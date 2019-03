Gabriel Delgado: "Lucharé por impulsar una ley de género"

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 3 00:06 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 el lunes buenos días en cualquier caso lunes veinticinco de marzo sólo en casi todo el país salvo en Canarias son desesperan tormentas el tiempo el clima ha sido uno de los grandes temas de este mes de marzo seguro ya conocen a esa joven sueca muy joven y muy sueca que con apenas quince años comenzó un movimiento llamado Viernes por el futuro Friday ficheros logrando que cientos de miles de niños y niñas de adolescentes de todo el planeta menores de edad salgan a la calle procesado por la inacción de los adultos frente al cambio climático y lo hacen todos los viernes como saben y eso nos lleva a una pregunta que hay que tener para cambiar el mundo

Voz 4 00:50 no

Voz 1995 00:53 pide cuando uno puede cambiar los jovenes adicionalmente cargan sobre sus delgadas espaldas el peso de la innovación sacia cada generación tres aspiraciones nuevas o renovadas de un mundo más justo más libre incluso masa para ellos que mundo sea un lugar mejor es una urgencia posible por eso son tan imprescindibles porque nos obligan a todos a mejorar el anverso recuerdan esa adolescente sueca ahora ya con dieciséis es el líder de Friday Change estrellas solamente es un ejemplo de personas que cambien el mundo antes de cumplir los dieciocho que curiosamente es la edad establecida para poder participar

Voz 2 01:32 el BOC muy buenos muy buenos días Tony si vamos a hacer un repaso de activistas que han intentado cambiar el mundo antes de cumplir los dieciocho y hay que empezar por Malala tiroteada por los talibán en su Bangladés natal el nueve de octubre de dos mil doce Pero no fueron los disparos lo que la convirtieron en un activista está a Malala la atacaron porque ya trabajaba por la educación de las niñas a través de un bloque escribía anónimamente para el servicio en urdu de la BBC sobrevivió a ese ataque se trasladó a Londres y fundó la Malala con ayuda de su padre en dos mil catorce cuando sólo tenía diecisiete años le dieron el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para que todas las niñas tengan acceso a doce años de educación gratuita segura de calidad como la que está recibiendo ella ahora mismo estudiando Filosofía Política y Economía en Oxford una de las mejores universidades del mundo que es de esas veces en las que es la universidad la débiles suerte de a ella

Voz 1995 02:22 la mente es posiblemente el activista menor de edad más famosa del mundo pero desde luego no es la única que surge de esa zona del planeta donde mujeres muy valientes

Voz 2 02:31 sí una de ellas es son ITA Alicia de que lucha contra los matrimonios forzados en Afganistán y saltó a la fama por un vídeo de rap llamado Brideshead se venden novias que sonaba así

Voz 5 02:44 que que yo llevo tan valiente

Voz 2 02:48 ahora sostenibilidad en en fin hay niños jugándose la vida en muchos lugares fijados también en el caso de Cruz una activista por los derechos de los niños inmigrantes en Estados Unidos Obama la recibió en la Casa Blanca cuando tenía seis años porque entonces ya se había destacado aquí la tenemos dirigiéndose a las masas en la manifestación de mujeres en Washington en dos mil diecisiete

Voz 6 03:08 hola todo me llamo Sofía Cruz estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor para P

Voz 7 03:14 Tejera nuestras familias

Voz 2 03:16 es impresionante el animo de más o menos la misma edad tiene la refugiada siria vana a la vez de ocho años contó en directo en el bombardeo de Alepo su ciudad hice dirigen Twitter a las potencias que pueden detener el conflicto y mensaje nunca es demasiado tarde insta al al pueblo de Siria vana a la vez se convirtió en la cara los niños sirios y los medios pues necesitamos caras para contar las historias pero la guerra aclaró genera activistas muy jóvenes

Voz 1995 03:47 Abel jóvenes porque ellos además son víctimas inocentes de la vivencia haber

Voz 2 03:51 si en los últimos años además hay activistas muy jóvenes contra la violencia ejercida por otros menores hablamos de las víctimas de la violencia con armas en los institutos de Estados Unidos la matanza de par clan de Florida generó una corriente de activismo entre los alumnos de la escuela secundaria que se trasladó a todo el país la cara y la voz que no hemos olvidado es la de Emma González que tenía diecisiete años cuando hablaba así

Voz 7 04:12 dicen que es bueno con un arma de tiene aún malo con un arma nosotros decimos que eso es mentira dicen que las pistolas no son más que herramientas como los cuchillos y que no son más peligrosas que los coches nosotros decimos que eso es mentira recibían al presidente a decirme que lo siente pero que no puede hacer nada le preguntaré cuánto dinero recibe la Asociación Nacional del Rifle

Voz 1995 04:31 dos mujeres la lucha contra la guerra y las armas de fuego en Estados Unidos pero posiblemente la lucha contra el cambio climático si la causa que ahora mismo genera entre los jóvenes un activismo más apasionado y más general

Voz 2 04:42 sí así es además de Greta Tumblr podemos hablar de éxito si pudiéramos pronunciarlo hablaríamos de chute Cal Ros que Martín

Voz 1995 04:50 te caldos que a lo mejor

Voz 2 04:52 por eso es menos vamos a lo difícil que es de pronunciar es un joven indígena que lleva luchando por frenar el cambio climático desde los seis años y ahora trabaja como director juvenil de la ONG guardianes de la tierra que fundó él mismo y así hablaba ante Naciones Unidas en dos mil quince con diecisiete

Voz 8 05:07 años buenos días Mónica Pepa buenos días a todos me llamo suyo es katana y es un gran honor para mí estar aquí hoy me asombra miraba a mi alrededor Iber casi doscientas naciones representadas aquí porque realmente hace falta una acción coordinada entre todos para marcar la diferencia

Voz 2 05:23 me que en esta lucha también están las hermanas me Latin e Isabel Weeks en que luchan contra la omnipresencia del plástico en nuestras vidas que tanto daño hace al planeta son las fundadoras de la ONG Bye bye Plastic tags dirigida por menores en muchos lugares del mundo ellas son de Bali que es un paraíso muy amenazado por el plástico explican así porque se convirtieron en activistas

Voz 7 05:43 un día en clase instalaron de gentes significativa Nelson Mandela la princesa Diana o Mahatma Gandhi y esta tarde decidimos que nosotros también queríamos ser significativas porque esperará a sus mayores queríamos hacer algo ahora de todos los problemas a los que se enfrenta vale lo que más nos preocupaba era el plástico es un problema gigante así que buscamos un objetivo asumible para unas niñas las bolsas de plástico y así nació la idea

Voz 1995 06:08 la educación los matrimonios forzados los derechos de los inmigrantes la violencia de las armas el cambio climático no hay una sola causa en la que no se impliquen los niños

Voz 2 06:17 ya hay algunas que les afectan especialmente por ejemplo la de la identidad sexual y de género los niños saben desde que tienen conciencia que pertenecen a uno o a otro género independientemente del aspecto externo de sus genitales Jazz Jennings cumplió los dieciocho años el año pasado pero es una activista por la identidad Trans desde los seis años cuando participo en un especial televisivo hoy sigue en la brecha

Voz 7 06:36 sólo quería contar mi historia y mostrarle al mundo que no pasa nada por ser trans

Voz 2 06:41 da mucha gente en Estados Unidos Jazz Jennings fue la primera niña trans de la que oían hablar la primera que ayudó a normalizar lo que le ocurría en esa normalización a muchos otros niños les podía ir la vida la alegría la salud mental la libertad

Voz 1995 06:54 Eva muchísimas gracias aquí en España para mucha gente tal vez la primera persona trans menor de edad de la que tuvimos tuvieron conciencia fue Gabriel Delgado Suárez es un chico que tuvo que pelear por una cosa que parece muy sencilla pero que resulta muy complicada que su nombre real el nombre por el que le llamaba su familia a sus amigos figurará en su DNI y lo consiguió por supuesto que lo consiguió en Calatayud Gabriel Delgado muy buenos días

Voz 9 07:19 buenos días encantado de saludarte

Voz 1995 07:21 Nos damos cuenta de que para cambiar el mundo Gabriel no hay una edad determinada verdad

Voz 9 07:26 no para nada

Voz 1995 07:28 o al menos para intentarlo

Voz 9 07:30 sí bueno que pasa en el Registro Civil de

Voz 1995 07:32 Calatayud el pasado julio bueno presión

Voz 9 07:35 damos la solicitud de Mi cambie de nombre porque como yo voy a empezar bueno estaba empezando a cursa cuarto de la ESO pues decidimos que sería buena idea tener mi mi título de la ESO pues con mi nombre real entonces pues decidimos presentar la petición del cambio de nombre pasó el verano en septiembre nos llegó la resolución de la petición la cual era negativo porque se decían que mi nombre no se podía cambiar porque era un hombre inequívocamente masculino que podía dar lugar a error bueno pues que no me lo cambiaron entonces pues mi madre pues decidió iniciar una campaña en Change aquí recurrimos la sentencia iniciamos esta lucha no pues fue un caso más o menos mediático doscientas mil personas firmaron mi petición

Voz 10 08:31 aquí pues días

Voz 9 08:33 después meses después en los vuelos febrero todo es que muy nervioso en en febrero pues el catorce justo el día de San Valentín Nos nos llegó la resolución habían aceptado el recurso y yo ya me podía llamar Gabriel bueno fueron muchos meses de sufrimiento y de no saber qué iba a pasar de hecho yo viajé fuera de España con mi DNI mi nombre registral y mi pasaporte con mi nombre registral en el cual lo cual podría haber sido un caos lo lo fue

Voz 11 09:07 pero podría haberlo sido ir bueno yo ahora ya tengo mi DNI mi mi tarjeta todo

Voz 1995 09:14 tú conseguir este objetivo pero si no te has parado que quieres es que esto no no lo vuelva a pasar a nadie

Voz 9 09:20 claro es que es un derecho tan básico el poder llamarse como como yo me llamo no porque no le quito el nombre a nadie es lo que yo comentaba con gente no si fuera que yo le tuviera que quitar el nombre a alguien para para llamarme como me llamo pues aún veinte novecientos

Voz 1995 09:35 a Gabriel que eso ahora mismo tal y como están las clases esta eso es una idea para un bárbaro sea para poner un nombre se lo tengo que quitar

Voz 9 09:42 claro no es es cómo sonaba prácticamente así no porque sino no entiendo cuál era el motivo de que yo no me voy a pudiera llamar Gabriel

Voz 1995 09:51 bueno vamos a conocer enseguida un poco más profundamente Ariel pero también vamos a conocer a Daniela a Mariona vamos a conocer en un segundo a Candela ya Mohamed ellos son muy jóvenes porque sois muy jóvenes pero la edad no es hemos de de ellos no no tiene un límite no no limita las ganas y las que uno quiere transformar el entorno en el que vive ya hay muchos asuntos los que esas voces tan jóvenes están apoderando afortunadamente para todos los demás de la conversación Gabriel no te vayas enseguida volvemos contigo las dieciséis minutos una hora menos en Canarias vamos a hablar con aquellos que quieren cambiar el mundo en Hoy por hoy

Voz 3 10:27 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 10:35 Hoy por hoy con todo

Voz 1995 10:38 el mundo necesita gente fuerte gente optimista gente resistente para luchar por lo que es justo así que menos mal que existen los niños oye decir que Tom calen hace ya mucho tiempo

Voz 13 10:51 es niños

Voz 14 10:53 así es yo estoy equipada de mostrar es decir que es verdad que yo también una decisión se puede se puede no madurar va bueno básicamente

Voz 1995 11:03 soy el mismo sueco como mucho en poco más apto buen muchos mucho pase mucho tiempo bueno hablamos con gente que está cambiando el mundo antes de cumplir los dieciocho años como Gabriel Delgado con quién hablamos hace unos segundos sigues ahí por él bueno en abril pelea por los derechos de los niños trans y lo hace en foros internacionales como miembro del consejo de la infancia de Caravaggio en una agenda interesante el pasado mes de diciembre estuvo en un evento de Unicef en Ginebra a finales de abril viene a Madrid en octubre estará en Colonia celebrando el treinta aniversario de la Convención sobre los Derechos el niño esto del activismo Gabriel es muy cansado

Voz 9 11:42 sí la verdad que ese junta muchas cosas la verdad que es lo que permite viajar y conocer gente también sí sí desde luego es maravilloso conocer a otros niños

Voz 1995 11:52 es que como tú tienen una clara conciencia social sí sí

Voz 9 11:56 ni al saber que hay gente que no se va a echar a perder en un futuro que estamos todos luchamos

Voz 1995 12:01 vale pues mira vamos a presentarte a unas colegas activistas ellas están ahora mismo en Castellón son tres amigas Daniela y Mariona tienen catorce años y Candela que tiene diecisiete años han conseguido recaudar que se dice pronto dos millones de euros voy a repetirlo porque hay mucho dinero dos millones de euros para la investigación del Catherine Falk del cáncer infantil haciendo pulseras de hilo Daniela Mariona Candela muy buenos días

Voz 15 12:29 hola buenos días pero eso eso es muchísimo dinero si hay que hacer muchas pulseras de hilo para ganar dos millones de euros muchísimas pero por suerte vemos muchos voluntarios ayudan y colaboran con nosotros

Voz 1995 12:44 Varela Historia básicamente es que Candela se puso enferma en el hospital aprendió a hacer pulseras de hilo un fin de semana que pudiera casi enseño como sí hacían esas pulseras a Daniela ya Mariona tenía entonces sólo ocho años y que os dijeron vuestros padres entonces

Voz 16 13:02 lo primero que nos dejaron nuestros padres es que

Voz 1995 13:04 pero que vamos a defender del micrófono o acércate al de al lado que me decías

Voz 16 13:09 que nuestros padres nosotros entonces nos dijeron que teníamos

Voz 15 13:17 vamos a mucho ahora

Voz 1995 13:20 ahora ahora te escuchamos decían que teníais ideas de me vais a llegar muy lejos pues se equivocaban pues se vale Mariona tu suele es contar el principio de la Historia Jürgen y habéis hecho tantas entrevistas que tenía los papeles asignados no ya está la relación con los medios ya la conocéis

Voz 17 13:41 bastante

Voz 1995 13:42 vale que tal los medios hasta también o son muy poco paternalistas Nike semanas estas niñas vale como como habéis conseguido esos dos millones si para que van a utilizarse realmente

Voz 17 13:55 todos los fondos que ahora hemos destinado van para la investigación del cáncer infantil en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona pero ahora estamos buscando otros hospitales a los que podamos donar dinero

Voz 1995 14:08 varios hay que estáis buscando sitios donde vuestro dinero porque no por cierto no ha dejado de hacer pulseras no sea que la idea es seguir ganando más dinero

Voz 17 14:19 todo lo que podamos porque si ahora se cura en el ochenta por ciento de los niños que pueda ser un cien por cien

Voz 1995 14:25 vale Candela tú te encuentras bien

Voz 18 14:28 sí muy bien ha superado una enfermedad

Voz 1995 14:31 sí vale y te pasa un poco como como Gabriel no decir que una vez que ya conoces esto lo decía Conan Doyle que es un escritor buenísimo el que creo Sherlock Holmes decía que una vez que introduce es la idea ya no puedes acabar con ella sea una vez que tú sabes que existe un problema ahora ya pase lo que pase este estudio no estés mal vas a seguir trabajando por él

Voz 18 14:50 es cierto que una vez que conoces los problemas que hay respecto al cáncer infantil respecto a que no no recibe dinero público muy poco muy poco privado y conoces a ese veinte por ciento de de niños que no lo supera pues no puedes no puedes dejar de de de implicarse en esto

Voz 1995 15:19 vale está labor Gabriel esta pregunta está al borde de concienciar de trabajar de viajar de de de querer cambiar el sistema a título personal que te ha enseñado bueno

Voz 9 15:31 a mí me ha enseñado que puedo luchar y conseguir lo que me propongo malo a cualquier persona que me pregunte cualquier duda que tenga sobre mi tema haber pudo ayudar en otros temas pero me especializa en el que el Trans no pues se la solucionó pues con mucha alegría no de visibilizar este tema porque es algo que está muy invisibilizan ir pues me ha enseñado que pudo que puedo conseguir lo que me propongo

Voz 1995 15:58 IU vosotras tres habéis conocido otros activistas en otras causas que habéis aprendido con ellos

Voz 19 16:05 sí hemos conocido otros activistas cuando nos dieron el premio Unicef conocimos a otros activistas como por ejemplo o personas que se dedicaban a salvar inmigrantes estos temas

Voz 1995 16:24 bien la experiencia con ellos si os gustó conocer a esas y compartir las ideas decide y a mí me fue muy bien hacer esto yo conseguí hablar con el responsable habéis compartido experiencias

Voz 18 16:37 sí conocimos a como ha Daniela a Open Arms y bueno escuchamos su discurso fue muy emocionante ir bueno nosotras somos conscientes de que hay muchas otras causas por las que luchar pero claro nosotras estamos especializadas como ha dicho Gabriel en nuestro tema que es el que conocemos

Voz 1995 16:59 el tecnológicamente os voy a hacer una pregunta que es muy difícil hacen cena millones habría que decir pero Gabriel voy a empezar ponte tú donde Tévez en piensa en ti mismo dentro de diez años como imaginas que será donde donde te ves

Voz 9 17:19 bueno no no lo sé con exactitud pero me gustaría estar en cualquier lugar no pero ayudando a gente que que tiene había difícil por cualquier circunstancia pero sobre todo por el hecho de ser quiénes ayudará a personas trans a menores trans que no les aceptan que están en situaciones difíciles IU ampliar conocimientos de todas las personas porque es una situación muy triste no que no te acepten por ser quién eres que te consideran que es un enfermo o que no lo tenían en tu cambio de nombre porque porque es un hombre inequívocamente del género opuesto yo creo que dentro de diez años estaré ayudando a derrocar toda la ideología de género que se ha montado en el sistema binario

Voz 1995 18:05 eh lo tiene claro y Daniela Mariona Candela vosotras dentro de diez años como os imagináis cuál va a ser vuestro objetivo dentro de diez años

Voz 18 18:15 bueno en pues es Candela hemos aprendido que que que no nos gusta pensar en el precedente que es importante vivir el presente porque porque bueno El futuro ya vendrá no hay que disfrutar de los que tenemos al lado en estos momentos pero siempre el bueno las tres creemos que nos gustaría seguir ayudando a mucha gente seguir en este proyecto y seguir concienciando a la gente respecto a las ayudas que necesita al cáncer infantil nos gustaría seguir en esto por supuesto

Voz 1995 18:51 vosotros también estáis de acuerdo si desea seguir de una vez que una prueba eso de cambiar el mundo ya no va padrazo parar hay que cambiar el mundo como sea a mejor

Voz 9 19:01 parece pues

Voz 1995 19:03 pues qué bien conoceros de verdad no ese es yo creo que es un clave por ser un buen adulto es guardar mucho desde niño siempre dejar e incluso la vida adulta la parte de lucha hay hay otra parte

Voz 14 19:19 bueno hay mucha cosa que yo creo que hay una unos grandes verdades

Voz 1995 19:23 de pequeño sostiene que seguimos ahí siempre Abbas son muy buenos ejemplos de Gabriel los de Dalila Mariona Candela pero vamos a conocer un un ejemplo ya con experiencia alguien que desde muy pequeño muy pequeño empezó a trabajar a convertirse en un activista muy decidida pasado el tiempo pasado más de diez años siguen ellos sí que en esa proyección al futuro vamos a incluir en una segunda a a Mohamed no se vaya es posible cambiar el mundo sin poder conducir qué es lo que nos están enseñando hoy estos grandes diez y veintinueve una hora menos en Canarias seguimos

Voz 12 20:00 en Hoy por hoy con Toni Garrido Hoy por hoy con Toni Garrido seguimos hablando con jóvenes

Voz 1995 20:13 que cambien el monto antes de cumplir los dieciocho activismo no sólo vive que es la activista contra el cambio climático que a vigorizar del ecologismo en España también cuenta con gente como Gabriel Delgado activistas LGTB ahí hola de nuevo Gabriel buenas en España tenemos a Candela Mariona ahí Daniela fundadoras de pulseras Candela gente cada vez que digo la cifra chicas más de dos millones de euros para la investigación contra el cáncer infantil por Donald hola otra vez a las tres

Voz 2 20:44 hola Ana lloros presentó a alguien

Voz 1995 20:46 empezó con catorce años ya ha crecido ya tiene veinticinco sigue siendo activista se llama Mohamed El Amrani es de Roses Girona nos escucha porque está más buenos días

Voz 20 20:57 hola buenos días placer saludarte

Voz 1995 21:00 que tu ya digamos tienes experiencia en esto de cambiar el mundo sí aunque nunca se tiene la suficiente experiencia creo que sí vale ahora que ya tienes veinticinco años no veintiséis veintiséis Mariona y Candela deben ahora súper mayor pero tiene sólo veintiséis años no para ver si ya somos un poco más mayores sigue siendo insultantemente joven mantiene algo del entusiasmo que tenías a los catorce

Voz 20 21:25 lo mantengo lo mantengo aunque hay un hay una frase que yo siempre recuerdo que de hecho me me contaron cuando yo empecé a hacer esto de activismo social hacer esto del del emprendimiento social y es que cuando eres un niño tienes muchas ganas de rehacer el mundo de una vez me contaron que esta ganas de rehacer el mundo con el tiempo tal vez se convirtieran en conformarse con que El Mundo simplemente resista creo que con el tiempo he intentado que esa ambición de que el mundo se rehaga el mundo pueda volver a empezar no se quede simplemente en que resista y creo que sí que mantengo la la la necesidad la visión a la capacidad de de querer hacer cosas pero tú ganado

Voz 1995 22:08 sí ha recibido muchas reconocimiento recordemos que el año dos mil catorce recibe el Premio Princesa de Girona portugués Leo el dijo el jurado por tu ejemplaridad personal tu actitud de comunicación positiva tu carácter integrador tu trabajo de base comunitaria tu capacidad de encontrar pequeñas soluciones a grandes problemas tenía entonces veinte años verdad Chi exacta no despista un poco del camino los premios y el reconocimiento no note desvió un poco

Voz 20 22:34 al contrario si los entiendes desde una perspectiva constructiva yo creo que es que son muy importantes de hecho el Premio Fundación Príncipe de Girona en ese momento a mi a mi me dio la capacidad y la posibilidad de poder estar en medios de comunicación antes pregunta

Voz 2 22:47 a esa a Gabriel como cómo tratar

Voz 20 22:50 a los vídeos a a los emprendedores y a los activistas y creo que a veces a no olvidan los prime es lo que hacen es a recordar a la sociedad de que existe otra realidad una realidad de jóvenes y de niños que están haciendo cosas que cuando pensemos en influencer en esto que también está tan de moda también Nos venga a la cabeza nombres como Gabriel como Mariona de cómo Daniele como Candela no porque así que es verdad que la aparición mediática a hace crea influencer pero ser influencer también es cambiar el mundo

Voz 1995 23:20 vale pero sobre eso voy a hacer una pregunta todos vosotros conseguís vuestro mundo sin redes sociales podríais hacerlo

Voz 9 23:28 yo no sería difícil

Voz 1995 23:31 va a haber sociales para nosotros muchas veces en los medios de comunicación hablamos de News cuidado con las redes sociales no no te creas lo que dicen es decir hay una un discurso poco negativo por parte de de muchos medios au por lo menos un discurso de prudencia para vosotros ese discurso cuáles

Voz 20 23:48 a ver claro los medios de comunicación lo que pueden hacer es depende del uso pero sí que tenemos que ser conscientes que en un entorno de gran polarización social también pueden perjudicar pueden generar esa cámara de Eco donde simplemente nos relacionamos con las personas que piensan como nosotros que se sitúan en el espectro ideológico al igual que en el que compartimos los los las redes sociales pueden ser una gran una gran plataforma para para poder llegar a las personas y poder hacer llegar nuestro mensaje pero también tenemos que tener en en en cuenta que pueden Polaris

Voz 21 24:20 a nuestra sociedad Mohamed una pregunta concreta que es lo más importante que tú has aprendido en esta en esta activista lo que ha aprendido yo creo que lo más importante que es lo más importante algo que

Voz 20 24:32 que también creo que que que comparto con Gabriel contenía Candela que es la la importante necesidad de proyectar de proyectar el futuro es decir a vivimos en un mundo muy rápido muy volátil no antes hablamos de las redes sociales un mundo muy líquido donde sólo tenemos la capacidad de pensar a cuatro años vista no por ejemplo si somos políticos

Voz 1995 24:54 cuatro años vista dice ojalá el político que cuatro días vista pero es verdad que en meses y aún no sabemos qué va a pasar dentro de

Voz 20 25:04 exacto y creo que lo que he aprendido con el activismo social es no vamos a pensar mucho más allá de de cuatro años vista no vamos a ser capaces de imaginar el futuro cuando eres niño eres capaz de proyectar ese futuro y además lo proyectar desde la creatividad y desde la innovación

Voz 1995 25:19 ese déjeme añadir a eso desde la fuerza de una fuerza ya hay una verdad no sé porque este emite con el tiempo vamos perdiendo hoy por ejemplo hemos sabido que Greta tan ver famosa activista que no se ha llevado esta conversación que tiene dieciséis años que ha ridiculizado la lucha contra el cambio climático climático tiene síndrome de Asperger que es un trastorno del espectro autista que te hace especialmente sensible y especialmente obstinado lo que no hace más que subrayar que hace falta gente muy especial para cambiar el mundo

Voz 20 25:48 claro totalmente a cada uno desde sus capacidades y desde sus cualidades y desde sus diferencias puede cambiar el mundo y eso es importante de hecho el activismo que queda sólo el desarrollo yo va muy vinculado a alguien puede al al poner en en la en la agenda pública y mediática el la capacidad de las personas de origen inmigrante en también transformar la sociedad no porque al final hay colectivos que estos colectivos que se estigmatiza a ciertos colectivos que se ven desde una perspectiva muy negativa hay llena de tópicos es precisamente desde la diferencia ya lo comentabas no de de Greta ha desde esas cualidades y esas capacidades que no ha no nos hacen especiales que realmente podemos transformar

Voz 1995 26:31 tenemos la idea de que los prejuicios se aprende que los niños no son racistas que son naturalmente empa ático solidarios tolerante sigue después viene la sociedad en tu experiencia Gabriel tus compañeros de generación son así

Voz 9 26:44 bueno los prejuicios sí que hacen mucho daño a la ignorancia también pero sí que es verdad que todo se construye desde la infancia pero que en la infancia mismo es muy fácil derribar los yo en mi generación sí que hay mucha gente que que no conoce el tema ahora menos no en mi entorno porque como estoy yo pues ya me encargo de de de visible de bueno de dejarles está otra versión exacto de darle visibilidad al tema pero hay niños más pequeños que a veces me decía no es que todo no puede ser un niños y tú antes entra vas al baño de chicas pero tú se lo explicas el niño dice ah vale pues pues qué guay Gabriel te empiezan a tratar de masculino y no tienen ningún mal prejuicio no tienen intención de hacer daño los adultos quiero creer que que no tienen intención de hacer daño pero sí que es verdad que es mucho más difícil arrancar esas ideas que ya han calado mucho no

Voz 1995 27:45 esto esto engancha seamos entrar por ejemplo chicas los ya que habéis empezado este camino esto ya es esto engancha no Baixa bajaron de él

Voz 19 27:55 pues a nosotros nos gustaría no bajarnos de él hasta que consiguiéramos que todos los niños que tengan cáncer infantil Se salvarán de esta enfermedad ninguno se fuera

Voz 22 28:08 vale bueno eso sería eso sería fatal

Voz 1995 28:11 ah bueno es un gusto escucharos es lunes si uno pone las noticias llegaran a nuestros compañeros un rato hombreras los lunes cuesta venimos con una actitud de bueno arranca la semana creerme que empezar la semana con vosotros les está siendo un chute de energía que es posible cambiar que los valores es decir que juntos tenemos mucha mucha fuerza os pregunto por un tema de hoy es una noticia que ha sabido e ir por esos preguntaba antes sobre las redes sociales y además hoy hemos conocido que los gurús de las nuevas tecnologías en San Francisco llevan a sus hijos y colegios donde no hay pantallas donde no quieren que los teléfonos móviles las tablets es decir no lo contaba Pepa Bueno hace un rato con Jabois cómo es eso decir como es que esa nueva tecnología que supuestamente ha venido ayudarlos y que nosotros no es decís es fantástica vieron bien utilizada como es que esos muros no quieren que sus hijos se mezclan con la tecnología hasta llegado el momento

Voz 20 29:07 claro porque al final el el abuso el abuso de cualquier cosa pues se lleva al extremo es es negativo y sí que es verdad que vivimos atrapados a las pantallas no tú vas por el metro vas por la calle es que la gente pues está atrapada en en marzo

Voz 11 29:21 con viejo normal que los gurús

Voz 20 29:24 de ahí al final lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio entre este mundo tecnológico y este mundo más más digital a pero claro es una responsabilidad de cada persona

Voz 22 29:36 pues me los dejan claro que gusto escucho

Voz 1995 29:38 la verdad es hemos Mohamed ni Premio Princesa de Asturias de activismo social Candela Mariona y Daniela fundadoras de la ONG pulseras Candela que ha recaudado me gusta mucho decirlo chicas dos millones los primeros dos millones de euros van a recaudar mucho más para luchar en la investigación del cáncer infartos Bale Gabriel Delgado activista que tiene dieciséis años y que ha cambiado subida en la conseguido cambiar la suya quiere cambiar la de la de muchos más a todos muchísimas gracias chicos un placer hablar con vosotros esta mañana

Voz 15 30:08 a vosotros muchas gracias gracias Agustín

Voz 1995 30:11 a vuestra disposición para ayudarles en lo que queráis Gabriel

Voz 9 30:14 gracias

Voz 1995 30:17 de cambiarse debe cambiar el mundo

Voz 23 30:19 a pesar de no ser mayor no