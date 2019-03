Flash Deportes SER de las 14:30 (25/03/2019)

Voz 1

00:00

la selección española de fútbol ya está en Malta donde jugará mañana su partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte con motivo de este partido Luis Enrique hablará esta tarde en rueda de prensa antes del entrenamiento del equipo quién sí jugará hoy es la selección española sub veintiuno La Rojita Se enfrentará a Austria a partir de las siete menos cuarto de la tarde para hoy también tendremos partidos de clasificación entre los que destacan el Francia Islandia Montenegro Inglaterra Portugal Serbia todos ellos a las nueve menos cuarto de la noche de vuelta la Liga el Real Madrid se entrenará a partir de las cinco de la tarde preparando ya el partido frente al Huesca del domingo a las nueve menos cuarto la segunda división no ha parado y hoy a partir de las nueve de la noche se cierra en la jornada número treinta y uno con el partido entre el Mallorca y el Zaragoza ambos equipos necesitan puntuar el Mallorca para meterse en la lucha por el ascenso el Zaragoza para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso centrándonos ahora en el ámbito polideportivo hoy se inicia la Vuelta Ciclista a Cataluña una prueba que contará con siete etapas cuya final será en Barcelona es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER claro