VOX y Franco

Voz 1

00:29

vaya piezas del mil dio tenido esta mañana empiezo por favor que no salga de aquí de mujeres ofertones yo guardo todo hasta la tumba Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco vale porque está con nosotros absolutamente quería conocer a ver qué es lo que puede ayudar y tal y lo que es importante el tema de la financiación que todo lo que tienen es una moción hombre sí que tu ya lo tenemos también claro pues no no hay ganar otro paso adelante nada muy divertido