Raúl Gómez: "Tenemos que aprender a saber disfrutar la vida"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con tónica rito

Voz 1995 00:07 vamos a ver os hemos traído queridos amigos de cuerpos especiales y niña aquí os hemos traído a un nutricionista vengan ondas para la Voz mineros durante estos meses pues hemos intentado ayudar

Voz 0460 00:19 para que ahora has venir también

Voz 2 00:22 si es que si vamos vamos

Voz 1995 00:25 os hemos intentado ayudar para que vuestros cuerpos realmente hagan honor al nombre de la sección

Voz 0460 00:30 a quién no y más

Voz 2 00:34 si no es acaso esa frase una muestra de que necesita

Voz 1995 00:38 lamente ayuda si hemos traído hoy

Voz 3 00:42 a un mar Azón

Voz 0460 00:46 Patti que mejor corre de esta comida

Voz 1995 00:50 Gómez Marathon Man muy buenos días

Voz 4 00:52 buenos días pues qué alegría Nozar el lunes pero aún así ahora sí en el debate ahora si bien el debate agrio y polémico lo hubiera sido

Voz 5 01:03 ha sido el preludio a lo a lo bueno

Voz 4 01:06 no lo hemos intentado que

Voz 1995 01:08 Doña aquí como bueno como la audiencia de la cadena ser un poco pero extensión yo representación de esos otros se ponga forma corra y no

Voz 5 01:15 esa Iñaki Danes representan a la audiencia de hoy por hoy totalmente son la audiencia media

Voz 0460 01:21 somos somos el el la España sensata no como tú son muy jóvenes viejos mujer otro

Voz 1995 01:27 saber la voz de alguien que es muy optimista pero quiero saber la realidad es posible que todo el mundo se ponga a correr es posible de todo el mundo cuente un motivo para ponerse a hacer deporte

Voz 0460 01:36 sobre todo para que yo creo que

Voz 4 01:38 después de

Voz 5 01:40 deja mucho de conocer a mucha gente todo tipo de personas incluso peores que que Iñaki Daniel he visto que todo mundo puede llegar a correr sólo tener ganas de de de de echar a correr vivía con una zapatilla de incluso con las zapatillas que tenéis de de jugar a fútbol no es eso no vale es porque tiene que sea especiales con gestos y eso ahora todo el mundo puede correr sólo hay que empezar es verdad que como todo lo cuando lo vamos a correr pues cansa ves que no puedes hacer uno dos tres kilómetros seguidos te falta el aire pero cuando vence es esos principios

Voz 1995 02:18 tomando correr todo el mundo puede encontrar la felicidad corriendo es el nombre del programa que presenta Raúl en Movistar Plus me llamo

Voz 1 02:27 Raúl me encanta

Voz 6 02:31 existe una droga que estoy ahí ahí ahí disfruto sufriendo

Voz 1995 02:38 que es autor es presentador echó Manel runner pero también es escritor la vida Mola es el título de su nuevo libro en el repasa tu vida hablas el esfuerzo la superación de la autoayuda no se puede ser más optimista la vida mola

Voz 5 02:51 sí yo sé tengo ese ese grito de guerra que la vida la vida mola que pase lo que pase la vida mola porque a veces la vida cierta ves que puede ser muy cabezona puede ser muy hija de puta pero siempre contra un motivo para para tirar hacia adelante porque sino te quedas enroscado en sitios malos y que no avanzas yo creo que la vida está llena de cosas muy bonitas que que tenemos que aprender a saber disfrutar encontrar cosas que sabe esto no

Voz 4 03:18 libro de de auto ayuda aunque como bien dice Dani

Voz 5 03:22 sin quererlo se convierte en un manual para intentar ser más feliz me gusta mucho esa gente dice no busca tú algo pitara feliz y se feliz disfruta la felicidad sea el ser feliz a veces muy complicado ir pero que algún un repaso a través de mi vida de lo lugares que viajado que viaja por todo el mundo y he conocido a gente extraordinaria gracias a Marathon Man donde personas que lo han tenido muy complicado prohibir que lo tienen muy complicado ya sea una enfermedad una gran pérdida una adicción siempre han encontrado en este caso han encontrado en el run algo que les ha hecho feliz aquí es es cada uno con su con su manera ha encontrado a correr ya sea escribir ya sea hacer un sudoku ya sea hacer puzzles sea intentar encontrar boquete que tiene por dentro que te dice la lo lo bellos Iggy te hace para adelante y esto pues la vida mole yo creo que la vida mola

Voz 7 04:14 y no lo digo yo lo en

Voz 5 04:17 el libro pongo muchos escupió también contra se lo ha confiado había mola surge de una la vida

Voz 1995 04:23 Mola haciendo tu caso diecisiete maratones a lo largo y ancho del mundo decenas de Si varios pulcra cultura Tales sí que es un Ultra Trail

Voz 5 04:33 pues son ultraterrena lo soy deportista pero ellos dos que no lo saben pero tú tuya tienes cara a cara de corredor reconoce porque esa es la cara de correo también se nota uno que corre siempre poca salud si te vas hacia un poquito a la cabeza sepas con geles energéticos en la en la mochila bueno he corrido pues me pasa corrí maratón número dieciocho en Kingston Jamaica claro pues hay una maratón fíjate que va a Jamaica

Voz 1995 05:00 correr un maratón gente cara

Voz 0460 05:03 os miran los jamaicanos escoger mejor la isla sí Bob Marley te ven quedado sostiene unos tíos con las rastas hay fumata

Voz 1995 05:11 todo un ahorro de Palma

Voz 0460 05:13 digamos el toque lo cómo su maratón en muy

Voz 5 05:16 Mario Jamaica es una de las maratones más aburridas que he vivido nunca dices

Voz 7 05:21 normal Nunca máis Bob Marley voló

Voz 5 05:26 sí

Voz 0460 05:27 a partir muy a uno metro veinte tuya no habéis ni Jamaica ni Islandia ni nada tú lo ves las rayitas de la carretera punto pelota cayó esperaba digo bueno mal

Voz 5 05:37 están en Jamaica pues te imaginas playa te imaginas buen rollito buen rollito músicas

Voz 4 05:43 también Gondomar le por eso eso pasaba alrededor de la Marató nada no llevarlo metro

Voz 5 05:50 las urbanizaciones del norte de Kingston hizo lo veíamos casa bonitas no había gente

Voz 1995 05:56 era muy aburrida lo digo porque ahora creo ahora soy yo la representación de la audiencia de la cadena ser tú dices no es que se maratón aburrido como un maratón de hacer cuarenta y dos kilómetros de cualquier

Voz 0460 06:08 eso como sois conscientes de que el que corrió la primera murió hecho nos da una pista vamos a este este

Voz 4 06:17 eso sería la humanidad a lo mejor Felipe de lo forzó un poco las ganas de de IVAs y Heller adiós cuando tenía Angeles

Voz 5 06:27 en el maratón divertidos mira os ha por ejemplo maratones grandes como Nueva York Londres Chicago donde vas atravesando la a mí lo que me gusta de la maratón es que te cortan la ciudades el centro de la ciudad de sólo para ti muy bonito muy buen sitio sin no hay semáforo no hay coches y hay mucha mucha ambientación lo una de las cosas que tiene Londres Chicago o Nueva York que hay miles y miles de personas animando te durante todo el recorrido entonces aunque es son cuarenta y dos kilómetros coma ciento noventa y cinco que esos ciento veinticinco siempre aprieta al menos gente que te animando batiendo una pancarta citas perdiendo nunca es que no yo intento contagiar mi chocando las manos a toda la gente que eludiendo la gente que pesaba usted no

Voz 1995 07:11 bueno vamos hablando con Raúl Gómez la vida mola es un nuevo libro por cierto me dicen que ya está en marcha la segunda edición en menos una semana sí

Voz 5 07:18 pues yo estoy encantado pues yo estoy encantado ya ahora me voy cuando acabe de aquí voy a imprimirlos están primos días Aimar es un libro que se ha hecho lo hecho con son treinta y seis años y buscando historias para este libro lo estoy bien la verdad acuarela la portada está pintada

Voz 1995 07:34 bueno también muy bien y ahora imprimir lo normal no se después se diecisiete maratones ya dejaron podía hacer

Voz 8 07:40 volvemos en el segundo

Voz 5 07:45 hoy turno hoy con Tony

Voz 1 07:47 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:53 bueno seguimos con Raúl Gómez Mara domar el runner más conocidos de la televisión y ahora también escritor de la vida mola haciendo cuentas temporadas quinta temporada no estaba

Voz 5 08:04 ahora grabando la quinta temporada

Voz 1995 08:06 de Marathon Man ya son más de cuarenta países

Voz 5 08:09 es es verdad es conocido gente

Voz 1995 08:11 que por qué porque corre la gente errado

Voz 5 08:14 pues eso es una de las la yo siempre la primera pregunta que les haga todos los entrevistados es porque corre Si es que cada uno tiene su motivo cada uno tiene su su motivo unos corren para vosotros para para ser más rápidos otros corren para para sentirse libres otros porque les encanta ese sentimiento de de competir contra uno mismo la gente corre por ir mucho muchos todos corren porque correr les hace feliz porque cuando cuando terminan de correr cuando termina una carrera son más felices están mejor consigo mismo

Voz 1995 08:48 vale todo el mundo entero corre la pregunta claro hay que hacer a la inversa Dani tú tu porque no corre

Voz 0460 08:55 yo por respeto a los que si corre

Voz 1995 08:58 o sea es el qué

Voz 0460 09:00 no por no por no obstante obstaculizó obstaculizar Katerin Jackie obstaculizó Carles porque bueno se puede correr pero lo que hace esta gente no es lo mejor más que un con lo que ahora de sufrir mucho pero hay una cosa que yo quiero preguntar porque yo nunca he llegado corriendo a ese nivel de sufrimiento lo paso muy mal yo salgo a correr mis treinta minutos ya llegó jodido a los treinta cuarenta minutos pero nunca he llegado a cruzar ese umbral del dolor que se debe superar cuando corres cuarenta y dos kilómetros te lo digo así para que lo veas para que entiendan hasta qué punto estáis mal de la cabeza cuarenta y dos kilómetros bien

Voz 1995 09:43 lo que no ciento veinticinco mil ciento noventa y cinco pero hay una pregunta que te quiera

Voz 0460 09:49 por qué todos los que hacéis esto los que os vais al límite salís de él enamorados de la vida osea qué relación hay entre sufrimiento y felicidad porqué luego todo salís de ahí jodidos cojos sin poder respirar iniciando la vida mola no molaba más en el sofá

Voz 5 10:08 a mí me ahí me gusta esos días que la pereza te inunda Il logra salir a entrenar que cuando vuelves dices me lo ganado esa duchas sabe mejor una cerveza cerveza sabe muy bien les hamburguesa les puedo entrenar sabe muy bien por una maratón hay una cosa que que mucho maratonianos la conocen que se llama el muro que es a partir del kilómetro treinta cuando ya el cuerpo por dentro está vacío cuando ya esos esas comidas de pasta pasta ya de esas reservas están vacías y cuando ya es una lucha cabeza piernas casi siempre las pierde la vida en la muerte bien hay que yo ya está conforme esos treinta Claudia me vale pero es una lucha muy bonita el superar ese ese muro

Voz 1995 10:49 claro

Voz 5 10:49 cruzar esa meta entonces cuando cruzas esa meta después de cuarenta y dos kilómetros esa sensación de satisfacción personal ya no sólo por haber cruzado la meta de la maratón sino por el camino que has hecho hasta esa maratón eso es la hostia

Voz 0460 11:02 pero yo también me adictivo medieval dieron té en otros aspectos esta he llegado a comiendo jamón lo tienes relegado entrantes un cocido y pedirme arroz con leche de postre eso es ir aun límite pero salvando las dos cosas a la vez no una siesta has probado eso yo le tira de La Sexta me levante digo la Mola hay un que has sido disfrutar

Voz 5 11:25 yo soy muy de disfrutar y me gusta comer mucho y es muy bueno me como lo que me apetece lo pasa que entrenamos

Voz 1995 11:34 está claro que se desequilibra la encima provincias no no yo como en fin una una cuestión importante además habló en representación de mucha gente que está viendo a mismo a mí por ejemplo sexo que me gusta de correr parar de correr pero para mí el momento hombre es ya he corrido aquí me aquí me paro porque despreciar la parada como un elemento fundamental en la cara

Voz 5 11:57 eso es precioso yo creo que no se entiende el el disfrutar corriendo sin disfrutar de para de correr sea cuando yo paro de correr después de una maratón San no hay hombre más feliz en El pez en el planeta que yo estando para prueba pararán

Voz 4 12:12 parado porque lo has ganado que me ha hecho esto lógica tiene razón me dice feliz entonces no tienen la misma de siempre lo que Raúl esté lo disfruto

Voz 0460 12:30 es buena cosa tú de verdad que en los cuarenta y dos kilómetros con ciento noventa y cinco metros mientras veinticinco metros no existen Jamaica en algún momento tu cabeza no te dijo Raúl que hace ya con uno Sin shorts sudando

Voz 5 12:46 esa esa esa esa pregunta me casi en toda la maratones en casi todos Ultra Trail

Voz 0460 12:51 cada cinco minutos qué necesidad Raúl aquí

Voz 5 12:53 a La Solana kilómetro luego te acuerdas que cobra por ello pero que antes que no cobraba por corre maratones también me va hacia esa primera corrida me notó ya corría más lento pero siempre me pregunta yo creo que se hace todo el mundo que corre ya sea diez kilómetros porque que las cosas que corren diez kilómetros y su reto también les si eso también he visto yo todo cuesta según tu trucos para no venirse abajo pues intentar inundar eso como elemento positivo empeorar

Voz 0460 13:23 pepitas

Voz 5 13:25 pues yo siempre cuando estoy cuando estamos las grabaciones de Marathon Man y siempre cuando el último último momento de la del del programa es la maratón entonces siempre cuando hay pensamientos de estos qué necesidad está muy cansado eso de tomarte una cervecita de parar me viene a la cabeza pues toda persona que ido conociendo ese viaje pues en motivación en vena entonces mete pues sí pensamientos positivos a la a la hoguera a osea a lo mejor rival que dado el billete en el mostrador si se sonrisa esa sonrisa fugaz es totalmente firme todo sirve todo que pensamientos positivos siempre

Voz 1995 14:03 los corredores de verdad porque da un poco de rabia a veces se no no es tanto libro la vida amueblado pero sí un poco de rabia todas esas frases persigue tus sueños no hay nada imposible si te lo propones puedes conseguir dice pues no

Voz 5 14:16 a mí a mí sonó a mí no me no no yo no soy muy de esa frase

Voz 1995 14:19 no yo creo que pero en los consumidores antes de empezar la maratón estáis unos persigue tus sueños

Voz 5 14:24 bueno bueno bueno me viene de azucarillo no me gustan mucho

Voz 0460 14:27 os regalado el emisor wonderful si lo quieres

Voz 5 14:29 si los visualizarse lo puedes conseguir osea yo creo que si si le echas pasión es posible que estén más cerca de conseguir lo que quieres pero a mí no me gusta mucho el oye que quieran lo tienes o a ver la verdad tú a alguna vez ha puesto en los cascos escuchando que es un claro a mí me motiva más Julio Iglesias es más antes ahora no corro con música pero es la primera maratones vamos a partir kilómetro treinta me ponía la música tenía una es muy bonita y entre ellos Julio Iglesias yo no sé si es Eye of the Tiger pero a mí me hacía una yo de Tiger muy muy pleno hombre escuchar al padre siempre les ese kilómetro treinta y cinco poesía sí exacto vamos tenemos que encontrar nuestra motivación sea lo que sea ir a por ella o solo

Voz 1995 15:22 presenta uno de los libros con uno de los títulos más bonitos de la vida

Voz 0460 15:27 no yo sólo para acabar tengo un truco para correr no para no correr no para a saber si todos estas frase motivacionales que van a servir o no tú puedes puedes conseguirlo Si quieres podrás hay un hay un truco muy fácil para saber si podrás o no mira si tú crees que puedes todos los demás creen que no hay casi seguro

Voz 4 15:51 usted me has esa camiseta pregunta por el es trazar las frases sensible motivacionales te diga lo que te diga la tasa de tu tú pregunta tu madre lo sabe yo creo la vida mola es una es un recopilatorio de

Voz 5 16:05 personas increíbles lugares extraordinario no estaba si no estoy yo creo que sí es el libro La vida mola vais a empezar a correr vais a empezar a saborear la aún más yo ya empezó

Voz 6 16:16 no espera la película yo ya empezado Raúl Gómez la vida mola muchísimas gracias a vosotros estará mientras libro Dani Iñaki hasta la semana que viene corriendo a correr

Voz 9 16:39 ya