp que es algo que en India por ejemplo ya se puede hacer y que llegará próximamente a otros mercados y aquí llegará seguro muchas otras funcionalidades que hoy día pues a lo hacemos a través de Facebook o que no nos imaginamos y que podremos hacer a través de nuestro móvil en whatsapp día ficción

Voz 0874 21:35 no conozco Naim meses ya pues hacer pagos con también culpe

Voz 9 21:38 efectivamente sí pero vamos que ciencia ficción que la ciencia ficción se hará realidad en cuestión de meses aquí la en las redes Facebook la va a dejar caer bueno lavadas reconvertir yo creo más bien hacia eso hacia aplicación de mensajería con mensajes cifrados bueno va a ser más bien familia de aplicaciones como ellos ya lo empiezan a llamar que integrará Facebook Whatsapp Instagram

Voz 5 21:59 vale yo que tengo un perfil público es el que

Voz 10 22:03 hay que ser que hay que hacer todo eso

Voz 0874 22:05 sí pero tengo un perfil público mediocre pero público ya te es más últimamente un poquito polémico un poquito por te hacen charcos y necesita

Voz 5 22:13 yo además me meto sin querer sin que nadie

Voz 0874 22:15 pida entonces que

Voz 9 22:18 tengo que hacer para posicionar Mengual eso va a existir existe ya incluso para las empresas ya existe whatsapp Business las empresas pueden crear sus propios perfiles en en la aplicación no así sí sí sí incluso llegarán a poder pagar para poder posicionar mejor pues casi como hacemos en Google no se a la hora de los resultados de búsquedas eso ya existe whatsapp Business ya está ya está mira yo podría mandar un mensaje a toda España de por Whatsapp diciéndole tienes que escuchar buenismo bien claro ahí ya no porque por Protección de Datos solamente les podría mandar mensajes a las personas que hubieran agregado bueno gracias pero pero

Voz 0874 22:51 en cambio Facebook sí que podría hacerlo porque Facebook tiene tu información te podía mandar un anuncio a través de whatsapp a todos los que yo él quiere mandar

Voz 9 22:59 claro que todavía no lo hace pero ya han anunciado que a través de los estados de whatsapp que está los estados las esos contenidos que desaparecen a las veinticuatro horas que parece que nadie utilizan Stories da igual sabes Tonys de whatsapp ya va a empezar a mostrar publicidad de ellos este año con lo cual no es descabellado de este listo un mensaje

Voz 0874 23:16 es que nada es gratis Manuel esto no tiene nada nada es gratis no hay nada diciendo tonterías eso tampoco es tenía que haber una función en el whatsapp que que permita es decir a tus interlocutores que tú no aceptas mensajes de voz María Felices muy simple porque te evita la mala educación no

Voz 9 23:32 sí efectivamente que les mandaron Give no un speaker si no no hasta que devolviendo no muchas gracias pero vamos a ver a Javi y la verdad

Voz 0874 23:39 tú no quieres ni texto escrito no es verdad que no te gusta que te moleste no no es verdad es verdad es verdad

Voz 5 23:45 pero es que requiere voy a leer tu nuestros Whatsapp porque es de de lo más triste de verdad es como comer apio me estando dice haber por ejemplo nuestras conversaciones voy a buscar una me está dando un poco de miedo por ejemplo que dijo Resines de Le pregunto yo porque un día no me acuerdo cuando lo dijo algo que tú y tú pregunta a Paqui a mí no me dijo nada Hahn mentiroso Manuel yo nunca miento fin de la conversación paredes pero ahí tú lo estás leyendo si hubiera sido una nota de Haro

Voz 9 24:18 yo podría poner tu nota de Otero y no hay quién dicta que

Voz 0874 24:20 por esto pero a mí me encanta sarcasmo escrito y además Manuel lo coge muy bien habla

Voz 5 24:27 conmigo solo habla en sarcasmo

Voz 0874 24:30 Manuel Moreno es experto en tecnología y en redes sociales y es creador de la web de tecnología de redes trece Beats oye gracias por venir

Voz 9 24:37 la la próxima por audio de guasa sabes pues mira empezamos a hacer entrevistas nosotros propio porque eso es la calidad que tiene es verdad que es muy bueno que gracias bueno un placer estando oye a pruebas

Voz 0874 24:48 la comida muy bien que hay hoy en eso lo tiene que desvelar esto vale bueno perdón pero siete tomando una sorpresa a mi me gustan pero que a ti te va a gustar si está Vélez sano es sano bien perdona cuando atraído Ángela

Voz 5 25:01 que no se torrijas la semana pasada que

Voz 11 25:15 no hay duda

Voz 1378 25:17 no

Voz 1 25:26 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 25:48 es verdad que había gente abajo esperando a David ITA visto aquí en el truco de no no yo vine a ver si estabas tuvo David sí sí pedirle una foto a cualquiera que hubiera pero luego es verdad que vino uno

Voz 5 26:01 con auriculares de estar escuchando el programa vino como jaleando porque venían corriendo a ver si me encontrara el gol

Voz 0874 26:09 auriculares puestos y Ángela Quintas cómo estás Ángela buenos días

Voz 0187 26:12 buenos días oye que que lo hemos

Voz 0874 26:15 oye pero por qué me has robado

Voz 5 26:17 me han robado pues yo en los anuncios te dije oye qué bonito corte de pelo Javier no se había fijado los piropos Javier no es verdad

Voz 0874 26:29 no se llama plagio se llama inspira

Voz 5 26:31 dado

Voz 0874 26:32 bueno llevamos una racha Ángela complicada eh así que estamos trabajando para crear pacientes en tu consulta y hay que empezar a trabajar con ellos prevaricación hemos creado pacientes de palmeras de chocolate ella apoyaba así de torrijas

Voz 13 26:47 es que por cierto no me lo acabo eh Juan

Voz 0874 26:50 está costando las tiene

Voz 13 26:52 pero ya no creaba el pero me han durado varios

Voz 0874 26:55 días es una pena porque como la vas a tiro

Voz 13 26:57 ya

Voz 0874 26:58 qué te voy a decir adiós a contarle estamos con oiga

Voz 13 27:04 hemos traído a Abbas Abu Abbas y eso es bueno si tú las vives

Voz 5 27:10 Blanco es una legumbre pero como lo descuidado a mitos como que estábamos comparándolo con una palmera de chocolate una croqueta torrija es verdad que no decir malo desde las legumbres recuerda no no no es una legumbre que tiene proteína deje

Voz 0187 27:29 tal

Voz 5 27:31 cuántas veces no responde

Voz 0874 27:33 cuenta que PH Manuel tú dices en tu consulta de las líneas

Voz 0187 27:35 yo digo que no se debe abusar de las legumbres

Voz 13 27:38 pero cuántas veces a la semana semanas

Voz 0187 27:41 como malo pero no a ver yo creo que está bien dos veces a la semana comer legumbre

Voz 0874 27:44 es mucho me gustaría a mí

Voz 0187 27:47 a comer todos los días legumbres

Voz 13 27:51 no

Voz 0874 27:51 sí bueno aquí pido un escrache a Javier del Pino y Ángel es que esto además también depende porque si cumbres con yo qué sé pero mira como en general la palabra

Voz 5 28:07 esta eso te iba a decir que son las sabes

Voz 0874 28:18 de dónde sale en un árbol en la tierra

Voz 0187 28:21 vale es una legumbre que nace de una planta trepa adora que que tiene como cuyo fruto es una vaina alargada gruesa dentro están las semillas de Abba suele haber más o menos entre dos y nueve semillas quien no son las de las semillas son las habas pero son son legumbres y entonces pues eso

Voz 0874 28:40 eran más que una legumbre un tipo lentejas por ejemplo eh

Voz 0187 28:44 es que tienen una cantidad muy alta de fibra y esa cantidad de fibra hace que tenga mucha sensación de saciedad esa fibra aumenta la movilidad intestinal y tiene dos obligó sacar y dos que sola refinados a bueno y otro más que no es verdad lo que hace que que fermentado

Voz 13 29:04 gracias a nuestra microbiólogo entonces nos da esa sensación como un poco como de que estamos llenos de que estamos aquí provoca gases

Voz 0874 29:11 bueno pero estoy hay mucha pero vamos al margen de eso tienen un lado oscuro las habas

Voz 5 29:18 por un lado oscuro pero no para todo el mundo

Voz 0187 29:21 solamente para aquellas personas que tienen una alteración genética que es que les falta una proteína que se llama la glucosa seis fosfato de hidrógeno y es una proteína que es bastante habitual que falte entonces lo que hace es que se produce

Voz 0874 29:33 la una una anemia

Voz 0187 29:35 pero tiene una ventaja que es que la gente que le falta a esta esta proteína eh es inmune ante la malaria entonces es bastante

Voz 0874 29:43 si hay que escoger yo te sientes mal

Voz 0187 29:48 sí es verdad porque además será será mucho los países del Mediterráneo y en los países de África del Norte con lo cual se cree también que bueno que el origen porque estamos como más protegidos frente frente a la malaria es una alguien osa es algo bastante común que te falte está está encima bueno la gente que le que que le falta pues les sientan mal las habas ya esta enfermedad que se llama fascismo entonces Avispa vi las como de manera recurrente pues puedo llegar a tener una una anemia

Voz 0874 30:15 hay algún baile vencido en España de

Voz 0187 30:17 no lo sé a lo mejor me pregunta

Voz 0874 30:20 sólo te sientan mal a cambio de ser inmune a la a la manada

Voz 5 30:23 no puedes llegar a tener una anemia muy importante precozmente se puede provocar vómitos

Voz 0874 30:30 en lo que puede provocar muerte claro exacto

Voz 5 30:33 es algo

Voz 0187 30:34 sí es una es una mutación genética que transmiten las mujeres pero que realmente los que lo padecen son mucho más los hombres porque va en el cromosoma X como las mujeres tenemos X X tenemos como

Voz 0874 30:45 pura políticamente incorrecto yo no quiero hacer la quieres hacerlo yo no quiero nada

Voz 5 30:50 el material Moratti actual que reflexiona

Voz 0874 30:56 nos acompaña Iñaki Camba les resto de plantearse en aquella Augusto Figueroa número treinta y dos qué tal Iñaki buenos días Cook en tú eres de Bilbao o algo así

Voz 13 31:05 yo estoy de Zarautz

Voz 0874 31:08 yo lo ha adivinado que serías de esa zona porque nos hemos dado la mano la contractura me va a impedir jugar al tenis escuchemos esas aproximadamente

Voz 13 31:17 bueno es que estamos saludemos como el debido en Moscú

Voz 0874 31:23 eso no saludar a ver quién se complementaría seguro

Voz 13 31:25 Pablo Casado seguramente preferiría bienvenidos a Navarro

Voz 0874 31:31 pero tú vosotros me hacéis Abbas no sé en qué platos la usáis osciló vendéis como plato base diga

Voz 13 31:39 no es ahora mismo la temporada empieza en diciembre en la zona más sur incluso en Oikos según van pasando los tiempos de temperatura llegamos hasta abril mayo que en el País Vasco son las últimas que se que se sumen por la estacionalidad eh pero desde diciembre podemos consumir

Voz 0874 32:05 claro esto todo esto que dice Ángela duros efectos secundarios pero entonces nos afecta no

Voz 13 32:10 bueno ya sabes que los otros lo dijeramos todo muy bien y además es muy importante que lo que utilicemos para de digestión sean grasas noble condimentos frescos esto es ese de la procedencia la estación adecuadas sulfato exacto a T

Voz 0874 32:25 tengo un recorrido robarle el término grasas grasas nobles me ha encantado y luego están las cobardes que son las grasas nobles Iñaki

Voz 13 32:34 bueno porque la tierra es aceite de oliva bueno

Voz 5 32:41 hamacas por ejemplo

Voz 13 32:44 esas puede estar incluso saturadas au mal alimentada podríamos decir que el Agatha el aguacate está lleno de nobleza bueno no se porque es una galaxia tan noble Pardo es un producto de nuestra cultura

Voz 5 33:00 tú no tiene no no no

Voz 0874 33:03 es que en Galicia se cultiva muchos aguacate esto es un producto de nuestra cultura ha dicho en Galicia es verdad que existe pero porque un aguacate hay mangos en Galicia hay mangos en Galicia y mangos si os esto es afirmando está sí estoy afirman vistas orgulloso de ello estoy orgulloso de Galicia en general pero te que haya mangos en Galicia que igual han comido el terreno a los pimientos de Padrón porque no eso no se puede comer lo distribuyen todo muy bien hay mucha piedra hay espacio para todos y Alicia ya no me van a pillar

Voz 13 33:26 en el pimiento de Padrón no es que lo hayan comido los espacios de sino ha comido los espacios hasta de Marruecos el mismo pimiento

Voz 5 33:36 esta es una guerra para llegar llega la verdad estarnos pero no puedo

Voz 0874 33:42 qué te parece la comida gallega aquí comprada

Voz 13 33:45 la vasca bueno misas esta derrota es fantástico porque yo tengo mitad y mitad Mi padre era de Orense Mi madre federados yo nacido en saraos y ayer explotado ya me he venido aquí a Madrid a jugar un poco con todo

Voz 5 34:00 tienes el genoma perfecto

Voz 13 34:02 bueno más no explote

Voz 3 34:05 controlan las de las grasas comer

Voz 0874 34:08 a ver yo diría que a ti te gusta comer venga

Voz 13 34:10 la mente claro que sí de hecho en nuestra casa el restaurante nunca hace un menú degustación para todos nos sentamos en la mesa a los clientes y yo partimos de hambre apetito gana y a partir de ahí de lo que vayan

Voz 0874 34:25 no obstante el plato principal hasta el primer Platino

Voz 13 34:27 es un poeta

Voz 0874 34:29 poeta la cantinela alimentas claro pero está muy bien que digas que siempre con productos de temporada ahora espárragos Ángela te recuerdo que hay poca de espárragos como el otro día está mucho cuenta además en Madrid y los espárragos es contactos veo que llevas Abbas pero son chiquititas

Voz 13 34:46 lo claro es que depende hay

Voz 0874 34:48 abone

Voz 13 34:50 más habitan estas son habitan estas son peladas repelió a ver estas no dan gases no quedarán menos gases

Voz 0874 35:00 eso eso es tú piensa que cuando ahora vas a comer esto ya te puedes empezar de hecho es o esto o Malaria

Voz 5 35:08 vamos a probar vamos a probar tenéis el mosquito por ahí claro has traído

Voz 13 35:16 de momento sí porque en realidad nosotros al utilizarlas de otras maneras hacemos con ella una ensalada de yo la denominó habitan tiernas peladas y remodeladas sobre

Voz 1378 35:28 con una vinagreta

Voz 13 35:29 trufa

Voz 5 35:31 y entonces lo único que hacemos si quieres a tu lado venga pasa me pasa lo mismo pero aquí coge y a ver primero el hecho una súbita no no las pones pues habían claro

Voz 0874 35:43 la habilidad para esta ensalada

Voz 5 35:44 esto es lo que voy a determinar si queda tiempo ya ya tengo que ir rápido porque además oye Juliana tierna entonces

Voz 0874 35:52 así eh

Voz 5 35:53 sí estoy dando pellizcos Baza Baza aliñar

Voz 13 36:01 esta ensalada pero antes basa desmenuzar un poco de cangrejo

Voz 5 36:06 todo ahora mismo está a sintiendo muy orgullosa porque lo he hecho todo yo creo e Irlanda está sintiendo bueno es recordarnos que ya está aquí hay que compartir ha echado demasiado te has pasado te voy a comer un poco para quitarla medio bueno habrá mezcla bien esto de esto cómo se llama esto es una vinagreta de agosto trufa

Voz 0874 36:33 oye niña aquí parece casi niña que Iñaki

Voz 5 36:38 muy bien eres un poeta muy bien pero pero pero

Voz 0874 36:41 caso es decir si no porque eso lo paraba

Voz 5 36:43 porque esto en su restaurante cuesta treinta euros todo no va a poner cuánto cuesta esto solo solo sólo para saber qué es lo que es lo que lo que sí

Voz 13 36:54 este plato cuesta en tercio doce enmedio quince en entero XXII

Voz 5 37:01 esta es que este será como una escuela con lo que han hecho juego con lo de echar ya tiene suficiente perdón perdón pero Daley aquí pasa es que me como Javi Javi Javi es poco radiofónico está siendo está dando mucho está sacando su carácter sale

Voz 0874 37:27 el actor gallego usted corrigiendo de Manuel sí

Voz 5 37:29 entonces ya está todo ha de estar limpio a vale una lo vas a limpiar no no lo voy

Voz 13 37:35 claro

Voz 5 37:35 pero a veces tan limpio a vale vale porque como ya tienen su ciudad hombre que nadie va a querer tampoco te pues vamos a poner una Piqué

Voz 9 37:45 ya sé

Voz 5 37:45 ah claro antes de echarlos plato tartar

Voz 0874 37:49 mira mira mira mira cómo tiene que Dubai

Voz 5 37:52 era pequeña clásica dulzura vasca golpe pidiendo ahora vamos pues nunca visto a nadie tan apasionada y si éste va sobre eso de que nadie les dan programa Iñaki por favor ah sí pero claro que hubiera que bonito frente a lo que notificados ya había hecho una montaña de hábitat al principio que ya te digo que aquí que se ponía que ya perdón perdón desde aquel día un pinche que ya un pinche muy mediocre bueno me hubiese es despedido en tu restaurante bueno no creo

Voz 13 38:27 me hubiera

Voz 5 38:28 bueno yo creo que sí

Voz 0874 38:31 hubiera aguantado y hasta lo

Voz 5 38:33 espera dominado ahora un poquito de eso es que no no son brotes estás echando brotes estas hay una lluvia de brotes oye que bonito plato que yo que ahora es el plato de entrada más bonito que he visto en esta sección Jable una vamos a escuchar otra cosa

Voz 9 38:50 lo que quiera pero que quieren venga venga

Voz 5 38:55 la pena Ángela esto no son torrijas no es palmera de chocolate pero también lo puedes comer no en lo que sí que tiene grasas cierre pelado

Voz 13 39:03 eh llenan menos aunque toda la misma cifra filmada eh esto es lo voy a decir lo voy a decir para mí es top tres está buen esta sección

Voz 5 39:17 por todo por presentación cuando como está con lo que nos ha dado la malaria sale de Mi cuerpo

Voz 13 39:22 absolutamente no tienen y que volver a aparecer no vale

Voz 5 39:27 pues bien estás viendo el veto ganas del mundo perfecto bien oye un diez muy un quinto puesto hay que superarlo todo

Voz 13 39:37 volvía

Voz 5 39:38 si no y además esto es muy sano Ángela no lo podré comer todos los días

Voz 0874 39:44 si bien las vías que compiten Iñaki Camba Cher de restaurante Arce en la calle Augusto Figueroa número treinta y dos veces Iñaki suerte con el restaurante