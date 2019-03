La Vida Moderna | La verde Irlanda

Voz 1 00:00 nada

Voz 2 00:22 al lado alivio Muchachito nuevamente a partir de Duke fuerte aplauso para David

Voz 0460 00:38 la bronca

Voz 1623 00:46 hola qué pasa en doblé los españoles tenemos a Murcia hay alguien de Murcia voy aquí de vale

Voz 0470 01:02 una chica de Murcia que ha venido aquí para no estaré Murci a ver que se traduciendo en Europa hoy mama eh

Voz 1623 01:08 hay alguien ahí Ali en Huelva agarrarla

Voz 0470 01:15 de ahí de Huelva de verdad en serio perico está trabajando aquí o estás guapa a matarnos como grita grita que trabajaban equivale un aplauso para gente emprendedora

Voz 0684 01:29 la pueda ir a la que ofendemos

Voz 1623 01:36 esa esa muchacha de Murcia ahí de de Huelva joven era fácil que iba

Voz 0460 01:45 de tal que ha empezado bien además es Kitchen por Tarradellas aquí en Porto esa Kitchen Porter de Huelva

Voz 1623 01:59 bueno vamos a ver la vida moderna

Voz 0470 02:02 Alex tenemos eh tenemos el programa que soy problema ciento once por tanto el quinientos el quinientos dieciocho de pueden

Voz 1623 02:10 no me especial de huevos eh

Voz 0470 02:13 a a Apple

Voz 0460 02:15 haya pitos en directo eh

Voz 3 02:19 este programa a los pies hemos se lo dedicamos especialmente

Voz 1623 02:22 Carles Francino

Voz 4 02:27 su mirada

Voz 0470 02:29 hay una cosa que te hemos dicho que no tal no hablamos paseando por la redacción de la Cadena SER como si fuera

Voz 1623 02:35 con el Príncipe de Belén donde el periodismo que yo lo ve

Voz 0470 02:42 el broma especial hemos venido a Dublín pero una cosa es que no hemos dicho que es que hemos venido a de hacer programas así mi así que al es abrir la puerta

Voz 1623 02:49 por siempre como les ocurrió compro lo pensamos el pleno de la broma buenas que es el segundo del martes

Voz 0470 02:57 bueno vamos a ver es el número ciento once pero es que esto no ni cocido porque claro está fuera de nuestras fronteras un nombre nuevo sería eso sí Fisac chips la número uno de San chips

Voz 0759 03:09 crema de guisantes hemos venido aquí debido bueno me pongo ya señor

Voz 0470 03:14 vamos a ver una agresión nos ha traído hasta aquí lo que empezó como una agresión así empezó la primera guerra mundial en de tener una ya al archiduque y la que salió en verdad tiene lo que lo que no pasó con una Rajoy ha pasado

Voz 1623 03:26 vamos a ver

Voz 0684 03:28 agarra la cara y no pasó nada y sin embargo ahora

Voz 5 03:33 está aquí algo que pudo haber convertido en algo muy serio a se ha convertido en algo bonito lo vamos a explicar

Voz 0470 03:40 esta aquí en primera fila quiero pedir nuevos CIES para él Martel el recibo

Voz 0684 03:43 calor

Voz 6 03:47 al muro

Voz 1623 03:56 a tirarle cosas acaba mal

Voz 0470 04:07 sí luego hablamos luego hablaremos contigo pero as You are all right como dices vamos estoy José no sabiendo más inglés que que salir contigo empezó todo cuanto posiblemente durante los no vamos a hacer metamos frases en inglés para ver si hay aquí farsantes verdad toda la gente que he hecho no me voy a ir a Irlanda a aprender inglés y luego estés aquí

Voz 5 04:37 a mí

Voz 7 04:42 bueno sí

Voz 1623 04:45 vale entiende el inglés y entiende el Ignatius

Voz 0460 04:49 el inglés claro que hablaría Mi madre después de esta avalancha de populismo a ver quién no sigue la ola

Voz 0470 04:57 no quiero anticipar para la gente que te escuchando la radio o en Youtube tal que como todo lo que hacemos fuera de populismo soflamas y gritos aquí no Peretz comedia necesite pase toda la ola os todo hacer

Voz 0460 05:08 papanatismo para Japón al ciclismo

Voz 1623 05:11 cantar aquí

Voz 0470 05:15 pero top lávate iban a ser Vox en Vistalegre

Voz 0460 05:20 cuarenta y cinco minutos de proclamas populistas

Voz 0470 05:23 el estamos en Dublín una ciudad perdonadme que me pongo ahora sentimental gracias a su casa

Voz 1623 05:30 le haces y luego haremos propondré

Voz 0470 05:32 a la oye oye

Voz 0460 05:37 a que allá donada el otro día una expresión de que Shiva proveerá yo iba a provisto de nuevo

Voz 0470 05:46 hoy es además Santalices y Santaló esto es increíble Santa serio o juramos que perdió a dejar eliminen santoral hoy es que no sé ni qué tipo de Santa fue lea no sé qué hizo meter usted esa gente iba a la patrona de los que abren expulsara judías fuera de España hoy esa bueno hoy no el viernes en lista grabando esto veintidós es porque está bien que el lunes Giba vendía lo peor que podía pasar si de aquí al lunes Martín muere

Voz 1623 06:14 Dios no lo quiera que se emita este programa

Voz 0470 06:18 la novia de Martín melón un programa el bravo más traumático de la historia toque para mí venir a dublinés a nivel personal muy bonito esta es una ciudad ya lo hacía muy querida para mí hoy hemos estar ahí se llenaban los ojos de lágrimas porque bueno se sabe el nombre saber el nombre de donde hice el Petin por primera vez en sitio bueno es el saque

Voz 0460 06:44 jo

Voz 0470 06:45 de hecho hemos grabado hoy bueno hoy hoy paso una cosa que es quién como esta Julio el que no noventa es la voz de la SER Hoy hemos pedido un camarero de aquí a lo agradecemos que nos hayan dejado aquí y hemos hemos pedido que no gran cosa entonces Koke me el

Voz 1623 07:01 aquí lo tienes

Voz 0470 07:02 me lo dice viene Betty bueno castellano porque de hecho muchos claro

Voz 0460 07:08 qué es lo que eso es lo que él dio el tío dicen cuando quieres ligar en San Patricio por niñas

Voz 0470 07:18 yo estoy aquí muy mencionaba porque en un mismo verano perdí la virginidad de tanto tanto a nivel de coito como nivel de Pete

Voz 0460 07:24 sí bueno ese siempre ha dicho con una con una chica joven que sí fue un ama de llaves

Voz 0470 07:32 de un hotel en el Paraninfo del verano del alzamiento de la tilde desde entonces bueno pues agradecía siete sublevó Franco m Schubler de hecho después del programa vamos a ir a saber si os parece todo para todos los almacenando una recreación

Voz 0460 07:56 es una una recreación simbólica la recrea sigue recibir cambiante de la ruta

Voz 0470 08:02 esto es como cuando celebran la batallas ya sobre la gente como él le comentaba una de la Guerra Civil eso es entre todos hacemos como un agujero así con las manos Ignatius de de mi polla si te parece tú

Voz 1623 08:14 te cogemos Comunale yo no te lo había visto pero disfrutan el único Calvo eres tú tienes que hacer

Voz 0470 08:24 vale tengo tengo atenúe pesar siempre siempre contó cuento noticia buenos siempre no cuando hacían los monólogo cuando una noticia y comento un poco y hoy me he metido antes de llegar aquí justo llegando en la habitación de lo del INEM metido a Foro coches o me gusta hacer cuando vamos fuera puesto Dublín eh qué cosas salían antes tengo tres temas de Dublín lo comento rápido para ver cómo está Dublín para los españoles Werther se puede beber agua del grifo en Dublín más serio imberbe uno se les vende uno pues es una movida yo llevo meses aquí no lo entiendo diría que los irlandeses no beben agua

Voz 1623 08:59 pues a ver el nuevo Darwin

Voz 0470 09:02 la observada una mutación parece que deben patatas cuando a rompen agua sales Lines no sé qué están haciendo ojo a este Hoy he visto pasar al Papa por Dublín lo podían haber mata no llegue del verano pasado quién quiero que el Papa he J la policía aquí de puto chiste lo llaman Button Garda o algo así estos algo local que yo no entiendo sistema aquí no llevan pistola y lo único que llevan para defenderse es un spray eh no lo sube estimemos que mira a la que el dio Hitler con el prime sobre prácticas

Voz 1623 09:38 no

Voz 0460 09:39 es una es para eh bien usados tras dejó o te joder vamos

Voz 0470 09:46 van vestidos con gorras de plato camisa y corbata ojo con el peligro que esta última supone el poder ser utilizada como agarra en una pelea la corbata eh raro es que leasing no haya atentados a que el comando copando corbata al presidente por la corbata Ras y luego hay dos temas más bueno que definen un poco lo que ven los españolas a a Dublín cómo conseguir drogas duras en Dublín lo juro pone punto vengo a eso

Voz 0460 10:14 sí

Voz 0684 10:15 no entiendo de cara e vengo a ver

Voz 0470 10:18 por eso sí sí sí a su padre le dijo voy a estudiar a drogas también te digo que haciendo pajas en la estación de Méndez Álvaro consigue lo mismo y no tienes que pagar un vuelo y luego para acabar de mi amigo otro tema eh esto era de primera página fuera cuestión de hoy mi amigo no se comía un rosco en Madrid Dublín se está hinchando a

Voz 0684 10:39 qué me vas a contar joder por Martín por la libertad

Voz 1623 10:49 a ir a ver nada provenir darle conquista

Voz 8 11:27 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque la vida moderna

Voz 9 11:43 hola

Voz 10 11:43 buenas noches le atiende dos

Voz 0460 11:46 Víctor

Voz 11 12:00 como juez o

Voz 5 12:03 cómo suenan irlandeses Twist la vieja ahí de Irlanda

Voz 0684 12:20 el del perdedor no

Voz 0470 12:28 eso es lo que apuntaba a PETA a sonar la armónica mira Koke dio para que pones una canción esto es lo que he dicho comiendo tengo pensado una cosa

Voz 0460 12:38 hay que ser todavía

Voz 0470 12:41 los ahí yo tengo pensada una cosa guapísimas vale vale no me lo cuente Mónica de Le veo con la armónica aquí

Voz 4 12:50 blanda

Voz 0470 12:54 pero quizá el toque con dos delitos

Voz 0460 12:59 porque me quedé inválido por la crisis de la patata mis amigos emigraron es un pobre huérfano yo canto canciones a Irlanda y nunca he salido de aquí el irlandés nostálgico que no salió de lo mejorcito que vendí

Voz 0470 13:26 vamos a ver muy bonita Hamed cuando hemos aterrizado

Voz 0759 13:28 de María por supuesto en Ryanair claro

Voz 1623 13:31 que de aquí que de aquí que de aquí

Voz 0759 13:33 nada más que hemos aterrizado Ignatius pegado una voz

Voz 0460 13:37 sí es lo dividido

Voz 0470 13:41 Venizelos benévolo con dos institutos en el avión que han dicho es de loco

Voz 0460 13:48 no no para que sepa esta gente situarse por nada Rosa no quería asegurarme aterrizaje fue en el lugar adecuado

Voz 0470 13:55 también ha sido muy bonito cuando cuando tres señores del delante de nosotros cuando ámbito sentarnos a presentarnos en las en la bueno en siempre espacioso avión de Ryanair

Voz 1623 14:03 sí

Voz 0470 14:03 quienes han dicho vaya nivelazo de producción tiene la sede eso

Voz 0460 14:13 el actor compró un cartón del dos

Voz 5 14:16 los dos los dos el bolso

Voz 4 14:21 cuando ves te lo voy a dormir

Voz 0460 14:24 de David David iba durmiendo inocente no te mete nada de nada rasca con la moneda el cartón de digo no les sale empieza no

Voz 5 14:36 bueno

Voz 0460 14:41 es que joder te regala fíjate cuesta dos euros

Voz 0759 14:44 el cartón de rascar

Voz 1623 14:46 si usted contar yo

Voz 5 14:59 eh

Voz 0684 15:01 dónde va tirando no pero es que Jover pero que solo punto com

Voz 5 15:18 vamos a hacerlo

Voz 0470 15:20 eh que que que ser parado y la tira otro buen día como que dices Señora que trabajáis también en Ryanair ha sacado dinero piel You

Voz 0759 15:30 lo sentimos

Voz 0460 15:34 cada vez que hay un gesto violento o violencia yo salgo entretener

Voz 0470 15:39 aquí como en cómo entendemos la bandera gay tenemos la armónica

Voz 0460 15:42 mientras bien es asesinaba a alguien con empezando que sí sí

Voz 0470 15:46 levanta la de Huelva digamos es claros sentían once tenemos que ir a Huelva sería veremos a ver estamos muy agradecidos a que es una coproducción entre las series La Ser y le ha presentan queremos pedir un aplauso para lea que hirió una persona ha traído aquí All right la

Voz 0684 16:05 a ganar vamos a tirar preguntarle a tirando productos

Voz 1623 16:11 vale con cuidado

Voz 0684 16:27 claro pero uno por uno luego camisetas luego que lo leamos eh hay algo hay algún herido por camisetas sea Barrie para luego repartir lo podamos luego damos no

Voz 7 16:55 no no no

Voz 4 17:03 a la pantalla

Voz 5 17:10 no no hay duda lo que hay

Voz 12 17:21 ha vivido un calvario

Voz 5 17:25 pero pero

Voz 0684 17:29 pero que se ha roto a roto la pantalla os haré pero aquí

Voz 7 17:33 no a un cable al primer no yo

Voz 0460 17:44 no

Voz 7 17:47 o lo ven que vamos

Voz 0684 17:50 un momento de silencio por favor vamos a ver Alex que se ha roto vale vale por favor Antonio esa camiseta que estaba preparado

Voz 5 17:58 no

Voz 4 18:03 Alex sabemos

Voz 0759 18:06 sabemos que se ha roto se ha roto no ha roto nada

Voz 1623 18:11 esperemos se ha roto la pantalla dejas me Emilio Sáez Sancho para hacer que te haces que te vaya a Emilio que es el que es verdad

Voz 0460 18:20 queja de Hainan el proyector

Voz 1623 18:24 esto ya la izquierda la izquierda a es eso no

Voz 0470 18:30 se habla con Emilio pregunta le Elio que tal como se aplauso para Emilio el GPS

Voz 4 18:35 parece ser que es eso

Voz 1623 18:38 qué hacemos me tienes que subir yo te su familia suben en el proyector que ha roto un producto de Leo toda vez que ojo es un casteller cuarenta y dos años tengo ojos folclórica Talal

Voz 0684 18:59 pero ayudarles con él pero ayudarme que lo ayude pero que la noche vieja

Voz 1623 19:07 pero por favor que alguien años ya que de la silla Casillas ella pero que alguien le ayude claro una silla joder Nadia

Voz 0470 19:21 en una silla

Voz 1623 19:23 de qué tal lo mandos

Voz 0470 19:26 qué desastre con lo bien que iba a su Ignatius

Voz 0684 19:29 no no Emilio sube tú

Voz 1623 19:33 Emilio arreglarlo todo ahora te Taburete el taburete igual Taburete

Voz 12 19:37 a mí yo Ope calvario

Voz 0460 19:41 qué les separa el programa es que sería bonito Jesús

Voz 0470 19:48 el operario irlandés pero sería bonito que empezar

Voz 0460 19:50 vamos a encadenar accidentes laborales viajar por todo el mundo

Voz 1623 19:57 Airis técnica el Manager en todo mal tranquilos e tranquilos no pasa nada esto es luego lo cortamos eh forma parte del suizo Emilio pero darle órdenes al Airis técnica el mánager Airis técnica madridista subidos teniendo conectar Putin Putin ojo está conectando un cable el campamento se verán emoción

Voz 0460 20:17 estos proyectores irlandeses Dios mío que van por el otro lado van por el otro lado emocione la hemos sido el

Voz 0470 20:25 el hecho un Brexit P tan conectando el cable que sin cables broma porque no sé porque no se puede proyectar nada vaya emociones pero había atenciones hay una chica que se ha puesto de pie no sé por qué porque ha porque tu silla claro discúlpame pensaba que te habías emociona mucho pero que hay momentos de emoción se arreglara no se arreglará si no se arregla en soledad da igual es la entrega igual no está nada Emilio pero pero estaría bonito verdad vale que estaba ahí pues todas se queda claro ponía el logo de la serie lea le ha claro

Voz 0460 20:56 si no me quedo yo ahí de pie todo el rato pero con esto

Voz 0470 21:03 el primero como el alto a un cable con bote

Voz 0460 21:06 no te deja diez came el cable se de

Voz 1623 21:10 el desastre hacer que el el micro el técnica hermana lleve Airis nada quiero interrumpir tampoco tampoco te haciendo mucho porque Valle momentos miles cómo lo ves chungo chungo está está ya ni muchísimo menos

Voz 0470 21:24 menos tú joder

Voz 0759 21:25 esto lo debería así se rompe del todo lo deberíamos para nosotros

Voz 1623 21:29 Ignatius sí lo tiene claro

Voz 0470 21:37 qué desastre Virgen Santa como tal como se quiero darle con un bote aunque hable

Voz 0460 21:42 ha sacado una herramienta yo no sé qué has hecho

Voz 1623 21:44 no pero vale el técnicas manager está intentando con tal de Arroyo no sea tan difícil no es que sí pero si no hace falta no sé qué tipo de FP tienen que en Irlanda pero el cable yo no que no quiero ofender gente es un cable que esas soldado punto cable de aquí atención recogiendo

Voz 0470 22:12 Emilio ya está ya está qué pasa

Voz 1623 22:16 que tiene que saber cómo se ha roto el con estos ha doblado no no entra

Voz 7 22:22 ay Dios

Voz 5 22:23 no quiero Huelva

Voz 0470 22:34 Emilio pero Emilio nos falta que no podemos hacer luego de lea con sombras chinas hoy

Voz 1623 22:39 sí

Voz 13 22:41 Astre qué hacemos

Voz 0470 22:43 bueno hay menos luz no también puede ser que haya

Voz 0759 22:46 hombre caro para el foco a poner el foco viernes iluminado

Voz 0470 22:48 claro claro Guardo ahí la camiseta de Lea cargante la pantalla también vale perfecto Ivonne pone la puntilla de la SER por la ida algún sitio para XTB al con la ponencia por ahí ahí como en la espinilla en la esquina

Voz 0759 23:12 hay engancha la este programa suele ser cutre pero hoy

Voz 0470 23:18 las otro estadio un momento indicios de la camiseta de delega ojo que ha muerto pero si veo te imágenes en 3D tenga cuidado la imagen de somos nosotros

Voz 0460 23:46 en pero Martín Martín Duque porque esto ya pasaste

Voz 0470 23:49 coge dar algún consejo a la pantalla Martín cometer como te come te sentimientos de tu misma que sale más rentable de personas que ha objeto técnico karate Martín siempre certero de verdad a poco chistes pero pero no habla poco pero muy bien qué hacemos porque claro al cuanto llevamos también claro en la que salía aquí estoy quitamos no está lo que es eso bueno es algo que vosotros queréis que esto se quede no preguntes como vale que había que habíamos pensado evitamos el programa para Radio que la gente no para Youtube para vuestros corazones

Voz 0684 24:26 vale

Voz 0460 24:32 no yo pollito de Troya contra la máquina

Voz 0470 24:38 igual es de mañana debería pelear te contra alguien ahora que ha dicho ya veremos

Voz 0460 24:42 sí y cantar algo vale

Voz 0470 24:45 bueno voy a compensar por esto bar eso es que no compensa el propio de hoy no pero para el de mañana mañana Dinio guiño de cosas no tiene que hilos mañana podíamos acabar con pelea en compense con Pelé algo de U2

Voz 1623 24:59 cojo hostia podía escapar algo dudó mañana está Bono Woody Allen llamada Bono sentía muy bonito aunque sea un primo segundo de voz

Voz 0470 25:11 podemos quedar Güiza Without You estaría guay que él con la novia de Martín porque muere tendré que seguir sentí Martín en el que íbamos a hablaran de doce incidentes venías tú algo no estábamos sabemos no es que yo creo que el fíjate que no sabía es que con un es tocar qué desastre esto

Voz 1623 25:31 pero claro esto en la vida moderna decir

Voz 0470 25:34 esto es el programa galardonado

Voz 1623 25:38 no entiendo la risa que te gracias al programa de Radio Nacional también los irlandeses no estará este es el mejor programa de Patxi mía trepan Abu

Voz 0470 25:51 donde Colón Palos hemos venido a Dublín ciudades Petin ya han venido aquí los ministros de Exteriores de moderadora una plaza para

Voz 6 26:00 otra

Voz 0460 26:05 Paul le gusta citar al bingo

Voz 0759 26:11 bueno vamos a ver eh esta gente quedó ingresada Martín como ya hemos dicho gratis Saleh gracias a que la SER también se enrollado is somos conscientes de que obviamente el noventa y nueve por cierto el público de aquí es español y que os habéis venido muchos pues porque la cosa no estaba del todo a lo mejor

Voz 1623 26:28 bueno en el mejor comentaba revolera

Voz 0759 26:31 ya habéis dicho pues Pyro ya dichos pues muy bien

Voz 0470 26:34 déjame déjame que diga que no lo hemos dicho aprendí libre cuando se ven Cámara que gran parte del público las primera filas han venido con casco en casa no sigue a favor de esta gente que va volver a casa

Voz 4 26:47 lo que habéis hecho muy bien

Voz 0759 26:49 ah y entonces ya había pensado hacer la sección de hoy caro habrá mucha gente también preguntándose vuelvo ya

Voz 0470 26:57 ahora vamos a mándame un guasa cuando te mal mamá que ya se inglés claro vuelvo ya mamá cuando esté todo bien Mandame la berenjena y la luna

Voz 0759 27:09 eh el dos os queremos contar más o menos como está la situación en España para que valore y si queréis volver o no e nosotros simplemente hacemos de notarios de la actualidad eso vale sí sí somos el mensajero sobre eso es

Voz 0470 27:22 por ejemplo recopilatorio de cómo está la cosa ahora cuatro-cinco

Voz 0759 27:25 los seis cosas que están pasando en España que es que no lo son

Voz 0470 27:27 espero que no llegue a la que aquí está todo por Borrell Borrell filtra todo y hay cosas que no sabéis lo vamos a contar porque sólo se esto no somos informal el teletexto

Voz 0460 27:38 para que valore si queréis volver lo primero que hoy saberes que a finales de junio sale Franco del Valle de los Caídos

Voz 5 27:46 ya entraba Abascal

Voz 4 27:52 a ver el cambio de guardia

Voz 1623 27:55 pero un cambio de guardar la Guardia de la noche salen los caminos y temblando exacto

Voz 0759 28:03 bueno eh eso eso ya sabéis lo que Vox en fin lo está apretando un poco pero nosotros ya no vamos a hablar de Vox porque para eso ya está la sexta de Antena tres entonces

Voz 15 28:15 ya ha dicho el nacionalismo es de facha y por eso hemos dicho el nacionalismo un problema de falta de imaginación por qué por qué contentarse con engañar sólo a los tuyos cuando puedes engañar a todo el mundo

Voz 1623 28:28 no exactamente es una falta de grandeza de fondo claro

Voz 0759 28:40 bien más cosas importante lo sabéis también pues el gente informada hay gente que está atenta a las cosas que pasan

Voz 13 28:46 que dentro de muy poco porque te puede tan sexy muy poquito sexy Domecq

Voz 5 28:57 sabes qué pasa cuidado cuidado que oye

Voz 1623 29:00 día de careo en el Lynndie pero espera eh

Voz 0684 29:05 es el Mc Donnell

Voz 1623 29:09 un momento pero no te refieres a eso

Voz 0460 29:12 ves al cero hablando estáis de resaca todavía en San Patricio

Voz 0470 29:17 a qué te refieres tú Nos vamos a votar para hacerlo bien nos vamos

Voz 11 29:29 son una bota la pataleta papeletas enviado por correo

Voz 0470 29:59 vamos a hacer una cosa me pasó una cosa muy triste muy triste he ido a bailar yo también me he levantado la arcilla pesa mucho he tardado moverla ir yo mismo he dicho pues ya no ya no

Voz 0460 30:15 que yo te estaba viendo ese señor mayor

Voz 7 30:22 ahí quiere ir a bailar

Voz 0470 30:26 los espiaba hay dos mujeres removida de dicho movimiento peso montó

Voz 0460 30:31 yo yo ya había terminado seis y sí por eso ya parecía que te la bola eh bueno vamos a bailar bueno ya no

Voz 0470 30:38 bueno yo siento eh a veces esta noche en el matón del vamos a votar sabéis que votamos en abril a finales de abril y mayo otra vez

Voz 0759 30:47 Ed eh y luego en el segundo programa vamos a investigar si si alguien de aquí va a votar y cuánto de complicado es eh

Voz 1623 30:54 dar por correo sabemos muy complicado muy humanizado comen vayan a comentaremos eso

Voz 0759 30:59 bien más cosas eh por diez lo conocéis

Voz 0470 31:04 Pablo Casado

Voz 0460 31:07 es lo que ha hecho

Voz 1623 31:11 no dicen que no te entienden esta era otra de de los de la plena

Voz 0470 31:20 si las pruebas os acordáis que parecía

Voz 0759 31:22 de derechas

Voz 4 31:28 se ha confirmado

Voz 0759 31:32 bien Torra Torra hay la Tour Raquel a Torra hilos Lara recordemos quinto Pla Pla

Voz 1623 31:39 quinto

Voz 0759 31:42 el quinto Pla jugada maestra hecho otra más jugada maestra a cambiar los lazos de color no estoy esto no es broma ha dicho Caroline la la novia o los amarillo pues estamos en campaña ha hecho los quito uno blancos y así estamos los blancos que significa lo mismo que echamos de menos los amarillos

Voz 0460 32:08 los no sopla plazo significan libertad es como el judo va blanco amarillo

Voz 0470 32:16 eso

Voz 0759 32:17 nada más bueno a ver economía esto es importante para que sepáis hay está creciendo España está creciendo ha bajado el paro de verdad eh ha bajado el paro Se están queda porque

Voz 1623 32:27 la Gran Vía te quiero

Voz 4 32:31 es nada

Voz 0460 32:37 gracias por tu opinión se Kitchen por el licenciado en Economía he a bajar está bajando el paro pero

Voz 0759 32:44 ahora son todos trabajos de mierda os que sí

Voz 0470 32:47 eso sí siempre trabajo en mierda trabajo de mierda

Voz 0759 32:49 vosotros vais a España pues otro ya está hasta aquí ahora ya vuestra valoración sobre igualdad

Voz 0470 32:54 eso nos ha de los que haya que vamos a ver

Voz 0759 32:57 cuántos pensáis volver en breve a España tres cuatro Martín cuantos Pésaj volver si no gana Vox

Voz 1623 33:07 nadie solo si ganamos como sabe lo que es divertido eh

Voz 0470 33:12 ah vale pues ya está este es el resumen de España un plazo para nadie

Voz 4 33:17 es torero hola buenas noches Guarín

Voz 16 33:32 Emilio paseo

Voz 0460 33:39 ha dicho el Don Juan Ignacio me escucha escucha atención hizo se pone de pie vamos a continuar con el programa aún más cubo llevo

Voz 0470 33:48 polio además en una en una ciudad

Voz 0460 33:51 como Dublín donde han nacido tantos escritores en una tierra como la irlandés

Voz 1623 33:57 a Gasol que le da igual todo

Voz 0460 34:05 sí voy a voy a intentar dar unas clases de interpretación Inter interpretación de literatura inglesa de teatro inglés Shakespeare no es ir irlandés pero muy utilizarla también

Voz 0470 34:16 pero por qué dices inglesa cosiendo Irlanda Irlanda

Voz 0460 34:19 a Irlanda pero voy a cita dio que Shakespeare no es inglés Samuel Beckett según Joyce Joyce y vaya lío está montando la que ven Hedi escucha nos escucha

Voz 1623 34:29 qué que dicho Shakespeare no es inglés Beckett sí

Voz 0460 34:34 a todos se ese inglés hay la gente me estaba corrigiendo

Voz 1623 34:38 es claro

Voz 0460 34:39 quema hable todo el mundo la gente no Ignatius no es así cambia cambia tu teoría Shakespeare el Ziegler bueno lo que quiero decir ustedes lo sabrán mucho acepté dejan venido aquí a estudiar el lenguaje yo vengo aquí a dar unas clases de interpretación porque la vida es actuar la vida

Voz 1623 34:58 a la vez

Voz 0460 34:59 a la vida se basa en fin Jiri fingir hasta que te salgas de verdad todo ustedes que han paseado por las calles de Dublín que les voy a decir de él

Voz 0759 35:10 el Ulises de Joyce el Ulises de Joyce en ese es todo el Estado

Voz 0460 35:14 es el Ulises de Joyce está la risa

Voz 0759 35:16 ilusión agrícola es el de todo todo todo

Voz 0460 35:23 así que he elegido un un de un monólogo de Ricardo III

Voz 0470 35:27 está con nosotros igual que vosotros habrá que si sigo estando todos juntos en esto viendo hacia donde Don Juan Ignacio no conduce hacia un buen puerto como tú

Voz 0460 35:38 jefe Ricardo III Ricardo III no

Voz 5 35:43 a Fago made in Sama

Voz 4 35:52 gracias gracias

Voz 0460 35:58 él es Hessel eh la frase más famosa Ricardo III horas el invierno nuestro descontento Hecho glorioso verano por este sol York sea lo sabíamos pero esto se puede interpretar de muchas manera lo acabo de interpretar con una retórica un poco estándar pero recordemos que Ricardo III era a Fini era era era Ricardo Ricardo III Hero poquito más sin its Gran Familia aquí es falto de venta

Voz 3 36:36 gente va va Pets

Voz 0460 36:41 otra manera de interpretarlo y luego también una manera Choni una manera Chori que los irlandeses son los Choni de Europa

Voz 0759 36:53 de nada es content made Glory está más fiable

Voz 0470 36:58 así que has imiten Chapman eh

Voz 0460 37:01 así que eso es para interpretar Ricardo III pero también tengo partes de Macbeth te ha venido alegre Mc Hale jefe como como si voy a decir algo de irlandés Samuel Beckett

Voz 0470 37:21 o que como él en el islandés es que está obligando el brazo cumplimos el Pérez Reverte

Voz 0684 37:30 es un tipo de puta

Voz 0460 37:34 tras Leandro a la cultura inglesa para vuelos permítame terminar con Shakespeare Taylor gol vaya ni Diot

Voz 13 37:42 flors Shaul Nam fluye se me fallen no hacen

Voz 4 37:49 ahí

Voz 0460 37:50 esta esta trail X ahora como si tuvieras borracho por la calle

Voz 17 37:57 en el ojo vaya en ella

Voz 5 38:01 el pone la voz de cómico viejo gratis Camón miras

Voz 17 38:11 has jurado

Voz 4 38:15 esto es la manera cerrará filas ojos

Voz 1623 38:19 que salpica he salpicado no

Voz 0460 38:22 muy bien el gasto por de carbón que salpican un poquito por aquí de la Peña

Voz 0470 38:26 tiene ojo que con esto se ha sido todo eh eso saliva curas absolvió a poner ahí como en los acuarios como cuidado con la horca ya

Voz 0460 38:36 especialmente para nuestro amigo irlandés que estaba con los brazos cruzados esperando a concitar a algún autor de tu tierra cómo te llamas amigos

Voz 5 38:45 no hay eh me Telemadrid no quise hacer el incendio se acerca mucho habrá alude el iPhone tema cuidado eh voy que usted

Voz 0460 39:04 así empezó el Brexit

Voz 5 39:14 no

Voz 7 39:21 muy bonito

Voz 5 39:36 jo

Voz 4 39:51 un cuarto plazo para la playa es increíble que allá

Voz 1623 40:03 que ya se encontraba el Ignatius de aquí sacó corán increíble decía una plaza

Voz 0470 40:16 eh eh antes de acabar el el primer programa ya sí sí hombre no hombre joven si llevamos llevamos una a una una puta ahora hacemos programa sudando como un chaval que Sabera que hace calor calor eso es Petin poco a poco calor que va a haber luego al demandó

Voz 0460 40:35 claro Kraft clases para recitar obras de teatro ir como mucho loco por la calle

Voz 0470 40:40 hemos pensado ya que hemos venido aquí para programa Martín en homenaje a Ci U hemos hemos venido pues cumplió con la promesa y entonces hemos puesto una música la única que la cada vez que hemos hablado Irlanda hemos puesto la misma canción que te un grupo que no en y de aquí bueno que luego me enteré que son americanos remar para hablar de la reconcilia sigue así que por favor

Voz 11 41:08 sus melodías

Voz 0460 41:39 vamos a hacer vamos a hacer

Voz 1623 41:42 la performance vale Martín eh ha sido muy bonito esto que ha pasado este es un momento éste es un momento esto es un momento muy íntimo entre entre Martín también ha hecho muy bien

Voz 0460 41:59 puede ser que hayas bailado por encima de tus posibilidades es un poco más de lo que debía quizás se arrepienten no un poco

Voz 0470 42:08 hombre que que tienen dos símbolos que te has uno que no se debe aquí la bastones duros e ojo vale pos Nacho ahora todo ahora tuyo tenemos en Nacho tuyo al tenemos que hacernos a un lado porque de su momento creo íntimo entre que que hay Martín

Voz 0759 42:24 que yo digo no pero yo quería aprovechar la ocasión ya que estamos aquí Martina has logrado esta puta locura eh gracias

Voz 4 42:33 Bale mínima mínima para contar

Voz 0759 42:37 una bonita anécdota exacto es una cicatriz incluso que te queda bien porque a Tito te queda bien Marte

Voz 0470 42:42 no es que Martín cuál tiene consigo Martín Martín te en el si te ven

Voz 0759 42:50 Carlos Martín yo creo que para abrochar este programa por todo lo alto y la que ha quedado muy cutre como se espera de nosotros este tuyo estaría bonito que nos Fun diésemos en un tierno y largo abrazo pero largo largo largo largo hasta el punto de no no no

Voz 19 43:14 claro todos los partidos

Voz 0759 43:26 a partir de una base errónea que los populistas son ellos aquí se va a hacer lo que diga Mis huevos

Voz 1623 43:31 se llama Peter esta gente Mis huevos

Voz 0460 43:36 en un abrazo pero hasta al al punto de hacerlo incómodo de lo largo y luego ya lo sé

Voz 19 43:45 flecos y luego ya veremos

Voz 0470 43:50 vale con que Koke cuando ves choque seguido eh ojos acercan no el momento pero ponle algo o Koke pole algo bonito ponle algo algo épico tienes algo de deudas espera espera Martín

Voz 1623 44:07 es que tienes que que tiene Koke Palmer algo dudó Koke algo debe que lleno tendrás tienes tienes algo requirió de U2

Voz 0470 44:26 hombre Sunday Bloody Sunday por la herida que te hicieron también tuvo eh

Voz 11 44:31 con ello

Voz 0684 45:04 all right un aplauso con vale me está viniendo arriba lo demás al Tíbet arregla ahora vamos lo de Lira Majuto y eso llama alegra daban

Voz 0470 45:23 busca ir a teléfono Bocairent Google ir a FON vale lo vamos a investigar lo veremos mañana un aplauso para

Voz 0684 45:31 porque

Voz 4 45:34 una flor dorada que que inspira dicho

Voz 11 47:25 sí