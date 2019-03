Claver: "Hemos jugado muy concentrados y hemos defendido muy bien"

Voz 1991 00:00 tramo final de Carrusel deportivo vamos con el basket porque hemos tenido clásico es el segundo después de esa famosa final de Copa se enfrentaron en Euroliga en Barcelona pero han vuelto a medirse en el desde Madrid Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas

Voz 0699 00:15 buenas noches Yago imagino que sin problemas no sin problemas sin problemas quiero decir en cuanto al aspecto arbitral sin problemas más problemas ha tenido el Real Madrid en el resultado mucho menos el Barcelona casi del que se ha llevado el clásico setenta y seis ochenta y dos pero en lo que tú me preguntas hoy con de Calatrava Sánchez Sixto que eran los colegiados están durmiendo yo bastante tranquilo supongo a estas horas porque no han tenido ningún tipo de problemas en el partido vale en lo deportivo

Voz 1991 00:38 volvemos a ver a un Barça que la tomado la medida al Real Madrid nueva victoria del conjunto catalán es más

Voz 1 00:44 de los clásicos con Pesic cuatro

Voz 1991 00:47 harías en cinco clásicos en los números ahora mismo a favor del Barça cuando veníamos precisamente una tendencia al revés si era el Real Madrid el que dominaba el Barça

Voz 1201 00:54 no está claro que el agua del cumple

Voz 0699 00:57 partidos iba hacia el cumpleaños porque las hoy cumplía seiscientos no

Voz 1201 01:00 San vale ciento seis mil seiscientos es como ser no sea Alex Ferguson eh

Voz 0699 01:05 esto es verdad que Pesic ha dado algo nuevo al Barça le tiene cogida la medida al Real Madrid porque así lo dicen los datos cuatro victorias de peces por tan solo una victoria de Pablo Laso y hoy hay que hablar de victoria justa nuevamente de el Barça en el clásico un partido a tirones pero la mayoría de los tirones los ha pegado el el Barcelona que en todos los cuartos ha llegado a dominar por diez puntos de diferencia en el primero en el segundo el tercero y en el último cuarto para al final acabar llevándose lo por seis puntos al al final

Voz 1991 01:34 el encuentro que ha tenido más o menos controlado el partido como tú decías el el Barça que ha manejado muy bien los tiempos se quiero decir que el Real Madrid siempre iba a estar en la pelea nunca nunca digamos que ha dicho Boa el Madrid no puede hacer nada en este partido pero creo que el Barça lo controla muy bien

Voz 0699 01:48 ha sido el partido del Barça y yo creo que hay un dato que es muy significativo cuando juegas contra el Real Madrid el Real Madrid es un equipo con Pablo Laso precisamente ya que hablamos del que que mete muchos puntos tratar de minimizar la fundación del Real Madrid siempre da muchas opciones hay muy pocos equipos en Europa no digo en España en Europa que sean capaces de de setenta y seis puntos al Real Madrid hoy lo ha hecho el Barça sabiendo que el partido está yo creo por debajo de los ochenta y cinco puntos si tú dejas a Madrid por debajo de ochenta y cinco tiene mucha pues muchas posibilidades tienes posibilidades de llevar Teno el Barça ha jugado a eso lo ha hecho muy bien y encima le ha funcionado bien el ataque así que sobresaliente en defensa notable alto en ataque para el Barcelona

Voz 1991 02:28 quedan diez jornadas para el final Joe el Barça se pone ahora mismo con veinte victorias cuatro derrotas es decir un dos por encima del Real Madrid afectos digamos serían tres porque como tiene el basket average también ganado quiero decir que en caso de empate el Barça mantendría la primera posición de la de la tabla hay un dato esto es sólo un dato estos objetivo que es de las dieciocho finales eso fases finales que han disputado por el título en la ACB en tan sólo voy a decir tan sólo entre comillas en ocho ocasiones el que ha ganado la Liga regular se llevó el título

Voz 0699 02:57 sí que es cierto tiene razón los datos

Voz 1991 03:00 estos son datos es objetivo no por por supuesto

Voz 0699 03:03 dicho esto yo creo que el Barça prefiere ser primero va a ser segundo el Real Madrid prefieres el primeras el segundo Baskonia prefieres el primero a ser tercero no

Voz 1991 03:11 no es nada dramático exacto no no es nada dramático

Voz 0699 03:14 hombre mola siempre es bueno siempre se supone que es positivo tener el factor cancha en todas las eliminatorias que es que eso es lo que hace es el primero en la en la fase regular y es verdad tiene razón los datos mandan y significa que por mucho que tú tengas el factor cancha luego está el cansancio luego está la realidad de los equipos y las sorpresas que pueden saltar de que el segundo en bastan bastantes ocasiones como lo dice el dato en alguna vez el tercero se han llevado la Liga en un instante vamos a estar con Marta

Voz 1991 03:39 cosas que va a estar con protagonista pero aprovechamos Si hablamos de lo que tú decías Pablo Laso seiscientos partidos en el banquillo del del Real Madrid es el el Alex Ferguson del de los banquillos de baloncesto dieciséis títulos eh es una pasada que le iba a decir a a Laso cuando llegó que va a estar tanto tiempo en el conjunto blanco

Voz 0699 03:57 no es que sólo les superan los Ferrándiz en el no

Voz 1991 04:00 fíjate que los nombres dados pues

Voz 0699 04:02 pues eso eso significa yo creo que eso es la dimensión de lo que ha hecho Pablo Laso en el Real Madrid de esos seiscientos partidos cuatrocientos sesenta hay una victorias ciento treinta y nueve derrotas dos Euroliga cuatro Ligas cinco Copas cuatro Supercopas una Intercontinental dieciséis títulos de treinta posibles con veintidós finales alcanzadas de treinta posibles bueno yo creo que los datos dejan muy a las claras lo que es la dimensión de un Pablo Laso que ha cambiado el Real Madrid y que yo diría que durante un tiempo ha cambiado la dimensión del baloncesto español porque ya sé que esto es una palabra o una frase muy gruesa pero hasta la llegada de Pablo Laso en este Real Madrid el baloncesto en España eran más de anotar menos que cuando ha llegado Pablo Laso que es más de anotar más si a mi me gusta más el baloncesto de anotar comprendo que haya gente que te guste el baloncesto de defender pero creo que para el aficionado Llano del Madrid que es una bendición sino del baloncesto español que haya más técnicos como Pablo Laso es bueno a nivel

Voz 1991 05:01 GM vamos a ver si es que sólo tiene dos formas de verlo es decir si me anotan menos ganó el partido y anotó más ganó el partido es la misma visión pero con conceptos diferentes es decir prefiero que me hagan menos puntos y acabar un partido que se sesenta y cuatro cincuenta y ocho por ejemplo el otro es voy a notar más acabo noventa y dos ochenta y seis inexacto pues hombre de cara al espectáculo Pacojo nos gusta más

Voz 0699 05:25 sí bueno quiero decir aquí hay para todos los gustos a mí sí que me gusta porque Iker y creo que al al al seguidor de baloncesto en general le gusta más canastas que ver defensa pero hay que decir que también osea para para entenderlo las dos claves una buena defensa o buenas defensas en baloncesto también son muy meritorias y dicho esto me vuelvo al principio de la frase creo que si hubiera muchos técnicos como Laso mejor Leire Alba al baloncesto en general no al baloncesto español por el concepto de juego por la manera de interpretar lo que tienen aunque hoy por ejemplo la ya

Voz 1991 05:56 salido cruz ante el Fútbol Club Barcelona y ahora sí nos pide paso Marta Casas con protagonista hola Marta qué tal muy buenas

Voz 2 06:02 qué tal Yago buenas noches pues si con un protagonista aprovechando que el Barcelona después de llevarse una victoria más del Palacio de los Deportes frente al Real Madrid se queda pasar la noche en la capital antes de viajar mañana prontito de nuevo a la Ciudad Condal el protagonista se llama Víctor Claver ha hecho un auténtico partidazo o la Víctor qué tal buenas noches hola muy buenas con otra victoria más que os lleváis del Palacio de los Deportes son cinco las veces que habéis jugado con el Real Madrid esta temporada en Cuatro le les habéis ganado el estén es tomada la medida

Voz 1959 06:27 sí sabemos lo que tenemos que hacer para ganarles en semanas edifica que que sea fácil pero bueno yo creo hemos estado muy concentrados sobre todo el partido al sabíamos la importancia que tenía hay llevamos un partido

Voz 1201 06:38 equipo pues ya con el pinganillo de

Voz 2 06:41 Carrusel deportivo puesto ya en la oreja derecha ya te está escuchando Víctor López

Voz 1991 06:44 hola qué tal muy buenas muy buenas enhorabuena eh muchas gracias todo va lo decir muchas veces no es cuestión de rachas momentos ahora venimos de una época en la que el Real Madrid ganaba estos partidos dominaba estos partidos la vida o la vuelta a la tortilla

Voz 1959 06:58 sí de momento estamos haciendo una gran temporada contra el Madrid también pero no sacaba estado todavía queda mucho hoy y queremos seguir ahí

Voz 1991 07:05 ay cuánta importancia tiene el hecho de que sacáis ahora mismo dos victorias que son tres con el basket average con respecto al Real Madrid para mantener la primera posición de la clasificación

Voz 1959 07:14 muchas habíamos por eso te digo sabemos lo importante que era para tener cierta tranquilidad de cara a este tramo final de la temporada bien dos playas de Euroliga partidos salidas difíciles en un ACB como siempre y bueno pues con esta victoria dejamos en Madrid con cierta ventaja Hay eso pues nos da una tranquilidad para para poder cumplir ese objetivo es el primer están

Voz 1991 07:39 hemos comentando antes precisamente un dato con con Pacojó que era de las dieciocho finales que se han jugado en en ocho de ellas ha ganado el que ha terminado primero en la fase regular no llega al cincuenta por ciento pero luego la ventaja hasta ahí no eso es innegable

Voz 1959 07:54 sí sobre todo porque bueno Madrid siempre llega en un gran estado de forma al final de temporada Hay Si tenemos el factor campo pues por lo menos les quitamos a ellos ya confianza que tienen cuando juegan aquí en casa hoy iguana os también queremos aprovecharlo oí tener a nuestra gente apoyándonos porque los pollos son duros el final de temporada es duro oí y queremos acabar lo mejor posible

Voz 1991 08:16 ni como habéis llevado eso de volver al lugar del crimen entre comillas después de todo lo que pasó en esa final de Copa Euroliga es cierto pero lo hicisteis en casa Arish notado algún ambiente especial en contra ha o algo que no se que sea fuera de lo común o nada no normalidad

Voz 1959 08:32 se normalidad yo creo que Gahan gramos se las rivalidades siempre está claro que que siempre que hay un Madrid Barça pues eh la tensión es máxima pero yo creo que que bueno pasión un gran partido yo lo disfruta mucho ha sido dieron el mejor partido de la temporada el equipo hoy igual lo demás no he notado nada diferente

Voz 1991 08:54 ahora me dejó a Pacojó pero te Weiss una tralla tremenda eh creo que son cinco partidos en diez días eso sí es tremendo sea el nivel competitivo al que tienes que estar además es de una exigencia brutal

Voz 1959 09:04 si es difícil pero bueno es lo que

Voz 1201 09:07 ahí lo más atractivo

Voz 1959 09:09 nosotros todo lo disfrutamos siempre que las piernas funcione bueno pues y al final de la Euroliga te permite esas dos cosas no tanto tener partidazos cada semana de todos los equipos como ir al límite y tener mucha carga pero ya te digo ahora viene lo lo bueno

Voz 1991 09:27 como decía aquel bendito problema no que esos que está muy vivos en diferentes competiciones pones descansa ir mucho malo o no

Voz 1959 09:33 sí es al final lo de siempre todos queremos estar en todo y si lo consigue es buena señal pero pero es duro también sobre todo hay que estar me me cabeza Paco

Voz 1201 09:43 como tengo confianza lo voy a hacer tres fáciles para Víctor buenas noches

Voz 1959 09:46 hola muy buenas como la tendencia se ha invertido

Voz 1201 09:49 y ahora es el Barça el que gana al Real Madrid que hacéis ahora que no hiciera antes

Voz 3 09:56 yo ahora que

Voz 1959 09:58 es la concentración de hoy de de todo el equipo durante los planteamientos muy alta ahí hemos defendido muy bien hemos parado a salvo momentos puntuales a a la calidad de sus jugadores no es hemos jugado no les hemos dejado jugar a gusto así que eso es una parte fundamental para ganarles

Voz 1201 10:16 la segunda es una curiosidad personal como una bronca de Pesic cerquita bueno era saber vale me me me imagino que debe ser como para estar lejos pero

Voz 1991 10:27 el de meter baza a nivel Obradovic

Voz 3 10:30 más lloro es diferente yo creo que que

Voz 1201 10:34 perdona yo tengo una cosa las vistas desde fuera a cojo

Voz 1959 10:41 bueno pues si le gusta siempre tener a la gente en tensión aunque sea un momento tranquilo para el resto el me gusta esa tensión y si al final eso es positivo en algún momento sí negativo buenos días

Voz 1201 10:52 vale esa unas nos nueve coma nueve la otra valiosa e son terremotos duras los maremotos suma tsunami sobre Rovio perdonaba cojo nada y la última es si entre el treinta y uno de agosto y el quince de septiembre tiene pensado hacer algo

Voz 1959 11:05 van a hacer ahora mi cumpleaños que es el día treinta de agosto

Voz 1201 11:07 vale pues lo mismo te toca celebrarlo eso es donde tienes cuando celebrarlo en Guangzhou te te viene bien celebraron estaría no

Voz 1959 11:15 no nunca

Voz 1201 11:17 Víctor Claver enhorabuena a disfrutarlo un abrazo muchas gracias un abrazo Marta

Voz 1991 11:22 esa satisfechos y contentos los jugadores del del Barça porque es lo que decíamos le tienen tomada la medida ya no tiene ese colchón cito esa red de seguridad en la Liga no

Voz 2 11:29 sí ahora les sacan dos victorias de de renta al Real Madrid a su inmediato perseguidor miran por el retrovisor a todos los días a todos los rivales ellos están en el primer puesto de la Liga Endesa ACB y sobre todo les permite también de cara a estas últimas diez jornadas que quedan también con esta Liga regular de la Euroliga que está terminando ya hay el playoff que si no pasa nada el Barça se va a meter también bueno pues apurar sus opciones en estas dos últimas jornadas de Liga regular para finalmente terminar metiéndose entre los ocho primeros y quién sabe si también él aprovechar esa pequeña renta que les pueda dar un poquito más de descanso y aspirar a estar en en Vitoria la Final Four

Voz 1991 12:02 eh hablaba o le preguntaba Pacojó Víctor Claver sobre las broncas de Pesic y a las de Obradovic que ya son conocidas pero las de Pablo Laso tampoco están vale lo digo porque hemos captado es vosotros habéis escuchado ya pero los oyentes a lo mejor no o muchos de ellos no han cantado han captado los compañeros de Movistar que han dado el partido está bronca de de Pablo Laso a coser y desde luego hay que estar ahí tener que aguantarlo eh

Voz 4 12:39 yo una defensa con ese vamos

Voz 1991 12:55 bueno bueno era a Amaya Valdemoro que es comentarista de los compañeros de Movistar estado pocos intentado explicar pero claro hay que estar ahí Pacojó quiero decir que se vivió mucha tensión pero a veces hay Brown hay bronca más potentes lo que pasa acaba el fútbol lo que tienes que como como el tío no no se la puede llevar en durante el partido sino sólo en el descanso al final aunque no se ve pero es que gane el basket es público no

Voz 0699 13:17 no sé lo que es público sino que tú pides un tiempo muerto recto en esta caliente entonces tú llegas al banquillo y te estas chorreo no da tiempo a enfriar claro en en en el fútbol es en un descaro en donde bueno tú has en alto en El Vestuario Jorge cosa pasan bueno yo no sé cómo se sí más o menos algunas del fútbol no nos hemos enterado pero las del baloncesto públicas porque son cosas como esta que es dura en no es Pablo Laso tampoco quiero decir son entrenadores con con mucho carácter tanto Pesic como como Laso buenos

Voz 1201 13:48 sí se habla el hemos visto echar alguna bronca en la temporada pasada Luca Don Sancho es también eso también es coronaba el nueve Melvin panza ahí algo incluso a pesos pesados como Sergio Llull hay alguna que también te digo que ojo como te caigas también te digo que hay hay broncas que se echan en baloncesto que son sin articular palabra yo he visto tiempos muertos sin hablar que son peor con esas miradas todas las miradas son mortales Piqué acaba el minuto nadie habla y luego volver a la cancha te quita eh

Voz 1991 14:21 en fin acabó este partido este clásico de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Barcelona ganó el Barça siete seis ocho dos el Barça que se pone con veinte victorias cuatro derrotas el Real Madrid se queda así

Voz 1 14:31 cuando dieciocho seis asignadas volvió a ganar el