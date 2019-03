Nacho Dean: "Desde muy joven me gusta el deporte, la aventura, la naturaleza y lo hago a diario"

Voz 1991 00:00 tras el baloncesto Álvaro Benito qué tal muy buenas Italia con muy buenas y volvemos a recibir en los estudios de la SER aún amigo del del programa un amigo de la casa cantando El Larguero como de Carrusel hemos hablado en varias ocasiones con él y creo que además merece la pena porque completamente unas de esas que que poca gente está capacitado va a cumplir con retos de esos que dices que son practicamente para superhombres no para gente preparada muy preparada para afrontarlo

Voz 1 00:25 no sólo físicamente sino también mentalmente y que nos daba mucha envidia lo que pasa es que después hay que hacerlo y ser capaz de hacerlo

Voz 2 00:30 mi envidia Yuyu también alguna de las cosas que vamos a contar con bichos pasando por debajo y tal yo ojito eh

Voz 1991 00:37 Nos explicaron los oyentes de Carrusel hace algo más

Voz 1 00:39 hace dos años estuvo en estos mismos estudios después de haber completado Bono de haber sido el primer español en hacerlo y creo que en cinco seis personas tan sólo en el mundo lo habían conseguido el de recorrer el mundo a pie las tú hundía Yago te coge la mochila con equis dinero dice

Voz 1991 00:55 sí que te voy a caminar de unas cuantas porque

Voz 1 00:57 lo hizo durante tres años al término de esos tres años de recorrer el mundo a pie que es la leche decidió escribir un libro vino aquí lo presento ya por entonces nos decía tengo un objetivo tiene un objetivo en mente y ahora ya lo ha hecho expedición Nemo durante un año año y pico aproximadamente ha estado cruzando los estrechos más importantes del planeta con lo cual ha recorrido el mundo a pie también cruzar

Voz 1991 01:22 los hechos más destacados seis Nacho Dean lo tienen Nacho qué tal estas buenas noches muy bien no pues estar quieto no no no basadas no basa no vas a seguir estando que te quiero decir te vas aquí moviendo no para que estamos vivos no seguro que has terminado tenido hace poquito esta aventura de la que ahora hablaremos ya estás maquinando alguna otra hoy ya estás diciendo hoy pues deberíamos hacer esto o podíamos hacer tal

Voz 3 01:43 pues sí sí tengo varias aventuras en mente hará de momento escribir el libro de la última aventura hacer un documental hay así estén atentos ya os igual es la siguiente que te cuesta más el esquí

Voz 2 01:54 vivir el libro reunir y acordar de todo y tener que acotar todo o comprimir todo lo que te

Voz 1991 02:00 pasado todas las vivencias todas las sensaciones o hacerlas es decir o completar las experiencias

Voz 3 02:04 bueno son dos aventuras completamente diferentes una toda la planificación entrenamiento la logística la producción que implica por supuesto el entrenamiento estar durante dos años nadando más de dos mil quinientos kilómetros para ser capaz de poder unir los continentes nadando y luego atracos a también difíciles estar sentado con el culo pegado era una silla durante un año escribiendo a todas esas vivencias sobre todo cuando uno es un apasionado de la aventura de la naturaleza

Voz 1991 02:30 bueno imagino que mientras vas escribiendo vas haciendo alguna otra cosa salir a hacer deporte eso si no porque además el el hacer deporte también mantiene la la mente despierta con lo cual se tiene que ayudar a Atenas

Voz 3 02:40 la escribir Se ese a mi me encanta desde que soy muy joven desde muy pequeño me gusta el deporte la aventura de la naturaleza hay es algo que realizo prácticamente a diario y atentamente estas ideas en la acaba

Voz 1991 02:50 te quiero decir boya a darme la vuelta al mundo caminando eso lo hablas con alguien te viene así una inspiración divina o cómo es esto

Voz 3 03:00 bueno como Adega desde muy joven Debbie he vivido en muchos lugares ha realizado varias rutas a pie por encima de El Círculo Polar Ártico tres Pirenaica diferentes variantes del Camino de Santiago haya llevado una trayectoria un bagaje de rutas caminando

Voz 1991 03:15 sí que camina te gustaba

Voz 3 03:17 sí me sentía también en contacto con la naturaleza llegando los sitios por mi propio pie que un día surgió la idea

Voz 1 03:23 como un sueño hoy y la vuelta al mundo caminando por qué no

Voz 3 03:26 en vez de estar unas semanas o un mes por qué no ir a lo grande ahora una cosa es tener ideas yo tras tomar decisiones

Voz 1991 03:34 digo porque muchas veces esto es a las cinco de la mañana con cerveza en las revueltas en huevos o sea que no esto es mucho más sano no vamos a decir es ahí muy muy premeditado va eficaz y muy preparado para hacer todo esto que tienes que hacer no es uno que coja mañana diga que me voy a dar la vuelta al mundo que necesitas una preparación me emocionó tanto física como psicológica porque tú fuiste solo

Voz 3 03:59 sí fue una vuelta al mundo a pie en solitario que sociales

Voz 1991 04:02 influye no es lo mismo que no hablar con nadie o no estar a lo mejor durante días sin contacto con nadie

Voz 3 04:08 sí efectivamente es una de las dificultades en compañía sin coches de asistencia y luego ininterrumpidamente es decir que hice la vuelta

Voz 2 04:15 el mundo de del tirón

Voz 3 04:17 no es que hiciera un continente volver a casa otro contento volver a casa con lo cual la dificultad la inmersión aumentar al máximo

Voz 1991 04:23 después de completar la vuelta al mundo caminando decidiste que el siguiente paso era hora nadar unir los continentes nadando eso que fue otro sueño de estos que tedio pues

Voz 3 04:34 sí más o menos mira vivimos en un planeta donde más del setenta por ciento de la superficie es agua tenía una deuda pendiente con los océanos de recorrido el mundo a pie en tierra qué hago ahora con los océanos dijo Olli unir los continentes nadando por qué no entonces fue así como surgió he dedicado esta expedición para lanzar un mensaje de conservación de los once

Voz 1991 04:55 sí lo diría visten cinco etapas no podríamos decir su primera cerquita dijiste bueno soy de Málaga me voy la primera Gibraltar no sé qué tal la primera bien no bueno pues el problema que tiene Gibraltar yo creo que hay es que tiene que haber barcos moviéndose constantemente claro claro

Voz 3 05:11 ante ciento eh hay el riesgo es más arriba

Voz 1991 05:13 que abajo hay arrimado los bichos que pueda haber en el fondo marino de cualquier lado en este caso lo bichos de arriba que son muchas veces he dicho que los de abajo en los que tenía más peligro si lo que

Voz 3 05:25 Torres que era el primer estrecho era la distancia más larga que había hecho nunca en mi vida quince kilómetros desde Tarifa apunta CIR es España con Marruecos eh parte del tráfico marítimo mundial que en el Mediterráneo a través de este estrecho con lo cual es cierto que hay muchos buques mercantes es una de las dificultades luego hay mamíferos marinos como calderones hay ballenas hay delfines bueno es un lugar único del planeta confluencia del Atlántico con el Mediterráneo supuso romper el hielo de la expedición yo no sabía si iba a ser capaz de hacer es estrecho y bueno pues lo conseguía hacer en tres horas cincuenta y cinco minutos tocaba la costa de Marruecos si realizaba la primera Unión Europa con África

Voz 1991 06:04 vale la primera ya la tenemos que es Gibraltar la segunda es Papúa Nueva Guinea no veintidós mil kilómetros

Voz 3 06:10 la segunda fue la travesía Meis KAS Nade desde Grecia hasta Turquía fueron siete kilómetros desordenada además ordenando que proceso ya está así lo ponemos todo han sido tantos kilómetros nadando verdad la segunda fue desde Grecia hasta Turquía va siete kilómetros a través de un área marina protegida así pues ha sido la travesía más amable la verdad la más fácil dentro de la dificultad que entraña esta experiencia Sgt tenías baraja la última quedará más fácil para disfrutarlas es que yo sabía yo que es la verdad que sí sí sí

Voz 1991 06:43 sí

Voz 3 06:44 es la tercera cual la guerra abundó la tercera Nos fuimos hasta el estrecho de Bering ajá muy cerca del océano Ártico eso es a unir Alaska con Rusia una de cuatro kilómetros con el agua tres grados de temperatura prácticamente en el fin del mundo claro

Voz 1991 07:02 yo creo que el sobretodo tienes que combinar las diferentes dificultades que detrae con la climatología las diferentes especies marinas que uno se pueda encontrar que hay que tener mucho cuidado lógicamente no es lo mismo estar en una zona de aguas más cálidas en el que en teoría digamos son más y no sé si decir amigables los que irte al Pacífico que te puedes encontrar unos bichos que te pueden dar un susto es que es así eso hay que tenerlo todo encuentra

Voz 3 07:26 sí sí a cuenta absolutamente cada estrecho entraña unas dificultades en ocasiones los los kilómetros la larguísima distancia en otra ocasiones la fauna marina como en el estrecho de Bering donde había orcas donde había amor SAS es un estrecho muy poco profundos sólo tiene trescientos metros de profundidad con lo cual en esta ocasión importa más

Voz 1991 07:46 bajo caro pero tú eras consciente osea tú estás por ejemplo en estrecho de Bering sí

Voz 2 07:52 este movimiento por debajo y si yo voy mejor no mirar quiere decir yo tiró p'alante bueno

Voz 3 07:59 es mejor no prestarle mucha atención porque si empiezas a las no ya tienes miedo efectivamente de hecho el estrecho de Bering fue una travesía que no disfruté mucho precisamente por los peligros que que hay en por la frío que está el agua tarde una hora y once minutos en recorrer los cuatro kilómetros que separan ambas islas ya está que no puse de nuevo el pie en tierra no me sentí otra vez Angelo tranquilo y seguro otra vez

Voz 1991 08:24 es como como quiero decir en tratando de que te sientas seguro es decir tú me imagino que más con un barco asistencia o va solo

Voz 3 08:32 no no ya no ganó uno o dos barcos sobretodo que imagino

Voz 1991 08:34 qué te valen de de de vigilancia sale no no el hecho de controlar Tati que al fin y al cabo es una distancia que la tienes contra la de que sabes que la puedes completar me puede sufrir algún tipo de calambre o algo que te puedan ser prestar asistencia pero en este caso el decir oye ir controlando que no se acerque porque muchas veces dicen no

Voz 4 08:52 de la los

Voz 1991 08:54 en los en los que estabas hablando ahora los y las bolsas y tal que parece que no sé qué pero te engancha si te meten para abajo claro realmente ahí cómo no tenga tal te quedas abajo absolutamente de hecho llegamos unos

Voz 3 09:07 días antes a la isla el daño Ahmet I en el estrecho de Bering estuvimos conviviendo con It's con esquimales si veíamos cada día cómo salían a cazar volvían las embarcaciones con More SAS esto vive ahí

Voz 1991 09:20 claro que voy a Nadal

Voz 3 09:23 con él se es tremenda

Voz 1991 09:26 es una condena caña de pescar entonces

Voz 1 09:29 es muy vulnerable fuiste de de la parte de de Rusia Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia

Voz 3 09:36 fui desde la parte de Rusia Estados Unidos de Rosa

Voz 1 09:39 Estados Unidos con lo cual viajase en el tiempo decir casi un día antes Coco cómo es eso de ir nadando saliendo el día X volviendo a X menos unos sea o menos XXI veintidós horas las que sea

Voz 3 09:51 eso es justo entre ambas islas transcurre la línea de cambio horario es decir a un lado en la isla estadounidense la de Alaska es un día en la otra isla la isla rusa es mañana

Voz 1991 10:01 es decir hay cuatro kilómetros de una flipa yo no me parece increíble es lo has dado que Marty Mc Fly Mc por ahí con el regreso al fue

Voz 3 10:12 verdad

Voz 1991 10:13 el lo sabemos queda la cuarta cuál

Voz 3 10:15 fue la cuarta fue la más dura que he hecho nunca y la de lo más difícil de toda la expedición en Papúa sala que te había dicho yo si eso estarán veintidós kilómetros tuviste seis horas y media eh seis horas y media no solamente es difícil la distancia sino la fauna marina aquí hay tipos

Voz 1991 10:30 con Motril los de agua salada medusas tiburones bien no buen rollo creo que no podía haber más es que yo Abi Abi a veces he visto en en algunos sitios cuando hacen travesías de este tipo no sé si os lo había planteado en algún momento que al nadador Le Le establecen una jaula de seguridad la parte de arriba no es decir el nadando al aire por arriba pero por dentro nadie le puede acercar ningún ninguna especie no lo plantee este en ningún momento porque eso lo he visto más de una vez en las

Voz 3 10:58 sí pero no fue no fue mi caso no fue en esta ocasión aquí viaje con dos embarcaciones una de la Armada de Indonesia que iba delante marcándome el rumbo a seguir y otra de la Policía Marina que iba muy cerca de mí dándome los hábito llamamientos hizo corriendo me en caso de emergencia con con soldados armados con fusiles no solamente por si sufre el ataque de algún animal sino porque es una zona muy delicada política se entonces bueno nadar en esa situación luego además hubo un percance visualmente me indicaron donde estaba la frontera con Papua Nueva Guinea cuando llego me dicen que se han equivocado que la frontera hasta doce kilómetros más allá arrea entonces bueno hiciste pues nadar

Voz 1991 11:38 el en el al joven y lo que era el doble lo que te quedaba

Voz 1 11:42 sí sí

Voz 1991 11:43 sí es simpático no la verdad que tú cuando sabes ducto cuando solista pensabas que eran cuanto hiciste al principio diez kilómetros claro

Voz 3 11:51 había que eran entorno a veinte kilómetros pero yo pregunto agente local porque es la que supuestamente mejor sabe dónde está la frontera entonces hay cuatro cabos ya el pues me indican que está entre el primero y el segundo se entonces cuando llego ya ha pasado el entre el primer y el segundo me dicen que no que se referían al primero pero contando por el hurto

Voz 1991 12:13 entonces claro en ese momento llegas te dicen es como si te dicen tienes que empezar de nuevo

Voz 3 12:20 sí si tienes que hará hacer el doble de lo que has hecho a eso

Voz 1991 12:24 psicológicamente es una eso fue duro

Voz 3 12:27 además tuve que atravesar la desembocadura de un río el río Mora también sonrió que bajaba lleno de barro y lodo de la selva de troncos

Voz 1991 12:34 corrientes imagino con corrientes el agua está muy caro

Voz 3 12:37 la gente me picó una medusa en la cara y conjugue

Voz 1991 12:41 este fue podríamos decir el momento más crítico en el que igual te planteaste incluso abandonara en algún momento

Voz 3 12:47 sí sí

Voz 1991 12:48 de dónde saca las fuerzas para terminar después de la situación

Voz 3 12:50 bueno sacó la fuerza principalmente del motivó la causa por la que hago esto que es concienciar de la importancia cuidar los océanos y luego es muy importante también el apoyo de mi equipo llega un momento en el que estaba en las últimas se tiró un miembro del equipo nadar conmigo y eso medio medio bastante fuerza y coraje para continuar

Voz 1991 13:09 sí es que David irlo sufrimiento siempre nos ha ido bien quiero decir el metal otro es verdad las cosas como son terminar este con el estrecho entre Asia y África no

Voz 3 13:18 eso es el Golfo de Aqaba uniendo Egipto con Jordania aunque hace unos días el cinco de marzo y que tal este este último reto pues bien bien ya es la culminación

Voz 1991 13:29 el veinticinco kilómetros osa fue el más largo de todos no que tuviste que nada pero pero me pero no a completarlo

Voz 3 13:34 tuve un problema con las autoridades egipcias no pude salir desde Costa desde la costa de Egipto salir desde aguas egipcias es decir el cruce técnicamente esta hecho nada desde las aguas de Egipto hasta la costa de Jordania siempre a otro la expedición está completada pero mi propósito era nadar de costa a costa entonces yo sigo tramitándose permiso para ya Un por una cuestión personal viajar a esta región de nuevo y hacerlo de costaleros

Voz 1991 14:01 no tendrás que hacerle un anexo al libro y el documental para un apóstata

Voz 1 14:06 es una segunda parte es es donde más te costó porque claro me imagino que viajando estos países hombre pues entre España y Marruecos no pero claro tuviste que ir a Estados Unidos hay Alaska Rusia y fíjate Papúa Nueva Guinea no te costó más igual recibir esos permisos para cruzar esas aguas son quizás hay

Voz 3 14:23 Jordania inglés entonces eso es cada como os comentaba cada estrecho tiene unas dificultades en esta ocasión es una región donde dan al mar al Golfo de Aqaba el mar Rojo dan cuatro países dan Egipto Israel Arabia Saudí Jordania es una zona muy delicada es una manera muy común de entrar a los países nadando es que la historia uno entra en aviones buenas buenas que vengan a bares

Voz 1991 14:49 en como perdona sabes que es un país sigue zona caliente no es decir que es como claro

Voz 3 14:55 entonces tienes que implicar a las embajadas de España en los países que que va a unir nadando luego tienes que solicitar los permisos para grabar para meter un dron y cámaras en zonas que son militarmente delicadas entonces todos los trámites y el trabajo de producción que hay detrás en ocasiones es más difícil que la propia travesía a nado

Voz 1991 15:13 en los contaste la otra vez creo o no es tan dura que tuviste incluso un problema con un selfie cosa que hay que tener muchos muchos problemas dirán de dónde uno se hace de la anterior aventura donde unos hace una foto que ojito que que puedes ser arrestado

Voz 3 15:25 eso me pasó en la frontera entre Armenia Irán durante la vuelta al mundo caminando cada vez que cruza una frontera pues me hacia una selfie con un cartel para demostrar que había entrado caminando ese país es zona militar hay un fuerte control de el ejército bueno pues tuvo un percance yo estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje juego estas fotos así que

Voz 1991 15:45 es decir que si hacéis alguna de estas alguno que está en casa dice mira me voy animar todo con precaución mirándolo todo bien y Coín lo todos los permisos todas estas historias que que se puede llevar la gente sustos muy importantes por el mundo en tu próximo proyecto podemos avanzar algo tienes algo o no se puede secreto no

Voz 3 16:03 secreto eh tengo algunas ideas pero no tengo todavía nada definido de momento lo que resta de año voy a estaría inmerso la escritura del libro en un hacer el documental del año que viene

Voz 1991 16:13 a esta media no nos vemos en dos mil veintiuno porque fue diecisiete diecinueve no XXI dos mil veintiuno en dos mil uno te esperamos por aquí con el libro de la anterior ya con empezando a iniciar el libro de siguiente

Voz 1 16:27 no vale cruzar a hacer la vuelta al mundo en avión porque llegará el momento en el que se pueda hacer que ese poder de un sitio a otro que no valdría pero igual en bici

Voz 3 16:36 sí a mí siempre me han gustado los retos con la propia fuerza de de Mi cuerpo se mejor qué mérito y lo disfruta una más también no

Voz 1 16:44 una una curiosidad Nacho los océanos están tan sucios como algunos dicen ser el lugar más sucio de tu has visto mayor no se sucio que es de aguas turbias suciedad plástico

Voz 3 16:58 si es que son muchos los problemas que que acosan a los océanos el que está en más en boca de todos es el de los plásticos en la zona de Asia es un problema la impresionante ves todas las costas las playas llenas de basura otro de los grandes problemas es la pérdida de biodiversidad ya no ve especies en los mares

Voz 1991 17:16 no no está claro si esa lo lo que nos tenemos que concienciar yo es muy habitual lamentablemente es muy triste Albert sobretodo en zonas digamos con menos recursos que la gente tira directamente todo al mar que lo devuelve por qué el mar acaba devolviendo todo todas se ve muchas costas llenas eso precisamente

Voz 5 17:33 de botellas de de de bicicletas

Voz 1991 17:36 todo sea ahí residuos de todo tipo

Voz 5 17:38 que te puedes encontrar yo creo que

Voz 1991 17:41 bueno nosotros tenemos mucha suerte en España tenemos mucha bandera azul hay zona donde la gente es muy guarra como en todas partes pero hay otros lugares del mundo que es yo creo que es perjudicial para la salud el tragar algo de agua de esa zona

Voz 3 17:52 sí sí el mar es el gran olvidado creemos que porque no lo vemos no existe no pasan las cosas pero hay que hay que tomar conciencia ayudarlo

Voz 1991 18:01 en Nacho Dean enhorabuena abordar completado esta esta aventura que es un placer que vengas aquí a Carrusel a contarnos cómo cómo te ha ido estaremos pendientes a que es al que es el libro para para leerlo con atención nada en la próxima aventura que tengas pues que que que venga síguenos la cuentes

Voz 3 18:16 para los llevo conmigo