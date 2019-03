Antonio Notario, alcalde: "La niña ha sido quien ha bajado a avisar de lo que se había econtrado"

Voz 1

00:00

por lo visto pues ha sido una niña de la que ha bajado al establecimiento comercial que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado con sus padres en ese estado la niña tiene once años de de cuatro años la has sido atendidas directamente por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados esto es una cosa que nunca había ocurrido en Loeches es que es un pueblo tranquilo y apacible y que que nunca había tenido estos objetos llevaba aquí hay aproximadamente un año residuos el marido porque lo visto había llegado más de cuatro meses los niños estaban escolarizados en el colegio de los es pues no no había ninguna denuncia previa ni en una cuestión relacionada con esta familia por los datos que tenemos hasta ahora