Play Ópera: Macbeth (23/03/2019)

Voz 2 00:19 colaboración del Liceo de Barcelona qué tal cómo estáis cómo estáis hay historias cuyo final ya conocemos pero que no por ello pierden ni un ápice de interés no el contrario mantienen el encanto el durante el mientras tanto y la tranquilidad de que uno ya sabe adónde y si la historia es de Shakespeare y la música es de Verdi

Voz 2 01:05 que os traemos hoy Macbeth de Giuseppe Verdi la décima ópera del autor italiano fue estrenada en Florencia en mil ochocientos cuarenta y siete y Rafa hay que admitir que lo tiene todo un dramón con magnicidio incluido es que hablamos de Shakespeare no puede ser de otra manera Brujas una Lady arrolladora fiestas remordimientos profecías y un montón de música de primera vamos ya con eh empezamos en un bosque en plena tormenta

Voz 1450 02:14 entre rayos y truenos entre el viento y la lluvia ven

Voz 3 02:17 no surgir Rafa unas figuras si son tres grupos de Brujas se cuentan entre sí con satisfacción sus maldades

Voz 1450 02:34 la mujer de un piloto una vez me maldijo dice uno

Voz 3 02:36 ya son marido voy hacerle naufragar con su barco añade mientras el resto de hechicera se ríen ofrecen ayudarla yo te ayudará con un huracán Lloll empujarle contra las rocas son anhela pero estas brujas están por aquí no sólo para comentar crueldades no están esperando a alguien en concreto a Macbeth

Voz 5 03:02 ya banco generales del rey Duncan de Escocia y esos generales jazz

Voz 3 03:06 en el camino hablando entre sí pero claro se verifica

Voz 2 03:10 dados volver a las brujas

Voz 1762 03:22 no sois de este mundo o de otro planeta preguntan los dos generales

Voz 1450 03:27 las brujas y éstas le responden con una profecía salve Magreb señor de Grammys señor recaudó Rey de Escocia

Voz 9 03:38 a eh

Voz 3 04:06 claro queda totalmente confuso porque él no es el señor de caudal y mucho menos que el Rey te cambias ni por asomo pero las brujas eran profundizando y al otro general banco

Voz 12 04:16 a él le dicen tú no serás Rey pero serás padre derechas

Voz 2 04:42 bueno dichas estas

Voz 3 04:43 misteriosas palabras las brujas se esfuman en el aire injusto

Voz 1450 04:46 de momento aparece detrás de los generales un mensajero informándoles de que el señor de Kandor ha sido condenado a muerte por traición

Voz 3 04:54 Iker requiere compensar a Mac Beth por su valor una guerra entregándole precisamente su título así que se convierte en señor de Claude como decían las

Voz 1762 05:25 claro que se acabe de cumplir una profecía que te han hecho pues lleva a Macbeth a preguntarse si

Voz 17 05:31 sí cumplirá también eso de que seré rey de Escocia se empiezan a ocurrir sangrientos pensamientos sobre cómo conseguir

Voz 3 05:38 tras su amigo van Quo canta o

Voz 1762 05:41 ojo con los espíritus de la niebla que a veces nos dicen cosas para engañarnos y así abrir un abismo bajo nosotros y monitores

Voz 16 05:51 por rehenes vez no

Voz 3 06:47 con Macri meditando ya ideas peligrosas sobre cómo hacerse con el poder Icon banco advirtiendo de sus peligros vamos a dar Mariela un salto en el spa

Voz 1450 06:54 nació en el bien en el espacio porque estamos ahora en el castillo de Magritte en el tiempo porque Pep ya Ali ha dado tiempo a mandar una carta a su mujer contándole la profecía de las luces

Voz 3 07:04 sí precisamente vemos al Lady Macbeth anda

Voz 1450 07:07 por el castillo leyendo esa carta

Voz 1450 07:18 Lady Macbeth Rafa está encantada con la noticia porque ya lo que quiere es poder y gloria pero teme que su marido sea digámoslo así como demasiado timorato demasiado flojo

Voz 3 07:29 a hacer lo que hay que hacer pis que claramente es asesinar al Rey de Escocia y ocupar su lugar

Voz 1450 07:36 a a su marido en cuanto llegue a cometer ese crimen yo encenderá el valor en tu frío corazón acepta la profecía prepárate para reinar

Voz 20 07:56 Hugo Boss

Voz 19 08:08 saludo

Voz 21 08:16 todo boda

Voz 22 08:18 no

Voz 3 08:29 bueno Mariola en ese momento un mensajero que hay un montón de acero en esta diciembre en el momento de un mensajero le cuenta a Lady Macbeth que se acercan

Voz 23 08:38 el Rey que este último tiene

Voz 12 08:41 pasar la noche en el castillo pasará aquí la noche

Voz 1450 08:44 dice Lady Macbeth pues le recibiremos

Voz 12 08:46 como se merece un río

Voz 8 08:54 qué

Voz 19 09:08 en BBB de tema

Voz 26 09:24 eso está claro que Lady Macbeth ya tiene el plan listo totalmente noche envuelve no en tinieblas para Akil pecho del Rey

Voz 1762 09:31 no vea el cuchillo mortal

Voz 27 09:34 suena

Voz 21 10:01 Hugo

Voz 2 10:42 entonces llega en Macbeth Lady Macbeth pues pues le anima al crimen

Voz 3 10:47 ojalá el sol no salga mañana para el Rey me entiendes te comprendo te comprendo dice martes

Voz 3 11:20 bueno enseguida llega al Rey y el matrimonio va a recibirlo pues con la mejor de sus sonrisas según dice la propia ley

Voz 1450 11:26 Nos anuncia la comitiva de Duncan Reid escoció

Voz 3 11:55 bueno Duncan llega a sus anfitriones la cogen en el castillo por la noche cuando todo el mundo duerme Macbeth entra en sus aposentos con un puñal en la mano mi

Voz 1450 12:04 tras Lady Macbeth le espera fuera enseguida

Voz 3 12:07 sale cubierto de sangre

Voz 1762 12:25 todo ha terminado dice pero parece un poco Mariana desfallece

Voz 3 12:30 pero no porque los remordimientos empiezan a atenazar bien en ese mismo instante crece mira las manos se dice que visión tan horrible pero mientras tanto Lady Macbeth le ordena aparta la vista de ellas no digas tonterías

Voz 3 12:51 bueno yo aquí viene uno de esos momentos espectaculares de la ópera porque esta pareja ha criminal mezcla en este dúo que vamos a oír pues arrepentimiento por un lado voluntad de poder por otro no

Voz 26 13:01 de las virtudes Santas de Duncan claman contra mí ella Macbeth yo diría que fue un soldado invencible

Voz 19 13:35 no

Voz 7 13:45 sí

Voz 1762 14:15 dos ciertos Rafa es que con arrepentimiento sin él el asesinato ya no tiene vuelta atrás

Voz 3 14:19 a Lady Macbeth que es más decidida le dice a Macbeth dame el puñal lo dejaré junto a los guardias que sabían dormido los guardias que vigilaban el sueño del Rey para que parezca que ellos fueron los culpables vámonos inmediatamente de aquí para alejar sospechas

Voz 38 14:39 esto me lo hacemos registrando

Voz 1450 15:00 pues dicho y hecho los asesinos se retiran a sus aposentos así que cuando llega la mañana

Voz 3 15:05 el ayudante del Rey a despertarle se encuentra con la sangrienta escena El Rey ha muerto asesinado grita claro todo el Castelló junto con los verdaderos culpables en fin se fingen consternados eso es así pues todos se reúnen para para aclamar de dolor

Voz 2 15:29 iraní infierno a toda la creación que la asesino

Voz 1450 15:32 no muera entre sí

Voz 2 16:55 bueno Mariela ya está por aquí Carlos Iribarren imagino que con uno de sus óperas primas como lo harán todos los días una nunca acaba de Hola Rafa pues muy bien mira ya os digo que antes se secaba el agua de los ríos mares de de de

Voz 24 17:09 los océanos que mi colección de óperas prima ideas estás palabra de coleccionista los un compositor especialmente famoso pero se ha hecho un hueco en la historia de la ópera se llamó amigo a Tomás vamos Ambrosio Tomás recuerda especialmente por su Miñón y un área de esa ópera que la Callas cantó con mucho éxito pero nos vamos a ocupar de otra de sus obras que es prima de Macbeth porque se titula Hamlet

Voz 2 17:48 bueno Carlos pero que no hace falta que explica por porque son primas Macbeth y Hamlet explicar

Voz 24 17:55 ahí la cuestión la ópera Hamlet semestre Se estrenó en París en mil ochocientos sesenta y ocho tiene cinco actos así que por tanto se trata de una gran ópera que en el segundo acto tiene este brindis del brota

Voz 2 18:24 ovino disipa la tristeza porque es Hamlet intenta

Voz 24 18:28 similar esa terrible revelación que le ha hecho el fantasma de su padre que tampoco voy a contar porque la historia de Hamlet en mi opinión es de obligado conocimiento para niño

Voz 0372 18:35 los mayor oye Carlos esta obra se ha representado además hace muy poco en el Liceo de Barcelona con un reparto destacadísima Carlos Álvarez como Hamlet día nada han bajado como Ofelia tuvo

Voz 24 18:46 dos fechas en marzo nada más pero bueno mereció la pena mucho nivel desde luego desde su estreno tuvo muchísimo éxito viajó rápidamente a Nueva York a Berlín a Viena a Madrid Diego en mil ochocientos ochenta y uno a Barcelona en mil ochocientos ochenta y dos mira si tiene un brindis este que la a otra ópera de Verdi como es Sotelo también tiene algo en común con Donizetti su obra maestra Lucia di Lammermoor que es esta escena de la locura del cuarto

Voz 24 19:35 la pobre Ophelia que es el estreno la pinza y normal no tanta muerte en palacio os cuento dos curiosidades de esta obra unas que Thomas quería que el papel principal fuera para tenor pero bueno no encontró ninguno dijo bueno pues lo adapto y lo cambió para un barítono para uno que triunfaba entonces un tal Jean Baptiste eh que estaba de moda y la primera Ophelia fue Christine Nilsson que era una de las grandes rivales de Adelina Piatti que además será la soprano estrella

Voz 2 19:57 en la segunda mitad del siglo XIX Jesús

Voz 24 20:00 pero muy puestos en doctrinal la otra curiosidad cardos no digas

Voz 3 20:03 que Hamlet rapera el ser o no ser bueno al tanto no llegaron

Voz 24 20:07 estaba tan avanzada la cosa pero hubo un cambio importante en la trama y es que tras ejecutar su venganza en lugar de morir Hamlet no solo muere no muere sino que encima es proclamado Rey hay un coro precioso para ese momento pero Nos vamos él directamente ya al final de la obra

Voz 24 20:34 casi con Planeta De Agostini bueno ya sabes cuando tengáis cinco actos de tiempo libre y todo el mundo escuchar este Hamlet del ilustre compositor nacido en Metz

Voz 43 20:43 tú más pues encuentro terminemos este macro eso lo vamos a hacer hasta luego volver o no volver

Voz 2 20:50 espero que sí

Voz 3 21:09 no pues Rafa retomamos el relato cuando se ha cumplido ya el vaticinio de las brujas con el Rey asesinado Macri se ha hecho con el poder Rey mientras que el hijo de Duncan ha escapado precipitadamente Inglaterra a la vista de que señalaba como sospechoso del crimen pero con el crimen y la subida al trono no se van a acabar

Voz 1450 21:36 las preocupaciones de Macbeth ni tampoco la Lady Macbeth recordemos que las brujas

Voz 3 21:41 profundizaron a Banco al general amigo de Macbeth que sus hijos serían Reyes esto para el Rey y la Reina actuales pues sigan teniendo

Voz 3 22:07 y aquí tenemos al Lady Macbeth maquinando un nuevo crimen hay que asesinar al banco ya su hijo para que no queden cabos sueltos Lady Macbeth lo tiene claro esta noche es necesario un nuevo crimen los muertos no necesitan reinar dice caerá muerto muy pronto quién fuera procesado como Rey

Voz 46 22:31 el bebé pero de

Voz 3 23:15 pues esta noche precisamente hay previsto un banquete en honor a Macri claro es hay invitados Banco y su hijo ocasión perfecta Macbeth Lady Macbeth encargan unos asesinos acabar con ellos en cuanto se acerquen al Castilla

Voz 1450 23:27 la emboscada se dispone enseguida esperando el padre

Voz 1762 23:50 y ahí los tenemos precisamente banco levantando su hijo que esta noche le da mala

Voz 5 23:55 espero que un día como éste asesinaron al rey Duncan

Voz 3 23:58 cómo caen desde el cielo las sombras se llena mis pensamientos de temores desgracias

Voz 48 24:03 sí

Voz 1450 26:19 Justo en ese momento Rafa salen de las sombras los sicarios armados con puñales para matarlos grita traición escapa hijo mío

Voz 2 26:31 y mientras él se enfrenta con los asesinos el pequeño folías que es como se llama su hijo logra escapar pero Banco Banco muere asesinado

Voz 3 26:50 y mientras esto pasa en el exterior en la sala principal del castillo

Voz 1450 27:13 Macbeth Lady Macbeth reciben a toda la nobleza de Escocia ante una mesa suntuosa mente dispuesta

Voz 3 27:19 todos saludan al nuevo Rey las que les respondemos con agradecimiento invita a su esposa a ofrecer el primer brindis de la noche

Voz 1450 27:49 Indy Mac net sin dudarlo se lanza a un

Voz 3 27:54 sí porque hay que tener en cuenta que toda esta escena así agradable es fruto de varios asesinatos traiciones pero no

Voz 2 28:00 Porta que se llenen las copas del mejor vino dice que nazca el placer y que muera el dolor

Voz 12 29:09 qué música Halle tétrica de sonidos un tanto India

Voz 3 29:14 tan bueno o Mariela los invitados que no saben nada de los crímenes que está detrás de todo esto pues responden al brindis Il Macbeth en el colmo del cinismo dice que pena que falte van lástima que no haya medido pero cuando el Rey va a ocupar su sitio ahí se encuentra su amigo o mejor dicho con él sí es una espectro recubierto de sangre que le mira sin decir nada y claro Macbeth al verlo grita aleja te de mí sin saber que él es el único que puede verá el fantasma y el resto de los invitados lo único que ven a su Rey gritando cada una silla qué le pasa al Rey está enfermo se dicen entre sí los liga más vez claro trata de en fin de hacerse con el control de la situación es un ataque pasajero no pasa nada pero Macbeth sigue gritando es que pueden salir de la tumba los asesinos claro el horror y la confusión se apodera de todos los invitados no entienden nada así que para tratar de aparentar normalidad Lady Macbeth trata de repetir el brindis sí pero claro esta vez pues un poco el espanto o no de toda esta escena hace que toda vía suene más siniestro eso de que nazca el placer que muere el dolor

Voz 8 31:08 hubo de todo

Voz 3 31:36 ya es terrorífico generoso tétrico para cuando el espectro Se desvanece Macbeth está prácticamente delirante no los invitados abandonan poco a poco la sala de banquetes dicen

Voz 1450 31:46 los en los unos a los otros estos misterios oculto

Voz 5 31:48 tan algo siniestra este país está regido por una mano maldita en Lady Macbeth

Voz 1450 31:53 ese momento susurrar su marido es tu cobardía la que crea esos fantasmas el delito está consumado el que está muerto no puede volver

Voz 1450 32:58 tanto de bruja como estamos hablando tenemos que invitar en este momento a la conversación Gorgorito Pep como Estarás

Voz 3 33:29 es que el PP no sólo eres tú la música clásica está llena de brujas y brujos

Voz 55 33:34 el Mac Beth el Macbeth de Verdi y Shakespeare

Voz 54 33:38 nos llevaba directo directo a hacer un repaso por unos cuantos brujos unas cuantas Brujas que encontramos a lo largo de la historia de la música clásica hay un campo bastante más amplio de lo que pudiera parecer envió para escoger pero en todo caso

Voz 54 33:57 de las páginas más conocidas quién no conoce este aprendiz de brujo de políticas

Voz 2 34:10 pero lo que no es tan conocido es el origen de la partitura

Voz 54 34:13 pues sí es lo que llamamos un poema sinfónico que es un género muy propio del siglo XIX y principios del XX que consiste por decirlo rápidamente en poner música sin la letra a un texto literario que existe de antemano diga en este caso esta obra tan conocida dedicas está basada en un poema del alemán Goethe que lleva el mismo nombre El aprendiz de brujo

Voz 1450 34:44 pero menos amables son otras brujas casi contemplo

Voz 5 34:48 a las que Sex vira hacia aparecer en Marte

Voz 54 34:51 pues sí son las brujas si la hechicera del Dido y Eneas de Henry Purcell son ellas las que se aseguran de que se cumpla el destino del protagonista masculino Eneas que es partir de Cartago a fundar Roma dejando así ha habido abandonada triste y con un desenlace tremendo pero fijaos y son malas lo que dicen la reina de Cartago a la que odiamos antes de la puesta de sol severa privado de fama de vida de amor

Voz 2 35:24 otra Bruja entre aterradora y grotesca podemos decir la baba yaga de los cuadros de una exposición de

Voz 54 35:31 eso es que pues sí fue esta exposición de pintores de un amigo suyo y quiso retratar el ambiente de cada cuadro en una serie

Voz 55 35:39 lo de pequeñas obras musicales que

Voz 54 35:42 forman este compendio que llamamos los cuadros de una exposición este es un cuadro dedicado efectivamente a baba yaga que según la mitología eslava es una bruja con aspecto de vieja de forme muy malo por supuesto y que vive en una cabaña construida sobre unas enormes patas de gallina

Voz 3 36:11 la música es aterradora desde luego yo creo que podíamos a lo mejor cambiar a a una brujería Un poco menos aterradora

Voz 2 36:33 aquí tenemos ahora los niños escuchan hemos leído Pérez revolucionando los complementos cuéntanos un poco bueno que parte de Harry

Voz 3 36:44 Volta qué más podemos contar de esta partitura que enseguida Nos sugiere en fin

Voz 54 36:48 pues es es otro de los grandes logros de dice John Williams que es como esta fuente inagotable de melodías que se incrusta en en el subconsciente colectivo de que ya cuando había hecho todo lo que había hecho sus sus guerras de las galaxias mil millones cosas más pues volvió a hacerlo otra vez cuando le encargaron la la partitura de Harry Potter lo más curioso seguramente es que lo hizo con el retrovisor mirando mucho hacia atrás y a los referentes más o menos remotos y concretamente públicas encontramos un buen puñado de elementos que ya estaban presentes en la partitura de El aprendiz de brujo precisamente como Harry Potter haciéndole así un homenaje por ejemplo el sonido de instrumentos de percusión como Lama

Voz 3 37:34 Karim ha quedan este puntito

Voz 54 37:37 lo mágico misterioso y a la vez amable no de esto de la brujería que ya están presentes en El aprendiz de brujo dedicas que John Williams los vuelve a explotar un siglo después con un éxito tan grande tan grande como el del compositor francés de hecho

Voz 1450 37:51 pues muchísimas gracias por ilustrarnos iluminar unos con tu varita mágica

Voz 2 37:57 seguid con estos conjuros de ópera que tenemos que no sale hasta la hasta luego

Voz 2 38:39 bueno pues continuamos nuestro relato con una estampa tremenda

Voz 3 38:42 cientos miles de escoceses que han escapado de la tiranía además pez se lamenta en un paraje inhóspito al otro lado de la frontera con Inglaterra

Voz 1450 39:23 lo que ha ocurrido entre el banquete Llesta escena es que Macbeth volvió a consultar a las brujas a aquellas que le habían profetizó la corona

Voz 3 39:30 sí ellas de confirmaron que serían los hijos de banco el amigo al que mandó asesinar los que heredarán su trono claro su

Voz 2 39:36 con con la locura que le han provocado los remordimientos

Voz 1450 39:40 Wagner ha desatado un auténtico baño de sangre en Escocia contra todo el mundo contra sus antiguos amigos los partidarios de la anterior Rey ir ahora todo lo refuta

Voz 3 39:48 dedos que han huido de su crueldad se preparan para volver a Escocia con la ayuda de un ejército inglés y así derrotar al déspota Macbeth

Voz 1450 41:03 por eso cantan lo que escuchamos patria oprimida no podemos llamar te madre ahora que te has convertido en un sepulcro para tus hijos

Voz 2 41:12 la campana dobla siempre muerto pero nadie se atreve a llorar por los que sufren es este Rafa yo creo uno de los coros espectaculares no

Voz 61 42:24 tu no

Voz 3 42:37 Impresionante Impresionante la carne de gallina bueno pero atención porque en su segunda consulta las brujas también a Macbeth le transmitieron un par de profecías críticas que nunca sería vencido

Voz 2 42:49 por un hombre nacido de mujer y que permanecería invicto mientras el bosque de Vietnam no se moviera contra él adivináis donde están llegando precisamente los rebeldes escoceses que quieren combatir a más

Voz 3 43:08 sí efectivamente al bosque de Vietnam donde su líder dice a los sublevados que todo el mundo lleve consigo una rama para ocultarse con

Voz 2 43:15 el bosque de Birmingham se mueve contra Macbeth se empieza a cumplir todos los rebeldes cantan para darse ánimo la

Voz 3 43:22 patria traicionada Nos llama llorando hermanos Cohen

Voz 1450 43:25 vamos a salvar a los oprimidos

Voz 3 44:07 es un Corea increíble detrás de otro en esta ópera preciosos bueno pero mientras en el castillo de macro se ha enterado de la invasión de los rebeldes escoceses

Voz 1450 44:15 muy monta en cólera así que os habéis unido a los ingleses contra mí pues no temo nada porque me han profundizado que ningún hijo de mujer puede hacerlo

Voz 3 44:23 en Creed sabe que este combate le confirmarán el trono Olear a caer definitivamente

Voz 1450 44:27 te da cuenta de que pase lo que pase todo el mundo elevado y que estar por eso canta para mí no habrá piedad respeto ni amor sobre mi tumba nadie pronunciará elogios sólo maldiciones

Voz 2 46:28 que tiene ser un tirano ya listo para el combate Macbeth recibe pues una noticia inquietante el bosque de se mueve bien hacia el castillo sabemos Rafa que es en realidad el ejército inglés liderado por rebeldes escoceses que llevan ramas para ocultar su avance

Voz 62 46:59 pero que vez tiene claro que también es el cumplirá

Voz 1762 47:02 tanto de la profecía que le han hecho Sade cuando El bosque de Vietnam avances de das derrota o bueno a pesar de todo Macbeth el balón pueden negar está dispuesto a pelear

Voz 2 47:33 la muerte o la victoria pero él confía en la otra profecía en la de que ningún hijo de mujer podrá matarle pero cuando los ejércitos chocan y se enfrenta a uno de los líderes de los rebeldes éste le recuerda que él fue arrancado antes de tiempo del Matas así que en el combate contra este rival no nacido podríamos decir macro

Voz 62 48:04 Sky herido de muerte a su ejército es derrotado con sus últimas palabras el tiene no dice muero siendo enemigo del cielo del mundo todo por Time

Voz 2 48:15 Bill Corona mientras sus rivales celebran la liberación el usurpador ha muerto que la alegría de la victoria perdure para siempre

Voz 5 49:07 en la Cadena Ser bueno Rafa la próxima temporada tenemos un Mac Beth especialísimo en el Met con nombre

Voz 2 49:14 es que los dejó pues con Anna Netrebko completo

Voz 0372 49:18 el domingo nada menos no ir con la dirección musical de de la estrella de la que vamos a hablar hoy que es marcar Milito y como siempre hablamos de estrellas pues hablamos con Lorena Jiménez cómo estás huy en chica es buena Lorena uno de los director

Voz 39 49:32 es más simpáticos sea el listón es tantísimo por qué qué tiene de especial ni sin duda americana porque es que tiene la la Arsene esa pregunta es además super social Amélie siempre extrovertido abierto ir bueno pues como que un buen rollo no

Voz 39 50:08 pero CIE en la cantina del Teatro Real muchas veces me pedía permiso para levantarse a saludar a los músicos allí al personal del Teatro Real fíjate que iba para ser un pianista concertista pero me confesó que se sentía tan sólo que lo que eso que esa porque quería estar con gente trabajar en equipo

Voz 3 50:44 esto tendrá que ver con un poco esa reputación que tiene el ser favorito de los cantante ha dado pena

Voz 39 50:49 sí a mí todos no hablan genial de dicen que están encantados con él porque los mima los acompañan canta con ellos es además un director operístico propiamente dicho lo vimos mucho más en los fosos que en la en digamos que haciendo repertorio sinfónico en los esas de concierto que él dada su historia era memoria dirige todo sin partitura y me contaba que eso le permite ver a los músicos y a los cantantes enviados a los ojos les dan muchísima tranquilidad les ayuda mucho a los a los cantantes porque como él me confesaba no todos los días tiene uno Mendía no todos los días está así con la voz en plan estatal estresados y me decía que muchas redes como director tenía que ser un poco con el logo porque el noventa y nueve por ciento del humor de los cantantes depende de cómo la voz y hablan de la voz en tercera persona se yo estoy bien pero la voz no muy bien

Voz 66 51:38 a como tú

Voz 2 51:51 el director favorito de cantantes nada menos que como para no

Voz 39 51:54 creo que con esto de la voz era vamos especial también no si el Abizaid y la voz impresionante tiene un instinto musical que está muy por encima del resto y que era como un niño que tenía alma de cine que disfrutado muchísimo con la música levantada con buena voz tenía estar alegre con todo el mundo pero signos de Bagdad como era voz tenía uno More Terry le hizo bueno pues no estaba bien pero como él decía era tan bella persona lo queríamos todas no ve comentada otro

Voz 68 52:31 una torreta

Voz 3 52:43 vaya personaje más increíble así bueno Lorena pues muchísimas gracias por acercarnos su figura

Voz 39 52:48 a vosotros hasta luego

Voz 2 53:09 hay razas no sabes la de veces que soñado que por fin tenga no este Saber y fallar que se llama fallar por fallos siempre pues sigue soñando porque yo vengo crecido y vengo a

Voz 24 53:19 Aznar fallar pero yo vengo a ganar allí albergue

Voz 3 53:22 es lo que nos trae hoy nuestro magnífico

Voz 70 53:27 nidos no magníficos ustedes nuestro súper magníficos Mariela Rafa qué tal hola poner vamos a jugar vamos a jugar con la ópera lo hacemos en Saber y fallar con mal Pío y jugamos como uno con nuestro dos magníficos Mariela Rubio de Rocafort en Huesca y Rafa Bernardo de madriguera a Segovia

Voz 2 53:51 al cajón

Voz 70 53:52 es sí que deben que Serra hijos de madre conejo al ajillo eh la gastronomía popular española qué maravilla qué suerte tenemos verdad digan si digan venga vamos a jugar vamos a jugar hoy el sorteo ha determinado que comencemos con raza va vamos allá les recuerdo que son dos preguntas cada uno

Voz 12 54:11 cuatro temas a elegir Rojas Escocia realeza Shakespeare cuales ligera

Voz 3 54:19 pues para empezar pues venga voy con Shakespeare con débil si no se piensa tremendo crecida

Voz 70 54:24 no no me asusta no está el gran literato británico vamos para allá todos conocemos las principales obras del Bardo de Stratford upon Avon pero hay algunas menos con

Voz 12 54:35 seguidas cuál de estas tres pertenece verdaderamente a Shakespeare Juanra atento al Boedo Back To be or sin Bellini no elige sibilino

Voz 70 54:49 he corren envasado esto

Voz 2 54:53 el estudio ha hecho es Mariela pero eh por Rafa hacemos esa

Voz 12 54:59 sin Ariel no se rinda la venga realeza realeza venga a sacar la va a sacar los reyes más populares en el imaginario escolar siguen siendo los godos los visigodos se acuerda de los bueno

Voz 70 55:15 vamos a ver sabría cuál de estas tres es falso

Voz 12 55:20 P Ubis mio turca el segundo

Voz 70 55:26 segundo así al azar a ver qué pasa tornillos

Voz 70 55:32 pero ahora las preguntas definitivas en las hace ya saben Juanjo Cardenal qué tal Juanjo Juanjo la Jordi hola Mariela la tapa vamos vamos ahí con esa pregunta para Rafa Bernardo

Voz 12 55:44 qué tema dije queda brujas y les queda Escocia

Voz 3 55:47 venga a Escocia es qué tal conoce a Escocia

Voz 12 55:50 pero bueno no en casa no

Voz 70 55:54 muy bien bueno pues vamos con la pregunta delante Juanjo

Voz 12 55:57 qué hermoso país Escocia así es montañas lagos acantilados y una flor tradicional sabe es sabe cuál es la flor vamos a ver con las opciones Rafa son estás la del cardo la dalia o La flor de ley es una de las tres es la flor nacional de cocineros yo diría la dalia la Adán

Voz 70 56:19 ya no habrá novedades en el equipo de rugby de Escocia es el equipo del cardo es la flor

Voz 3 56:27 no se queda legales algo pues no es verdad

Voz 70 56:30 ya no presta atención a los deportes no la oportunidad que todavía puede ganar si acierta gana vamos al Mariela vamos pregunto adelante Juanjo

Voz 3 56:40 sin duda hay una bruja a la que todos cogimos cariño gracias a una estupenda película de Disney

Voz 12 56:47 la bruja novata la ha visto morir civil no sabe usted quien la interpretó venga María era concentre se las opciones son Angela las Vori Julie Andrews o Shirley Mac Laine nombre la maravillosa Ángela Laura Ángela

Voz 70 57:05 correcto enhorabuena después de cincuenta y nueve ediciones de Saber y fallar gana Mariela a Beckham rica jamás haría la súper magnifica Mariela Rubio de lo define Murci anorak Ana del premio de hoy atención porque es maravilloso les vamos a regalar algo increible lo mejor de nuestras amigas de la simpáticas brujas puedo volar ojalá podría ser pero no no son fiel latas de sopa de araña hay Pata de Cabra al caso no me gusta Manel que ante algún conjuros en es un gigas usted enhorabuena Daniela histórico nos vemos aquí a los

Voz 5 57:55 play Ópera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena SER bueno pues así hemos llegado al final del programa de hoy oye drama de sexo

Voz 3 58:07 Mir música de verde el listón lo hemos

Voz 2 58:10 a lo alto para la próxima eh que vamos a ver que esforzarse a fondo hasta luchado