a Marcelo en un va teniendo de gente el fin de semana lo pasamos entero en la cama y cuando quiso darme cuenta había pasado un año ya no podíamos vivir el uno sin el otro estábamos en mil novecientos ochenta y uno

y Manises a nuestro Antonio Banderas es el protagonista el alter ego de Pedro Almodóvar en esta auto ficción donde todos los elementos narrativos todas las voces que componen el cine del director manchego ya no suena de algo Asier Etxeandia es un actor que triunfó y que quiere volver a relanzar su carrera

la Filmoteca rezagados sabor al decir que es un clásico la programado un ciclo de sin abogado de madre me llamaron para pedirme que presentar los y no saben que era unos hablamos del rodaje Alberto Quilmes envejece como las personas

la heroína fue para los jóvenes de los ochenta como Vietnam su guerra de Vietnam pero yo entiendo la época me alegro enormemente decreto cara

la movida no aparece en la película sólo a través de referencias si aparece la infancia el primer amor la pulsión sexual son recuerdos que plasman unos flash backs muy estudiados y luminosos con una fotografía que vuelve a firmar José Luis Alcaine y que tiene su culmen en esa escena de Ibiza donde parece Rosalía como una de las mujeres del pueblo lavando en el río

la afición citando y convirtiéndose en otra historia y lo que busco es la verosimilitud cinematográfica que no siempre se corresponde con la realidad

Voz 4

02:41

me me da mucho miedo acercarme pastiche con ese tema de la invitación internos vamos a con lo que tenemos un personaje que está el guión escrito vamos a ir paso a paso a Bin qué pasa que lo conozco hace cuarenta años y entonces hay muchas cosas muchos pequeños detalles suyo que se Kemal pegando y que de forma casi inconsciente iban saliendo no