Belén Barreiro: "La posición de los partidos sobre los pactos postelectorales será clave en esta campaña"

Voz 1727 00:00 incorporamos esta mañana a esta mesa a Belén Barreiro fundadora y directora de cuarenta dB la empresa demoscópica que ha elaborado la encuesta para el país que se publicaba ayer hablamos con ella gracias a los buenos oficios de nuestro compañero Paco Quiroga Belén buenos días buenos días vamos antes de nada con la encuesta si te parece que la tiene aquí Aimar para contarnos eh

Voz 0027 00:21 según el sondeo el PSOE ganaría las elecciones con ciento veintidós diputados y un veintisiete coma uno por ciento de los votos son ocho puntos por encima del PP los populares se unirían hasta su peor resultado histórico setenta y seis diputados son sesenta y un escaños y catorce puntos menos que en las últimas elecciones por detrás Ciudadanos con cincuenta y cinco diputados segundo de unidas por seguido de unidas Podemos que se hundían hasta los cuarenta escaños treinta menos que ahora y en quinto lugar Vox con treinta y un escaños y un diez por ciento

Voz 1727 00:48 los votos cuenta culpa tienen los tertulianos de esto Belén Barreiro no

Voz 1 00:54 no podemos echarle la culpa de todo ha de ser emprende algo de lo que

Voz 1727 01:00 te da esta encuesta bueno me sorprende porque es verdad que

Voz 0276 01:04 hace unos meses no estábamos así aquí se ha producido un movimiento de votos muy importante que se ha agudizado desde el anuncio de convocatoria de elecciones que marca ahora unas tendencias bastante claras y que además siguen siguen agudizando se semana tras semana apunta Ana a una transversalidad de voto del PSOE es decir el PSOE vuelve a recuperar lo que tenía en épocas anteriores que es el primer partido el partido más votado entre segmentos muy distintos de las sociedades el partido más votado entre los más jóvenes pero también entre los mayores entre las clases bajas pero también entradas cansa acomodadas en las ciudades y también en el campo es decir es un partido que se sitúa como primera fuerza política en segmentos sociales muy diversos eso pues es es la gran novedad día el PSOE y lo había perdido lo tuvo efectivamente lo tuvo en las etapas del bipartidismo lo tuvo muy agudizado en los años de Felipe González muy agudizado en los años de gobierno de de Zapatero ahora lo recupera pero es verdad que los recupera no en un contexto de bipartidismo sino en un contexto dependa partidismo por tanto ganar ahora no es ganar tanto íbamos a la dificultad que plantea y el resultado de esta encuesta que es que el PSOE gana las elecciones yo creo que eso es prácticamente seguro porque es una tendencia clarísima pero también es una un resultado clarísimo que que no le da para gobernar y que por tanto tendrá que ir a pactos

Voz 1727 02:40 vamos a ver con la estimación de de votos y escaños que queda esta encuesta que qué Gobierno se puede formar Aimar mucho

Voz 0027 02:46 los viables ni el bloque de izquierdas derechas sumarían por sí solos las coaliciones de PSOE y unidas Podemos por un lado Eden PP Ciudadanos y Vox pero el otro se quedarían lejos de la mayoría absoluta el PSOE podría gobernar con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas independentistas au sumando conciudadanos llegarían superarían la barrera de la mayoría

Voz 1027 03:05 sólo en el Congreso está marcado en ciento setenta y seis escaños sea que por

Voz 1727 03:09 es ideológicos que donde parece que que estamos ahora mismo un bipartidismo sustituido por bloques bipartidistas Belén no se podría gobernar para la dificultad

Voz 0276 03:22 tenemos ese resultado que ha comentado Aimar y luego tenemos unas preferencias que también nos da el estudio de que quieren los ciudadanos y aquí lo que nos encontramos es que términos generales la población general lo que quiere como primera preferencia es un gobierno PSOE unidas Podemos y nacionalistas y ahí estaría XXXV cuatro por ciento de la población como segunda opción muy empatada con la tercera como segunda opción querría un gobierno de derechas de PP Ciudadanos y Vox un veintitrés por ciento como tercera son un gobierno de PSOE Ciudadanos ya ahí cuando hagamos en las preferencias de los electores lo que vemos es que los electores del PP lo tienen clarísimo quieren un gobierno con los tres partidos de derechas los electores de unidades podemos lo tienen clarísimo quieren prácticamente de forma unánime un gobierno PSOE unidad podemos nacionalistas pero hay dos electorados que son los del PSOE y los de Ciudadanos que están divididos con en el caso de los del PSOE con una inclinación mayor inclinación hacia un gobierno PSOE unidad podemos nacionalistas y en el caso de los votantes de Ciudadanos cunda mayor inclinación hacia un gobierno de derechas pero lo cierto es que en ambos electorados las preferencias están divididas y eso obviamente va a generar dilemas importantes para para los partidos muy en particular para el PP

Voz 1727 04:41 eso para el PSOE para ciudadanos en la hipótesis de que pudieran sumar no

Voz 2 04:47 previamente me efectivamente ahí ve lo importante es la lectura que hagan

Voz 0276 04:53 de estos datos en el Partido Socialista porque se abren las dos opciones a las dos opciones van a tener costes y obviamente el Partido Socialista tira hacia la izquierda Eva tener costes entre un electorado ya no que sea hacen centristas sino más bien más centralista pero también por otro lado un pacto con Ciudadanos puede tener costes entre un electorado de izquierdas que ahora ha recuperado el PSOE

Voz 1727 05:18 tengo delante de mí los resultados de la encuesta el cincuenta y cuatro con nueve de los electores del PSOE prefiere el pacto PSOE unidas podemos nacionalistas y el cuarenta por ciento prefiere el pacto PSOE Ciudadanos Ésta es esta es la dificultad del día después en el supuesto de que las encuestas acierten totalmente y el PSOE tenga posibilidades de ir a la derecha o a la izquierda

Voz 1027 05:40 bueno es decir hola Belén buenos días qué tal buenos días y la verdad es que todas las hipótesis ya las has planteado tú lo que ocurre es que hay que tenemos los dos líneas rojas no una línea roja es la de Rivera es decir yo no voy a gobernar en ningún caso con el PSOE con lo cual que parece que esos potenciales ciento setenta y siete escaños que atribuye a la suma de del PSOE y de Ciudadanos pues pues no funcionaría como opción de gobierno pero es que por la otra parte tanto Esquerra Republicana de Catalunya como el PDK que tienen una vocación de bloqueo llevan en sus listas a presos a los presos que están en este momento procesados en la causa del Supremo Iraquí parece extraordinariamente difícil que vuelvan de nuevo va a digamos a prestar su apoyo a a Sánchez sin olvidar que ayer el ministro Ábalos que es el ministro Ábalos eh no es ningún otro ministro sino que es Avalos que sería de dice que sería deseable un gobierno en el que pues mejor dicho una investidura una investidura

Voz 1727 07:03 con los votos y sabes que Ábalos en muchas ocasiones como tiene efectivamente esa autoridad habla por sí mismo eh se habla del valor

Voz 1027 07:12 eh tiene la organización del PSOE en su mano y que además es ministro de Fomento que está en el núcleo duro que ayer en un momento muy crucial de la fase previa a la campaña electoral dice que preferirían investidura con Ciudadanos vamos a escucharlo vamos a escucharle no tenemos aquí

Voz 3 07:30 yo no le ponemos ninguna condición a ciudadanas pero no es la puesta a nosotros bienvenido su apoyo es preferible siempre que alguien que no cuestiona ahora

Voz 1727 07:39 ya eran una entrevista en el español si bien no

Voz 1027 07:42 por eso digo alguien que no cuestione la unidad de España yo creo que ahí el propio PSOE también se ha marcado una una línea roja entonces al final la pregunta Belén es que es verosímil

Voz 4 08:00 pensar en unas segundas elecciones pues efectivamente la encuesta lo quedáis las preferencias de los Angeles

Voz 0276 08:09 Thor es lo que luego hablan los políticos yo siempre digo que a mí me cuesta más trabajo predecía los políticos que a los ciudadanos porque es verdad que la que son menos son menos pero tienen quizá razonamientos más complejos a ver si lo hacía

Voz 1727 08:25 no no se les puede aplicar la ciudad

Voz 0276 08:28 voy a aplicar la ciencia muy bien dicho entonces lo que luego vayan a hacer con unos resultados si fuesen como estos que apuntan la encuesta pues pues es otra cuestión no es desde luego descartarlo en absoluto una situación de bloqueo tampoco puede descartar que después de una situación de blanqueo haya una reflexión entre los ciudadanos y que lleguen a conclusiones que tengan que ver por ejemplo con los efectos que puede tener y está teniendo el sistema electoral porque aquí no olvidemos que el sistema electoral en estos momentos por lo menos en nuestro estudio tiene dos efectos muy remarcables el primero es que hay un premio al partido ganador porque tenemos a un PSOE que se distancia bastan Teo por lo menos lo suficiente de la segunda fuerza política que es el PP y eso hace que nuestro sistema electoral de ese premio al ganador hay un segundo efecto que es que la derecha está castigada por la fragmentación ni cuándo se empieza a ver el análisis provincia provincia se ve muy claramente ese castigó a la fragmentación entonces si hubiese una situación de bloqueo y subiese un escenario de unas segundas elecciones cabe pensar que los ciudadanos en cierto sentido incorporen esta información por tanto ejemplos Nos de derechas se den cuenta de que la fragmentación y y les hace perder oportunidades no entonces esto sí que podría llevar a nuevos lineamientos sobre todo en un momento en el que en el que cada mes Nos vamos encontrando la nueva situación situaciones que no sabría ha dicho que después de la crisis del bipartidismo y del sistema de cuatro partidos que tuvimos en a las últimas elecciones pasaríamos en tan poquito tiempo a un sistema de cinco partidos no

Voz 1727 10:09 cómo va la fuga de votos entre formaciones Belem pues mira

Voz 0276 10:14 ahí lo que tenemos es que el PSOE es el partido que más retiene retiene el sesenta y cuatro por ciento de sus votantes tienen muy poquitas fugas a otro parte a otros partidos tiene una cuarta parte de personas sin entre la indecisión Ny en no saber muy bien todavía qué hace no por tanto el PSOE tiene un margen para crecer aún más de lo que dice están cuesta en el caso del resto de partidos de PP Ciudadanos si puede unidas podemos Nos encontramos que en unos datos bastante mal de retención porque todos ellos están por debajo del cincuenta por ciento el caso hay mapas dramáticos el del Partido Popular que tiene niveles de retención que son los más bajos de su historia con solamente cuatro de cada diez votantes y que tuvo en dos mil dieciséis que volvería a repetir en el caso del PP hay fugas importantes a ciudadanos aproximadamente el dieciocho por ciento de sus votantes hay fugas importantes hacia BOC también un veinte por ciento saco tanto ya pierde un cuarenta por ciento que se van a los otros partidos del centro derecha hay derecha luego tiene algo menos de un veinte por ciento de de huérfanos au indeciso en el caso es Eva danos que retienen como digo menos del cincuenta por ciento tiene un diez por ciento de votantes que se van hacia al PSOE un once por ciento que irían hacia Bos que también es bastantes es decir a ir en direcciones opuestas y esos parte de los dilemas de ciudadanos que las fugas las tiene hacia la SGAE gracia efectivamente damas en la misma cuantía no hacia las dos direcciones y suele plantea dilemas importantes y luego tiene también como el PSOE ese segundo partido con más decisión por tanto

Voz 5 11:54 hay más incertidumbre con respecto a si

Voz 0276 11:56 danos que con respecto a otros partidos puede que suba puede que baje puede que resultado sea peor pero también puede que sea mejor luego en el caso de unidades podemos nos encontramos con que también tiene retienen a menos del cincuenta por ciento sus votantes una cuarta parte de ellos irían al PSOE es muchísimo a los votantes que retornan al PSOE

Voz 1727 12:16 fíjate que no tengo el dato quédate con el dato de Podemos porque en ese quiero abundar pues tengo que ha reaparecido este fin de semana Pablo Iglesias y lo hacemos después de la publicidad

Voz 8 12:38 a ver si una terna y eso hay que decirlo peleas por los sillones peleas por los cargos peleas por la visibilidad actuar como un partido más somos nosotros también tenemos que

Voz 9 13:11 es la parte del discurso de Pablo Iglesias este fin de semana en su reaparición política en la que hizo autocrítica luego uno explicaba mucho más eh no hizo mucha más autocrítica ni en qué fallo él como Secretario General buenos y dijo que no había visto venida que se querían ir algunos como como Errejón o Manlleu

Voz 1727 13:28 Carmena pero no se movió de ahí en la en la autocrítica Belén Barreiro José Antonio Zarzalejos Antón Losada Lola García analizando la encuesta de cuarenta dB que publicaba el país ayer que coincide me decía Zarzalejos como una de de El Confidencial

Voz 1027 13:43 con el DVD confidencial la verdad es que que publica hoy pues efectivamente también da una mayoría posible de de ciento treinta y uno escaños más cincuenta del PSOE más cincuenta y dos de ciudad danos con ciento ochenta y tres y las preferencias pues son las que también acaba de explica Belén Barreiro no sea que en eso sí es es es claro que hay muchas encuestas que esa suma funciona

Voz 1727 14:11 Belén Barreiro te vea interrumpido cuando nos contaba en las transferencias de voto que se producen en unidas podemos de cara a las elecciones generales porque parecía claro o a que había bastante consenso en que Pablo Iglesias salió a retener

Voz 0276 14:24 salió a recibir no efectivamente no aquí kilo como decía unidad podemos retienen menos del cincuenta en el cuarenta y seis con cuatro está entonces tiene una cuarta parte de sus votantes que sea un poco menos veintidós por ciento que seguiría al PSOE y luego tiene once por ciento que se va a otros ya aquí si yo quería resaltar en el caso de Pac Man no que que bueno que no es otro voto directo no queda en el cinco por ciento y que luego en la estimación baja un poco en el reparto que hemos visto por provincias en no hay ninguna que destaque más no es decir que a diferencia de los partidos nacionalistas pues Pangma lucro ocurre es que el voto no lo tiene concentrado ninguna provincia por tanto no tiene ese beneficio el sistema electoral en las concentraciones de voto no pero sí es un caso a mirar porque hay podríamos tener una sorpresa Si si consigue pasar a Umbral en al

Voz 1727 15:26 provincia entonces como voto que sale de vemos

Voz 2 15:29 esa es fundamentalmente

Voz 0276 15:32 la izquierda que son abstencionistas etcétera pero también también votantes de Podemos luego podemos tienen una indecisión no tan grande como la de el Ciudadanos ni PSOE que llegan a esa cuarta parte pero están al diecisiete por ciento no por tanto yo creo que en este último en estas últimas semanas va a ser Abe en unos movimientos en este baile de votos que hay de unos a otros que es un baile entrar bloques pero algo también entre bloques porque entre Ciudadanos y PSOE ahí hay un pulso no a que de momento está ganando el PSOE pero yo creo qué va a ser clave también lo que los ciudadanos crean que van a hacer los partidos con respecto a las coaliciones

Voz 2 16:10 es decir el votante del PP que tiene

Voz 0276 16:14 preferencias ahora mismo por ciudadanos votante clásico el PP que se inclinaría por Ciudadanos puede finalmente decidir vota al PP en vedad ciudadanos si cree que Ciudadanos va a pactar con el PSOE

Voz 2 16:25 fue el votante de

Voz 0276 16:28 tradicional del PSOE que se fue a Podemos y que ahora piensa votar al PSOE podría retorna de nuevo a Podemos si cree que el PSOE va a pactar con Ciudadanos estos razonamientos se podrían aplicar muy distintas direcciones no por tanto la parte yo creo donde puede venir una mayor inestabilidad es en esta en esta división de opiniones sobre qué tipo de gobierno quieren los votantes socialistas y qué tipo gobierno quieren los votantes de Ciudadanos yo creo que eso va a ser clave porque no es que sean tipos de gobierno parecidos obviamente son tipos de gobierno muy distanciados sus ideas no

Voz 0199 17:07 Anthony si amigos de pronto ahora velen por por la movilización en la encuesta que se públicas en el país es decir que la movilización es bastante alta e Isi y sobretodo teniendo en cuenta el ciclo electoral que llevamos entonces me gustaría preguntarte dos cosas la primera es si se detecta más movilizado a la derecha que a la izquierda o al revés osea hay diferencia por orientación ideológica se diferencia entre tramos de edad es decir si hay digamos un tipo de votante más mayor o más joven que está más o menos movilizado

Voz 0276 17:40 Nos encontramos efectivamente la movilización tengo unos generales midiendo la de la misma manera es mayor que en las elecciones de dos mil dieciséis

Voz 2 17:48 y es verdad que la movilización

Voz 0276 17:50 encuesta a siempre está por encima de la que luego hay en la realidad a la gente tiende a decir qué va a votar más de lo que luego hay que hacerlo pero si comparamos la misma pregunta eh a lo largo del tiempo tenemos unas elecciones con más movilización que en dos mil quince y que en dos mil dieciséis y además una movilización que está bastante bien repartida entre los distintos electorados es decir los electorados de los cuatro principales partidos están todos ellos bastante inmovilizados con un poquito menos de inmovilización en el caso de los votantes de Ciudadanos no pero está movilizado están movilizados los lectores de de derechas pero también están movilizador los sectores de izquierda por lo menos es atienda a los partidos y luego portarán por de edad nos encontramos con que con que los jóvenes y esto no es sólo en estas elecciones sino en general en todas las elecciones los jóvenes tienen una mayor tendencia a a desmovilizar la desmovilización una mayor tendencia a la decisión no si eso eso os observa pero esto tampoco es tampoco es nuevo de ahora no es es es es todavía

Voz 0199 19:02 a lo mejor hay que ver hecho el hecho de que los dos partidos que tengan en nuestro momento más votantes dudando que son claramente Ciudadanos y el PSOE no que pesó incluso casi pues a casa cada casi teniendo tú crees que representa o una especulación cago en voz alta no puede ser ese votantes de centro que en este momento no sabe qué hacer ese votante de centro izquierda centro el que estoy

Voz 2 19:28 yo creo que ahí están dudando precisamente por este

Voz 0276 19:32 por estar reflexiones sobre qué tipo de Gobierno finalmente vamos a tener y entonces ahí hay dilemas de todo tipo I El dilema que tú planteas que yo creo que es muy aceptado votantes de centro que estén en esa duda de yo no quiero un PSOE

Voz 1727 19:47 dado que exactamente que repita el mismo

Voz 0276 19:50 gobierno que hay ahora pero también hay votantes del PSOE que lo que no quieren es

Voz 2 19:55 el Gobierno conciudadano

Voz 0276 19:58 es decir aquellos electores que vienen de Podemos en la duda que pueden tener la razón que les puede llevar a que finalmente volver a Podemos es precisamente que crean que el PSOE va a pactar con Ciudadanos no en este sentido eh desde el punto de vista el PSOE o cuanto menos digan de con quién va a pactar mejor porque su electorado está dividida

Voz 11 21:12 variando el resultado

Voz 5 21:15 con bastante vamos en casi todas las encuestas dan un resultado diferente es un elemento muy volátil y segundo que que claro está entre dos bloques y eso puede hacer variar el puzzle

Voz 0276 21:29 sí efectivamente yo diría que Ciudadanos es la la gran incógnita no porque porque es su naturaleza ha ido variando

Voz 0276 21:40 ha habido pistas contradictorias sobre dónde se sitúan ideológicamente

Voz 2 21:46 y esto pues lleva efectivamente

Voz 0276 21:49 la que ha que su propio electorado que de hecho se ha ido derechito Sando a lo largo de de este tiempo pues perdiendo votantes del centro y votantes más del centro izquierda pues esto es una incógnita que va a estar casi a a hasta el final no no y luego también porque al ser el partido que que podría dar la la la llave del gobierno pues obviamente es es el partido con el que se va a hacer más razonamientos estratégicos por parte de los electores es no ya es decir un elector de Vox ya sabe lo que es BOC sólo quiere uno lo quiere por del PP igual pero en el caso de Ciudadanos y luego viene algo tan trascendente como apoyaron o no a un gobierno de izquierdas pues pues es una decisión sobre el votante Gobierno que incluyó a Vox

Voz 1727 22:40 no exactamente pero claro luego de incluya Vox o no que que para para luego hay muchos votantes de Ciudadanos el de siempre

Voz 1027 22:51 le producen alergia le produce alergia Vox totalmente yo aquí no lo planteo porque porque

Voz 13 22:58 Dario ya digamos menos probable el de Deus