Paqui: "Las aparadoras de más de 60 años lo somos porque no nos queda otra, porque apenas hemos cotizado"

Voz 1

00:00

hola soy Paqui trabajo el éxito de Casado tiene el setenta y dos y he vivido toda la el auge del calzado y la posterior crisis volví en el dos mil catorce que me encuentro con que vas a una fábrica pedir trabajo no te dan de lealtad de entrada si te dan de alta te ofrecen un contrato de cuatro horas estás trabajando once doce horas intentas ganar lo máximo posible pero es imposible porque lo que sí sido son tan ridículos que es imposible que puedas ganar más de setecientos euros al mes estar diez horas dentro de un taller en condiciones infrahumanas yo cuando volví en el dos mil catorce no me imaginaba que la fábrica seguirían teniendo váteres ni con el tamaño de una griega Telefónica herir la higiene si la no hay ventilación esto es a grandes rasgos la situación ahora mismo estoy cobrando la ayuda que se me ha acabado yo tengo posibilidades porque no tengo cotizado tengo solamente diez años cotizaba tengo sesenta y dos años esa es la realidad yo he trabajado todavía en casa pues para procurar que me exijan fueran aparador también tenemos esa edad de cincuenta y tantos para arriba porque no nos queda otra porque no hemos cotizado porque la sociedad no nos ha permitido cuando yo llegué aquí a Elche estaba muy bien visto que la mujer cuando cuando los Casado amas pues no fuéramos a casa con máquina que lo no daban los prestaba el empresario y ahora pues nos encontramos con esta situación que se nos valore lo que somos somos la base principal porque si nosotros lo hacemos mal el zapatos no tiene la prestancia que que necesita