Carrusel último tramo: El derbi asturiano, las leyendas del Valencia y el Clásico de baloncesto (24/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 1991 00:03 once y media diez y media de la noche en Canarias seguimos en Carrusel deportivo y en este tramo tenemos que está dar ya sabéis en el Molinón para hablar de ese Derby asturiano que terminado con victoria del Sporting uno cero sobre el Oviedo con el gol de Christian Fernández en propia puerta y además tenemos que hablar con los protagonistas porque los jugadores del Oviedo se quejan de ese penalti pitado en contra que finalmente avalado champán de ocho el portero argentino eh en el encuentro estaba bastante molesto con la actuación arbitral con esa jugada también con la última con S hola anulado a Ibrahima prácticamente en el tramo final la última jugada del partido que habría supuesto el empate a uno pero que el árbitro ha anulado por supuesta falta del delantero de el conjunto azul así que en un rato en un instante cuando los pidan paso vamos a estar en el Molinón para ver si podemos hablar con los protagonistas con estos tres puntos el Sporting se pone X cuarenta y cinco a cuatro del playoff el Oviedo de Van de momento se mantiene por delante porque es octavo con cuarenta diecisiete a dos de ese playoff el Rey tú de partido Rayo Valle Rayo Majadahonda perdón cuatro Numancia cero Nástic cero Málaga uno Cádiz uno Córdoba uno Granada uno Las Palmas uno Además la selección española ha entrenado esta mañana tras derrotar a Noruega ayer dos uno desde disfrutar de tarde libre en el día de hoy mañana la ya sabéis que vamos a tener el viaje de la selección que el martes juega el segundo partido de clasificación valedero para la Eurocopa contra Malta horas junto al resto de noticias del día pero nos pide paso David González con protagonista hola David qué tal muy buenas

Voz 0480 01:34 hola buenas noches y con uno de los vencedores ya le tocaba al Sporting digo al menos eso es lo que sentía el Vestuario ganar un derbi asturiano después de tres que no lo había conseguido hoy sí lo ha hecho y Diego Mariño protagonista del partido el guardameta del Sporting está escuchando Carrusel deportivo la antena de la Ser hola

Voz 1991 01:48 el portero qué tal buenas noches hola buenas noches que sabe la victoria de hoy

Voz 2 01:53 bueno sabe muy bien no no voy a ocultar la satisfacción que que tenemos yo creo que nosotros sí toda la afición todos los sportinguistas una victoria creo que hoy muy muy merecida hay la verdad que todos estábamos soñando con con un partido como el de hoy con ICANN llevarnos los tres puntos

Voz 1991 02:12 sí ya sabemos que el objetivo es el estar peleando por el ascenso a Primera División en meterse en ese playoff pero evidentemente durante el año ya habiendo perdido además el primer derbi asturiano en en el Tartiere hoy no se podía fallar no

Voz 2 02:25 sí por supuesto lo decíamos a lo largo de la semana que hoy el como daba daba igual hoy lo que lo importante era era ganar en a los tres puntos y creo que eh aún sin el como ser importante creo que también uno el como ha valido y nos lo hemos merecido y el equipo ha jugado muy bien ha mostrado una muy buena cara incluso

Voz 1991 02:48 eh creo que

Voz 2 02:50 hubiésemos merecido haber sentenció el partido mucho antes

Voz 3 02:52 es que han salido bastante caliente los jugadores de él

Voz 1991 02:55 del Oviedo con respecto a la actuación arbitral a ti las dos jugadas más polémicas del partido que te parece en el penalti que pitan a favor y sobre todo la última jugada ese gol anulado a Ibrahima

Voz 2 03:04 bueno la jugada del penalti la verdad que no puedo opinar objetivamente porque estaba muy lejos

Voz 1 03:10 ya leerlo no cabido si minó no

Voz 2 03:12 visto creo que ha habido una disputa pero ya te digo no puedo decir sinceramente sí ha sido no ha sido eh pero yo creo que la del gol anulado creo que es una falta tonta e una falta absurda pero creo que muy creo que clara no al final Matthew quiere disputar el balón Ibrahima se meten

Voz 4 03:30 si hoy se olvida de la pelota lo único que quiere es esto

Voz 2 03:33 para Matthew no le deja disputar la pelota e claro fastidia porque al final meter un gol presa faltas pitan a lo largo del partido muchas ya te digo eh creo que en una falta tonta facilita pero falta muy muy clara eh

Voz 1991 03:46 me ha pillado donde te ha pillado a ti lo que ha pasado en el túnel de vestuarios porque creo que también la gente ha habido habido tensión podríamos decir no

Voz 2 03:53 pues me pilla por sorpresa no tengo ni idea yo estaba allí he hablando con compañeros y no no me he enterado de nada no sé lo que ha pasado pero pues que entra muy tarde pero yo no he visto nada la verdad

Voz 1991 04:05 en el momento de la expulsión de un íntegra

Voz 0480 04:08 ante de el banquillo del Oviedo con las protestas cuando bueno tiene que intervenir la Policía porque hay un momento de tensión en el campo

Voz 2 04:14 sí claro yo estaba no y que habían expulsado aún a no se auxiliar de Oviedo no sé la verdad no sea estoy acabáis de dejar sin sin palabras no no no sabes nada la verdad

Voz 1991 04:25 sí la culpa mía porque te lo planteado mal evidentemente no así al final el partido sino que ha sido mientras tú estabas en el campo como te vas a enterar de lo que ha pasado Gamo que me parecería maravilloso sería vamos Dios estar en dos sitios en el a la misma vez pero bueno supuesto vosotros a lo vuestro de cuatro victorias consecutivas buen momento ahora mismo él que vivís

Voz 2 04:46 sí muy buen momento pero pero ya está no el viernes volvemos a tener otra vez el el partido de nuestras vidas al partido de la temporada y no hay que ocultar evidentemente la satisfacción por por la buena línea pues la una dinámica pero eh ya nos hemos equivocado muchas veces antes hablando de del futuro y creo que no no debemos devolver a tropezar en la misma trampa vale y pensar en el partido del viernes como como el partido más importante de la temporada si hemos escuchado que Pablo nosotros

Voz 1991 05:17 ya que hemos quedado con champán vamos a hablar también con el portero argentino del del Oviedo que como digo estaba enfadado al final del del partido de vosotros al vuestro el objetivo evidentemente el play off estáis muchos equipos es que siempre digo lo mismo reportero la segunda edición es muy puñetera es que hay catorce quince equipos con el mismo objetivo es que al final suben dos promocionan cuatro

Voz 2 05:38 sí por supuesto es una Liga muy igualada muy muy disputada a cualquiera le puede ganar a cualquiera ir eh todo se decide al final no da igual las dinámicas de noviembre diciembre enero febrero lo que importa son los últimos meses y así se ha demostrado esto

Voz 1576 05:54 el último años y creo que así seguirá siendo no hay mucho

Voz 2 05:56 yo sigue pues en la pelea mucho sea equipos con objetivos muy muy grandes conspiraciones muy altas Si bueno ojalá nosotros podamos estar eh a final de de ame a principios de junio ahí no

Voz 1991 06:07 el portero lo que no fallas la afición eh eh ambientazo que había oyen en Gijón también ha habido gente del Oviedo gracias a Dios no ningún tipo de de incidente igual enviar un poco la forma ya sé que igual lo primeros a la seguridad que estén cinco horas antes en el estadio y creo que se puede controlar de otra forma no hay que buscarlas más las que creo que salvo pequeños y cosas muy muy muy aisladas creo que son dos aficiones fantásticas que se saben comportar

Voz 2 06:32 sí yo creo que sí creo que así se así se ha demostrado no ya no ha habido ningún ningún percance y las dos aficiones han disfrutado de una manera espectacular del partido ha animado a sus equipos como como hacen dos grandes aficiones Si yo creo que así tiene que ser siempre el al final el fútbol es fútbol y no tiene que ir más allá de

Voz 0514 06:53 de ninguna otra cosa hay pues eso cada uno

Voz 2 06:55 Mar a su equipo evidentemente todos queremos ganar pero siempre pues desde el respeto sin volvernos locas finales deportes fútbol y creo que tenemos una visión hacia el exterior muy grande y creo que debemos demostrar pues imágenes como como las de hoy no de alza de respeto de sentimiento por supuesto y Iker decretos equipos ganen pero sin sin sin pasar de ahí evidentes

Voz 1991 07:18 ante firmo debajo todo lo que has dicho Diego Mariño enhorabuena un abrazo muy fuerte

Voz 2 07:23 venga otro vosotros muchas gracias David González

Voz 1991 07:25 la vuelvo contigo pero nos pide paso Pablo Sánchez coprotagonista con el portero del Oviedo Pablo

Voz 5 07:30 sí precisamente esta sonando ahora con Diego Mariño que acaba de entrar en eh

Voz 1576 07:33 los él antes de nadar decir agradecerte está con nosotros que sea

Voz 5 07:36 es que que os tenéis que Bachar ISR nada de una derrota dolorosa una derrota en un partido que que nos de segunda no

Voz 1293 07:43 no es un clásico de primera uno de lo más importante de España y obviamente una una derrota te deja con con bronca pero bueno con la frente en alto porque el equipo y sólo lo que vino seria luchara a tratar de jugar once podía tuvimos nuestra en empatar y bueno ahora a pensar en el año que viene

Voz 5 07:59 ponte los a auriculares que te va a hablar Yago desde desde Madrid ella esta cuenta

Voz 1991 08:03 hola portero qué tal buenas noches qué tal buenas noches pasa con la gente que nos escucha a un poquito el enfado o no sería todavía

Voz 1293 08:10 tampoco un poco un poco que bueno uno a partir de esta una a muchas revoluciones pero bueno ahora con con el correo desde del momento va va bajando esa SATE

Voz 1991 08:21 vale yo si te parece voy a tratar de hacer un ejercicio contigo simplemente de de interpretar las jugadas nosotros tenemos un árbitro internacional que nos ayuda a analizar todo este tipo de cosas que te explique lo hablas con el directamente que te explique las dos jugadas te parece lo digo para dejarlo todo claro de para eso ponderó lema vale Iturralde González qué tal muy buenas

Voz 0514 08:39 hola muy buenas tardes pues creo que la mejor forma decías tú

Voz 1991 08:41 en el primer tramo de Carrusel deportivo que la mejor forma era hablar directamente con el jugador y explicarle la jugada pues tú qué es el árbitro oficial de de la cadena ser arbitro internacional muchísimos años en Primera División primero la primera jugada el penalti a favor del del Sporting trata a explicárselo a hacerle champán

Voz 0514 09:01 en el Sporting es un forcejeo le pega con la mano en la cara el árbitro considera que es una falta por lo tanto esa falta dentro del área penalti

Voz 1 09:11 amonestación si ese forcejeo no lo lleva

Voz 0514 09:13 liderar como falta pues no hubiese pitado pero al considerarlo el como falta es el único que conseguirá ricos y le pegó un manotazo si llega a ser ese ese ese ese manotazo pita la falta en el medio campo no pasa nada porque es una falta en el mediocampo pero en medio campo una falta dentro del área de penalti portero bueno el porqué

Voz 1293 09:32 puesto que tiene que tomar decisiones el árbitro y también lo consideró ese forcejeo falta está bien yo creo que lo que hay que entender el contexto donde se juega un clásico donde a veces las pulsaciones van a estar un poco más

Voz 1576 09:45 ilusiona donde el forcejeo

Voz 1293 09:48 es es un poco más intenso que que en otro partido oí debe son juegas muy finitas eh que que hay que entenderlo como son la final le como es un clásico osea son partidos muy especiales donde por ahí un entiende que la la letra del reglamento dice una cosa Hay ahí pero hay veces que que yo creo que que que que se puede eh manejar cierto sí cierto tipo de delitos también pero bueno lo estamos no no

Voz 0279 10:13 no niego lo lo que

Voz 1293 10:15 me están diciendo sea así en el forcejeo

Voz 1 10:19 has interpretación sabes lo que quiero que se entienda el contexto de lo que sí se entiende perfectamente

Voz 0514 10:26 a ver yo lo entiendo también hay empresas que pasa muchas veces que en esta categoría los árbitros son muy jóvenes Hinault eh que te diría no pueden gestionar el partido como un árbitro veterano o como tú estás diciendo a ver el derbi ese derbi por excelencia un derbi de Primera división pero claro igual esa jugada la gestiona diferente un árbitro más veterano con un árbitro joven

Voz 6 10:47 pues común jugadores diferente exactamente como ven seguramente aún aún

Voz 0514 10:51 esto por lo tanto yo creo que en ese tipo de acciones el jugador Carlos baje estas haya mil pulsaciones da yo creo que si tu compras compras boletos compras tiques pues te puede tocar la lotería hay aquí el jugador del del Oviedo le pone la mano en la cara y es una acción que igual lo convocó

Voz 1991 11:08 es la típica jugaba por entendernos que pide lo que pite te tienes que aguantar

Voz 0514 11:13 bueno y si no lo han considerado que es suficiente jugada que el próximo año va a haber van en Segunda División que tampoco va a arreglarlo nada eh porque como yo lo ha pitado el árbitro el bar no va a entrar en este tipo

Voz 1991 11:23 no no así con el Ballet y te contaré todo el mundo en fin y la segunda jugada

Voz 7 11:26 el el la supuesta falta de

Voz 1991 11:29 de Ibrahima al al defensa del Sporting y creo que esa es la que más dudas os deja champán

Voz 0514 11:35 no

Voz 1 11:36 no igual a los jugadores

Voz 1293 11:38 ah sí a nosotros sí porque primero que el árbitro se la señas como Ball señalan a la mitad la cancha Hinault no entendíamos que que había que había cobrado y Consuelo pregunté bueno tengo el partido a la a la televisión que estaba en pie de Campo uno me sabían decir hecho luego de haberlo en repeticiones que había cobrado creo después

Voz 0279 11:58 beber algo así me dio medio

Voz 1293 12:00 este es un es un nuevo forcejeo también una pero todavía hay vamos lo mismo se ha son son partidos muy especiales donde se juega por ahí con un poco más de vehemencia hoy donde tantos defensores como como todos sabemos que que que hay que ir un poco más fuerte porque sino te pasan por arriba hay tres pueden cobrar como no

Voz 2 12:16 lo era o volvemos a sea son partido

Voz 1293 12:18 el es hay mucha mucha tensión para todo el árbitro también mismo e Isabel que hay que ir un poco más porque es un forcejeo te quedas tirado que puede ser falta cómo no y te hace un gol entonces

Voz 1991 12:33 después de la jugada champán entiendes que haya podido pitar falta al árbitro

Voz 1293 12:38 que yo no la he vuelto a ver en Tele en Televisa

Voz 1 12:41 con todo ese no ha vuelto a haber todavía las imágenes

Voz 0699 12:44 no no no yo veo lo lo de la cancha

Voz 1293 12:46 bueno un forcejeo previo de ya que ahí gol Ibero como que cobra ahí la mano señora para el medio pero nada más

Voz 1991 12:54 si tú te parece falta falta sí

Voz 0514 12:56 cuando la vea a saber que es falta es decir el jugador del Sporting va a disputar el balón como muy bien dice Champagne va a disputar el balón Ibra no LB al jugador del Sporting intenta pegar al balón pero le pegó una patada al jugador del Sporting luego le llega el balón ahí Brian acaba metiendo gol pero es que le pega una patada al jugador del Sporting en la disputa sin querer porque no le ve pero les falta faltan luego lo cuando marca para el medio lo que está marcando el árbitro no es el gol es la falta señala que medió porque está señalando la falta

Voz 1 13:28 qué es la falta de qué jugador del Oviedo escucho el silbato entra es lo que es la duda que me dejan a ver inmediato eh pero de todas maneras yo sostienen cuando pero bueno igual que hoy son dos jugadas de interpretación no es exactamente ya que tenemos por todo minuto es mucho más estuve dos semanas está te citan el en el minuto dos

Voz 1991 13:49 si no te lo tomas de la la manera

Voz 1576 13:51 en enero bueno es un clásico de visitante

Voz 1293 13:54 qué va abriendo una serie con ese vuelo empataba el minuto en el minuto nueve

Voz 0279 13:57 debido en una jugada

Voz 1293 13:59 de no simplemente historia

Voz 1 14:03 hablar

Voz 0514 14:04 ahora de todas maneras de es que yo soy muy crítico muchas veces con las declaraciones de jugadores en caliente y tengo que decir que champán ha criticado como futbolista de común deportista respetando el arbitro respeto

Voz 1 14:14 dando sus decisiones ha dicho lo que la vista

Voz 0514 14:17 el campo porque muchas veces los los ya sabes que los futbolistas se les va un poco la cabeza pero ya te digo que que el colectivo arbitral estas críticas las aceptamos totalmente porque al final el ve una cosa en el campo el lo lo dice activa del respeto y ya está no Paco

Voz 1991 14:31 por eso queríamos charlar esta noche con él porque queríamos el contagio las sensaciones que había tenido perdona

Voz 1293 14:36 pudo el sabes sensaciones y es lo que te digo que son jugada de interpretación en en y de lo volvemos lo mismo en un contexto de de un clásico no de un partido cualquiera y nada más

Voz 1 14:47 el portero mucho ánimo llegará otro día en el que está jugada

Voz 1991 14:50 has de interpretación

Voz 1 14:52 caigan alrededor ya está sí porque te has y un domingo para voy otra claro en contra de que iba a ser seguir peleando la muy fina

Voz 1991 14:58 voy a seguir pegando la que estáis ahí en la en en en la P le precisamente y se mete en un montón de equipos que dura hasta la segunda eh

Voz 1293 15:04 a mí la segundo sexto excepto de lucha pelea igualdad hay que tenga más más agacha será que tren que triunfe

Voz 1991 15:14 te agradezco el tiempo portero un abrazo muy fuerte

Voz 1 15:16 no habrá sobre da gusto charlar con jugadores como

Voz 1991 15:19 pan pan que después de unas declaraciones admite que es el explique cuáles son las jugadas como estaba haciendo ahora Iturralde González por completar Álvaro Benito habéis tenido acceso al acta arbitral de este partido para contar qué es lo que pasó en ese túnel de vestuarios

Voz 8 15:29 no tenemos ese acta de Isidro día de lo más destacado es en el apartado dos B expulsiones Real Oviedo dicen el minuto lamenta el técnico Silvino Joaquín Aparicio

Voz 1991 15:39 qué es el utillero del Oviedo

Voz 8 15:42 fue expulsado por el siguiente motivo insultar a mi asistente número uno en los siguientes términos abro comillas eres un sinvergüenza hijo de la gran puta cierro comillas

Voz 1991 15:50 pues nada bien expulsado y tú no hay nada que decir eso

Voz 0514 15:54 no no hay nada que decir es decir pero Curiel

Voz 1991 15:56 caer dos partidos imagino no

Voz 9 15:59 favor ya insultó

Voz 0514 16:01 Medio eh ya no es una protesta ya insulto por medio pues dos mínimo cuatro de dos a cuatro el pulso muchos utillero bastantes curiosos generalmente sempre expulsan al utillero se y a los segundos entrenadores es curioso eh te quiero decir que muchas veces esos está estudio también antes de mandarles mandaba todavía tú

Voz 1991 16:19 poner a parir a este entorno tiene el cabeza

Voz 0514 16:22 en el banquillo El vestuario es el túnel de vestuarios de Gijón tiene historia eh así sí sí acuérdate yo estuve allí en un se acordará la gente uno Sporting de Gijón Celta de Vigo

Voz 9 16:32 algo de Copa cuando se marchó Mostovoi del campo y hubo más que palabras es entre los jugadores del Celta

Voz 1991 16:40 hay un poquito movidita no se se dice retiró la gente

Voz 1 16:44 Ali ya no Patxi salí no pasó Patxi Salinas como estoy tuvieron más que palabras está ya me las contaron pasado

Voz 1991 16:49 no se puede contarnos detalles claro

Voz 1 16:51 ya está está hubo vamos tuvo más que palabras hubo más que palabras sí sí bastante más que la verdad es que haber algún día tuve que los grandes amigos míos además es que es adivinar si Mostovoi hay que escribir un libro es un libro contando todas estas

Voz 1576 17:07 esto es muy bueno gracias un abrazo

Voz 0699 17:09 a un abrazo Pablo David sino mezclo contra

Voz 1 17:12 día cerramos el Molinón

Voz 0480 17:14 pues nada así porque ya empieza a marcharse todos los protagonistas en marcha al Oviedo Sporting evidentemente en el Sporting sabiendo que hoy han salvado un match ball era o bajar la persiana la temporada si no ganaba en este partido al margen del efecto anímico y ahora pues la clasificación ya no es tan peliaguda son cuatro puntos después de haber conseguido cuatro victorias consecutivas y un detalle en el acta también se confirma el gol no se lo dan Alex alegría para disgusto del delantero del Sporting sino en propia meta

Voz 1 17:37 es que no soy yo esté en el defensa local para siempre

Voz 0480 17:40 que sólo apuntaba como John Wall claro ahora que fue dudoso y yo me lo apunto tan

Voz 1991 17:43 a usted hace Javi Blanco en el torneo de medios que lleva a los que realmente ha metido o no sé qué hago yo estaba mirándome y estaría pensando en sabe Dios qué qué digo que al esa alegría ha dicho que que es lo apunta cuando había sido propia puerta digo que como tantos nuevos medios que te apuntar los que no son suyos

Voz 1576 18:00 no hombre no no compañeros cuando dárselo

Voz 1 18:06 no es por Trashorras me parece que la cosa iba complicada Pablo David un abrazo a los dos hasta mañana pero hoy cerramos en El Molinón en el partido de la jornada en

Voz 1991 18:16 segunda división le ganó el Sporting uno

Voz 1 18:19 pero al Oviedo en no sabes

Voz 1991 18:22 Justo la presentación de este segundo tramo de Carrusel deportivo las conexiones con el molino así que os cuento que la selección española viaja el lunes viaja mañana Malta donde el martes juega el segundo partido de clasificación para la Eurocopa veremos qué cambios de Luis Enrique con respecto al partido contra a Noruega en el que se logró la primera victoria que hoy se han disputado ya partidos oficiales como por ejemplo el grupo C en el parto ha sido grande del día de hoy la ganaba Alemania dos tres a Holanda veníamos de la fase de grupos donde Holanda había pegado un auténtico meneo un baile tremendo a Alemania pues nada se han vengado prontito los germanos se puso de hecho cero dos Alemania con goles de Senado sin abrí empataron los holandeses tanto dos de de LIC y Memphis de Pay en el minuto ochenta y nueve practicamente el tramo final Nico sus hacía el dos tres definitivo y además en este grupo Irlanda el Norte dos Bielorrusia uno en el grupo Gales uno Eslovaquia cero Gareth Bale no marcó pero salió de inicio jugó los noventa minutos y Hungría dos en una de las sorpresas de la jornada Hungría dos Croacia uno ha empezado ganando Croacia con gol del jugador del Eintracht revise e Hungría ha dado la vuelta al resultado para completar como digo ese dos uno definitivo y ha jugado tanto Rakitic como Modric que han jugado desde el inicio ya han disputado los noventa minutos en el grupo G Israel cuatro Austria dos Polonia dos Letonia cero el primero lo ha marcado el de siempre Lewandowski y Eslovenia uno más hace Doña uno también en el grupo hemos tenido tres partidos la ganado cero cuatro Rusia Kazajistán ha metido dos Cheryshev San Marino ha caído cero dos con Escocia Chipre ha caído cero dos contra Bélgica goles de Hassan y But suave en Valencia en ya sabéis que están con con la conmemoración del del Centenario de sostiene años de historia en de hecho se jugó en Mestalla el primer partido contra Noruega también como como actos de de este centenario el conjunto ché bueno pues hoy hemos tenido un partido precioso ha sido veteranos del Valencia contra veteranos de la selección española de fútbol algunos les ha costado más que a otros algunos estaban poquito más en forma que otros ha sido bonito eh ha sido un partido que acabado uno tres en Vitoria para el equipo combinado nacional e para locales Marco di Vaio doblete de Catanha hay otro de Rubén de la Red para la selección española el momentazo de la noche y que luego lo vamos a escuchar íbamos a hablar con el protagonista ha sido cuando salía Santi Cañizares que ha salido minutos setenta y pico ha tenido más de un cuarto de hora para disfrutar de de Mestalla en nos decía anoche que no se veía no se vean no el hecho de ponerse nuevo bajo palos pues ha salido lo ha disfrutado además con un niño pequeño porque ahí imagenes al margen de los cánticos que ha que ha recibido Cañete eh bueno a lágrima viva a lágrima viva Cañizares agradeciendo a los aficionados que que tantas veces han coreado su nombre aplaudiendo les desde luego es algo que le va a recordar toda la vida Cañete que se habría arrepentido mucho si finalmente hubiese decidido no jugar en día hoy sea que yo me alegro un montón porque esa lleva una experiencia inolvidable Cañizares con el que luego hablaremos también ha estado Subirats comentarista de la Cadena SER nombre también nuestro de aquí de la casa y también ha jugado unos minutos también ha sido ovacionado y luego vamos a estar también en esa cena qué hay de de celebración de de los veranos del Valencia porque seguro que podremos charlar con mitos del valencianismo y a ver qué nos cuentan que lo que han vivido en el día de hoy además os cuento que en baloncesto partías partidos de la Liga Endesa ACB hemos tenido el clásico la historia ha vuelto a repetir porque ha vuelto a ganar el Barça al final siete seis ocho dos dice que además para mantenerse como líder de la categoría y ahora además con dos victorias de diferencia que en realidad son tres sobre Real Madrid que segundo porque el conjunto catalán tiene el basket average ha ganado en tenis en el Master mil esta madrugada ha ganado David Ferrer que ya sabéis que que le queda nada le quedan tres meses de de competición activo bueno pues ha cargado a es Beret el cabeza de serie número dos de este torneo y ahora se medirá a otro chaval de veintiún años atizó un estadounidense que va con el que va a pelear para meterse en octavos de final en el mundo del motor son de estas noticias que gustaría leer y mucho menos gusta dar porque se ha vivido un día trágico hoy en el circuito de Jerez Pedro era qué tal muy buenas perdón Pedro Alemán qué tal muy buenas

Voz 1 22:39 hola qué tal muy buenas porque tenemos que hablar del fallecimiento

Voz 1991 22:42 lo de un chaval de tan solo catorce años cuando exista

Voz 1 22:45 disputando el Campeonato de Andalucía

Voz 1991 22:47 es por trescientos un trágico accidente que

Voz 1 22:50 que acabado la vida que con colores de chaval no

Voz 10 22:52 en efecto un crío catorce años tan sólo archivo tenía dos pasiones las motos si el fútbol esta tarde se disputaba aquí la el camarero Andalucía de de velocidad en el circuito de Jerez era la carrera de Super sport trescientos la que él participaba y sufrió un accidente con otro piloto era la vuelta seis de las de la prueba de la prueba de las diez programadas se caían entre las curvas dos de Michelin y la tres una zona muy rápida del del trazado al malogrado piloto era natural derrota le pasó una moto por encima que le produjo heridas muy grave rápidamente la carrera separó los sanitarios atendieron el circuito al piloto que fue trasladado al Hospital de Jerez pero nadie la verdad que esta tarde presagiaba entonces que moriría una hora después el chico corría en moto desveló cinco años era como ya te decía tú su gran pasión y además pertenecía al equipo Cardoso Racing de del circuito de Jerez en Rota han decretado un día de luto su otra pasión era el fútbol Diego jugaba el equipo del rosario derrota y la noticia de la muerte de chico de sólo catorce años con una enorme consternación en en Jerez en la provincia hay yo evidentemente en toda en toda España

Voz 1991 24:00 terrible la noticia de que el fallecimiento de Marcos Garrido Beltrán tan solo catorce años que ha perdido como decimos hoy la vida en el circuito de Jerez haciendo el lo que era su pasión que es hubiera las motos y competir como tantos pilotos que que llegan al Mundial de Motociclismo como los Marc Márquez de turno que han enviado mensajes de condolencia desde las redes sociales este chico haciendo lo que le gustaba pues lamentablemente ha encontrado la la muerte en este circuito en un hecho terrible desde aquí evidentemente sólo nos queda mandar todo nuestro ánimo nuestro apoyo nuestro cariño a los familiares y como no puede ser otra forma Nos unimos a a su de Lord mandamos nuestras condolencias a amigos y familiares

Voz 1 24:39 gracias Pedro un abrazo un abrazo ojalá ojalá

Voz 1991 24:42 hola jamás tengamos que ni ver ni vivir ni contar sobre todo ninguna noticia más de este tipo las once cincuenta y cinco

Voz 11 24:50 prepara llega a la Super promo de Movistar por sólo treinta y dos con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA y además fibra de seiscientos me casi dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura siete días

Voz 12 25:58 Paco Hernández qué tal muy buenas

Voz 1991 26:01 empezado este tramo de Carrusel deportivo en El Molinón hablando del Servi asturiano fantástico ambiente gracias a Dios sin ningún incidente Victoria del del Sporting pero no ha sido el único partido que ha celebrado en segunda división el día de hoy no efectivamente hemos

Voz 1576 26:15 no la mañana con un Rayo Majadahonda cuatro Numancia cero que es la victoria más importante más abultada del conjunto madrileño con doblete de Héctor Hernández y los tantos de Dani Romera y Andújar hizo hoy en este partido ha sido titular Enzo Zidane sobre su padre le han preguntado después del encuentro

Voz 13 26:32 contento como su padre yo está espero que que salga lo mejor posible que yo confío en su trabajo como siempre apoyándole como siempre por la decisión él siempre toma decisiones con el corazón y les salió así ya entonces que seguro cuando haces las cosas con el corazón pues salen bien entonces estoy seguro que saldrá

Voz 0785 26:51 yo yo yo estoy feliz como Vallejo y como también como como forofo del del Madrid

Voz 1576 26:57 tiene la voz igual que el padre y no exactamente igual

Voz 0514 27:00 su ministro

Voz 1576 27:02 la que se queda con treinta y seis puntos seis por encima del descenso que lo marca el Extremadura que ya le han sumado los tres puntos de su partido contra el Reus que descansaba esta porque

Voz 1991 27:11 mérito tienen la temporada que está haciendo el Rayo Majadahonda que es un pueblecito a que bueno también de aquí de mal

Voz 0514 27:17 di de Berlanga y además te lo digo porque yo

Voz 1991 27:20 a Las Rozas entonces siempre Avial había Bike si el Rayo Majadahonda tal uno subía preferente lo tercera se enfrentaban otro estaba pero lo que ha conseguido Radio Majahonda que es llegar a la Segunda división eh y mantenerse con esta capacidad de competición con claras opciones de poder mantenerse un año más en Segunda División chapo me quito el sombrero ante el Rayo Majahonda que está haciendo una temporada un histórico fíjate

Voz 1576 27:43 eh le saca seis puntos al ex madura pero luego les saca doce

Voz 14 27:46 Dick hay trece al Córdoba que sólo eso

Voz 1576 27:49 que están en descenso y que están peleando ahí también podría Manuel

Voz 1 27:51 de sombrero sombrero eso sí señor

Voz 1576 27:54 precisamente en las diga perdió cero uno con el Málaga con el tanto de Dani Pacheco en la segunda parte victoria del conjunto andaluz después de cuatro jornadas sin ganar el Málaga que se afianza de empleo hice hacer con poquito a los puestos de han censo directo en Carranza derbi andaluz entre Cádiz y Córdoba queda que ha terminado con empate a uno Álex Fernández y pibe y han puesto los goles de este empate que les sabe a poco ambos además mala racha del Cádiz que enlaza tres jornadas sin ganar y así lo explicaba su entrenador Cervera que no estaba muy contento

Voz 3 28:22 perdí tiempo partido

Voz 15 28:24 todos mal jugado no hace ninguna posibilidad en el momento de hacer lo más difícil que ponerse por delante epatar enseguida un poco lo que venimos arrastrando últimamente

Voz 1576 28:34 pues mala racha para el caddie que no está en una buena dinámica pero aún así contó con cuarenta y nueve puntos se queda todavía en la sexta plaza el Córdoba se queda ya a nueve de la salvación así que es complicado terminó con el galardón

Voz 1 28:45 Cervera ex del Valencia entre otros equipos sí señor

Voz 1576 28:48 ahí terminó rápidamente con el Granada uno Las Palmas uno Un gol de Quini en el noventa salvado un puntito para el Granada Timor antes anotó el gol de Las Palmas y se queda ahí en la segunda plaza con sólo dos puntos de ventaja con el tercero que es el Albacete que la recortado distancias en la clasificación y Las Palmas de Pepe Mel se queda en la mitad de la tabla y mañana se cierra la jornada con un partido a las nueve de la noche Mallorca Real Zaragoza

Voz 1991 29:09 gracias Paco hablamos de la selección la selección española que ha entrenado esta mañana por la tarde ha disfrutado de tarde libre valga la redundancia antes de viajar mañana a Malta Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 1788 29:40 hola qué tal Yago muy buenas noches cómo están los nuestros bien

Voz 1991 29:43 no bien bien bien de sabes que la victoria

Voz 1788 29:45 también ayer hombre sufrida no porque al final casi casi nos da la noche noruego

Voz 16 29:50 sé que medía dos metros como jefe de toda Miles el el hall de baloncesto el pívot que hasta

Voz 1788 29:56 con la cabeza lo Camacho con esa Belda gigante remató merma que estaba en fuera de juego bueno con los iba fuera pero la verdad es que no es puso nos puso en un puño bueno a España merecía no lo venden Herráez no

Voz 1991 30:09 cerrar los partidos

Voz 1788 30:11 claro es que también es difícil porque España lo intentó la verdad es que soy intentó hoy Morata tuvo que se siete ocasiones no contaba Romero en Carrusel siete y luego la hacerle penalti a partir de ahí ya se se destapó hoy tuvo otra ocasión para para hacer el tercero pero como tú decías no cierra los partidos

Voz 7 30:26 sí lo pagas el

Voz 1991 30:29 los marcha is mañana a Malta el partido es el martes falta saber si va a variar mucho Luis Enrique con respecto al partido contra Noruega

Voz 1788 30:37 Nos decía ayer hasta ahora recordarás en la zona mixta en Mestalla que sí que haber cambios hombre muchos tampoco eso sí es Malta Hay y con todo el respeto es una perita en dulce no creo que ganó a Islas Feroe ayer y era su primera victoria en fase de clasificación en en quince años osea que bloquea hay no juega claro qué Boné lo el hijo del mítico portero al que España arremetió la goleada para estar en la Eurocopa del ochenta y cuatro iban hombres un equipo menor no lloró siempre digo lo mismo no creo que estas elecciones tiene que jugar entre ellas y luego enfrentarse a otras no porque al final la la clasificación trabas a jugar con Rumanía con con Suecia que ganó ayer precisamente a Rumanía con Noruega y estos equipos son comparsas no comparsas que que a ver qué le mete más goles y estas cosas que los equipos grandes digámoslo equipos más grandes que ellos no pero bueno no hay que fiarse que jugar el partido España viaja con con todo y habrá cambio si hablar rotaciones como como decía ayer Luis Enrique que izaron laterales no para que Jordi Alba que va a jugar muchísimo con el Barça los próximos meses pues juegue allá por la derecha esta hizo muy bien puede mientras Sergi Roberto veremos cómo está el gemelo que está bien pero bueno es lo que reservara a Marco Asensio dejará aparejo el caso Bussi hombre Busi es intocable pero esta lo hace muy bien el Atlético de Madrid podría jugar ahí yo por ahí barrunta los cambios tres cuatro cambios no muchos más

Voz 1991 31:56 hombre si hay un partido para Rotary para que no arriesgar nada es este quiero decir el este Rey las Feroe contó el respeto del mundo quiero decir tenemos en el grupo a Malta Islas Feroe que te va a servir para probar cosas para que jueguen los menos habituales para no forzar ningún tipo de situación para eso ya llegará así tiene que llegar los partidos contra Suecia contra Rumanía que a lo mejor yo qué sé de puede dar un susto pero pero creo que contra Malta y contra Islas Feroe contó respeto el mundo evidentemente porque son selecciones además que están trabajando muy bien y que poco a poco han acortando las distancias aunque creo que todavía son bastante grandes como para competir de tú a tú y yo creo que es un partido maravilloso por ejemplo para ver a los que no hemos visto para ver más minutos les me encantaría ver a Jaime Mata jugando de inicio me encantaría verle marcar de hecho

Voz 1788 32:39 sí sí yo creo que estamos todos con Jaime Matas haga que haga un gol no el gol de todos y luego canales que a mí me gustó mucho lo que vi fue un ratito ayer en Mestalla lo que hemos visto entrenar que es no muchos no se seño Luis Enrique pero yo creo que Canales está haciendo un don con el Betis tiene que haber venido antes y creo que mañana o mejor dicho pasado mañana va a ser titular no el futbolista del del Betis pues eso sí yo coincido contigo yo creo que no va a rotar todos los futbolistas porque está buscando un equipo al final o Yves al partido de Hollande da contra Alemania Ibreza los mismos au casi los mismos no Holanda tiene un a a dieciséis jugadores au quince Irene sale Cuba no iba Alemania Lou y hace lo mismo al final es Luis Enrique que está buscando un equipo que ha llamaba cuarenta en los últimos es últimas cuatro convocatorias lo que importa es que dé con la tecla es parejo nuestro hombre con Busquet porque juegue Parejo y Canales el hombre que tiene que enganchar que sea Canales eh sí es Ceballos el que siempre pone y que parece que es mejor futbolista es una selección que en el Madrid porque Ceballos al final la que hacer un bloque yo creo que en esto está en eso está Luis Enrique para la selección española de fútbol

Voz 1991 33:42 deuda maneras Luis Enrique te puede gustar más o menos pero lo que yo creo que no tiene duda nadie sabe gestionar muy bien este tipo de cosas en no arriesgar en nuevas mínimo ha llevado tres laterales izquierdo decir con con el tema muy ha hablado en en años anteriores con otros seleccionadores Serra de la gestión de no castigar a nadie por encima de no perjudicar a ningún equipo no es que ha jugado uno de ETA al equipo viajó a los dos partidos ciento ochenta minutos y otro jugó a cuarenta me imagino no sé si mirará eso gestionará eso pero si es ya para hacerlos este sí sí eso sí

Voz 1788 34:15 señores muy complejas que no juegue Jordi Alba por ejemplo pareja Mayorga Gabbana va a jugar seguro vamos si hasta ido a tres laterales zurdos agallas y esa Bernat hombre pues no va a jugar eso parece evidente llore búsquelo va a reservar también porque el Barça tiene mucho por delante y metes a Rodri eh son casos yo creo que muy claros no hay buenos y ya está pero para que un rato aunque a él no le gusta como lateral diestro les gusta más el centro del campo de los centrales pues a lo mejor quiere conservar que Sergio Ramos que querrá jugar seguro como capitán y a lo mejor quiere conservaría Íñigo para que se vaya asentando en esa demarcación y que vayan cogiendo kilometraje no para próximos partidos Si próximas convocatorias pues eso lo que puede variar que haya más rotaciones en el once inicial le preguntaremos Sabios Enrique imagino que no nos dirá nada tampoco los tenía nada pero vamos la idea es esa que haya rotaciones y que España consiga esos seis puntos

Voz 17 35:05 la llamada para

Voz 1788 35:07 comenzar lo que es la andadura a la Eurocopa dos mil veinte en la que España

Voz 0514 35:12 ya esperemos que Pelé que lo haga muy bien porque seguro

Voz 1788 35:14 es Eurocopa muy bonito y muy atractiva no con San Mamés como sede española

Voz 1991 35:19 eh España debería terminar con pleno de victorias en esta fase de clasificación pero veremos no es el primer año en el que nos hemos complicado la vida en no es el primer año en el que nos llevamos algún sustituto pero vamos creo que mirando a los rivales que tenemos encima de la mesa creo que por encima de España no hay ninguna selección no deberíamos tener ningún tipo de problema ya te digo no sólo clasificando entre los dos primeros sino creo que ganar todos los partidos veremos esto es muy fácil decirlo hay que luego plasmarlo en el terreno de juego algo más Herráez

Voz 1788 35:49 pues precisamente esa salida en el mes de octubre se juega en Noruega en Suecia de forma conjunta

Voz 0699 35:56 no iba a estar un poco el quid de la cuestión

Voz 1788 35:58 para evidentemente coincido contigo clasificarnos y luego ya hacer pleno pues sería maravilloso pero la clave es meternos en la Eurocopa y a partir de ahí hacerlo bien

Voz 1991 36:06 esa Herráez buen viaje un abrazo gracias chao para conocer un poquito más lo que vamos a tener delante porque creo que salvo los que tengan pedrada gorda con el fútbol internacional de Malta vamos a conocer poco de Malta lo que nos viene a la cabeza lo primero es el doce uno en el ochenta y tres para meternos en el campeonato el ochenta y cuatro y creo que poco más no sé yo creo que sales a la calle y preguntas a la gente que le gusta el fútbol dime tres jugadores de Marte probablemente no te digan ninguno por eso hemos quedado con un jugador que está ahora mismo en Malta que tiene veintiséis años que es nacido en la República Dominicana que vino a España con diez años que jugó aquí en nuestro país pero que se fue se fue a Malta para iniciar allí una aventura el momento Leo a levantar en mi Peña qué tal buenas noches hola hola qué tal estás cómo te va todo por allí

Voz 14 36:54 de que estas jugar

Voz 1991 36:57 todo en en Malta desde hace cuánto tiempo cuántos años llevas allí

Voz 14 37:01 llevo dos años y medio juego en el equipo de la capital que es Valeta en nada muy bien a una Liga ya tres popas Supercopa y Copa

Voz 1991 37:12 pues vamos a que ha sido llegar ha ido bien ha sido un equipo puntero a qué nivel de fútbol te has encontrado más o menos como el que esperabas

Voz 14 37:20 sí son poco a ver la gente lo dices que vas a Marta se cree que que esto hace llegan cuando llegas allí las cosas cambian mucho hay bastante nivel la verdad hay muchos jugadores que vienen de de el resto de Europa a Brasil mucho la verdad

Voz 1991 37:37 bueno vamos a ponerlo en contexto tú tienes veintiséis años pero tú naces en la República Dominicana no

Voz 14 37:43 sí no con República Dominicana los diez años luego ya ya ya empiezo ya a jugar hubo Laurence arrolla las buenas cualidades futbolísticas y luego sale a la oportunidad de ir a manta bueno y con la gran suerte de llegar allí me llevo un equipo emita

Voz 18 38:03 tabla decía ahora

Voz 14 38:06 pues el mejor equipo de ahí a qué ciudad españoles

Voz 1991 38:09 estuviste

Voz 14 38:10 esto que en el Puerta Bonita

Voz 1 38:13 está en Madrid ministra a vivir a Madrid en Madrid estuviste en el Puerta Bonita es un histórico del fútbol madrileño el Puerta Bonita qué tal experiencia

Voz 14 38:24 muy bien muy bien a gusto la verdad pero salirme esta gran oportunidad de irme fuera de España creía que era los mejores en su momento y así fue

Voz 1991 38:34 tú tienes tan sólo veintiséis años a lo mejor te pilla muy joven tú sabes lo que es el doce uno de España Malta te acuerdas Laurent

Voz 0514 38:40 visto no envidio hombre bueno asistolia

Voz 1 38:43 a muy poca gente que le gusta el fútbol que no lo haya visto lógicamente se se sigue hablando en Malta de esto o no ya queda muy lejos

Voz 14 38:53 nada ya queda muy lejos la gente Van Gol los malteses seguro no han olvidado muy rápido

Voz 1991 39:01 y mí como está ahora mismo la selección de Malta es decir que que que equipo se va a encontrar enfrente la selección española

Voz 14 39:09 hombre un equipo muy rocoso yo supongo que se ha atrás sabes han han tenido partidos contra grandes selecciones como Inglaterra ya saben competir en ser un equipo que posee una gente con España ponga cinco defensas Gasol al muy atrás como juegan la selección española

Voz 1991 39:32 y hay ambiente hay ambiente de de de de vivir este partido tú que estás allí en en la capital en el que venga a España o que vaya mejor dicho España el próximo martes en los ese comenta se habla en los medios de comunicación tus compañeros te preguntan por por el fútbol español

Voz 14 39:49 si se si va a haber un ambiente espectacular

Voz 1 39:52 vas a ir pasito a cargo

Voz 14 39:55 no yo ahora mismo no puedo yo ahora mismo estoy ellas República Dominicana a que estás

Voz 1991 40:00 la selección

Voz 1 40:01 sí sí sí claros bueno es que será el siguiente paso que iba a

Voz 1991 40:04 contar que tú juegas con la República Dominicana

Voz 14 40:07 sí estoy ahora tenemos un partido muy importante

Voz 1991 40:10 el y tú de mí ahora mismo podríamos decir que estás en un gran momento no veintiséis años ha pasado España está ganando títulos ahora mismo en Malta que a lo mejor no es no es una liga la más potente de Europa no pero es competitiva yo le estás celebrando títulos llega a estas armas con la con la República Dominicana que mucha gente se cree que que uno no se lo pase bien o que no tenga una buena carrera al mundo del fútbol es si no juegas en el Madrid la selección española y tan bueno que hay otras cosas no

Voz 14 40:36 no no es muy ese más más cosas sabe yo animo a la gente que hay mucho talento en España a salir fuero hay a buscarse los pesos