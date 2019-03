Cómo una ciudad puede alargarte la vida

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:20 pues inicio eh

Voz 5 00:56 mira que lleva algunas semanas coincidiendo pero el opuesto es una relación a distancia está condenado a

Voz 0874 01:02 va a una separación final más que al porque esto es insostenible dónde estás Javier

Voz 5 01:07 sí estoy tierras raros del cabrito perdón flores las flores del éxtasis ya ya ya ya

Voz 0902 01:15 eso es que tú no has conseguido ver todas y así

Voz 5 01:18 todavía no habían llegado ahora hay muchos hay muchas

Voz 0902 01:21 estamos en el momento que si el fin es una es el oficial pero ya hay mucha flor sabéis que lo cuanto más abajo más cerca el río no pues van floreciendo antes y a medida que subes pues hasta setecientos ochocientos metros que Cerezo pues el floreciendo más tarde

Voz 5 01:36 lo que pasa es que tú no estás aquí por eso eh

Voz 0902 01:39 qué te Afinsa el cabrito

Voz 5 01:41 pero los pasé los cerezos era un cabrito ya yo no sabría pero estoy Piñera es químico es bioquímico y es conductor en a dos de El cazador de cerebros si bien Javier Sampedro es doctor en genética biología molecular colaborador del país has estado opera en Alemania tras en Toledo hasta con oyentes también

Voz 1730 01:59 sí sí sí sí fue una grata sorpresa porque estuve

Voz 5 02:02 hemos en el Instituto Max pan acerca de Múnich

Voz 1730 02:05 y ni pasamos un día entero con uno de los científicos más importantes de España Ignacio Cirac que es como un padre del concepto de ordenador cuántico nada estuvieron tres instándole él viaja mucho España yo sí de una manera disimulada de hombre pues si en algún viaje se que va a salir muy apretado pues tienes la opción de pasar porque

Voz 5 02:25 sí a mí también hacer una sección Un programa que oye que tiene muchos audiencia en el a vivir a yo lo escucho medico del cuando salgo a correr a veces lo escucho desde Alemania oye pues si esto tiene que venir entonces sí sí sí sí de todas maneras esto es verdad esto de la informática cuántica con los ordenadores cuánticos no avanza al ritmo que esperaban pues la verdad es que no hay

Voz 6 02:48 hay IBM a ha

Voz 1730 02:51 ha dicho que ha hecho avances y seguro que se están haciendo avances pero cuando hablas con ellos siempre te están diciendo que está a quince veinte años vista a quince veinte aquí lo manden siendo hace quince años

Voz 5 03:04 está siempre quince sí sí si puedo

Voz 1730 03:06 avanzando herido bueno pero es que están cada vez encontrando complicaciones a la hora de avanzar sería tienen cubitos eh o sea pequeños ordenadores cuánticos que funcionan sí que hay no son todavía no pueden cumplir las promesas que da la computación cuántica no de hacer un una serie de cálculos que serían impensables en superordenadores actuales

Voz 6 03:29 pero de la teoría a la

Voz 1730 03:33 aplicación hay un montón de dificultades técnicas a la hora de construirlos sobretodo de tener Particulas aisladas y que no interactúen es complejo sigue hay progresos pero estando

Voz 5 03:44 quince la lista siempre quince años oye por primera vez una mujer ha ganado el premio Abel que es como el Nobel de las matemáticas

Voz 0874 03:51 estadounidense en lengua bueno estadounidense debe ser nacida en Estados no

Voz 5 03:57 pero no hay apellidos marido y marido es duro pero no a mí

Voz 0874 04:02 e investigaciones a medio camino entre la física las matemáticas tu escribían en El País Javier que decías nosotros los cerebros del montón bueno vosotros yo ni siquiera eso tendríamos que estudiar durante años para entender el trabajo de los grandes matemático

Voz 0902 04:14 sí es verdad es que además manejar esas herramientas matemáticas que que Carles se pronuncia el apellido de su marido

Voz 5 04:23 ha elevado al grado de arte no

Voz 0902 04:27 pues sólo para entender lo que ha hecho no estoy de baño necesitamos entender las partes más oscuras y avanzadas del cálculo diferencial las ecuaciones con deriva parciales eso en fin que no es no estar al alcance de cualquiera a menos que no sabemos puesto en mucho rato pues es un interesante comunicación científica porque qué haces aquí si cuentas lo que te dicen los expertos entienden pides a un son aún matemático una matemática como hicimos nosotros que intente contarnos en un artículo secundario en qué consisten estos avances en el artículo es exactamente preciso sin duda pero no se entiende si intentas explícalo tú te quedan muy lejos del fondo de la cuestión no es no es fácil saber que tienes que hacer que puedes hacer nunca somos

Voz 1730 05:10 bueno a veces yo le he leído tu artículo que están muy bien me gustó mucho pero tú con piensas que dices oye no no hay manera

Voz 5 05:16 oye es que yo no lo entiendo creo no me gustaría

Voz 0902 05:19 el pero es que no lo entiendo prometo profundizar en ello pero a lo mejor me lleva cinco hacerme vamos a poco que

Voz 5 05:25 pero espera me están diciendo que tú no eres capaz de explicar una cosa que no entiendes porque tú quiere ser en ese principio se lo cuentan con tertuliana oye la semana pasada

Voz 0874 05:34 tiempo a comentar otro gran chasco científico durante varios días los medios se llenaron de titulares que anunciaban eso de que un grupo de científicos rusos habían conseguido un electrón viajar al pasado la realidad luego era mucho menos emocionante de lo que se describían el titulares alguno de los dos atreve a explicar qué es lo que se anunció que es lo que no se consiguió con donde se mintió

Voz 0902 05:55 sí pero lo va explica

Voz 1730 05:58 por pasarme la pelota no lo que lo que se pretende es que se yo creo que ellos mismos lo lo presentarán de una manera un poco distorsionada era una especie de simulación era más casi un ejercicio mental con unas suposiciones de que al final está un poco relacionado no nos encontramos con la como

Voz 0902 06:18 votación cuántica pero sí con la con la cuántica comen

Voz 1730 06:20 damos la cuántica es un mundo muy raro en el mundo cuántico pasan cosas que no pasan en el mundo microscópico hay electrones que pueden estar en dos sitios a la vez hay tele Transport acción inmediata e una una información más que una partida para la información puede estar relacionada en Nueva York en Pekín y si pasa algo en Pekín de manera inmediata pasa en en mayo

Voz 0902 06:45 en Buenos satélites satélites que hacen precisamente que no te transportar fotones claro entonces

Voz 1730 06:54 les utilizando un poco toda es estas situaciones inconcebibles pero que ocurren pues se dictó una especie de extrapolación de que un electrón podía de alguna forma pasara una estado anterior sea como como ir hacia atrás pero no era exactamente un viaje al pasado idea de hecho no no se llegó a hacer además una suposición pero cuando se presentó la nota de prensa de no fueran tanto los periodistas creo eh creo que fue un poco la la propia nota de prensa

Voz 5 07:24 yo soy un poquito que lo lo exagerar no hay bueno claro

Voz 1730 07:30 es espectacular porque los viajes al futuro sí que sabemos que por la relatividad de Einstein pues son totalmente factibles es decidir viajar al futuro en el sentido de que alguien vaya más lento hacia el futuro sea en una nave espacial sea en un en una caja sean cerca de un agujero negro o lo que sea pero se puede hacer entonces cuando salga de esa caja dices oye para pasado un año pero fuera han pasado cincuenta por tanto de viajar

Voz 0902 07:56 en el futuro que si es una pero viajar al pasado es una cuestión completamente

Voz 1730 08:00 sí claro claro incidiendo esto cuántico pues no te atreves a a a negarlo porque dices tras eh

Voz 0902 08:07 mira el las condiciones experimentales estrictas en que han hecho esa simulación en un computador cuántico de un de IBM precisamente conciba el bicho que es posible que un electrón viaje al pasado en ese sentido casi místico una atrio de sea en las condiciones estrictas de ese experimento pero tiene truco no físicos dicen que físicos teóricos dicen que los investigadores rusos han a unos aún un truco a modelar un sistema que si puede viajar al pasado porque las leyes de la física funcionan igual para adelante que es la física explican perfectamente que a mi se me caiga un vaso de agua el suero y se haga añicos y todo leguas Sparta pero también las mismas leyes si le pones un signo negativo el tiempo explican que el vaso se recomponga oí vuelva a tener el agua dentro esto no tiene es posible contemplar el física lo que ocurre es un suceso de Tallin probabilidad que el universo no tiene la edad suficiente como para no digo ya un vaso sino como para que viaje el pasado en un sentido que se levanten un poco

Voz 0874 09:20 te voy a decir si si viajas al pasado y al final es una trillones de segundo pues para eso tampoco tampoco hacía falta

Voz 0902 09:26 esto es lo que me dijo mi dentista tengo ya de volver al pasado Letizia aunque sea la semana pasada atrayendo

Voz 0874 09:34 teléfono que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp si quieren dejar una nota de voz fue enviar alguna pregunta escrita a llamar también intentamos guardar unos minutos al final para buscar la opinión de pena o de Javier en cualquier tema que les preocupe lo repito es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 5 10:04 hablamos a menudo de los hábitos que hacen que podamos desarrollar o evitar enfermedades como la alimentación

Voz 0874 10:09 en el ejercicio físico el tabaco pero mucho

Voz 5 10:11 los casos que tengamos o no esos hábitos depende también de la manera en la que esté diseñada la ciudad en la que vivía

Voz 0874 10:17 no es algo de lo que hemos hablado aquí en algunas ocasiones hay un estudio muy reciente de la Universidad de Dinamarca qué ha desvelado que crecer cerca de zonas verdes disminuye en un cincuenta y cinco por ciento el riesgo de padecer enfermedades mentales en tu caso Javier a estas ahora en una zona verde pero no es por disminuir enfermedades que colesterol

Voz 0902 10:42 la pregunta es muy relevante porque en cuando empiezan a florecer en esto no me temo a Quito Madrid que somos como una plaga buscando murillos claro árboles y si todo y hay atascos en las carreteras secundarias es decir

Voz 1730 10:57 es que no tiene hábitos de vida más saludables cuando vas al campo

Voz 0902 11:01 no no está bueno no yo nunca tengo hábitos de vida saludable sino en en estoy vivo eh

Voz 5 11:08 que esto sí que lo tiene que analizarlo de manera cuántica en Radio Barcelona nos escucha Cristina Wert que es investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona que te a Cristina cómo estás

Voz 8 11:17 hola buenos días es es cierto que

Voz 5 11:19 Byrs cerca de zonas verdes tenga un impacto tan grande nuestra salud mental

Voz 8 11:23 bien la verdad es que hay distintos estudios que sí que la evidencia que que relaciona pues las sustracción entre los espacios verdes estar en contacto con estos espacios verdes IVE una mejor salud mental lo que pasa es que bueno siempre es necesaria más evidenciada para confirmar lo lo que se sugiere pero por ejemplo en el año dos mil ocho pues en en el año dos mil dieciocho y es global juntamente con Mireia Gascón y con otros compañeros de Slow Bali compañeros de la Fundación Pasqual Maragall pues publicamos un estudio en el que en el que vimos que había una relación entre vivir cerca además de zonas más verdes con una menor probabilidad de de haber tomado medicación para la depresión también tener más acceso a estos espacios verdes y estaba asociado con tener menos probabilidad de desarrollar esta esta enfermedad entonces sí que hay cierta evidencia que sugiere que podría haber una relación entre el hecho de estar expuesto a estos espacios verdes ya tener una mejor salud mental

Voz 0874 12:26 claro que hay razones que son no sé pues puramente prácticas zonas verdes hay menos carteras y menos contaminación seguramente se hace más deporte el ejercicio tiene un efecto protector y estamos más relajados disminuye el estrés todo esto es puramente médico

Voz 8 12:41 exactamente bueno esto son como los mecanismos

Voz 9 12:45 eh que si se estima que yo

Voz 8 12:47 eh que sugieren que haya esta relación

Voz 9 12:50 de entre los espacios verdes

Voz 8 12:52 Dural eso en general y una mejor salud mental y también una mejor salud general a pero la verdad es que aún hace falta mucha más investigación para poder confirmar los yo para poder saber más acerca de de estos mecanismos que explican esta asociación pero como bien has dicho pues al estar se acerca de espacios verdes pues seguramente estaremos más lejos de carreteras por lo tanto habrá menos contaminación habrá menos Rubí habrá menos ruido también se es se parece ser pues que el hecho de estar cerca de estos espacios naturales a que hagamos más actividad física hace que nuestros niveles de de estrés disminuyan que no se sintió que que nuestras relaciones sociales se vean favorecidas también y esto también tiene una repercusión en la salud mental

Voz 0902 13:37 de Cristina yo tengo una duda que quiero plantearte porque sino se me bloquea el cerebro no es posible descartar factores como que las zonas más ricas de una ciudad tenga tienden a tener más parques al lado que ya sabemos que las desigualdades económicas tienen efectos sobre la salud mental y generar no es posible descartar esos factores estadísticos que nos pueden confundir en en en en estas conclusiones

Voz 8 14:04 sí la verdad es que esto es muy interesante porque a estos factores se tienen en cuenta sino en todos pues en la mayoría de los estudios porque ese es como bien has dicho pues se sabe que que pueden influir mucho en la salud mental y también en la salud general entonces en en todos los estudios o siempre que es posible se incluyen estos factores como para descartar que el efecto se ha producido por esto pero sí que se tiene que tener en cuenta porque es foro

Voz 0874 14:29 es muy importante es que es curioso esto que dices déjeme decirle una cosa es un poco por soliviantar a la audiencia es que aquel que se puede permitir un piso cerca del Retiro encima de puede permitírselo

Voz 5 14:39 hoy más que que no se lo puede permitir tener un poco esto podría decirse que no

Voz 0902 14:44 dejar el piso le ha habido

Voz 1730 14:47 las zonas verdes que planteas entiendo que son zonas verdes grandes no porque son las que te permiten pues hacer más deporte pasear más que elimine el ruido pero claro no todas las ciudades de repente pueden ha pues aquí crea una zona verde poner yo qué sé a más árboles o pequeñitas zonas donde quepan tienen un impacto también o no

Voz 8 15:10 la verdad es que sí que que se se han hecho diversos estudios como es bueno hay hay como mucha heterogeneidad y en en en el en el en los métodos para evaluar estos espacios verdes en la verdad es que se han evaluado tanto espacios verdes más grandes como son bosques prados que sí que son grandes extensiones grandes parques por ejemplo en las ciudades pero también se se se han evaluado espacios verdes más pequeños como pequeños parques o también calles con con árboles in bueno la la vida pero aún es poco concluyente pero parece ser que estos espacios verdes más pequeños también podrían tener un efecto para nuestra salud

Voz 0874 15:48 todo cuenta entonces no hablamos de espacios verdes pero en las zonas azules que son ríos los fuentes el mar también afectan vosotros habéis evaluado como una regeneración del Besòs en Barcelona ha influido en los vecinos de la zona no

Voz 8 16:01 exactamente sí recientemente hemos hecho un estudio que evaluaba bueno quisimos evalúa cuantificar los los beneficios en la salud y económicos de de practicar actividad física física cerca de de de esto es parte de mano del del parque fluvial del río esos la verdad es que bueno esto porque la evidencia sugiere que el hecho de tener espacios naturales cerca hace que hagamos más actividad física y entonces pues quisimos evaluar esto no cuantificar los beneficios debidos a la actividad física realizada en este espacio efectivamente pues vimos que que sí que había unos beneficios para la salud y también para el sistema sanitario por ejemplo estimamos que que en el año dos mil quince en el parque fluvial del río Besòs había unos seis mil usuarios al día que utilizaban esta zona para realizar distintos tipos de actividad física y entre éstos pues estimó una reducción anual de siete muertes de seis casos de enfermedades de once rallys que estarían evaluando como la carga de enfermedad esto se trasladó en un impacto económico de veintitrés millones de euros esto fue lo que estimamos en estudio

Voz 1730 17:07 yo tengo otra curiosidad correr y hacer ejercicios positivo pero hacerlo al rededor veces veo en la Diagonal de Barcelona allí corriendo al lado de la Diagonal con todos tráfico tragando también más partículas más contaminación el balance es positivo un negativo

Voz 8 17:28 a ver todo depende de los niveles de contaminación que hay ahora en el momento en que lo está practicando actividad física la verdad es que realizar actividad física en un entorno natural entorno menos contaminado pues es mucho más beneficioso que realizarlo en la Diagonal por ejemplo que que hay muchos coches no pero realizar actividad física también es muy importante también es muy beneficioso por lo tanto parece ser que al menos en la ciudad de Barcelona no los beneficios de realizar actividad física son aún mayores que no que no nos realizarla aunque los hagas en la Diagonal digamos pero

Voz 0902 18:02 aunque los a las en un entorno contaminado sigue siendo pues sí pero no

Voz 8 18:06 pero siempre y cuando bueno siempre teniendo en cuentan pues las circunstancias se se ve cada día porque en episodios de contaminación por ejemplo pues mejor no mejor no realizar actividad física

Voz 0874 18:15 pero lo que pasa es que todo esto qué cuentas se puede contemplar desde la perspectiva política también no sí si las ciudades llegan a ser pensadas y abrir unas es se evitan muertes prematuras se reduce el tráfico se reduce el tráfico pero sobre todo en último término si mejoramos la salud de la población se ahorrará mucho dinero en el sistema sanitario es decir que no solamente es es bueno es que es rentable

Voz 8 18:43 también así como bueno muchas veces lo que sí sé no es más importante invertir en lado en la promoción y en la prevención de la salud en prevención de enfermedades que no en actuar una vez ya estos enfermedades han desarrollado todo resulta mucho más caro lo que pasa es que claro invertir en la promoción y la prevención de enfermedades a veces los resultados suben a muy largo plazo y entonces a veces no no vamos quizás no no bueno no como no se me tanto es un poco más difícil de actuar en ello

Voz 0874 19:11 vosotros habéis llegaron una serie de conclusiones una vez que las tenéis que hacéis con ella estas podéis trasladar al Ayuntamiento podéis hacer un seguimiento de haber qué casos hacen

Voz 8 19:19 sí creemos que creemos que es muy importante pues que la evidencia científica que producimos no sé qué de allí sino que se trasladen a la ciudad en general y también a los responsables políticos de los responsables que puedan hacer algo con los resultados que hemos

Voz 6 19:37 miedo no

Voz 8 19:38 entonces desde global por ejemplo ahora tenemos lo que llamamos la iniciativa de Planificación Urbana medio ambiente salud que pretende promover ciudades son saludables sostenibles a a partir de la evidencia científica hay desde esta iniciativa pues se hace bastante difusión de los resultados que tenemos y también pues se trabaja juntamente con con los gobiernos municipales

Voz 0902 19:59 es posible supongo que en la planificación de barrios nuevos será posible urbanizar los de una manera sensata no pero es posible en el cascos lo hijos de las ciudades qué tipo de intervenciones podrían mejorar la salud mental de la gente

Voz 8 20:15 Nos cascos pero no lo es que Colville

Voz 0902 20:18 no hay calles estrechas imagínate el pues no se del Barrio Chino

Voz 8 20:24 bueno no claro a estas partes de la ciudad pues sí que es verdad que a veces es difícil no estos espacios verdes azules pero siempre hay alguna solución porque por ejemplo se pueden incluir nuestros espacios naturales pues se ha visto que en los tejados por ejemplo de los edificios en las fachadas en solares desocupados o a veces claro si diéramos menos importancia a los vehículos privados pues hay hay mucho espacio que está ocupado para los coches que sí que no pero éramos pues se podría estar ocupando pronto

Voz 5 21:00 es un árbol por cada una de las paredes vegetales se que eso en algunas ferias ha salido que sean edificios con jardines verticales sí jardines verticales

Voz 1730 21:11 eso es ese ese está implantando en algún sitio o

Voz 8 21:15 bueno esto de la verdad es que no tengo mucha pimiento otra cosa

Voz 0902 21:19 yo puedo decir una cosa el único jardín vertical que hay Madrid que yo sepa es de la calle de La Caixa de Caixaforum verdad

Voz 1730 21:27 tú tú Cristina tú que haces es decir porque claro a nivel político es verdad que con el tiempo cada vez vamos a vivir más en ciudades estas ciudades tienen que se teme más saludables sin duda va a ir poco a poco mejorando pero con lo que hay ahora a mí una vez me dijeron que lo los índices de partículas de la contaminación Si estás al borde de de la acera simplemente te apartan un metro y medio ya disminuyen mucho entonces llora cuando voy a cruzar me espero Gran Vía o lo que sea pero ha queda un poquito más atrás tú sabiendo todo lo que sabes de de salud en la ciudad que consejos nos puedes dar

Voz 8 22:04 sí es verdad que a veces cuando sabes más cosas de estas pues te te vuelves un poco más para porque sí que es verdad que a veces nos encontramos con compañeros de campaña Heras ha antes de cruzar el Pazos el paso cebra para llegar a sitio de trabajo y Nos vemos que todos estamos unos metros más atrás con para no estar cerca de la carretera pero bueno más básicamente lo que se recomienda pues es sobre todo pues él no me lo pues sí leí en las grandes ciudades sobre todo el uso del vehículo privado y fomentar el transporte activo que sería pues caminar hoy en bicicleta siempre que sea posible pero si no pues el transporte público aparte de esto pues si a nivel más individual pues siempre tener un estilo de vida saludable es decir practicar actividad física siempre que sea posible siempre que sea posible también estar en contacto con espacios naturales que si vivimos en grandes ciudades quitado

Voz 1730 22:57 poco más difícil puede intentar encontrar un parque

Voz 8 23:00 que no es que de cerca o allá

Voz 1730 23:02 es que me que miden la que te dan el estado de la contaminación en la ciudad por varios éxito eso Tunas contempla si cambian de por la mañana por la tarde incisivo y no es algo que está muy contaminado o no llegas a esta grado

Voz 5 23:14 yo sinceramente me miro en particular no no no trabajar habrá otra gente que deja déjame dar solamente un dato para que la gente se quede en la cabeza y que piense sobre ello hay un estudio que ha comprobado que en los colegios de Barcelona que tienen mayor número de árboles los niños tienen mejor memoria mejor atención y mejor capacidad

Voz 0874 23:33 la solución de problemas

Voz 5 23:35 ah y ahí lo dejamos Cristina verde investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona gracias un abrazo muchas gracias adiós hasta luego oye y vosotros pues nada tiene algún viaje esta semana pero

Voz 1730 23:47 no esta semana bueno sí en Barcelona para grabar unas cosas y un congreso que hay de ciberseguridad aquí en Madrid muy interesante que a lo mejor

Voz 5 23:53 tenemos a hablar en otro momento yo estoy en alguna cosa pero sigue muy marcado interés fantástico y ahí cuando se estrena por cierto la segunda temporada

Voz 1730 24:00 en principio en la tercera semana de abril es lo que teníamos

Voz 5 24:02 ha notificado que estamos ahora no sabes si pasa septiembre es lo que hay en la tercera semana de abril en este país no no no yo si hago una cosa de votar y si la la segunda temporada coincidió con todo el lío catalán es que ya estamos acostumbrados a tenéis clavado pero estoy Ipiña Javier Sampedro gracias