César Strawberry: "En España la justicia y la política tienen muchos lazos"

Voz 3 00:36 Peña Dani Mateo izquierda muy buenos días buenos días buenos días ya que Urrutia también la izquierda muy buenos días es decir que no has hablado también eh pero sí es cabalgan no nos cabalga del todo bien no no así Abascal no menos el Abascal de las palabras de la Abascal de la sonda sea

Voz 1995 00:54 pero más como el vídeo que sale como rozando el trigo la mano

Voz 1565 00:57 no el del caballo no como ese que ha caído el caballo gratis para ahí va colgando SA

Voz 0460 01:02 hombre puede que Abascal está haciendo poco por la politica pero está haciendo mucho por el mundo

Voz 1995 01:06 sí señor eso es verdad mini mini short os acordáis

Voz 0460 01:10 nada por desgracia bueno pero estaba bastante apartado muy condenaba al ostracismo y está volviendo con mucha fuerza que favorece mucho a la pierna de una pregunta pero

Voz 1995 01:20 me quieres decir que el español de bien

Voz 0460 01:23 si usa administrada en pantalón corto siempre hombre al español de bien un poco el huevos LB poquito la punta

Voz 4 01:33 nuevo digo normal por eso lo hablemos de política internacional

Voz 1995 01:38 vale Donald Trump finalmente dice el fiscal sólo al mundo del modo que no donde antes el inglés sino saber culé Él Mueller remolón que no que no que no había trama rusa que que no y esto claro llevado los medios norteamericanos que llevan años y años y años llevan Montes y ponía

Voz 0460 01:56 qué hacemos qué decimos eso sea bueno pero lo que han dicho es que si había trama rusa pero Trump no ha tenido nada que ver

Voz 1995 02:02 yo siempre confié en usted presidente no perdóname lo que

Voz 1565 02:05 esto lo oye hay constancia de una trama organizada eso no teniendo algo hacia en la selección algún Mail Putin mando eso sí esta otra demanda muchos quieres conoce ya no es temporada alta de oso claro que hace el hombre Cáceres mandarme y luego ya se va a cazar los con la hermano te da quizá debería claro

Voz 1995 02:29 decía hoy es que la polarización o en un sitio en otro no es no es buena compañía no es buena consejera no nos lleva a la realidad o en este caso no nos

Voz 1565 02:37 Toni yo creo que esto había así que yo presidente estoy a favor de usted

Voz 1995 02:43 vale vamos a salir de de esta comer

Voz 1565 02:45 no hablo de Trump Nilo internacional con vosotros se puede

Voz 1995 02:50 ibamos a celebrar hoy como santo si amigos si vamos a celebrar un aniversario porque mañana queridos amigos mañana que el día veintiséis de marzo puede ser puede se puede ser veintiséis de marzo mañana se cumplirán nada menos que cuatro años desde este día y parece que fue ayer

Voz 5 03:11 otros limpio trescientos veintidós si ciento ochenta y uno no ciento

Voz 6 03:18 cuarenta y uno queda aprobada la ley

Voz 1995 03:21 cada cuatro años desde que el Partido Popular haciendo uso de su mayoría en el Congreso aprobar en solitario y que la oposición explícita de todo el resto de fuerzas políticas la ley de seguridad ciudadana gráfico apelativo con el que fue inmediatamente bautizada esa ley para Sacyl en una muestra inmediata del regocijo con el que fue recibida en las calles fue el de la ley mordaza felicidades a todos hoy se cumplen bueno mañana se cumplen cuatro años desde que un texto legal justifica que alguien pueda ser condenado sancionado por un mensaje irónico en Twitter por grabaran policía extralimitarse en sus funciones o para participar en la paralización de un desahucio sólo por poner tres que fresquito si amigos puede que seamos menos libres pero esa reconfortante no Sentís una reconfortante sensación de seguridad estos

Voz 0460 04:16 yo me siendo mucho más seguro que antes no se podía dar por la calle a Vicenç haya como vais a celebrar como mañana imagino que vais a celebrar tu Dani no lo sé yo cuanto más me prohíben hablar más seguro me siento como ciudadano yo también si entonces yo entiendo intensamente por la el nombre de la ley muy bien puesto yo por eso digo que os acordáis yo creo que me protejan de mí mismo

Voz 1995 04:39 bueno para eso está la Constitución se ha denunciado

Voz 0460 04:42 claro cómo somos imbéciles necesitamos que nos protejan de nosotros mismos

Voz 1995 04:48 si os parece vamos a hacer un poco de memoria mirando juntos el álbum de fotos que esto está muy bien un álbum de fotos de la Ley de Seguridad Ciudadana de estos últimos cuatro la que para muchos es una de las leyes más represivas aprobadas en democracia se aprobó como les contábamos el veintiséis de marzo de dos mil quince era el proyecto estrella del que por entonces era ministro de Interior Nos acordamos se llama Jorge Fernández Díaz

Voz 8 05:11 es una ley que lo que pretende es garantizar mejor las libertades públicas y los derechos fundamentales

Voz 4 05:17 garantizando mejor la seguridad ciudadana

Voz 1995 05:20 su entrada en vigor el día o a uno de julio de ese mismo año supuso en la práctica la imposición de serias limitaciones a la libertad de los ciudadanos para expresar su descontento ante las instituciones y la clase a pocos se les escapó que la norma parecía hecha a medida para un contexto de fuerte contestación social frente a los recortes o el rescate a la banca por eso fue recibida con la oposición de la inmensa mayoría de la opinión pública de una parte de los legisladores e incluso en un alarde de coordinación del que hay pocos precedentes con toda la oposición política enfrente

Voz 9 05:52 han recurrido en este proyecto a precedentes que creíamos superados definitivamente como la ley franquista de orden público de mil novecientos cincuenta y nueve se trata de una locura política un ataque endemoniado a la libertad de expresión supone

Voz 6 06:06 una merma en el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos Tiempo de silencio señor ministro acabó ya los Cordero

Voz 1995 06:15 todos absolutamente todos los grupos con representación parlamentaria salvo el Partido Popular se comprometieron públicamente a derogar la ley en cuanto cambian la requirió estas el Congreso el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez llegó a pronunciarse en términos tan inequívocos como estos

Voz 1722 06:29 Madrid mordaza pues vamos que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno eso no te quepa la menor duda porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando la el derecho a la manifestación de muchísimos españoles por ejemplo en contra de los recortes del Partido Popular ni compromiso es derogar la ley mordaza del partido no

Voz 1995 06:47 sin embargo está a punto de cumplirse cuatro años de esos aprobación mañana diez meses después de la llegada de Sánchez malo le continúa vigente exactamente exactamente en los mismos términos en los que sea pero ya sí amigos es como poco a poco el deterioro de la libertad de información expresiones reunión pacífica se ha ido consolidando entre nosotros a lo largo de estos años los premios de la ley mordaza han caído como una lotería muy repartidos han sido muchos los agraciados con una de sus denuncias sanciones e incluso procesos judiciales esta mañana en representación de todos ellos hemos querido invitar a sumarse a esta celebración a Cassandra B era muy buenos días Casandra Casandra condenada a causa de unos tuits a un año y medio de prisión un año siete un año de prisión perdón y siete de inhabilitación y posteriormente absuelta por el Supremo felicidad B porque hoy un poquito enhorabuena

Voz 4 07:44 sí

Voz 1995 07:47 queremos también Casandra invitar a esta conversación a César Terri condenado por el Supremo a un año de prisión seis meses de inhabilitación en aplicación de la ley mordaza

Voz 4 07:55 enhorabuena ti también César hola

Voz 10 07:59 yo soy el caso contra de Casandra yo estaba suelto y luego al final estoy condenado a la

Voz 11 08:05 enhorabuena a la buena

Voz 10 08:10 es el de fantasía imprevisible es extremista

Voz 1995 08:12 es un acto Casandra mañana para conmemorar el aniversario cuatro años ya de la aprobación de la ley mordaza

Voz 4 08:19 no la verdad es que no no es un día que Brenes

Voz 1995 08:21 celebrar ir a trabajar como siempre y a clase intentar olvidarme de que llevamos cuatro años con esta ley a lo largo de de esa historia que parece que está lejos de terminar a pesar de lo vamos a escuchar a día de hoy la reforma que presidía no derogar pero sí al menos modificar la ley mordaza quedó quedado totalmente paralizada por la convocatoria de elecciones sentir esto va para pero si os parece César de vamos a hacer una pequeña pausa seguimos con los cuerpos especiales celebrando cuatro años desde la aprobación de la Ley mordaza viva

Voz 1995 09:04 mañana se cumplirán cuatro años desde la aprobación en el Congreso de los diputados de la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como la ley mordaza

Voz 15 09:12 eh

Voz 1995 09:16 íbamos esta mañana a repasar cómo han sido estos cuatro años lo vamos a hacer con ocasión Vera Santa muy buenos días de nuevo con ser esto lo tenemos al teléfono César sigue ahí verdad sí sí vale mi casa el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete la audiencia al final condenó a esta estudiante de Historia a un año de prisión siete de inhabilitación completa además por varios tuits con chistes sobre el atentado que acabó con la vida de de Carrero Blanco Casandra cuál es tu situación jurídica actualmente

Voz 4 09:44 pues actualmente fui absuelta hace ya más de un año música siga actuando en ninguna causa pendiente con la justicia por suerte inane Davos actualmente es intentará voy ahora a la gente que

Voz 1995 09:55 que sigue situación Claret tuve yo como César César que como saben es el vocalista de la banda con dos digamos que como el contaba es justo la inversa en mayo de dos mil dieciséis fue detenido en la puerta de su casa por cinco policías como parte de la denominada operación Araña tres fue denunciado por la Fiscalía por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por seis tuit seis tuits publicados en dos mil trece dos mil catorce primero fuiste absuelto por la Audiencia Nacional luego la fiscalía recurrió el archivo de la causa finalmente fue el Supremo el que condenó a un año de prisión y seis de inhabilitación eso es correcto

Voz 10 10:31 sí es correcto y en qué situación Julito

Voz 1995 10:33 a estas ahora

Voz 10 10:35 pues eh posteriormente hemos recurrido al Tribunal Constitucional que curiosamente ha admitido el recurso a trámite bueno pues en este momento estamos un poco la situación ya sabe que en España e llevamos que aceptó el la justicia la política Bang tienen tienen muchos lazos no entonces en este momento teniendo en cuenta que que está el juicio del proceso en el cual Marchena que es el ponente de mi sentencia pues el presidente del tribunal pues claro da la sensación de que de que me den mi recurso constitucionales está empantanado un poco que lleva ya casi dos años cosa que aprovecho para denunciar porque no es lógico que un recurso de amparo de un ciudadano al que se han vulnerado sus derechos y de repente pues se que dos años allí en un estancado es como una patata caliente que no sabe muy bien qué hacer con ella yo creo eh aventura no no no tengo la certeza pero me extraña mucho que todavía después de dos años no sea no hayan dictaminado Ike coincide justo con el juicio del proceso porque claro a lo mejor ahora sacar constitucional contradiga Marchena cuando está de presidente el Tribunal el proceso pues a lo mejor no es lo que políticamente más interesa más no sabe lo que hace es tan que yo esté en esa situación extraña un poco atrapado pues en algo muy kafkiano que esto esté procesos estos estos tejemanejes de los tribunales no obstante espero he que el Constitucional absuelva qué es lo que tiene que hacer por supuesto confió además en que lo haga

Voz 4 11:59 el sondeo anclas promesas

Voz 1995 12:02 derogar David a la mordaza no no sean con

Voz 4 12:06 no yo personalmente estoy bastante decepcionada en este tema con lo que es el representante políticos porque en dos mil dieciséis acabó la mayoría del Partido Popular se prometió acabar con la ley mordaza no se hizo luego llegó el PSOE al Gobierno iraquí no se ha hecho tampoco nos no no es amigo ni un ápice de esa ley y al final que nos está tocando luchar contra la represión en contra de la ley a la ciudadanía es a la gente le Pérez helada incluso a despachos de abogados cualquier caso BG de abogados que ese tejido un hemos tejido una red de apoyo entre nosotros yo creo que esa es la única forma que vamos a tener acabar con ella porque no veo a representantes políticos para la labor más allá de

Voz 1995 12:49 lo injusto de todo esto más allá de esa ley en fin el año dos mil diecinueve todavía vigente te habrías pensado muchas veces Fasana porque yo de entre los miles y miles de tweed de las miles de barbaridades de todas las cosas que dicen en una red que en ocasiones parece hemos visto antes en este programa que las redes sociales una parte muy positiva y todos lo sabemos pero entre los miles millones de mensajes porque tú Casandra

Voz 4 13:12 bueno en primer lugar es decir que no he sido yo la única realmente por esto sino otra mucha gente sino que en mi caso fue fue simplemente por hacia únicamente incluso de carro blanco muy repetidas en este país y creo que es lo que intentó conmigo fue acabar con esta broma no dejarán de hacer porque esta persona les interesaba porque se quería

Voz 0460 13:35 mirar el discurso político hacia la derecha

Voz 4 13:38 yo simplemente me cogieron como cabeza de turco como han cogido muchas otras personas vamos a escuchar una voz más caso vamos a escuchar la voz de Guillermo

Voz 1995 13:46 Zapata que es un caso un poco distinto al de Casandra Guillermo buenos días hola buenos días pero su primer juicio fue social político y terminó con su dimisión apenas cuarenta y ocho horas después de haber sido nombrado concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

Voz 16 13:59 yo esta mañana he me he puesto en contacto con con Manuela Carmena

Voz 17 14:03 Ile hemos tenido una conversación en la que

Voz 0746 14:06 ha explicado que creía que los términos

Voz 16 14:08 los que se había planteado el debate sobre mis tuits eso podía afectar de manera muy profunda

Voz 1995 14:13 los trabajos que ello causa fueron de nuevo uno estuve de humor negro publicados mucho tiempo antes y que acabarían llevando también hasta el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de un posible delito de humillación a las víctimas de terrorismo finalmente fue absuelto porque el tribunal consideró que los comentarios serán seguramente reprobables pero no sancionables en el ámbito penal

Voz 4 14:31 ha pasado ya tiempo algún tiempo

Voz 1995 14:34 cómo recuerdas de todo aquello como como piensas en todo aquello

Voz 0746 14:40 bueno lo recuerdo como dos dos momentos uno muy muy acelerado de esas primeras setenta y dos horas hasta la dimisión digamos y luego común tiempo lento que es el tiempo el tiempo digamos judicial no que va teniendo como muchos como muchas fases fases en las que además el caso se va cerrando y se recurre y se vuelve a abrir ese vuelve a cerrar hizo lo ha recurrido y se vuelve abrir no como una una cierta vocación de que de que yo llegara llegar a juicio no también una un cambio tengo la sensación de que un cambio cierto cambiar la opinión pública probablemente propiciado por ese también ese la ese largo proceso de su absolución o archivo del caso mejor dicho hoy y luego luego pues nuevos recursos y nuevos intentos no de de devolver a tener que abordar

Voz 1995 15:30 a Guillermo acaba de publicar un libro titulado perfil bajo que es un ensayo sobre la libertad de expresión ansiedad tecnológica y la crisis política dices por ejemplo en ese libro que la libertad de expresión no debería tener límites

Voz 1565 15:41 no debería tener límites ningún tipo de límites sea yo creo que si hablamos desde un punto de vista digamos del sobre todo

Voz 0746 15:47 de del ensayo de la de la creación y de la opinión el punto de partida tiene que se tiene que ser ese ya sabemos que la libertad de expresión está limpia

Voz 18 15:55 cada en alguna en alguna medida

Voz 0746 15:58 ya por el derecho al honor bueno por diferentes por diferentes elementos pero si nos colocamos en un plano de como sociedad que tenemos que que tenemos que ponerle como como elemento a defender yo creo que sí que hay que partir de ese de ese asunto otra cosa es que la libertad expresión también es la libertad de expresión de otros a decir lo que piensan sobre aquello que tú has dicho el asumir responsabilidades el reflexionar sobre lo que sobre la posición que has que has defendido en un momento dado a cambiar de opinión que que que parece que es una cosa que está prohibida no pero sí

Voz 1995 16:30 desde han escrito sobre roca sí sí claro

Voz 0746 16:32 es decir prácticamente cualquier cosa no entonces yo distingo en el libro digamos el derecho a decir cosas de de pensar que porque el derecho a decir cosas hay como una ausencia la de consecuencias pero las consecuencias son del modelo que estamos hablando de las que hacen que una sociedad debata no de impedir que que o Casandra otro montón de gente pueda

Voz 1995 16:50 pero hablar de la libertad de expresión y César yo no sé si algo más grave aún está en peligro y es la libertad de creación que el ser humano como tal pueda crear ya no solamente espesarse sino en la creación misma César

Voz 10 17:04 hombre es que aquí lo que lo que sucede es que existe una una represión de de esa ultraderecha enquistada en el poder a través de leyes como la la llamada ley mordaza y luego existe otro tipo de de represión de la libertad de expresión que es la de lo correcto políticamente correcto que también es cierto que por ejemplo exposiciones como la del artista austriaco se se se censuraron porque se consideraba que era muy pornográfico no entonces llega un momento en el cual da la sensación de que de que hay una especie de mojito batería global eh general que entre unos y otros parece que cada vez queda más acotado él el el ámbito de la creación de la ficción pues si te pones a componer juicio cómics Ponte al enjuiciar películas Underground Ponte enjuiciar los libros de Bukowski quiero decir que es que el mal gusto es un derecho es un derecho y además es un género o género artístico en el cual como he dicho pues hay cómics hay películas las películas de John Matas Pink Flamingo Un culo cantando en la Obama Volkova eso que cientos ahora eso es criminalizable también pues yo invito más a esa reflexión en la cual todos de alguna manera hemos entrado en esa trampa de langosta que consiste en decir no no qué mal está lo que ICS pero lo que digo yo bueno a ver es decir no entender que la libertad de expresión como apuntado Zapata eh Noone es en van en dos direcciones es decir si yo quiero hablar tengo que permitir que los demás hablen y eso parece ser que en una España de opiniones mayoritariamente de trinchera cuesta mucho entenderlo en el terreno de la creación me parece muy muy peligroso que que se empiece a pretender que haya una a una creación correcta una creación correcta la cual dónde meter unas pinturas negras de Goya desde de un de de Saturno devorando a su hijo o de dos tipos de dándose garrotazos en la cabeza eso donde entra

Voz 0460 18:57 por añadir Dani es que yo creo que estamos debatiendo una cuestión que no está en peligro que es la libertad de expresión creo que en este país todavía te puedes expresar sobre cualquier cosa expresar cualquier opinión siempre y cuando sea respetuoso lo que está en peligro es lo irreverente es el humor negro es lo mordaz que el estilo el estilo de los tuits de Zapata el estilo de mi sketch cuando me la bandera el estilo de César cuando canta lo que canta en con dos ese estilo irreverente es lo que está en peligro porque ahora vivimos en una época de sentimientos

Voz 1995 19:40 César tú has ido a hacer que un abogado escuche un disco antes de sacarlo por si acaso

Voz 10 19:45 no pero yo he en el el disco que sabemos donde en dos mil diecisiete justo además coincidió prácticamente con la publicada hoy con la publicación de la sentencia condenatoria el Supremo si Lehman de algunas de estas Le dije oye que haber estoy yo que sé porque ellas ya dices no claro como soy soy yo no un un ente de del mal cada cosa que toco cada cosa que digo claro

Voz 0460 20:04 hace este el pan en las actuales circunstancias no tiene sentido el pan está muerto

Voz 10 20:09 durante varios claramente no yo creo que al contrario tiene más sentido que nunca lo que es la sociedad a la que la que no él no lo quiere desplazar y que no encuentre lugar que también está bien porque quiero decir el pan siempre ha sido antisocial siempre ha sido anti convenciones entonces también esa asunción del pan por parte de de la sociedad tampoco encajaba mucho creo que en en realidad Pang está hecho para hacer para ser perseguido

Voz 0746 20:34 sí yo creo que que

Voz 16 20:36 lleváis bastante razones lo que decirlo baja a mí lo que me rompe la cabeza lo que me lo que me lleva a darle muchas

Voz 0746 20:42 a esto es porqué osea que ahora a mí porque ahora y no antes que ahora vino hace hace veinte años y la la un poco la conclusión a la que sacado o con la que me con la que meando me ando intentando responder es que creo que que los consensos sociales que sostenían un determinado contexto han saltado por los aires entonces se como estamos en un contexto en el que esos consensos no funcionan pues parece que cualquier idea que uno diga va a tener una capacidad de transformación social brutal va a aprender en todas la sociedad y entonces especialmente quién no quiere que la sociedad se transformen ninguna medida pues tiene miedo pie Yerma ahí operan mucho todo lo que estáis todo lo que estáis diciendo

Voz 1995 21:22 pero de todas las esa libertad de expresión sin límites de las consecuencias de esa libertad de F cien pero también debemos analizar que el hecho de tener un gran canal de comunicación no nos da una opinión es decir el hecho de poder expresar mi opinión en en Twitter no quiere decir que alguien diga que escuchar mi opinión en Twitter pero es que es

Voz 0746 21:38 sabe eso por supuesto pero también hay una sobredosis de relevancia sobre lo que ese Twitter es decir a nadie se le pasa por la cabeza

Voz 17 21:48 que de momento es que no sé

Voz 0746 21:52 denunciar a alguien por por ejemplo los comentarios que ponen una noticia de un periódico

Voz 1 21:55 sí

Voz 0746 21:55 no por qué porque nadie cree que los comentarios que ponen una noticia de un periódico digital generan opinión pública parece que un tuit en el mar de los millones cientos de millones de tuits sí que constituye

Voz 16 22:09 una posible amenaza porque le hemos otorgado un poder a esa red que es un poder que se lo hemos dado nosotros no es un poder auto otorgado eso es un problema

Voz 1995 22:17 Iñaki pero Guillermo tú has hecho antes has dicho una cosa

Voz 1565 22:20 que me parece un poco debate has equiparado opinión a creación sería lo mismo sea no es lo mismo en el momento en que hacer un chiste si no pero te estoy diciendo que un libro sobre los nazis inventado donde Hitler es un zombi por ejemplo a decir hostias que Gil

Voz 0460 22:36 evidentemente no es lo mismo pero pero cuanto libro sobre Franco que mola hay publicados y nadie dice nada sí sí porque como son políticamente correctos

Voz 1565 22:46 pero me refiero a esta pero existe

Voz 0460 22:49 sobre Carrero Blanco ya están haciendo creación tutores tener haters pero lo que no te puedes denunciar o prohibir que vamos a escuchar a Andoni

Voz 0746 22:58 os así yo creo que hay una diferencia evidentemente entre la creación y la opinión lo que pasa es que las redes es muy difícil identificar que es que no hay hoy justo leía mientras esperaba leí un artículo muy interesante sobre sobre el contexto este de la pos verdad la pos ficción no todos estos hilos de Twitter que son falsos premeditadamente falsos y qué responsabilidad tienen y demás en un contexto en el que si os fijáis a la mayor parte de la producción de de información está basada en declaraciones esas declaraciones vienen fundamentalmente de políticos que fundamentalmente mienten eso es un problema es decir es un problema porque entonces

Voz 0460 23:37 sí

Voz 0746 23:37 en en esa tensión entre creación y opinión en las redes es muy difícil identificar especialmente a la velocidad a la que va en un tuit June libro es muy sencillo son dos códigos que están que está muy claros pero si comparas entre tuits en un hilo de tuits un tuit sacado de contexto un poso en Facebook que puso un día porque estaba muy enfadado versus escribir tu libro hacer una peli o hacer una canción canciones que no hay color

Voz 19 24:00 la ley mordaza para cumplir mañana cuatro años si los ritmos de la política a pensar que es muy probable que pasar de las promesas y las intenciones siga vamos cumpliendo años juntos durante un tiempo al menos Casandra de ir a César Strawberry Guillermo Zapata

Voz 20 24:12 estoy como socios a los tres cuerpos

Voz 0460 24:15 otros nos vaya es un abrazo grande seguimos

