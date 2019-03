"Está con nosotros absolutamente y que nos va ayudar"

Voz 1

00:00

pero la llamaba del dio detenido esta mañana que están llamados si me ha llamado otra persona con la que he estado tomando cañas hasta ahora sí está por favor que no salga de aquí de lo que quiere pero yo guardo todo al tanatorio a Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco vale A que es natural de León pero ha venido porque él está con nosotros absolutamente quería conocerme saber qué es lo que puede ayudar