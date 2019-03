La Lengua Moderna: El fachaleco, ni de derechas ni de izquierdas (25/03/2019)

Voz 1 00:00 tan moderno y tan ante igual a ver cómo el fracaso del teletexto como una garantía antiestrés moderna con lector de Miguel

Voz 2 00:18 una bestia

Voz 3 00:54 damas y caballeros bienvenido Si bienvenidas al quinto quinto

Voz 4 00:59 drama de la Lengua moderna muchísima gracia al público más veintiuno más militante de Europa que cuadro plástico for Maison cuánta belleza Paradise un bodegón pero de naturaleza viva e ir por supuesto tengo a mi lado como no

Voz 5 01:16 a la luz de este programa Alfaro seguía a mí

Voz 3 01:20 como si a mi musa sí

Voz 6 01:23 hemos parientes no pareja ten cuidado

Voz 3 01:26 no no somos parientes ni pareja pero es la luz de mis días Valeria

Voz 7 01:34 Valeria en esta nueva etapa

Voz 0759 01:36 Lengua moderna a estos que estamos muy en positivo o muy a favor de

Voz 7 01:40 caña a favor de eh sí a favor de la RAE a favor

Voz 0759 01:42 de tu así que queremos dedicarle el programa gente más gente así ya que no facilita la vida tú a quien se lo quieres dedicar enterrando hoy quiero

Voz 6 01:51 Casey a Coti

Voz 7 01:53 estás como un adolescente ahí es que viene Coti Najwa súper importante esta gente esta millennials algo

Voz 6 02:06 bueno entonces simplemente quiero temerse todas sus canciones igual de repente no hablo bien pero no es por no hable bien normalmente es porque estoy nerviosa y me pasa y bueno Coti te quiero

Voz 0759 02:16 mira qué bonito Werder ya luego se lo dices ahí yo se lo quiero dedicar este programa y por supuesto también a un grupo social que está desapareciendo los jubilados no bossanova reza el jubilado de los jubilados cada vez cada vez hay más no están desapareciendo pero está desapareciendo una raza de jubilado que era a lo mejor el que estaba así con la manita en una esquina de la calle tú a lo mejor eran las once de la mañana llevaba sin querer las luces dadas en el coche IES jubilado te veía ahí te hacía sólo para eso propone a Carmena sólo para esa gente

Voz 3 02:58 desapareciendo porque dentro de poco va a ser obligatorio de mayor las luces todo el rato puesto no aparezca que no hay que buscarlo otra ocupaciones ajeno claro que sí no sólo piensan en la muerte

Voz 0759 03:08 ocupaciones para los jubilados

Voz 7 03:10 no no

Voz 0759 03:11 dicho esto también le quiero al programa de hoy porque vamos a ver en este país es siempre estamos con las mismas cosas que si el enfrentamiento por todo todo no se enfrenta hasta las cosas más nimias siempre las dos Españas siempre la grieta ir profundizando si no os digo una cosa no secuestraron el himno Nos secuestraron la bandera nos han secuestrado el sentimiento patriótico pero me niego

Voz 4 03:38 a que nos secuestren échale el chaleco vale el facha chaleco es eh como el rancios ni de derechas ni de izquierdas ha sentido común así que un aplauso para el chaleco por favor con el calor que hace veinte pues tiene del Granada

Voz 0759 03:55 eso es ideal para este tiempo que está así desde primavera pero no he dicho esto cómo no recordar también que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 4 04:06 la de lucir gracias empezamos

Voz 3 04:27 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 9 04:30 mire usted de

Voz 4 04:35 esto sólo lo hago porque es súper desagradable sonido de la pesadilla

Voz 7 04:40 empieza la sección favorita de flor nuestro producto

Voz 10 04:46 el concurso de la Lengua moderna dos personas se enfrenta ya a ver cuáles más leer da

Voz 5 04:58 por supuesto no hay premio no no no esto no es la ruleta como es el concursado

Voz 10 05:06 cutre de la lengua Mode

Voz 0759 05:11 qué más da que Gaggan es su pierdas si al final tú

Voz 4 05:19 cada vez peor muchísimas gracias

Voz 0759 05:24 en Benidorm bienvenidas al concurso cutre de la Lengua moderna el concurso más cutre el peor de España sin duda necesitamos dos voluntarios metamos a dos concursantes primera mano arriba pues adelante adelante compañero cómo te llamas

Voz 4 05:38 Gonzalo un fuerte aplauso para Gonzalo desmontarlo de la tratara

Voz 3 05:46 de la Rosa es un sitio de lo de la gente maneja rico Gonzalo Gonzalo Gonzalo el pobre Gonzalo el pobre bien quién quiere competir contra Gonzalo por favor una chica algún rico también para hacer una lucha de clases Arias Dani está ahí Daniel nuestro muy bien

Voz 0759 06:06 vamos a recurrir en caso Gas por favor

Voz 6 06:08 dos las pilas

Voz 3 06:11 la lengua venga humilla le humilla le

Voz 4 06:15 cómo te llamas Juan Juan un puerto de aguas exactamente pero bueno a ver yo estoy la historia pero ahora Nacha champán de ocho pero Pardo

Voz 1414 06:28 a bares que la secundaria van derramando pues le cuentan historias Why ahí estoy yo

Voz 3 06:34 apenas un dos por uno para que de alguna manera pues vayan y claro claro si lo hacen gozar otros Cocteau era conflictivo en los estudios de no nos hemos puesto en ese flequillo de mal lote no una cara nunca sabe nunca sabes pero no es la imagen que quiera qué haces Katy poquito el micro Gonzalo que se te da bien eres pobre pero ya tenemos concursantes tenemos concurso y tenemos como figura odiosa pero patriarcal

Voz 6 07:05 Ata a ver yo vueltita legábamos Valoria no se que he traído unas opciones si a ver si me podéis decir vosotros que os parece me gusta la azafata animadora que eso sí como como muy libra no de Libra siempre espontánea energética

Voz 0759 07:19 libra refiriéndote al horóscopo

Voz 6 07:21 es que los libra somos así vale vale sobre animales

Voz 3 07:24 de hablaremos buena la vida nunca es aburrida a su alrededor

Voz 6 07:27 qué os parece esta falta animoso si animosa luego tengo azafata y que habla citando

Voz 0759 07:34 citando como los toreros o

Voz 6 07:37 algo citando como otros personajes vale vale pero es que no me ese ninguna me tendría que aprendes no importa dejamos para otro programa y luego tengo una que es emocional personas que seducen para sentir que otros necesita dan finge dan fingiendo no esperar nada pero precisan agradecimiento

Voz 3 07:52 vale entonces estaremos a Zapata psicoterapeuta tampoco yo purifica animador sino a Fatah

Voz 6 08:00 venga pues voy a por ello

Voz 3 08:03 tienes tu micro de azafata tenemos la azafata tenemos

Voz 0759 08:05 concursantes

Voz 4 08:13 vale esperamos con la

Voz 0759 08:14 primera pregunta eh yo creo que vamos a empezar me vamos a empezar por un clásico hay preguntas clásicas preguntas que se que cada dos por tres son dudas eternas entonces ésta se planteaba en el grupo de guasa que tenemos de programa sí de que va a las preguntas de matemáticas cuánticas

Voz 4 08:32 no se decir el espectro es amplio moderna

Voz 0759 08:38 hay que resolver una integral en esa pizarra sobre otras relacionadas con la lengua fuera vale vale vale entonces mira para di por empezar es correcto esta pregunta se plantaba en el grupo que tenemos de guasa no voy a decir quién pero da igual si tenemos tres correcto está en la RAE aceptaba la pala para de es cambiar ojo refiriéndonos a cuando compras ya sabe no una prenda o lo que sea Hay no te convence y lo quieres ir a qué yo diría que no no por qué porque Juan porque

Voz 1414 09:09 me suena una palabra surgida así de uso pero que también ha aceptado no escucha la típica noticia

Voz 3 09:14 de su aceptado concreta

Voz 1414 09:17 no sale igual viste equivocando o yo qué sé cómo ha salido en los medios tu identidad

Voz 4 09:21 yo yo me iba Antena tres todos los días

Voz 3 09:24 yo Matías como ha dicho estado

Voz 0759 09:27 Federico Federico Godall bien

Voz 3 09:30 Gonzalo el pobre tú que consideras que de es cambiar

Voz 0759 09:33 está aceptada por la RAE se usa usarse según siempre la usamos todos pero está dotada con ese significado además a ver si hace tan concreta yo creo quieres cambiar yo creo que lo tienen que aceptar y yo creo que sí Gonzalo te voy a quitar un punto no hemos empezado y vas a menos uno porque la RAE no acepta concreta no no cosa que hemos dicho aquí en este programa y lo tendría que virada yo creo que sí ha dejado lo quiso pero como has acertado que efectivamente por has dicho que no quiero que no tú que sí vale pues entonces cero puntos porque tú llevas menos uno has acertado pero es cero cero porque si es cambiar estas

Voz 4 10:16 sí creo que Herrera veo

Voz 0759 10:24 vale si es cambiar está aceptada osea que la podemos usar sin temor y sin que venga Arturo Pérez Reverte con un kalashnikov tú debes cambiar está perfectamente adaptada bien vamos con otra pregunta esto sucedió esta no es exactamente una una va de gramática léxico pero sucedió en este programa vamos con un fragmento de vídeo del programa número dos Pablo vamos a ver si te invito a mi casa Verne Flix se escribe con G J con esto porque porque en Argentina digamos que este señor está insinuando que la frase Ben Ami casa Vernet Flix implica coger que luego va a haber una relación poco más carnal entre ellos dos no tiene muy buena con sus claro la pregunta viene con consiste Cillo la no nos echó para atrás eh que diste le contestó

Voz 3 11:15 en cualquiera de sus acepciones en el verbo coger sería directamente se escriben congela las formas en que el sonido va ante cómo coger cogía tal tal perfecto si da por hecho una institución de ciento cincuenta años cogiendo una broma

Voz 4 11:33 súper animosa

Voz 0759 11:35 eh aquí hay un error yo digo yo me tiré a la piscina de una manera totalmente en fin sin conocimiento ningún hoy dije que la RAE tiene cincuenta ciento cincuenta años de edad es un error absoluto tiene bastantes más años os dejo un margen de error de más menos diez años ya os doy la pista de que son bastante más de ciento cincuenta años Gonzalo el pobre Gonzalo como el pobre cuántos años tiene la RAE ciento ochenta y cinco ciento ochenta y cinco años dice Gonzalo de Juan profesor de varias cosas a la vez sí concretos cuántos años tiene se eh yo intuyo que Wall hacia mil ochocientos cincuenta que yo estoy diciendo de ocho ciento sesenta y ocho ciento sesenta y ocho esto apuesta no llegaba ciento ochenta y cinco ciento sesenta vale pues ahora ya sí lleváis metros sesenta y nueve por ciento

Voz 1414 12:28 perdona pero estamos en dos mil diecinueve no

Voz 5 12:32 no perdona perdona si da igual si está mala tres ciento seis años un fuerte abucheo para dos

Voz 0759 12:40 a trescientos seis años bien lleváis menos un punto que pena pregunta más difícil Amira estará muy tramposa muy Juan por favor ves que tiene saber las pizarras te quedas

Voz 5 12:53 en la que tú quieras la blanca y la negra unas de rotura de regulador hablemos

Voz 0759 12:57 yo tras de tizas y ahora vamos con una palabra que también crea alguna duda bastantes duda de vez en cuando escribí de forma de la forma que considere correcta yo lo voy a pronunciar de una manera puede ser otra la palabra icono Icono icono que es una palabra que no utilizaba pero derepente llegó

Voz 12 13:19 bueno se viene icono o ícono o ícono

Voz 0759 13:23 con cuidado eh con esto Zapata solares

Voz 1414 13:26 pasando eh no porque tenga problemas estás haciendo

Voz 0759 13:29 el efecto del reloj

Voz 3 13:32 somos el peor concursos España

Voz 0759 13:34 a años luz de diferencia empezamos Polo dando siempre daba Juan Campos escribe icono icono vale señaló por favor que lo que lo voy a la cámara icono tú dices que ya no que no que no lleva la tilde en la ahí vamos a ver Gonzalo el pobre vamos a ver tiene un Pizarro

Voz 4 14:00 en Times New Roman siete los dos

Voz 0759 14:04 cómo estáis por icono vale a los dos creéis que hay alguien que piense entre el público que es icono icono icono creéis que se puede decir icono

Voz 4 14:16 uno medio dormido en el público perdona que te hemos despertado un aplauso para los dos por favor bravo bravo otra cosa

Voz 0759 14:25 es que si hubiese dispuesto icono también está bien dicho porque en América se dice icono así que no pasa nada bien

Voz 3 14:31 el hallazgo de nuestra magnífica cuenta de Twitter que ya tenemos cuántos seguidores tenemos ciento veintisiete ciento siete mil ochocientos mil ochocientos mira lo que ponemos en nuestra cuenta de Twitter respondiendo a la gran Rosalía que puso en tuit muy polémico

Voz 0759 14:48 Ana me encanta la tortilla de patatas con pan a lo que nuestra gran ayer eh respondía o tortilla de patatas o tortilla de patata cuál de las dos es la correcta empezamos Portillo Gonzalo yo diría tortilla de patatas patatas patatas en plural si vale eh Juan yo diría que sí

Voz 1414 15:15 eh yo diría estos otro triple pero de patata porque ahí se utiliza como desde fuera de forma incontable no sé si esto esto no no no no hostia esto es otro triple que estaba jugando total por eso es por lo de

Voz 5 15:32 cada uno es esta la bien brava

Voz 7 15:38 las secciones con mis cosas

Voz 3 15:40 no ocurran tortilla española por cierto o tortilla española estáis empatados a cero puntos es lo más lamenta el tengo una más que tenemos las pizarras Borraz eso

Voz 0759 15:53 si escribir de forma correcta la expresión dar abasto todo lo utilizamos bastante cuando lo fácil no vamos a basto está más serias tener mucho atención Juan se lo está pensando Juan o qué emoción en está dando Juan sin embargo Gonzalo el pobre arrancado a escribir esperemos que con una letra un poquito más grande

Voz 3 16:14 cómo vamos a ver si puedes quedar muy mal porque es muy bonito porque Juan puede quedar muy mal delante de sus alumnos luego que lo pueden ver en vídeo está muy bien

Voz 5 16:24 Gonzalo muy bien mucho demuestra bueno pero luego la selectividad a lo mejor vas a protestar Vega Juan empezamos a abasto dar un poquito más así vale dar abasto todo junto y con b vale perfecto cuál es tu opción

Voz 0759 16:40 eh Gonzalo el pobre atención atención porque esto puede dirimir

Voz 5 16:47 concurso dar a y luego bastó el público que cree cuál es la opción correcta la de Gonzalo el pobre la de Juana

Voz 3 16:54 pues Gonzalo dice una chica aquí Juan Juan que levante la mano Juan por favor una dos tres cuatro que levante la mano Gonzalo el pobre mayoría Gonzalo pobre quien quiera alcohol

Voz 4 17:08 hola

Voz 3 17:10 necesitáis todos alcohol

Voz 5 17:12 que el ganador del concurso es

Voz 2 17:17 aunque no

Voz 4 17:20 aquí como siempre bazar y alimentación Chun Li patrocinan los premios del concurso bueno pero para el perdedor primero

Voz 3 17:27 a Gonzalo por casa a ver si empiezas a vivir para que veas un poquito pero por favor ganador atención una cerveza una ojo ojo con esto recalca que sabe hablar para que entretenga y más emocional para que lo tengas a tus alumnos conflictivos y ahora la foto porque tenemos una cuenta de Instagram en la que tenemos aproximadamente doscientos

Voz 0759 17:55 de tres seguidores que tenemos que llenar así

Voz 5 17:58 empezamos por el perdedor Gonzalo el pobre como nada

Voz 0759 18:01 foto de Lou seré o que luce un queme qué pena y encima ahora la selectividad que probablemente

Voz 4 18:07 sí

Voz 5 18:10 ya foto de Weiner para nuestro profesor de muchas cosas muy bien bien bien hay que se note

Voz 4 18:20 muchísimas gracias a los dos concursantes grave falta hasta aquí el concurso cumple de la Lengua moderna

Voz 3 18:26 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 13 18:44 qué hará cuando los hombres el castellano la creatividad el da con Devia

Voz 4 19:12 seis de un vitalista es que mañana me voy a Lanzarote hoy cualquiera diría que viene de resaca un empalme adelante

Voz 6 19:20 esta sección me parece una sección hoy que es para reírse simplemente para soñar y para decir qué maravilla de sección

Voz 3 19:28 que no sea para el caso es que

Voz 6 19:30 te hemos pensado como como los cómicos no inspira amor no normalmente los cómico no sabéis igual tenemos diferentes opciones igual vamos por la calle y nos viene lo típico y lo apuntamos en algún sitio con palabras con Bono un poco así

Voz 0759 19:43 ayuda a punto ya lo grabó el notas de regatas

Voz 6 19:46 también se suele hacer mucho lo de las notas de voz luego por ejemplo no sé si sabéis pero que a mí me suele pasar que me pasa algo concreto y digo uy esto funciona para chiste en plan recuerda una vez que tenía enfrente de mi casa otra casa y había dos gays que tanto le pelotas fallando que no os podéis imaginar todo el día patata unos ruidos no empatía que estaba yo yo y un punto que ya me hago bien mi solución fue mirarles desde la ventana mirarles con cae loca hablan pensando bueno así cuando estén chilinguendo que les venga yo a la cabeza el venga una tía loca a la cabeza es como

Voz 7 20:19 empiezan a pensar que hecho yo convivida

Voz 6 20:22 yo hago estas cosas sino de repente estas hablando con alguien y te viene el pasa mucho con mi novio igual estamos hablando las vacaciones Diego espera espera espera y me voy corriendo

Voz 3 20:30 dar en plan realmente Le quiero

Voz 6 20:33 quiero estar sola porque pues me pasa a mí así así funcionó yo él entonces esto pasa mucho los actores en cambio donde yo lo leí una vez que Marlon Brando estaba iban daba ahí en la catorce a catorce y veía gente pasar y así se inspira a los cómicos solemos hacer esto entonces hecho un trabajo de investigación

Voz 3 20:51 estoy con trabajo de campo de Valerio

Voz 6 20:54 entonces lo que he hecho ha sido ir a hablar con cómicos Iber cuál es las últimas notas que han escrito y que nos cuenten porque eso normalmente para ellos puede acabar en un brote en un bloque que puede ir a una premisa o al psiquiatra porque nos puede pasar la papelera o a la papelera porque no funciona entonces si se importa Podemos

Voz 3 21:12 el documental que he creado es increíble hemos creado un documental si donde guardar es que eres tú te nota en mi grupo que tengo si caramelos más se llama

Voz 0911 21:25 eh tú hilo lecho podías leernos lo último que has escrito madre mía pero si hace veintiséis años yo tenía catorce años es

Voz 14 21:36 como lo de parecía parece que fueron dos días y este que entonces tenía Cantabria hace veintiséis años yo tenía catorce

Voz 15 21:44 su tierra en Japón va me quedo acabando el menú estás nervioso Borrell inmóvil ya Pedro Espina Flandes hoy comiendo un menú degustación

Voz 7 21:54 sí señora disco medio

Voz 15 21:56 discutimos hostales a mí me dice ya que te den por culo hoy me tiene salta me voy a casa te vas deseaban y faltaban dos platos es dar el me quedó acaban el lo traerlos de ella también que es como a todos soy muy amigo del señor donde aparece su señora que es japonesa y mete estás muy nervioso yo acabo de poco si la dar no suele discutir vale necesitas que te haga reír y saca un biombo si mitad restante con la gente estará no pone un biombo acotando la mesa me empieza imponerlas mano mientras me imponía las manos de tranquilidad ni Volta

Voz 4 22:35 a Ricky no no

Voz 3 22:43 pero bueno Benicio sí muy bien todo pero no me puedo creer que vaya a rellenar todo

Voz 0759 22:48 sección

Voz 3 22:49 con nuestros cómicos contando Teide unos gerente como de Hitler no oye queréis ver

Voz 6 22:57 termina el documental I más famosos eh

Voz 3 23:00 oye por favor Flor esto lamentable me lo currado

Voz 6 23:03 puesto esta rótulos

Voz 16 23:06 hombre Knicks eso que cómo entrenar a tu dragón tres las últimas no

Voz 3 23:10 han estrenado hay tres

Voz 16 23:12 Ellis de Cómo entrenar a tu dragón todavía no habían

Voz 4 23:19 lo han explicado mojón que ya vamos a retirar la lengua en broma

Voz 13 23:27 me quedo llevó

Voz 15 23:31 a mí era gol

Voz 6 23:34 no era más cara

Voz 15 23:37 la momia fantástica recios

Voz 4 23:40 vamos a ver yo también le copio

Voz 17 23:42 sería de ámbito que mirar cada vez más Marcos

Voz 18 23:53 el señor de la nota habla con el cielo de sus películas de que quiere llegar lejos competitiva El

Voz 4 23:59 ahora yo

Voz 18 23:59 bueno y lo menos las notas de la peli que casi casi se pone los auriculares que hemos visto en el GPS al final tienes auriculares enchufados a una cajetilla de tabaco

Voz 4 24:12 no tanto para capítulo para Capítulo Cero

Voz 18 24:15 de ciencia ficción quiere ser una especie Black Mirror y lo que creo que me estoy inventando que creo que mola no sé si existe que es la y biopic falso

Voz 4 24:27 pero vamos a ver vamos no no no no no

Voz 3 24:30 vamos a ver lo primero estamos todos notando que cada vez borracho porque además ha empezado el reportaje de día se ha ido haciendo de estos el otro ya que juntáis a cenar hay en el Pick claro entonces aprovecha luego tú vas cada vez más croqueta porqué un poquito muelle afirmó has grabado con el móvil de otra persona otra cosa te voy a decir perdóname vale ya que te lo diga yo sí vaya campo de nabos que pasa no hay cómicas

Voz 6 25:00 no es verdad me está dando de feminismo y luego no me queda ni una tía

Voz 3 25:03 tengo que ser yo el que fatal no aquel más play Mi las quería pues me da tiempo os importa que llamé a una amiga no mira lo que te salga claro para quedar bien por lo menos por cuota Patti espejo que es graciosa es que sino que a Superman no creer la sección que está sacando Awais estáis viendo Vespa eso me paga pues nada pues no no si Podemos es y no podemos me miran sí parece espejo kamikaze de Valencia vale sí Patri

Voz 19 25:33 qué pasa hola

Voz 6 25:36 oye una cosa súper rápida que se me acaba el tiempo me puedes decir lo último que has escrito de comedia en plan en tu móvil lo en el cuaderno el último chiste lo último tu última expiración

Voz 3 25:45 de idea de ideas y la última idea que tienes de comedia

Voz 19 25:49 para para la radio esperas pero muy buena dónde está

Voz 3 25:55 espero que no lo es que esa es la gracia ha ganado tengas cerrado o la patricios que yo estoy aquí como no sabes no no no es para una cosa que venga dale Patrick S mataba

Voz 4 26:11 el público

Voz 3 26:14 en el público que aplaude cuando dices me comido un apoyo vale vale vale eso es fiel como así pues a mucho esfuerzo supone darle una vuelta

Voz 7 26:24 no vueltas que darle comete cincuenta patrio

Voz 4 26:29 no favor gracias gracias Patricia Espejo vale vale perdón a Dios

Voz 6 26:36 ahora digo una cosa que que dinos a todos estamos aquí tú eres el típico que escribes notas

Voz 3 26:40 no yo ya te digo que las las grabo

Voz 6 26:43 según audio enseñaron a nada pero no

Voz 3 26:45 es que haya escrito para darle un abrazo

Voz 6 26:48 es lo típico es que sabía que me iba a hacer esto qué es lo que te digo que yo tengo la información sobre cómo así porque sé que me va a fastidiar todo lo que he hecho ha sido a tus últimos tuits no primer tuit que es lo mismo que las notas los primer tuits cuando Enagas casi conocido o cruda comedia borrado mucho en los primeros por favor flor me pues pone del primer tuit de Héctor de Miguel al no lleva ahí osea dos mil once ya se estaba cocinando el castellano ya estamos aquí por este puto Twitter el último

Voz 0759 27:19 hay un enlace a una canción igual

Voz 12 27:22 esta es de Coti no pero no a todas la FAO la última que es la que más ilusión me hace como me gusta que la chavala Bacon has Tank aprecie la buena poesía no leo más recortes de recordarme que se presente a la presento la jefa que pasó

Voz 20 27:43 sí estaba creando el puto zorra

Voz 3 27:45 exacto

Voz 6 27:47 junto a personaje de hecho ya ya lo ha gustado me parece interesante como documental que me encanta el día después blande que el ser guay tu crees no hemos dejado ni termina el reportaje he hablado con una amiga en habló de pollas fatal hemos quedado tú no tienes notas de audio

Voz 0759 28:07 esto esto es una sección digna de estar en la radio más

Voz 6 28:09 muchas de España flor me puedes poner el on que músico en la sección que músico el Emmys accedan para determinar a qué quieres que te diga no me parece a mí me parece una seccionar a vosotros gracias una chica tienes que son las tetas

Voz 4 28:26 vale igual la recordamos

Voz 0911 28:41 no hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de la gente que dice Tourist Teo

Voz 4 29:02 si llega el momento de la actuación musical que no os voy a presentar yo creo que va a presentar el gran Julio

Voz 13 29:08 lo ha hecho todo

Voz 21 29:10 Nos ha dado muchos de los grandes éxitos de la música en español ha tocado en uno de los teatros más emblemáticos del mundo y no contento con eso sigue aportando nuevos temas al mundo de la música

Voz 22 29:25 él es el gran cotizo Keane

Voz 7 29:34 venga adelante vamos

Voz 23 29:37 no me gusta cantar una canción

Voz 11 29:40 Mato no

Voz 24 29:45 no

Voz 25 29:51 no

Voz 26 29:55 miedos seca vas tibio Mista Pedro

Voz 27 30:03 sí

Voz 26 30:06 me parte mide

Voz 27 30:09 no

Voz 26 30:12 tú no hombre bajas bueno uno tiene a

Voz 28 30:23 a las tres y sale de que has que ser Messi

Voz 26 30:36 qué hombre tan inoportuno piensas

Voz 28 30:55 no se termina

Voz 29 31:00 a mí todo

Voz 26 31:07 de esas encontrarte por nuevos caminos

Voz 27 31:12 no

Voz 28 31:23 se termina

Voz 29 31:26 y eh termina

Voz 7 31:52 Aquí Coti que puedan un beso realmente emocionado dos acojonado dos chicos muchas gracias por venir gracias gracias a darme moderna

Voz 0759 32:06 y enhorabuena por el disco que has grabado

Voz 7 32:09 aquí en este teatro Alonso

Voz 0759 32:11 el teatro más espectacular del mundo no arriesgamos fun fun

Voz 11 32:15 anoche increíble que que me doy palmaditas todos los días para darles registra lo grabado que bueno en audiovisual quedó la verdad que muy lindo y lo estamos mostrando allí por donde vamos en el teatro Colón una claro

Voz 0759 32:32 la moción estable de lírica de Oprah etcétera sólo hay tres fechas al año en la que se sale de ahí da cabida música pop comercial más una de esas tres fechas la grabación de tu disco

Voz 11 32:45 sí es es el es el son tres fechas que que estás en concierto de Rock in tuvimos la suerte de el dos mil diecisiete poder hacerlo así que nada muy felices

Voz 7 33:02 es muy Fem

Voz 30 33:05 sí sí

Voz 11 33:09 ayer de escucharlo pero no tal porque como en la obligación de ser gracioso no sé no lo haces

Voz 3 33:15 has visto que nosotros seamos gracioso

Voz 11 33:17 la verdad es que no sea gracioso ya así puedo caer yo bien

Voz 0759 33:22 bueno lleva en esto muchísimos años el tengo aquí pues eso la típica biografía que que que nos pasa la discográfica y demás hay una cosa que he visto aquí antes como se llama a esto hice deseos de tala formó su primera banda luz mala me encantan estos nombres de cuando de bandas de cuando empieza que se queda luego ahí en la nada yo soy un músico frustrado también recuerdo que mi primer grupo con once doce años se llamaba los musarañas cuál es el el peor nombre que hay de grupos mala

Voz 11 33:55 no es que me encanta oir a otro peor que se llamaba la escalera significa es un carajo claro

Voz 5 34:01 máscaras llevarlo como lo nombre largos A partir

Voz 0759 34:04 la oreja de Miguel

Voz 7 34:06 alegra luz mala yo tuve también faro Muccino Garrido los rutina la rutina al singular

Voz 3 34:23 culo farruca China como la patata siguen China arroba hotmail punto com

Voz 0759 34:27 se la cuenta Farruquito Inarro bastante cotilla ha grabado un disco en el que bueno reúne todas las canciones todos los éxitos suena maravilloso el disco suena sobre todo con con un cara

Voz 11 34:41 mira si muy de Coti en el teatro Colón hay orquesta allí cientos de todas las canciones suenan a eso sí acompañan un poco esa majestuosidad que tiene el teatro que lo que se ve allí que es que están bonito bueno personal Mendes

Voz 0759 34:59 es súper maravilloso además cómo se escucha la Custo

Voz 11 35:02 diga que tiene es un teatro para tres mil personas bienes

Voz 0759 35:06 ya ocho plantas sabes luego

Voz 11 35:09 detrás del telón es exactamente la misma estructura que delante el delante

Voz 0759 35:13 queríamos evidentemente pero el mismo

Voz 11 35:15 tamaña el pelón que pesa siete sí

Voz 0759 35:18 que los kilos cada una de las de las

Voz 11 35:21 de los telones pero porque tiene como una una función de aislar acústicamente lo que pasa fuera de lo que pasa dentro es una maravilla realmente una obra de arte

Voz 0759 35:30 ahora estás de gira por España presentando estoy pero en un formato de cámara sería en un formato prolongaría de cuerda esto es complicada complicado

Voz 11 35:42 es complicado entonces bueno venimos con formato más pequeño toco el piano la guitarra bando diferentes instrumentos y tengo un trío de cuerda que me acompaña y es un mix de parte poco parte de este repertorio de este formato con estos arreglos que vamos en el teatro co cuento también historias que hay detrás de muchas de las canciones pero se llama así cerca

Voz 0759 36:05 las confidencias y haces alguna que se salga de alguna versión porque yo de visto así bueno te hemos visto y escuchado mandarlos mareados tangos

Voz 11 36:14 sí tango en este concierto no hago pero pero solía ser alguno la última kurdo a los mareados alguno

Voz 30 36:22 Emma de de Lennon Bowie

Voz 11 36:24 poco voy alternando pero siempre algún alguna versión de un tema que que que me hubiera gustado escribir cae

Voz 0759 36:33 que son mucho no me imagino muchísima objeto

Voz 11 36:36 muchos tangos como el tango el tango es el como al a ver

Voz 12 36:41 género de de hecho por músicos cultas y por poetas culto

Voz 11 36:45 dos haciendo música popular no entonces es uno de los géneros que ha generado eso igual que el bolero igual que el jazz igual que el bossanova ha generado esa función maravillosa

Voz 0759 36:57 sí lo que pasa que el tango ligamentos a la calidad de las letras esas pactado pero sí

Voz 11 37:01 pues éramos siga popular música para

Voz 0759 37:04 pueblo y para el arrabal para las clases más bajas

Voz 31 37:07 bueno y yo baile Tango

Voz 7 37:10 en serio argentino

Voz 11 37:12 este una vez

Voz 6 37:14 eso es una cosa te quitó la entrevista es muy bonito una profesora argentina cuando vivía en el billón en Francia entonces fuimos hacer un documental sobre el alzhéimer y el baile como como recuerdan los pasos entonces que hoy estaba estamos ahí haciendo un documental Argentina maravillosa que estábamos con ellos y bailamos tango y aprendí sí

Voz 11 37:37 la canción Algo similar a esto que es una campaña para concienciar sobre el Alzheimer

Voz 7 37:44 así dice una canción que era la historia de una

Voz 11 37:46 la vida es el tío cantando esa canción Se acordaba su vida porque se acordaba la letra de la CAM

Voz 7 37:54 igual bueno es un poco la si la misma historia

Voz 0759 37:57 no y además eso es complicado una cosa

Voz 6 38:00 en este lazo también bueno

Voz 7 38:04 yo creo que Valeria super fan y estaba a a emocionadísima lavarme porque estás muy cerca nervioso entonces puesta en mi redes sociales dieciséis mil seguidores que debería en cuál de eso sí

Voz 11 38:23 sí oficial y no en Peralada

Voz 7 38:25 que no te tuitear pero no me conteste abre toda aunque

Voz 0759 38:29 sí esa Coti sea decís Instagram vaya

Voz 11 38:34 ya no se entera de sueldo a cinco años de vida

Voz 7 38:37 no por supuesto que es la gripe todo rato con las mismas canciones yo estaba vale entonces lo que he hecho ha sido preguntarles qué te preguntaría no me hace mucha gracia

Voz 0759 38:48 a preguntar al pueblo siempre gran error gracia no

Voz 11 38:54 te él el chaleco ahí como para

Voz 6 39:00 bueno había muchísimos muchísimos que me hablaban de tu pelo de mi pelo que tienes un pelo magnífico y saber era si era único

Voz 7 39:06 cierto es todo mentira peluca y la verdad es que no peluca va cambiando

Voz 3 39:14 ya peluca pegada al sombrero te sabe toda la vida

Voz 7 39:16 Juan anímico pensaron Meco

Voz 11 39:19 pensarán que que Slash a veces se olvida en la en el camarín pues la Galera La Galera viene con el con el

Voz 0759 39:27 con los rulos negros que ese pedazo verla no puedo precisar más

Voz 7 39:31 práctico además es mayor que yo apuesto lo que tendrá

Voz 0759 39:35 veinticinco no Fathi mucho peor guitarrista

Voz 6 39:39 bueno luego había me encantó a qué huele Paulina Rubio

Voz 3 39:43 joe pero la gente no me acuerdo

Voz 7 39:45 todo eso pasa a ser mucho más entonces ahora como claro te acuerdas no te pregunto la razón

Voz 11 39:57 eso tiene ya entonces lo del trío con Julieta

Voz 7 40:00 no eso es un hecho

Voz 11 40:02 de ahí va en el éter L

Voz 6 40:06 hasta luego me hace mucha gracia que los típicos juegos de palabras no cotilla o por cotillón que le gusta la fiesta atípico pero me ha gustado uno es si te gustan los Ángeles

Voz 11 40:15 estoy de cotillón crea una tienda cerca de mi casa rebecos si igual no no viene viene por otro lado pero pero no importa me gustaba me gusta mi a mi hermana que no sabía hablar

Voz 7 40:28 cocochas identifica viste bien no

Voz 3 40:33 a hablar y dijo que que por lo que con lo mucho

Voz 7 40:36 ya está mi hija única bajo familia desestructurada tío te llamas como en casa vale

Voz 12 40:44 eh

Voz 7 40:45 hay que crear da vida fíjate lo que cambiar

Voz 3 40:48 Petra porque Val mola vale ya es como María

Voz 7 40:51 pero me iba a llamar Farruco China

Voz 6 40:55 este juego de palabras me gusta mucho que es si te gustan los animales Si tienes alguna mascota

Voz 13 41:03 veremos si

Voz 7 41:06 sea como Gatti

Voz 6 41:08 mira que si no lo único así en plan serio es de de Nada fue un error si realmente después de tantos años esa canción crees que algo sí que

Voz 7 41:16 qué Hugo de error a ver la realidad

Voz 11 41:20 qué

Voz 7 41:21 sí lo hubo bienvenido sea hombre claro pues ojalá todos pero en ese momento te parecía todo perfecto maravilloso

Voz 0759 41:28 es que me sigue pareciendo que renegar claros que esto la gente lo puedes renegar de un éxito tan grande como vas a hacer

Voz 7 41:35 lo he encontrado claro claro claro del devenir

Voz 6 41:40 sí también lo último ya que te digo es que muchos se confía

Voz 7 41:43 verdad chico pública me da cosa son famosas

Voz 6 41:48 ahora el público se confunde mucha entre si eres tú o Calamaro tienen un mix ahí tenemos a una foto para mostrar cómo que sí como que os parecéis mucho tener un rollo un estilismo

Voz 0759 42:00 bueno hay vida más

Voz 6 42:02 Nos y además habéis hecho cosas juntos dice o no se que no es ningún

Voz 7 42:09 ese donde dónde

Voz 6 42:12 Guardia entonces me gustaría hacer un juego ya que estás aquí

Voz 11 42:16 a ver esos dos fotos digamos que no

Voz 7 42:19 no ilustran lo que acaba de decir eso pero luego no te preocupes sean parece claro

Voz 6 42:27 de qué se equivoca en dos me gustaría saber si algún fan aquí en el público allá de Gotti Zidane que no no sabemos quién es

Voz 0759 42:34 preguntado antes había una persona ultrafacha es verdad está ahí justo detrás tuyo

Voz 3 42:38 así que a lo mejor nos puede ayudar en este momento

Voz 11 42:40 ahora con los has de verdad necesario Salamanca además

Voz 4 42:44 viva no Mystic creyendo que bonito María por favor te importa un fuerte aplauso para más grande

Voz 6 42:52 ya que le va siguiendo a todos los sitios

Voz 4 42:55 eso casi que te lo cuente

Voz 3 42:58 lo sabes todo

Voz 6 43:00 Totti hombre espero que sea un poquito más insondable que vale es lo que voy a hacer es hacer de leer unas frases y me es que decir si son de de Calamaro

Voz 12 43:12 me encanta vamos con la primera María preocuparse por seis toros en la plaza Hinault al Alfaro

Voz 7 43:18 claro la palabra

Voz 6 43:22 vale Hinault por cien mil en el matadero infantil no es infantil no matar ante ahora cuando hago un tema no me importa mucho para quien porque sé que si la canción es buena Le tiene que quedar bien a cualquiera

Voz 0759 43:37 atención Coti o Calama podría serlo

Voz 6 43:40 bueno ya Mójate María

Voz 12 43:43 sí sí sí estoy a Coté sí porque además ha compuesto más no

Voz 0759 43:49 pero si yo lo piensa es

Voz 3 43:51 no es cierto ya que en esta

Voz 0759 43:53 siempre yo entiendo que te dé pereza incluso comentar como esto pero la canción

Voz 7 43:57 sí somos muy serios estoy haría

Voz 6 44:03 las canciones no se venden jamás vendí una son de quienes las escriben y cuando muera serán de mis hijos y después de mis nietos

Voz 4 44:12 bueno ya época caduca noventa mil

Voz 12 44:16 sí de Cote se

Voz 3 44:19 Lecompte María me está dando

Voz 7 44:23 la última lista ahora miro la lancha Pita aquí te voy a dar

Voz 6 44:28 y la última vale me gusta esta

Voz 12 44:31 a no perdonar buena siguiente fan

Voz 6 44:34 las drogas from forman parte

Voz 12 44:36 mi vida lejana

Voz 4 44:40 Calamaro que puede ser de las dos eh yo soy un momento lo de que seguro

Voz 7 44:50 lo de sexo drogas y rock'n'roll todo era verdad esa frase me acuerdo pero esto hay pues oye con gran

Voz 4 44:58 me siento orgulloso

Voz 0759 45:08 claro más le quiere preguntar algo ahora ya que lo tienes ahí ya que no se algo públicamente o Dios atención

Voz 7 45:20 muy comprometidos lamentos fabricados en la lengua a lengua moderna hablamos de lengua mira si visita ojo de estas sabes estoy logia no filología no se de románicas a ver hace unos días te pregunté en un encuentro digital lo que no recuerdo si firmé con mi nombre un seudónimo que que era más importante

Voz 3 45:45 Frank

Voz 32 45:47 más importante en la poesía si el fondo la forma aussie todo cabía dentro de la poesía Si todo

Voz 7 45:52 todo temas susceptible de ser un tema poético

Voz 32 45:55 las palabras susceptibles de formar parte de un pueblo

Voz 7 45:58 me decía que lo importante era el fondo

Voz 22 46:01 E n como filóloga me fastidió bastante

Voz 3 46:04 no entra al fondo del Císter pelea pelea mira no no me discutiendo de Luque saudíes pienso que

Voz 11 46:15 armas siempre más importante que el fondo

Voz 7 46:18 le ha dado que lo busco desavenencia artistas exprese bien yo creo que

Voz 11 46:27 sí la poesía la una forma

Voz 7 46:30 por tanto bonito también me parece casi una mierda

Voz 0759 46:38 perfecto bueno pues oye pues bueno yo quiero que cante

Voz 11 46:43 pues que no vas a contigua

Voz 7 46:46 vamos al poder hace días todo el pie

Voz 11 46:49 está previsto pero adelante porque

Voz 4 46:51 no estamos al piano piano muy hermoso antes de que empiece a tocar

Voz 3 47:00 a despedir el programa tengo que despedir a Valeria

Voz 4 47:02 Porta aplauso a sombra gastado en el control de sonido a la producción a Pablo en el vídeo ya todos vosotros porvenir muchísimas gracias esto ha sido vamos con otra

Voz 26 47:20 hay días quedan días y días de latidos nos cambiaron para siempre a que esos experta vamos culpables tantos días demostrando la inocencia

Voz 7 47:44 ha escrito un libro del destino

Voz 26 47:48 Díaz días Sada dos domingo la nostalgia sketchs era era eh

Voz 28 48:05 el pasado

Voz 26 48:07 días cura seis días más abrirse días Gloria

Voz 28 48:17 marcas

Voz 34 48:23 a ha eh

Voz 26 48:39 un día triste del choque con la mentira días estuve ahí que el paisaje sea días Díaz Yanes en acabar muchos días queda lejos a día algo así los días no sé cuántas semanas así se escribe los días con letra chica era

Voz 28 49:17 eh el pasado día descubra

Voz 26 49:31 nada marcado

Voz 28 49:38 esquema

Voz 26 49:57 hay días lo que esos de