Liliana: "Somos muy pocos logopedas en la sanidad pública"

Voz 1

00:00

me llamo liviana Santamarina hizo un logopeda en el Sistema Nacional de Salud uno de los pocos porque los logopedas tenemos muy poquita representación el sistema sanitario público lo que somos además grandes desconocidos pero la mayoría de la población no reconoce como las personas que rehabilitando las erres cuando un niño no la pronuncia bien pero lo cierto es que tenemos un campo de trabajo mío creo que trabajamos tanto con niños como en adultos somos una profesión bastante nueva iré manera clásica pasamos primero de no ser personal sanitario a hasta regulados a partir del dos mil tres cientos de tenemos muy poquito muy poquito recorrido la sanidad pública lo que lo que no es que mucha mucha población que no tiene acceso porque somos tan escasos que muchísimo diferencias entre la población que tiene unos qué tal de referencia y un logopeda acerca mucha gente que siquiera se lo puede plantear fundamentalmente me trabajos con adultos en el hospital que yo trabajo por ejemplo no trabajamos con niños entonces toda la población infantil a sanitaria me grande se queda sin el apoyo en un hospital público esos niños tiene que recibir atención concertada o privada con el gasto que eso supone y que no todas las familias pueden asumir que por lo menos que se haga visible que un poquito más despacio porque realmente creo que podemos aportar algo muy buenas sistema sanitario pero pero tampoco teniendo muchas oportunidades