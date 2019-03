Edurne Uriarte: "Se puede ser feminista de izquierdas, de centro o de derechas"

Voz 1727 00:00 esta mañana sumamos otra voz a este programa Edurne Uriarte muy buenos días hola buenas ideas cuánto tiempo Edurne eso cuánto tiempo va desde que no nos vemos Pepa si esta mañana me alegra de saludar yo también queremos contar con la opinión de de esta mujer que es catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos antes lo fue de la Universidad del País Vasco es analista analista político política acaba de publicar un libro

Voz 1 00:26 que se titula feminista y de derecha con la editorial Almuzara que significa ser feminista y de derecha e significa que se puede ser feminista desde todos los puntos de vista ideológicos Se puede ser feminista de izquierdas de centro y de derechas esa es la idea del libro es la idea de que el feminismo es plural que el feminismo significa creencia en la igualdad de hombres y mujeres en la necesidad de ser activistas para lograrlo y que eso se puede ser desde la izquierda y desde la derecha de la derecha está dispuesta

Voz 1727 00:58 a mover todo lo que hay que remover la estructura económico política para promoverla iguales

Voz 1 01:02 sí totalmente yo creo que el feminismo es igual de fuerte en la derecha como la izquierda lo explico a lo largo de todo el libro con muchos ejemplos muchas reflexiones por cierto también a lo largo del libro defiendo la idea de que el machismo y la discriminación se practican de la misma manera desde la derecha desde la izquierda Abascal

Voz 1727 01:22 son peligrosos políticas lo que propone

Voz 1 01:25 para para las mujeres en España creo que Abascal tiene cierta confusión sobre el feminismo en Vox por una parte ha tenido un cierto éxito en denunciar algunas cosas por ejemplo lo que no funciona bien de la ley de violencia de género pero a partir de ahí después Vox tiene cierta confusión me parece por lo que dio de lo que dicen algunos de sus dirigentes cuando no tiene por ejemplo la capacidad para reconocer la importancia de la violencia de género que es una realidad hay una violencia de género gravísima quiénes son asesinadas son mujeres en la inmensa mayoría de los casos esto para mí significa que requiere de una ley específica como una ley de violencia de género otra cosa es que a mí me parece que haya reforma que reformar algunas cosas y hay Vox se ha llamado la atención sobre algo que no funciona bien pero después creo que lo mezcla todo Edurne

Voz 1727 02:22 Courier Uriarte es una intelectual que reivindica sus posiciones conservadoras permanentemente publicó otro libro con un título que puede parecerle muy provocador algunos diez razones

Voz 1 02:30 para ser de derechas y atreverse a decirlo

Voz 1727 02:33 desde esa posición nítida que está pasando

Voz 1 02:35 derecha e a la derecha en España le pasa lo que le pasa la derecho de otros países pues que que le ha salido un partido en la extrema derecha eso ya estaba pasando en otros países no estaba pasando en España con lo cual el PP agrupaba todo el voto de la derecha pero ahora la salido un partido a su derecha y además le ha salido bueno eso ya hace tiempo otro partido Ciudadanos de un yo diría que de una rasgos ideológicos menos definidos todavía más confusos es un partido que pretende el Macron de Francia en España esto da como resultado pues una división del voto de la derecha que el PP va a tener que asumir di confrontar en los próximos años y vamos a ver cómo sale le está pasando a la derecha francesa bueno la derecha francesa está peor el equivalente del del PP y cada vez más empieza a pasar a la derecha alemana también a la que le ha salido un partido a su derecha sí pero porque se fraccionada derecha ahora hacia la hacia

Voz 1727 03:40 el extremo porque durante muchos años uno de los grandes logros que ha exhibido el Partido Popular español era que den en fin que ocupaba todo ese espectro ideológico y que bueno eso nos pone a salvo de determinadas cosas aunque es verdad que también condicionaba las políticas que podía hacer el PP que se produce esta fragmentación

Voz 1 03:58 ahora hay más de una razón pero una una obvia de la que estamos hablando todos es el auge del populismo el auge de ese populismo que también explica hoy estoy vano en el entrevista del país que es un resumen de lo que está significando el populismo de la derecha él la habla del populismo de la derecha pero lo que explica Banon sirve también para el populismo de La Izquierda eso está pasando en toda Europa está pasando en España en España también hay una ola de populismo y esa ola de populismo de momento está explicando en buena medida el ascenso de Vox sí vamos a ver qué pasa con el populismo en los próximos años en España hay en toda Europa porque como bien apunta Banon hoy en la entrevista del país vamos a ver qué pasa en las elecciones europeas porque el populismo europeo puede subir ese populismo en el euro ese populismo de la derecha en España se refleja en box como en Francia se refleja en Lepant etcétera tengo aquí a mi lado alguien que te quiere saludar creo

Voz 1727 04:59 José Antonio Zarzalejos Edurne yo somos amigos de hace muchos muchos años no sé cuánto tiempo Blas Casado Conejo la Durme enhorabuena por tu último libro no he podido leer Ropero prometo prometo que lo leeré eh muchas gracias de todas maneras yo siempre albergó una una cierta duda no si esta situación de la derecha no solamente en España sino como dices del populismo de la derecha también en Europa es reversible au es irreversible entendiendo que los fenómenos la reversibilidad irreversibilidad la pongo a diez quince veinte años es decir si habrá una reunificación en grandes partidos liberales conservadores o por el contrario estamos condenados entre comillas a que haya una fragmentación de digamos muy importante hacia una derecha radical o una ultraderecha no esta es la pregunta hay y esto es un fugaz es un episodio fugaz o es un elemento estructural que se está produciendo en España y en Europa

Voz 1 06:12 yo creo que es reversible por dos cosas una porque en la medida en que estos partidos populistas gobiernen vamos a ver si lo logran pero puede lograrlo pueden lograrlo fijaros en Francia que el partido de Lepant está en segundo lugar en intención de voto por delante de los republicanos puede lograrlo pero en la medida en que gobiernen el populismo por su propia esencia y definición es un es una corriente política que no se basa en la responsabilidad de digamos en la experiencia fijaros lo que dice Banon hoy en su entrevista en resumen dice querer hemos más camareros en política hay menos abogados es un resumen de su filosofía gente del pueblo que no sepa mucho de política que no tenga experiencia todo eso suena muy bien para que te voten claro pero para gobernar esto es lo que le puede pasar al populismo cuando gobierne esto es el punto uno la primera razón por la cual yo creo que tiene una vida limitada y la segunda el populismo me parece que en parte es consecuencia de la antipolítica de la gran ola de antipolítica de la que son responsables muchos no sólo los propios populistas es antipolítica que está haciendo daño a la democracia de me parece que ya hay una cierta conciencia social política e intelectual sobre la antipolítica y creo que en los próximos años entre todos entre muchos vamos a intentar ah y combatir la antipolítica volver a realzar los valores fundamentales de la democracia

Voz 0199 07:49 lo Edurne de la confusión que detectaba en voz sala al referirse al al problema de la violencia de género no y su acierto de identificar determinados problemas pero luego su confusión sacar conclusiones en esa misma línea preguntarle sino que también un poco confusa la confluencia ayer esa confusión la confluencia ayer hubo una manifestación no sea muy bien contra quién o a favor de que que entregó el Partido Popular contra el aborto a favor de la familia o algo así no perderían y eso genera que la confusión no sólo están Vox que también parece puede que estén el Partido Popular

Voz 1 08:22 yo dejaría el aborto fuera de ese debate porque el aborto que es una cuestión muy delicada e Hinault lo metería en esto que yo antes llamaba confusión si voy a ponerte ahora otro ejemplo por qué porque el aborto me parece que es una profunda cuestión ética que desde mi punto de vista no tiene que ver ni con la izquierda Nico la derecha Nicole ni Consort creyente o agnóstico y ahí creo que la posición sobre el aborto es una posición muy complicada para todo el mundo para hombres y para mujeres independientemente de su ideología yo por eso lo saco un poco fuera de ese debate político ideológico del día a día cosa que Luquero Teodoro estuvo Teodoro García Egea estuvo ayer a título personal no no no no no desde luego hay una parte muy importante de los votantes del PP que son críticos con el aborto y que son contrarios al aborto y al mismo tiempo en el conjunto de votantes de la derecha y gran gran debate sobre esta cuestión un gran debate ahí te lo mismo que hay en la izquierda es verdad que la izquierda desde sus líderes con unas posiciones digamos más más claras yo la confusión la pongo en otros en otros temas por ejemplo en lo de la brecha salarial las declaraciones que ha hecho el juez Serrano hace unos días diciendo que la brecha salarial era un Fake ya pero qué ocurre la brecha salarial desiste pero eso no es confusión eso indica

Voz 1727 09:49 fin intelectual bueno

Voz 1 09:52 qué vamos a hacer lo que se aproxima a aproximarse a la realidad pero hay un elemento hay una parte de verdad que que que quiero decir con esa parte de verdad de la que hablo yo también en mi último libro yo yes que cuando se habla de las medias de brecha salarial hay cierta confusión no todas dependen de la discriminación a esto me refiero cuando se habla de medias pero hay una parte de brecha salarial que real que existe es decir que a las mujeres se les paga menos por