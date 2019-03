¿Autocrítica, yo?

Voz 1603

00:00

buenos días Pablo Iglesias volvió a primera línea de la política este sábado no pocos medios titularon de su mitin que había hecho autocrítica al reconocer que los problemas internos de Podemos y como los han gestionado producen vergüenza ajena la autocrítica es necesaria cuando en cuatro años la fuerza política más innovadora de la izquierda tiene a sus simpatizantes desmotivados ya buena parte de su capital humano fuera de la formación que levantaron a pulso por voluntad propia o porque les han apartado ya otros compitiendo con otras marcas electorales pero si la autocrítica es admitir que errores ha cometido uno cuando algo sale mal francamente yo vi ni rastro de ella en la entrevista que Iglesias concedió luego a La Sexta Noche su fracaso dijo fue tratar de integrar a quienes no pensaban como él su mayor error dijo fue no haber visto venir la espantada de Manuela Carmena e Íñigo Errejón no escuche ni una reflexión sobre por qué el proyecto de Podemos pierde fuelle y no sólo en Madrid aunque quizá eso sea mucho pedir en plena precampaña electoral lo que sí dejó claro Iglesias en su reaparición es que quiere resucitar un supuesto enemigo los medios de comunicación eso Lage perfecto para desviar la atención sobre que él está pasando a la formación morada la culpa al final siempre es del mensajero