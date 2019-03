Voz 1 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas juegan imagino

Voz 1515 00:53 déjeme que recuerde a los épicos también que hacen posible que cada día este programa salga adelante en la producción el gran Fermín Agustí en la técnica Alicia Molina Noema Valido aplaudida aplaude Nacho Ares en la redacción Miriam Soto Javier Jiménez Bas y Cristina del Casar bueno aquí nosotros hoy nos vas a hablar de algo que me hacía especial ilusión porque yo recuerdo hace años que lo vi no sé si sigue estando en el Museo Municipal de Madrid el plano de Teixeira creo que se pronuncie así

Voz 0772 01:29 Teixeira Teixeira es un portugués Pedro de Texeira en el año mil seiscientos cincuenta y seis hizo el mejor plano histórico de Madrid bueno histórico para nosotros en aquella época a mediados del siglo XVII cuando Felipe IV contó con los servicios de este portugués para realizar el el plano del que vamos a hablar en estos minutos era pues quizá la la normalidad lo que tenía a pie de calle nunca mejor dicho es tan preciso tan exacto tan tan minucioso en el detalle que hoy sobrecoge y sorprende porque por suerte el centro histórico de centro de los Austrias de de Madrid no ha cambiado absolutamente nada el trazado de las calles es exactamente el mismo puedes seguir el itinerario de tu propia calles Si vives en el centro muchos de esos nombres tampoco han cambiado fíjate desde el siglo XVII y es como una especie de de máquina de del tiempo yo lo tenía antes en el mismo casa es bueno el el original ese es enorme no mide no tengo por aquí anotado pues creo que fíjate son veinte planchas de cuarenta y cinco por cincuenta y seis centímetros imagínate eso eso cuánto es para que me haga una idea compararlo con algo unos ocho metros de largo ocho nueve metros de largo pues un poco más grande que este estudio donde estamos

Voz 1269 02:47 sí en la reproducción la recreación que te digo no si en el museo desde Madrid

Voz 0772 02:51 cero Museo Municipal de Madrid falló una maqueta una maqueta que se hizo a partir del de los detalles que aparecían en el mapa en el plano de Teixeira

Voz 1515 02:59 Pfizer está ocurriendo una cosa divertida a ver si encontramos algún oyente que haya hecho esto que viva tú dices que el casco histórico diferencia dista muy poco de lo que hizo Teixeira en mil seiscientos no es de seis mil seiscientos cincuenta cincuenta y seis si algún madrileño que viva en el centro que se ha movido ha cambiado poco ha tenido la curiosidad de ir a ver esta reproducción en el Museo Municipal para ver cómo era su casa su calle la zona donde vive lo han hecho lo han visto conocer este mapa de Teixeira lo han visto esta recreación en el Museo Municipal que han visto el lugar en el que vive bueno que no se tengan que las medidas nueve cero dos catorce sesenta sesenta y dos con

Voz 0772 03:38 en ocho metros decía un poco más dos con ocho metros por un ochenta de de alto estas veinte planchas si te parece vamos a escuchar a Carlos Osorio desde el s historiador un entusiasta de la Historia de Madrid tiene un blog que recomiendo a todos desde aquí que se llama caminando por Madrid en donde nos cuenta muchas de las historias de de las calles de los edificios de los protagonistas que vivieron en esos lugares ya hemos preguntado por la historia del plano de Texeira y esto es lo que nos cuenta

Voz 2 04:06 en el mapa Texeira probablemente fue un encargo del Rey Felipe IV pero cabe la posibilidad de que el propio te irás los diseñara pensando en ganarse el favor del Rey en cualquier caso pues es la mejor descripción de Madrid del siglo XVII que se conserva aquí está hecha por este dibujante pintor Pedro Texeira con una calidad y una minuciosidad que nos permiten reconocer casa por casa y plaza por plaza este Madrid el diecisiete las calles son un poco más anchas que en la realidad para que las fachadas se puedan ver gracias a esta perspectiva oblicua que utiliza pero entrelazado de la ciudad es exacto

Voz 1515 04:57 fíjate es que si yo viví será el centro de la ciudad tendría esa curiosidad cómo era se lo encargó Felipe IV a Pedro Texeira mil seiscientos cincuenta tantos y ha cambiado poco abríamos el teléfono a los oyentes hace unos minutos para que nos contasen si vive en el centro y si han tenido la curiosidad de acercarse a ver como era originalmente que poco ha cambiado y además este mapa tiene detalles mil detalles pequeñitos pero pero muy curiosos

Voz 0772 05:21 muy interesante es vamos a saludar a Yolanda Yolanda

Voz 1515 05:24 qué tal hola

Voz 3 05:25 hola buenos días a ver cuéntanos

Voz 4 05:27 pues bueno yo viví muy bien al centro bebí concretamente en la calle Verónica ir fui al museo podían museo para ver exactamente cuál era mi calle INI calle entonces estaba abierta hasta el paseo del Prado que parece ser que los años sesenta setenta de noventa de construir un edificio que hizo que la caída de desembocar allí pero la verdad es que resultó altamente emocionante es ver que que en el sitio donde volvía ya existía serios atrás

Voz 1515 05:57 este es un poco atraído

Voz 5 05:59 yo un libro en el que lo estamos viendo

Voz 1515 06:02 Nacho Ares algunas pequeñas reproducciones de de los planos la tenía el mismo nombre pero siglo XVII pero es que encontrar mira en la calle de de Yolanda cambió ella buscaba la calle Verónica no estaba explicando es un poco como buscar a Wally no ir allí al Museo Municipal es saber dónde está la calle donde vivo como se llamaba ha cambiado y de qué forma ha cambiado no

Voz 4 06:23 sí claro además el queda muy emocionante porque bueno rápidamente en el cuando cuando estoy viviendo allí en el centro lo primero que hice fue comprarme el mapa porque deseando tenerlo en casa y mirar yo estar observando que los eso en diferentes ciudades siempre me he llevado el mapa de Madrid como que es mi carné de madrileña irradia realmente es que es muy emocionante pensar que que además por esas calles por lo que yo he vivido ido a por el pan hacía lo mismo personas admirables citaban miradas como Lope observar antes que vivía en Cantarranas que era un vecino del barrio

Voz 1515 07:02 fíjate a todas las cosas eran Yolanda Estrada claro es consciente de que estás pisando la historia

Voz 2 07:07 hombre o Andrés

Voz 4 07:09 es que es básicamente es alucinante

Voz 1515 07:12 bueno porque como me decía un acto ante

Voz 4 07:14 que que el estado escuchando que pasear por por esas calles de del centro es pasear por la Historia cuando otras muchas ciudades capitales de Europa que se vanagloria de tener en centro prácticamente igual lo pues es que Madrid así Madrid queremos la historia viva la historia hay en el centro

Voz 1515 07:34 bueno sin no conocían esto acercarse al Museo Municipal de Madrid con pocas Rose en familia con amigos solos como quieran

Voz 5 07:40 calle Fuencarral porque ahí van a encontrar cómo era el lugar en el que viven y de qué forma cambiado vamos a seguir saludando a

Voz 1515 07:49 oyentes que nos están llamando de o qué cantidad de me encanta porque esto significa que tienen sensibilidad con el uno en el que vive y que quieren Madrid

Voz 0772 07:55 historia está viva está viva porque lo decíamos te estaba enseñando ahora en este facsímil del del plano los mismos nombres de la calle Mayor la Puerta del Sol la plaza de la Villa sean guardan la misma nomenclatura que que hace cuatro siglos y eso sorprende no porque es cierto que en ocasiones ha cambiado el nombre por algunas circunstancias el élite el trazado de la Calle ha cambiado levemente pero grosso modo en Non no creo que no me equivoco al decir que el noventa y cinco porción del del trazado del plano de Teixeira sigue siendo idéntico al de ahora

Voz 1515 08:28 venga vamos a seguir saludando antes el siempre es Ambrosio Ambrosio qué tal hola

Voz 3 08:34 hola buenos días haber cuéntanos

Voz 4 08:39 muy efectivamente el plan no maravilloso virilidad a esas Kaká se dice plano para su presentaciones gráficas de escala al mucho más grandes por eso cuando de una ciudad a sus el plano pero bueno el plan no es maravilloso y efectivamente la maqueta que señores Normaa quitanieve va pero que las maquetas permiten a la gente que no está acostumbrada del plano pues hacer sin leía mucho más propicio allá por hecho aunque no estoy hablando de sino que en esa misma sala en el Museo Municipal hay una maqueta absolutamente maravillosa posterior de mil ochocientos treinta y de Palacios que es una maqueta de cómo era Madrid en mil novecientos treinta con una precisión impresionante de forma ir cuando se vaya a ver el Texeira Se puede ver también está otra maqueta que pocas ciudades tienen una maqueta de ese tamaño de esa época

Voz 0772 09:36 un día tenemos que hacer una sección dedicada al museo

Voz 1515 09:38 como si no lo he comentado a veces con Fermín para dentro

Voz 0772 09:40 dar que una persona Nos Nos atienda para poder abordarlo porque tiene verdaderas joyas como nos comentaba ahora Ambrosio

Voz 1515 09:47 me encanta comprobar la la sensibilidad y la creencia de de los madrileños por Madrid el otro día es que estaba recordando quiero que venga un día Juanjo Millás las al programa porque esto lo estuvimos en la presentación del Premio Alfaguara de Novela por una novela a Patricio Brown que también vendrá porque además se inspiró en Madrid para para crearla explicaba Millás que al final Madrid no existe bueno muy muy muy ya sea no esto qué es un espacio moral realmente que es una ciudad sin identidad porque la hemos creado todos hola creado todo el mundo que viene de fuera yo no estoy de acuerdo también dice y además decía a Juanjo en la sala que fue la Casa de América a ver cuántos madrileños de varias generaciones hayan levantó una sola mano porque no sólo es que hayas nacido en Madrid sino que tu familia tus ancestros eso se hartó no bueno eres gato gato Ambrosio

Voz 1269 10:35 sí de tercera generación también tenías que ver a la presentación de la Alfaguara Ambrosio

Voz 4 10:42 yo ya otra cosa que estoy ahí fuera estoy en la calle y no tengo el dato pero el Ayuntamiento de Madrid hará cuatro cinco años publicó un libro muy interesante que están en el Museo Municipal no recordó la autora en el que se reproduce el fútbol el plazo de semana fotografías aéreas actuales y es interesante no porque lo que estabais pretendiendo que la gente contará ACB ahí cómo era y cómo está y lo que ha planteado el trazado de la que hay es muy similar salvo la Gran Vía lógicamente lo que se abrió no la Gran Vía San Francisco pero el resto el trazado de las cayese es muy similar lógicamente la edificación no la dedicación ha crecido en altura

Voz 6 11:23 a qué te dedicas lo aquellas

Voz 1515 11:26 dedicado en hambrunas mucho

Voz 4 11:28 años en el Ayuntamiento de Madrid en el área de Urbanismo

Voz 1269 11:31 ah bueno claro lo entonces lo tuyo tu pasión tiene truco eh

Voz 1515 11:38 que bueno a hacer un desmontando a Millás le vamos a sentar aquí vamos a vamos a abrir teléfonos a madrileños que consideran que Madrid no es sólo un espacio moral sino que es su casa de varias generaciones desde luego desmonta bombillas país

Voz 0772 11:52 magia arquitectónico histórico arqueológico y artístico

Voz 3 11:56 Ambrosio un beso igualmente muchas gracias

Voz 1515 11:59 hasta luego ir terminando que vamos a la hora de de música de los conciertos de esta semana de La Noche en Vivo ni vamos a entrevistar también a a Quique Gómez un artista que nos encanta que ya está por aquí y que vuelve al Café Berlín el tres de abril con Quique Gómez and his by pairs bueno un tipo que en directo les aseguro que merece mucho la pena decíamos esta plano de Teixeira también es una herramienta a Nacho Ares muy importante para conocer la historia de mal

Voz 0772 12:23 claro porque ahí aparecen todos los edificios que algunos de ellos fueron eliminados por la desamortización de Mendizábal si te parece vamos a escuchar de nuevo a Carlos Osorio quien nos lo cuenta poniendo en valor un poco en un corte muy breve la el valor del plano de Teixeira para conocer la historia de las

Voz 2 12:40 el mapa veces seguida es fundamental para conocer el Madrid del barroco y su vigencia es incluso posterior ya que un siglo después de Madrid permanecía en más o menos igual es cuando llega la etapa de las ves amortizaciones pese derriban conventos hice modificar el trazado urbano pero el propio

Voz 0772 13:03 el esta referencia podemos conocer un poco el la historia de de de Madrid acuérdate el el otro día cuando hablábamos de esos mentideros que muchos de ellos han desaparecido pero la estructura de los edificios la ubicación exacta los podemos conocer gracias al plano de Teixeira es decía antes una máquina del tiempo absoluta y milagrosa que además se puede comprar por un precio muy económico unos ocho o diez euros en un facsímil más o menos de un metro

Voz 1269 13:31 qué bonito telón marca de la casa de Bear como

Voz 0772 13:37 con porque además tiene un tiene un pequeño una cajita un apéndice en donde aparece el índice de todos los números que va en aquella época pues a cien practicamente igual que ahora marcaban con puntitos un número la referencia de los los edificios ya aparece el listado de todos ellos para saber qué es cada cosa hay puedes ver qué es lo que había donde tú vives o cuál es la la referencia de ese monumento que has conocido por historias que ha perdido