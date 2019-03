A vivir Madrid | Bobsultorio literario 24/03/2019

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 2 00:03 a qué tal muy buenos días muy buenos días Puri Beltrán que de grilletes tal aquí contigo este domingo soleado a quién vas a votar todas las yo tendrán idea pasto palabra Avinesa secreto el voto de Pablo lo digo oye estamos escuchando una de las temas favoritos en cuyos si me encanta esta claro adónde te lleva a este tema Enjuto o a un montón bares sobre todo me lleva la primera vez que vía Wi en concierto aquí en Madrid en el Calderón

Voz 3 00:27 en el año ochenta y siete que yo tenía dieciséis años por favor pero en un principio lo inconsciente y esta canción maravillosa de una película que te llamaba así a Guinness en poco regulara en principio pero que yo luego es revisado una historia muy bonita de cómo surge fenómeno Teenage Dream

Voz 2 00:44 es Taibo pudiese Marqués TT Mazo fantástico he Bob esta semana sí semana muy intensa para mi madre mi hija ha salido del armario del bastón tú fíjate es que Dyango Diango acaparado armarios me quedaba pues del del bastón Mena quiero darte la enhorabuena voz tan gracias y no decirte nada más enhorabuena te quiero dar las gracias

Voz 2 01:12 hace terapia con los oyentes de de este programa en este consultorio yemení de esta mañana para la radio siempre lo pones en tu cuenta de Twitter las reacciones son increíbles no un montón de gente preguntando pero luego los Ubis claro que lo subimos claro lo subimos arroba Vivir Madrid tu también en en tu cuenta Peter eh

Voz 1751 01:28 lecturas que recomiendan así que si te parece vamos a empezar arriba ese Consultorio comiencen

Voz 2 01:34 el consultor no literario

Voz 1751 01:48 lo que a participar a este consultores necesaria que mandáis una nota de voz al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis dejando bien claro tapujos cuál es vuestro problema y a quién queréis que vaya destinado el libro porque esto a veces provoca cierta cierta confusión para poder aplicar terapia más eficaz necesitamos que nos digáis sí puedes lecturas para vosotros para las personas que protagonizan vuestra historia a partir de la una como decimos los títulos de los libros y las editoriales estarán subidos a la a la cuenta de Twitter del programa arroba Vivir Madrid también el audio de de este consultorio en Facebook en Twitter de recordar el número de teléfono es el seis tres ocho uno cinco cinco

Voz 1889 02:28 siete siete seis comenzamos hola Bob mira por mi situación laboral personal estoy casi todo el tiempo viajando y a veces me pregunto Si es un problema no echar de menos porque

Voz 6 02:43 me siento raro no a la gente suele echar de menos siempre que está fuera de casa y a mí me pasa que soy muy despegado entonces quiero que me mercantiles es algo que hable sobre esto acaba una reflexión sobre sobre el apego o en este caso el desapego

Voz 7 02:59 me gusta mucho ir gustado tanto miraré recomendar dos libros y además el primero es un libro de relatos de una autora Argentina que suma selva Almada aquellas un nombre divino IA el título es la bomba el título es el desapego es una manera de creernos tú tienes un Eton es una conjunto de relatos que además transcurren en Argentina en en zonas del del litoral de Argentina del campo son como pequeñas historias de con vínculos entre gente que se conoce de manera tangencial que se va encontrando despegando y creo que es muy buena lectura para este amigos sobre todo para que no tenga ninguna culpa ante el desapego porque voy a repetir el título el desapego es una manera de creernos de ser calmada en literatura Random House y es un hallazgo para mí de esas cositas tan bonitas que aterrado House de descubrir a autoras latinoamericanas que nos abren mundos literarios fantásticos ya hay otro libro que es una otra española se llama Alba vayamos a quién además me encontré en el cine viendo por tercera vez y Gloria de Almodóvar que fue fantástico el grado de Gloria estoy bien a este preocupa

Voz 1751 04:09 ya esto pues espérate que llega aquí

Voz 7 04:11 que el libro se llama tres maneras de inducir un coma Iceta ha publicado por Seix Barral es una novela de Viciosa Alba Carvalhal es estupenda aquí mezcla una tradición digamos sin disimular en absoluto de Eduardo Mendoza pero es sólido en su apariencia ligera y cómica tiene un fondo donde detonar bombas todo el rato muy muy interesante bombas de clase de género y de Death montar códigos literal a era muy inteligente y habla también mucho del del desapego es decir de no tener nada que perder porque una de las cosas más interesantes del desapego es que todo lo que podemos hacer es ganar ganar cosas

Voz 1751 04:51 espacios y objetos que al final nos van a dar lo mismo pero el desapego entonces según tú nos hace más libres total más independiente totalmente pero más o menos vulnerables son más vulnerables pues hija depende depende de porque si les apegada a las armas por ejemplo

Voz 7 05:07 pues es que también depende pero yo creo que el desapego no hace mucho más ligero y eso está muy bien y sobre todo nos deja las manos libres para ir cogiendo las cosas bonitas que van apareciendo por la vida

Voz 1751 05:18 la semana pasada recomendase en este consultorio el deseo de de tengo peguen siempre recomendó Eto'o ir por la calle bueno la gente que sólo ley repartiendo en libras de bueno y mientras escuchaba esta consulta que vamos a ver no me vino a la cabeza la protagonista Martina que su relación con el mundo con la música la oyente que que vamos a escucharnos cuenta que sabe muy poco de su hermano no sabe qué come que le que le molesta quiénes son sus amigos pero sí que sabe qué tipo de música le gusta

Voz 8 05:46 pues bueno te cuento tengo un hermano y vivo con él y con mis padres en mi casa ahí no me llevo muy bien con él bueno no me llevo prácticamente porque él trabaja ya estudios y tampoco tenemos nunca tema de conversación lo único que es es que le gusta el así que a ver qué libro me puede recomendar

Voz 7 06:07 pues me gusta mucho que quiera acercarse a su hermano mira de también dos libros para ella uno para entender un poco más el rap que yo he aprendido mucho de John yo era bastante viejo uno respecto al rap

Voz 1751 06:20 en qué que no me interesaba que hubiera eres es uno menos viejo

Voz 7 06:24 bueno y entonces empecé a decir oye el rato mola voy a aprender además de escucharlo escuchar rap español Raúl norteamericano rap francés que me iba de de super interesante también africano del norte de África tiene una cosa muy potente me leí un libro que le ve a esta chica que se llama rap XXV años de rimas el autores Ogino Francisco Reyes y está publicado por la editorial viceversa está muy bien sobre todo por cómo cuenta sobre todo la de rap español que lo contextualiza de dónde viene

Voz 2 06:55 Javi demás lista muy muy bien muy muy recomendable está

Voz 7 07:01 Hora Veinticinco años de rimas de editorial viceversa que ser Olea y por otro lado saltando del rap lleno relación de hermanos hay un libro que yo creo que de aquí una vez pero no tengo por qué no recomendaron libro más de una vez que se llama Big Brother que es del la escritora no está publicar Anagrama introducido por Daniel las mías quiso una historia preciosa de dos hermanos en la en el retorno de un hermano pródigo a casa en una casa donde todo parece éxito y maravilla ILD mano parece traer tras de sí una historia de fracaso y descontrol además de una extraña relación con la comida ir con la música K Hito el fracaso es una novela maravillosa donde aprendes mucho y descubres que descubrir a alguien aunque creas que estaba muy cerca de Ci es una de las cosas más importantes en los pueden pasar cosas quedado la

Voz 1751 07:55 crisis voz es hecho de que mucha gente joven que había tenido pues cierta independencia económica ha tenido que volver a su casa y se han vivido situaciones bastante complicadas con la Familia no porque el hecho de de volver a casa con haber perdido entre comillas no pero no no es una derrota al fin y al cabo es una derrota también del del propio sistema es incapaz de hacer que la gente Teruelas ser independiente entre otras cosas por el precio de los alquileres tal como está la vida

Voz 7 08:22 terrible porque es una derrota que no siente quién regresa solamente sino quiénes Rea cogen a ese familiar que en este libro también lo cuenta al ayuno River quienes acogen también sienten que no fueron capaces de prepararle para la vida y esto también ha provocado unas situaciones muy muy duras de reflexión sobre es que estén no era el que no se han prometido alguien rompió las reglas del juego a media partida y es lo que tu dices esas radios podrían que ver con Juan Tato social donde ejecuta esforzaba trabajadas iba a tener un sueldo digno y la capacidad de tener al menos un techo

Voz 1889 08:54 no bajo el que vivir cosa que se ha demostrado que no es así

Voz 1751 08:58 lo peor es que no sabemos qué va a pasar que va a suceder no si eso se va a revertir o no yo ya sabes que soy optimista por naturaleza simpática como cuánto está Velasco

Voz 7 09:09 pero realmente no lo tengo muy claro eh yo creo que hemos conseguido que se instaure la precariedad como algo normal y que el contrato yo creo que es están reescribiendo encima de nuestros culos

Voz 1751 09:22 su vuelo Cabrera ya hemos entrado oficialmente la primavera estamos en el primer domingo de primavera las consultas de los dietistas se llenan de de mentirosos eso es que yo yo soy de cenar poco yo hago deporte todos los días he dejado las cervezas en el último hit soy vegetariano pero pero los fines de semana Say barbacoa tomó chorizo me encanta

Voz 9 09:56 hola Bob yo soy dietista al hacer dietas si estamos en plena operación bikini incite a un problema siempre que se le ponen delante realmente no sé si me están diciendo la verdad o no porque todos como muy sano pero ninguno adelgaza y entonces qué lectura me recomiendas para saber si me dicen la verdad o no

Voz 1751 10:18 mira dietista le sus heces cada leía las cacas pero el momento pero ese es el título de un libro no es

Voz 10 10:26 no no es que no quiere lea la caca de quién sabe si de la verdad

Voz 2 10:31 ahora de la pelea mata gente que está oyendo bueno

Voz 1751 10:34 sí es casi sabes si es que eso es muy difícil los libros sirven los no sirven para saber si alguien nos mienten no los libros no sirven para saber si no importa si nos mienten no yo pero verbo

Voz 10 10:46 ella quiere la verdad que la caca

Voz 7 10:50 no en la cabeza se hubiera hecho lo hizo la barbacoa Easy atado a puerros es que no todos los libros hay que leer otras cosas en caca por ejemplo bueno vale remarcable de Nate

Voz 1751 11:01 no no no no así ha sido ha sido la es vamos a Pasapalabra ha sido una de las protagonistas de de la semana en Madrid y no sólo porque haya recibido un premio sino también porque ha dicho lo que ha dicho cuando ha recogido este premio lo que lo que ha dicho lo que ha dicho

Voz 12 11:29 el Consejo de Gobierno ha acordado conceder la Medalla Internacional de las Artes casa

Voz 13 11:34 me es difícil ante problemas que Thibault a una mujer polifacética que ha hecho muchas muchísimas cosas en el mundo del arte IRI en el Sahel no

Voz 5 11:47 me gustaba mucho me salió muy bien ser actriz pero aminoácido lo compara con la mira

Voz 15 12:00 qué quieres que te diga

Voz 1751 12:05 que es tanto como tú a mí me pregunto

Voz 12 12:07 siendo un título de qué hace una chica como tú en un premio como éste nos costaría dar una respuesta única porque no sabes

Voz 16 12:14 hemos quiero hacer un homenaje a los hombres porque no se me dan mucha ternura últimamente y quiero de verdad compartir mi medalla con los hombres porque creo que tenemos que proteger sea yo reconozco que estoy un poquito cansada de de tanto virtud porque yo he sido una mujer que ha luchado en verdaderamente por pues esto es lo que quería hay que nuestra situación fuera mejor

Voz 1 12:41 qué Morrazo tiene espeta con este número por favor

Voz 17 12:45 no tienes ningún derecho a hacer esto te te importaba Camelot te está poniendo en evidencia Pepa pues todas tantas y que un poquito pero

Voz 1751 12:55 ocurrió el día de del padre Carmen Maura decidió compartir su medalla con con los hombres de acuerdo de los hombres de su carrera entre ellos Alex de la Iglesia Almodóvar en la frase de estoy cansada de

Voz 7 13:05 mi tú bueno pues creo cierta cierta polémica es que mira yo intento querer todo el tiempo mucho Carmen Maura pero es que últimamente abre la boca sube el pan y el barril de Brent yo no sé creo pero esta mujer de verdad lo de dedicarle el premio a los hombre pensando que hay que protegerlos de verdad osea la esta palabra que no le gusta mucho la sonoridad vamos a llamarlo hermandad entre mujeres yo creo que Carmena de Beate haberla tenido en cuenta de verdad que los hombres no es que nadie les está tocando es que se les están moviendo un poquito los privilegios no vengas aquí Carmen Maura que yo te adoro pero de verdad que últimamente estás que te sales no vengas aquí a apuntalar los privilegios de unos ven aquí aprovecha una ocasión y un altavoz para su arte hermanar te con todas sus compañeras actrices que por otro lado puede que no hayan tenido la suerte que has tenido tu actrices mujeres de cualquier otra profesión o lo cual ha aprovechado previo para esto Carmen Maura estoy un poquito cansada él mi tú vamos a ver eh me parece un poco Arcore y mira que la adoro y además ahora están teatro haciendo una cosa maravillosa

Voz 1751 14:12 Drenthe no quedan entradas digamos incluye sí

Voz 7 14:15 quieres que vayamos la semana que viene vamos no no sale

Voz 1751 14:17 sino que el domingo que viene aquí

Voz 7 14:20 tú tú que no sabes que no lo encontramos todo lo mío tú sabes que tu lleva todo amar cervezas muchacho cachas ubres Ipad digo siempre no saluda encantador Fuentes de Guillén Croix en el cine Esteva en el chinos temas pues es es es favorable y es un autor dramático maravilloso yo he visto varias obras suyas de llora basen aún en Estados Unidos a Smiley que es una pasada sobre las relaciones a través de redes sociales de de una pareja gallega y la golondrina yo todavía tengo muchas ganas de verla y la Carmen Maura

Voz 1751 14:49 ayer todo vendido Carmen Maura ha vuelto a hacer teatro en Madrid es la protagonista de la golondrina que se representa en el teatro Infanta Isabel

Voz 18 14:58 la mandara

Voz 19 15:01 es que el terrorista tenía muy claro a quién quería matar

Voz 2 15:07 es que ni siquiera sintió pena por ellos

Voz 1751 15:11 la la volatilidad está dirigida por Josep Maria Mestres está escrita por Guillem incluso a él mismo día que Guillén cumplió los cuarenta y cuatro años y un hombre entró armado en una discoteca gay de de Orlando ya acabó con la vida además de cincuenta personas en en el que fue el segundo tiroteo más violento en la historia de Estados EEUU como hacemos Guillem que había visto en Estados Unidos vivió durante un tiempo allí quedó conmocionado de ahí este este texto la golondrina con Carmen Maura hay Félix Gómez estará hasta el cinco de mayo en el Infanta Isabel

Voz 20 15:45 sí

Voz 2 15:50 la lectura de esta semana para Carmen Maura está viendo a terapia que vas aplicar cuenta ya recomendaron un clásico granadina maravilla es de una

Voz 7 15:58 consta de Hollywood de la época del cine mudo y después más adelante que fue también la autora de los Javier en rubias hizo sus memorias Hollywood se llama adiós a Hollywood con un beso es de Anita Loos ha publicado por Tusquets y a lo mejor le viene muy bien a rememorar de leerlo para darse cuenta de que el tú viene de muy lejos lo que pasa es que hubo un tiempo en el que las mujeres no podían levantar la voz con lo cual no hay que hay que estar cansada de que haya que decir mi tú y que las cosas no cambien la actitud cambian en la forma denunciarlas con lo cual Carmen no te cansas levanta

