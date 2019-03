El día que la Universidad de Oxford echó a uno de los mejores poetas de la historia

Voz 0315

00:00

la Universidad de Oxford hace tiempo que se considera como uno de los más venerables templos del saber de Europa está lógicamente curiosa de sus insignes exalumnos que abarcan desde primeros ministros a Premios Nóbeles pasando por poetas de hecho sientes en la página web de la universidad en el apartado de nombres insignes te encontrarás a uno de los más famosos poetas británicos Price Vichy Shelly que junto con Byron es considerado como una de las mayores glorias del romanticismo británico lo que no dice esa lista es que estuvo ahí poco más de un año y lo más importante que fue expulsado fue expulsado un veinticinco de marzo de mil ochocientos once para ser exactos Shelley no es que fuera mucho a clase de hecho según la leyenda fue a una sola clase en el año y pico que estuvo en Oxford pero ese curiosamente no fue el motivo de expulsión poco después de entrar en la universidad se hizo amigo de un tal tomes Jefferson Hawk no tardaron en descubrir que les unía una afición común su furibundo ateísmo así que los dos publicaron un panfleto llamado la necesidad de la TI pese a que lo hicieron de forma anónima el rumor de su autoría pronto legó a las más altas instancias de la Universidad al interrogar a Shelley Éste se negó a afirmar o negarse lado ser el autor cuando intervino el padre el poeta la universidad dijo que tendría suficiente con que Shelley renegar del ateísmo mostrado en el texto pero bueno Shelley os podéis imaginar también se negó a esto con lo que no sólo fue expulsado de la universidad sino que también tuvo una discusión familiar considerable como os podéis imaginar a simple vista parece que el que tuvo un mal día fuese Shelly por si tenemos en cuenta que él se convirtió igualmente en un gran poeta para mí el mal día lo tuvo Oxford que expulsó a un chico brillante por unas ideas que bueno son perfectamente válidas