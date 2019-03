Entrevista Antonio Montero, presidente del COEM

Voz 1263

00:10

por desgracia sí es un despropósito pero en los últimos años pues sabido una crecimiento masiva de una serie de empresas que ofertan ese tipo de tratamientos por Internet no hay ningún tipo de control por parte de la Agencia Española del Medicamento del producto sanitario en relación al producto que te están vendiendo de que te estás colocando en la boca y luego no hay ningún tipo de control por parte de un profesional de uno antólogo que diagnostique que realmente ese tipo de tratamiento se le puede hacer aceptación te con lo cual puede haber consecuencias horribles para la salud a largo plazo de muchas veces son empresas que además están radicadas fuera de España con lo cual hay una especie de vacío legal en algunas de ellas son directamente una estafa porque no desde el colegio tanto los hemos intentado acceder a esos productos que hemos visto que era un un timo porque realmente no te lo podías ni siquiera colocar en la boca y en otras ocasiones es todavía más arriesgado porque son tratamientos por ejemplo de aliñado cortó hacia sin ningún control por parte de un dentista de sí ese paciente se puede hacer o no ese tipo de tratamientos con lo cual puede ser tremendo porque una persona puede tener un problema peleón tal que indiquen hacerse tipo de tratamiento de ortodoncia dije puedo acabar quedando directamente sin dientes pero