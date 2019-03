Buenismo bien: ecologismo y animalismo bien (26/03/2019)

Voz 1 00:00 hola

Voz 3 00:10 cómo bien bienvenidos a buenismo bien un programa de humor con la que

Voz 1378 00:41 mejores intenciones que la gente se vacune que rece chicle es somos el típico padre que quiere ser amigo de su hijo y su hijo

Voz 4 00:47 jo jo vergüenza de El correcto vosotros sois nuestros hijos y nosotros somos dos padres de cuarenta años montando en patinete el centro de Madrid somos la vergüenza pero queremos dejar una cosa clara nosotros somos malas personas

Voz 1378 01:01 es que parece que ya vienen los listillos aquí Ander buenísimo bien que vuelve a darnos lecciones no somos racistas somos machistas sobre todo Quique

Voz 4 01:09 buenos días

Voz 1378 01:11 somos malas personas si no queremos venir a dar ejemplo nada solo queremos seleccionar a la gente que lo hace bien para transmitirse la los demás correcto nada más nosotros no somos ejemplo no queremos lo que nos echen pestes

Voz 0578 01:23 para nosotros somos muy malas personas pero traemos a buenas personas

Voz 4 01:26 eso porque si sólo fuéramos más las personas esto

Voz 0578 01:28 la masa María levántate y Cárdenas

Voz 4 01:32 bueno pues Cárdenas me parece guay Le bastante y Cárdenas que inventó el nombre también eh porque inventó Cádiz córnea cheque al portador es el mismo bueno pero eso viene de California venga vamos copian todo eh

Voz 1378 01:46 quiero primero hacer una confesión de lo mala persona

Voz 4 01:48 eso es bueno o Juan esto esto se lo sabe Quique esta semana hemos estado bueno

Voz 1378 01:54 Nos tocó un día y dormir en un hotel y yo fui al baño

Voz 4 02:01 a hacer aguas mayores no quiero decir la palabra cagar

Voz 1378 02:06 y entonces cuando fui

Voz 5 02:08 eh a tirar de la cadena pues se quedó

Voz 1378 02:11 en un Gauguin en la pared del váter yo muy cívico fui a buscar la escobilla para limpiar pero no había escobilla que es lo hoteles a partir de tres

Voz 4 02:22 es cuatro extraídos no tiene escobilla

Voz 1378 02:25 y entonces me sentí una angustia vital no sentía desde hace mucho tiempo no sabía qué hacer no sabía qué hacer porque me sentía muy mala persona al dejarle su obra de arte en la que se podía ver la cara de Jesucristo casi

Voz 0578 02:39 además era de estos que no experimental pero esto es que de cerca no se ve nada pero

Voz 1378 02:43 que es de saber Sarko era una cosa increíble de la de los salones grandes de del Museo del Prado sea una cosa grande Altamira sí exacto muy lo dejé los búfalos me fui me fui lo deje y lo máximo que hizo pensar en dejarlo una nota eso es lo lo mejor que pensarlo no hacerlo porque me pareció que era peor dejaron una nota encima del váter diciendo perdóname no encontraba la escobilla te dejo esto espero que no te molesten porque parece ironía absoluta entonces a esa persona

Voz 4 03:22 que tuvo que limpiar es eso por dos euros la habitación pues eso sí por eso por eso que está muy mal está muy mal no estoy haciendo humor pero está fatal Le pido perdón

Voz 1378 03:30 no supe qué hacer

Voz 4 03:31 porque luego me dijo Quique haberlo limpiado con papel higiénico

Voz 7 03:35 he oído claro si ha dicho claro de esa manera ha dicho claro pero

Voz 1378 03:40 es que sabes qué pasa que estaba en la parte baja de esa estaban encima de la corriente entonces sí se moja es que es horrible no no lo siento lo Le pido perdón a esa persona de corazón ir esto demuestra que

Voz 0578 03:55 soy muy mala correcto mientras que demandar soluciones para cuando pase sea yo qué sé

Voz 1378 04:00 o sea igual gente que viaja con una pregunta a sus hombres de Ecologistas en Acción tire de la cadena mogollón de veces encima se se se gaste muchísima no lo intenté hacer bien lo hice peor entonces bueno tú quieres decir algo malo de ti

Voz 0578 04:16 que yo tengo tantas cosas que te que vamos a empezar hay una cosa que me preocupa los prejuicios y prejuicios amigos los prejuicios son mal entonces por ejemplo sea no vale sólo tener prejuicios exacerbado no hay que tener prejuicios hacia nadie por ejemplo esta semana cuando Santiago Abascal dijo que quería que la gente joven

Voz 4 04:32 con pistola por la calle por ejemplo la gente que la gente que la gente dejó pues claro es Santiago Abascal que te vas

Voz 1378 04:39 mira

Voz 4 04:40 es un prejuicio muy malo con Santiago Abascal

Voz 1378 04:42 el que esperar te haga algo buenos

Voz 4 04:45 pero esperar que esa esperar que sea mierda todo el rato eso está muy mal claro no se puede tener prejuicios Santiago Abascal tampoco amigo

Voz 1378 04:52 pero es que yo creo que la gente se sorprende porque no puede ser peor os quiero decir siempre llega más le

Voz 4 04:58 no no no yo lo que digo es si si Sariegos calvicie una burrada si no te sorprende esta siendo precioso con Santiago Abascal es el buenismo bien punto cero

Voz 1378 05:09 como como no lo estoy entendiendo donde naves plica lo bien

Voz 4 05:11 tú sí Santiago Abascal decir una burrada si si tú vas diciendo pues claro esa Abascal y un fascista mal eso está mal porque porque si mañana Santiago Abascal pero siempre tienes que esperar lo mejor

Voz 7 05:23 bueno ya lo claro buenismo bien es verdad

Voz 1378 05:26 SER prejuicios eso con Santi Abascal es de malas personas

Voz 4 05:29 claro queremos decirle prejuicios al general incluso que bajar entonces yo quiero pedir a la gente que a partir de ahora cuando Vox diga una burrada que fijamos sorpresa Casado Santiago velo que vas a hacer si entonces puedo leer correcto al vendiendo ha sacado bien yo voy a leer noticias vosotros tienes que fingir una sorpresa muy grande vale pero con desde el corazón por ejemplo El vicesecretario de Relaciones Internacionales

Voz 8 05:55 de Bosch propone prohibir los partidos políticos que no creen en la unidad de España o no renuncian al marxismo

Voz 7 06:04 bien espera que han dicho de todo

Voz 5 06:09 se ha venido arriba este señor era tu familia no te cae bien no se pueden decir nos aquí porque al final sacó un arma esto se

Voz 4 06:21 Blanca bueno entonces decisivo dormido no me lo esperaba no porque por ejemplo si nos enteramos de quién era el tío abuelo de de este señor por ejemplo pues ponerme la foto del tío abuelo de este señor

Voz 1378 06:31 es ése que está ahí de Middle in the Middle of Oz o ese ese

Voz 4 06:37 Franco y Hitler in the Middle o de Pedro el tío abuelo se señor IG Eugenio Espinosa de los Monteros mejilla porque tenían apellidos de mierda de segundo lo tiraban todo en el primero Espinosa de los Monteros y segundo de la mujer era el embajador de Franco en la Alemania nazi pero no parece que se ha colado en en como en la escena ha pedido a uno que les saca una foto con ellos no ese señor es que era era era el embajador de de Franco para Hitler es como si eres yo qué sé eres el clérigo de no sé dónde te mandan a la Meca eres más eres un actor ibas a Hollywood es el major de este es el abuelo el tío abuelo del que podía esperar que Vox hubiera familias nazis por qué

Voz 9 07:18 claro

Voz 4 07:18 muy bien muy bien por ejemplo ahora te tocaría te lo voy a decir una cruz

Voz 8 07:22 por ejemplo Donald Trump presionó a su instituto para que no reveló

Voz 4 07:26 ese su expediente porque Oh My God

Voz 8 07:28 era malísimo que podía imaginar que tras mes imbécil amigo muy difícil de imaginar por ejemplo otro la candidata del PP de Asturias propuesta porque

Voz 4 07:39 sado

Voz 8 07:40 imputada por prevaricación pellizca Dios mío

Voz 7 07:48 la sangre si me corto el Schalke voz a desentonar

Voz 4 07:53 dato del PP corrupta pero cuando ha ocurrido eso antes a partir de ahora por favor os pido esta actitud en favor del buenismo bien de la presunción no

Voz 1378 08:01 no perdamos la inocencia la verdad pues la inocencia

Voz 4 08:04 un aplauso para vosotros mismos claro y por qué es noticia que os va a dejar muy locos tenéis que fije sorpresa o no vosotros veréis un líder de Vox lleva a sus nueve hijos a una fiesta de la varicela para que se contagio en protesta porque el gobierno obligue a los padres a vacunar a sus hijos echó más gol ha dicho el inglés uno viendo muy goteando totalmente os ha sorprendido que alguien de Vox haga esta locura ha sorprendido pues que ha sido uno de Vox ha sido el gobernador de Kentucky Fried Chicken se llama que se lo estaba muy cómodo sarcasmo y equivocado tienes prejuicios con la gente de Vox

Voz 10 08:42 lo vamos a otra escena Málaga

Voz 5 09:04 hoy tenemos un programa especial sobre Annie malísimo y su ecologismo

Voz 1378 09:08 para orientarla de cara a las elecciones y tener opciones nuevas que votar ir para sentarnos bien y darle contexto hemos traído a perro te podemos pasar por aquí dónde vais a dejar los perdices vais a estar sentados con nosotros esto sólo para que el público haga esto

Voz 11 09:26 eso es

Voz 1378 09:27 no come plantas no cuidado con mis plantas como se llama este perro

Voz 11 09:33 bueno

Voz 1378 09:36 ya ha perdido la comedia te siéntate por favor gracias a este cómo se llama se llama Morgana se les ve poco yo no me preguntaba a él no tú tú tú coges y tú cómo te llaman fair de dónde venís de salvando peludos Albano peludos aquí hay un tema aunque abre

Voz 4 09:58 sí a tener yo siento decir esto pero llamar a una asociación salvando peludos parece que queréis salvar el porno de los setenta

Voz 1378 10:07 usáis un nombre pero hemos encontrado nombres que va que siguen esta línea de asociaciones que salvan animales por ejemplo Salvemos peludos es el vuestro hay uno que se llama guapa guapa

Voz 8 10:20 como desde un andamio guapa

Voz 1378 10:22 y otro que es esto y creo que es el peor Lomito suavecita qué pasa como estos nombres parece que los apuesto Michael Jackson Jorge no poner nombre serios como hacen las ONG las ONGs como se llama Médicos Sin Fronteras

Voz 7 10:36 acción contra el perro hoy Día Internacional exitoso error nombre series no no no no

Voz 1378 10:43 me han dicho mueve la planta que no se ve el perro y esto es ciencia acércate al micro si puedes no Perrault pero no así claro es como si las ONGs pusieron el nombre del tipo niñitas sonrientes pierden la credibilidad perritos

Voz 7 11:00 con los partidos los partidos políticos se llamara como favoritas por la tata no eso es quién eso el PP por la tarde Jorge

Voz 1378 11:11 mañana que pasa por la mañana vos sabes

Voz 7 11:14 qué te levantas con peor carácter pueda parecer esbozó buenas tardes Pepe por la noche Ciudadanos y se me ocurre un montón de chistes de cocaína que no voy a

Voz 1378 11:23 entonces desde aquí proponemos que pongáis nombre serios a las seis condiciones para tomarnos en serio el tema que es muy peliagudo está en adopción no sé que a veces tiene dos dos meses pequeñito es un poco obsesivo con los dedos si muerde también volverá todo a la silla

Voz 4 11:46 ahí lo viene trabajando tampoco son así como tú que era un perro tranquilo que coja Un perro adulto

Voz 7 11:53 con este perro tiene pinta de de de medir cómo dos metros de alto no va a ser un perro media ni tú me pero sí veinte kilos veinticinco kilos terrazas

Voz 4 12:04 no sé yo como guía

Voz 7 12:06 esto es como este cómo se llama amor órganos

Voz 4 12:09 no se está viendo la Cámara porque está aquí detrás y yo que se ha cosido su bonita

Voz 0864 12:14 hola es una casa de pastor alemán me quitaron criador y tiene siete meses Podemos

Voz 1378 12:21 de alguna manera se poniendo aquí delante es que estos audiencia no lo hacemos por por ella a ver qué bonito por favor ahí está el muy bueno eso es una cosa muy bonita la puedes acariciar el público si bien eso es esto es para que el Weiss

Voz 12 12:39 lo una casa las mujeres bien

Voz 1378 12:52 vamos a presentar al buenista bien de la semana como este vídeo por favor perdona no te quiero molestar pero tú tú eres Imanol no

Voz 1255 13:01 sí sí soy yo que soy súper fan tuyo desde siempre a muchas gracias Wall imperativo categórico es es flipante no me acuerdo bien bien cómo era pero embrollo actúa como

Voz 13 13:10 crees que debería hacerlo todo el mundo es que es que me encanta de verdad que es una bomba es pero lo has entendido bien creo que si no entonces porque tienes los pies encima de o

Voz 14 13:23 yo no tiene cívico dentro del tramo mal ciudadano que lo cuidará creo que tú no haya cometido nuestra Oracle típico alguna cosilla Brown hecho ni de coña porque yo soy tan comportamiento ejemplar y todo lo que hago universal nada pero sí que es verdad que alguna vez

Voz 1255 13:37 alguna vez he visto un sitio libre desde fuera del Tram no he dejado salir primero a la gente sabe entrado rápido porque no quería que me quitaran el sitio pero pero está mal está mal es que parece una tontería pero hay que dejar salir antes de entrar no sé si sí totalmente porque

Voz 15 13:52 el de eh

Voz 5 13:55 tuvo pensó

Voz 16 13:58 cero homicidios gasista blog flojito por escuchar música con auriculares Puerto o las cuerdas da exprés sin que de la bueno en el vídeo de

Voz 1378 14:15 es nuestro buenista viendo la semana que sabéis que hizo también el de Las Meninas pero la verdad es que yo soy guapa este vídeo se ha hecho acompañada del no

Voz 4 14:24 Barcelona para bueno pues para ser madre

Voz 1378 14:27 cívico Beltrán Christian Flores estás ahí

Voz 10 14:31 este llegue vale antes de hablar de que empieces a hablar

Voz 1378 14:34 vamos a enfocar al perrito perros todo el rato si para él para que parezca que el perrito es cristiano no pero abajo no porque es está ocupado lamiendo algo Cristián Flores es más mito este

Voz 7 14:48 como la local

Voz 1378 14:49 a ver hablan un poco para que veamos el efecto que va a ser

Voz 10 14:52 te hola qué tal cómo estás muy bien

Voz 1378 14:59 que te te parece nuestro premio buenista viendo la semana entiendes el buenismo

Voz 10 15:03 muy bien si pues me me hace mucha ilusión a cabo descubrí que existe pero pero genial no

Voz 17 15:12 pero nosotros nos hemos dado cuenta que tú te dedicas

Voz 1378 15:15 hacer vídeos de humor

Voz 17 15:17 si lo hace desde una perspectiva constructiva esto es cierto o Nos equivocamos no no

Voz 10 15:24 sí es verdad que quizá hace unos años me me gustaba más la caña pero ahora como que bueno pues trató de no herir a al menos a él él mínimo gente herida posible con el objetivo

Voz 17 15:37 a ti lo que te preocupa es que alguien pueda ofender o hacer sentir mal digamos

Voz 10 15:43 tu vídeo tu Bach no no necesariamente pero trato de tener sensibilidad con con este tema tampoco me me flipa pero bueno pues es que me no me nace así sabes lo que me nace

Voz 17 15:55 Cristian ahora mismo

Voz 1378 15:57 vamos poniendo en primer plano de un perro y que parece que tú perfecto me encanta que es esa ese vaso de plástico si hay uno de Ecologistas en Acción allí que es lo que está discutiendo con la de PACMA porque va a haber una escisión que prefiere que mueran perros plástico no entonces no podemos esconder prefiere que el perro se muera de sed a que ese vaso acabe en el agua vale Cristia dime tú

Voz 4 16:28 eres nuestro objetivo la vida sería como tú que es conseguir desde la comedia es transmitir valores hay conocimiento a nosotros nos mata mal porque ya te está yendo también

Voz 7 16:38 claro que estás haciendo bien tu bueno bueno bueno relata

Voz 10 16:40 igualmente que aquí vosotros tenéis como media parrilla acogida

Voz 4 16:44 no pero déjame Radio pero no haciendo esto Cristia suyo es joder lo que yo soy guapa este vídeo que para mí es mejor que me da igual porque están lo estoy pasando mal dicho si se había tocado techo no no no no me gusta más es a mí también me gusta más hostia no

Voz 7 17:04 va que costó que te acostumbras el otro no pero pero este

Voz 10 17:08 n un aura de mercenario porque te has metido atrás bueno porque quería matizar el el trapo humorístico que no lo había hecho hasta ahora pero yo explica

Voz 4 17:17 antes dinero haciendo el bien me parece bien

Voz 10 17:20 si no es objetivo mucho dinero y mucho bien

Voz 1378 17:23 el favor oye no hay un punto de complejo frente a otros que se dedica a la comedia de intentar hacerlo a los boy scout

Voz 17 17:33 hostia no siete

Voz 1378 17:35 es complejo como se van a burlar de Mi los de Ayers

Voz 10 17:39 no sea sí que es verdad que hubo un momento que Twitter como que me daba un poco de miedo te el a ver qué voy a subir decir pero no se sabe al final es buscar mi rollo oí no sé realmente son vídeos que yo hago mi casa muy tranquilos

Voz 1378 17:55 si usted Habermas Christian forjado

Voz 7 17:57 no es que te estás quedando claro que cuando me estás te rondan los ojitos ahora no es que te estás poniendo muy intenso sí podemos ver a Christian intenso Fàbrega cristiana Crea tu habla de tú de tu arte intentar hablar de tu arte ahora con mucha intensidad

Voz 10 18:16 el objetivo es vender

Voz 15 18:19 pues leer e un humor

Voz 10 18:21 que no Llera que cubre alma eh lograr que que se acaben los conflictos

Voz 7 18:29 todo a través de vídeos convocas

Voz 1378 18:31 animado Michael Jackson fuera verdad podría

Voz 4 18:34 hemos elogió el The Wall pero no lo vamos ahora no vamos a obviar podemos decir otra cosa pon el pleno del cachorro

Voz 18 18:46 dime

Voz 7 18:54 qué maravilla de verdad esto es que lo mejor es que mejora pareció no suele tu vida no lo saben pero si yo creo que es la diferencia entre entre

Voz 17 19:03 tú y nosotros es que nosotros somos hermanos persona si tú no puede ser

Voz 1378 19:09 no lo tenido tú no tienes una reflexión intelectual sobre hacer el buenismo bien a tú haces lo que te sale de dentro

Voz 10 19:20 sí digo que si ahora que que

Voz 4 19:23 se viene abajo el primera Cristia tío te tenemos que despedir porque es que te has quedado solo si entonces Kristian te vamos a dar un aplauso muy bajito muy bajito porque no te des para no despertar espera a adiós gracias gracias a otro

Voz 19 19:45 con

Voz 5 20:01 el lo hemos despertado como esta

Voz 1378 20:05 pues en la trampa y osada de igual el cachorro que se ha despertado y ahora está llorando porque yo ahora si está triste está triste porque nadie el adoptado por favor chicas si vivís juntas que más os lo podéis bueno vamos a hablar de nuestra Winslet no hemos puesto el grafismo de los PRT vamos a verlo Se van los perrete sabía pero la mano va a estar cómodas y no hay perros bueno lo escuchamos el esto es el grafismo infografía de perrete es que ha hecho Artur Galache a nuestro diseñador íbamos a ver la lista de buenismo bien

Voz 4 20:41 la podemos ver estos son los invitados que queremos traer al panorama carecemos de recursos opio para llegar a ellos os pedimos a todos que si tenéis alguna relación colateral con alguna de estas personas no se grado famoso de separación alguien que conoce a alguien que conocía que decirles que por favor queremos que vengan aquí tenéis a todos y todas los que los que queremos que venga Roy Piñeiro tuvimos la suerte de que debido de nuestra pero bueno pues Bron James por lo que sea

Voz 1378 21:06 Roy Roy Piñeiro estuvo muy bien vino la semana pasada muy vio un speech contra los anti vacunas no contra los a venga anti vacunas para convencer qué mal lo estoy expresando dio un speech de cómo con vencer a un anti vacunas espectacular no sé si lo habéis escuchado de pero merece la pena es obligatorio ya está tachado fuera yo quería tachar a a otra a otra de estas listas porque sí porque la impugnó impugnó su presencia en cualquiera de ellas

Voz 4 21:34 además el corte

Voz 1378 21:37 me podemos ver este

Voz 7 21:39 no pero sí está de moda en Estados Unidos portada de Time guarda todo el vídeo por favor

Voz 20 21:45 si no sabemos lo que es director de Instagram fuera hombres vale gente inculta algunas la mayor culpa

Voz 17 21:56 a mí una plan de la Liga trasplantar no sé si la trasplantaron ya pero hay un momento que la trasplanta fatal sea fatal sale pone demasiada tierra hay mucha gente que le dicen demasiada tierra cinco pues eso así eso es una planta que vas a hacer con nuestra economía con la economía mundial que vas esto es si mi oculta esta

Voz 18 22:21 va a provocar una guerra

Voz 1378 22:24 crees que Ballack entre en el Gobierno en la presidencia porque es la próxima presidenta de Estados Unidos

Voz 17 22:30 entonces a la impugnó fuera

Voz 1378 22:33 si fuera todo estos quién es de plantas también venga aquí ven ven por favor lo dicho ven por qué lo has dicho como buenísima yo no estaba tan convencido también a ver a ver porque no se sienta ya que es una sido si no les quiero romper la columna pero

Voz 4 22:50 lo sabe el público que también es es eres una

Voz 1378 22:52 va crisis de las plantas como porque esto alto no tanto pero nadie están Crazy del porque yo no voto a Pacma porque se olvida de las plantas a ver que qué vas a decir de Alexandre hay odio hacia las también y espero que no sea odio pero la sólo osea Sulca tú que le al menos tierra es un poquito menos si cuando

Voz 10 23:15 a menos que la que le ha echado más de la que tenía la otra

Voz 1378 23:21 tenemos aquí alguien de Ciudadanos sí sí

Voz 7 23:25 Izquierda de derechos no por favor siéntate deja deja digo Milla arte te podemos ver hoy

Voz 1378 23:34 todo si desde aquí voy a hacer una denuncia pública por favor no podemos poner la foto de una de las personas que más odio en este país aquí está este este hombre que veis aquí es un absoluto estafa

Voz 4 23:46 Ador Miguel lo digo en serio en el marcador porque él anda con plantilla es él es muy gracioso Miguel donado para quien no conozca ya lo conocéis a mi no me sale leitmotiv no te metas en política pues él sí también las criaturas de Murcia al pobres muchos el barco su silbido tantos siendo muy gracioso y tal gracioso pero lo hace como que le gustan las plantas

Voz 1378 24:05 no le gusta nada es es una os yo estaba en su casa se tiene cuatro plantas y son de plástico en las tira cada semana en la papelera de orgánicos mes más escuchado plantas de plástico que es lo peor que puede hacer el ser humano pues él tiene plantas de plástico y luego va a su programa de no te metas en política irresponsable que sarcástico con la política en mira las plantas como me preocupan no le preocupa nada por favor cuál es mi cámara eres un estafador deja de engañar a la gente por favor tú eres a las plantas lo que Albert Rivera al eje te mira por el la el grafismo de él con plantas aquí está con plantas no pues es esta este grafismo es exactamente igual que esta foto que vamos a ver a ver allí

Voz 4 24:54 por favor usted sería Miguel Maldonado al Jardín Botánico claro

Voz 1378 24:59 va con sus plantillas sus cuatro plantas detrás no hay nada detrás está Murcia que es de donde vienen así que deja de engañar a la gente

Voz 21 25:08 Albert Maldonado estafador

Voz 4 25:12 delincuente miserable tiene una rata tiene una música o se tira tira me sigue debe

Voz 22 25:18 no basta el sueño cuando me dormí de paso Damià eh hilos no lo vi muy el le le le

Voz 1378 25:34 estamos ahí bien hasta allí saludando a los invitados que me ha puesto como mogollón de tú tú ya sabes que yo me expreso bastante mal correcto y entonces me me he estudiado avalando aquí con tanta

Voz 4 25:43 pues yo creo que hay un hay Javi que está muy bien Javi sí perdón a los a

Voz 1378 25:50 nos va a venir la presidenta de Pac Man un representante de Ecologistas en correcto

Voz 4 25:55 Javi como guardando las seis de buenismo dupla cree que evidentemente no se puede ser bueno está bien sin tener algo de ecologistas y animalistas se eso que es una de las partes sean no se puede ser mientras por ejemplo

Voz 23 26:09 pues yo qué sé si coges una tortuga y la estranguló con una bolsa de Lidl por ejemplo eso no se puede estar de mayo estarían

Voz 0864 26:17 no sé en principio que Lidl Nos patrocine es entonces no tenemos patrocinador que

Voz 1378 26:24 que somos malas personas nosotros no tenemos que ser ejemplo de nada sino nuestros invitados nosotros no nosotros vamos a hacer

Voz 4 26:31 entonces Javi está muy obsesionado Koke en España para el ecologismo tiene un gran apoyo pero no se habla de él como se habla de la ultraderecha o de Vox es correcto y en Europa que pasa Javi

Voz 23 26:42 efectivamente pues Europa la cosa está igualada hablamos mucho de la ultraderecha europea de que miedo que vienen pero no se habla

Voz 0864 26:48 del auge de los Verdes de cómo lo están petando en Alemania

Voz 23 26:50 en Bélgica en Suecia de como a nivel europeo también son muy importantes parece que sólo sólo se habla de de la ultraderecha que es lo que genera titulares por lo que quien habla

Voz 1378 26:59 a Javi por lo que es que el pelo

Voz 4 27:01 público tío un día llevaron al negro de Vox el día siguiente al gay de Vox queremos y además es cubano y eso sí que no me lo esperaba

Voz 9 27:12 no lo esperaba

Voz 1378 27:14 pero este no tiene sarcasmos no no no no es de verdad no me lo esperaba sí sí que también es un prejuicio no yo creo que es un actor pero bueno si tú pero no hay un perro de Vox eso sí que no

Voz 23 27:25 por lo tanto que los animalistas son mejores

Voz 1378 27:28 correcto vale todas las ratas te Vox hemos traído pero no habla de ratas literal es verdad Quique porque con los votantes de a ver si es verdad que meterse hay que meterse con los políticos

Voz 4 27:41 venga Smith y a toda esa gente no es esas ratas bueno que tenemos con nosotros a Javier Andaluz de Ecologistas en Acción y a Silvia Barquero la líder o lideresa del Papa

Voz 1378 27:57 a las siglas Pacma que significa para

Voz 24 27:59 pido Animalista contra el Maltrato animal

Voz 1378 28:02 pero yo estoy viendo que tu vienes de Vox

Voz 7 28:05 es verde verdad

Voz 24 28:07 eso sí Nos los robaron os han robado la

Voz 1378 28:10 presencia en televisión

Voz 24 28:11 el color sí totalmente totalmente es un misterio porque no aparecemos en los medios de comunicación cuando tenemos casi trescientos mil votos los mismos que el Partido Nacionalista Vasco y es verdad que no no defendemos las armas a lo mejor es eso no

Voz 1378 28:26 no lo no lo defendéis pero para matar a uno que mata animales tampoco no

Voz 24 28:32 la fíjate me amenazaba de muerte un cazadores decía entraría ahora mismo te pegaría dos tiros con mi escopeta y claro hay que prohibir las armas ahí estará

Voz 1378 28:40 la de pasarse cada día es verdad los martes y los jueves por favor no me tengo matarte no

Voz 24 28:44 sí vamos a ver si la verdad que sí y el otro te hace unos coló uno en la oficina no salgan erigiendo con periodistas en los Colón

Voz 7 28:51 bueno pues

Voz 24 28:54 dijo que era lo que estaba haciendo un trabajo periodístico para vender a los medios de comunicación sobre nuestra postura política en contra de la caza y el mundo rural hay bueno al final de la entrevista ya se veía venir porque todas las preguntas eran orientadas no al final nos dijo el tío que él cazaba que era cazador y que que teníamos en contra de él y bueno la verdad que fue un poco embarazoso no porque yo no voy a la casa de los demás a saberlo

Voz 4 29:19 no podías haber hecho afligido sorpresa y haber dicho

Voz 7 29:25 Javier Andaluz tú eres de Ecologistas

Voz 4 29:26 son que es una ONG que nació en contra posición

Voz 7 29:29 nada ecologista sedentarios aquella otra vez con la que hubo que rebelarse no es que son fiesta entonces eso de la Garay Ecologistas en una oficina

Voz 1378 29:41 se llama Ecologistas en Acción y Planeta feliz

Voz 7 29:44 eso es para eso ya tenemos muchos no escritas verde citas no ya

Voz 0864 29:51 ambas con muchas letras para que no se puede meter vienen Un Jasper

Voz 7 29:56 funciones de ninguna manera eso es que

Voz 1378 29:59 nosotros te hemos traído para preguntarte cuál es la opción de voto para una persona que le preocupe mucho mucho la ecología

Voz 0864 30:07 pues yo me dijo a cambio climático no sea lo Cani María todo el mundo es que contrastar a cuáles son las propuestas de cambio climático ese tienen porque creo que en estos momentos es el mayor reto que ha frenado que enfrentamos como civilización que actúen conforme conforme a su propio análisis

Voz 0578 30:24 saque partido son negacionistas del cambio climático en España

Voz 1378 30:27 que no genera mucha sorpresa no

Voz 7 30:30 vamos a hacerlo bien cuál es el principal negacionista en España

Voz 4 30:39 pero luego también Mariano Rajoy en su día habló de su primo suyo

Voz 0864 30:44 eso primo bueno y Nadal que era el ministro de Energía peor todavía pero bueno hoy parece que

Voz 1378 30:50 están convencidos en el cambio climático otra cosa es que vayan a hacer lo que verdaderamente necesaria hacer

Voz 0864 30:55 que de ahí estamos muy muy muy lejos

Voz 1378 30:57 que te con el Partido Popular que es lo que quería era dar continuidad a centrales tan tóxicas como las de carbón pero si hay algún partido que ofrezca un camino muy claro hacia el cambio en este en esta dirección

Voz 0864 31:11 es que me pillas ahí que te está intentando evitar la pregunta haberlos haylos yo no te decir quién que cada uno juegue vale lo hacemos por señas

Voz 7 31:22 por ejemplo

Voz 4 31:22 del color de el de de esta por favor color de esta faceta

Voz 1378 31:31 Juan se vio

Voz 25 31:33 no no nada que pena

Voz 7 31:36 que es lo desalojar chicos no porque no te deja Ecologistas en aquel exacto no te dejan no gente muy diversa hay que encontrar un camino para el votante ecologista

Voz 0864 31:48 desarrollar el espíritu que tiene que votar si votar tiene que votar todo el mundo y leerse los programas electorales creo que también entonces oye tiene de que educar un poco a que seamos un poco criticó sino nos comamos con para tratar lo que nos están vendiendo todo el mundo lo evidente es que este país que es el país que es un país mediterráneo es uno de los más afectados por el cambio climático que no estamos hablando de horizontes lejanos es decir si no nos ponemos las pilas hoy mañana puede ser demasiado tarde ya más el viernes pasado tuvimos un montón de jóvenes en la calle que precisamente estaban reivindicando esto entonces no hay más no hay tiempo y tenemos que abrir los ojos ya entonces tenemos que querer a las plantas no porque sean bonitas decorativas sino porque la único futuro posibles queriendo a las plantas esto está bien esto me ha gustado queriendo en las plantas

Voz 1378 32:34 a las plantas no sólo a a los ánimos

Voz 0864 32:36 vale

Voz 24 32:37 fíjate nosotros personalmente yo cuando empecé a preocuparme por lo que sucede no en el mundo ir reflexionaba acerca de lo que estaba bien lo que estaba mal me preocupa muchísimo y supongo que las personas que estáis aquí también lo veis así cuando veía un incendio forestal en la tele me me preocupaba hay los lloraba porque además de que se estaban quemando los bosques estaba quemando la casa de los animales vivimos en el planeta y lo compartimos con animales y todo está relacionado así que por supuesto que hay que proteger las plantas

Voz 1378 33:05 me olvidaba una cosa normalmente no son nos obligan nos obliga al tiempo traer botellas de agua a partir de ahora vamos a traer tazas yo así que os voy a repartir pero las podéis lleva

Voz 7 33:19 sí hemos robado aquí

Voz 1378 33:22 cuando yo sigo insistiendo que una fuente de estas de agua daría muchos momentos cómicos en el programa una fuente de agua y levantarse a beber de estas que te tienes que girar electrocutado

Voz 7 33:31 Arsène con los Camps

Voz 1378 33:35 que me estoy frustrando Javi porque no se va a mojar sería qué opinas sobre el programa de PACMA pero no vas a opina me parece un bonito sí pero también el de otros muchos partidos políticos

Voz 7 33:47 bueno muchos muchos a partir de determinada linchado tres

Voz 0578 33:53 por ejemplo el el ecologismo y el animal es una cuestión progresista o no

Voz 24 33:57 yo creo que definitivamente si definitiva a quién le va a nuestro programa va a entender que tenemos una línea continua entrada defensa de los animales la justicia y la igualdad y la protección del medio ambiente está todo ligado iba todo de la mano ya es evidente y bueno por por yo sé que me voy a mojar porque yo sí que estoy comprometida con las propuestas de Ecologistas en Acción llevamos en nuestro programa electoral todas las propuestas programáticas a nivel medioambiental que hacen las cinco principales organizaciones medioambientales no por por una cuestión de postureo que al final hay muchos programas electorales se quedan en papel mojado

Voz 21 34:28 sino porque yo estoy comprometida con el medio ambiente

Voz 24 34:31 crecían Ecologistas en Acción es verdad que luego pasea implicarme en el movimiento en favor de los animales pero creo que es fundamental poner freno al cambio climático de manera rotunda radical e inmediata y es verdad que no hay otro planeta que si acabamos con externo no vamos a tener nada de que discutir y a veces me sorteo

Voz 5 34:47 en la tele todos los partidos estén aquí

Voz 24 34:49 tema chorrada y lo voy a decir así de Vox no se preocupen de de un problema tan grave tan inminente como es el de el cambio clima

Voz 0578 34:58 en las últimas generales vosotros apoyasteis casi trescientos mil votos si Vox no llegó a cincuenta mil sino de una presencia mediática y ellos han tenido un montón de presencia mediática

Voz 1378 35:09 es ahora mismo es correcto eso los vosotros

Voz 24 35:12 pues yo bastante frustrada me parece que los medios de comunicación necesitan un una un toque de atención y os agradezco que nos han invitado al programa porque porque es duro verlo desde la oficina nos estamos matando para conseguir firmas para poder presentarnos a las elecciones no tenemos subvenciones públicas no tenemos créditos bancarios a Nos enfrentamos a un reto cada vez que nos presentamos a las elecciones y afortunadamente conseguiremos representación y yo no sé si sevillanos llamarán para alguna entrevista que igual ellos lo están haciendo mejor por qué vosotros enseña es perros ellos caballos

Voz 7 35:43 entonces igual a pedir acaba claro por lo que la gente enfatiza más con los caballos

Voz 1378 35:49 las armas

Voz 24 35:50 ya ya ya ya es que no tengo palabras para lo de lo de esta gente hay un algo que me parece súper gracioso y es que dijo se está convirtiendo claro en un personaje yo diría está cómico porque lo ves es subido a un tanque haciendo vídeos épicos y a lo mejor eso es lo que hay que hacer para salir en la tele

Voz 7 36:09 José Luis regule qué tal

Voz 1378 36:12 qué tal tu vergüenza ajena

Voz 7 36:15 fíjate yo creo que que que que

Voz 24 36:17 pero por tratar de dar una imagen seria hay como corresponde a un proyecto político en favor de los animales en el país de de la tortura de los toros en las plazas y el país que ahorcar galgos tenemos que dar la imagen sería que que merece la causa que defendemos himnos no nos aventura vamos a

Voz 0578 36:37 hacer el ridículo vosotros tenéis una una bolsa de trescientos mil votos que tal y como está la movida ahora es súper suculenta entiendo que habéis tenido ofertas de algunos partidos para integrar coaliciones con partidos el sistema la de la le duele la ley electoral de circunscripciones autonómicas es muy difícil que vosotros llegáis a tener representación porque es que concentrarlo en una comunidad autónoma tenéis que tener un montón de votos que principio yo entiendo que el Madrid tenía un montón de botones donde estaréis Maazel mejora nació de estaría más cerca de conseguir un escaño y por qué nunca os habéis querido integrar si esa sería una manera casi segura de que entrar en el Parlamento

Voz 24 37:14 pues porque preferimos seguir defendiendo con independencia la causa que llevamos adelante sin que nadie nos ponga un techo y el ejemplos claro yo soy súper critica con esto a equipos y se coaligo con Podemos y han tenido que sentarse a la dura realidad de que podemos ante la tesitura de cerrar las minas de carbón han preferido trabajar por los derechos de los trabajadores que no ponen medioambiente entonces en qué situación queda Ecuador y me parece muy muy duro porque nosotros de manera independiente y es verdad que es muy duro y que requiere permanencia constancia y determinación para saber que tarde o temprano lo conseguiremos sea aún así desde fuera ya estamos consiguiendo los cambios legales que reclamamos para los animales

Voz 0578 37:54 pero yo por ejemplo tenido con aguja y falta de Podemos pues ahora estarías junto al comparte

Voz 4 37:59 estas estás Pablo Iglesias por poner un ejemplo

Voz 0578 38:01 lo comparo le dices le dices Pablo vamos a llamarle Pablo aunque se llamara Irene

Voz 1378 38:08 yo qué sé

Voz 0578 38:08 pasar si no quita los toros el día siguiente que en tres nosotros no entramos así

Voz 1378 38:16 eso pero es que eso eso eso lo dijimos es decir nos reunimos con

Voz 24 38:18 Podemos la vez que nos lo propusieron y les dijimos tenéis intención de incluir la prohibición de la tauromaquia en vuestro programa Nos dijeron no les bueno pues les damos las gracias y nos marchamos no hubo más de qué hablar sea una líneas rojas que a mí me parece increíble que en este país nadie tenga la valentía política de prohibir la tauromaquia no me parece tan complicado que que el PP OO Vox lo estén llevando como bandera lo entiendo pero que en la izquierda no haya nadie que tenga la valentía de llevar eso adelante es incomprensible

Voz 0864 38:48 se puede ser liberal y ecologista

Voz 1378 38:51 para Ecologistas en Acción no esa así

Voz 0864 38:53 qué le responde obviamente nuestro diagnóstico parte que el sistema económico actual ido dogmas clásicos como el empleo el crecimiento todas estas cosas muy ligadas a los sectores liberal son el problema del planeta ella especialmente la generación de cambio climático entonces es muy difícil ser liberal y compaginar seguir creciendo y seguir acumulando bienes con dentro de un de un paradigma que permita ceñirnos a los límites planetarios que hayamos roto desde hace años

Voz 4 39:25 creo que muchas veces faltan referentes y faltan líderes los líderes se tiene que construir también mediáticamente

Voz 0578 39:31 estos días la la huelga el pasado día quince hemos conocido a una chica de dieciséis años Javi

Voz 0864 39:40 ayuda está muchachas y habla de ella habla de la Greta se mantiene Humberto yo entiendo que reconocerán que

Voz 23 39:47 la chica dieciséis años que decidió en agosto del año pasado dejar de ir los viernes al colegio para manifestarse por por es que en Hoy Villares en Suecia por lo visto realizadas no iba al colegio la chica se manifestaba por el cambio climático porque dice que ya no le gustaría hacerlo porque es una niña pero es que los adultos no lo han hecho Iker llave esa realidad tan inminente que que cree que siendo se manifiesta pues no va a conocer el mundo tal y como lo han conocido ya veremos

Voz 4 40:10 algo para charla

Voz 23 40:13 que dio un aviso con el mundo

Voz 26 40:17 Schumann ánimos crisis

Voz 23 40:20 antes de aquí alerta de el de mí el pánico que tiene al cambio climático dice que no entiende cómo la gente que dice que sí que existe el cambio climático no está literalmente acojonado a todo el tiempo esta chica la invitó Pedro Sánchez ha venido España no vino porque eran cuarenta horas de viaje porque no coge el avión a reducir la huella armónica ha convencido a su familia de que no coja aviones su madre la cantante ahora reducido su carrera a cantar solo en Estocolmo porque no puede salir les está obligando a ser veranos que si tuviese es así un hijo que

Voz 7 40:47 por lo que me faltaba ya Ferrmed Davis esta criatura la podemos meter a esta a esta heroína en muy claro

Voz 4 40:58 no ser un burro no no no no

Voz 7 41:08 pero el Podemos

Voz 1378 41:10 no podría venir ella sola porque es menor hay que añadir a sus padres tenemos ahí

Voz 7 41:14 eso sí votó sueco por eso

Voz 1378 41:21 yo tengo que decir una cosa yo tengo gen amigos ecologistas que cuando mencionas

Voz 6 41:26 PACMA se tensa

Voz 1378 41:28 qué pasa esto se incomodan porque dicen

Voz 7 41:31 Pacma Pacma en realidad no tiene programa PACMA

Voz 24 41:35 pero entonces hola entonces es un problema porque no ha leído el programa pero

Voz 1378 41:39 defiende lo aquí yo te a

Voz 5 41:41 a la señora Pastor no no me he reído porque

Voz 24 41:46 es que eso es lo que nos pasa medio hablar de propuestas que las llevamos todas y todo lo que defiende Ecologistas en Acción en organización en la que yo me crié porque provengo de Ecologistas en Acción y aprendí de ellos muchísimos hoy colega no no no

Voz 5 41:57 pero no ajeno yo empecé a militares

Voz 24 41:59 ecologistas en Acción hace mucho tiempo y en lugar de hablar de

Voz 21 42:02 propuestas programáticas que ningún partido lo hacen

Voz 24 42:04 porque es verdad a tú pones la tele en ningún partido habla de sus propuestas hablan de su mano

Voz 1378 42:08 sí sí eso de llevar armas

Voz 24 42:10 yo te cuento nuestro compromiso con el medio ambiente parte de el ejemplo

Voz 21 42:15 yo por ejemplo no tengo coche porque estoy

Voz 24 42:17 prometida con el transporte público y en PACMA a las personas que trabajan con nosotros les pagamos el transporte público para que acudan a trabajar en transporte público utilizó ropa de segunda mano porque sé que el consumo es un problema para el medio ambiente creo que hay que desechar el los productos de plástico porque están contaminando el medio ambiente y que hay que reducir el el consumo en términos generales e incluso el de carne que es el principal problema para el cambio climático la ganadería industrial está generando el dieciocho por ciento de los gases de efecto invernadero consumiendo la mayoría de los recursos hídricos de nuestro planeta y enfermado a unos porque hay una relación directa según la Organización Mundial de la Salud entre el consumo de carne el cáncer estoy intentando apretar tus gestos

Voz 0864 42:57 que yo sí que me voy a meter en el ajo de esa respuesta yo creo que bueno que verdaderamente hay dos visiones distintas no me no me deprimo en ninguna de ellas no hay una visión que es animalista y que en el fondo lo que de lo que se centra en el individuo en el animal era otra visión dentro del ecologismo que es una versión Eco sistémica que sentí que se centra mucho más en una visión ciclos no de cómo interactúan todos los animales y hace una valoración sobre el globo gente dentro de la visión ecos sistémica que no comparte terminados ideas del animal y hay gente dentro del animal mismo que no comparte determinadas ideas de esta visión ecos sistémica entonces bueno eso espero ojalá estuviéramos en el punto en el cual estos matices fueran relevantes la realidad es que hoy en día con todas las hostilidades que fuera no no podemos centrar en una discusión tan pequeñita cuando el problemas tan enorme

Voz 0578 43:49 os estaremos que despedir

Voz 7 43:52 ah gracias por haber tenido que sirva para algo para por lo menos para que salgan más programas sino en este que no ve nadie yo sí claro que sí

Voz 27 44:15 es de quién quién vive

Voz 3 44:49 ya tenemos carteras para tu programa me encanta hacerlo

Voz 1378 44:55 nadie haya visto de verdad es que sabes que nosotros hacemos buenismo bien al acabar bien el programa de Nani que se y entonces

Voz 21 45:03 para mí bueno quiere decir que hoy tengo una compañera visto ya Martí Lin postureo hola qué tal qué tal cómica a verse es

Voz 24 45:12 hay una hija de puta adorable que hace perlas como esta de por favor

Voz 29 45:16 ya sueña con tener la Barbie perfecta una Barbie creada por hombres que además de ser guapa también tenga una opinión crítica y les te enseña el feminismo más cercano un referente perfecto que no sea la borracha de su madre

Voz 3 45:29 que tiene su varita feminista son inseparables nunca

Voz 21 45:32 otra maravilla eh antes de nada hablando el lenguaje el otro día hablamos de la cobra

Voz 1378 45:38 sí sí no visteis el programa es

Voz 21 45:41 esto que sufrimos las mujeres de que hay hombres que de repente cuando estás haciendo con ellos se bajan y luego

Voz 24 45:46 parece querer te van a comer el Chi

Voz 21 45:49 no lo hacen volver otra vez a subir y oye que normal incluido en un diccionario neologismos

Voz 5 45:55 pues lo vea oye lo que no

Voz 21 45:57 puesto que bajaran

Voz 4 46:00 acariciando sexualmente con la boca el cuerpo de una mujer en dirección a la vagina dando a entender que se va a acabar realizando críticos pero no hacerlo finalmente habría que multar a los que hacen las tesis cobra es coloquial dice el origen viene de Chi Chi vagina de cobra acción de esquivar Un besito la palabra fue popularizada por Henar Álvarez bien de la Ser de la app de la SER los partes las siete aquí se puede ver el momento dice ella

Voz 21 46:27 sí por favor como ya viene siendo tradición este programa un aplauso para mí

Voz 7 46:31 no no no

Voz 5 46:35 critico obra y también he sufrido lo de que cuando van a bajar es como mira sube porque para lo que vas a hacer mejor aquí antes de que ha ganado ya está estoy viendo el amago y vamos ocurra como sacan la lengua y ya intuye y entonces sí intuyes que esa lengua Jamal eso ya es la guerra preventiva efectivamente efectivamente es como si ves la lengua de Rajoy no el gesto que tenía

Voz 4 47:03 sí

Voz 5 47:04 pues yo creo que Rajoy puede comparte el coño como Dios manda te lo juro por Dios

Voz 7 47:11 qué tal también la verdad duro no

Voz 1378 47:17 a ver empezasteis ya no que no que era solo un sueño sexual que luego seguramente no sería nada en la cama y cada vez lo vas inflando bien

Voz 21 47:25 no pinta he de comer el tipo irregular que Pablo Iglesias porque ahora no pues porque yo con el pelo así largo

Voz 5 47:35 está el vestido de la ID estoy pues yo creo que sí pero porque ya no vale decir porque tiene pelo largo oye cada uno tiene su veo afable se meten sus propios pero

Voz 7 47:47 claro no soy del te pelos nubes no tiene lo que fui con dos gomas no reza con bueno esto normal qué tal

Voz 21 47:59 durante el programa vamos a hablar de cosas buenistas de verdad

Voz 1378 48:02 ver yo vengo hablar de quién por eso me he traído a Victoria

Voz 21 48:05 porque es un poco más lista igual que yo me viene se llama buenismo vientos Chávez no esto llaman y bueno aquí mando yo el otro día estuve en el en el partido de fútbol de El Atleti el Barça femenino lo visteis cae mal fue lo que consiguieron recortó también estuviste sea que fue la leche vamos a estar de acuerdo conmigo no soy un insulto nada le decían al árbitro la jugadora de momento no hablar la vaya mierda mierda pues eso parece divertido

Voz 1378 48:38 es que vamos a ver yo creo que estoy

Voz 21 48:41 contra ellos insultos machistas de dice que manda fregar el arbitraria de viento

Voz 1378 48:47 pero tío no y no insultar dejarlo todo

Voz 21 48:50 el BNG hay que deponga ahí me gustaría mucho que

Voz 5 48:52 porque te has pasivo agresivas en el fútbol

Voz 1378 48:55 femenino sea plan de hacer el vacío

Voz 5 48:58 esas cosas que hacemos como las chicas también no voltear y me gustaría mucho de unas unas

Voz 1378 49:03 en un torneo Blas canta eso de si vamos a ver esto

Voz 5 49:08 aunque sea

Voz 7 49:09 marítimo Daniel Bastia tu hijo de dos años al fútbol joder qué querías ver

Voz 21 49:14 no pero es que separa la carrera

Voz 1378 49:16 no no no no no yo no quería que se partirse la cara

Voz 21 49:18 dices hombre un insulto un despliegue esta vez si tú no quieres si tú no quieres insultar te puedes ir a cualquier otra cosa que no sea tan que no sea para insultar pues como la ópera Alvárez cosa que no se trata de renovar con el feminismo todo claro pero nos vamos a lo mismo pretender que las mujeres no insulten hice comporten de manera civilizada en cualquier ambiente en la misma mierda de siempre es cambiarlo todo no hay nada más humano y más por lo tanto de mujeres que la agresividad y la violencia ajeno pasa si es que no pasa nada

Voz 5 49:51 mi además cosas en las que hemos ido hacia atrás he estado leyendo resulta que las bacanales

Voz 21 49:55 es romanas empezaron siendo de mujeres sólo Saras organizaban sacerdotisa las orgías eran sólo de mujeres lo que hacían el juntarse follar beber sacrificar

Voz 5 50:08 a quién a lo que tuvieran que sacrificar organizada y organizar asesinato pero se les yo propongo que a la gente que sacrificamos a gente que no importa con por ejemplo gente de pasadas ediciones de OT se Andrea divertidísimo claros algo así os gente que se ha ido la gala cero creo tengo youtubers que ya han cumplido treinta años efectiva no yo todavía no me vale vale me queda un año y youtuber de treinta algo que parece muy bien

Voz 1378 50:32 bueno

Voz 5 50:33 incluso el buenismo que tralla Joy muy bien

Voz 7 50:36 habéis faltado a sí creo extralimitarse increíbles

Voz 1378 50:40 quitado

Voz 7 50:41 habéis faltado a A

Voz 1378 50:44 al civismo Carles Bosch y habéis ensalzado por cierto una cosa que se me olvidaba aunque no hecho sexual abuela con eso

Voz 21 50:53 lo que dije dije el otro día que iba a hacer activismo sexuales