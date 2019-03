Conversación José Luis Esquivias y David de la Fuente/ Clínica dental Conde Duque

siempre que el digamos los dientes la boca esté perfecta no puede desatar una manga puedes pero no debes puede generar caries aceleración de la del concepto de las Carles el tema de salud en general lo antología de gente más luz es antes matemáticos en ese tratado pocos hay un boom de génica antes estaban la ciudad complutense cuatro que pasa porque hay muchísimas clínicas muchísimas Matas necesaria entiendo yo creo en el futuro pues como todo el mercado llegaba equilibrio de nada menos

Voz 6

01:42

yo creo que principalmente no se ha hecho un control en universidades privadas donde hay números clausus quién debería interesar al Ministerio verdaderamente no no parece que el interese mucho y no ha hecho absolutamente nada se quedará que unilateral de precios está aquí podemos no se puede tapar al procedo es así porque hay muchos más profesionales y entonces evidentemente se puede jugar más con eso