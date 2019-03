Cómo salvar a Burque de la demencia

Voz 0874 00:00 qué pasa si quieres acabar pero no te lo puedo asegurar que no quieres hacer esto tú no sales desde estuve

Voz 1378 00:11 esto no repartes bueno hay que ir al grano no Javier yo creo que sí bueno detalló cincuenta te quedan sólo un detalle antes de dar paso a al Main vale sabeis que Alexandria o Casio Cortés hizo un directo de Instagram cuántos espectadores cinco mil tuvo cinco mil cinco mil ha sido portada del Time de la revista Time to mil nosotros llegamos a mil nosotros sin mucho

Voz 2 00:36 venga mucho darle un beso fanfarria prometiendo un beso que no y qué vas a hacer qué vas a hacer ahora el plato

Voz 3 00:44 ah vale vale pero por favor

Voz 2 00:46 ya se ha perdido toda la alegría se la cucharilla si quieres cierto pero también porque si están limpiando el plato dentro de sí sí eso es lo que ha sido la Cadena SER Iñaki desde aquí lo que te dé un programa de cocina en Radio gracias hasta luego que eso nosotros llegamos a mil por qué no utilizamos más Instagram vamos a hacer un directo no porque no estoy por favor que vengan todos los oyentes al directo de Instagram pero sí la cuenta de cómo es arroba Avi espera un segundo Manuel ella a mí me parece arroba vivir estamos en esta opinión pero son las once y cincuenta y uno venga no va a dar tiempo lel Main quieres que realmente ha llegado Mail que es lo más bonito que le ha pasado a este programa de la cadena

Voz 0874 01:26 SER jamás si el Mail dice tiene que ser muy duro tener el programa el pianista Lang Lang y después a Manuel Burque menudos altibajos no

Voz 2 01:33 me pongas trampas le él bueno se le él España es muy bueno y pasa ahora

Voz 0874 01:38 dice buenas tardes Mi nombre es Carmen Terrón soy neuróloga especializado en deterioro cognitivo y demencias escucho escribo para tu sección trabajo coronando una unidad de memoria en Madrid desde hace casi trece años hemos hoy ha sido oyente del programa aunque es posible que Javier del Pino no se lo puede creer una de secciones favoritas es la trae Manuel Burque Chan en mi casa siempre estamos pendientes de sus preocupaciones malogrado muchísimo pues un nueva sección que podemos hacer a los treinta para estar bien a los sesenta precisamente porque mi labor diarias diagnosticar tratar y seguir a personas que padecen demencia y sus cuidadores y una de mis principales preocupaciones es la prevención de la demencia casi todos pensamos en la demencia como algo inexorable pero nada más lejos Se calcula que pueden prevenir hasta un tercio de los casos de enfermedad de Alzheimer así que efectivamente se pueden hacer muchas cosas a los treinta y dejar de hacer otras para estar bien a los sesenta son buenas noticias para Burque un saludo afectuoso doctora Carmen Terrón Cuadrado no

Voz 2 02:30 me puede hacer más feliz has llorando razones decir oral no Manuel estoy lo ves en los ojos

Voz 0874 02:36 estas emocional está Carmen esta Carmen por ahí

Voz 2 02:38 hola Carmen hola buenos días puedo quererme no pudo querer más Carme Manuel lleva una camiseta

Voz 0874 02:45 con las palabras Carmen Terrón en la camiseta me voy a hacer

Voz 2 02:48 baje Carmen que felizmente por varias razones primero por dedicar este Mail tan bonito a mi sección y segundo porque me estás diciendo por fin que algo se puede prevenir porque llevamos una de fallos

Voz 0874 03:04 aunque es curioso que Carmen B llame para avisar de que pues prevenir la demencia no sé que está viendo

Voz 5 03:10 porque lo van a ver Carmen venga a ver a ver lo primero que cuando nosotros hablamos de demencia

Voz 4 03:19 hablamos de los profesionales sanitarios los neurólogos hablamos de deterioro de de las funciones cognitivas no de la sección de la concentración de la memoria no un problema digamos que no está relacionado con el envejecimiento no con esa edad sino que es una enfermedad que la cosa principal cosas la enfermedad Semes eso es lo que lo que yo me dedico y que realmente pues es un problema de salud muy importante en en el mundo

Voz 0874 03:48 y cómo cómo cómo hacemos esto que tú dices cómo se pueden prevenir a los treinta haciendo cosas así dejando de hacer otras para estar mejor

Voz 5 03:56 porque en el motivo de ellas porque

Voz 4 03:59 desde hace pocos años sabemos que la enfermedad entonces el daño que que se desarrolla en el cerebro te subyace una enfermedad se me en particular se puede iniciar hasta veinticinco años antes antes de que comiencen los síntomas a nosotros diagnosticado el problema ya viene desde hace pues entre diez y veinticinco años desde luego que tenemos que empezar a hacer una prevención muy pronto muy precozmente

Voz 0874 04:26 como eso es vamos a hacer

Voz 5 04:28 Cesar tenemos que empezar a hacer cosas muy prontito para poder

Voz 4 04:32 evitar el desarrollo de la enfermedad

Voz 5 04:35 por ejemplo hasta hasta un treinta

Voz 4 04:36 ciento incluso hay gente que dice que con cuenta porque en todos los casos de enfermedad semestre podrían ser podrían

Voz 2 04:43 eso sí por ejemplo supone dejar el móvil o que o hacerse un poco dormir más

Voz 4 04:50 claro lo del piano está muy bien sobre todo lo que sí lo que siempre hace mucha mucho hincapié es en intentar hacer todo pero sí evitar el sedentarismo uno de los motivos principales relacionados con como factor Avedon enfermedad que esa relación además por ejemplo sino que es otro factor de riesgo con diabetes hipertensión estar activos actualmente pues es aprender a tocar el piano aprenden idioma aprender cosas diferentes a las que no estamos acostumbrados porque el cerebro puede hacer lo que queramos podemos aprender lo que queramos no está preparado para todo pero tenemos que activarlo

Voz 5 05:32 sí es variable Carme estoy buscando árabe y dejar de fumar también

Voz 2 05:37 pues todo eso para todo lo que hemos a todas las preguntas que hemos hecho lo que hay que dejar de Fomento Carmen estoy buscando clases de piano ya en Internet ya que además está con el móvil se oye Carme que te agradezco mucho el correo porque te da gusto tener oyentes como tú no yo sí que te lo agradezco de verdad no sabes cuánta cuánta gente se lo ha enseñado no puedo poner en la nevera como un imán

Voz 0874 06:00 Carmen Terrón neuróloga hay coordinador de la Unidad de deterioro cognitivo en el hospital Nuestra Señora del Rosario en Madrid un beso fuerte Carmen espero que sigas escuchando después de haber conocido a estos dos impresentables

Voz 5 06:14 la también gracias

Voz 1378 06:16 abrazo Carmen tienes ya tiene es ya un una habitación VIP en mi corazón

Voz 2 06:23 sí sí para que éste a pues no te lo voy a decir un beso ya pero se lo he dejado yo caer así a Carla nada si tiene una tiene una tienes que no estaba al teléfono te voy a decir yo no me dan nada más que hacer primero de radio sí que hay que hacer pues no decir cosas de los invitados cuando los ha despedido porque si son bonitas si no tienes que interrumpir esto es muy importante no pero yo estoy mejorando estoy muy pronto hay cierto ondas que me han dado poniendo saber escuchar que igual debería ser una evidencia de que lo puedo hacer bien Javier buenismo bien todos los martes a las siete en la aplicación de la se